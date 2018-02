Las Noches de Ortega: Marcoan se hunde (24/02/2018)

Voz 3 00:00 en la que se más no buenas noches les habla mal

Voz 5 00:20 no ni estuvo ahorros

Voz 6 00:23 a ver

Voz 8 00:31 con el con esta noche el programa lo voy a pilotar yo Juan Carlos se encuentra indispuesto intenta está a la altura

Voz 3 00:44 empezamos

Voz 7 00:46 pero

Voz 8 00:53 lo que siento por los oyentes la Història d'un amor

Voz 9 00:59 estuvo tuvo de Terrence vida por otros un mal

Voz 8 01:08 si os apetece pasar un ratico agradable aquí a la lumbre buena te digo al calor de esta emisora amiga sabéis que nada más que tenéis que enmarcar el teléfono yo hablaré con botón pasa hable la noche más feliz a las personas que han a estén solas que se encuentren trabajando o que no cuando mire o que no les apetezca o cualquier cosa

Voz 3 01:39 llamo me siento guantes qué medio de comunicación

Voz 8 02:10 ya está hirviendo hasta ahí llamando a este

Voz 7 02:15 no

Voz 3 02:20 gracias

Voz 8 02:28 no os he dicho que me llamo Marco Antonio agit le pero como mucho de vosotros ya sabéis me podéis llamar

Voz 10 02:38 mal mal mal

Voz 11 02:47 Fermín desde caddie buenas noches muy buenas noches Marco Antonio

Voz 12 02:51 sí puede puede bajarla toda dio por favor que se acopla no no no quiero Antonio así me deduzca que tengas claras Fermín Vega esté que mantenga tu postura que no que no te dejes convencer a que si tú eres un gran español citó los españoles fueron así Marco Antonio Miranda voy a subir más aún la nadie

Voz 13 03:32 venga un abrazo amigo un golazo

Voz 8 03:37 de ella

Voz 13 03:41 nuestra

Voz 8 03:42 hemos empezado pop la Maheta dio por un hombre un hombre que no se deja amilanar Éste es el tipo de balón que hace falta en la sociedad porque varón en este país está ciento pequeñito vamos a permitir que esto siga pasando no padre vamos a sobrevivir

Voz 3 04:12 Claudio es un medio de comunicación

Voz 8 04:16 porque te permite hacer otras cosas mientras la escuchas la tele sin embargo te obliga a estar ahí con el morro pegado por eso la todavía no tiene larga vida estar reflexión me sacaba todo ocurrirá a mí creo que nadie lo ha dicho antes

Voz 11 04:32 nos llama Ascensión buenas noches a Mido no llamas hijos

Voz 4 04:37 estrenada vacas reflexión que acabas de hacer Antonio eh

Voz 11 04:42 Adela toda digo sí sí la la la de la radio

Voz 4 04:45 cómo puedes tener esa mente tan tan magnífica setas es así de repente

Voz 8 04:52 sí sí te Pete estaba pensando digo lo bueno de la todavía que te permite hacer

Voz 11 04:58 más oyendo cavado conduce puede es algo que fue aunque sí sí solo no tiene porque te obliga

Voz 8 05:06 están mirando eso me ocurrió de golpe coincidirán conmigo en que posiblemente nadie lo ha pensado

Voz 11 05:12 no me cabe ninguna duda

Voz 4 05:15 la típica reflexión que tiene el brillo de León de lo novedoso

Voz 11 05:20 no va que no llamas hijo

Voz 4 05:22 lo hago porque me he quedado gratamente impresionada con con la hombría del primer oyente que hay Abbado

Voz 11 05:30 a ver si me Fermín

Voz 4 05:33 dónde está destrozado hombre vemos Golden Stade hombre caro

Voz 8 05:38 los sino Marte con con hombría que puebla este tiempo hoy este país

Voz 4 05:46 en cuanto tú lo has dicho Fermín baja la radio que se acopla él ha dicho pues no lo ha entrado a la fuerza de su criterio de su virilidad

Voz 11 05:56 exacto yo de verdad es decir

Voz 4 05:59 dado al instante notar el cuerpo sobre mi cuerpo desnudo

Voz 11 06:03 que un mosso escuchamos a una mujer de verdad como tú una mujer de los pies a la cabeza que no está contaminada por el buenismo del movimiento femenino

Voz 4 06:15 exacto me pocas mujeres quedan

Voz 11 06:18 de ascensión gracias con mira oye si si Fermín no tiene compromiso pues no sé

Voz 14 06:24 conocer lo oí mono lo que pasa es que no estoy casada no perdona perdona

Voz 11 06:35 diciendo Castelló fantasías de tinte erótico por un momento a otro hombre que no es ser un momento rompa

Voz 8 06:49 a mí los técnicos quitad la música de fondo porque no estoy pa musiquita fuera

Voz 11 06:56 Ascensión te llamo ascensión por no ir a Marte pero es lo que merece ser llamada dónde está durmiendo tu marido estaba durmiendo seguramente que después de una dura jornada de trabajo para llevarse el dinero a la casa mientras ese bendito tú a fantasear sobre tu cuerpo a cuerpo otro

Voz 14 07:29 un momento no pidió perdón

Voz 8 07:39 Costa

Voz 15 07:45 la histérica

Voz 11 07:51 al ver que esto ya no pero Javier Campos

Voz 15 07:59 a cero

Voz 14 08:06 sí que es que no solamente no llore

Voz 11 08:12 entonces no

Voz 16 08:18 qué hemos hecho Bonet

Voz 14 08:26 Marco Antonio eh

Voz 4 08:30 ha sido una fantasía muy breve

Voz 16 08:32 en qué momento en qué momento

Voz 11 08:37 te amo de tal encima de encima ves de esa ética que teníamos que haber mantenido fallé Pascual tuviera una máquina del tiempo hasta el momento de la historia de España en el que está Si pudiera Paul viudo retroceder hay a mi vida exacto pero ya perra déjame Armengol desahogo y digamos mira tu marido como despierto a tu marido y ipod o teléfono ese hombre no no merece ser el último en enterarse de la clase de mujer que tiene despierto no no no estoy diciendo ese ese Poble bendito no puede seguir el legado brazo de Morfeo ignorando qué clase de mujer tiene compañeros

Voz 8 09:54 buscar el momento en el que la mujer ha dicho

Voz 11 09:58 por el momento el carro sincero justo hablen Caballero buenas noches

Voz 8 10:08 mi nombre Marco Antonio me veo en la obligación Molar de compartir con usted cierta información

Voz 16 10:17 hace referencia a su compañero

Voz 8 10:22 arte elevó escuche caballeros Kutcher

Voz 11 10:25 esta que va a escucharles su mujer

Voz 4 10:28 en cuanto tú lo has dicho hacer van a la radio que se acopla él ha dicho pues no lo ha demostrado no sale de su virilidad

Voz 11 10:38 exacto yo de verdad

Voz 4 10:40 dado al instante notar el cuerpo sobre mi cuerpo desnudo

Voz 17 10:47 esta escuchaba asume hablando DOT

Voz 18 10:52 Ollero

Voz 14 10:56 a modo de Vigo

Voz 17 11:02 cómo va a recuperar el papel preponderante era el hombre en la sociedad actual Si al hombre ya no le importa nada hasta el punto de quedarse dormido en el momento crucial en el que se les está informando tal constante en sede pocilga estamos convirtiendo nuestras sostiene en qué clase de granja porcina estamos viviendo el momento nos vinimos abajo con

Voz 11 11:34 no

Voz 19 11:35 si tiene algo expira el todo todo es como dices que sí tiene

Voz 4 11:38 no no es cierto que a mí me

Voz 17 11:43 sí ese hombre está muerto moral no se puede despertar a un muerto Morales señora de alguna manera no vuelva a su vida

Voz 4 12:01 no me gusta muchísimo

Voz 11 12:03 me gusta lo que está

Voz 4 12:05 es amable

Voz 17 12:14 a mí personalmente de daño que ha hecho a los millones de personas que están escuchando daño palpable

Voz 18 12:29 lo que

Voz 17 12:29 eh Huber que Cuba tarta Pelé deje deje el teléfono encendido

Voz 8 12:39 quiero escuchar rompió su marido

Voz 17 12:44 con ese telón kilo de fondo de una reflexión usted cayese Terceiro que estás escuchando la Claudio escuchas aunque hubo un hombre que duerme Unió simbolizaba era el macho en un momento de solaz después de un duro abajo pero hoy este sonido simboliza la de esquí día el desinterés por los valores de la moralidad este hombre Chuck quedado dormido bien clase le decía qué clase de Poza tiene

Voz 18 13:38 ya

Voz 17 13:43 este clown que simboliza eso en lo que estamos convirtiendo compañeros mezclar este sonido del herido con Unidos ronquido por qué nos estamos convirtiendo algo Vidal mostró

Voz 8 14:16 estás escuchando

Voz 10 14:19 hoy con Marco Barba

Voz 3 14:29 continuamos diré viva Claudio en medio de comunicación sonoro venga continuamos con el corazón teléfono está abierto

Voz 7 15:26 Ruth

Voz 3 15:33 no llamo Bernabé Bernabé buenas

Voz 11 15:36 dijo que no quiere decir

Voz 4 15:40 bueno yo llamaba porque tengo veintisiete años y a su monto se habla con la gente no gusta

Voz 11 15:51 muchas gracias eres una madre con muchísimo tu nombre alguno

Voz 8 15:58 a noté que la gente que que era o podía ser mi nieto que haya savia nueva en la que confiar pues se la verdad es que me da alegría hijo a qué te dedicas

Voz 14 16:19 queremos

Voz 20 16:24 sí

Voz 14 16:27 sí

Voz 22 16:34 lo pongo más

Voz 8 16:37 los hombres

Voz 23 16:39 esto ya lo hemos pero esto ya lo hemos perdido hijos

Voz 24 16:46 ah

Voz 25 16:50 sí que es cuando uno ha perdido luchado toda mi vida por un mundo Ander amoralidad reine luchó por un mundo ante la cordura campe a sus anchas pero claro tengo fuerzas y lo llamados millennials me han ganado la batalla si esto me fuera vio o cool que dio cuando era joven otro gallo cantaría pero en una época en la que mi fuerza ya no son lo que eran

Voz 26 17:30 tú a qué harto

Voz 25 17:47 qué somos

Voz 28 17:54 sí

Voz 29 17:55 la usa dos noches

Voz 4 18:01 buenas noches

Voz 11 18:03 estás escuchando

Voz 25 18:06 de toda dio abatió

Voz 4 18:09 se va tío hacen levantarle el ánimo

Voz 11 18:16 yo ya no tengo ánimo tu aquello cantes se ha convertido en cenizas

Voz 4 18:28 no quiero verme así

Voz 11 18:43 me habla así como muerto muerto en vida

Voz 4 18:54 no diga eso mal con todo a favor aunque la esperanza no yo espero añoran siendo una gran nación yo te lo digo

Voz 11 19:06 no no es una paños de Dolores San a toda esa piel de toro

Voz 25 19:19 en la que antes vivíamos ha convertido en una charca

Voz 11 19:23 así Dolores has así respira paz

Voz 4 19:29 el Spirit

Voz 30 19:31 no pues apodo lumbre

Voz 11 19:35 acto no bueno lumbre mote buena girga no la charca

Voz 17 19:44 pues es ese dolor de España

Voz 31 19:52 crees que me de Cristina hola cómo vaya muy bien no me queda más tarde y andaluz

Voz 8 20:03 le millennials pensaba es que había ganado pensaba es que me habíais un di yo en absoluto yo soy sigo siendo mal

Voz 32 20:15 palco Macua pas pas pas pas pas Pal

Voz 3 20:20 vale

Voz 33 20:28 Paco

Voz 3 20:31 cómo queda aún

Voz 4 20:35 nada nada me me defendía la toalla

Voz 11 20:39 te engañan al margen hoy

Voz 4 20:42 imagen de una cocina

Voz 11 20:45 yo lo lo no voy a dejar solos nunca nunca

Voz 8 20:50 alzó los hasta el último suspiro que me que debido a que está luchando por la amoralidad luchando por la ética que vale la pena

Voz 4 21:00 eres eres nuestro estandarte

Voz 8 21:03 eso al menos se intenta ser el estandarte de un país ser el abanderado de un movimiento de recuperación de los valores bueno dolor eh Paco llamabas

Voz 4 21:16 sí luego llamaba porque yo tengo una habilidad una una una habilidad especial

Voz 11 21:22 el cortes cantar

Voz 19 21:25 la estación mesa de el límite de bien es en el límite del miedo

Voz 11 21:32 grupo del grupo y a ver si por favor compañeros made by pass o es

Voz 4 21:45 no je cantando boca abajo no me pongo haciendo más cómodo como

Voz 19 21:55 con la pierna apoyasen la pareja la cabeza abajo apoyarles con una mano haciendo el pino de cantar en el límite de quisiera demostrarlo

Voz 8 22:08 o es cuando quieras canta la canción en el límite del bien

Voz 11 22:14 haciendo el pino poniendo de lo mismo boca abajo eh

Voz 34 22:31 a él le meten en el límite de más límites del bien y límites del bien bien

Voz 0684 22:45 Moscú sienten la dificultad de esta amable comunicante porque está la homilía boca abajo cuando Clézio melodía del grupo la frontera señora muy bien acumulan

Voz 34 23:23 muy bien y de vale

Voz 0684 23:27 muy bien muy bien

Voz 34 23:35 el bien y

Voz 0684 23:38 es suficiente

Voz 14 23:41 si bien el taco

Voz 11 23:49 es una maravilla señores las cosas más hermosas que escuchando el adiós

Voz 4 23:57 morir tranquila me habéis aportado al medio nadie un momento Librilla entonces posibilidades viendo cómo está el panorama español tenerlo de negro de negro haya vi una nota de color eso ya es maltratada Ford

Voz 8 24:13 estoy llamado Tea añadió clamo D'Alema a la recuperación de España añadió una nota de color con una dificultad añadida eh

Voz 11 24:25 la boca abajo con la cabeza ahí al radar que

Voz 8 24:31 acumulándose de las Angle SWE

Voz 11 24:33 a la villa lo que usted ha hecho señor no lo voy a olvidar nunca en mi nombre y que creo que hablo en nombre de todos los españoles gracias gracias por ser como es gracias por dedicar su talento

Voz 8 24:53 a la felicidad de los españoles no lo voy a olvidar señora Dolores en mi puta vida

Voz 3 24:59 gracias

Voz 8 25:01 España le

Voz 3 25:04 voy tú tú tú creéis

Voz 8 25:16 ha sido estaba una noche intensa de bonitas emociones aceptado aquí a la lumbre de la buena radio durante un buen ratico unos kilos relata que ofreció la Claudio no tiene otra misión que la acompañante hacerte feliz si alguna vez que es un problema la todavía no es nada

Voz 3 25:47 te pongo la Cadena SER te quiere necesita de igual

Voz 8 25:54 nosotros que son necesarios es una simbiosis tenerlo muy en cuenta orgulloso de esta cadena de sustituir a Ortega cuando éste tiene algún compromiso un gran saludo a todos los españoles y el bien a que viene volverá aquí a los micrófonos de Radio el señor Ortega viernes que bien

Voz 17 26:28 aún continúa roncando

Voz 11 26:31 mal nació S

Voz 18 26:34 ya como tonta

Voz 17 26:36 mira como tú nunca vamos a quedarnos con ese sonido el sonido de la desidia el sonido del abandono moral ronquido de ese Marío que no es hombre ni es nada un abrazo

Voz 35 27:17 a sí