Chenoa y el cine de su vida

Voz 0413 00:10 da yo nunca elegí serlo no yo en realidad tengo vengo de familia de músicos en un momento dado mi madre no pudiera cantar y tuve que ir yo

Voz 3 00:16 sólo necesito un poco de suerte clases sobre la suerte con la que sueña toda chica que cante en una orquesta que una noche el representante de una casa de discos vaya al club me pida que era veo ya luego quise disco se convierta en el primero de la escala de éxito

Voz 0413 00:31 es lo que todos y que me famosa por supervivencia desarrolla en mi voz y mi máquina para que funcione durante diez años trabajando sin parar hasta que me tocó algo que fue bueno y que es muy bonito que es mi carrera de hoy en día pero realmente no no empecé por una cuestión de quiero triunfar no lo mio fue porque quiero comer que es muy diferente del el leitmotiv yo en el mundo artístico pues hecho de todo determinada escribe un libro me escribió las las canciones de mi séptimo

Voz 4 01:04 no trabajo estoy de gira a gotelé hago radio por la radio

Voz 0413 01:09 es trabajo de los mundos mágicos que siempre me han fascinado y en este caso pues se me presenta la oportunidad de de película animación con una con un personaje bonito qué qué haces aquí cavernícola estos el Camposagrado nadie puede entrar entonces Val representa valores que yo me siento con una empatía me costó mucho la parte técnica que tenía me directora de Castellón por supuesto que es la que me guió pero a partir de ahí pues buscando registros

Voz 5 01:34 coge el balón en el centro del campo uno a otro gigante es concentrarse se queda sola chuta el público según Albert me gusta

Voz 0413 01:51 pero inventar curioso todo lo que puedo y creo

Voz 5 01:53 que la vida está para para eso

Voz 0413 01:56 la salir de zonas de confort buscar cosas que te guste que te muevan intenté ir al cine porque la magia el cine es única no la puede recrear en tu casa es muy complicado

Voz 8 02:13 porque tenemos un sistema de sonido envolvente bien pero mejor que estar en un cine que envidia ya sabes cómo está está en su sitio y además enfado

Voz 0413 02:24 me gusta ir al cine pero por cuestiones de anonimato no voy mucho no por nada es hoy se muy solitaria a veces tenemos me gusta mi soledad la comparto con una buena peli no está estar en mi casa hay degustar la hay pararla y observar la he perdido algo darle para atrás no es como si no hubiera nadie es ni en y dos horas mi hora y media para mí cuando me ponen Espartaco y los diez mandamientos las quedan cuatro horas no puedo dejar de verlas si es algo que me tiene muy enganchada cada vez que que las ponencias

Voz 5 03:06 yo soy Espartaco se muy antigua

Voz 0413 03:12 en ello muerte bajo el sol soy mucho de Agatha Christie sí

Voz 9 03:14 he creído que el crimen es un rompecabezas hasta que tienes puesta la última pieza no puede estar la imagen

Voz 0413 03:20 también es verdad que soy adicta a la lectura y luego pues se ve si es cierto que soy y luego pues de ver las películas que ya he leído que no me gusta muchas veces porque me me choca un poco a los personajes

Voz 4 03:30 la verdad es que la película es mucho mejor que el Libia

Voz 0413 03:35 tienes un gusto de mierda para el cine como película favorita pues bueno en la época de Ava Gardner sobre todo en modo ambos por ejemplo una de mis favoritas me encanta es

Voz 4 03:44 la dualidad de gris que el Ava Gardner quien quiere beber conmigo el vino es muy bueno sobre todo para los nervios es parece que le gusta mucho lo lo este cualquiera haciendo Pino mis complejos desaparece

Voz 0413 03:57 a mí me encanta la época cinco entera yo soy mucho de sobre todo leer las biografías de Audrey Hepburn Katherine Hepburn

Voz 4 04:03 que ha visto como una reina igual que una cosa

Voz 0413 04:06 Katherine Hepburn la primera mujer que se pone pantalones no esa esa Audrey que están muy frágil pero que viene esa fragilidad por mucha penuria en infancia

Voz 10 04:13 en su cara tiene gancho ir American suele decir sede de las personas que tienen una cierto encanto

Voz 4 04:22 sombra entre la avenida que se llama

Voz 0413 04:25 la ciudad Z este es el mejor

Voz 11 04:27 ya que tenemos la mayor parte esta noche no se sabe nada del país una tierra de hombres primitivos pero hay plantaciones de caucho por todas la Mazo

Voz 0413 04:36 me da muy buen rollo que en esa época todavía se podían descubre sitios nuevos como que ahora está todo visto no sé como explicarte nuevas me produjo una sensación de de aire no porque descubren lazos la selva amazónica exploración la selva

Voz 11 04:51 el entorno es brutal difícil enfermedades terribles salvajes asesinos la expedición le puede costar la vida

Voz 0413 04:58 no es una película con una con un enganche constante porque simplemente son exploradores y ahí lo van dejando te llevan un poco pero te hacen viajar

Voz 12 05:09 lo hemos conseguido

Voz 0413 05:14 punto de una película donde se descubren sitio una tierra que todavía no sabía descubierto sin tecnología me encantó me gustó mucho viajar y sacar un poco la tecnología mi cabeza digo casi diecisiete años en esto más diez de anonimato te estoy hablando a veintisiete años pues hay gente que que te cataloga por una cosa o por otra hay hay prejuicios marca dijimos que se que no me voy a quitar entonces ya los trato con muchísimo sentido del humor que es ahí un poco el punto sano de cómo manejar los viene mal que te va a tu carrera no

Voz 14 05:51 Ellen Terry fue una gran actriz mucho antes de que usted ella decía que lo que se necesitaba para ser una estrella era algo especial

Voz 0413 05:59 sí me atrevería siga sin atrevería con lo que estoy con medido que yo lo mida también que no soy tonta hay perfectamente hasta dónde puedo llegar pero bueno se metió la mano con cariño y con la misma ilusión te lo puedo agarrar yo con esas con eso funciona hombre sincero introducir una porque yo creo que la gente te cataloga mal pero bueno también es verdad que juego con un con un punto diferente que es el que la gente me conoce poco

Voz 15 06:21 aquí está señoras y señores una estrella que brilla con luz propia

Voz 0413 06:25 tienen algo de mí pues hombre si estuviera supervisado por mí evidentemente pues sí bueno el libro está escrito sea que ya me escribió el libro voy por la tercera edición así que por ese lado ahí está a ver lo que se nunca se sabe yo por soñar que no quede como siempre digo en tu vida es tuya y puedes soñar lo que te de la NASA