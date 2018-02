Marta Sánchez no es humana

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:03 no

Voz 1 00:06 extraño

Voz 3 00:08 es no

Voz 4 00:11 dónde vamos a pensábamos a ver nuestra mano izquierda a mi me gusta mucho esta sequía porque es el momento que tenemos de de establecer contacto con con seres de otros planetas

Voz 5 00:19 las de otras galaxias es un punto de encuentro alguien aquí en la SER chupa Tessa Iker Jiménez ya tenemos una detenemos a ser que me dicen que es exceso planetario que lo llama por teléfono hola así ahora exoplaneta ha habido

Voz 2 00:34 aquí seis de la galaxia Andrómeda nada menos la cargo carbono carbono friendly sí sí sí en mi nombre es tu Chana cónsul de carbono aquí en la tierra tarjeta telemáticamente a que vosotros sabe y hacerte la patria matado llama porque porque nuestra intención no es organizar un escándalo pero el himno de Marta Sánchez Martos en nuestro planeta pero aquí se dice Sánchez que Marta Sánchez es bonita Liga no llegó a la Tierra hace Seminci ciento treinta y ocho años no

Voz 5 01:12 Marta Marta Sánchez que es este terrestre sabía no no Nini en idea no nos suave

Voz 2 01:18 claro que cuando habla está como como a millones de kilómetros distancia que está como

Voz 5 01:21 cuando yo era así como despistado a veces y si está pensando en su planeta encargó en ocho y demás Marta Sánchez no vale y que quería decirnos Chucho Ana de Marta Sánchez

Voz 2 01:31 que decía que la letra de su y no

Voz 5 01:33 Kim no si entre comillas

Voz 2 01:36 nada podemos usar porque no es suya no es un poema que escribió compañero de Marta del colegio cuando tenía nueve años y está registra ya es propiedad bonita

Voz 5 01:46 detrás de un niño de nueve años hombre eso es evidente ya pero una cosa pero pero millones de personas se han emocionado no con con con esto

Voz 2 01:54 irrelevante amiga Liza la verdad consecuencia que digo eso

Voz 5 01:58 qué tipo de extracción

Voz 2 02:01 ah vale pues

Voz 5 02:03 perdone y su petición a quién es necesario señora Chana sale gracias

Voz 6 02:07 bueno seguimos porque seguimos en este punto de encuentro de interplanetario de millones de conocer otros seres

Voz 5 02:12 de de allende los mares porque tenemos

Voz 6 02:15 al teléfono a ver si lo digo bien

Voz 5 02:17 tú lo he dicho bien tú si se vuelven tú tú vales mi nombre tú tú qué tal de dónde vienes tú por todo el planeta pagar igual de Panetta

Voz 2 02:25 en la galaxia enana de la Osa Menor si dentro que en la constelación Osa Menor yo no soy conocen la zona

Voz 7 02:35 os hacemos un bolo día

Voz 2 02:38 así sí nací allí pero si hace seis meses me salió un trabajo de análisis biomédico de la especie humana me vine aquí a España a Benicarló y qué tal fenomenal fenomenal americanos muy bonito que bonito

Voz 5 02:50 sitio precioso y que te parece aparte aparte de Benicarló qué te parece la tierra no tenga seis meses llevas aquí qué tal bien

Voz 2 02:58 está yo con el velcro así no conocido es el de significación no tienen que pasar adiós Mané que que que que siguieran pegando como cuando comulga con con pegamento y nada nada nada nada pero yo Sito que está trescientos mil años luz vale viaja por los confines lo confieren me encanta lo más sonante que yo he visto en mi vida

Voz 5 03:27 te gusta que te te gusta Albert queda poco amigo de desde que lo descubrí yo no puedo parar de pegar de P

Voz 2 03:33 llegar para pegar despegar esta edad puedo dar pero no puedo hacer otra cosa he perdido contacto con Pollari me han echado Curro estoy solo la cuidaron

Voz 5 03:45 lo que engancha eh

Voz 7 03:50 me he entendido el

Voz 2 03:54 en doce vosotros sois de algún sitio donde se pueda pillar velcro guapo velcro puro

Voz 5 03:58 hola a Valencia a mí sinceramente no sé si Iñaki cepillar Sevilla

Voz 2 04:06 sí bueno son bueno me pasaré a pillar algo de su velcro que se que se deshacen enseguida

Voz 7 04:12 no no es lo mismo no bueno y un abrazo bueno otro abrazo para mí que ha sido el técnico que ha puesto en efecto de Europa

Voz 8 04:25 así jueves así conmigo macho Guaje viento