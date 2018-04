Javier Limón nos descubre a Víctor y Coco

Voz 1 00:00 que si hoy

Voz 4 00:14 muy buenos días hola buenos días amigos cómo estáis

Voz 3 00:17 el placer saludarte qué tal en Boston

Voz 5 00:20 la esta semana veinte grados en camiseta la gente por la calle paseando y jugando al baloncesto

Voz 5 00:26 increíble que David calor recaló nos vamos sí sí descalabro B veinte grados Celsius

Voz 3 00:33 y puesto en claves a costa esa parte de la costa americana remite es extrema verano además muy caluroso un entretiempo como ahora la el otoño es muy notable el invierno que habéis pasado también es memorable

Voz 5 00:45 bueno ya sabes que en Boston siempre se dice la frase Si no te gusta el tiempo espera cinco minutos es tan cambiante que realmente nunca se sabe lo que va a ocurrir pero ya te digo que está sea Ana no podéis Rohner vosotros tanto de buen clima porque hemos tenido un veranillo de San Miguel de San Martín lo que máquina

Voz 3 01:06 ya pero si sí creo en septiembre esa creo que ese ese tendré

Voz 5 01:11 pero siempre siempre con los detalles Toni con el santoral en más manos

Voz 3 01:17 no ya saben ustedes que la misión de Javier Limón este programa este adelantarlo asentamiento es poner ya luz a aquellos que dentro de de un tiempo un año dos cinco van a iluminar van a estar tocando en los mejores teatros del mundo van a formar sus propias bandas van a ser los productores los los mezcla es los que lleve las riendas de la industria de la música a nivel sí lo Val y ese mundo no para en Berkeley el talento la gente que llega y la gente que se va no para es como una máquina que no no se detiene nunca

Voz 5 01:44 de hecho hay dos cosas que ocurren aquí para mí llamativas la primera es lo normal en cualquier universidad no queda los maestros los profesores transmiten su conocimiento y como son grandes musical profesionales de la industria pues los chicos sale muy formados pero la segunda cosa que es más curiosa es que entre ellos se encuentran ICREA en proyectos al margen de la parte académica que luego algunos de ellos suelen llegar lejos por ejemplo Imagine Dragons menos el cantante son todos alumnos de Berkeley que se establecieron empezaron a esto sí sí todos de hecho algún alumno mío va ahora con ellos de teclista William eso es algo que ocurre

Voz 6 02:24 el en la cafetería en el parque en la acera de manera natural no

Voz 3 02:29 ya es verdad que la progresión de Imagine Dragons es es muy notable era una banda que ya llena estadios y que tiene un futuro muy prometedor por más que presentes muy brillante el futuro es todavía más prometedor

Voz 5 02:42 una de las esperanzas porque parecía que los jóvenes eran Coldplay que son señores cuarentones no me parecía como que horarios Het no era como los jóvenes no entonces padecía que con las bandas de los ochenta de los setenta

Voz 6 02:55 te iba a acabar el mundo de los es

Voz 5 02:58 adiós y de los rock star no estábamos cansados te acuerdas de ver en la mismas gira una y otra vez viniendo a Europa sigue parece que haya o no

Voz 3 03:06 sí yo el otro día estuve viendo Javier a Metallica en Madrid te das cuenta como hay un grupo de personas que han entendido muy bien año tras año ya han evolucionado porque llevan mucho tiempo en suficiente como para haber fracasado en muchas ocasiones haber tenido la oportunidad hacerlo te das cuenta que es verdad pero no menos crecimos a esas bandas que llevan toda la vida eso sudó metálica que no que son auténticos supervivientes y han entendido muy bien pasado crisis han dejado de vender discos han cambiado de formato el CD vinilo bueno y ellos siguen haciendo yo y es una opinión personal que creo que es uno de los espectáculos más tremendos y sonidos a mi juicio que hay en estos momentos en el mundo el de Metallica

Voz 4 03:46 pero también debemos respetar ese no sobre medir es triunfar es muy aplicable a la música tiene caso metálica sí

Voz 5 03:55 indudablemente y de hecho acuérdate que tuyo hemos ido con mi hijo con cuatro años saber si a CDC en el Vicente Calderón porque es algo que hay que enseñarle a los jóvenes que los viejos rockeros nunca mueren

Voz 3 04:09 yo esta semana vamos a la gran esta semana que nos traes

Voz 5 04:11 pues mira hablando de estos encuentros yo creo que ha habido aquí un encuentro entre dos artistas dos jóvenes músicos que en mi opinión va a tener un futuro al margen de de la parte académica de son Victory Coco victorias de Madrid Coco es francesa marroquí son muy jóvenes y han hecho ellos su dúo y hacen canciones juntos y aquí aquí están pictórico como bienvenidos

Voz 3 04:34 Víctor grupo encantado de saludar es un placer

Voz 7 04:36 igualmente muchas gracias por atendernos con vosotros

Voz 3 04:39 verdadero placer además siempre recibidos cuando Javier nos presenta hace esta introducción de que mire no quiero tampoco ponernos nerviosos pero yo hay cierta expectativa Javier no se mostraron talento asombroso Illa hay cierta cierta expectativa hay generalmente lo que hacemos Javier es verdad tenemos una charla hablábamos que os gusta que nos gusta yo esta vez quiero cambiar el paso te parece si les pedimos que canten ya que toquen ya Javier me parece una gran idea pues con todos ustedes Víctor ICO

Voz 2 05:19 a qué trabajo

Voz 5 05:22 pues da

Voz 9 05:28 cómo te quiero

Voz 10 05:37 tras el sombrero

Voz 11 05:50 a mí qué

Voz 12 06:03 el banco no

Voz 11 06:14 sí que no sí

Voz 12 06:28 eh blanco

Voz 14 06:44 Víctor Martín Costa Victory placeres escucharos decía Javier un algo

Voz 3 06:51 muy interesante y es lo que propicia Berkeley en cuanto a la Unión vosotros os conocisteis en la universidad eso sí determinante elaboraron un poco más si quieres desarrollar un poco la idea hacer

Voz 7 07:02 si nosotros bueno co yo la conocí como dos semestres después de haber entrado en la Universidad Airport por compañeros en me encontré en el hall del edificio principal de la universidad el día de mi cumpleaños Nadal y a partir de ahí pues empezamos a tocar juntos en cada vez que quedábamos con amigos y eso sacábamos la guitarra como en cualquier fiesta de Verdi poquito a poco pues ya tiene proyectos yo también Nos juntamos escribimos cantamos Si y ahí es cuando Javier no escuchó y si buena esta canción lo que pasa es que esas

Voz 5 07:35 como como cuando de hecho lo habla de fútbol no que a lo mejor son cosas que sólo se dan cuenta lo lo futbolista pero esta canción que decantar por ejemplo pues está en siete por ocho la letra es de Lorca en fin es un cara a delitos a mí me gustó me llamó mucho la atención la manera que ellos tienen de de hacer cosas sofisticadas de manera muy simple muy sencilla muy íntima y muy cercana no ya aparte emocionante no

Voz 3 07:59 cuesta claro tenéis caminos por más que os escuchemos a los dos hablar en en castellano también

Voz 14 08:04 caminos muy muy distanciados interna latín

Voz 3 08:08 llevas en Berkeley en el año dos mil dieciséis forma parte tengo que contarlo de una familia con una larga tradición en la música detenimiento la familia Aragón y en el caso de que de coco es que en esta clásica nacida en París pero criada entre su país en París en de México y Marruecos llevas en Berkeley desde dos mil quince digamos que en este duelo esta unión cada uno aporta algo de manera natural no pensáis realmente bueno pues tú le pones aquí algo más francés son más es decir es una forma muy natural verdad

Voz 7 08:38 sí la verdad es que lo que has dicho de por ser Coco francesa así que tenemos un proyecto que nos gustaría llevar a cabo que escoger alguna canción clásica del folclor francés y hacer una mezcla y francés a española cine pero todavía no hemos empezado lo que sí es verdad es que cuando nos juntamos aunque Coco desvela que ha dedicado mucho tiempo a ser pianista clásica el encanta cantar lo hace de una manera increíble y cuando nos juntamos en mi casa o en la suya en algún amigo simplemente sacamos la quitaran nos ponemos a tocar versiones de canciones

Voz 3 09:08 hemos encontrado un canal de Youtube que a vosotros os hora se llama día abocado sessions sesiones el aguacate y hay cosas muy curiosas ahí por ejemplo vamos a escuchar una versión de Gimme Love de Ed Sheeran cantaba fíjense qué sutileza Katada por Coco

Voz 15 09:32 sí

Voz 3 09:40 luchen a Víctor por Yoma

Voz 17 09:43 no

Voz 3 09:51 venga esto parecería es que hemos encontrado una versión de la canción canela en rama del Karanka que está encantada dudo por Victory una voz increíble que es Nicole no

Voz 11 10:02 yo aunque eso

Voz 3 10:18 por último seguro que recuerdan esta canción es el Magic de Coldplay en la que canta esos dos Javier en lo que se refiere a la técnica habló solamente técnica en veinte años hacer esto que escuchamos y pueden ver

Voz 14 10:53 el vídeo o la calidad del vídeo de la calidad del sonido la forma en la que cantan

Voz 3 10:57 hace veinte años esto era lo lo más que hace diez años no es impresionante decir es completamente profesional no no no hay nada que indique que son Un vídeo absoluta abre como profesional

Voz 5 11:08 sí es que eso es lo que está cambiando no que ellos esto lo hace lo ha es una cosa que hacen ellos y eso es mi casa eso es la casa de Víctor primera que la

Voz 14 11:19 Iberdrola no me diga que esta es la primera toma

Voz 1236 11:22 no esta práctica es decir de mayo

Voz 7 11:26 que fue la primera que grabamos fue un desastre absoluto en cuanto a nivel de producción e simplemente invité a cuatro cinco amigos a casi claro llegar antes que hacemos y canción hacemos dos horas era a la hora de comernos veríamos de hambre fue cómo vamos

Voz 1236 11:38 ya hacer la sí comimos muy tal y como éste hay muchos aguacates pues que es sí pero qué gracioso la historia de la de la mafia

Voz 7 11:51 hombre yo pensaba seguro que han Yamón publicista porque los nombres de sesiones Landis como las sesiones del domingo y entonces en en Youtube hay dieciocho millones de Sandy seis y entonces le coge cómo hacemos para de resaltaron poco

Voz 1236 12:05 ha buscado

Voz 3 12:10 si tienen oportunidad pasen por el abocados Sessions porque me gusta mucho Javier que ya no hay no hay géneros da igual si es el si ante la música es música y hay una generación de gente que ya no tiene complejos y en ese sentido nosotros hemos tenido durante nuestra trayectoria durante nuestra vida infinitos complejos esta gente no los tiene Javier

Voz 5 12:31 bueno y sobre todo tuyo hablan de inglés por fin Víctor un español Carlos en inglés

Voz 4 12:37 la gente

Voz 1236 12:38 me hacen de tal pero pero una porque entonces lo mejor posible

Voz 4 12:42 hoy en mi hombre de las Javier sabiendo hablar

Voz 3 12:50 no no tiene mérito

Voz 4 12:51 el mérito no sabemos hablar inglés vamos a ver yo creo que hay que mantener el acento eh que porque los americanos se exótico éste va a nuestro favor

Voz 7 13:04 qué tal si queréis yo sé quiénes por Podemos intentará hacer una versión de los Rolling han abocado Sessions pero en vez de con la letra original una Gucci Florida español

Voz 14 13:12 mira yo te pido mira te voy a pedir un favor iba en serio

Voz 3 13:16 hay una versión de Azúcar Moreno no sé qué pasa que lo veo todo negro in black el clásico de los Rolling Stones con una traducción alucinante creme creo que si lo hacéis vosotros va toman otra dimensión hace busca Internet Azúcar Moreno la versión de los Robinson era la canción empieza

Voz 7 13:38 le vamos a me acuerdo lo vamos a estar

Voz 3 13:40 desde el abocado ausencias me acuerdo que empieza no sé qué pasa que lo veo todo negro

Voz 4 13:46 coches aparcados todos menos bueno eso otro universo hay Víctor que ha dicho que sí

Voz 3 13:56 si me dicen que ya tenemos la versión vamos a escuchar unos segundos para que os hagáis una idea del reto que acabáis de asumir

Voz 20 14:07 de todo

Voz 4 14:14 el coche viene de José Mari lo dejamos ahí lo dejamos

Voz 1236 14:21 ella se lo que vamos a hacer voy a yo en esta voy a ser operador de cámara ahí dejó a coco que se encargue del resto

Voz 3 14:30 Víctor un verdadero placer Coco toda la suerte del mundo no vais a necesitar la pero bueno toda la suerte del mundo vuestro talento va a ser la llave un verdadero placer conoceros muy orgullosos de vosotros y de todo lo que vais a hacer Javier como siempre muchísimas gracias compadre o un abrazo

Voz 5 14:44 muerte ha servido de mucho en el brazo

