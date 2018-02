Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 3 00:21 llega la traca final de las películas de los Oscars estrena Lady Bird de Greta Garbo y la única directora nominada por la historia de un adolescente que quiere ser artista y estudiará en Nueva York

Voz 0277 00:33 de la Universitat de Aquiles con lo que trabajas vea la público y luego Valcárcel y luego vuelve a la pública tal vez afrentas ganarte la vida no esperar a que la gente

Voz 1463 00:42 y por fin veremos la película en la que eliminaron a Kevin Spacey es todo el dinero del mundo la historia real del secuestro del nieto del millonario Paul Allen

Voz 4 00:49 liada en cosas que no se podrán arreglar con dinero que y no me temo que es imposible mi situación económica sería hace treinta segundos era un buen día también

Voz 3 01:02 yo Tony a la historia de la patinador atonía jardín desde su infancia hasta su expulsión del patinaje profesional una familia poco edificante y una pesadilla americana

Voz 2 01:14 no habla más que de Padilla creo que la única forma sería congelando planos es mentira pensamos que con entrenamiento sacará provecho bajan al algunas

Voz 1463 01:26 y en televisión hablaremos con Berto Romero de sus series sobre la paternidad se titula mira lo que has hecho Wood

Voz 3 02:59 hola qué tal buenos días bienvenidos a La Script matinal Pepa Blanes qué tal buenos días qué tal lo lleva

Voz 1463 03:05 la guerra pues eh lo llevo bien estamos en una muy buena época de cine todos los estrenos de los que vamos a hablar hoy son claves

Voz 3 03:11 la que muy interesantes así que todo bien impresionante Pepa tebeo a tope de fuerza entusiasmo así que vamos a empezar con el repaso de los estrenos de este fin de semana con Lady Bird ópera prima en solitario decreta que Erwin una historia con toques de auto ficción que es candidata al Oscar incluyendo película directora la quinta directora candidata en la historia de los Oscar Icon las dos actrices protagonistas nominadas

Voz 10 03:42 ah eh y no

Voz 1463 04:15 hasta ahora que había llegado nosotros como guionista en musa del movimiento Marvel Cord algo así como una nouvelle el actualizada de bajo presupuesto y que gira en torno a la comedia dramática por ejemplo Frances Hall la película de nueva bombas que protagonizaba Irla que veíamos a una joven californiana con el sueño frustrado

Voz 3 04:33 bueno

Voz 2 04:37 he querido dirigir

Voz 11 04:38 desde hace mucho tiempo siempre he querido ser directora lo he tenido presente cuando actuaba escribía siempre y cuando acabé el guión de esta película dice esta es la película con la que debería debutar si no lo hago con esta historia no lo voy a ser nunca

Voz 1463 04:54 ahora en su debut como directora guionista en solitario puesto que en dos mil ocho firmó junto a Josep samba marchan Weekend nos cuenta la adolescencia de su personaje precisamente en frases una chica en su último año de instituto que odia su ciudad natal Sacramento y todo lo que le rodea sus padres origen de clase humilde su instituto católico para su alter ego ha elegido a la actriz Sor Si Ronan nominada al Oscar por esta interpretación de una chica de diecisiete

Voz 12 05:19 el título tanto para que todos podamos participar siempre necesita ser el atentado espeta tu madre usado para el SAS totalmente metió

Voz 1463 05:35 George Gershwin desmonta las normas que la marca para ser el buen adolescente hubo adolescente cool con esta joven de pelo tintado y que tiene una alta autoestima le encanta la literatura ser el Instituto ligar tener amigos y conseguir entrar en las universidades neoyorquinas

Voz 0277 05:51 erigir donde está la cultura ocio girará un resolvió Hampshire donde los escrita algo sabían en los centrales en esas universidades pruebas ni el carné de conducir que me dejas puesto que trabaja con lo que no trabajas no te mereces ni ir a una pública que estime llamo Lady Macbeth obtenga nada es un nombre lema Leele última etapa nunca responder mejor a la Universidad de aquí

Voz 1463 06:13 hay momentos edulcorado ni diario izados ni demonizado si un realismo que emerge a pesar del tono de la cinta ambientada a principios de los dos mil con las Torres Gemelas de fondo y el espíritu mérito crítico que sólo la crisis económica quebró años después

Voz 13 06:27 tiene gracia al venir el pasado por las vías del tren has venido por las calles H exacto ahora Lady Bird dice que vive en el lado equivocado de las vías y yo creía que era una metáfora

Voz 1463 06:37 pero sí que hay vías de tren padres de clase trabajadora trabajadores incansables para que sus hijos tengan un futuro mejor impresionados por las exigencias sociales en torno al éxito y al fracaso van a colegios caros y Lady verse avergüenza del barrio en el que viven es por tanto un retrato de las aspiraciones de una clase social la clase más humilde con unos diálogos llenos de frescura innata

Voz 4 06:59 Aznar al que no pueda preparar los malos porque tardes mucho lo mancha todo lo que limpiarlo yo las webs fan a los paran Lang que ya lo has oído date prisa preferida testas posos todos los periódicos se parecen a yo queremos ser decanos tomamos leche de soja ya visto que fomenta la industrias tan crudas tienen cosas Planck ves cómo quieres harán después un zarpas más que nunca pensé que Brandes para Argelia para mamá y los huevos están hechas pero

Voz 0277 07:25 sí es lo que quería pero no me caigo mal porque tengo hambre no el precio de me voy a la Canfranc Bieber no

Voz 1463 07:32 no rehúye los tópicos del cine adolescente norteamericano el baile de graduación las peleas entre amigas el sexo el enfrentamiento con los padres pero va más allá de eso al plantear un retrato universal de la adolescencia blanca y ampliar el punto de mira del adolescente a los padres sobre todo a una madre en la que recae el peso de todas las decisiones familiares un personaje el de la mujer trabajadora interpretado por la nominada al Oscar Laura Met Cal que pocas veces llega a la gran pantalla el siguiente estreno es todo lo contrario lo firma el veterano Ridley Scott si por fin se estrena todo el dinero del mundo la película en la que Kevin Spacey fue fulminantemente sustituido por Christopher Plummer curiosamente el único que ha conseguido candidatura para los Oscar en la categoría de mejor actor de reparto en efecto este es el episodio que ha tenido en vilo a Hollywood en los últimos

Voz 3 08:30 es es ir Ridley Scott en las entrevistas quedado en las televisiones de todo el mundo ha querido dejar claro sus razones en la cadena Fox americana explicaba este cambio de bueno pues de esta manera tan sincera

Voz 14 08:47 los hombres

Voz 3 08:48 de no no en primer lugar

Voz 0544 08:51 fue un acto de supervivencia yo quería que mi película sobreviviera Hinault que se estrenará o que lo hicieran trizas por eso para mí lo esencial era proteger a mi equipo a todos los que han hecho un gran trabajo por encima de todos ellos Sami inversor sinceramente diré que ésa fue mi prioridad y cuando lo hizo le sorprendió la reacción me hicieron sentir Gengis Khan Louis y me importa una mierda

Voz 3 09:14 ya ahora hablemos del contenido de la película de todo el dinero del mundo

Voz 6 09:19 ah

Voz 3 09:28 una noche de julio de mil novecientos setenta y tres el nieto del millonario Paul Getty un chaval americano de diecisiete años es secuestrado en las calles de Roma donde vivía con su madre que interpreta Michelle Williams la verdadera protagonista de la película divorciada del hijo mayor de los Getty la madre recurre al mítico abuelo que por entonces tenía ochenta años y estaba considerado el hombre más rico del mundo pero también el más tacaño el secuestro de su nieto ha pasado la historia precisamente por su negativa

Voz 4 10:06 Aguiar eran cosas que no se podrán arreglar con dinero que pagar yo no me temo que hora es imposible mi situación económica sería hace treinta segundos era un buen día mire no soy una lumbrera pero se multiplicar hoy con la subida del petróleo ha ganado una fortuna

Voz 3 10:25 la película se centra en la negociación entre la mafia y la madre del chico mi hijo falle

Voz 0277 10:31 Estará muy asustado y yo estoy asustada por el íbamos con las personas que se lo han llevado no me importa porque lo han hecho pero el espíritu como Matrix piensen en sus hijos hijos que fueron y suelten a vivir era el abuelo

Voz 3 10:49 se resistió a pagar durante cinco meses y se limitó a poner a disposición de su nuera a un negociador que interpreta mar Wolver al que le resultó casi más difícil lidiar con el millonario que con los secuestrados

Voz 15 11:01 si no hay nadie y mágico que usted en este momento

Voz 16 11:05 yo me sobra el dinero para esto

Voz 3 11:12 todo el dinero del mundo es un thriller adrenalina Kiko sobre la mezquindad que curiosamente acabó siendo la película un culebrón similar

Voz 17 11:21 ya ves todo tiene un precio la gran lucha consiste en decidir qué precio es ese

Voz 3 11:27 a Scott es empresario director al cincuenta por ciento como decíamos antes su prioridad era proteger a su inversor por eso cortó de cuajo las escenas de Spacey lo sustituyó inmediatamente por Christopher Plummer que hizo su trabajo las veintidós escenas de Spacey en nueve días y por supuesto no se molestó en ver el trabajo de su predecesor

Voz 18 11:50 por otra

Voz 19 11:52 Ridley siempre dijo que había dos actores que podían hacer este papel queramos Kevin y yo desde el principio del proyecto resulta irónico que ya ha acabado haciéndolo por supuesto no visto su trabajo tengo demasiadas cosas que hacer como para ver el trabajo de otro hombre

Voz 3 12:06 Plame fue en efecto la primera opción de Ridley Scott la más lógica por edad y además ha resultado tan convincente que es el único miembro del equipo candidato al Oscar en su caso a mejor actor de reparto por dar vida matices a un millonario que compraba obras de arte carísimas pero sí hacía la colada en hoteles de cinco estrellas para ahorrarse los diez dólares de la banderilleó con que pagaría por recuperar a su nieto si no son diecisiete millones y en pleno debate de la brecha salarial salió a la luz quemar Wolver cobró un millón y medio de dólares por volver a rodar su parte con Pla Mer mientras que Michelle Williams cobró min

Voz 0277 12:47 quieren

Voz 3 12:51 miserias aparte hay que decir que la película es un thriller solvente con mucho ritmo muchas licencias históricas y una reflexión profunda sobre la codicia

Voz 20 13:03 sí diecisiete millones de dólares para su tanto yo no tengo tanto dinero pues quitárselo a su suegro

Voz 1463 13:21 la sustitución de un actor por otro en el último momento no es una novedad en Hollywood hay varios antecedentes que nuestro compañero Elio Castro del programa de cine clásico Sucedió una noche nos recuerda

Voz 21 13:37 demasiado triste integrado mate de desintegrado nada la estructura molecular que hay Féin como la del coche está completa

Voz 0544 13:47 Take si es Marty Mc Fly el protagonista de Regreso al futuro un papel inicialmente interpretado por el actor Eric Stone que llegó a trabajar cinco semanas en su rodaje hasta que el director Robert Zemeckis cambió de idea

Voz 18 14:00 yo me aquí pese a que Samsung laborismo se hay que Franco

Voz 22 14:04 era un actor magnífico pero su sentido de la comedia era muy diferente al del personaje que yo había escrito en el guión y me convencí de que no era el adecuado para ese trabajo así que tuve que tomar una decisión horrible que fue muy triste para todos afortunadamente fui capaz de convencer al estudio para qué bueno dejara volver a rodar de nuevo esas cinco semanas

Voz 0544 14:25 en el que le sustituyó fue Michael J Fox el rostro sin el que hoy en día los es imposible imaginar esta saga cinematográfica tienes que regresar donde regresar al futuro demasiado conocido en La vida de Pi el actor Rey Cepal interpreta

Voz 3 14:43 al escritor que escucha asombrado la increíble

Voz 0544 14:45 historia que cuenta el protagonista pensaba que tu padre era matemático de ahí tu nombre no ni mucho menos mi nombre viene de una piscina hay una piscina que se llama pero en realidad no era español quién iba a interpretar al personaje sino este otro

Voz 4 14:59 sicos en la calle

Voz 0544 15:03 así que el Spiderman de Sam Raimi hasta que han Lee el director de La vida de Pi se dio cuenta de que era demasiado famoso no encajaba con la línea de intérpretes poco conocidos con los que había contado para la película así que en la fase de montaje Lise lo quitó de enmedio volvió a rodar todo sus escenas con raíces pal demasiado moderno

Voz 19 15:26 seguro que todos conocéis a este personaje soy

Voz 23 15:29 Don Baxter de los Baxter de Chicago explorador poeta

Voz 3 15:32 acabo de regresar de El Cairo donde fui a gusto

Voz 23 15:34 dar la legendaria rosa púrpura Tom Baxter

Voz 0544 15:37 era inicialmente interpretado por Michael Keaton pero después de diez días de rodaje Woody Allen le descartó al considerar que su forma de actuar era demasiado moderna el director buscaba una interpretación más de galán clásico de los años treinta y cuarenta y acabó escogiendo a Jeff Daniels que sí dio el perfil

Voz 24 15:54 esto está pensando que debería debería interpretar papeles más heroico logro que así se lo he dicho a mi agente más de mil peces clero porque yo creo que usted podría interpretar por ejemplo Daniel Boone el líbero estaría de maravilla en estos peligros del pensamiento hemos pensando lo mismo

Voz 0544 16:11 demasiado bajita hablemos ahora de Romeo y Julieta

Voz 4 16:14 Romeo Julieta si el ley algo de esa historia en la escuela

Voz 0544 16:17 pero del Romeo y Julieta de paz Luhrmann Natalie Portman todavía una actriz no demasiado conocida por entonces interpretaba Julieta pero al ver las primeras imágenes rodadas el director decidió que era demasiado bajita para formar pareja con Leonardo Di Caprio y su metro ochenta y cinco de altura así que la sustituyó por Claire dance de esta forma no hubo necesidad de subirla a un taburete en la escena del beso

Voz 2 16:42 así queda en mis labios limpios de pecado es misma vías tienen ahora el pecado de mis labios me reprocha con dulzura de vuelta me mi pecado

Voz 7 16:53 es como

Voz 0544 16:56 demasiado lesionada película La habitación del pánico

Voz 6 17:00 puerto franco paredes de hormigón línea telefónica enterrar distinta a la de la casa con sistemas de ventilación hay monitores de vigilancia que cubren casi todos los rincones de la impide que alguien fuerce la puerta con una hoja muy espesa

Voz 0544 17:13 Nicole Kidman era la protagonista original pero venía de rodar Moulin rouge donde había sufrido una lesión de rodilla de la que aún no se había curado del todo y en cuanto comenzó el rodaje se dio cuenta de que no podía con un papel tan físico así que llamaron a Jodie Foster que no tuvo ningún problema en correr y saltar todo lo que fuera necesario la madre demasiado fría está ya aquí hola hola seis Samanta Samanta la voz del sistema operativo del que se enamora Joaquin Phoenix en Hair pertenecía en origen a una actriz llamada también así Samantha Samantha Morton pero una vez terminada la película el director Spike Jonze se dio cuenta de que su voz era demasiado fría y que necesitaba algo más sugerente así que volvió a grabar los diálogos con Scarlett Johansson que se les invita ahora mismo

Voz 16 18:07 me gustaría poder hablarte

Voz 3 18:10 que ha propuesto Castell

Voz 0544 18:13 destacaría demasiado muerto es lo que ocurrió a Tyrone Power durante el rodaje de Salomón y la reina de Saba que falleció inesperadamente a mitad de filmación la película se rodó en España Eduardo García Maroto que era director de producción lo recordaba así en una entrevista hace años

Voz 25 18:31 no nombres tu puesto urinario Ésta fue la desgracia porque además tuvimos que repetir todo lo que había hecho él de los primeros planos y medios planos como el que le sustituyó que fui yo el primero

Voz 3 18:49 vamos ya con la tercera película de los Oscar que se estrena esta semana es un biopic retorcido indio humor sangrante

Voz 26 18:56 se titula Otoño propone una revisión de la truculenta historia de la patinador atonía Harden desde varios ángulos Margot Robbie es la protagonista

Voz 3 19:04 hay Alison Gianni la actriz de reparto que es esta

Voz 26 19:06 ha llevado todos los premios de la temporada es un reportaje de Laura Martínez

Voz 27 19:10 se habían kiosquero Nets y que a sea

Voz 3 19:13 quiero ir

Voz 1880 19:19 el seis de enero de mil novecientos noventa y cuatro

Voz 3 19:22 a un desconocido entró en la pista de hielo donde

Voz 1880 19:24 me entrenaba la patinador a olímpica Nancy que Reagan y le golpeó la rodilla con una barra de hierro a los pocos días saltó a los telediarios de medio mundo el nombre de Tony jardín su principal rival acusada de estar

Voz 2 19:38 detrás del ataque venga ya qué clase de perturbado le machaca haría la Rodri a una amiga que le haría eso ahora amiga

Voz 1880 19:46 este viejo culebrón deportivo vuelve ahora en forma de película Un proyecto del guionista Stephen Rogers que después de ver un documental sobre la patinador Antonia jardín decidió investigar el tema y se puso en contacto con la protagonista y su ex marido

Voz 28 20:00 aquí tiene diez años

Voz 0544 20:03 entreviste atonía Harding y a su marido Jeff ninguno de los dos recordaba él mismo cada uno tenía diferentes versiones de lo que había pasado ante es lo que nos decimos a nosotros mismos nuestras justificaciones los permite vivir dormir tranquilos sus historias eran tan opuestas que pensé éste es el enfoque por eso escribí la historia desde esos puntos de vista y deje que fuera el público pero que el CIS lo que adquiere cree

Voz 1880 20:30 el resultado es una tragicomedia en la que los personajes hablan a la cama

Voz 29 20:34 el enemigo siempre decían

Voz 3 20:37 bien es verdad

Voz 16 20:42 la verdad no existe

Voz 2 20:45 cada uno tenemos nuestra verdad

Voz 1880 20:48 lo que sí es cierto es que Tony a jardín se crió en una familia de clase obrera su padre dejó a su madre una camarera de armas tomar que la puso a patinar a los quad

Voz 2 20:58 esto es Bilbija señora Harding dicho Portell y ya sé lo que me dijo pero no la ha visto patinó no entreno principiantes no habla más que de Patín día y noche nos de calcio creo que la única forma sería congelado danos desmintiendo pensamos que con entrenamiento sacará provecho Doni bajan algunas punta yo tenía es una comedia muy amarga que

Voz 1880 21:26 trata la exclusión de la llamada basura blanca americana el segmento social más humilde sin recursos

Voz 2 21:33 ni educación no lo haces limpió me cago en la leche no digas tacos delante de las niñas la abonan yo no digo tacos

Voz 1880 21:40 Antonia jardín tenía unas cualidades deportivas excepcionales pero los jueces y entrenadores penalizaron durante toda su carrera la pobreza y la marginación de su familia señora

Voz 2 21:52 ya la voz lo siento mucho pero no se puede fumar en las

Voz 1880 21:59 la actriz Alison Gianni una secundaria habitual aquí en hemos visto en el ala oeste de la Casa Blanca o haciendo de abuela en Mon interpreta a la madre de Tony en las tres épocas de la vida de la patinador a una mujer dura

Voz 2 22:12 e implacable peores jardinero John en las relaciones flores y jardineros creo que yo

Voz 4 22:24 soy jardinera y quiero ser flor no estoy jode

Voz 2 22:27 que ya habéis apoyado este personaje que ya le ha valido el Globo de Oro

Voz 1880 22:35 Bafta que posiblemente le proporcione el Oscar ha sido escrito especialmente para ella por su amigo del alma el guionista Rogers a los fans se haga

Voz 0544 22:46 he escrito muchos personajes para ella antes que al final no se concretaron pero con esta película yo estaba tan decidido que escribí el guión sin que nadie me lo pagara gustó mucho yo dije sólo lo vendo si Alison llamé hace el personaje lo conseguí y después Margot se interesó por Tania leyó el guión y firmó inmediatamente

Voz 22 23:06 seis seis Sagra

Voz 1880 23:10 la australiana Margot Robbie ha conseguido con esta película salir de su habitual personaje de rubia guapa y también es candidata al Óscar por una interpretación llena de retos como aprender a patinar a nivel profesional y matices emocionales que van desde la rabia de verse excluida la naturalidad ante la violencia familiar ya ternura del primero

Voz 2 23:32 entonces llevaba agosto escapara cojones

Voz 1880 23:41 el director de Giotto ni es Craig Gillespie realizador de otras comedias a sonantes como Lars y una chica de verdad que construye un rompecabezas irónico y trágico del destino esta mujer con esta película rehabilita su historia deja bien claro que no todos tienen los modales para encajar en el sueño americano

Voz 2 24:00 una familia americana no tengo una familia americana normal vale tanto como una gotera sin tranvía dan mil ya habían dicho que nunca llegaría

Voz 14 24:14 pero saben que a lo mejor sí

Voz 3 24:38 y abrimos la sección de televisión esta semana con Laia Portaceli que se ha empeñado en montar un club de malos padres aquí en La Script hola buenos días

Voz 1268 24:48 pues sí porque es que se acaba de estrenar la serie de Berto en Movistar Plus no que que se titula mira lo que has hecho desgrana lo que le pasó una pareja cuando nace suprimiría

Voz 0057 24:57 todo

Voz 30 24:58 la norma encima esto de ir allí asomarse vez en cuando esto para qué vale para que para que se quiere conduzca los instale putter

Voz 4 25:05 el que no es para que no se sienta solo lo hice de libro muchas madres dice el que ahí les Gedeón libró su método funcionaba joder función de puta madre

Voz 1268 25:14 dice malos padres porque vemos el punto de vista masculino eh que no es tan habitual además del femenino en esta seguir que son seis capítulos de unos veinte minutos que lo que es de agradecer porque la verdad que va la cosa lo lo vas lo pueden ver los primerizos exactamente porque va allí entre toma y toma te da tiempo y uno y uno de sus puntos originales yo creo que es la mezcla de tragedia drama con momentos de comedia Bush

Voz 0057 25:37 sacó un trasto así con forma de pene de puso un condón delante mío lo lo publicó hizo mención en chirría Sandra D para dentro hay buscando vez durante vivió todo eso sangre fría técnicamente la fantasía de cualquier hombre adultez de los solares no porque también es la primera foto de mi hijo

Voz 31 25:58 esta es una escena en la que Berto le cuenta cómo fue la es una ecografía en la primera ecografía a un amigo suyo en el supermercado Si bueno pues es interesante no el punto de vista generalmente vemos la maternidad las mujeres cuentan todos los superadas que están pero en esta ocasión vemos en el punto de vista de los hombres que normalmente está poco desarrollada

Voz 1463 26:18 sí bueno y luego vemos saber tono que es que bueno luego hay autovía

Voz 1268 26:22 tráfico los interpreta asimismo Illa acompaña a su supuesta mujer que encarna la actriz Eva Ugarte a la que ya habíamos visto en series como Bajo sospecha o Velvet en la dirección esta Carlos Theron no que es que se ha metido ahí es es es director de películas como es por tu bien no impávido Gilad dado pues el se ha metido ahí para para poner en imagen está este proyecto que finales bastante personal de Berto bueno hemos centrado

Voz 31 26:42 estado a los tres muy ver tonos hablaba de que esta serie es en realidad una comedia romántica sí porque bueno

Voz 1268 26:50 a pesar de la llegada del niño que de hecho los niños apenas salen anulado los verdaderos protagonistas son esa pareja que los padres de lo que contaba Berto que en general pues se acerca más a los cuarenta años que a los treinta años no la paternidad maternidad puede llegar a desencadenar casi una paranoia

Voz 0057 27:06 cuando nacieron los gemelos imagínate eran tres niños y la noche eran hicimos turnos yo ya no dormía con mi mujer ella dormía una noche yo otra entonces yo yo tenía tanto sueño que mi pesadilla era si me quedo dormido en el parque vitamínicos juega o en el metro me conocen me empiezan a hacer fotos o me pintan cosas pues la cara me obsesiona con eso esto yo lo enseño la serie de una forma mucho muy cruda pero es lo que tienes que hacer con la ficción creo yo coger materiales que son reales llevarlos a extremos

Voz 31 27:40 bueno pues en efecto la serie juega con la realidad y la ficción porque Berto se interpreta a sí mismo aunque su mujer le llama Alberto sensación de quién es el cobijo de Kenneth Mario

Voz 1268 27:53 sí bueno luego están los padres sí que creo que son una versión bastante fiel a la realidad aunque por ejemplo los suegros el hermano pues una visión versión muy aficionada Ipar eso se se hizo un casting con actores que fueran que no fueran demasiado conocidos no que fuera todo sensación de realismo y con mucho naturalismo el persona Page de de Eva Ugarte Sandra es tan importante como el de Berto no tiene nada que ver con la mujer real del humorista yo lo digo siempre la precisión de donde médico

Voz 16 28:20 desista define muchísimo a mi sirvió mucho como como pilar pared hay dudas

Voz 1463 28:26 yo no tenía porque pregunta he vuelto como era su mujer como era la de su mujer como tal no

Voz 31 28:31 bueno pues hoy en el programa ampliaremos este tema es la serie mira lo que has hecho de Berto Romero y también hablaremos de otros malos padres televisivos hasta luego Lalla hasta luego

Voz 6 28:53 a Beckham

