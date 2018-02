El joven español que ha ganado 13 millones de euros jugando al póker

Voz 1 00:00 la Ventana Carlas Francino vereda puede mucho y Piqué la batalla de giro seguir a arde pues aquí está

Voz 0313 00:49 quién va a Raquel de Kenny Rogers que nos lleva también a la época que hace un ratito recordaba Rafa Vila Sanjuán esta canción tiene practicamente cuarenta años es una de las que mejor ha descrito yo quería a lo largo de la historia las interioridades del juego del juego de cartas del póquer en este caso no porque habla de la historia de un jugador que va en tren que se encuentra con otro Illes cuenta que todos los jugadores saben que el secreto de la supervivencia es saber que descartar con qué carta quedarse en cada momento no dudaba dudar contando cosas esta historia es una canción muy muy bonita muy oportuna para el invitado que nos visita esta tarde hasta ahora en la en la ventana es un joven de veintitrés años no me lo estoy inventando no de Madrid de San Martín de la Vega que vive en Londres desde hace cinco y en esos cinco años en ese tiempo ha ganado en premios unos trece millones de euros en premios como jugando al tenis en jugando al fútbol no jugando al póquer Adrián Mateos buenas tardes la buenas bienvenida La Ventana felicidades eh lo primero

Voz 0476 01:49 muchas gracias estaba pensando pues si un tenista de

Voz 2 01:52 en muy primer nivel un futbolista

Voz 0313 01:54 la en el tope puede ganar eso en fin no nos queremos sólo en el dinero aunque después hablaremos del del tema oye tú cómo llegas a este mundo al póquer en qué momento empiezas hay un montón de preguntas que los oyentes están ahora en la cabeza les están rondando empecemos por cuando

Voz 0476 02:09 piezas iguana empezó un verano estaba estudiando bachillerato de veo un programa de televisión de póquer en las tenía dieciséis años y entonces si el juego pues me encantó empecé a buscar información en en mi ordenador

Voz 2 02:25 hasta hoy

Voz 0476 02:26 poco a poco pues a aprender las reglas luego entrenando mejoras de gastos

Voz 0313 02:30 pero vamos a ver el póquer de qué porcentaje tiene

Voz 0476 02:32 zar qué parte tiene de entrenamiento de preparación de que depende de la fortaleza mental

Voz 0313 02:38 eso del mirar a los ojos de psicología

Voz 0476 02:40 ahí los difícil el póquer que requieren mucha factores obviamente requiere muchísimo entrenamiento de trabajo el factor azar influye a corto plazo lo digo pero a largo plazo al final les granjeó a final de año todos los buenos jugadores acaban ganando dinero con lo cual el que pierda o que gane hoy sí que influye bastante el azar pero a largo plazo que es que tratas este juego es pues Azinhaga que se acto más buenas decisiones acabas tú eres libre

Voz 0313 03:09 pero uno en torneos presenciales que debe ser un poco como

Voz 3 03:12 como pocos un poco como ser el mejor

Voz 0313 03:14 todo el mundo no por ahí por ahí

Voz 0476 03:17 más o menos al mes dada hace tres meses soy número uno del ranking mundial de torneos en vivo y presenciales y la verdad que Moon un objetivo que tenía hay muy poco

Voz 0313 03:27 por Dennis no da puntos en función de de ganas de cómo queda

Voz 0476 03:31 en cada torneo si es cuál es el último que ha jugado el último que jugado pues fue hace unas semanas en República Checa icono a día estoy todo el día viajando de los torneos más importantes a nivel mundial sólo viajaron la mayoría por Europa hay por Estados Unidos pero estoy a corto aportan las también en todos lados

Voz 0313 03:49 países más en Europa en Estados Unidos en Asia

Voz 0476 03:52 en Estados Unidos hay mucha cultura el póquer es un siglo con algún en algunos sitios lo consigan deporte nosotros no pero es un se practica mucho hay muchísima muchísima afición y luego pues en Asia en Macao de es otra ciudad grande y ahí también se juega bastante hilo pues en Europa parecida

Voz 0313 04:11 el pollo estos tras asociado con el operador de juego francés es una sala de póquer on line de hecho ya ha con el una sudadera con el rótulo eso me imagino que entrara facilita lo que es la parte del entrenamiento de poder practicar de estar ahí todo el día

Voz 0476 04:25 tocaba no no he sido buena más en la sala que me patrocina hay entrará ahora en el nuevo mercado europeos una sala europea iba a empezar a a funciona el nuevo mercado porque ahora los España les vamos a poder jugar contra el europeos hasta hace hasta ahora mismo no sólo se puede jugar entre españoles prevén así en pocas semanas vamos a poder jugar

Voz 0313 04:44 no porque no queríamos ganarles vamos a jugar todos eso de que dependes normativa europea o internacional una de perdona porque no tenemos por eso te preguntamos

Voz 0476 04:53 el porque en España se revuelo hace unos años muy mal se seca y por eso la mayoría de prosas tuvieron que emigrar de país yo resido en Londres y vivo en Londres aquí porque sólo se puede jugar entre les con lo cual los niveles que se juegan juegan son más bajos que luego pues la tributación en España súper mala ella que no nos pues bien pérdidas no pues no no tienen ningún sentido extraña

Voz 0313 05:17 estará cerca el cincuenta por ciento

Voz 0476 05:19 y entonces espero sobre la ganancia debut brutas no netas con lo cual todos a cualquier jugador ha tenido que el Reino Unido cuánto se paga esta impuesto se está exento de impuestos porque considera que el lugar donde se juega ya claro porque yo cuando juega un torneo pues pagó una comisión la casino tanto online como en vivo IES casi no podía tienen que pagar su intento

Voz 0313 05:40 lo que no estás tú solo en Londres hay otros jugadores españoles

Voz 0476 05:42 hay muchísimos jugadores Aspeña leyó vivo con otro con con un compañero pero sí hay una comuna la de cientos de jugadores es ir es matemático estadístico es excelente es de todos y que la parte estadísticas muy importante y luego el también la parte mental de no estás jugando si te va bien grandes cantidades Si hay pues pues malas rachas Durant que pueden durar semanas es duro para la para la cabeza pero bueno seguí con entrenamiento hoy y mucho trabajo pues al final se consigue Adrián yo podía ganar de una partidista no sé si tienen mucha suerte un día sí con su amo al año

Voz 0313 06:18 aparte partida durante bastante tiempo en el que me salgan buenas cartas claro

Voz 0476 06:22 es lo que te echa ante sí si te pusiste en un día si tú me puedes ganar por supuesto pero si jugamos muy a menudo varias veces al final acabará ganando porque una

Voz 0313 06:31 una partida mínimo cuente cuántas manos se compone

Voz 0476 06:33 que depende de cada área puedes jugar de media hora hasta que todo el día aquí depende mucho de todo pero bueno las sesiones salvamos sesiones normales son ocho diez horas al ocho o diez horas al día la enfermedad así como un trabado

Voz 0313 06:49 es como un trabajo normal no sabe tú tienes la parte que estás jugando que luego normal Noé habitual no es decir como un trabajo ya te lo compró al tiempo en el que tienes que ir luego pues también muchos días te dedicas a estudiar pues a tus rivales a tu juego

Voz 2 07:05 a enfrentar mejor bandas partidas necesitas para conocer a un rival desde la primera mano de la primera parte ya ya

Voz 0476 07:12 la idea luego pues poco a poco vas a hacer acercando te a cómo juega el rival como piensas e intentar meter en su cabeza hay toman las mejores decisiones en base a yo por si acaso piensa Isaías no lo haría

Voz 0313 07:25 la partida de nacimiento e Irak

Voz 0476 07:28 no pero aquí supongo que tenéis

Voz 4 07:30 Top cien un que os conocéis entre todos vosotros sabéis más o menos

Voz 0476 07:34 como juega cada uno en fin los o Retail digámoslo así o no sí bueno cuando ya estás por así decirlo de la elite son un grupo pequeño de personas y nos conocemos todos muy bien y luego pues unos estudiamos los unos a los otros para para saber qué qué fallos cometen y cuáles son sus fortalezas intentar aprovecharla si Adrián cuál es la la partida de de torneo de campeonato más larga que has jugado que te venga a la memoria

Voz 0313 07:58 dos horas aves esas partidas

Voz 0476 08:01 que dura más de cuatro horas me acuerdo una sesión dábamos sesiones que tuve estuve jugando torneo lo juega una partida de casi estuve como veinti no partidaria que has hecho de KAS es con dinero de todos los torneos tú pagas en dos fechas una posición las partidas de KAS en general tú dentro dinero puedes red recargar todo hace que era si puede salir cuando quiera de la mesa junto a sólo puede salir cuando te eliminan o cuando lo ganas que las bueno en Barcelona Juve torneo luego luego Torné ahí fuera una sede veinticinco treinta horas

Voz 5 08:32 oye porque las ganancias de las ganancias las que se atribuyen allí que decíamos antes los trece millones estos de euros o de dólares eso son de apuestas cruzadas entre vosotros os de apuestas de otra gente que está apostando sobre lo que vosotros jugáis

Voz 0476 08:44 no son premios en torneos por ejemplo pongamos juega un torneo que la crecían vale cinco me el dolares si hay juegan seiscientas personas si que el primero ir recibo medio medio millón pues es un premio por posicionar el torneo entonces al la acumulación de todos esos torneos que jugados trece millones de dólares en premios pero no es bruto no es neto ya lo hay que hay que deducir los el precio de las entradas e gastos y etc

Voz 0313 09:11 voy hoy cuanto estuviese en Barcelona porque asturiano joyas con Piqué récord Jo coincide con el así tampoco mucho en a que tales simpático poco

Voz 0476 09:22 pues obviamente no tienen el nivel de un profesional pero se defiende

Voz 0313 09:25 puedes hablar durante una partida Se puede hablarse

Voz 0476 09:27 los eh pues hablar que son nuestros amigos

Voz 0313 09:32 eso Piqué tiene ventaja eh ocho

Voz 0476 09:35 era así a hablamos bien distendido y cuando estás en la mano concentrarán pues intentar no molestar al que está jugando la mano pero el resto resto juegos la mano se juega entre uno dos jugadores el resto pueden

Voz 0313 09:46 pero pero puede pasar como como el fútbol o como en otro deporte que haya juego sucio quiero decir que alguien a base de

Voz 0476 09:51 Zardari de piara esté intentando concentrar

Voz 0313 09:54 los a otro eso se da en las sesiones

Voz 0476 09:56 será o Vogue penalizar si alguien y in salgan lo intenta entonces no es habitual pero sí buena gente intentaba pues a lo mejor molestar Teo al intentar calentar claro pero bueno entre profesionales ya no se utiliza porque a muchos tienen ya muy muy buena cabeza ahí es difícil es difícil dos Cabra ya arbitró hay alguien que esté ahí por si hay o no acto del torneo que he tenido la última decisión en cualquier es porque estando Piqué buen central hay tramposos

Voz 2 10:28 o o hay control por ejemplo para que no se cuelen viendo ese acuerdo algún intruso se dedica a hacer magia con las cartas por ejemplo que pueda determinar no ya desde el reparto

Voz 0476 10:39 los torneos el póquer está esto en bastante limpio los casinos gestionado los torneos soy nadie puede tocar las cartas aceptó el club pierde el propio casino luego aparte está muy hasta hay muchísimas medidas de seguridad nunca se dice es imposible pero practicamente imposible la realeza tramposa entorno durante

Voz 4 10:57 de ahí la inquietud donde queda en todo esto el vicio porque hay gente que se ha metido en el póquer y que y que ha destrozado familias en fin porque claro el dinero al final pues tiene unos límites

Voz 0476 11:06 no es como todo y tú no tienes cabeza pues obviamente se convierte en un problema pero si tú no se Un fue persona española tiene un sueldo a normal Luis tiene pues ahorra cincuenta euros al mes si quiere enmendar hasta al cine pues quiere jugar torneos de póker de dos euros cinco euros y se lo pasa bien pues no hay ningún problema el problema cuando te juegas cantidades que no que no puede permitirse perder como todo pero el póquer es suyo

Voz 2 11:32 me considero un juego una diversión hay

Voz 0313 11:36 por supuesto que puedes disfrutar del juego sin tener

Voz 0476 11:39 cantidades que no puede permitir pero Goya una curiosidad

Voz 0313 11:42 Lola ni mucho menos se pero en fin preguntarte lo no ir habiendo ganado tanto dinero y eso te has permitido a un colega algún capricho algún desahogo en forma de unos un viaje una casa un coche un algo de eso que se iban a obviamente pues dentro de

Voz 0476 11:57 o bien intento bastante bien pero tampoco soy muy de estrafalario no intento no derrocha el dinero ese Bono cuando gane los premios torneos lejos contra Ghalyoun Cocha a mis padres a mis amigos a Ibiza de vacaciones que se lo más estrafalario que hecho pero bueno bien y soy una persona tranquila Hay no fino en la Liga

Voz 0313 12:22 ha venido ha venido a la radio con sus padres que están al otro lado del de la pecera escuchando la entrevista y sonriendo en este momento yo quería preguntarte algo cuando cuando un chaval cuando cualquiera de nosotros en un momento dado les dice a sus padres mira yo quiero ser periodista o quiero ser bombero o quiero ser escritor quiero ser nada quiero ponerme a trabajar cuando tú hiciste yo creo ser jugador de póquer que te dije

Voz 0476 12:42 por detrás está ya pero después nada principio poso fe bastante duro para ellas porque cuando decidí irme a vivir a Londres el póquer tenía dieciocho años y estaba de la universidad entonces dejar la la Universidad estación de Economía hay irme a Londres a salir con gente que apenas conocida pues fue

Voz 2 13:03 un juego algo difícil de digerir pero bueno

Voz 0476 13:07 es medio trato que era lo que me dejasen intentarlo por un año y si me iba bien por un año se esas presiones Sina volverá a la universidad y la verdad que desde el principio es súper súper bien e ir hasta les dijiste y es que os apostaba Isaac

Voz 0313 13:22 pero eso es ronda por la cabeza volver a la universidad en algún momento retomar los estudios de Económicas o lo que sea

Voz 0476 13:29 vamos más porque ahora mismo me va bastante bien y me gusta me gusta muchísimo lo que es la lo que me dedico a lo que hago aquí tengo mucha motivación por seguir mejorando así que de Moya

Voz 0313 13:39 seguro que hay no sólo padres Sir muchos chavales ahora mismo escuchando la radio lo sabemos cada tarde tú recomendarías a un colega que ahora tenga pues eso dieciséis diecisiete años que esté estudiando que esté a punto de estudiar ha que sea oye si esto te gusta inténtalo al menos durante un año tú se lo recomendaría

Voz 0476 13:56 pero sí claro y hay que tener algo especial hambre es todo tiene sus pasos a Novo no puedes decir me gusta voy a dedicarme a ello ya sea el mejor del mundo así de repente de un día para otro todo poco a poco a poco yo empecé jugando torneos de cinco euros iba bien solidarios los de diez de veinte cincuenta iba a poco a poco es un proceso de que no no es de un día para otro de pasar de jugar torneo de cinco horas a jugadores más caros del mundo eso la gente que empezaría pues si puede jugar cantidades que se pudiesen permitir sí sí iban ganando poco a poco subiendo a niveles poco a poco como pues como un futbolista no puede empezar a jugar en primera división jugar la final de Champions le con quince años y sin

Voz 0313 14:34 entre estos como los futbolistas quiero decir la carrera es durante unos años determinados porque luego el cuerpo ya se resiente o no

Voz 0476 14:43 es un juego mental con lo cual la carrera es más larga y no tiene no es como un deporte físico en el cual el físico pues a ciertas ya no está igual pero bueno la cabeza en teoría dura dura más años sí es cierto que hay hay jugadores que dice que llevan veinte B treinta años dedicándose a ello ahí ir ganando cada año así que no tienen una fecha de caducidad suele ser más bien cuando pues cuando el nivel del jugador ya no llega a ser tan bueno como para seguir ganando a un alto nivel o cuando el jugador se cansa muy bien

Voz 0313 15:14 Adrián Mateos ha sido un placer tenerte estará donde

Voz 0476 15:17 de verdad hemos aprendido un montón igualmente