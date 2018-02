Entre Tiempos: Esto es una plaga (25/02/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0142 00:00 entre tiempos el camino para elegir el tema de esta semana en entretiempo se ha tornado amargo una viñeta de Forges Nos inspiró el miércoles justo al día siguiente conocimos la noticia de su muerte sirva pues nuestro espacio como pequeño homenaje y como gesto de cariño hacia sus amigos y familiares además hoy Almudena Serrano nos abre de nuevo el Arca de tres llaves para hablarnos de la peste una de las enfermedades más temidas a lo largo de los siglos como cada domingo también me acompañará María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Gina Domínguez Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible comenzamos con Ana Martínez

Voz 1 00:42 sí

Voz 2 00:58 síguenos en redes facebook facebook punto com barra entre tiempos Cadena Ser en Twitter arroba entre tiempos ser IN Instagram Instagram punto com barra entre tiempos Cadena Ser

Voz 0142 01:15 efectivamente una viñeta de Forges titulada verano y pleno empleo inspira nuestro programa de hoy en la Ilustración que desde hace años cuelga en una de las paredes del departamento de documentación de la SER aparece en los becarios que cada verano vienen hacer prácticas a los medios de comunicación el humorista gráfico con ironía los clasificaba en diferentes tipos becario becario adjunto del becario y así sucesivamente hasta el topillo becario porque topillo pues porque aquel verano se hicieron muy famosos aquellos roedores que arrasaron los cultivos en los campos de Castilla y León y que convertidos en toda una plaga llegaron a invadir también los pueblos

Voz 3 01:55 pero no te puedes imaginar cuando lo ves por las calles que se te meten por la ventana por la puerta yo por ejemplo mi puerta la tengo precintada no sabe cómo empujan la Puerta de Hierro Íñigo mira ahí tenemos los visitantes entonces yo ya sanitariamente que va a pasar con nosotros cuando los topillos valen el grano de trigo me imagino que en la cebada iré más cosas que va a pasar con nosotros

Voz 0142 02:17 agosto un ingeniero agrónomo pasó por los micrófonos de Hoy por hoy para presentarnos al invasor el topillo campesino

Voz 4 02:25 bueno pues estamos hablando de un pequeño roedor es endémico en la península ibérica vive en galerías de unas profundidades que llegan incluso al metros ha visto algunos momentos son unos pequeños animales juegos que a lo que se dedican a alimentarse de las raíces de herbáceos incluso llegan atacar plantas de cereal comiendo a esos granos e incluso atacan también los tallos de de jóvenes leñosos pues como pueden

Voz 0142 02:54 vives para ver sobre el terreno que estaba pasando José María Rivero el equipo de El programa se acercó al pueblo de Villalar en la provincia de Valladolid

Voz 5 03:08 la Plaza Mayor de Villalar

Voz 0871 03:10 domina un campanario y un monolito el monolito que honra la memoria de los comuneros frente a él Jesús Florencio estéreo y otros agricultores del pueblo charlan el tema I sólo los topillos hablan de a quién les ha afectado más

Voz 6 03:22 adiós al todos los Jesús todos los

Voz 7 03:24 el hombre

Voz 0871 03:25 a desembocarán en otoño con el riesgo de que el topillo les coma la semilla si esperarán a que es erradique toda la plaga

Voz 8 03:33 dar de este convencido de que siempre

Voz 5 03:38 sí sí recibirán ayudas por la esperar a cobrar aquí todo el mundo

Voz 9 03:49 no tópicos han hecho mucho daño en el pueblo han arruinado más de la mitad de las cosechas cualquier noticia sobre la plaga interesa por eso en el bar

Voz 0871 03:56 estatus los ejemplares de los periódicos del norte de Castilla y del Día de Valladolid corren de mano en mano en cuanto alguien avisa de que se informa de algo con lo que eliminar los topillos la gente los coge un tema que no sólo ven los del pueblo sino también aquellos que lo visitan ocasionalmente

Voz 10 04:12 el otro lado y sigues caminando por las aceras y hay muchos

Voz 0871 04:16 no estamos en la furgoneta de Goyo enlace quince que se compró hace siete años y con la que recorren los cinco kilómetros que les separan de su casa a sus tierras a sus treinta y seis hectáreas de remolacha de maíz de trigo cebada puede explicar la acción de los topillos al mirar a ambos lados del camino de tierra claro

Voz 11 04:42 los por ahí las pedazo esta dinamita

Voz 0871 04:50 de nada ha servido que remueva en las cunetas de nada les sirve en los cubos de agua para que los topillos de los que recoge a diario más de cien ha perdido pero como todos los agricultores más de la mitad de lo cultivado a lo que hay que sumar los sesenta euros que paga diario por los venenos y todo en un momento en el que los precios han subido nadie les hizo caso cuando advirtieron del problema ahora les piden que dejen una parte de la finca sin segar para que se evalúen los daños eso cuando ya se han segado la mayor parte de las tierras y además aguantan las críticas de los ecologistas por utilizar ven

Voz 12 05:18 como yo creo que más que a nosotros nos gusta no hay a quién le gusta la sabes si lo verde y todo

Voz 13 05:24 se lo Florence creo que estamos nosotros

Voz 14 05:30 dejamos el campo en el pueblo nos encontramos con Héctor y Miriam

Voz 0871 05:33 de avales de Bilbao que vienen a ver a los abuelos y que se lleva

Voz 14 05:35 en una lección para la ciudad sobre los topillos

Voz 6 05:38 hay muchos que da mucho asco

Voz 1473 05:40 y qué te dan enfermedades

Voz 0871 05:43 pues en el bar del centro recreativo el cuartel general de la Peña de los diablos Gemma la camarera ya se prepara para las fiestas del pueblo que comienzan hoy tren una novedad el fútbol vaca

Voz 12 05:52 mira ya más la portería siempre hay otras especies gol existen cuatro por todas las

Voz 0871 06:00 una nueva diversión que sumará a la de erradicar a los topillos eso en un pueblo donde el noventa y cinco por ciento se dedica a la agricultura donde sólo un siete por ciento de los agricultores tienen menos de treinta y cinco años

Voz 0142 06:13 estos voraces roedores provocaron unas pérdidas económicas de unos quince millones de euros no fue exagerado calificar aquella invasión de plaga porque se hablaba entonces de una cifra de setecientos millones de topillos

Voz 4 06:26 cifra que puede ser muy real la técnica para llegar a la cifra de población no Agatha este número se realizan mediante unos aforos de campo unos contemos IES utilizan fórmulas estadísticas para llegar al área está esta cifra hay la estadística no deja de ser una una Cienciano simplemente os puedo dar un dato el crecimiento de la población de los topillos es exponencial para que nos entiendan los oyentes partiendo de cien individuos recién nacidos en marzo tendremos unos tres mil setecientos la última semana de octubre por tanto para llegar a la población actual de setecientos cincuenta millones tan sólo hicieron falta cuarenta y cinco en marzo un seis por ciento de los que estamos hablando ahora estas cifras pueden parecer exageradas pues no lo son atendiendo a la capacidad reproductora estos estos animal

Voz 0142 07:14 así fue la historia de aquella plaga de devastador esto pillos que tanto daño hicieron a los agricultores ahora como les decía al inicio abrimos la sección de Almudena Serrano para hablar de él

Voz 15 07:24 la temida peste entre tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 07:34 de tres Serrano

Voz 8 07:42 bienvenida de nuevo Almudena

Voz 0142 07:45 buenos días muchas gracias bueno antes de comenzar con el tema de hoy tengo que trasladar una duda que nos han planteado dos oyentes acerca de tu sección no explica muy bien que era el Arca de tres llaves pero Jesús y Carlos nos preguntan en un email quién o quiénes guardaban esas tres llaves tan importantes

Voz 7 08:03 pues para explicar esto vamos a poner dos ejemplos por ejemplo en la ciudad de Valladolid los responsables de las llaves fueron tres regidores que se llamaron llaveros y ahora nos vamos a la Ciudad de Badajoz en que en el año mil cuatrocientos noventa y uno los Reyes Católicos establecieron lo siguiente para su arca se padres que ante unos fue fecha relación que en esa ciudad no hay Arca de concejo donde están los preveía viejos otras escrituras de cartas que a causa de ello muchas de las dichas escrituras previsto viejos se pierden otras están en poder de algunas personas mandamos dar esta nuestra Carta para vos por la cual Bosman damos que luego fue hagáis Fraser un arca que sea con tres llaves la cual mandamos que se ponga en la iglesia de la dicha cinta que una de las dichas llaves tenga Lajusticia en la otra llave tenga un regidor en la otra llave tenga el escribano del concejo en la cual arca mandamos

Voz 0142 09:03 así que tres llaves tres personas no en este caso tres personas así vamos a iniciar entonces este nuevo espacio dedicando estos minutos a la más temida mortífera enfermedad durante siglos la peste la peste se caracterizó por ser un azote mortal cíclico que muchos vieron como un castigo bíblico que se expandió por toda Europa cubriendo la como un manto de muerte

Voz 7 09:30 pues efectivamente se trataba de la peste negra que como conocen los oyentes sembró la muerte en el año mil trescientos cuarenta y ocho no respetando por supuesto fronteras humildes y poderosos en tres años fueron suficientes para seguir para que esta epidemia sembraba el pánico la angustia la destrucción en la población de ahí que se hable pues el clima apocalíptico que muchos sentían

Voz 0142 09:58 la respuesta de la gente ante la catástrofe fue desigual no con actitudes bien

Voz 7 10:04 antes claro ante situaciones extremas el ser humano pues reacciona de forma muy diversa entonces uno se lanzaron a una vida desenfrenada aproveche

Voz 0142 10:14 cuando la breve existe ya que les podría quedar en este mundo mientras que otros se refugiaron en la religión en el pie dudas muy piadosas dos extremos pero si aquella fue la que podemos calificar de gran peste Le siguieron otras con el transcurrir de los siglos

Voz 7 10:31 sí sí claro ciertamente el paso del tiempo no acabó ni con ésta ni con otras enfermedades contagiosas graves debido fundamentalmente a que existían condiciones favorables para que ellas proliferar en cómo era pues la falta de higiene la escasa o mala alimentación y el hacinamiento de las personas en las viviendas y las ciudades que eran desde luego hechos que contribuirán a que la peste y otras enfermedades infecciosas no ser radican en hasta siglos más tarde con los avances médicos de finales de

Voz 0142 11:04 estoy jefes lo diecinueve incidencia en España de las sucesivas epidemias de peste las tenemos bien documentadas pero la literatura también nos aporta valiosa información de lo sucedido en casi todas partes

Voz 7 11:17 claro por todo es desde luego es conocida la descripción que hizo cacho en el de Cameron pero de unos años en los que nos vamos a centrar hoy que son del siglo XVII contamos con otra fantástica obra de Daniel Defoe titulada Diario del año de la peste en que el autor pues relata en forma de novela los hechos de la peste que asoló Londres lugares circundantes entre los años mil seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis

Voz 0142 11:45 entonces si tenemos en cuenta que desde la Edad Media hasta mediados del siglo XVII hubo diversidad de epidemias de peste cómo reaccionaban las gentes al tener noticia de la presencia de este horror de esta enfermedad

Voz 7 11:58 bueno quiénes podían desde luego pero la inmensa mayoría permanecía en sus lugares de residencia hasta que sucedía lo inevitable o evitaban milagrosa del contagio si es mismo día no hay en este fragmento que voy a hacer ahora habrá que he dicho de Daniel de mobiliario del año de la peste vemos con suma claridad aquellos temores iniciales dice así todos los que podían ocultar sus malestares lo hacía para evitar que los vecinos reunieran su presencia se negará a conversar con ellos y también para evitar que las autoridades clausurarán sus casas amenaza que aunque todavía no era cumplida pendía sobre la población en extremo asustada ante la sola idea de las había que ocultarlo no porque

Voz 0142 12:46 a la amenaza

Voz 7 12:50 claro claro en el que los vecinos te hagan de lado te te te ignoren huyan de TIM claro

Voz 0142 12:57 qué podemos contar de los remedios que desde los primeros tiempos de la peste se aplicaron contra ella porque también el imaginario colectivo tenemos las célebres y socorrida sangría

Voz 7 13:08 claro claro efectivamente la sangría fue uno de los remedios más antiguos conocidos los Angradoreis lean quiénes la realizaban además también las practicaban los cirujanos los médicos los barberos los curanderos y luego está pues claro se usaron muchos remedios populares que habían demostrado ser eficaces en la lucha contra estas en contra otras enfermedades

Voz 0142 13:31 cuánta sangre es extraía a cada bueno

Voz 7 13:36 en estas operaciones se podía extraer hasta medio litro de sangre era el hombre mató claro era el momento en el que el paciente llegaba a un estado de ingravidez de tranquilidad que claro lógicamente se consideraron beneficioso

Voz 0142 13:51 en los documentos conservados en los archivos hay testimonios de otros remedios aplicados para combatir la peste además esto de de la sangría sí sí

Voz 7 14:01 sí se conservan testimonios variados ya pintorescos también más o menos eficaces contra esta terrible enfermedad mira fíjate que usaron píldoras glorioso que nombre para ayudarla a esas píldoras gloriosas así aparecen en la Documenta otro ejemplo fue el caso ha ocurrido en Valladolid en el año mil quinientos sesenta y seis en que un Arcediano falleció por peste a pesar de haber buscado protección en una bolsita de cuero amarillo con un poco de carga Emilio que dicen ser bueno contra la peste y también buscó remedio en un papel con una ex Siervas que se entendió ser cosas medicinales

Voz 0142 14:44 de las Indias una cosa como muy supersticiosa no una especie de amuleto parece clara has mencionado que la falta de higiene ayudaba la propagación de estas gravísimas enfermedades que sabemos de cuéntanos

Voz 7 14:58 bueno por supuesto la falta de higiene colaboraba efecto

Voz 0142 15:01 que se dejen aquellos desastres sanitarios

Voz 7 15:04 pero es que además ya que de Remedios estamos hablando una receta de la época relacionada con esta tiene indicaba que atención a bañarse es cosa muy daños que dices pues el baño hacía abrirlas porosidad desde el cuerpo por las cuales el aire corrompido entra produce fuerte impresión en nuestro cuerpo

Voz 0142 15:29 no me lo puedo creer Osea nada alejarse del agua

Voz 7 15:31 mí lejos cuanto más lejos mejor bueno si los oyentes quieren profundizar en los remedios que se aplicaron a la peste no debe dejar de consultar una obra de Jaime de Agramunt titulada métodos de protección contra la epidemia pestilencia muertes estado desde el año mil trescientos cuarenta y ocho y en ella se hacen observaciones a atender contra la peste como beber vino flojo o rebajado

Voz 0142 15:58 con agua a dormir con las ventanas abiertas para que entre el sol

Voz 7 16:03 lo tomar comidas calientes y sustanciosas

Voz 0142 16:06 Cole están a orillas Carnero gallinas etcétera bueno hay que alejarse del agua y acercarse a las cuales pues las gallinas del caldito alguna recomendación más que podamos recordar bueno sin duda los oyentes también van a sonreír

Voz 7 16:25 que no se olvidó este médico de recomendar que se debía evitar con gran diligencia yacer carnal mente con hembra pues

Voz 0142 16:34 qué hacer excesos Josa de gran daño para ver qué lejos el agua lejos el sexo por supuesto a comer siempre reservar energía no tenemos entendido que el vinagre con las múltiples aplicaciones que tiene ya su uso como remedio contra la peste sí sí

Voz 7 16:57 hay algunos remedios dados por el médico Andrés subida en su obra diario de la medicina eran por ejemplo rociar el suelo con una grada y esparcir plantas aromáticas purificar el aire de las casas quemando maderas aromáticas y haciendo también fumigaciones de mejorarla o de ámbar Iggy respirar el mayor tiempo posible con una esponja empapada en vinagre también agua de rosas de canela y además el médico que atendía a los enfermos debía hacerlo con un lienzo empapado en vinagre debajo de la nariz

Voz 0142 17:30 o sea que aparte de las especias porque veo que has nombrado clavo canela mejorando el vinagre estaba muy recomendar

Voz 7 17:39 no si el vinagre con sus múltiples utilidades una de ellas efectivamente pues en aquellos tiempos de peste fue uno de los específicos más recomendados según afectaban a este elegido había que usarlo en las comidas también como medicina como alimento porque posee las propiedades

Voz 0142 17:58 de oponerse a la putrefacción a la corrupción del cuerpo y otro alimento en se confiaba como remedio también era de la sí y además se recomendaba tomar hablando de comidas recomendaba tomar carnes blancas y asadas mejor

Voz 7 18:14 qué cocidas hay bueno en cuestión de frutas pues también las granadas los limones y los membrillo serán vino era era

Voz 0142 18:23 alimentos bastantes recomendadas beber vino clarete si exceso que gracias todo Clarete ha sonado a Clarete a Navarra en mi pueblo se habla mucho del clarete si me vino clarete sí bueno claro tanto comer pues básicamente evacuar el cuerpo era muy importante si había dificultades a recomendaban más hizo bueno a las personas gotitas sí

Voz 7 18:48 las recomendaba no sentarse sobre iba

Voz 0142 18:51 a los hombres que fueran Casto ya hemos dicho antes no tenía durante aquellos brotes de peste del siglo XVII también se imploraba con oraciones quedar libre de de ella porque es que peste sinónimo de muerte claro

Voz 7 19:09 sí claro efectivamente durante varios años en concreto en mil seiscientos cuarenta y nueve y mil seiscientos setenta y seis a mil seiscientos setenta y ocho Se desarrolló una peste que afectó gravemente a Sevilla Málaga I El Rey envió una orden para que las villas eh guarda siguen se notifique a los caballeros comisarios que tienen la guarda de la peste que sin ninguna dilación nombren guardas en las puertas de esta villa y hagan cerrarlos Portillo o Rome pimientos que sean hecho en la cerca puertas falsas y positivos que salen fuera de manera que se guarde esta villa con la vigilancia y cuidado que la materiales

Voz 0142 19:47 debe volvemos a cerrar con llave y luego en la ciudad de Cuenca en el año mil seiscientos cuarenta

Voz 7 19:57 hay tres un escribano dio fe de que todas las rogativas que se realizaron a los que el presente vienen como por la misericordia de Dios nuestro Señor esta ciudad está libre de peste y otro mal contagioso guarda de las partes donde se entiende lo hay

Voz 0142 20:14 desde luego en aquellas circunstancias será fundamental proteger los pueblos y ciudades cerrando las puertas y aislando en lo posible a la a la población actitudes y Remedios del pasado ante tales enfermedades pues hemos he aprendido mucho hoy de cómo recomendaban combatir la peste había bueno remedios más originales menos originales más efectivos menos efectivos muchísimas gracias Almudena pues nos ha encantado

Voz 8 20:43 todas las contigo de nuevo muchas gracias a vosotros

Voz 0142 20:46 bueno pues pero que los oyentes efectivamente Diana

Voz 7 20:49 sido cosas que es de lo que se trata

Voz 0142 20:51 en un par de semanas Nos vemos gracias muy bien gracias

Voz 15 20:57 síguenos en redes en Facebook facebook punto com barra entre tiempos Cadena Ser en Twitter arroba entre tiempos ser IN en Instagram Instagram punto com barra entre tiempos Cadena Ser hola María engalanan hoy el tema

Voz 0142 21:12 es un poco complicado porque claro hemos estado hablando de plagas de enfermedades Almudena nos ha hablado de la peste y a ti te dejamos un panorama un poco desolador

Voz 1473 21:22 bueno tampoco pasa nada porque aunque suene a lo mejor un poco oscuro de abonar el terreno para hablar de cantantes que han padecido o padecen alguna enfermedad quién la que apostilló porque bueno a veces tenemos idealizado pues el mundo del famoseo pensamos que son felices estupendo que nunca le eso ocurre nada no es verdad el estrellato no es sinónimo de salud no dejan de ser seres humanos nos ponemos manos a la obra

Voz 8 21:46 Siniora y claro lo tenemos que hacer con Fredy Mercuri el cantante de Queen

Voz 0142 22:10 que murió el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y uno de una bronconeumonía que no pudo superar por las complicaciones provocadas por el sida

Voz 1473 22:18 justo el día antes de su muerte anunció que era portador del VIH la enfermedad de Mercury había sido carne de rumores en la prensa porque él la mantuvo en secreto durante unos años otro del que tampoco supimos de su enfermedad fue David Bowie

Voz 16 22:31 nunca

Voz 1473 22:49 su muerte pilló por sorpresa a la inmensa mayoría porque pocos sabían que había estado dieciocho meses luchando contra el cáncer además ocurrió tan solo dos días después de publicar su último disco el vigesimoquinto de su carrera Black Star que analizado con posterioridad pues descubrió que en sus letras ya había mensajes en los que parecía anticipar su inminente final

Voz 0142 23:23 lo de Neil Diamond también nos pilló por sorpresa

Voz 1473 23:26 sí porque el cantante canceló las fechas que quedaban de su gira mundial al conocer que padece párkinson tras lo que anunció su retirada de los escenarios la que también ha tenido que dejar en stand by sus conciertos en varias ocasiones ha sido Lady Gaga no ha tenido más remedio que aparcar sus conciertos por los fuertes dolores que sufre por culpa de la

Voz 0142 24:05 muy lindo invita por culpa de la fibromialgia que padece oye hablando de cantantes actuales a mí me suena una que ahora no recuerdo su nombre pero que hace poco contó que acababa de ser operada de urgencia sí probablemente estás hablando de nuestra siguiente canta

Voz 17 24:28 ya

Voz 1473 24:34 es Elena Gómez que hace poco tuvo que someterse a un trasplante de riñón a causa de la enfermedad de lupus que padece que es algo que también combaten Tony Brenton oscila a nuestra siguiente cantante la verdad es que lo ha pasado francamente mal sí porque tuvo que enfrentar el cáncer de mama en dos ocasiones y finalmente tuvo que someterse a una doble mastectomía estamos hablando de Anastasia ya hemos llegado al tipo un descuento hice Ramos con otra famosísima cantante que también tuvo que enfrentarse al cáncer de mama con treinta y seis años y que como Anastasia también consiguió superarlo hablamos de la australiana Kylie Minogue

Voz 19 25:41 no suena

Voz 1473 26:22 pues entrando en tiempo de boca Teka llega Gina Domínguez hola buenas teníamos una deuda pendiente desde la semana pasada Celia Blanco nos pidió volver a escuchar la misión de la SER durante el golpe de Estado del boom

Voz 0142 26:33 tres F eso es ya lo decíamos a Celia que su petición era una de las más habituales en la Filmoteca de la SER a pesar del tiempo transcurrido desde la cantidad de veces que hemos oido aquel momento en el que Tejero irrumpía en el Congreso son muchos los oyentes que nos han pedido de nuevo recuperar aquella misión

Voz 20 26:54 se en estos momentos en estos momentos hay paro Sabrido un un golpe muy fuerte en la Cámara no sabemos lo que es por qué porque la policía la la la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados hay un un teniente coronel que con una pistola suben hacia la tribuna en estos momentos apunta es un guardia civil está apuntando con la pistola entran más policías entre más policías está preguntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola iremos como como cuidado la policía colectivo no podemos admitir más porque nos están apuntando con la porque yo yo no que tomado eh

Voz 0142 28:03 sepan que este golpe de estado de Tejero en mil novecientos ochenta y uno es un momento clave de nuestra política verdad Ana efectivamente la Cadena SER fue la única emisora que mantuvo abierta su línea microfónica con el hemiciclo línea microfónica que afortunadamente los asaltantes nunca descubrieron que permitió que durante toda la noche ese fueran grabando cintas lo que pasaba dentro del Congreso mientras se emitía un programa en directo se constituyó así un fondo de treinta cintas que llegaron al despacho de Eugenio Fontán director general de la Cadena SER entonces el Seprona qué hacían ahora con aquellas cintas se encomendó entonces la tarea un técnico de control y sonido que con buena voluntad guardó la emisión entre mil novecientos ochenta y dos y mil novecientos ochenta y cinco Luego en mil novecientos ochenta y nueve coincidiendo con la reforma de las instalaciones de la Ser Se decidió crear el departamento de documentación como parte de la redacción de informativos y Ángeles afuera como saben muchos de nuestros oyentes fue la encargada de ponerlo en marcha después de hacer un poco de historia sobre nuestro archivo sonoro ya saben que seguimos atentas a sus peticiones en el Whatsapp seis nueve seis seis dos cinco cero cero uno a los mensajes de contesta

Voz 1473 29:14 fue en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro esos correos electrónicos en SER entre tiempos arroba gmail punto com tiranos ese sonido de la zona de La Ser que les apetece volver a escuchar por selección con pondremos nuestra evoca Teka de entretiempo

Voz 0142 29:28 por favor te lo dice pues nos marchamos ya hasta aquí nuestro entre tiempos de hoy gracias María hasta la próxima canción gracias llena gracias Marcos se quedan con el boletín informativo y después serconsumidor no se lo pierdan hasta la semana que viene

Voz 1473 29:48 ahora