4 de cada 3 españoles creen que Paco Martínez Soria fue campeón de esquí

Voz 2 00:00 a mí no me habla muy mal hablamos con el crítico taurino Antonio Moral

Voz 3 00:13 les casi quince décadas casi quince décadas dedicado a la radio Taurinas

Voz 4 00:18 no estamos hablando de las comunicaciones de los días treinta

Voz 0827 00:22 de septiembre XXXI de septiembre

Voz 3 00:24 treinta y uno de septiembre que uno de octubre además ya lo y yo no sé si él se abre que todo pero que hay otros casada enriquecido con él pesaba el recogido con El hombre es una evidencia este mismo días estrella Múnich vamos en el cincuenta y ocho el avión en el que va a un equipo de fútbol británico mueren veintiocho personal de ocho jugadores mueren veintiocho personas de ocho jugadores es Salva ya que dicho acto

Voz 5 00:46 tuviéramos que juzgar por el interés somos aquí más de una veintena de medios ninguno es irlandés podríamos decir que De Guindos tiene la calcificación asegurada es la calcificación asegurar

Voz 3 00:57 titulares de cuentas ha dicho que son ilegales y por lo tanto

Voz 6 01:00 yo creo que es razonable que se despida explicaciones pero con absoluta normalidad yo creo que no deben Ros Casares vestiduras no deben rascarse los vestiduras podemos cometer el error FIBA nuestro rol

Voz 7 01:10 rápido hay que emitir esta cinta

Voz 4 01:13 grabado

Voz 7 01:13 esto sin más dilación y hasta ahora son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias

Voz 1 01:20 uu de unidad de vigilancia era calcificación es Luis de Guindos

Voz 0827 01:27 Salomon con Juan Araujo las bueno vamos a rascar unos un poco las vestiduras son las cinco y diez tres horas menos en Canarias entre un sí sí según el nuevo huso horario de la Cadena Ser que dio a conocer esta misma semana Pablo Morán y escucharon Brian Pérez sí Alfonso Martínez en fútbol jornada veintitrés días andando

Voz 8 01:46 a a las nueve con el Girona Leganés por cierto el Madrid se ha lesionado Toni Kroos para las próximas dos semanas

Voz 0827 01:50 ocho y tres cinco y tres en Canarias ocho tres cinco y tres en Canarias y se queda tan campante tres horas menos hemos retrasado el reloj en Canarias un retraso incruento no como él quiso imponernos hace treinta y siete años Tejero un golpe de Estado sí que no quieres escuchar estas cosas pero es que también fue un golpea la sintaxis ver que tiene que entregar a día de vigilancia de ahí es ese sienten coño que hace daño desde luego al oído es una incorrección como la copa de un pino en este caso el pronombre se debe posponerse a las formas del imperativo o del su cultivo exhorta activo Nos dicen

Voz 9 02:36 en la academia sí que sienten se

Voz 0827 02:38 no se sienten cayese Hinault se callen

Voz 9 02:41 en fin

Voz 10 02:45 música Vespa para un torero España que el API del rap

Voz 0827 02:59 Antonio Fraguas aún andamos conmocionados por la muerte de Jorge es un hombre que no recuerdo que haya estado estado nunca en esta unidad de lo que decía bueno quizás porque una equivocación podría pasar sencillamente por uno de sus porque los porque Forges como ayer nos recordaba Alex Grijelmo fue también un inmenso ritmo creador de palabras

Voz 0077 03:20 palabras como bocata o toca ataques son inventos suyos dieron paso a otras que ya fue creando la gente como sociedad Tajo Segura Atano también desarrolló palabras terminadas en el ritmo con una instrucción fantástica nadie había construido palabras en español e como estupendo decíamos si Pool Kerry Mo paupérrimo que ya venían del latín pero no se habían creado palabras en español con ese es su fijo y sin embargo Forges lo hizo por Hess fue un grandísimo genial creador de lenguaje

Voz 0827 03:52 creador de lenguaje creador de afectos por lo que ayer pudimos oír aquí en la Cadena SER durante todo el día se fue Antonio Fraguas idea Antonio Antonio hoy ha venido a la Cadena Ser Antonio Orozco ya sabes a que ave que vuela a la cazuela ha sonado su canción devuelve la vida y Alfonso Sanz cree que en su petición de perdón hay un seísmo

Voz 11 04:11 no

Voz 12 04:19 por su fluidez sin duda por va bebido

Voz 0827 04:34 perdón a sabiendas que no los González donde no eso es efectivamente les falta un lo correcto sería a sabiendas de que no los concellos yo pienso de que si que no a nuestros vigilante además también cree que puede haber un fallo de concordancia Andre entre el singular perdón y el plural concedan pero bueno aunque suene un poquito extraña la construcción puede ser correcta en no sé por ejemplo te pido un crédito a sabiendas de que no los concedan o de que no los concejales no el error es un contagio de sabiendo que que en ese caso sí que es una construcción correcta pero bueno como hoy dice Forges en su viñeta póstuma que ha publicado en su portada el país Lapiedra es el único objeto inanimado capaz de tropezar dos veces con el mismo hombre y esta unidad ha repasado de oficio toda la canción de Antonio Orozco y si hay otro que istmo

Voz 12 05:28 siempre

Voz 0827 05:31 siempre intentaré convencer de que siempre Keane no vuelve a faltar otro de intentaré convencer T de que siempre te amé

Voz 4 05:44 bueno en los dos próximos informes hemos

Voz 0827 05:46 cogido deslices que no está hablan de las extraordinarias montañas que tienen el País Vasco

Voz 8 05:54 para mañana la alerta naranja pasará a ser aviso amarillo porque la cota se va a situar entre cuatrocientos y seiscientos metros de madrugada subirá a ochocientos mil a ochocientos mil que a lo largo de la mañana la cota de nieve irá subiendo hasta situarse los ochocientos mil metros hasta situarse los ochocientos mil metros

Voz 0827 06:10 repiten hoy volverá bajar lo repiten oye a lo mejor hay montañas así creemos que son dos gazapos es en Bilbao eso es seguramente allí sí que las hay por cierto que dije que se podía solucionar este problema con una Ander sativa Ineco corrigen con toda la razón a los alumnos del Instituto de Campo de Calatrava de Miguelturra en Ciudad Real

Voz 8 06:29 hasta situarse en los ochocientos metros por las garras vamos deprisa ABC

Voz 0827 06:34 una conjunción al ver sativa ayuda a entender mucho mejor lo que queremos decir bueno pues los alumnos que son buenos estudiantes de lengua me dicen que no se resolvería con una conjunción Ander sativa sino con una disyuntiva o con una cooperativa eh en cotas de ochocientos o mil metros o en cotas de ochocientos y mil metros que sería la cola pero bueno ya decíamos que en Euskadi todo es a lo grande la consejera de Asuntos Sociales por ejemplo Beatriz al todo la ZAL presentó en La Ventana nuevas ayudas a la natalidad muy restringidas eso sí si atendemos a lo que dijo

Voz 14 07:11 para que una familia se decida tener un hijo o una hija no porque a veces las ayudas van entre los cuatrocientos y los novecientos hijos cuatrocientos y los novecientos hijos dependiendo de la renta

Voz 0827 07:22 bueno mucha renta muchas ganas mucho de todo hay que tener para os aseguro de cuatrocientos cientos hijos supongo que en Euskadi Euskadi no son familia numerosa imaginamos eso sí la sorpresa de vascos y de vascas pero oye la cosa quedó aclarada enseguida

Voz 14 07:38 para que una familia se decida tener un hijo o una hija no porque a veces las heridas van entre los cuatrocientos y los novecientos hijos cuatrocientos y los novecientos hijos dependiendo de la renta yo creo ahora cientos euros euros y que dicho hijos no deseados gordas son las seis euros

Voz 0827 07:54 bueno euros menos mal que eran euros Hinault hijos pero tenemos otra más sin salir del País Vasco Jon Rojas nos envía esta extraña estadística sobre los demandantes de Etxebarri de que es la Agencia Vasca de viviendas de protección oficial

Voz 15 08:06 crecen los demandantes de vivienda en el último año un quince por ciento es la mayor entrada en Etxebarri de desde dos mil cinco al tiempo que emplearán sus condiciones desde que comenzó la crisis los ingresos medios han caído un veinte por ciento cuatro de cada tres cuatro

Voz 0827 08:19 la tres están por debajo de los veinte mil euros

Voz 15 08:21 a todos son muchos esas ya algunos más y cuatro décadas

Voz 0827 08:24 tres están por encima de los veinte mil euros y también muy por encima de una estadística razonable pero bueno oye que hay veces que se nos va el santo al cielo a todos

Voz 4 08:33 también representantes de Naciones Unidas con los cinco países del Sahel Mauritania Mali y Chad Níger si Níger Malí y Burkina Faso efectivamente

Voz 0827 08:51 eh bueno demos oportunidad a la rectificación

Voz 16 08:57 ah

Voz 0827 09:00 en la semana pasada abrimos un turno de réplica para que los vigilados en defendieran Rajoy no puede estar con nosotros porque está por ahí pero nos ha enviado un mensaje no los metamos en eso eh bueno estamos en eso y de oficio ha actuado como abogado defensor esta mañana José Antonio Marcos ante el fiscal Toni Garrido

Voz 4 09:19 es formidable luego con los lazos si un presidente que va un Erlich en lo más alto nivel para hablar de destrucción

Voz 17 09:26 el himno se sabe los países bueno lapso los podemos tener cualquiera eh lo digo por experiencia propia de carácter fallas en lo más sencillo

Voz 0827 09:33 bueno pues es verdad oye el lapsus les pueden tener cualquiera yo diría que unos más que otros por cierto esto es un no parar resulta que al escuchar el tango de Gabinete Caligari pues hemos encontrado otra vigilancia que debe ser destacada en este caso de oficio

Voz 16 09:51 ah

Voz 0827 10:10 celos juró el oscuro dice sí yo creo que hay que decírselo a puro huevo no es rara lo de acentuar mal lo del puro bien pero el oscuro desde luego queda muy mal pero bueno no eres Sáenz de Nikon gabinete ni con Mariano Rajoy porque yo también he tenido lo mío cuando entre Albert Rivera y Pablo Iglesias mi saque de la manga Alberto Iglesias

Voz 4 10:37 la guerra de twis entre Mariano Rajoy

Voz 0827 10:39 hoy Albert Alberto Iglesias Ariane

Voz 4 10:41 jo y Alberto Iglesias el Jaime Rivera

Voz 0827 10:46 estoy fatal pues sí la verdad es que no tuve el mejor día así que ahí queda la rectificación buena a veces no nos acordamos de los nombres lo hemos visto con Rajoy lo hemos visto en mis propias carnes otras

Voz 18 10:58 acordamos por aproximación otro claro

Voz 0827 11:01 el resultado es un poquito surrealista esto la recogida esta mañana Sergio Castro en su Bassat lo escucho en Radio Castilla La Mancha cuando repasaba los nombres de los medallistas españoles en los Juegos Olímpicos de invierno

Voz 19 11:13 importante la tercera del deporte español todas las obtenidas allá por Paco Martínez Soria en Sapporo setenta y dos allá por Paco Martínez Soria en Sapporo setenta y dos Cristina Fernández Ochoa Paco Fernández Ochoa

Voz 0827 11:27 hay una litera diferente Paco Martínez Soria esquiando de este hombre hacía de todo desde luego esta vigilancia prestada a otra vigilancia dedicada Toni Martínez Nos envío esto

Voz 20 11:38 el Gobierno ha tenido una idea para la convocatoria de huelga feminista del ocho de marzo que las mujeres trabajen más lo cuenta la ministra de Agricultura Isabel Tejedor

Voz 21 11:47 a mí me pregunta mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas y bueno

Voz 8 11:54 por cierto esto queda para el gran Isaías pero yo creo que en tercero de Isaías estudiamos que huelga a la japonesa no es trabajar más horas sino que es cumplir exactamente los grupos de trabajo de faltas su dolor

Voz 0827 12:08 bueno consta que Tony estuvo en tercero de Isaías Le dimos el título y todo pero Toni no lo aprovechó huelga a la japonesa no es cumplir estrictamente sino algo más parecido a lo que dijo la ministra Tejerina osea sería la huelga que realizan los trabajadores aumentando el rendimiento de su trabajo para crear a la empresa su jefe un excedente de producción como si aquí Devine eran con ocho guiones de sesenta páginas o con ocho invitados

Voz 15 12:37 pero pero es un mito es una leyenda urbana muy bien traída pero que no ha existido nunca porque además culturalmente es muy difícil que la sociedad japonesa asumirá lo que nosotros entendemos por concepto de huelga sea precedente osea por defecto

Voz 22 12:51 no no hay huelga a la japonesa no hay huelga a la japonesa pero de haberla sería algo más parecido a lo que dijo la ministra Tejerina otra cosa es la huelga de celo que es la huelga consistente en aplicar con meticulosidad las disposiciones reglamentarias ilegalizar además todo con gran lentitud para que así descienda el rendimiento José retrasen los servicios que prestaría la huelga de brazos caídos que es bueno está ve nacer sencillamente nada presentara en el lugar de puestos de trabajo calentar la silla pero nada más

Voz 0827 13:23 nuestros compañeros han estado muy trabajadores esta semana Marta Estévez por ejemplo nos envía esta vigilancia interesantísima que escucho en la retransmisión del Chelsea Barça

Voz 24 13:33 el plural esprines que le resultó un poquito extraño trayecto no el vigilado es Marcos López

Voz 25 13:40 ha sido Pedro muy bien el rendimiento colectivo ha trabajado ha pedido ha hecho todo lo que ha pedido su entrenador ha tirado

Voz 4 13:49 mil y un esprines mili un esprín es tanto en ataque como en defensa mil esprines

Voz 0827 13:55 bueno es una vigilancia muy interesante porque hasta la propia Real Academia ha dudado por ejemplo el Diccionario panhispánico de dudas Castilla han hizo el esprín inglés en Spring ha escrito con una e iniciar y quitándole la T así que esprín el plural correcto sería el que usa Marcos López esprines pero después la RAE no la RAE no incluyó esta propuesta de Casteñares Castelli nace materialización Castellani facciones en el diccionario sino que la palabra que entró fue sprint es decir con la he inicial pero con la T final estas palabras que son muy extrañas en nuestra lengua porque todas son prestadas de en otros idiomas

Voz 18 14:35 pues sí como argot o robado todo

Voz 0827 14:38 ICIT en estos casos el burlarse hace añadiendo sencillamente la ese sería los espíritus esprín se pero ambas palabras están en obras de referencia de la Real Academia así que ambas servirían y ambos plurales serían correctos y sin salir del terreno de juego del terreno vigilado este refrán construido por Lobo Carrasco que nos envía José Manuel García

Voz 26 15:01 el rival seguir Ribalta que se ofrece UDA si sí hace la transición rápido si eso está con las orejas en punta o de puntillas en este caso las orejas en punta o de puntillas en este caso Messi Suárez para intentar coger los de pum

Voz 0827 15:17 da todavía lo de la oreja atenta pero las orejas en punta y desde luego de Putin las orejas de puntillas esto no lo habíamos escuchado voces Star Trek solo en la vida bueno ya que hemos empezado vamos con algunas otras frases hechas más contento que un ocho por ejemplo que nos corrige José Antonio Barrio Nuevo

Voz 27 15:36 estoy muy contenta porque ha sido noventa y nueve por cien aprobación Egoi vamos más contenta que un ocho más contenta que un ocho

Voz 0827 15:45 Marta Sánchez yo temió pues la metáfora sobre la contentó dura suele tirar de Pascuas o de castañuelas estar más contento que unas pascuas lo que unas castañuelas el ocho se usa para cuando nos referimos a personas arrogantes envueltas o presumida de las que decimos que es macho lo que un ocho suele ir con chulo pero bueno Marta Sánchez oyes y poner letra al himno puede hacer ya a partir de ahí lo que quiera sobre tener mucha cara esta te va a interesar Francisco Manuel Paredes nos corrige lo de tener cara de cemento armado

Voz 28 16:15 alguien quiere que estábamos exagerando con fin no se habló del acoso cuando no la violencia contra las mujeres que exagerados con la brecha salarial con la conciliación la igualdad de oportunidades los techos de cristal que al final son de cemento armado de cemento armado como la cara de algunos pues incrementarlo armado como la cara de

Voz 0827 16:33 algunos Manuel que debe ser ingeniero nos explica que lo armado es el hormigón e que a su vez se fabrica a partir de otros materiales entre ellos el cemento pero también la arena la grava la gravilla al hormigón se le da forma a base de encofrado pero si si liquida dar más fuerza nos explica este vigilantes le coloca la armadura metálica Hicham pues entonces ya tenemos el hormigón armado así que un caradura puede tener cara de cemento sin duda o de hormigón armado pero no de cemento armado John Guiza nos envía esta figura retórica que no conocía hasta ahora el uso mirón

Voz 29 17:07 es obligación del PSOE y contribuir a hacer del PP un partido se dentro echándole una mano en el Parlamento dejó de lado la sospecha de que Pepe es de centro es uno comilón es una humillación o contradicción en los términos si se prefiere

Voz 0827 17:21 no pues entendemos a lo que se refiere pero es a uso mirón ni siquiera es oxímoron que suele ser otro error extendido sino que sería oxímoron eh que es esa figura retórica que resulta de la combinación de dos palabras expresiones de significado puesto que originan un nuevo sentido por ejemplo lo del silencio atronador y a partir de ahí se extiende también hemos sabido que Francisco Camps a pesar de su edad aún no tiene uso de razón pero bueno eso se arregla votando nos dice Ismael Gómez que es el vigilante

Voz 24 17:54 hay militante del Partido Popular aunque alguien me quitara el carnet alguien me borrara de la afiliación mi corazón siempre será del Partido Popular votaré hasta que tenga uso de razón votaré hasta que tenga uso de razón pueda pues es otra cosa que se atiende votaré

Voz 0827 18:09 hasta que tenga uso de razón pero lo correcto sería votaré mientras mientras mientras tenga uso de razón

Voz 24 18:17 son la servidumbre de intervenir en público no sé

Voz 0827 18:21 nada nada pues si los que interés mínimas en público nos guiamos si hacemos estas cosas Silió también Christian Gálvez por ejemplo en Telecinco despedía ya el programa a falta de una palabra que el concursante Moisés sabía hice acordó de su madre para bien después Christian pues es el que salía al nombrar ese amor de un hijo por su madre

Voz 30 18:42 ahora chileno español tardó ya Sardón la madre Arbós esa esa me la busco mi madre fíjate visitó el programa de hoy

Voz 31 18:52 abordó concursantes amor fraternal para con las madre vaya amor fraternal para con las madres nosotros subraya

Voz 0827 19:00 paternal para con las madres cuando sería más bien amor filial y no con todo caso amor maternal pero desde luego amor fraternal salvo que tu madre sea tu hermana no parece también seguí un concursante de La Voz Kids al expresar sus emociones y lo que para él significaba el programa esto nos lo envía Sara Luengo

Voz 1 19:18 para mí es tarea la voz que es lo mejor que me ha pasado en toda toda toda mi vida es diversión locura nerviosos e amiguismo amiguismo

Voz 0827 19:31 el salafismo y siendo un concurso para la verdad chirrían chirrían amistad y amiguismo suenan a lo mismo pero la amistad es el afecto personal desinteresado compartido con otra persona iba amiguismo chaval es la tendencia hay práctica de favorecer a los amigos en perjuicio del mejor derecho de terceras personas por cierto que el chaval creo que no pasó bueno ya hace unas semanas conocimos el insólito caso de las avispas que comen ovejas en Soria opera advierten los agricultores de que avisan a la Junta si Benahavís

Voz 8 20:06 las de gran tamaño de Tora así patas negras porque se comen a las ovejas porque se comen a las ovejas

Voz 0827 20:11 bueno pues a partir de ahí Jordi Pedrerol nos envía esta miel de la que hablaron en SER Consumidor y que él no conoce

Voz 33 20:20 que tenemos en la Unión Europea es que no basta según la normativa europea la certificación de los productores creen que China dice que bueno hay nosotros asumimos como tal ya ya hay cuando dice no es

Voz 21 20:32 miel pura de oveja miel pura de oveja de que

Voz 0827 20:35 pues de otra cosa debe ser deja lo mejor miel pura de oveja desde luego hasta donde sabemos

Voz 34 20:42 Nos no lo conocemos bien y también tenemos

Voz 0827 20:44 este extraño caso de los dedos de las piernas

Voz 34 20:47 el día otra compañera Gemma Muñoz

Voz 15 20:50 eh ahí también eh otro dos casos muy interesantes Carla Laura Restrepo que acompañó a la Fundación haber los proyectos en la isla de Lesbos donde una niña que fue atropellada perdió los de de las piernas perdió los derechos de las piernas buena es este retraso caso los dedos serían de los pies

Voz 3 21:09 el

Voz 0827 21:12 buen estable biografías la de Luis de Guindos hemos conocido nuevos datos sobre su curriculum datos que desveló José Blanco y escuchó Alfonso Sanz el mejor candidato De Guindos sabiendo su currículo el es el responsable de que haya quebrado Lehman Brothers Lehman Brothers

Voz 8 21:31 vamos a obstaculizar vamos a obstaculiza

Voz 0827 21:34 por la candidatura no bueno lo de obstaculizar tampoco está nada mal por lo de lo de Lehman Brothers es fantástico ir por este camino vamos hoy en busca de nuestra palabra no para profundizar en marcas de refrescos sino para saber algo más del nuevo destino de Luis de Guindos que será el Banco Central Europeo Joy Marta Valderrama nos habla mientra para hablarnos de esta palabra es un banco

Voz 35 21:59 Banco viene del francés antiguo van y a su vez del alemán Ban Ki entró en el diccionario en mil setecientos ochenta como asientos y el respaldo y autoridad pública donde se guarda el dinero con seguridad y su historia se remonta a la Edad Media en las plazas se colocaban los mercaderes con un banco para realizar negocios de modo que se popularizó como mostrador que pasó a llamarse banco sí a su dueño banquero ya quiénes trabajaban para él bancarios bancarrota arrastra la misma historia cuando éstos prestamistas no podían hacer frente a las deudas las autoridades se encargaban de romper sus bancos hará que dejara de hacer negocios a los bancos acumulan todo nuestro dinero quizá por eso acabamos llamando a las acumulaciones Banco Banco de peces Banco de hielo banco de arena banco de niebla apático de dato Banco de Ojos banco de sangre incluso hoy en día al conjunto de los asientos en el Parlamento España se les llama bancadas en las que se agrupan los diferentes partidos políticos también se le llama banco azul que es donde se sientan los ministros del Gobierno aunque el banco una cientos en respaldo en Argentina y Uruguay utilizan mucho el verbo vagar que es respaldar a alguien así que si la bancada deja de Bangkok parte puedes acabar desbancado en el banquillo

Voz 1 23:26 eh

Voz 0827 23:28 yo Gavà el banco de tiempo que teníamos aunque no el de errores eso es volverán

Voz 17 23:33 la próxima Salvio acumulaciones dos van a vender los

Voz 4 23:36 de sangre bandos decía sí sí fíjate si es que no hay nada como rusos multitud cada palabra señores si me lo permiten que me voy a ir pues eh