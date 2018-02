El mago más honesto actuará en la final de la Copa del Rey

Voz 2 00:00 Especialistas secundarios al ruedo va recordáis que hace unos días con motivo de la visita de a La Ventana desde el Mago Pop he invitamos a otro mago al que podrías puede ser el mago masones todo el mundo

Voz 3 00:16 hago Juan Manuel los acordes del que no mentía pues no hemos vuelto a invitar

Voz 2 00:25 decía el mago más honrado dice es que vaya aplauso a tu vida gente tú sigue sin tenía nosotros trasladamos dices que me comentaba antes fuera de antena que González Pons Pepe en general te han pedido que actúe en la final de la Copa

Voz 3 00:39 el Rey nada

Voz 4 00:42 de hecho que podía hacer de telonero de Marta Sánchez en el en el Chow que va a nacer tienen pensado hacer en el césped antes de la Copa del Rey de fútbol

Voz 2 00:51 si tienes algún le porque te han pedido que actúe ya de cobra en negro si ya pasó

Voz 4 00:57 a has pasó extravagancia de esa pero bueno que aún no ha confirmado estamos negociando

Voz 2 01:02 bueno entre gente honesta seguro que acaba entendiendo pero antes doble de todo esto y queríamos hacerlo es un truco

Voz 4 01:07 con un tronco lleno de de Llosa Sato un truco de es lleno de sinceridad vale sin engaño y sí sí sin tergiversaciones de la realidad no los demás no sensato lo que se cortico bien venga venga va contigo no lo Juan Manuel Vega Contigo contigo te llama Arman tienes tu tiene por ahí un billete de cinco euros ya resuelto cinco coros y espera pero vale aquí tiene una vale bien quiero que escriba yo no miro eh en una escrita del billete una palabra la que quiera no la digan la tú escribe una palabra amable una palabra ya escrita muy a rompe el billete en pedacitos rompe no tengas miedo que soy mago Ron

Voz 5 01:49 la pelota pedacito valen más más más más

Voz 4 01:56 estoy tranquilo porque me temo lo peor no no no no te de Mi Cartera coge va cartera de la cartera del si abona la abro si ves que hay un billete de cinco euros doblado yo cojo hablo verás que tiene una verdad que tiene una palabra escrita en una esquina hostia

Voz 2 02:16 no me digas que que que va a aparecer en este billete la palabra que yo he escrito a ver a ver a verdades Álava se debe a la audiencia que ponen ese billete la palabra la palabra que escrita en tu billete zanahoria sin h por cierto vale y eso ya es la palabra

Voz 4 02:32 que había suscrito tu atención emoción que había suscrito tú en tu billete que ha roto no

Voz 2 02:39 el más preguntado no yo había escrito suspicacia

Voz 3 02:44 no ha salido ya está no ha salido la palabra nos viene bien

Voz 4 02:49 en todos podemos asegurar que el billete que está sin romper y pone zanahoria es el mío si así que me lo tomo hacia el tuyo suele que ponía suspicacia y que ahora está hecho pedacito décima Jamis a esa sí

Voz 3 03:00 claro pero con una ha salido casi pero no otra vez será fuerte aplauso para sí

Voz 6 03:06 no no no

Voz 4 03:09 a tu bolera rockera obligado yo ballet yo no te obligado yo te pone una pistola en la sien no lo has hecho tú lo has roto tú yo no lo ha tocado vale hay que ser muy Tola para pensar que ese billete rota iba a volver a aparecer enterito Moltó la perdona que te diga pero enseguida me dice que otros magos otros magos hacen trampas mete a trampas con eco te lo digo

Voz 3 03:33 bueno hemos perdido Francino me acuesto cinco experiencia ha sido bonito precios y siempre

Voz 2 03:39 sí hoy para acabar el tema de la Copa del Rey en caso de que acepte es finalmente ser tesorero de que voy a hacer va a aceptar si ya tienes que hacer desaparecer los pitos al himno de España

Voz 3 03:51 tuvo más hacer eso con un juego de espejos fácil no es fácil

Voz 4 03:58 con con honestidad para mí mira yo pensaba en no dejar entrar a los aficionados nadie partido a puerta cerrada sólo estará el Rey vale sin trucos

Voz 3 04:06 hago Juan Manuel Avilés Prado aquí voy a intentar desaparecer vale mira cuenta hasta tres vale hermano

Voz 4 04:17 de Hipercor el sonido me pone un efecto de bomba de humo bomba en cuenta

Voz 5 04:24 yo tres dos uno

Voz 4 04:29 no ha salido en tromba