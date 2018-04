WhatsAppWeek, con Sergio Castro

No hay resultados

Voz 1 00:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 00:02 algunos dudaban de que llegar a este momento pero sí sí llega el guasa Wake básicamente el repaso a toda la basura que nos llega al Whatsapp durante la semana y que Sergio Castro que yo empiezo a creer que él no lo sufre le gusta que le llega hombre menos mensajitos de número dos es mejor que se acuerden de uno que verdad bueno que hayamos guardado silencio nada remarcar una mirada

Voz 3 00:41 ha llegado esta semana bueno vayan a muchas cosas el gran protagonista ha sido Marta Sánchez Eyal no tanto su himno como que ha generado o ha inoculado el deseo de cantar nuevos himnos ídem tiene todos a mí el que más me llegó en varios grupos de whatsapp fue este horrible chico

Voz 4 00:58 Viva es enseñar Reino de la PAC extraña donde del Rey ahora ten en

Voz 5 01:09 si eres ya

Voz 2 01:12 puedes correr tanto las cosas

Voz 3 01:14 corren cuando alienta pero

Voz 2 01:16 que caiga

Voz 3 01:19 que hay que que mira nunca nunca en cuestión Deimos uno está de acuerdo del todo All Star Game NBA cantó Fergie el himno nacional ya es considerado es viral es considerado el peor himno cantado en un evento deportivo jamás excesivamente Pastelero sencillamente sexy disparatado los jugadores ancestros quede

Voz 6 01:37 no eh

Voz 2 01:48 como Boris Nina a cantar lo de Marta Sánchez dicen que esto es algo más que patriotismo

Voz 3 01:53 es que daba daba creo que hubo varios embarazo después bueno a morder en el número tres del ranking por méritos propios muy realizado este magnífico audio una ironía sobre sí está discriminado o no el idioma español en Cataluña no tiene desperdicio

Voz 7 02:10 como ella Mutuel Yvo de todo

Voz 8 02:12 dos noches sin poder dormir estoy estoy ahí rum rum rum rum pensando dónde ha atendido yo hablar castellano piensa se catalán vivo en Cataluña estudiado en Cataluña donde todo el mundo sabe que en Cataluña del castellano se discrimina pero completísima mente eh yo con mi familia siempre hablado en catalán y entonces digo castellana le monta de madre en Obama tú me apuntarse a clases clandestinas de castellano no hasta que he pensado digo calla calla calla que es que igual es porque está dice sí

Voz 9 02:53 informados porque es informado por otra cosa que que cree que había informado asume un folleto a veo de Buesa Dios en catalán digo a ver si llevan a pensar que les insultan

Voz 2 03:04 hasta ahora no vale yo pero bueno no las reflexiones no podía de ser un indulto e incluso por lo del indulto Vega total

Voz 10 03:18 GC a vamos en total

Voz 3 03:21 en el número cuatro del ranking audio maravilloso producido desde Radio Castilla La Mancha que a mí me llegó también a mi Whatsapp de gazapos vamos a escuchar el repaso los nombres de los medallistas españoles mejores de la historia del deporte de invierno

Voz 2 03:34 lo importante es la tercera

Voz 11 03:36 del deporte español tras las obtenidas allá por Paco Martínez Soria en Sapporo setenta y dos cuando Fernández chapa Paco Fernández Ochoa

Voz 2 03:46 no está mal es allá por Paco Martínez Soria eh verdad es que no

Voz 3 03:55 en el quinto puesto del Ranking la demostración de que un gimnasio puede estar en el campo que con un simple asador se pueden conseguir lo que otros buscan y no logran en lujosas instalaciones deportivas de moda

Voz 12 04:05 y que cuestan un dineral pues muy buenas tardes estoy aquí en mi Ignacio es Ignacio que acaba con un cero con los triglicéridos con las Zubía con azúcar con la atención con no poco me de estos pues no puede comer de los otros las tontería que hoy existe todo lo que existe es que la gente no quieren trabajar cuando un tío llega un tajo trabajo con Ignacio gas

Voz 13 04:34 ahí hay ahí ahora cuando Pío está acabado ven aquí la macro sí

Voz 2 04:54 se lo acaba llevando el viento puede ser muy vivos que yo estoy con proteínas proteína la bellota da tiempo vale este nudo a ver qué estás haciendo la sección enfadado porque bienpensantes empezábamos a cerramos si es mejor cerrar las no toma sí sí claro él colocó al final los es como el cierre perfecto de este problema no estás haciendo esta sección desde el rencor es una subida eran más vida claro es evidentemente que todo todos ver porque es viernes ya sabes que los viernes el último rabia

Voz 3 05:32 bueno el último clases de castellano a ver cómo se lleva

Voz 14 05:41 tenía razón reunía todos los niega el programa niñera de decida que Astillero ha ido montón dice riendo

Voz 15 05:50 si problemas día pero no me a mí me viene

Voz 2 05:57 en fin es queda la pregunta es si este hasta aquí el Baça Quick y cuando digo hasta aquí