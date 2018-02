Nadie sabe nada: Complejo vitamínico Tyrone Power (24/02/2018)

Voz 1 00:00 la Cadena SER presenta nadie sabe

Voz 2 00:02 nada un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 3 00:21 con muy buenas tardes

Voz 4 00:26 hay más público eh sí sí sí sí que White Pyeong porque has visto qué bonito este programa de radio pues sí como no necesita nada más

Voz 0057 00:33 dos idiotas se público en el público no se cuestiona si son idiotas no puede estarlo se quieren se por qué no afecta el idiota llama lidió tratarme así como la miel

Voz 5 00:46 las llama la miel bueno en principio no vale vale pero que es probable que se haya oculto

Voz 0057 00:51 los entre el público hoy sí

Voz 5 00:53 aún cretinos no lo creo no lo creo yo que te voy a decir porque han venido aquí al Teatro Lara de Madrid donde por primera vez realizamos el el programa lo sucesivas grabaciones así va a ser vamos a estar aquí en un teatro amigo qué guay va a ser muy bonito muy bonito bueno tú crees de teatro posiblemente

Voz 0057 01:10 yo soy de teatro a mí me me me hicieron teatro si mi padre sí desde madres este concepto y concedieron en una representación de la vida sueño madre mío se pusieron súper cachondos porque Calderón de la Barca les les ponía absolutismo sí entonces además viene subieron al escenario Ahora el escenario sí soy soy pararon la representación que que que queremos follar y entonces eh el el director dijo hombre cuando las ganas de joder aprietan ni las tumbas de los muertos es claro entonces se pararon la representación hay ir allí me me concibieron bueno pues eso explica muchas cosas no tendrían un drama intimismo eh

Voz 5 01:49 oye esto es un espacio muy bonito queremos agradecer al teatro Lara a la Cadena SER Cadena SER ya le agradecemos siempre porque al trabajar en ella no hacen

Voz 0057 01:58 hemos otra cosa de hecho claro me levanto por la mañana pero me me pal las las extremidades digo gracias a Dios por tener extremidades y trabajar en la calle no se claro pues yo también yo me palpó bueno porque lo que quiero decir es si el emperador Pal patinó a mí déjame a mi hija B

Voz 5 02:17 tú cada uno en su casa que estábamos bien así lo que quiere decir es que las series Teatro Lara en coordinado ya han hecho posible que estemos exacto noche inventor ya no se usa mucho se termina

Voz 0057 02:29 pero se llamará ser Lara

Voz 5 02:30 SER Lara que sea que bien bien gracias al público íbamos empezaron programa como siempre de de improvisación te digo que estamos un poquito más separados el uno del otro poquito físicamente sí

Voz 0057 02:42 no emocionalmente quizá más cerca que nunca eh

Voz 5 02:44 sí y sentimentalmente somos estamos la rapiña los pero lo que sí

Voz 0057 02:50 quiero tanto sí que ha daría mi vida por un Portilla ahora yo yo cambio no concebía contigo en encima de este escenario no yo no soy tu familia a mí déjame yo generaría ahora una matriz sí para que me para que me embarazadas va mal

Voz 5 03:06 pues sí eso lo hablamos eh vamos a cenar adelante Si verde

Voz 0057 03:11 sí a la gracia es que el hablamos pero la verdad es que para que claro claro

Voz 5 03:13 lo que digo es que no me llega el brazo por lo tanto deberemos volver nuestras sillas que tienen ruedas y ahí está la gracia para coger las preguntó que veremos si sirve no pero en fin es como la muleta sobre la que anda el nadie no

Voz 0057 03:26 pues venga vamos allá

Voz 6 03:32 oye

Voz 7 03:34 pues encantado lo digo ahora no digo ahora pero joder

Voz 5 03:38 yo para cantar esa escuchar a veces no

Voz 7 03:41 mira te

Voz 8 03:43 sea si la música no tiene ganas cómo va a tener ganas de Qantas bueno cuando sea cuando sea será B

Voz 5 03:51 empezamos Fernando Gutiérrez dice de Twitter pregunta desde Twitter alguien se ha imaginado a dar Weiler roncando eso tiene que pagarlo dice pegaría algún ojo en La Estrella de la Muerte el presupone que claro sabor

Voz 9 04:07 ah

Voz 5 04:08 oscura pero en es oscura pero no es fuerte que son las que provocan los ronquidos potentes sea estamos aquí

Voz 0057 04:14 es de dar de tiene apnea Si ronca ronca bueno si eso que hacen

Voz 5 04:22 a sumisos terrible terrible bueno cuando te despiertas de tu propio ronquido a mí me pasa lo mismo

Voz 0057 04:28 pasado ya te he contado que yo me he despertado de un pedo ya ya

Voz 5 04:31 lo mío que es por favor siempre se lo lleva a su terreno mi terreno ahora relativamente ese sí

Voz 0057 04:41 acertar con propias estrellas de lo conté total respeto

Voz 5 04:44 de un ronquido tú sí claro claro pero muchas veces hay en trenes en aviones estar todo lo que te has quedado pasado que decía mi abuela ha quedado pasado me encantaba ese término instase así de es bueno eso es lo va a me cuesta mucho dormirme en en en medios de transporte mismo porque cuesta muchísimo en el tren además eh

Voz 0057 05:05 si las magníficas así como como en un tiranosaurio rex no sé cómo poner la mano

Voz 5 05:14 te haces un bondad esto mismo debe queda así y cuando me doy un cabezazo cuando me despierto tengo como calambres en las manos de verdad que raro es bueno perdona pero si tienes sueño que haces y si no duermes no

Voz 0057 05:30 no es que me cuesta mucho dormir me qué es lo que te he dicho al principio lo hemos jugarle el dato que te faltaba yo voy con todo y con todo voy con el ronquido voy con la baba

Voz 5 05:39 ya voy yo me llegaba apoyada en el hombro de un compañero que no conocía de de pasaje pero la gente es muy amable no dice nada que es demasiado noté un poquito de movimiento así

Voz 0057 05:52 yo dije ahí hay cariño lo interpreté como cariño claro se me queda así aquella aquello que haya tanto eh

Voz 5 06:02 ya está que ya puse mejilla y allí estuve como media hora sí sí cuando me despierto desde entonces el tio me está mirando que me quería perforar no con la mirada ya que yo pero

Voz 8 06:14 sí sí claro decir desesperados se acaba acaramelados hasta que al final me como todo el top

Voz 5 06:22 pues a mi me gusta a la gente en los medios de transporte menos los pilotos eso sí que a poder ser me gustaría tener la tranquilidad de que un piloto no duerme pero nunca la seguridad ya porque bandos

Voz 9 06:34 claro

Voz 0057 06:34 no tengo ni idea de oye pues a ver no sé cuantos pilotos van dos donde en un avión no no no a ir sobrecargo hay uno que es el sobrecargo local con los a llevarlo pero el sobrecargo es lo lo digo ya era nombre sobrecargo es como tiene algo malo ya no es como un poquito hirientes

Voz 5 06:51 eh como sobrante no clara la sobrecargo

Voz 0057 06:54 decía ahí sí ahí se que aliviar peso el primero que se va a ir es el sobrecargo es es obvio ya sensaciones emergencia el Pablo comandante de dice vamos a lanzar el sobrecargo que ya sale de él se dice hay problema ayer mismo ya está abriendo la puerta claro lo que se tira o sobrecargo claro lo que te quería comentar es cuando estás durmiendo tú cuando duermes con tu pareja haces esto de que tienes te voy a contar las cosas que hago

Voz 5 07:26 mi pareja en la cama eh vale pues se acaba

Voz 0057 07:28 aquí el programa entonces bueno

Voz 5 07:31 bueno ya yo veré hasta donde llego no claro

Voz 0057 07:33 el equipo la vida así un poquito más abierto hablando de ir abierto cuando duermes con tu pareja hay una cosa que que yo después de catorce años de relación aún sigo experimentando que la esa voluntad de sacar adelante hicieron él la constatación de que dura treinta segundos dura poquito ya es como colocar la la una posición pero de de peli romántica de tu cabeza aquí entre lanzamos las piernas digital treinta segundo quita Oña qué angustia es como para una foto no claro si ese siempre como un momento de pose cada noche pero yo creo que esa esa voluntad de querer hacerlo implica que la pareja un esta sana ya ya pero es común a gusto estamos no no por favor

Voz 8 08:18 claro porque tu mujer bueno mi mujer ha puesto en bandeja sabía que lo ibas a hacer si estaba tan nuevo que al final no haya motivado hablando de agua huevo tu mujer vale

Voz 0057 08:31 Adriana Munera dice Karlos Arguiñano fregar los platos y las sartenes al acabar su programa de cocina si no no no no no de las guarda en un hangar de hecho hay eh tiene en un hangar hay como los siete u ocho toneladas métricas de utensilios de cocina el todo lo que usa sólo para ese plato tiro va llamando ahí de de mierda reseca qué le ha dicho a Carlos ha dicho Carlos yo esto no lo podría la red aprovechar no te explica cuatro vertederos

Voz 8 08:59 hay que reír la gracia yo sólo estoy para el programa

Voz 0057 09:03 te voy a aprovechar como la cabeza del mero champeta pero nada

Voz 8 09:08 pero las sartenes Carlos que que te has venido muy arriba

Voz 5 09:11 eso es una fantasía que te ha funcionado muy bien pero es un tío muy limpio e además siempre insiste en eso está cocinando que hay que limpiarlo todo lo que sea

Voz 0057 09:19 perdona a pensar que es un programa de humor no ya pero mi mi madre lo hace también me dice

Voz 5 09:25 sí sí dice hay que limpiar mucho que ya lo dice Arguiñano eso o te quedas con la limpieza de Arguiñano que sí sí sí

Voz 0057 09:32 ha salido en un sentido un poco vasco no soy una limpieza de Arguiñano queda ya sabes que tengo empatía e idiomática eso entonces poco sentido el ridículo todo junto no es pese que ya verás dime un país te limito República

Voz 8 09:51 hombre vamos a ver esa empatía no no no no saca aquí pues mira debería conocer a alguien que que hablar H contra Albania que no conozco ningún hermano Rodri con Rumania y al Bami dos países no ha

Voz 10 10:09 al ya que conozca un al baile y Chita

Voz 8 10:15 se ve el una fruta parodia de

Voz 5 10:19 la tampoco chiflado Albano Albano no estaba chiflado si si no estaba como la Jaca los títeres albaneses subían los seguir como Tom Cruise subían los sofás era permitida la mujer una vergüenza como y no la mujer no daba vergüenza era bueno la mujer a qué pasaba vergüenza la hija de

Voz 0057 10:38 de tirones ver ya Chiquito tiene una cueva el poder tiene poder murió en Madrid tiene de murió en Madrid aquí aquí mismo

Voz 8 10:46 la serial aquí

Voz 0057 10:48 pues mira igual fue cuando mi padre acabaron de copular salud dieron de Power hice murió pues dicen que murió de un ataque al corazón en en Madrid trabajando entre trabajos así que a lo mejor tienen tele trabajos entre trabajos guau más Filipo qué que tiene Power te pudiera asistir si llamas a aún comercial de ven en ven tiene tiene una mala actualización por ejemplo en la en la no no es está claro pero John Wayne mis abuelos no mi padre podía decir Joan Baez John Wayne como John Bains John Bailey eso se ha se ha normalizado John Wayne pero tiró une poder a mí todavía me da un poco de pereza es decir Tyrone Power no es lo mismo no no más parece un complemento vitamínico sí

Voz 8 11:41 pues ya tiene todo agradecida

Voz 0057 11:43 creo que es bueno estirón esto es como bueno tú como

Voz 5 11:49 dices a los neumáticos en neumáticos

Voz 0057 11:52 no la marca de neumáticos pues como dices ya ya faire esto no Fire

Voz 11 11:59 pero esto no es tan bella que ha insistido y Delhi ha insistido

Voz 5 12:03 que por favor Pujals nos llamamos Stunt fan que es fuego yp piedra tampoco es tan difícil favor que por favor no no no no no

Voz 12 12:13 de de los pueblos

Voz 0057 12:16 de dónde dónde y K

Voz 12 12:18 así destacó Stoner

Voz 5 12:21 venga cambiamos de tema

Voz 8 12:32 pero bajo pero que no tienen

Voz 5 12:35 más más que bajón y israelís en in música eh yo no quiero hice lo hice bien yo quiero mojar

Voz 0057 12:43 sí yo quiero que me pongan contra la pared

Voz 5 12:46 a lo que te ponemos una venga empiezas tú o yo yo estoy en Bilbao en estos momentos pues da la Bilbao dice Argala de Bilbao tuve un entrenador que cada vez que decíamos joder no respondía joder decía el cartel pero venían blanco eh nunca entendimos El significado nosotros alguna idea

Voz 8 13:08 pues no te podemos ayudar Argala

Voz 0057 13:11 decía el cartel pero venían blanco alguna sugerencia porque el público escuchas extra alguien de Bilbao alguien de Bilbao

Voz 5 13:17 aquí que va a haber una persona de Bilbao a ver si eso es muy de Bilbao funciona se venga vamos a ver venga cuasi que es alto este teatro es se hiciese es nunca vivo quieto te animas y te hacer un mar adentro

Voz 3 13:35 estamos en el Teatro Lara de Madrid divertida de hacer aquí un Billy Elliot puerta

Voz 5 13:46 hoy que miedo eh Teatro Lara de Madrid Berto está reparando en la altura que les separa de la platea donde ya está vamos muy mal

Voz 0057 13:54 esto me parece parecen teatro si hoy nos acompañan

Voz 5 13:56 unas doscientas personas no tengo entendido compañeros de público pero vamos así gracias sobre esta petición

Voz 9 14:02 a ver estas cosas estén interesando ahora cuenta además Mikel Mika ella el también de Bilbao

Voz 15 14:10 Saif Saeed

Voz 0057 14:12 eh

Voz 16 14:14 qué tiene de de de

Voz 0057 14:16 westerns

Voz 17 14:19 juego de Tronos eh

Voz 15 14:24 Irán

Voz 0057 14:24 Mi

Voz 8 14:25 Miquel que el vale David Davis es la memoria de la memoria de un pez todavía no

Voz 0057 14:33 tras su espacio pero claro Said ha entrado Isinbáyeva todo claro claro

Voz 9 14:37 pues es el de Bilbao sí sí entonces la expresión era joder venía en el joder venía en el cuadro

Voz 8 14:46 tenemos una cantinela contigo ahora perdona perdona

Voz 5 14:57 oye a costar si has bajado la platea buscarte la vida eso es otro país sonoro yo estoy aquí en mí en mis cosas que quieres

Voz 0057 15:05 ahora pues algunos pues nada no dime dime qué quiere

Voz 9 15:07 sí

Voz 0057 15:07 recordar la expresión para comentárselo a Mikel y a la Khaleesi allí

Voz 5 15:16 dice que su entrenador joder lo perdido un entrenador que cuando tú decías joder entre respondía joder decía el cartel pero venían blando

Voz 9 15:26 vale señor que ahora está eh

Voz 0057 15:29 esto esto nació muerto porque ya ha dicho que no sabía de qué iba a la expresión no no lo sabes no ni puñetera idea

Voz 17 15:35 pues nada gracias a los dos

Voz 8 15:42 a nadie sabe nada con un programa que no se podría hacer

Voz 5 15:46 sin vuestra colaboración

Voz 8 15:49 el K

Voz 3 15:51 a es me gusta donde esto

Voz 8 15:54 ya veis que para colaborar no hacen falta nada

Voz 5 15:58 no se exige nada ni titulación Emily nada dice Luis de Barcelona Lluís perdón observando cómo vuelan las mariposas eso Llanos nos define un poco a esta persona puntuó adulto que está difícil una mariposa en flipa como que realmente es poco flipante el vuelo de la mariposa estuvo muy errático tú mismo se Mari pues es flipante toda primera dice él va observando el vuelo de un lado para otro de forma inconexas un gusto

Voz 0057 16:28 ah no en el carnaval del de de Las Palmas

Voz 5 16:31 sí sí eso eso gusano con alas con el GPS roto dice creéis que llegar al destino que se proponen estoy preocupado está preocupado por las mariposas este es un buen tío un que se preocupa por la mariposa no te va a hacer daño y bien a su madre si no te va a robar ni te va a faltar nada no sea la naturaleza le preocupa hasta ese punto pues no lo sé chico no se les iban a algún sitio vagos y toda la mariposa

Voz 0057 16:56 hombre yo creo que por lo menos lo intentan en el sentido de que si tú sea tú eres un gusano se gracias a Saleh y un día te despiertas convirtió en mariposa el subidón que te da Dios es pactar revoloteando sin sentido lo que te queda de vida como yo creo que la la mariposa simplemente lo que hace es eso es flipante

Voz 9 17:22 claro

Voz 18 17:24 ya está aquí

Voz 0057 17:25 bueno ya se sabe a lo mejor eso el aleteo de un lado para otro es el mismo nervio de verse convertida en mariposa viviendo donde vivía

Voz 5 17:34 entre ellas pues comparten esa sensación no

Voz 0057 17:37 también ha minado pero ni ni se entienden es como gente ve regando dicen es el hombre

Voz 8 17:46 yo creo que lo he visto

Voz 0057 17:49 el animal que no que no no ha podido interiorizarlo ocurre oye dices tú de animales sabes que ven se lo imagina es que los humanos que el proceso de la mariposa sea el el la pupa claves que sea mala pupa no eso de población la más cuando te haces daño no no no convence a los niños no una pupa pulpa no no pupa va vale vale el gusano natural de datos natural

Voz 9 18:23 esto

Voz 19 18:24 eh

Voz 5 18:28 buenos días amigos buenas noches porque está música de de tres de la mañana bienvenido será Touré Yaya

Voz 3 18:37 durante la mañana Pedro no

Voz 20 18:48 lo que me pasa es que yo era era pero yo era locutor hizo una prueba para hoy por hoy penoso que sean novedad es que payaso habla muy errático habla como vuelan las Mary pocha

Voz 5 19:04 bien lo voy a hacer normal por favor estamos en Science natos programa de ciencias naturales de la cadena

Voz 20 19:13 claro también es raro él porque allí no pero bueno dame paso de una de la popa hoy la pulpa que te parió vamos hablar de la primera pupa de todos cuál fue la primera es un tema de puta madre vamos a ver qué me adelante ver

Voz 3 19:41 pero cuando lo hablarlo

Voz 5 19:47 cuando el gusto Romero experto mariposas pares de hablar porque yo pongo el rótulo por debajo de la voz

Voz 8 19:54 por detrás mía Andreu déjame habla ya momento pero sí

Voz 0057 19:59 espacio tiene pues habla de la popa

Voz 16 20:03 a ver cuando el gusano se sí sí sí

Voz 0057 20:07 tener a un capullo alrededor suyo sabes de qué hablas no

Voz 8 20:11 debe tener un capullo alrededor dormir muy bien

Voz 3 20:17 pero pero

Voz 8 20:19 el hablo hombre alrededor de sería como de la manguera de una gasolinera la tira que me está interés del gusano genera

Voz 0057 20:33 el capullo entrar en fase de pupas se le llama la pupa no no lo sabía pues una pupa entonces ese ese ese capullo eclosión es algo que que es muy bonito de ver como un capullo eclosión sí Isabel era mariposas era muy rápido o se toma su tiempo no tengo ni idea va a ser un experto en pupas bueno soy un experto porque lo has dicho tú vale entonces yo lo que te decía antes es que sería muy interesante que el que que los humanos lo hicieran también saltar no es la etapa de la adolescencia que eso no vale para eso eso es un desastre es un tránsito yo lo cambiaría por por una fase de de capullo la tú eres un niño muchas llega de es un niño y dice donde está chiquillo que ha ya no es que no vamos a ver los próximos cinco años porque ahora está en fase de pupas

Voz 14 21:21 sí

Voz 0057 21:22 entonces ser la habitación del chiquillo hay ahí como como una salida como una criminalidad como como Alien sí sí como un huevo allí y si el niña allí y no da por saco ni sale a drogarse ni hacer

Voz 5 21:33 gilipollez es por las noches sea perdona se ponen la cristalera con cuatro años por ejemplo sale de ella tiene ya veintidós yo pensaba más

Voz 0057 21:41 en al de los doce a los veintidós por ejemplo a los veinte vale veinte Espana ya fue el mejor en casa en un en un capullo abriendo tenían calentito bien Isabel buenos días familia tu madre pues no tiene que preocuparse ni a buscar en coche a las tres de la mañana y tú que estás centralización metido en un huevo aquí este esta persona que tiene además Pablo Pablo adelante atención cuando hemos empezado a hablar de capullos en su habitación

Voz 21 22:17 sí yo quiero hacer una analogía con el ser humano porque la mariposa en realidad tiene en en pupa

Voz 0057 22:24 que es verdad lo de que sean pupa

Voz 21 22:27 el fin el destino de reproducirse ballet entonces vamos a hacer una analogía con el humano que la pulpa del ser humano el sábado de noche Él es un gusano durante todas las semanas a dos noches en pupa sale discoteca ese pone como un loco a reproducirse no

Voz 5 22:42 Mari paseando no también

Voz 8 22:45 para tiempo para ponerse fino no digamos una buena forma de cómo cómo me costó bastante chocó no siempre vamos a llegué a casa con una pupa que vamos me me me encima de todos

Voz 21 22:58 por la noche veía al fin al cabo el que sabe sale el sábado noche para

Voz 22 23:05 de producirse

Voz 0057 23:09 ha habido algo que te pasa por Paul o sea no ha querido entrar has dicho que el gusano se en mariposa para reproducirse

Voz 9 23:15 eso ha hecho Pepa profesión veterinaria

Voz 23 23:25 a ahí

Voz 5 23:32 el pasado pues este es el Nadie sabe nada vamos a hacer una breve pausa volvemos en la Cadena ser capaces

Voz 2 23:44 tienes preguntas sin resolver envía a las a nadie sabe nada Villar seremos tres

Voz 8 23:53 bienvenidos seguimos aquí en la Cadena Ser Nadie sabe nada de la legalidad

Voz 5 23:57 aquí sexy hombre Andreu Buenafuente

Voz 8 23:59 hay Berto Romero pero es que la música es la música podría pero oye es que esto no esto no es un funky de cosa melifluo a una cosa esto no

Voz 5 24:15 no ha hecho la pupa aún no es ni chicha ni un padre ya ya atención porque viene

Voz 9 24:21 esto lingüístico sin precedentes en todos los años

Voz 0057 24:27 misión del programa tengo aquí en la mano

Voz 9 24:30 si quieres la les tú sí sí quiero la leo yo la ley ni ellos sino que supone hemos salido con un pequeño Kiki Smith

Voz 3 24:46 en serio en serio

Voz 9 24:50 es muy potente pero muy potente quiere que

Voz 5 24:54 es una música que no sería como pedir tela

Voz 9 24:56 compañero Ramón fíjate fíjate si es potente

Voz 22 25:00 dale dale dale menos Petin

Voz 8 25:06 no me gusta somos o no me gusta

Voz 23 25:14 no

Voz 8 25:19 no no era momento potente no voy a vender un juego es arte la usamos sus campeones cada cantó de que cansado de que es decir la guardia en un hangar

Voz 5 25:38 bueno igual porque como nos sabe tampoco Ramón lo que voy a decir muy mal no no ya verdad escuchan cuando no es un caballeros caballeros tenemos

Voz 0057 25:49 no paró ahí arriba hay que bajar esa mierda

Voz 5 26:03 es un hombre

Voz 14 26:06 son es un nombre sí o sí

Voz 25 26:08 son sean son son son

Voz 0057 26:11 avales que Sony llegan a bueno pues que sea lo que quiera no

Voz 9 26:18 ICANN SITE Site country You que hay son desde ICAM yo que no no no puedo leer la hora hay hay mucho but I don't Speak

Voz 22 26:49 intenta que se entiendan por favor no

Voz 9 26:52 cuyo hindú se como no body en en fin en inglés

Voz 5 27:01 son son son son

Voz 9 27:05 If You son derbis no

Voz 0057 27:08 vuelven a Bill Walton no derbis no va a ser menos de programa en inglés eh yo yo sé no cuestiones hoy a tu todo ya cuestión Sweeney Todd cuestión son cuestiones son sí tiene

Voz 18 27:24 E n

Voz 9 27:27 entre Son of REM Bryan o Orbea on my

Voz 14 27:34 no

Voz 9 27:35 y sus o Yiyo escribáis lo que bueno se da

Voz 0057 27:43 por eso entiendo que habla inglés que que conoce

Voz 5 27:45 drama que dice que no habla español mentira porque algo hablará o algo entenderá sino porque lo escuchas ya tú escuchas un programa de Connecticut country

Voz 0057 27:53 no está interesando e Bay que me pasa voy a él

Voz 5 27:57 sin un crecimiento Ingles avanzado pues no por curiosidad sí pero no te quedas Si tú te quedas en el nadie algo algo pillara árabe claro claro pero bueno ha querido hacer el juez dictó este de de si podemos hacer un segmento llamen segmento

Voz 0057 28:09 eh esto es eh

Voz 5 28:13 los americanos ingleses un tramo de programas llevaban segmento en el próximo encuentro hablaremos con la persona

Voz 0057 28:19 no sé si la respuesta es no lo vamos a hacer ya lo hemos hecho sí pero

Voz 9 28:24 no con convicción parte vale

Voz 0057 28:27 sabes buah tío vaya vaya bajón eh con lo que con lo que parecía que iba a ser es ya te tenido pero nunca nos habían puesto dado que era un momento trascendental en la Historia nadie sabe nada no sé

Voz 9 28:37 cinco años

Voz 27 28:40 vale vale otro va a decir

Voz 5 28:53 el otro día estaba tomando un café cerca de aquí donde estamos por cierto me dices hombre Buenafuente Le felicito por todo tiene usted muy buenas crítica nunca me lo habían dicho elige un momento para la cinta señor eh menca me gusta mucho que está interesando de que critica eso hablamos es dice en general

Voz 8 29:13 no

Voz 5 29:14 era un camarero que era un fuera de serie en el trato digo jode es que me gustó mucho esos usted verdad dice vernos temas y luego ya para rematar dice que sepa que desde América

Voz 8 29:26 Le cuando llegó bloqueados

Voz 5 29:29 queda a este cachondo no sé si son las diez de la mañana me está aceptado estar haciendo pensar me encanta usted venga adelante vuelva otro día crack Crawford

Voz 0057 29:38 mira yo es que me ya que me ofrecen esta anécdotas

Voz 5 29:43 con trazo un trazo

Voz 0057 29:45 te voy a dar yo otro trazo el otro día eh

Voz 5 29:48 Thor trazo no no no es autor trazo es darte un hostia pero poco no sabes

Voz 8 29:55 ya no te lo voy a perder

Voz 0057 29:58 interés mira a mi mujer estaba el otro día durmiendo que digo que sí se lo he dicho que sí estaba durmiendo a mi hijo mayor y estaban hablando de Los Vengadores y entonces se les ocurrió un nuevo vengador que es el vengador Mir

Voz 22 30:16 cómo cuyo poder es venga a dormir me parece brillante el vengador Mir que es el que viene

Voz 0057 30:28 para que te duermas seguramente te da una hostia como no lo haga pues un abrazo para Paco Mir de Tricicle es si es el hermano

Voz 5 30:36 el hermano de venir a dormir y Paco Mir

Voz 0057 30:38 bueno si te gusta si me ha gustado mucho

Voz 5 30:41 me lo comentará todo mujer bueno vamos con con otras estás muy también se gasta es

Voz 0057 30:46 eh se puede llegar a ser pesado

Voz 5 30:49 por eso me voy guardando y cuando tú has

Voz 0057 30:54 eh mira Fran Castillo de Palma de Mallorca dicen encontrar un trébol de cuatro hojas estaría al mismo nivel que ver un viejo pelirrojo o un gato cargando en la calle

Voz 5 31:03 sí

Voz 9 31:09 venga venga bueno sabéis porque acceso a Kutxa Nadine porque dice no

Voz 5 31:15 todo vale todo vale y pudo ser un marranos y uno de ellos lo es claro está es la culpa tienes tú lo que ven lo que ver en la radio lo que escuchan dice Javi de Guadarrama no es maravilloso que el diccionario de la RAE recoja la definición de una palabra como a moco como moco amor

Voz 0057 31:35 existe la dice luego explica esto

Voz 5 31:37 persona amor entre los malayos ataque de locura homicida es como el como el verse quede como

Voz 0057 31:46 el Berceo eh no es algo que es el Berceo Iker los verse unos creo que eran unos guerreros lo que eran nórdicos de cuando los vikingos me parece que habían común igual me estoy equivocando pero alguien alguien conoce la los Kers voy bien

Voz 9 32:05 voy bien voy a bajar costes gente más Marquinho es que baje hoy descansa son poco todo se ve va va a bajar el lo siento

Voz 8 32:21 que me cuidaba me mato

Voz 0057 32:26 bueno venga a ver eso que complicado está todo esto a mi a mi me gusta aquella chica que es la que es la que he visto primero la del Mono aquel levantaban ahora voy ponía Tuta es que te he visto más tarde

Voz 5 32:42 luego bajo yo de esto está cogiendo un venga voy a cómo está el viejo

Voz 0057 32:47 ella no

Voz 4 32:50 dime dime dime si si esa chica hace correr como

Voz 8 32:54 el ratón de laboratorio no no por toda la una mariposa mira qué colores mira qué colores no sé cómo te llamas oye Andrea mira mira mira que tú te vas Andreu pasando

Voz 3 33:09 ya no te falta unos payasos importante

Voz 8 33:15 así no es así no la falta de personal nuevo bien pero que no es una faltada no llegamos ya eso porque trabaja en el Registro Civil y yo también lo estoy bueno Andrea tú conoces a los de ansia ex

Voz 28 33:31 pues sí que a ver es una leyenda nórdica entonces serán unos tengo nórdico en mí

Voz 5 33:38 Caixa bueno como mucha gente

Voz 8 33:40 leyenda o esto se daba de verdad no

Voz 10 33:43 sí sí era cierto eran unos guerreros que no ya a ver entonces es como he dado encubiertos

Voz 0057 33:53 con pieles se volvían locos en las batallas porque los drogado Iván que antes de salir a la la batalla venga de drogar lo de ahora

Voz 8 34:03 ya ya lo tengo yo tan bien Vietnam no intente salir a la batalla otro Galdos

Voz 10 34:11 sí se drogan entonces bueno me contaron que realmente no se lo daban ellos directamente porque era con setas

Voz 0057 34:17 de contarlo en los propios vikingo

Voz 9 34:20 gente con una estirpe que se ha mantenido está todavía activa no quedan cuatro se ponen como las cabras no

Voz 10 34:28 no me lo contiene un historiador pero a muy bien muy bien

Voz 0057 34:31 pero no sé tampoco

Voz 10 34:33 sí es cierto podían tomar ellos directamente las setas sino que se son los tomaban otras personas seres me daban encima hombre

Voz 8 34:41 es mejor de lo mejor

Voz 23 34:44 está

Voz 8 34:45 el legendario ya sabe ya ya está ya está todo en bueno a ver si

Voz 29 34:49 si entonces pues entraban como han estado de éxtasis

Voz 0057 34:53 sí

Voz 8 34:54 sólo porque era enviaran encima ya que subidón

Voz 29 34:59 por el efecto de las setas entonces pues en las batallas se volvía

Voz 30 35:02 bueno mordía en los escudos

Voz 10 35:06 los confundían poderosos porque iban con pero

Voz 30 35:08 de oso

Voz 0057 35:09 ya no le gustaba a mí me ha dejado mal cuerpo esto

Voz 8 35:15 yo vengo aquí mañana hay unos tíos con piel de los mordiendo escudos

Voz 26 35:23 no les veo yo

Voz 0057 35:25 mimbres sabes no no veo yo antes

Voz 5 35:27 a la comedia no

Voz 0057 35:30 me parece muy cómico Guerrero que antes de salir

Voz 8 35:34 igual me arriba no pues nada y esta chica también nos levanta la mano

Voz 10 35:42 hola Marta

Voz 8 35:43 no es que haya sido ya así

Voz 11 35:52 pues nada ha explicado mejor

Voz 8 35:56 no queda Marta tú también conoce la historia de esta de

Voz 0057 36:00 lo que no entiendo muy bien es que uno tome seta y luego al otro y osea ahí siempre ha perdido un poquito el asunto pero vamos ya va para ir a productos está eh son unos guerreros que los tenían como la élite de los guerreros y cuando saquen los Vercher que esto va a ser la leche porque la amenaza que sacó

Voz 5 36:16 no sé se haré

Voz 8 36:17 tras cómetelo todo decía tu madre arreglada habitación que sacó lo ver del que ya digo yo que me me me AVE no iba a decir que era el bar

Voz 0057 36:31 que mala

Voz 5 36:33 iba a decir que el programa pues también te aporta cosas culturales pero en este caso es no sé si decirlo de todo podemos una una canción musical bonita hombres si nos relajamos brevemente Vega esto es el Nadie sabe nada de Ladd

Voz 23 36:47 ya

Voz 31 37:32 eh

Voz 12 38:17 nadie sabe nada de la SER desde el teatro Lara séquito no no puedes evolucionar abierta decidido bailar como visualmente para bajar las escaleras con un juego de caderas impresionante

Voz 0057 38:31 bueno me han reclamado unas personas por aquí voy a atender

Voz 5 38:36 oye si vais hablar más de estas cosas como asquerosa es de la historia yo no

Voz 8 38:41 los vamos a hablar sólo de cosas bonitas de la historia

Voz 5 38:43 sí pues es el nacimiento del el lanzamiento de una nación cosas bonitas llamas

Voz 9 38:51 Laura adelante qué quieres eh que que

Voz 5 38:54 pasa sabes que voy estar

Voz 10 38:56 la puntualizaron a Colsa eran buenas personas no no hombre que era no era no solamente les pagan por matar gente bueno pues ellos pues será la la forma de vivir que tenían eran como los sicarios de ahora

Voz 8 39:13 entonces lo de que pues cada uno un gusto que defendía que oye me me han pagado por matar me apetecía un poquito a poquito de Golden Rain

Voz 10 39:21 sí además ya iba según la persona

Voz 5 39:25 muchas gracias a Bertone creéis que ya habéis tocado al tema de los bestsellers Kers o os y coló o llamo a la SER para que nos den una hora más Server ser que ser pero ser que él

Voz 9 39:37 que hoy no ha ganó Hora catorce años eh llamamos especialista Benzema bares adelante como temas Natalia

Voz 0057 39:46 de qué quieres hablar

Voz 28 39:47 y a ver adverso

Voz 33 39:52 hace un año vine al

Voz 10 39:54 era mayo extranjero unos retratos

Voz 21 39:57 bueno vale voy bien muy esto huelga reproche

Voz 8 40:00 no he visto en ningún sitio

Voz 10 40:04 no pero me interesaría saber qué ha pasado con ellos porque

Voz 8 40:10 pero tengo un regalito y luego un año después

Voz 5 40:14 qué es lo que te regalé que tiene esto

Voz 8 40:16 guau

Voz 33 40:18 dada eso porque justo

Voz 21 40:21 fue ésta por estas fechas también cuando vine ya ha sido un poco una casualidad bueno cuarto

Voz 34 40:26 mira yo han Andreo que hable por él pero yo lo que hice con tu regalo es que cuando llegué a casa tengo unas fotos que tengo con con con mi mujer y con mis hijos que teníamos una foto un retrato familiar que hicimos cuando cuando los niños tenían pues meses que han súper bonito letal la que la que M

Voz 22 40:46 sí la que Mena la ella no lo entendió

Voz 0057 40:50 pues yo le digo yo lo dije Esta foto de esto esto es basura yo lo que quiero es una foto que ha quemado Natalia

Voz 5 40:58 que es un dibujo que hemos hecho muy bonito no sabe si es una foto de grupo pero cada cada vez cada

Voz 8 41:07 otra complicada la puse ahí

Voz 34 41:10 esto ha provocado que mi relación con mi mujer pues tengan a su haya sufrido un bar

Voz 5 41:14 porque ya no entendía pero yo la he dicho

Voz 0057 41:17 para mí el público el lo primero el público concretas es lo que me da sentido para vivir

Voz 8 41:36 qué hiciste tú con el dibujo tan bonito yo lo tiré

Voz 3 41:40 pues vaya

Voz 5 41:42 lo guardo todo yo guardo todo igualado más que Berto que viven como una especie de SUR feo de la vida donde toda no llevar mochila no llevar mochila me gusta

Voz 9 41:53 yo soy un enfermo que que yo mira el día que me muera van a sacar de ahí la cosa iba a decir mierdas no porque pero recuerdos dibujos objetos madre mía

Voz 0057 42:04 ya me gustaría a mí no no tener nada pero también tienes algo con una familia que son la familia de Diógenes angular niños yo quería niños Diógenes no voy además me han salido tienen temperamento artístico entonces hacen instalaciones así con Si cada día entran palos y piedras y cartones en casa y claro como que les voy a qué les voy a coartar su creatividad claro claro pues no oye qué bonito esto lo vamos a poner aquí

Voz 3 42:34 en la mesa oye lo tuve a mi hija

Voz 9 42:37 la dices tú de niños y ve un bebé le gusta muchas bebé que bonito pregunte ojo eh no digo que tras ser mamá cuando seas mayor dice no yo quiero ser directamente

Voz 5 42:47 la coja

Voz 9 42:49 dije pues muy bien pero les dije tienes que ser

Voz 5 42:54 no sé si quiere ser abuela que lo sea no cuando sea mayor igual se puede eh sí eh si llega bien con salud que espero que sí

Voz 0057 43:02 yo creo que habrá algún tipo de tecnología que te permita saltarte la la maternidad ir directamente a

Voz 14 43:08 al hacer abuela vale

Voz 8 43:12 eh no me preguntes cómo porque da que no

Voz 0057 43:14 que no

Voz 8 43:16 dice Lozano Arjona

Voz 5 43:19 si a un amigo le enseñó una foto de mi esposa en el móvil cuando todavía era ésta mi novia quién le digo que es la de la foto mi esposa mi novia me he perdido yo leyéndola

Voz 8 43:30 a cómo lo va a hacer esto

Voz 5 43:32 no yo lo entendí lo has entendido es que goleó pienso yo la los cosas no puedo no que siento enseñas una

Voz 0057 43:37 esto de de tu pareja antes de de que sea tu esposa se pero ahora ya esto posa que les dices está mi esposa hola dice no está en mi novia

Voz 9 43:47 me entiendes está en mi esposa cuando

Voz 5 43:49 a mi novia

Voz 9 43:50 bueno eso es una manera de decir no se esta ex esposa antes de serlo o esposa Press cosa que me gusta

Voz 0057 43:59 esta era mi mi mi esposa cuando era un gusano luego pasó poner capullo hice combustión María Estela

Voz 3 44:08 María esposa Mary adulto

Voz 8 44:15 con Ruiz de Rivas que ningún torero lleva barba es cuestión de gustos del torero del toro no me interesa esta gente

Voz 5 44:22 pero fíjate hasta que punto llega el el carácter tiquismiquis de nuestros seguidores que Andrés de Madrid

Voz 9 44:28 pregunta por qué lo llamaron Washington en lugar de Washington aún así

Voz 0057 44:34 tal sabes

Voz 9 44:37 Eto'o está clavado con eso sea Vecchio él cree que los de Washington escriben mal

Voz 14 44:42 su propia ciudad claro

Voz 5 44:45 instando estando Trump no va mal tan podrían City Washington que es la ciudad que se lava no Watts en Lesaka Washington Miravet la ciudad más limpia de Estados Unidos

Voz 0057 44:56 Alejandro seta desde Twitter en que mejor seta en qué mejoras y si éste se las toma ahora sale a luchar

Voz 8 45:03 ya

Voz 0057 45:04 Alejandro seta de Twitter en que mejoras de repente no con la humedad

Voz 9 45:08 sale alejando

Voz 0057 45:17 en qué voy porque si eh puede ser beneficiosa puede ser no sé si la pisaba de echaban humo verde en gran comuna en en Català era yo no en pedo de lobo

Voz 5 45:31 desde luego los Berto tú trabajas un campo que yo

Voz 0057 45:33 no no sé lo que yo soy de pueblo igual tú cómo lo vivió en la ciudad siempre pero como era que pisaban hasta que es como una bola lleve un agujerito pero sale las esporas suponga un humo verde no no conoce ninguno si verdad claro aquí madre por todas partes no

Voz 5 45:54 ahora es otra manera de llamar Mary esposa bueno algo que lo no no no si me equivocaba dímelo en si se va la gente

Voz 0057 46:04 ya ya está ya bueno Alejandro seta desde Twitter dicen que mejora la palabra hemorroides Almo ranas yo creo que suena peor lo he dicho incluso te lo dije en un monólogo una vez yo creo que es mejor suena mejor que Morrell

Voz 22 46:19 hemorroides suena a a complemento vitamínico también

Voz 0057 46:24 mira voy a gimnasio me pongo de hemorroides hasta arriba hay mirar mira que pectorales llevan ya ya Rana es como como nombre de marca de aceitunas

Voz 5 46:35 la rana rellena estoy mira aquí no quiero pensar en y la otra osea no me gusta ninguna de las dos

Voz 0057 46:45 no no quiero no quiero vivir eso no quiere perder fíjate que siempre bueno esto es una teoría que que mantuve durante hundió porque todavía la creo es que las palabras tienen packs de d2 si siempre está la la buena y la mala entonces está podramos Rana es pues para hablar mal para tal y luego no lo hemos

Voz 9 47:02 si es verdad y luego poner todo Andreu no el sexo tiene estáis mira a ver te quiero Andreu joder

Voz 0057 47:11 no me refería a batería bueno merecería por ejemplo eh reglas menstruación y supuestamente las que son más educada a mí me suena siempre peor ya menstruación las películas de la Hammer no un proceso tiene la menstruación encierren a los niños no la vean que les chupa el alma

Voz 14 47:35 se joder cómo te va a la cabeza a esta hora menos ya ya ya ya

Voz 5 47:40 estamos en los últimos minutos del nadie te lo digo por si queremos hacer el esprín final y tenga spring final se llama Gales sprint final pole sprint final bienvenidas Ignacio de Canet

Voz 0057 47:52 dengue a cuantos periquete equivale un plis plas

Voz 5 47:57 a uno no si la unidad de periquete es una un peligro

Voz 0057 48:01 yo plis plas son dos pero nadie dicen dos prima estoy please

Voz 5 48:05 yo soy Plath pero no había visto nunca juntos dos piquetes sabes la gente dice vengo en un periquete ya no en dos ese medio estoy aquí ves juntos son dos periquitos son haga porno eso sí Max Reus de mi pueblo porque cuando vas a hacer un bocadillo es con el cuchillo el pan para cortarlo te parece grande y cuando lo cortas te parece más pequeño bollos tíos

Voz 8 48:29 lo que todavía es que cortarlo desde más cerca pensar

Voz 25 48:31 en Moss Sam desde Mos Mohamad

Voz 0057 48:35 buenas tardes alguno de vosotros dos puede explicarme el significado de origen de la expresión dejar el pabellón bien alto

Voz 25 48:41 quieres que te hago medieval segura pabellones

Voz 5 48:44 a esto los Berger sextos vivan en que los bereberes iban en pabellones a vale está Lupe de Madrid podría podéis chocar vuestras frentes entre vosotros describir la experiencia es para un estudio sobre el contacto físico entre seres humanos mira lo que me molesta es la la parte final sea si ella quiere vernos así porque lo diga pero como broma te lo compra

Voz 0057 49:20 no me lo disfraces esto de que es ciencia

Voz 5 49:23 estudio pero lo hacemos pues mira te digo una cosa si te parece vamos a a dejarlo para la semana que viene sí hombre sí sí se hombre se otra cosa con más enjundia sintiendo que hagas un clic Hunger pero esto es York quieres acabar el programa con la Junta yo creo que ese frente al oferente junta y la semana que viene pues ya veremos qué ha pasado con venga va

Voz 3 49:45 bueno vamos a vamos al centro nadie en el teatro Lara en el escenario hablaba

Voz 5 49:51 íbamos a hacer frentes juntas una película clásica en blanco y negro

Voz 8 49:55 quiero mandar un abrazo a Natalia

Voz 0057 49:58 lo de la que conserva un dibujo que me cambió la vida quiero mandar un abrazo también a a Pablo veterinario con Un pero envidiable pelo sano fuerte pero brillante y también a David tía

Voz 20 50:13 mira Khaleesi en general

Voz 8 50:17 sea gusta Laura veo más semana que viene aquí igual

Voz 5 50:20 si queréis venir la semana que viene Andrea no porque Andre

Voz 8 50:22 el atraco contigo que ando atendiendo a una

Voz 9 50:28 cliente caprichosa quiere que nos juntamos nuestras frentes yo te propongo junto

Voz 12 50:33 hacerlas frente eso es junta

Voz 9 50:37 yo propongo que los que tengo la gafas que despido que tú

Voz 17 50:41 en Bages

Voz 8 50:45 a ver baje es mala frente que texto que no voy a llegar va a ser hecho como como como las locomotoras del oeste sabes que era falta Visor era parte avisó estés por qué por qué parte contactamos media alta o inferior la frente la pronto es muy amplia e la frente tiene el ecuador Polo Norte hemisferio norte es que nos lo nos lo dará nos tenemos que ir ya angelino pues lo dejaba para a que viene ya te he dicho que era un tema complicaba llegaba a lo que me

Voz 35 51:39 no es de fuera yo siempre sus

Voz 3 51:44 incomodidad como ayuda como ahora te imaginas tía

Voz 17 51:51 está oyentes estuviera compinche de programa o vida puesto lo quite ha fumado no fuma verdad inmovilidad bastante si no no es que se decanta por pero imagínate que te hubiéramos quiera si todo el rato

Voz 8 52:06 hasta la semana que viene encabeza hace venga hasta luego

Voz 3 52:20 Messi

Voz 23 53:01 ah sí

Voz 36 53:24 ahora sí

Voz 23 54:26 pero