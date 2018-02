Estartapeando: Literaturas del Este de Europa

en España con vamos a publicar libros de escritos en otros idiomas pues evidentemente también uno de los dos focos ponemos en la traducción queremos que nuestros libros sean bien traducidos otra cosa es quizá el enfoque en la actualidad pero no lo que sucede ahora mismo sino buscar algo es algo que perdura más yo creo que hay libros que escritos hace mucho los años que siguen siendo actuales por ejemplo ese primer libro que nosotros hemos publicado desde que se titula invierno en los Alpes es un libro escrito en el año mil novecientos veintiséis más o menos habla de la Europa de entonces es decir una Europa que sale de un conflicto ya se encamina hacia el otro creo que lo que ella describe en ese libro guardan mucha relación con la situación actual que vivimos en Europa y por eso pienso que es el libro es sigue siendo actual puede interesar al al lector no puede conectar con el lector español de ahora

Voz 4

04:54

bueno es cierto es empezar al cualquier tipo de negocio ha es bastante complicado y es atrevido pero yo creo yo quería a que esa editorial fuera no solo un proyecto cultural pero también un proyecto vital para mí yo creo que muchos queremos aspiramos a hacer algo en la vida que nos gusta poder billetes entonces ese es mi planteamiento a mi me gustaría vivir de la literatura y de los libros por eso me he lanzado me he decidido a crear esa esa editorial