Alberto Conejero dialoga con Lorca

Voz 5 00:19 si vez otro más a un y al Barcelona ya

Voz 3 01:10 todo nos lo cae o si tu Alberto Conejero qué tal hola bueno yo te diré

Voz 1515 01:23 que que llevó nerviosa desde que confirmamos esa entrevista porque me hacía tanta ilusión tener Alberto Conejero aquí sentado con nosotros

Voz 8 01:30 a mí la misma ilusión pero no esté nervioso porque si tú estás nerviosa yo que soy muy tímido cordón nerviosismo nerviosísimo junto a una a la otra tenemos un plan de estar aquí

Voz 1515 01:41 bueno durante los próximos minutos vamos a hacer un recorrido muy emocional muy intenso muy valiente

Voz 9 01:48 y como dramaturgo Juan todo

Voz 2 01:51 miedo le da a uno terminar la obra inacabada de Lorca bueno

Voz 8 01:57 realmente no lo he sentido o no lo he sentido hasta ahora creo que tampoco lo siento mucho porque no creo que se trate de de terminar una obra inconclusa creo que la Comedia sin título siempre será una obra de teatro por escribir

Voz 8 02:11 esa es su potencia no que siempre estará incompleta siempre completándose pero yo querido establecer un diálogo con lo que fue Icon lo que no pudo ser no me asomaba al final del primer acto como quién se asoma un territorio asolado asolado por la por el asesinato David le de Federico eh pero desde la inquietud de de saber que había una obra que me estaba llamando ahí no no creo que se trate tanto de completar la Comedia sin título que quizá es un titular bueno llamativo en estos tiempos de tanto ruido sino establecer un diálogo entre una escritura y otra no oí para mí el sueño

Voz 10 02:50 la vida eh

Voz 8 02:52 el está escrito desde pulsiones que tienen que ver con el amor el amor inmenso a la obra

Voz 10 02:57 de de Federico desde la necesidad de hablar de lo que habla el sueño de la vida y también desde el juego no creo que yo no he pintado encima de un lienzo La Comedia sin título está ahí no será tocado una coma no se le puede tocar una coma es imposible además en la edición que de la que ahora hablaremos aparece por un lado la Comedia sin título de García Lorca y por otro lado el sueño de la vida y creo que desde ahí podemos hablar no desde ese diálogo amoroso

Voz 1515 03:25 vamos a hablar enseguida también de de todo eso con con Emilio Peral pero estos días que he leído muchas cosas de las que ya se habían publicado desde que presenta este proyecto en los Teatros del Canal hace muy poquitos días

Voz 11 03:36 y me dijiste algo así como

Voz 1515 03:39 he cumplido una obsesión una pulsión que me acompañaba desde la adolescencia

Voz 10 03:44 bueno al final todos los los creadores no todos los creadores todos éramos como el rebaño de nuestras obsesiones de nuestros miedos de nuestros anhelos y nos acompañan siempre no es un anhelo de la última adolescencia no me abandonado con los años y como no me ha abandonado pues he preferido escucharlo atenderlo y atrever me no porque yo sabía que iba a levantar ciertas incomprensiones en un mundo donde la información siempre llega esquematizadas no y muy polarizada de cómo se atreva a completar esto no no lo ve no lo no lo siento así y no lo no lo vivo así y por eso he atendido a esa obsesión porque cuando una obsesión no te abandona por mucho que la oculten no cuando las cosas llegan a los centros que dirige Federico pues esto estaban los centros de de de mis apetencias como autor querido arrojar mi aventurar me sabiendo además que no iba más que señalar mi pequeñez como autor al lado de la de Federico yo asumo gozoso esa

Voz 12 04:42 sí a diez como autor de no sé cuantos Max de Teatro por la Piedra Oscura Alberto pero pero bueno uno otro

Voz 1515 04:49 muchas cosas pero

Voz 10 04:51 su mono y asumo que que estar acompañando a un monumento tan tan preciado y tan precioso como es la Comedia sin título lógicamente yo no no no no lo hacía desde un ejercicio narcisista sino muy al contrario asumiendo la fragilidad de mi voz ante esa voz tan poderosa no ir

Voz 13 05:10 lo que he querido hacer bienvenidas sean todas las opiniones que para suscribimos hacemos teatro yo las atenderá aquellas que que sean constructivas y aquellas que sean desde la luz pues con mucho gusto

Voz 1515 05:21 la música andando de luces para esta entrevista las elegido tú luego yo incorporado algunas cosas que quiero también que conozcas que son versiones de esos temas escuchábamos al principio el Romance de la dulce queja de Miguel Poveda porque Poveda

Voz 10 05:36 porque Poveda iba a decir mi Miguel espero que me lo permita Miguel primero porque en nuestro nuestra era primero porque es un cantaor y un cantante excepcional es un creador a veces cuando cuando leo esas palabras que dedicó Federico

Voz 8 05:55 va a La Niña de los Peines no ya de la voz de estaño pues yo pienso también la voz de estaño de De Miguel Poveda es es un creador excepcional está en Lorca el crecido desde hace mucho pero especialmente ahora porque está preparando un disco yo he tenido la oportunidad de ya de escuchar a unas pruebas absolutamente maravilloso estremecedor está realmente enloquecido oí llega además es un hombre que desde declara en sus primeros discos ha propiciado el encuentro entre la música y la poesía no pienso Gil de Biedma pienso en Lorca tantos y tantos Margarit de poetas catalanes ir realmente los que pertenecemos a esa logia

Voz 10 06:38 creo que luminosa Hay apasionada de

Voz 8 06:41 de Lorca no reconocemos pronto el IMI del pertenece a esa a esas dos el brillo de los ojos de la grieta de la herida hoy idea esa pasión y nivel a la tiene ello tenido el inmenso privilegio de conocerlo de estar cerca de él el trabajo que está preparando ahora estoy muy cerquita no saben la que se avecina bueno es que cosas yo estoy impaciente porque el mundo descubra la maravilla o la que estaba justo hizo la maravilla no dice el soneto que está cantando Miguel la maravilla que ha preparado es un disco atravesado de un temblor antiguo de un calambre en maravilloso y por eso Miguel

Voz 1515 07:23 le tendremos en el programa y haremos ese día una gran fiesta para para celebrarlo es uno de los temas Qué te voy a presentar con él vamos a saludar a Emilio penal vale que es de un grupo que nos acompañan en el programa hace unas semanas coincidí en estos estudios con Ian Gibson es que al final todos menos hasta pasados por la vid a Gibson le gustó tanto el grupo que se fue haberles verles a la sala Galileo se llevan al jazz atento se llama Bruna sonora mirad cómo suenan

Voz 14 07:55 eh

Voz 1515 08:10 ahí Ann Nixon le gustaron tanto en directo que terminó subido al escenario de la sala Galileo reivindicando la memoria de los muertos en las cunetas bueno Emilio Peral hola qué tal editado por Cátedra con edición y prólogo de Emilio Peral profesor de literatura de de la Complutense primero gracias por acompañarnos gracias a vosotros aquí por situar la escena en qué momento vital y artístico y profesional Nos encontramos en este intervalo año XXXV XXXVI la obra que no se pudo terminar de Lorca

Voz 15 08:42 bien sumándose a las palabras de Alberto al que siempre es muy difícil seguir en la en el uso de la palabra porque tiene tal intensidad ten en cuenta de de Federico que que ahora yo siempre voy a quedar mal siempre no no vamos no ha lugar a intervención efectivamente la la el momento de vital de Lorca y el momento compositivo de Lorca es es es yo lo calificaría de turbulento y a finales del año XXXV principios del XXXVI que pensamos que es el momento en el que en el que lleva a cabo este primer acto de la Comedia sin título inacabada como decía Alberto es un momento de profunda decepción personal de una agenda laboral extraordinariamente llena de un éxito ha arrebatado que a veces no digiere con con complacencia y sobre todo es un momento como te decía de de profunda decepción y se produce su abandono definitivo de la barraca que es el proyecto que más le había entusiasmado y que él en varias entrevistas dice que es la vivencia que le hace verdadero hombre de teatro y verdadero director abandonara barraca en unas circunstancias tanto oscuras au como decía turbulentas yo esto provoca una decepción de la que creó o creemos parte la necesidad de plantear una revolución estética que es la que dibuja en la en la Comedia sin título que creo que es su obra más comprometida desde diferentes puntos de vista

Voz 1515 10:17 en el día de la presentación fue hace dos lunes en los Teatros del Canal estaba allí el consejero de Cultura que está detrás de todo este proyecto Jaime de los Santos también la presidenta Cifuentes ya el escenario de los Teatros del Canal

Voz 12 10:29 se subió una de las actrices

Voz 1515 10:32 más el que decida que tenemos heredera de una de las mejores sagas de teatro de este país de los Gutiérrez Caba le puso voz ella que también ha trabajado tanto a a Lorca en los últimos años giren escolar

Voz 16 10:44 dijo es unos de otros acabarán con nosotros con cuchillos con bastones con redes yo necesito de esta mentira que es más verdadera que mi vida es que la mentira es una cosa mala yo suplico para que este hombre no se muera aunque tenga un establo dependen del corazón usted me habla de las máquinas pecho que es un grano de trigo usted me habla de mausoleos y yo sólo sufre una muerte

Voz 1515 11:26 al final Alberto Conejero te voy a llevar otras versiones Ésta es la de Clara Montes

Voz 8 11:32 bueno está canciones de todas las Pedro populares que recogió Federico y que grabó con la Argentinita que además tiene el valor como no tenemos de momento ojalá algún día desde Buenos Aires llega una buena noticia de algún sótano que se haya encontrado ese registro Lorca al piano es lo más cercano que tenemos de de su voz no se tocar ese sonidos son sus manos haciendo música no esta canción Los cuatro muleros son especialmente amados por mí porque me la cantaba huelo en Mi abuelo que no lo había aprendido de lo disco de pizarra sino mi abuelo fue pastor trashumante de un pueblo de pequeñito de Jaén hacia Extremadura no y por eso esta canción Conecta tu abuelo un pastor te cantaba esto sí sí sí ya muy mayor yo estaba destrozando un teclado que me habían regalado tiene una cinta de caset donde yo estoy destrozando el eh la canción y Mi abuelo con la voz que le quedaba la está canta en lo que es una de las posesiones más preciadas alertó conejera hace música e lamentablemente no porque hubiera sido Mi sueño

Voz 10 12:32 ahí empecé bueno dice solfeo empezó a tocar a aprender a tocar un montón de instrumentos y los fui abandonando con la misma pasión que empezaba ir ahora

Voz 8 12:41 estoy aquí e hice porque hace poco una Electra para el Ballet Nacional de España e hice las letras tanto Sandra Carrasco yo quiero quiero volver a eso estoy quiero estar cada vez más cerca de la música dice bueno la semana pasada una versión en concierto de La tempestad también para el teatro de la Zarzuela y me siento muy cerca de la música con Miguel Poveda por ahí andamos no estamos general

Voz 12 13:06 desde y renegando estamos rondando artísticamente si te voy a poner a otro tema tuviese elegido

Voz 1515 13:13 ojos verdes de Miguel de Molina escucha esto a ver qué te parece porque es otro concierto que se celebró en Madrid hace poco que nos acompañaron en el programa como hemos ido descubriendo estas revisiones y estas versiones pero vamos a ponérselo Emilio Operalia Alberto Conejero venga

Voz 17 13:28 apoya en el que a mi y a mi gira va más mira que vote pasaban los hombres son hasta que haré en mi cama Silvio

Voz 18 13:55 SER Runner Nathan

Voz 19 14:01 así hay que bonito te gusta lo que estamos descubriendo fascinado verdad

Voz 1515 14:09 vamos a escuchar luego otra de un concierto que se celebró anoche en Madrid también muy divertidos los es que al final con el programó vamos descubriendo muchísimas cosas pero quería esto es una pregunta que os planteó a los dos nos ha situado Emilio el escenario el momento vital y profesional que atravesaba Federico el año treinta y cinco treinta y seis otra de las cosas que he leído es que el sueño

Voz 9 14:28 la vida es un nuevo texto escrito en un vacío infinito un diálogo entre lo que fue y lo que no pudo ser

Voz 12 14:36 traducir sacándolo de la metáfora anda

Voz 8 14:39 la claro esa ausencia de los dos actos es una ausencia clamorosa ausencia muy elocuentes tan ausencia presencia es imposible escribir nada a partir de eso que no admite esa inmensa ausencia no ese es el el vacío infinito India hablada con Laura García Lorca lo el otro día y así lo siento que lejos de de ensombrecer cómo hacerlo él la Comedia sin título lo que hace el sueño de la vida es traer al presente la comedia sin sin título no oí que estemos aquí hay hablando de de ella pero siempre sin

Voz 10 15:12 Pere haciéndonos cargos de ese

Voz 8 15:15 te vacía infinito que es todo lo que Lorca podría haber escrito estaba escribiendo himno escribió por su muerte no y este país lamentablemente se construye sobre muchos silencios en muchos vacíos

Voz 15 15:26 pero es que además cuando Jaime de los Santos nos presenta la la la posibilidad de hacer el proyecto a dos por supuesto la parte fundamental es la de la de Alberto la de construir esa ese diálogo con atemporal con con Federico a mi se me encomienda la realización de una de una edición crítica en el puro sentido filológico oí además con con no no me no me perturba el hecho de decirlo una una edición perfectamente codificadas de acuerdo a la Academia me enfrentaba contexto de Alberto del quién soy lector devoto pero me me parecía muy difícil Bar El patrón del modelo académico que que ya ha ejercitado con Lorca en otras ocasiones a un autor vivo que además es amigo a quién conozco había tenido la osadía de aceptar este proyecto y efectivamente la palabra diálogo es la palabra clave Alberto hace un diálogo exquisito nunca una imposición o una continuación alguna o una escritura definitiva sino que establece un diálogo profundamente íntimo con Federico buena parte del texto de Alberto es una hilazón de palabras del propio Federico construidas en otro momento y en otra forma el que conoce casi como Nadia Federico se nutre de textos muy diversos que es se van acoplando hasta que llevan al espectador a o al lector en esta ocasión hasta que consigamos estrangularla le llevan hasta el término de la obra sin que apenas nos demos cuenta de de de Nin van desde Poeta en Nueva York hasta el Livan del Tamariz pasando por textos de acto y hasta llegar a Berlín Clínico San su jardín casi sin que el lector se de cuenta ahí ahí está la labor tanto impertinente del filólogo que va notando a pie de página esto procede tal cosa vuestro proceden en la otra cuando realmente

Voz 12 17:27 me ha desnudado mucho

Voz 15 17:29 es un diálogo natural tan bello

Voz 10 17:32 no fue ellos hayan hoy no tenía ningún plan

Voz 12 17:35 tan no de voy a emplear esto aquí estoy aquí

Voz 10 17:38 aquí es más hasta que no he visto a una de las notas de

Voz 8 17:40 de Emilio yo me había olvidado

Voz 12 17:43 te venían las cosas donde venían las cosas porque ya ordenó la armario no llegado a ver la cabeza porque ha sido un

Voz 10 17:50 y cómo te un ejercicio donde yo me venían los versos a las manos y los dejaba caer los propios hiló versos los propios y los hilos de Federico lógicamente sí que había digamos un campo de gravitacional que estaba entorno fundamentalmente a Poeta en en en Nueva York ideológicamente al público

Voz 12 18:08 bueno una complejidad el público y así que pasen cinco años pero

Voz 10 18:10 no yo sentía sonoras y como te como lo has hecho digo pero si es que yo me fraguado como autor en estas lecturas no no no ha sido un ejercicio de imposición sino de muy natural

Voz 1515 18:22 eh vamos a hacer una cosa tenemos que hacer una pausa es que si no la hago la hace el sistema sólo vale esto salta automáticamente una pausa y volvemos enseguida porque hay una cosa que se ha quedado en el aire se podrá desvelar hasta donde se pueda pero claro esto va subir a escena

Voz 11 18:36 vale se acaba de presentar

Voz 1515 18:39 escena yo me lo sé pero no puedo contarlo y droga vosotros tampoco hasta donde lleguemos la le venga una pausa

Voz 12 18:45 volvemos enseguida

Voz 12 19:07 ah sí al Alberto Conejero Emilio Peral que descubrimientos musicales oye totales estos son los chicos de Pataky nos acompañaron el martes en el programa actuaron ayer por la noche en el teatro Nuevo Apolo en Youtube doce millones de descargas vídeos se atreven con personas de Michael Jackson y de repente con una ópera en Carmen me acabo de acordar la lista de Spotify manos

Voz 8 19:57 entonces fuera del asunto que me estoy arrepintiendo de estar diciéndolo pero me he acordado de la versión que olé olé

Voz 15 20:05 por Marta Sánchez una de sus primeras intervenciones

Voz 1515 20:08 claro es que aunque los oyentes escuchan aquí tan sesudos Alberto Conejero Emilio Peral con este bueno estamos haciendo un diálogo con Federico la novela una obra de teatro inacabada

Voz 12 20:18 bueno pues es que les une otra pasión sí que es Ana Torroja

Voz 1515 20:22 yo tengo el compromiso de traer un día Ana Torroja es que Emilio llega de irse a Alemania a no sé qué Silvio a dar una conferencia sobre su pasión aquí pero es que lo enmarcado en el tiempo verdad

Voz 21 20:34 esto no te lo perdón harén y es que venir que vengan a los Rafa que el indicador problema las pasiones ocultas y efectivamente estuve dando una conferencia sobre

Voz 15 20:45 en un congreso sobre la movida madrileña en la Universidad de pasa o al sur de Alemania que supongo que no habrán ido ninguno de los interesados ni Ana Torroja niveles más hermanos Cano pero efectivamente Alberto ya une también esa pasión

Voz 8 21:00 no es la primera novela que publiqué creo que hace quince años sábado El beso de Aquiles la cita inicial era de Mujer contra mujer

Voz 1515 21:10 yo me comprometo lo hemos invitado eh el la invitación ésta remita ya hace unos meses cuando venga Ana Torroja venís al programa volvamos a Lorca el asalto pero si estás trabajando ya estáis trabajando en la versión escénica

Voz 8 21:25 ahí estamos yo creo que el año que viene por estas fechas se va como está previsto porque el teatro es siempre un asunto muy baratos pero de momento esa es la disposición y esa es la previsión que en febrero creo y a estas alturas estemos ojalá disfrutando del sonido de la vida ahí estamos ahora ya con la persona que va a hacer nada dirección trabajando en la versión que tendrá algunos cambios respecto al al

Voz 1515 21:55 vendéis al programa por supuesto esto es el hicimos a a Gerardo Vera Juan Echanove con Los hermanos Karamazov

Voz 12 22:02 lo que me desde el germen

Voz 1515 22:04 fue una reunión en el Café Comercial de Bilbao vinieron y nos lo contaron ya lo largo de un año y medio creativo fueron viniendo para contarnos cómo iba evolucionando la obra de Leiria germinal a lo que terminó siendo en escena había cosas que cambiaron Emilio

Voz 22 22:18 eh sí yo me comprometo a venir pero aquí el gran protagonista de de del proceso es desde luego el autor que se qué

Voz 15 22:25 Alberto pero estoy seguro y que las personas implicadas que todavía no se pueden mencionar las personas implicadas en la dirección y por supuesto en la autoría darán a las tablas un un espectáculo digno de recordarse bueno como les habremos tú

Voz 1515 22:43 tocado hay la fibra a muchos este libro ya se puede comprar editado por Cátedra letras hispánicas edición de Emilio Peral Comedia sin título seguida de El sueño de la vida de Alberto Conejero por terminar explicando un concepto el de auto sacramental

Voz 8 23:00 bueno ahí toma toma el título no es un título que además mencionó García Lorca en una entrevista es el único realmente es el único título fiable que tenemos hasta el momento

Voz 10 23:08 a ir remite a evidentemente a Calderón y a la vida

Voz 8 23:12 sueño él se planteaba esta obra como un auto sacramental laico donde el autor el creador aparece como un agonizante de Dios quise plantea la idea del sacrificio no la haya el sacrificio del creador en tiempos de turbulencia política y sobre todo plantea algo que no tiene unas que no que no tiene una solución por eso yo creo que que lo alimento un espíritu trágico el teatro no puede dar la espalda a la realidad pero sí está muy cercano a ella puede ser devorado y manipulado eso es un dilema ético que planteaba ya la congregación título no está dentro afuera y hasta qué punto en el teatro eh no puede estar lejos de los hombres y del corte de lo que llamamos el cotidiano no de la realidad persistan muy muy muy cerca puede ser devorado terriblemente por ella el hilo alimenta un espíritu trágico igual que el público y así que pasen cinco años este auto sacramental trágico es lo que yo he pretendido Zohra con el sonido de la banda

Voz 15 24:05 Emilio sí de hecho hay una todo una recuperación del auto sacramental barroco en clave laica en los años veinte y treinta años

Voz 1515 24:13 España

Voz 15 24:14 bueno autores que en principio Podemos que podemos considerar muy fuera de la órbita del auto sacramental Rafael Alberti el propio Miguel Hernández por supuesto Federico García Lorca al que la imaginería cristiana la imaginería crítica el asunto de la del del de la crucifixión de la crucifixión del autor como alter ego del propio Cristo le persigue a lo largo de toda su vida el auto sacramental es una de sus primeras pulsión es una obra del año dieciocho una obra de el ya es un auto sacramental de lleno el primer estreno madrileño de la barraca es un auto sacramental de Calderón obviamente no podía abandonar ese camino en la obra que nos dejó inacabada pero que afortunadamente Alberto nos ha nos ha permitido dialogar en el clásico

Voz 1515 25:01 Nos hemos puesto muy intensos yo tenía muchas ganas también el programa al final pasé por muchos registros otro día hablamos de de Ana Torroja vale

Voz 12 25:11 este

Voz 1515 25:11 pero ya está en las librerías Comedia sin título seguida de El sueño de la vida de Alberto Conejero en edición de Emilio Peral editado por Cátedra en febrero enero febrero del próximo año se subirá al escenario de un teatro de Madrid nosotros lo contaremos Se habían pasado ya los nervios de la entrevista e inquietos al principio bien de mí

Voz 12 25:33 dada Alberto de verdad de verdad ya lo de Mecano ya digo bueno ya me puedes relajarte Alberto Conejero un placer Racer siempre Marta gracias por el tiempo Costa sin duda siempre Emilio Peral muchísimas gracias Marta y enhorabuena a los dos gracias siempre todo una pausa y volvemos enseguida

