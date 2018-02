Siento que soy más joven que antes

Voz 1 00:00 Antonio Orozco muy buenos días buenos días curioso que estemos los dos muy jóvenes estamos hablando de la madurez se insultan insultantemente jóvenes yo creo eso hay mucho más

Voz 2 00:13 saben que antes

Voz 1 00:15 es como la como es la canción de Bob Dylan yo soy mucho más joven ahora que el antes ahora yo soy mucho más ahora que antes pero eso cómo se traduce es decir de qué manera hizo antes de esa joven

Voz 3 00:30 eh

Voz 2 00:31 me doy médico me di cuenta que cada día

Voz 4 00:35 hora de forma más clara él

Voz 2 00:38 niño que llevo dentro que en algún momento creo que es tu avergonzado de adultos es que me había convertido

Voz 1 00:45 entonces sale antes de todos

Voz 5 00:48 la canción ahí hay letra ahí para una canción

Voz 2 00:51 cuando ve junto con Toni tengo eso que me voy de aquí directamente un cuartucho o una guitarra

Voz 3 00:59 bueno Antonio nosotros hoy es viernes no y nosotras es verdad que el el aire del viernes es es distinto al resto la semana y lo que queremos es noticia sea lo que queremos es que de que de aquí salga un hit

Voz 1 01:12 todo el mundo hable muy llamativo

Voz 3 01:17 una una letra al himno de España no tendrás no la verdad es que sí

Voz 2 01:22 tengo que decir bueno en primer lugar que lo soy por supuesto creo que no soy la persona adecuada para juzgar la obra de ninguno de mis compañeros no tengo dotes aunque lo parezca cuando hago de la Hoz no no la tengo de cualquier forma aplaudió la valentía sabes de enfrentarse a algo tan serio y luego porque al final esto es una cosa hay niño sea un impacto de bala dimensiones absoluto absurdas e absurdo incalculable encara una absurda me refiero en el sentido de que es el imaginable el impacto que voy a tener sin embargo me parece que al final de todo lo que hay es una una verdad enorme de una mujer como Marta Sánchez que yo conozco un poco bueno pues haya yo a su entorno creo que es una mujer que ha estado trabajando mucho tiempo fuera de España y que de repente pues está está volviendo no yo no sé cuando escucho la letra cuando la escuché las que la escucha atentamente porque creo que es algo que lo merecía en todo en todos los aspectos pensé que valentía que valor porque la repercusión es tremenda para bien y para mal porque aquí consideraciones para todos los gustos

Voz 3 02:32 lo que pasa es que cada vez que aparece la política fíjate que curioso no todo es política al fin vimos rodeados de política pero cada vez que aparece la política yo lo digo desde el respeto en cualquier entorno como que todos en todo acaba sucio todo acabar tomando una una dimensión que no es la real como que en la política desvirtúa es como una especie de espejo de informante que hace que yo entiendo lo que tú estás diciendo como actor Donnedieu también como un acto de sinceridad y yo quiero cantarán porque no voy a poder yo cantar la canción que a mí me de la gana con la letra que yo quiero en mi espectáculo pero aparte ahí aparece esa esas garras de la política que lo sé y no me parece normal que acabemos discutiendo hablando me parece que está bien y que forma parte nuestra vida pero los camiones que va tomando eso cuando aparece la política que no es normal entonces

Voz 2 03:22 que es la más ya te has dado cuenta que últimamente no puede cantar uno lo que les da la gana hay cierta censura no estoy tan claramente marcadas y que limitan claramente la libertad de expresión en algunos aspectos yo creo que estoy de acuerdo en que el insulto no es una vía de comunicación pero yo creo que el hip hop siempre fue una una vía de expresión clara y rotunda lo has ido sido siempre no no no es de ahora y de repente bueno hay cierto límite no que son una vergonzantes completamente a vergonzantes me pregunto qué quedará yo tengo un hijo de once años creativo con unas letras que me saca los colores a veces me me entorno no sé muy bien qué pensar no sé de dónde ha salido pero realmente son nacen con una capacidades tan extraordinarias que el dos puntos la brizna porque la comunicación es abierta no todo tenemos acceso a todo lo que sea a ver muy avispado llegan los controles parentales es es pero es verdad

Voz 3 04:29 pero es en prisión discusión sobreviví uno censura en en ARCO gente que escribe tweets en en la Audiencia Nacional varias semanas

Voz 2 04:38 sí sí desde luego ha sido una semana bueno además tampoco otro lado también lamentar pérdidas porque tengo que decir que ha sido una y yo que estoy ahora mismo en este plan de trabajo estos días en Madrid se vive una cierta enajenaciones a unos niveles que sobre estratosféricos no sea en algún momento supongo que tendrá que venir la calma porque sino es difícil poner cierto orden

Voz 3 05:04 es como que todo va subiendo una escala musical que va subiendo va subiendo bueno ya se han dado cuenta hoy está con nosotros Antonio Orozco quien que tiene una de las voces más reconocibles más personales de nuestra música llevas dieciocho años de carrera Antonio empezó con tres a el mes octubre salió de quitarle cinco apenas guitarra bajo y bueno está preparando su próxima gira su próxima gran gira único una temporada que volverá a llevarle por todo el país será su regreso después de despedirse de su último trabajo en su último trabajo destino seguramente el más importante de su vida no sé cuantos miles y miles de discos vendía los ICO la sensación al menos Antonio Rey esto me corriges de Catí ahora te espera lo bueno y volvemos a ser muy Bezabeh pero volvemos a esa madurez ese momento Vita en que estamos la sensación es que alguien como tú ahora le va a llegar lo bueno después de todo lo que llevas que no es nada malo

Voz 2 06:03 no ha reconfortantes de lo estoy siempre el reconocimiento de pues de alguien como tú la verdad es que yo me lo tomo como un como un piropo de de esos que realmente bueno pues hacen que que que las cosas tengan sentido no a veces algunas noches parece que las cosas perdía el sentido uno busca aguja en Un cuento nada hay de repente cuando te despiertas creyendo haber encontrado dices pero que estaba haciendo toda la noche no sea no sé si me explico como una metáfora que habla un poco de la vida de de de nosotros los músicos que iba es una especie de cable timo fue una muleta tenemos un equilibrio a veces dado la hará caída fácil pero no hay algunos que se tenemos ahí como unas

Voz 3 06:45 Pepe me estoy perdiendo Antonio da más que

Voz 1 06:48 sí sí sí

Voz 2 06:50 lo que vamos como aguantando como aguantando que somos funambulista cuerda sabes que siempre está de acuerdo aflojas ya en la lucha todos los días y a veces uno dices bueno sigamos aquí a otro lateral pero yo creo que

Voz 3 07:01 momento donde ya no compone sino recomponer donde ya has visitado desató el ABC del amor ya estas esta ya te ha dejado tiempo mujer ya ha vuelto a una chica que tu quería jazz pues como los de pues ya ha subido a un tren que entrar ya es ya está débil

Voz 1 07:18 no pues nada perro favorito ya está ya has vivido whisky el todo

Voz 2 07:25 esto quiero que la propuesta Toni que nosotros traemos ahora es una propuesta como te decía antes con cierto tono enajenado creo que es lo más loco que hemos hecho nunca antes es este uno algo que él hace la de de de ahí la frase que dice que que el hambre agudiza el ingenio este único un espectáculo que lleva por nombre único acciones dos mil siete cuando apretaba mucho el cinturón aprieta mucho vería de verdad que venían de canto fue un momento muy difíciles para mí por lo menos imagino que para muchos españoles también cuando lleva esa crisis tan bestia entonces tratamos de hacer la la ley de la mínima producción y la máxima repercusión porque no teníamos dinero para poder llevar un espectáculo adelante así que inventamos algo que era realmente único eso es espectáculo yo lo hice para hacer diez funciones en los años dos mil siete dos mil ocho estuvo terminó casi cerca de las setecientas funcionen no dos años después de estar trabajando y escribiendo por fin yo creo que lo que es la primera vez que que no damos así públicamente ya las estar escuchando venimos hablando hace mucho tiempo de esto pero ya por fin es el momento de presentar en la segunda temporada único en este momento de que están tan de moda la serie no podrá ya los cincuenta cuenta se cuentan los de algo por no va por números la vida por temporada

Voz 1 08:46 por temporadas de entonces

Voz 2 08:48 este único segunda temporada que promete ser algo tan diferente tan especial que no se contarlo entonces he decidido contar lo que no es que ese plan sea he decidido que a partir de ahora cuando me pregunten por único como nos explica lo que es porque no sé lo que es porque es un híbrido tan extraño extravagante enajenados que tengo que decir que no sé lo que es sea creo que es lo mejor que he hecho en mi vida

Voz 3 09:12 me gusta mucho Antonio Ledezma de hacerlo por oposición voy a decir es te voy a explicar lo que no crees que te da algunas pistas tira

Voz 2 09:22 bueno le comento que único no es un concierto que ya has sería algo extraño porque yo he hecho conciertos durante todo vida

Voz 3 09:32 yo creo que mira mira podemos buscar una música épica porque vamos a dar a todo esto categoría de cuña publicitaria por favor

Voz 6 09:40 haberlas

Voz 7 09:43 mi pasando claves yo esto lo hago con voz de lo muerto el marido por favor

Voz 6 09:48 no es un concierto no es una obra de teatro pero la gente

Voz 3 09:58 la plaga

Voz 6 10:02 único no esta hecho para que todo el mundo la antena para para para si Antonio

Voz 5 10:09 la en el sentido literal o vamos

Voz 1 10:13 de vamos a dar momento con Antonio solas vamos a poner una cosa es trabajar con esto vamos a no sé si te necesito otra Nucia vamos pero hay que trabajarlo esto no sale estás un poquito estábamos atacados vamos a hacer una pequeñísima pausa

Voz 6 10:32 yo enseguida volvemos con Antonio no

Voz 7 11:24 seguimos hablando con Antonio Orozco

Voz 3 11:27 luego hacemos la cuña ya lo tenemos todo perfectamente organizado Antonio es el español que más veces ha pedido perdón es así gracias Antonio vamos a hacer una recopilación de las pocas veces que otros españoles han pedido perdón

Voz 11 11:44 lamento profundamente la situación creada en nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles

Voz 12 11:51 por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quién es en apariencia han abusado de él

Voz 13 11:57 pido perdón por no haber escucha utilizar la palabra crisis fue un error un error claro

Voz 14 12:11 por eso no quiero eludir reto

Voz 15 12:14 contravenir éste no debería valer pero tres confianza y por eso quiero

Voz 14 12:22 pedir perdón a los madrileños por ese error pido

Voz 13 12:26 la puertos

Voz 15 12:30 el presidente era narcotraficante cuatro preciso disculparme por esto sucederá hay dudas décadas también

Voz 13 12:41 no pido perdón por su vida el sida

Voz 2 12:46 nosotros hemos cometido hemos pedido perdón por ello

Voz 1 12:58 no voy a pedir disculpas a usted Nos no es nada no van cinco si tú el archivo de la Cadena Ser que contempla pues mira a J I

Voz 3 13:12 cinco veces hemos encontrado a gente viendo perdón

Voz 15 13:15 inscribir es pedir perdón debe ser difícil porque yo qué

Voz 2 13:19 el primer sorprendido de lo que ocurrió con esta canción fui yo

Voz 15 13:22 que yo siguiera escribe para pedir perdón de verdad ya tenía

Voz 2 13:27 es una actuación bueno digamos que no es de las más correctas de dije a tenías que como no sé muy bien cómo hacerlo voy a escribir una canción me vine arriba escribe esta canción que habían me convenció fíjate lo que yo sé de música eh porque yo no quería que fuese a ningún disco lo puedan reconocer públicamente una de tantas veces que me he equivocado dije no no hombre pero esto es una cosa demasiado personal la gravedad terminamos grabando fíjate lo que ocurrió lo que me llama la atención es que cuanta gente entonces tenía que pedir perdón en España nadie lo sabía

Voz 3 14:01 qué hiciste pero edificio

Voz 2 14:03 no pues a veces hacen cosas que uno no debería haber hecho perder yo digo que pedir perdón a veces es difícil es difícil llegar a hacerlo pero cuando no lo hace o algo bastante

Voz 3 14:14 hombre aquí el que más Gimeno más que perdón debía pedir el indulto bueno Antonio Orozco firmado usted Cuéntame porque cuando decides volver en esa segunda temporada de único Si volvemos volvemos esa tontería ya cien conciertos que salen a la venta la semana que viene a partir de septiembre

Voz 15 14:38 si el el día veintisiete de este mes de enero

Voz 4 14:40 enero se ponen a la venta aclara

Voz 2 14:43 de Antonio la junto con los distintos perfiles que ponen a la venta en cien función funciones vamos a llamar funciones que empieza la Torné tengo que decir que esta gira empieza en septiembre terminará en junio del dos mil diecinueve pero tengo que decir que me ha gustado mucho escucharte lo que me comentabas el no que hay que contextualizar las cosas está este proyecto esta este

Voz 1 15:14 esto que no sabemos explicar este

Voz 2 15:16 hágolo que se llama único en su segunda temporada y yo creo que está contextualizada en el en los lugares que hemos elegido que han sido elegidos cariñosamente uno por uno por por por todo el equipo de trabajo no entonces yo creo que es tan importante el lugar como el espectáculo en sí mismo me ha emocionado mucho escucharte a hablar de cosas porque es verdad que hasta lo contaba muy bien tú que hasta hay cuadros que están contextualizadas en el lugar donde está no pues esto es un poco lo mismo hemos buscado en los lugares adecuados para uso con alma no te doy para que fluya de una forma adecuada con con la cantidad de gente adecuada sabes no hay ningún tipo de interés en la en la supremacía ni en el ego te prometo que lo hemos hecho con la intención de contextualizar este espectáculo en el lugar adecuado que se convierta en lo que nosotros esperamos no era algo diferente

Voz 3 16:11 que es muy importante no tú no eres el mismo está muy bien es un gran escenario con quince mil personas el Palacio de Deportes es maravilloso y a veces hay que generar esa gran fiesta porque finalmente muchas esos conciertos no son con ciento como fiesta como celebraciones como un grupo de gente con un interés común en el mismo sitio eso está muy bien pero musical mente probablemente es mucho más interesante lo que tú propones buscar un contexto adecuado donde un grupo de gente los suficientes no demasiado van a vivir algo conmigo no enfrente sino conmigo y eso en un estadio pues es más difícil entienda el otro día

Voz 2 16:47 ardido leí una entrevista que me maravilló de un pianista ruso que decía algo no sé que me dio mucho que pensar decía que ya no ya no pensaba tocar más en directo o sea que la escena para él estaba tan repetida era esa eso que veía esa esa escena en la que se se veía continuamente un día tras otro había llegado a ocurrirle tanto que dejaría de es verdad que ni siquiera intentamos buscar una nueva fórmula una nueva manera no hablo por mí y sin embargo esta expresión nueva este nuevo espectáculo para mi hija ha sido como una fuga sale donde de repente se han construido y de construir un montón de cosas que tenía la cabeza no

Voz 3 17:27 con todas antes de el inicio de todo este año dos mil siete en un momento donde este país están en muy mal momento y todo cambia lo que los músicos no sé si todos pero yo creo que muchos músicos forma es un gran ejemplo para los demás gente que ha sabido transformar su camino porque todo de repente Antonio Orozco actor por todos lados carrera decido pero el año dos mil siete todo eso llega hasta casi el precipicio vamos porque la música no tú sino el sector la industria no no funciona yo creo que eso es porque hablamos mucho de ejemplos de de de los pensionistas como gran eje como gran mal ejemplo para este país pero me parece que esta sabido volver a inventar la profesión cambiar la industria cambiar la forma hay cambiar el modelo de negocio donde tú bueno pues yo canto otro compone no no habrá vamos a este trabajo es mucho más exigente pero también imagino que aportan mucha más satisfacción porque ahora es mucho más dueño de Ci de lo que nunca antes en la historia ha sido músicos no sé si Bob Dylan en este caso ahora ya sí pero me parece que vosotros estáis llamados a convertirse en la primera canción de músicos que demuestra que sean independiente y de hacer lo que uno quiere hacerlo como uno quiere es posible y que le guste a la gente árabes

Voz 2 18:38 anoche mismo estaba reunido con los con bueno con dos estaba con el CEO Mundial de Universal la tire estaba con mi presidente esta conocía estaba con gente de la compañía

Voz 1 18:50 eso sí con mi presidente ha sonado con el presidente de la compañía dijo que bueno

Voz 2 18:57 el precio de los cheques está ellos hablando precisamente de eso de que estamos en una generación que es verdad que de alguna me gustó una palabra que se utilizó que fue muy bonita dice desde desde desde fuera desde el extranjero si miro a una generación de músicos que crecen musicalmente sin pretensiones sea pretensiones me se me refiero a a esa forma que uno tiene dar allá el éxito a veces no nos damos cuenta de que alguien me me perdone porque hay mucha gente que está pasándolo regular mal no pero de verdad que creo que el el éxito lo más importante que he conseguido en la vida es lo trato de explicar a mi hijo todos los días creo que ha sido la posibilidades puede elegir te prometo que está por encima de todo cualquier cosa es buena o mala cayó me haya podido pasar dentro de este mundo en el que yo vivo donde todo a veces es tan efímero no es tan rápido tan veloz como los propios unos premios en sí mismo no que dices que te lo da puede decidir poder elegir poder pedir joder elegirle digo porque siempre al mi hijo me habla de eso lo ve pregunta porque tiene una edad para preguntar cosas así digo que él es el único éxito que he tenido en la vida son dos el primero es él que es el éxito más grande que tenía mi mi mi en vivida porque realmente él se está convirtiendo en lo que yo hubiese soñado ser a ver el segundo es que tomaran medidas poder elegir

Voz 3 20:20 tiene once años tiene once años pero ellas compra John tiene teléfono ya

Voz 2 20:26 no tengo una tengo una gran discusión cuál eso tengo según hermano mediano yo tengo dos hermanos de excepcionales personas promedia lo tiene dos hijos entonces el el el el tiro humana tiene uno mayor entonces yo la referencia de todo esto la cojo de mi hermano pues no lo tiro tienen una experiencia que va a tres años por delante entonces para mí es muy fácil echar cuando algo está mal les digo ves

Voz 5 20:50 por culpa de culpa

Voz 1 20:53 tú tío todo eso sino tuteó a vamos es que tu tío bueno hacemos vamos a hacer huelga ponemos la acabamos haciendo Lucio de la gira de cantaría pero hola Antonio Orozco segunda temporada de mi poder poder poner vete M I back componer os misterio

Voz 6 21:20 único no es un concierto no es una obra de teatro no es poesía prosa único no está hecho para que todo el mundo entienda único segunda temporada

Voz 5 21:46 venga un abrazo no podemos hacer esto

Voz 1 21:57 estamos perdiendo dinero rédito de cantar será Antonio Orozco siempre un placer también mucha suerte decisiva gracias a partir de la semana que viene se ponen ya a la venta esos pocos cien conciertos de único segunda temporada un verdadero placer amigos todas las suertes

Voz 15 22:15 cien funcione diría yo cien no

Voz 16 22:18 es una tampoco eso funciones que tampoco supongo que será único