SER Aventureros: 260 litros (24/02/2018)

claramente buenos días bienvenidos un fin de semana más aquí arrancamos a partir de ahora a través de la Cadena Ser en la península en Canarias buenos días a través de la voz de sesenta en Radio Caracol la costa este de los Estados Unidos qué tal buenas tardes porque vosotros no sintonizáis de por la tarde bienvenidos a Ser aventureros equipo médico habitual preparado ya para todo tipo de operaciones algunas complicadas os aseguro que hoy no sé si vamos a salir vivos de esta historia pero lo vamos a intentar siempre con el cariño del buen humor que bueno que no estaban los ERE gala y nos caracteriza gracias Ana hola buenos días ayudarme que te al jefe del Estado fenomenal los dos cortes de pelo más espectaculares hoy del programa son sin duda alguna el tuyo y el de Chema Rodríguez se nota menos melodías buenos días buenos días qué tal bien muy bien la semana pasada estamos justito no muy enfermo a diez malito si te ahorras tela la sección curiosamente enfermo para organizar un equipo

Voz 0760 01:40 lo estábamos malito estábamos en la cama todo todos metidos eh pero toda esta semana esta semana estamos aquí al pie del cañón para lo que haga falta

Voz 1025 01:48 muy bien el señor José Luis Angulo buenos días muy buenos días a no de momento ahí te voy te voy a decir algo algo que te va a llegar además iba a empezar el programa como siempre iba prevé hoy tenemos un montón de invitados cosas espectaculares tendremos tu sección luego te pone un poco la música claros Ángel tienen también su sección vamos que te entretenga a ver el libro que quedó quedó pendiente la ya pasada terminamos del programa viendo el libro de José Luis te acuerdas cómo se va a que lo has traído he traído también traído dice

Voz 1055 02:22 lo que pues a ver cuéntame hablamos la semana pasada son lo dimos el título ya vamos a comentarlo así que

Voz 0760 02:28 en los gansos de las Nieves mi viaje migrado

Voz 1055 02:30 Giorgio al gran Norte decíamos la semana pasada que estamos en época invernal bueno no no no es un secreto que ha nevado por toda España que todo muy bonito bueno pues este viaje oeste lío oro de rata natural de una colección preciosismo no de libros de de naturaleza pues nos narra ni más ni menos que una entre comillas pequeña locura el autor de William Fiennes y es un personaje que bueno pues hacen la la migración de los gansos de las Nieves desde Texas hasta el norte del Ártico el va por tierra o por supuesto siguiendo ese paso de la gran migración de los gansos y es un libro plagado de anécdotas plagado de de da todos los plagado de de encuentros de gente pues un tanto extraña con un personaje que cuando están a no recuerda al lugar pero el están a diez o quince bajo cero y le dice uno local de allí dice bueno pero sí les quince bajo cero esto es como si fuera Hawai aquí todavía no ha llegado el frío sea un libro repleto de anécdotas ir para vi que desde luego no soy especialista en pájaros ni bueno pues

Voz 1025 03:31 pues gol lo pájaro que eres tú pues bien

Voz 4 03:34 en un montón de cosas y una que desconocía hice un vencejos pasa casi toda la vida volando a menos que se vean obligados a bajar por un accidente una tormenta los vencejos sólo dejan de volar cuando anidan es un pasado que durante toda su vida está volando es de cine

Voz 1055 03:50 duermen volando volando mantiene metió tiene bloqueado ahora un equilibrio estaño parece que mueven un poquito las alitas y un helicóptero que se queda ahí en en en paradita ya digo un montón de cosas y eso que solamente baja no dejan de volar

Voz 1025 04:07 ente o anidar cosa que

Voz 1055 04:09 dónde de como digo anécdotas siguiendo sobre todo a esa travesía hacia el norte hacia el el gran Nortel gran frío de Estados Unidos a la zona de de Alaska y bueno pues es un viaje la verdad que muy bonito y un libro precioso así que nada los gansos de las Nieves Mi viaje migratorio al gran norte como decimos errata natural que cualquiera de la colección pues eh se va se va hemos hablado muchas veces acordáis aquel Marine que había convivido con los osos sí sí sí sí otro que también había creado una bueno pues estaba intentando recuperar los los bisontes no

Voz 1025 04:43 nosotros estamos intentando recuperar a Fermín que anda como un bisonte

Voz 1055 04:47 vale pues les aquel mil años con grizzly que recordar es aquel marino norteamericano que ya era imposible reincorporarse a la sociedad lo consiguió gracias a la vivencia

Voz 5 04:56 a la guerra de Vietnam destacado taladrar

Voz 1055 05:00 que no podía tener contento con ser humano y esa estancia larga con los ojos

Voz 1025 05:06 eso sí les recuperó

Voz 1055 05:08 para la sociedad así que como digo una una tremenda colección precios iba en este caso pues va nos vamos siguiendo la la migración de los de los gansos de las Nieves

Voz 1025 05:16 me pida Sendra que os vayan preparando la la musiquita de Chema para presentar su sección sólo a la musiquita no la cabecera sólo la musiquita mientras pido eso os voy a contar una historia que estos días la había guardado se me ha olvidado compartirla con vosotros y os voy a pedir vuestra opinión a todos nosotros pero también para que vosotros en casa que penséis saber lo que viene me explico

Voz 0509 05:40 las nuevas reglas que han entrado en vigor en Nepal vale prohibida las ascensiones en solitario saber lo que hizo Messner en mil novecientos ochenta en el Everest es ilegal no se puede no te van a dar permiso a personas con

Voz 6 05:54 minusvalías ciegos doble amputado dos

Voz 1025 05:59 etc que hace esto

Voz 7 06:01 hemos cambiado las reglas de la montaña vale

Voz 8 06:03 la pena eh

Voz 1055 06:06 es un debate importante porque yo creo que cualquier respuesta a cualquier punto de vista que se tome puede ser válido o no evidentemente porque vas a negar que alguien vayan sólo como tú dices Messner y las grandes cordada y las grandes

Voz 1025 06:23 Dario ya no podría teniendo que no podría decir que con un sherpa no no no no no tú claros solitario nadie claro y yo ahí lo dejo lo puede pensarse que no necesitaron

Voz 0509 06:40 José Luis yo creo que la antiguo es decir es una persona ciega porque esto es decir cuando hay unas olimpiadas que son paralímpica que son yo creo que que bueno es que esto tiene muchas muchas connotaciones no digo si hay que buscar un sistema de seguridad

Voz 0760 06:55 el problema de la gente que no es poco

Voz 1025 06:58 de todo yo entiendo que es que los sherpas estén siempre de seguridad tapados me explico que si llega que contratar sherpas Pardo entiendo pero bueno hasta aquí puede ser también si crees que presentemos tu sección de hoy como digo

Voz 1055 07:12 que se me ocurre en Madrid hay consulado de Nepal español es igual podríamos ahí en algún momento pues entonces

Voz 1025 07:18 claro todo aunque la versión oficial a mí

Voz 8 07:20 a veces muy bien les llamamos la próxima semana podemos a ahí a Rebeca a trabajar en ello que estamos

Voz 5 07:26 claro pero es ahora cuando se despierte cuando aventureros dos pero becas como el pájaro este consejo al otro jarro jarro va a ser aventurero

Voz 1025 07:35 Sarro va ser aventureros en Twitter ahí nos podéis dar también dejarnos nuestra opinión luego os culpo yo la pregunta si queréis un poquito no no que ésta sólo la música que tiene que avanzar de que vas a hablar hoy que te manda a la cabeza el que lleva casi un mes haciendo esto y comiendo lo que guerra

Voz 5 07:59 bueno pero oye yo no saber la musiquita sólo está bien pero jugar cuando les ponen el viajeros asesino no pero eso Rodríguez y todo su equipo ahora sólo está la pintura para que te diré que vas a hablar hoy pues yo que hoy voy a ir al país perdona tenemos el programa entero no no no no no no ya lo ha clavado

Voz 3 08:25 donde en la cabecera Valdo de viajeros

Voz 5 08:27 Hidalgo de que vas a hablar hoy vale hoy voy a hablar del país con más

Voz 0760 08:32 Dior número de asesinos en serie del mundo

Voz 5 08:36 tal ojo del mayor asesino en serie sino del pelotón pero me me da me das continentes no te puedo

Voz 0760 08:42 decir que el ochenta y seis por ciento de los asesinos en serie

Voz 5 08:46 el mundo está no tanto en ese país muy bien la intriga dejamos la intriga sí sí totalmente hoy la semana que viene llamando embajadores de Pal al embajador de este país que te está en Google habrá buscando llene ya sabes

Voz 1025 09:03 hoy vamos a hablar del país donde hay más asesinos en serie de viajeros en general

Voz 0760 09:09 en serio lo que se entiende por asesinar shame

Voz 1025 09:11 los ya ya ya has crecido

Voz 0509 09:14 estamos acaba de eso no entra en los que una colaboración global aquí ya entre absolutamente voy a hacer una pregunta de sobre la mesa contesta lo que puedas contestar algunas nosotros hemos estado de ese país bueno todos hemos estado en este país es un colaborador muy especial para este para esto pues como Al Asad y te gente de esta no ese módico qué es exactamente lo necesitáis a este se merecía no lo tengo unas ganas a este lo que está pasando ese día me parece tremendo

Voz 1025 09:45 el primer invitado del programa Faustino Rodríguez querido José Luis Angulo es obra tuya que este señor esté aquí hoy pues

Voz 1055 09:56 vamos a tener a Faustino Rodríguez buen amigo mio pero no está solamente por eso sino que bueno pues vamos a hablar de una pues historia muy simpática muy muy graciosa una cosa que le hizo el año pasado y que ha lanzado pues organizarla este año todos nosotros de esta mesa pues hemos estado alguna vez en India todos nosotros hemos recorrido bueno pues algunas veces en tú tú esa moto TAS siguen por la ciudad de Delhi se pierde tan bueno pues hay una carrera hay un rally no es tanto una carrera no lo va a explicar Faustino un rally en el que la gente lo que hace es conducir los propios tú tú lo revisados así que infausto

Voz 0509 10:31 pero la gente la gente como tú la gente que el que se apunta este pude

Voz 1055 10:36 he recorrido que no va a explicar Faustino Iker él el año pasado compitió con su hija de su sobrina parece que la historia les fue bien la la Le gustó lo que es el evento este este año ha decidido que va a ser el que lo va a organizar allí y lo está vendiendo promocionando de España así que

Voz 1025 10:51 hola Faustino qué tal estás buenos días buenos días qué tal

Voz 9 10:54 a ver cómo cómo cómo funciona esto nos estamos

Voz 1025 10:57 ahorrando mano de obra barata y encima te están pagando por ir para allá el que gana gana algo

Voz 9 11:04 estaba aquí no ganan nada intentar intentando llegar

Voz 1025 11:09 el mérito mérito o sobrevivirá de tu porque esto exactamente como es saber dónde dónde empieza donde acaba cuanto tienes que arrastrara

Voz 9 11:17 desde el lo que es la prueba en sí en la ida antigua Madrás y atraviesa toda la India por el sur hacia China en la zona del mar Arábigo Si sube por toda la costa hasta Goa son en total mil quinientos kilómetro en en ocho etapas ocho tapa en la cual nosotros los equipos tienen que conducir tu propio su propio tú tus propios Vic Sau sí bueno ir a pasar una serie de de ente retos que le ponemos así llegar que no es poco no porque aparte de los retos que le pongamos a partir del kilómetro

Voz 10 11:57 yo cero con cinco reto es moverte en la India como sabéis no sea esquivar a todo este tráfico inmenso

Voz 9 12:08 elefantes o no los camellos la gente que pasa las ciudades

Voz 1025 12:11 es un chiste del eso no que va

Voz 5 12:14 y que terminan pasándole todos los donde va en el tiovivo pero eso sí tráfico terrible no

Voz 9 12:20 al cabo bueno la carretera depende hay carteras donde hay mucho tráfico otra que menos el lo lo peor es atravesar en las grandes ciudades que ya sabéis son tumultuosa ido buena primera te ves envuelto en esa llega a un cruce y empiecen a salir vehículos camiones gente motos por todos lados oí tu UE en la mota ahí en ese en ese marasmo pero hasta también la y en eso consiste la aventura y además eres uno más los indios cuando paras en un mercado para en cualquier sitio te miran con cara sorprendido de cómo diciendo que por qué este conduce a esto no

Voz 5 12:59 eso te crea pero claro está esto es competente legal a ver eso te quería preguntar

Voz 1055 13:03 lo lo risa son todos nuevos cada uno lleva su propio vehículo los alquilan los con

Voz 9 13:08 no son todos nuevos nada yo participé como tú has dicho así momento el año pasado en un en una prueba que internacional que habíamos el equipos de de muchas nacionalidades empezábamos en noche nadie empezamos más al sur iría

Voz 10 13:27 la remontara hasta también está agua no hay ni participamos gente de todos lados la la vivíamos

Voz 9 13:33 presa ahí ya que con la que estamos trabajando te ponen los ICSA o que están nuevo montante bien las ruedas tan perfecta como como lo puede ser otra manera lleva llevamos también un un camión de apoyo con mecánicos sabes por qué

Voz 1025 13:46 mira eso pareció Dakar ya sí sí sí sí la India

Voz 9 13:51 sí pero te da luz Davos a la gente un kit de supervivencia entre comillas donde llevamos las cuantas herramientas pero bueno hay vehículos cabe con tantos kilómetros ya sabe este un motor pequeñito que

Voz 10 14:03 como máximo alcanza sesenta a la hora no lo

Voz 9 14:06 vaya

Voz 1025 14:09 para el corazón de marchas sí sí

Voz 9 14:14 es como a los de la Vespa no como una Vespa de cincuenta centímetros lo lo la marcha estan en el puño al final terminas con la muñeca Un poco es lo cada vez que va

Voz 1025 14:25 cuántas personas en cada equipo

Voz 9 14:28 el máximo tres en cada en cada lado ya sabe que le pueden meter veinte

Voz 1025 14:33 ya claro pero conduce Udo o conduciendo

Voz 9 14:37 o va depende del equipo sea él

Voz 1025 14:40 pero puede conducir los tres Si quiénes pueden con

Voz 9 14:42 los tres lo único requisito que tiene que tener presupuesto carné de conducir internacional Además hay que llevarlo pero es muy fácil es un trámite inhala nada más hay un día que es el día previo a la a la salida pues hay una especie de mini cursillo en el cual pues a la gente le indica cómo porque

Voz 5 15:01 espérate que te enseña cuando tiene el día antes de salir bien y ante un mini por metiendo

Voz 9 15:11 es decir que que cuando me lo dieron allí cuando yo lo que había construido en mi vida que algo algo algo algo

Voz 1025 15:19 ah no lo sabía pero claro lo de la SER

Voz 9 15:21 qué edad hay que tener cuidado con las curva porque una cruz malvada puede te puede dar un poco

Voz 1025 15:26 pero es en la vida en general claro me la curva la te da igual que luego en esta movida Faustino sea quién gana el que llega primero o como dices tú

Voz 9 15:39 una serie de puntuaciones cada día en función a la puntuaciones pero el que llega primero

Voz 1025 15:46 ah no una carrera apunta

Voz 9 15:49 en la T pues ya tenéis que llegar hasta el punto de hacer un té con fulanito en un quiosco de esté ya cero una foto montará un policía y dar una vuelta

Voz 1025 15:58 pasa que es como una gincana no sea tiene una claro sí más o menos

Voz 1055 16:03 la próxima conexión daremos la comisaria no dónde

Voz 1025 16:06 estaréis en el equipo cuánto te cuesta es cotillón esto me cuesta ver mira chao

Voz 9 16:12 es decir que no que no hemos medido mucho el precio depende si van tres en un en un ricksow sale a mil tres ciento y pico euros por persona además del vuelo es bueno pues bueno la verdad aparte en cuanto ésta pues son catorce ah perdón doce días

Voz 1025 16:34 conduciendo el cacharrito no no no no el días

Voz 9 16:37 en total el programa el el cacharrito Sox el día de entrenamiento diríamos más ocho días más

Voz 1025 16:46 cuatro días se relajen cuantos aquí

Voz 1055 16:51 que van a competir o cómo cómo lo tenía claro

Voz 9 16:54 en principio nosotros hemos puesto un máximo de de veinte equipos que tampoco aquellos no se conocen madre así el año pasado cuando yo participé Éramos veinticinco equipo había gente te digo ya a Ania había eso

Voz 1025 17:07 qué tal quedaste ya que estás aludiendo

Voz 9 17:12 Nos otro al final salimos el concurso porque

Voz 1025 17:14 es que llegábamos a él inclinaron es como el Dakar acumulaba cincuenta horas claro

Voz 9 17:22 ya digo mira también salimos de en esto porque porque si es que no cobran a las cinco de la mañana entonces bueno aparte también depende mucho la gente no paraba un monumento y quería haberlo no y otro tira la Milla ahí depende también de cada uno luego hay una cosa que es el para hacer lo más divertido el ricksow Se tunear cada uno a cada equipo está muy indicado para que para que un grupo de amigos familias hecho yo te hacen varias familiar pues pues pues se ponen de acuerdo vamos estábamos el aventuras nuestra vida no bueno le pones tu nombre lo lo lo

Voz 1025 18:01 la dais vosotros una pintura o hay que trasladar directamente los indios allí la verdad tú imagínate

Voz 1055 18:09 no sé que llevamos el equipo ser aventurero cuatro

Voz 1025 18:12 la huida de esas esperas no da una duda duerme desde el rechazo tiene sitio para dormir

Voz 1055 18:17 la cuneta más cercana te digo que mi

Voz 9 18:20 la durmieron detrás durante unos cuantos kilómetros porque yo con iba conduciendo la mayor parte del tiempo también ellas conducían de cuando en cuando pero pero bueno se puede dormir en un ricksow puedo hacer lo que

Voz 11 18:33 mira mira ves una cosa pues sois jóvenes yo ya soy mayor tiernos y hoy conocido en España ese una especie de de vehículo parecido a Quique Setién

Voz 0509 18:43 estaba en los años setenta sesenta setenta para para el transporte así

Voz 1025 18:47 por otra parte es verdad sí sí sí panadería la gente

Voz 9 18:53 varios pequeñito poner al día todas ellas utiliza es mucha

Voz 11 18:57 sí sí sí oye tú ya sabes insultar en en hindi eso porque el vehículo pues lo lógico es que sepas insultaban claro pero allí en el suelo

Voz 9 19:06 no no mira hay una cosa que me llamó mucho la atención es que parece que

Voz 1025 19:09 más que nunca más

Voz 5 19:15 digo yo no no arriesgue

Voz 9 19:19 es cuando estás allí te mete en la en la casa tiene que tener un poco de atención porque bueno

Voz 1025 19:25 adelantan que porque te puede costar la vida más o menos no

Voz 9 19:32 pero mira te voy a decir que de los veinticinco equipos que participaron el año pasado no hubo ningún ninguna historieta así fuera que no sea que se averió algún vehículo que hubo en fin cosas así pero no hubo bueno pinchazo ese tipo de Historia hubo bastante pero así no vamos yo yo tuve de meterla en un es como como te digo entra en un laberinto de buena primera como una madeja Se deshace la madeja continúa algo increíble

Voz 1025 20:00 pues luego la gente

Voz 12 20:01 dime Bride Faustino remata

Voz 9 20:04 no que luego la gente como te decía te miran como algo simpático allí no es como cuando vas con un tú que te vas ahí la gente vende

Voz 1025 20:17 nosotros como japonés toreando aquí es conciso

Voz 11 20:22 al igual que gana que gana sale le regaló al Rey

Voz 5 20:25 no para nada no

Voz 1025 20:29 sí

Voz 9 20:30 a unos chicos que que se quedaron terminaron terminaron el eran sudafricanos terminaron la ruta en nuestra hice fueron a Nepal

Voz 5 20:40 hay te para todo eso también te puedes quedar trabajar allí claro si hay algún premio

Voz 9 20:48 la ex y bueno ahí después a algunos regalos que se da algún conmemorativo una serie de cosas

Voz 1025 20:54 vale cariño y lo que siga ganando te caen cincuenta mil euros oye quien tiene apuntarse donde tiene que apuntarse agustino

Voz 9 21:07 el Alberto y una agencia especializada en viajes en si la lectura debe buscar en punto com ahí tenemos

Voz 1025 21:15 a punto com ver

Voz 5 21:18 al al Juventus

Voz 1025 21:20 a mí no me lo sé admite que el Rey Chao al veinte tus poco a poco

Voz 9 21:29 ahí tenemos colgado un vídeo que se bebe bastante bien lo que hicimos el año pasado yo creo que sí

Voz 5 21:34 no tengo una aventura que vete tú creando uno

Voz 1025 21:37 pasen aventureros valga has hecho lo que está claro es que se lo pasa

Voz 5 21:41 no es cosa de locos ante un abrazo

Voz 13 21:45 en el camino

Voz 5 21:48 chao altas luego ya veis

Voz 1025 21:51 eso es distinta ahí montado hace un chao para aventuras la semana que viene que vamos a arena eh Benasque si queréis venir a vernos siete y media el jueves jueves día a día uno siete y media de la tarde estaremos ahí en el Palacio de de los desde Ribagorza que se me había olvidado Palacio de Ribagorza haciendo el Chery quiere decir una cosa el otro día Don viste habla del Rudy de España bueno pues resulta que el el domingo que debería hacer porque luego le ganaron sí sí luego los dirá algo

Voz 0509 22:18 Quispe pero es que yo se llenó el central por primera vez yo entro

Voz 5 22:23 ser aventurero algo a la gente se lanzó director voy a tope a tope estaba España

Voz 1025 22:28 que no te veo apuntando mucho que está

Voz 5 22:31 preparando ahora la Sección bueno yo tengo preparada ya puede pues ya hemos hecho comer prepara todo esto y ahora voy basándose en que trabajan en no

Voz 13 22:47 sí esto está muy bien tardamos tres días Henry que no tenemos pisando y no seguimos más historia escena aventureros

Voz 14 22:55 no es nada

seguimos seguimos en Ser aventureros

Voz 5 25:04 ha lado el libro este que no

Voz 1025 25:08 por cierto hablando de secciones feliz madrugada qué tal estás hermano

Voz 5 25:15 hombre pondría bon día hola qué tal hombre voto voto al catalán por Nadal

Voz 13 25:20 bueno porque para mí para mí es un placer inmenso saludarme planes gracias pueda saludar en catalán pues yo te agradezco yo todo precisión ante gracias a mí también discriminada en España por cierto para mí para mi no yo no discrimina a mí catalán pero bueno he dicho eso pero los que mandan si los que mandan pero lo que manda pero salgo de casa caso que quería que tiene el rugby yo tampoco las imprecisiones estás en la cocina o dónde está el que estás comiendo algo ya sí me estoy comiendo una manzana a estas horas porque ya son las dos de la mañana que ella el hablar

Voz 5 26:04 manzanas de la zona

Voz 1025 26:08 ven a ver bueno habremos de rugby tío

Voz 1241 26:12 yo yo sí que medie entre Figo con este equipo Karrubi de España porque esos jugadores sí que me representan

Voz 13 26:21 no como los de fútbol de forma pero queda

Voz 5 26:24 entonces claro está a pesar ochenta por escrito a la calle nacido fuera de España no si el ochenta por

Voz 1025 26:30 ciento del equipo

Voz 5 26:33 así no sabía si había tres o cuatro

Voz 13 26:40 pero este equipo de rugby sin una son porque hay autogestión toda la representan el holandés con lo cual con lo cual me alegro un montón

Voz 1241 26:49 quedan dos partidos todavía si tienen que ganar Alemania a Bélgica que son así

Voz 13 26:54 ya pero el otro día en el clave verdad Rumanía Nahles el importantes no por ejemplo

Voz 5 26:59 aunque esto pero único gastaba ayer realmente sido yo aquí

Voz 13 27:02 Murillo víspera habla mucho pero ésta no estaban

Voz 5 27:04 dentro de tus fotos yo te estaba esperando allí con la cámara víspera P estaba esperando con la cámara Carlos estabas

Voz 13 27:12 a ver si me daba pena yo sé que lo hubieran que hubiera hecho un reportaje y brutal brutal lo hubiera hecho un reportaje con toda la foto con Jaime Nava

Voz 1241 27:25 oye y espero que vayas contra Alemania y espero que vaya bien

Voz 13 27:29 no no si yo voy puede hacer infantil

Voz 1241 27:33 pero si escucha pero se escucha esto te lo enseñé

Voz 13 27:36 yo soy claro cuando cuando yo venía encima no si bien yo te enseñé yo te enseguida

Voz 1241 27:47 el te lo enseñé yo por cierto os voy a decir una cosa Gemma yo voy a ir a Japón también amaba que yo voy a ir a Japón yo tengo comer yo tengo una oferta verbal

Voz 1025 27:58 ya allí yo tengo una oferta verbal de verbo

Voz 1241 28:00 para ir al Mundial de Japón yo voy a ir a Japón

Voz 13 28:04 pero de quién tiene la verbal porque ocurra lo aquí

Voz 1241 28:08 es un productor a trabajar de un productor

Voz 5 28:11 mundial de Ruth oferta verbal en dicha capa eh Japón no no no está firmado ha pero

Voz 1241 28:30 hasta que no esté firmado no hay nada no hay nada

Voz 13 28:33 la verdad pero yo era seguro

Voz 1241 28:36 sí sí yo voy a ir a Japón vale al Mundial de Japón

Voz 1025 28:39 ahí estamos porque es verbal no estoy te voy a decir una cosa

Voz 13 28:42 este equipo y este equipo

Voz 0509 28:44 dime hay gente que me echa de menos en las narraciones gente que te echa de menos en las narraciones pero cada vez menos K

Voz 5 28:50 pues mira yo era yo era yo era yo era muy bueno

Voz 13 28:55 eso me echaron por eso me echara por ya bueno te echa porque era muy buen claro es que Jesús España en España entonces muy bueno no algo te hecha te echan por eso nosotros llevamos veinticinco años

Voz 5 29:09 no

Voz 13 29:13 por qué unas maletas yo era muy bueno yo era muy bueno si era un fenómeno muy por eso me echara ya te digo una cosa eran muy buenos en España une este equipo España une aquí a gente porque yo

Voz 1241 29:28 me sentaría no estaba a la gente tirada en la calle

Voz 13 29:30 el no como que eso es cierto no como la bazofia que sí

Voz 5 29:35 a que me el de Marta Sánchez dice

Voz 13 29:44 me daba asco buena bazofia pero eso no une la opinión sobre cómo yo visperas yo como emigrado yo como emigrado yo como en mi hay y lejos porque sinceramente

Voz 1241 29:58 me me va me va realmente asco toda la gente que apoya Basté

Voz 13 30:03 ya algo que te gusta se viste de algo así que estará integrada incluso incluso periodistas deportivos va a ahora el himno ya que lleva de maravilloso que ya hay de todo una pera prevea se O2 bosque contar una cosa te voy a contar venga de Cuéntame

Voz 1241 30:27 me he encontrado como me he encontrado muchos españoles entre ellos gente que escucha el programa como José Vicente

Voz 13 30:33 hola J

Voz 1241 30:36 qué guay que hay mogollón de gente española en dos porque porque claro en España

Voz 5 30:41 los hacha pero el otro venga auténtica basura iba sin embargo gana

Voz 1241 30:50 esta se pero están el de hoja son hay muchos arquitectos es un país que está construir cada año construye una torre todo esta construcción todo está en construcción el taxista que me llevó al aeropuerto dice que hay

Voz 13 31:03 también estaban construcción en unos construcciones

Voz 1241 31:05 se en las construcciones mañana tarde y noche

Voz 13 31:08 o sea que no llegamos a esos

Voz 1241 31:12 todos los arquitectos que quieran ya a Doohan aquí a la baja además bien pagado bien bien pagado hay trabajo

Voz 13 31:19 te quedan treinta segundos a mí me llamó mucho la atención eso no es un país construir luego los los textos de Qatar Qatar

Voz 1241 31:28 Chris reciben una subvención al Messi no trabajaron de diez mil euros tú

Voz 13 31:34 de hecho el paro celebro darme Amparo Sánchez mil euros al mes y luego hay mucha mucha inmigración para que trabajara bien

Voz 1241 31:45 de tres de todo el mundo de todo el mundo necesitan

Voz 5 31:48 pero es que se lo preguntara viene luego lo quedan treinta una pregunta corto

Voz 1055 31:55 siempre defiende así pues a la gente más humilde es humilde cuando

Voz 0760 32:00 dicho no los arquitectos que ganan mucha pasta que veniros que hay mucho dinero tal

Voz 1055 32:05 cómo cuánto crece gana un obrero de Bangladesh de Pakistán de la India de Filipinas en ese maravilloso país Feliciano esta horas de cata tronco

Voz 13 32:16 no seguramente eso Jaume porque ya

Voz 1241 32:19 te digo que hay tres tres y hay tres y puestos hay tres turnos los turnos de trabajo están si las las limpiadoras tampoco háganos mucho me dio mucha pena una señora filipina en me encontré en el tenis que que los filipinos normalmente van a esos países a ganar dinero mandar el dinero a sus familias

Voz 13 32:38 claro muy joven

Voz 1241 32:41 sí que son auténticos héroes de la vida héroes de la vida de los que nadie habla de una foto me dio Mehdi quería hablar con ella pero no tuve no tuve como vulgarmente se dice los huevos para poder hablar con esa señal ahora que me parecía un auténtico fenómeno de una señora de los pies a la cabeza esa unos auténticos héroes

Voz 13 33:03 qué te voy a decir que la Hermoso anónimo que lo hacía en el que la mujer sí

Voz 8 33:07 ahorró hablar contigo porque estaba es la de todo

Voz 5 33:11 no tuve no tuve no tuve los cojones voy a hacer

Voz 13 33:18 este hombre ya aquí deja cuando nos llame a esa señora muy bien bueno pues te mando a me dio mucha pena y así son los primero suelto

Voz 5 33:32 sí oye bien

Voz 6 33:39 el suelo sigues hablando

Voz 5 33:45 quédate ahí te abrazo

Voz 1241 33:48 un abrazo a todos los exiliados españoles a los que

Voz 13 33:51 ahí están pensamos que el himno español con inventado

Voz 8 33:54 a bajo

Voz 5 33:56 esta vez me des Australia desde dos Khaled

Voz 1025 34:01 desea Jaume repartiendo la manzana no sabemos ya yo ya comprobé que a Blancanieves la manzana no le sentó bien Paredes no lo de lindo es muy bueno lo que Ike podría ser aquí en España una gilipollez Alfons toreando más eh buenos días era oye que me han llamado porque no somos un crowdfunding hasta aquí lo aquí luego mandado Australia que hay instituciones no ha quedado pues bueno la semana que viene Benasque pero adaptadas a qué viene que bueno

Voz 1817 34:32 no pues que estamos como podéis imaginar encantados con esa medalla de bronce de Regino Hernández snowboard cross de contenido en pista blancas ha estado en esta casa en La Ser en varios programas ahora queda la Copa del Mundo por delante pocas todavía pruebas íbamos a ver si también conseguimos estar entre los cinco primeros del mundo estaba muy contento

Voz 6 34:49 de Ceuta emigrado hasta Málaga Ibi crear

Voz 1817 34:54 como esquiador como Ryder de snow en Sierra Nevada

Voz 0760 34:56 claro bueno está muy contento porque todo estaba centrado en sí

Voz 1817 35:01 seguir al final se cayó no yo creo que dos medallas nos traemos la de Javier Fernández madrileño de pro en patinaje artístico Illa de Regino Hernández es la ocasión olímpica las los Juegos Olímpicos de invierno en los que España más medallas

Voz 1025 35:15 el Asad que no pasa nada

Voz 1817 35:19 es que a ver si tenemos suerte porque la última vez cuando vais toque tiempo sancionó tuve que tú eres el director tú lo haces todo bien claro pero no los que te rodean alguno le eh que que no se estarían mejor en Suiza no

Voz 5 35:30 Ángel Colina Angeles aún no esté siempre y no siempre

Voz 1817 35:34 por tanto el flequillo siempre que siempre que escucha que que viene prestando Mena que viene Colino hace mal tiempo no podemos esquiar entonces bueno vamos a ver si hay previsión de nieve ese maleficio pero me entiendes a eso pero sí estamos inventa historias falsas sobre inventa es esa lista ya cortarte el pelo

Voz 5 35:53 a una pregunta invitado Ojeda

Voz 6 35:57 me llamó la atención de este Mundial de de

Voz 1817 36:00 es que países como Japón Olímpicos países como Jamaica han competido saque pelear por eso la famosa película de bolso pero no un poco extraño país es bueno pero hay países tropicales Si yo estoy nieve que hacen eso para tener más común de los ponga en el mapa hay gente que se clásico

Voz 20 36:19 pica para participar en juegos olímpicos y habiendo hecho esquí tres semanas vamos es decir si es por internet se entera cuéntalo tú

Voz 1817 36:28 nada pues ésta es una una participante norteamericana con con pero con pasaporte norteamericano que ha decidido nacionalizarse húngara para poder ir a los Juegos Olímpicos

Voz 20 36:37 la pero ahí en ese en ese en fiesta porque porque ella investigó a ver la disciplina en la que no había nadie entonces

Voz 0760 36:46 se clasificaban treinta pero sólo había veinticinco en todo el mundo claro

Voz 0509 36:49 entonces cómo se clasificaban treinta pues apuntó

Voz 0760 36:51 hemos si te apuntas tú bueno chica claro y la ACB

Voz 0509 36:54 hace para de padres húngaros pues no me lo voy a contar un detalle

Voz 5 36:59 pero ha terminado aquí tengo yo digo ya

Voz 6 37:02 esta esta corredora por llamarla de alguna manera ha hecho todas las bajas

Voz 1817 37:07 las ha quedado muy entre las veinte primeras del mundo simplemente no cayéndose en el medio tubo en el país

Voz 0509 37:12 es decir que ha saltado hecho giro Nacho trucos simplemente ha ido de un lado a otro del país ya que no se ha caído ya quedó entre las veinte mejores

Voz 5 37:20 bueno hay cosas contamos digamos Dios bueno quiero contar un proyecto porque tengo Alba Rodríguez que de estar flipando con todo lo bien no sé si ha oído avispero no duda que madre mía hola Álvaro buenos días tranquila no todos somos iguales

Voz 1025 37:51 a y conociendo

Voz 5 37:53 sí

Voz 1025 37:54 también bueno déjale que es que le tengo perturbado con eso cuando haciendo a doscientos sesenta litros querida Alba Rodríguez quieres contar pues va a ser aventurero ya todos mi compañero que están sentado en la mesa de qué va esto que tienen que ver en esto Simón Mendizábal Ignacio Pelle Pages género es verdad sí que lo del memoria Nacho Nacho Villager puede y es que soy muy formal ella ya oiga el años eh

Voz 0268 38:19 el año pasado él en enero de las impactados empezó un proyecto que se daba doscientos sesenta litros que trata de recorrer América desde Puerto natales hasta Alaska emitir bonos

Voz 1025 38:34 sí bueno pero pero cuando no objetivo entiendo sí sí

Voz 0268 38:38 el objetivo lo queríamos con una causaba para ayudar entonces de este mundo doscientos cero de las aplicaciones lo que hicimos fue hay una aplicación que llama ser de mil que lo que hace es recaudar puedo hacer donaciones comida para diferentes causa por ejemplo pueden sean los de los refugiados de Siria o

Voz 9 39:01 yo me Nigeria o

Voz 0268 39:04 con las escuelas de Haití yendo desde antes sólo había una cautela que Donaire se ha acabado al objetivo y luego tenías otra ya hay varias apoyar y entonces ahí se crea nosotros creamos un equipo que se llama doscientos sesenta litros si la gente lo que hacemos es promocionar y hacer que la gente donde dineros a través de la de nuestro equipo al aplicación lo que hace aplicaciones lo distribuye a través del del programa alimentos del Golfo

Voz 1025 39:32 vale a ver a ver si lo estoy entendiendo mientras vosotros estáis está haciendo este cruce de América la gente puede ir sumando alimento todos a a diferentes causas a diferentes causas pero para para ello como lo tenemos que hacer exactamente a ver como como como ahora está la aplicación hay una obligación que se llama cómodo ciento sesenta

Voz 0268 39:54 se llama Asier de mil que es como compartir comidas en inglés

Voz 1025 39:58 a ver si te vamos vamos vamos a España

Voz 0268 40:03 la cesárea de mi de al

Voz 1025 40:06 eso share de Mel como suena muy bien si esa es la aplicación Chaney todo junto junto a ver si dan cuenta a mira sale de Mel ya de Mel acordaros no de de sino THP vale Chare de Miguel para que haya lo veo ya lo ve ya tengo la aplicación

Voz 0268 40:23 valientes que la descarga si entonces dentro de la situación puede buscar equipos

Voz 1025 40:29 ah amigo ya lo veo que puedes buscar me está terminado descarga puede buscar al equipo a la que a la que al que tú apoyas al que tú me das

Voz 0268 40:37 sí y entonces no hay equipo que bueno yo no tengo ninguna proponer seguramente equipos si pone a doscientos sesenta litros hay hay hay varios equipos siempre los pues nosotros cuando actuamos directamente con la aplicación y personalizado hemos como el objetivo que queríamos poner aquí en doscientos heridos pues te aparece pues Simon Nacho oí

Voz 1025 41:00 claro ahí es donde hacían por ejemplo te dice con cincuenta céntimos te bastan para nutrir a un niño durante un día y entonces puede tomar eso

Voz 0268 41:09 nosotros ya la utilizábamos antes de hacer el proyecto

Voz 1025 41:13 sí parecía como algo

Voz 0268 41:15 sencillo hoy en día y que es fácil para para poder donar porque hace cuarenta céntimos un día una semana de alimentos son dos los Chendo euros hay pues de una de las celebraciones de miles de año yo sólo hacer la semana por ejemplo porque me parece que es lo mismo que vale casi un pasaje de metro

Voz 1055 41:36 vale vale yo he perdido un poquito es decir vale te digo que la aplicación como está haciendo Ponseti buscaban nuestro equipo hacemos la donación donde tiene cabida

Voz 1025 41:44 pero déjame hacer un comentario el wifi de la SER eh porque madre mía cargado aplicación como el que sigue sigue siguen verdad

Voz 1055 41:54 vale pues hacemos ahí la donación que corresponde tal pero yo me he perdido qué pinta en todo esto Puerto natales Alaska es decir

Voz 0268 42:02 vale no nosotros aquí a ver lo que quise hacer es relacionar los kilómetros hacer a tales Galaxia con la comida que queremos que se llegue a donar entonces dijimos pues veinticinco mil kilómetros veinticinco mil comidas el objetivo de recaudar de recaudar veinticinco mil comida entonces ahora mismo llevamos dieciocho mil seiscientas día

Voz 12 42:24 estamos cerca ya eh

Voz 0268 42:26 Nos de Di llegaremos porque el objetivo de marzo llevan poco justo la verdad porque está

Voz 1025 42:31 el martes el recorrido Álvaro está hacia el empujón ahora de ser aventureros dos barras dime dime dime el recorrido como lo hacéis en autobuses locales no se andando

Voz 0268 42:41 esto da en bicicleta llevaban empezaron yo me reuniré con ellos desde el lunes en Salta Argentina porque yo participo en el proyecto porque buena parte porque soy pareja de Nacho

Voz 1025 42:54 cosas pasan

Voz 0268 42:56 bueno me interesaba mucho todo lo que estaban haciendo y entonces pues desde aquí una amiga Sara Ayllón ocupamos más de las redes sociales de buscar un poco patrocinio porque al final es un poco difícil pues el sustentaron viaje estas características todo el material es muy caro y entonces pues intentamos buscar algo de patrocinio de marca nada económico sólo de material hay un entonces pues nos encargamos también de la comunicación con él y tal pero yo ahora me dije que no vivir la experiencia Agnes porque las carne y entonces me pedí una excedencia en el trabajo y me voy a ir el lunes Diego entonces ellos ya van pedaleando van dignifique Letta aquí

Voz 21 43:39 no

Voz 0268 43:40 desde Puerto natal ya llevan seis mil kilómetros

Voz 21 43:43 jo

Voz 1025 43:43 sin puesto cuesta arriba además se cambie su mes bueno pues ya sabes

Voz 0268 43:49 de los Andes

Voz 1025 43:51 que se ser de mil el share de de el THP de me real es el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas que como muy bien dos estaba contando al va por el cuarto esta céntimos alimenta a un niño niño saque insisto la aplicación es espectacular me la estoy aquí gozando estoy mirando todo lo que puedes hacer hay chicos mucha suerte ojalá lleguéis a las a los veinticinco mil no que es el objetivo

Voz 21 44:17 sí sí sí sí

Voz 0268 44:20 a quiénes ayuda

Voz 1025 44:22 pues ojalá que saliendo en Ser aventureros o salud me digo saludé os ayude ellos saluden también pero ayude podáis llegar a esa cantidad

Voz 13 44:33 un abrazo enorme gracias mirando la aplicación que por ejemplo

Voz 1025 44:37 sí ayuda a los niños de niña están teniendo que combate al hambre en el no este Siberia a sí

Voz 21 44:46 sí a refugiados sirios

Voz 1025 44:48 verá llevan veintiún millones de de comidas compartida hasta ahora eh que se dice rápido saque interesante aplicación a él aunque sólo sea porque se deis una vuelta por ahí vale la pena

Voz 1055 45:00 como decías tú es un programa de Naciones Unidas

Voz 1025 45:03 es una historia de Naciones Unidad estoy viendo aquí todos los equipos mira estoy encontrando aquí ahora los distintos equipos que hay que todos están ahí apoyando y empujando para conseguir estás comida mínima Pau seis seguimos a la vuelta ya estamos con Chema y sus historias

Voz 21 45:18 más cosas que viene Gregory también hoy

Voz 5 46:33 nos vamos al espacio exterior buenos días Javier Gregory unos días a todos muy bien adónde nos llevas hoy eso llevó a Marte pasando por la porque habéis quemar te paran reto ahora mismo el gran reto de viaje

Voz 0882 46:46 dar el gran salto de todo el mundo todos los astronautas a Marte el propio Pedro Duque se ha reunido con jóvenes esta semana en Madrid para hablar de los planes futuros de de Marte

Voz 5 46:56 Marco Polo preparan ya viajes a Marte Si hubiese visto bueno viaje de prospección se habla de Marte porque eso lo de Marte pero mira ya movilidad la filial eh a dormir ahora

Voz 0882 47:07 como en la NASA montó una base marciana entre comillas en un ambiente hostil bastante parecido al de Marte en un volcán de Hawai pues será una base que tenía que durar ocho meses que es lo que se piensa que los astronautas estarán allí recuperándose para viajes

Voz 1025 47:23 claro pues bien a los pocos días antes

Voz 0882 47:25 creo que es vender la misión eso que sólo están en Hawai pero un accidente de uno de los astronautas entre comillas que participan en esta misión no es normal nos de la tripulación y a los pocos días y eso que ha tenido nacía imagínate está muerto yo sé lo bueno que tiene es que allí en en Hawai hay hospitales la han evacuado a un hospital han suspendido no quieren dar dato dos porque dicen que es un tema a si el del astronauta privado íntimo y no quieren dar detalles no parece que sea un tema grave

Voz 1025 47:59 ay Dios ha pillado con la tapa de todos

Voz 5 48:02 la cremallera del oro

Voz 0509 48:06 dicen que te van a Jawai ocho meses en un volcán te gastando

Voz 5 48:10 a lo de fuera es bastante bajo la cremallera es decir aquel pobre hombre

Voz 0882 48:17 hace es de no tener accidentes en Hawai

Voz 5 48:21 te voy a decir que

Voz 0882 48:23 ya lo hemos liado y todavía no hay ni naves para ir a la verdad es que sí eso demuestra que el asunto es más complicado de lo que parece no ahora este no es el enviado a urgencias de un hospital allí en Hawai recuperará la salud pero si esto pasa en Marte pues como decías tú ahí

Voz 1025 48:42 muchas posibilidades de que de ahí que sea el primer polaca cremallera del traje y no es que no está comprobado que es la cremallera no no no no quieren dar datos

Voz 5 48:53 ya te digo que sí ha quedado claro

Voz 1025 48:57 en aquel año el baño

Voz 5 49:00 no era una cosa pero si hubiera pasado abrir la cremallera sumamos la gravedad no pues subirla claro

Voz 1025 49:09 que vive porque a veces les creo a todo esto se va a volver a reiniciar

Voz 0882 49:17 hicieron no no estamos expectantes a la han suspendido cuando la reanuden ya te lo diré porque es en gastaba bastante pasta la verdad es que la bases muy mona parece sacada de una película ciencia ficción ahí con sus toldos blancos y tal la ladera del volcán es completamente roja como Marte es espectacular pero claro va a durar ocho meses y a los pocos días la han tenido que supe

Voz 5 49:35 no pero ya no pueden S

Voz 0509 49:39 despilfarros puede madre hay que aprovechar gracias

Voz 5 49:41 bien lo dejamos aquí en Javier Gregori eso está detrás de la cremallera me eh

Voz 1025 49:47 vamos no tender en cuenta el traje porque fue al baño eso como lo de la determinaban rompe la gente yo sí que ha terminado ahí de un mal golpe

Voz 0268 49:59 eh

Voz 1025 50:00 en fin señoras y señores tienes preparada la sintonía porque viene lo que bien

Voz 15 50:08 viaje Eros asesinos

Voz 3 50:15 Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 0760 50:23 así así con cositas te gusta así como se hacen las cosas no no

Voz 5 50:28 no está en principio lo que hacemos charla pero crear expectativas de tu sección también es diciendo la frase no es lo mismo que sintieron sí lo está cambiando todo la actitud no olvido otra manera como potenciales víctimas así que cuidar de la SER ha dicho que vas a traer tras hoy vamos a viajar vamos

Voz 0760 50:55 dejar al país del mundo que hay más asesinos en serie rápido y grande es un país es un país grande grande

Voz 0509 51:05 eso es pequeñito y entender lo que nuestro país

Voz 5 51:08 es un país digamos que no es el más grande del mundo te voy a dar una sorpresa ya lo puedo decir porque ya no ya no no pero todo el tiempo pensando que es mayor pero pero pero el país Ana

Voz 0760 51:24 les demos por qué un país puede ser el que más han en

Voz 5 51:27 vale porque es una cosa a ver

Voz 0760 51:29 como asesino en serie cuenta como asesino en serie

Voz 0509 51:32 de los soldados que matan en la guerra de treinta cuarenta cincuenta los pandilleros luego de guatemalteco que yo conozco alguno que mata a cuarenta cincuenta sesenta personas a bordo no lo cuenta como si tan serio no nos cuentan cómo se encuentra

Voz 5 51:45 no cuenta cómo ha en ser

Voz 0509 51:47 oye estamos hablando de personas pero tienen que haber matado más de más

Voz 0760 51:52 de dos personas tres a partir de la tercera víctima ya se considerándose seria tiene que ser como consecuencia de un de un plan a veces no no hay un plan sino de un impulso a un plano un impulso

Voz 1025 52:04 pero he de tipo

Voz 0509 52:06 ático o emocional

Voz 26 52:09 el ir poder pues haberlos granizado o no

Voz 0509 52:12 pero la guerra los los las víctimas de guerra y tal no entre lo cual no significa que no pueda haber este licor fatal sino una serie Dña

Voz 5 52:20 la por ejemplo no

Voz 0509 52:25 esto que ha pasado de Estados Unidos en en el instituto este esa matanza eso está considerado como uno eso no se decide cuando cuando se trata de de muchos mucho a muchas víctimas en un solo acto no se considera acusaciones

Voz 0760 52:38 serio tiene que se tiene que tendría que haber pasado víctima de víctima tiene que pasar tiene que pasar un tiempo bueno entonces hicimos nosotros y sin nosotros dividimos las las razones para los impulsos de matar en tres básicos que puedan ser los psicópatas que busca los psicópatas poder dinero fundamentalmente sencillamente poder no quieren dominar a su víctima luego dos para fílmicos en las tercer impulso los para explicó sol lo que tiene que ver con el sexo con el impulso sexual

Voz 0509 53:05 el tercero lo psicótico

Voz 5 53:07 los otros dos psicótico que estaríamos hablando

Voz 0760 53:10 los delirios gente que tiene delirio entonces con poder sexo y delirios tenemos ahí

Voz 26 53:16 y la gran mayoría de las

Voz 0760 53:18 de de los asesinos en serie bueno pues qué país aunque cultura cultura

Voz 5 53:25 el aumento de programa de al profesor dando

Voz 0509 53:32 nada con el poder con el dinero y con el sexo Estados Unidos EEUU entonces Estados Unidos es él

Voz 0760 53:44 país que tiene

Voz 0509 53:47 el tres de cada cuatro asesinos

Voz 0760 53:49 serie que que están considerados como tales en el mundo son norteamericanos y otros datos interesantes es que casi el noventa por ciento de ellos son blanco

Voz 5 53:59 eso es lo de razas claro es al revés

Voz 0760 54:02 si hubieran dicho eh son blanco son hombres

Voz 5 54:06 voy son heterosexuales

Voz 0760 54:08 cuando encontramos una víctima producto de en serie existen muchas posibilidades de que sea un norteamericano blanco heterosexual

Voz 0509 54:17 cuál a la conferir igualdad este señor ese señor gastado en EEUU que Señor tu tu siempre sabes que siempre te