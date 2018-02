Aullidos Nacho, el tenista del grito insoportable

Voz 1 00:00 antes de hablar con invitado vamos a hablar de tenis que quiero escuchar estas palabras el tenis fue en vida el tenis fue mi pasión la raqueta de la helada de edad Ángel que guió vivida aquí yace uno que se dejó la piel en la pista la tierra batida en la hierba aquí descanso nombre que fue te Nice

Voz 2 00:20 si la cree la escrito ya si lo que usted señor leído es el epitafio que acercar nuestro invitado quiere que luzca en su lápida fijado si le gusta el tenis su nombre es Nacho de pan Nacho bienvenido buenas palabras que hay como epitafio Un largo no sí porque la lápida será también me gusta mucha miel sobre gusta mucho al sur más gente no no soy creyente no practican creyentes no practicante Nacho no lo conocéis poco fue tenista profesional

Voz 3 00:49 están número veintitrés claro de la ATP llame salió en un lunes las

Voz 2 00:52 la base es el veinticuatro no bueno llegué hasta la las semis de los así a las lesiones no no me respetar las lesiones no te respetaron ni nadie en el mundo del tenis de respetó jamás porque era un jugador bastante hincó

Voz 4 01:09 a modo para pero para todos para los rivales para el público

Voz 2 01:13 es anegar que bueno yo te llamaban aullidos Nacho se por lo insoportable de inscritos en la pista poquito sí que hago gritaba hombre un poquito vamos a escuchar un pequeño desde un partido de de Nacho para para que veas cómo gritaba

Voz 5 01:41 Hermida

Voz 4 01:46 a base es un poco de miedo a oídos Nacho sí estará en tierra batida pierda estaba ganado a pulso y bueno

Voz 2 01:57 ahora que tenía ya de sacar a la gente al verme jugar a gritos fueron mi tumba como como tenista que reconocerlo cuenta que ocurrió lo que ocurrió Montecarlo carros y bueno pues cuando estaba gritaba gritaba habría muchísimo la boca no partido contra Wawrinka que la crisis como sacudieron a cambio de golpes en el segundo set y de repente el animal me me tundra hizo brutal y no Ávila te dice literalmente me metió la bola hasta aquí estará la campanilla yenes momento estamos gritando no a pleno caras y si no vean la relación de la reacción del público como le aplaudieron al Wawrinka hígado no empezar y lo que la la la moda se me quedó incrustada en la garganta es me quedo hasta voz y deja el tenis claro lo dejaste te de Castro jurídica que si humillado pero seguir ligado al mundo de la raqueta eso no lo dejaste verdad sí porque diseño una raqueta que podías jugar al tenis por un lado y al parchís para el otro cansaba si bien ya lo conocía estudio no son realmente luego diseñe la la la etarra o la dieta Queta la raqueta ruedo sí sí eso que es la la guitarra si por un lado Bryce revés liftado en otro Reeves solos tanteos

Voz 4 03:10 si funciona

Voz 2 03:11 no no porque con eso esos hecho realidad bueno la fantasía de millones de personas sin tocar la guitarra con la raqueta la verdad es que se ha vendido mucho la verdad que si el proceso de traigo fenomenal no final en los negocios negocios desde bien pero en la vida

Voz 6 03:24 hola tengo amigos hijos yo no tengo familia Mi pareja ser bastante solo no que Madrid no me encontré muy bien comprometido

Voz 2 03:34 la música tiene que ver con el tenis no no nos ni el momento ni el lugar de verdad

Voz 4 03:42 eso está aquí de Hicks vienes aquí a contar programa

Voz 2 03:48 abierto a esos temas muchísimas gracias al hecho de pan un hombre que como veis ha triunfado en el tenis sólo ahí