Hora 25 Deportes: Valverde defiende su estilo (23/02/2018)

Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes buenas tardes Ramos hay con baloncesto con la selección sí que ha mostrado además los apuros para ganar en Bielorrusia esta tarde casi ochenta y dos ochenta y cuatro fue eso sí son muchos a por el partido se jugaba en mis

Voz 0919 00:24 recordemos que en la selección española no hay jugadores NBA ni jugadores de equipos que están disputando la Euroliga y el equipo de Scariolo ha sufrido de lo lindo para conseguir esta victoria por dos puntos eso sí es la tercera que conseguimos en la clasificación para el Mundial de China luego contamos cómo ha sido el partido y escuchamos a los protagonistas también es noticia de hoy el sorteo de octavos de final de la Europa League el Atlético de Madrid va a jugar con el Lokomotiv de Moscú de nuevo la amenaza de los ultras violentos soviéticos esta vez sobre Wanda Metropolitano y el Athletic de Bilbao va a jugar con el Olympique de Marsella un equipo que desgraciadamente también tiene un sector de su afición muy radical el día después de las tremendas genes que vimos ayer en los alrededores de San Mamés y que tuvieron como consecuencia entre otras cosas heridos detenidos y el fallecimiento de un policía de la Ertzaintza hay que ir a Bilbao para preguntarse qué es cedió porque a pesar de estar advertidos no se pudo evitar que los incidentes gravísimos se produjeran que ese dice desde las autoridades que se dice desde el Athletic de Bilbao Iván Martín buenas tardes

Voz 0838 01:37 hola Jesús buenas tardes hay un proceso de investigación abierto el último es de esta de esta tarde idea hace unos minutos los nueve detenidos cinco españoles tres rusos y un polaco que han pasado a disposición judicial se les imputa presuntos delitos de desórdenes públicos riña tumultuaria después hay dos versiones una la oficial es que la gente no estaba participando en primera línea descargas para diluir los enfrentamientos falleció a consecuencia de un infarto lo ha confirmado también está bien la tarde la consejera de Seguridad y la autopsia oficial ya hay otra versión de los sindicatos policiales y que no están de acuerdo con esta versión oficial denuncian de que se trata de una muerte violenta Iker responsables directos del fallecimiento de la gente Erne ha criticado que los ertzainas llevan más de doce horas de servicio también ha advertido que no había quinientos agentes desplegados sobre todo cuando los aficionados rusos llegaron a los alrededor de Sabanés justo cuando iban a entrar al campo desde el sindicato es han al que pertenecía el ertzaina fallecido apuntan directamente a Herri Norte Quique Hernández es el portavoz

Voz 3 02:39 Ellos tenían preparado el hostigamiento a los rusos por un tema político aquí evidentemente lo que solicitamos es que por todas veamos que aquí también tenemos grupos violentos y son lentos el Atleti te tiene que tomar cartas en el asunto echarlos y expulsarlos ya tiene una vez por todas las de San Mamés

Voz 0838 02:55 pues de momento el Athletic ya a través de su presidente ha dicho que van a estar atentos al transcurso de estas investigaciones para tomar las medidas oportunas con socios au socias que puedan estar implicados en estos incidentes así

Voz 0919 03:07 que la policía culpa a los aficionados rusos pero también a Herri Norte ese sector radical de la afición del Athletic de Bilbao recuerdo el Athletic va a jugar próximamente con el Olympique de Marsella es un equipo que tiene una afición tan radical como la del equipo ruso del Sparta estamos a tiempo de evitar que una vez más la violencia nos haga avergonzarnos del fútbol queda tiempo por delante hay que trabajar para que no vuelva a suceder en veintisiete minutos comienza la jornada de liga con el partido que se disputa en Riazor entre el Deportivo de la Coruña y el Espanyol apurada pésimo el Deportivo de la Coruña el Espanyol en una zona más tranquila tercer partido del entrenador Clarence Seedorf en el banquillo coruñés Fran Hermida novedades ambiente buenas tardes

Voz 0684 03:56 hola qué tal muy buenas efectivamente Clarence Seedorf quiere buscar la primera victoria luego de su aterrizaje en el Depor la va a hacer hoy con hubo once que tiene novedades respecto al partido de Mendizorroza Albentosa se queda fuera por lesión estará Fabian ser en el once coruñés Bakari es baja por sanción Fede Cartabia ocupó su sitio Krohn Dehli pasa de titular a la grada estarán Pedro Mosquera en el once in novedad también en el banquillo yo Muntari están esperando su turno al lado de Clarence Seedorf toda vez que ha fichado tras superar su periodo de prueba en El Espanyol quieren cortar la racha de tres empates consecutivos huir de la zona de peligro sale Quique Sánchez Flores con todo con Gerard Moreno iba pistola arriba con las rocas Sánchez aquí Granero llevando la manija va a arbitrar el partido Fernández Borbalán en un estadio de Riazor en el que hoy se nota el frío pero que de todos modos va a superar los veinte mil espectadores

Voz 0919 07:08 vamos a repasar las novedades de los partidos de mañana mañana juega el líder el Barça que recibe al Girona en el Camp Nou nueve menos cuarto hoy en la rueda de prensa previa al partido hemos visto a Valverde enfadado con las críticas

Voz 7 07:21 viviendo su equipo Santi Valle buenas tardes qué tal buenas tardes sí un poco molesto antes que nada quedan fuera de la convocatoria Denis Suárez Andre Gomes Jerry mina Paco Alcácer Valverde cree que afronta una semana vital decisiva y ha dicho que hay posibilidades de que en los próximos partidos descansen tanto Messi como Luis Suárez ir como dices tú será visto un poco Molés esto dice que en el partido contra el Chelsea el Barça hizo un partidazo

Voz 5 07:46 lo tragedias hay ferias paso los rusos pasión promoción del Chelsea arte hasta que dos palos y parece que lo que estamos bien y además sabemos que ahora mismo estamos en ese proceso en el que los partidos ya son más definitivos que antes los puntos de mañana empiezan a

Voz 8 08:08 por un poco más por cierto que ha dicho el chico

Voz 7 08:10 el sobre los incidentes de Bilbao que es un problema que no es de fútbol sino de los que lo usan como coartada para

Voz 0919 08:16 delinquido mañana llega el Girona que con treinta y cuatro puntos están en una situación cómoda sin duda la revelación del campeonato cómo va a afrontar el partido del Camp Nou se Vittorio buenas tardes

Voz 1385 08:28 qué tal buenas tardes Jesús pues con muchísima ilusión nosotros Vestuario también la ciudad se lleva a toda la plantilla Barcelona para que todos disfruten de un día especial no tiene bajas once dice que si Justicia no hacer rotaciones para que los más habituales pongan disputarle el partido de mañana se intuye el regreso al once titular Gemma tiene ha mantenido el suspense se iba a repetir o no el marcaje individual a Leo Messi se intuye gallego que parece que no va a haber más jefe de Pablo Maceo a Leo Messi

Voz 0919 08:56 ocho y treinta y nueve hora25 deportes en la SER

Voz 1161 09:00 recibo un recibo dividida entre doce es menor recibo

Voz 0919 10:07 mañana en el Bernabeu cuatro y cuarto Real Madrid Alavés Antón Meana buenas tardes Gallego buenas tardes Real Madrid dos nombres propios Gareth Bale también la rueda de prensa de cine de Zinedine Zidane que ha pedido

Voz 13 10:18 perdón hace White si hablamos de esto último de cómo le ha pedido perdón a Ceballos ex futbolista del Betis jugó veintinueve segundos el otro día en Butarque hoy Zidane pedía perdón públicamente

Voz 1994 10:28 tiene malísimo y además además lo siento mucho dicho porque además no me gusta sacar un jugador treinta según para nada

Voz 13 10:36 normalidad lo explica debate cerrado ya otra cosa mañana partido contra el Deportivo Alavés la pregunta es clara qué pasa con Bale porque ella no es indiscutible hoy ha querido explicar lo que le pasa al galés el propio Zidane yo lo que quiero es que agrava esta

Voz 1994 10:52 al cien por cien no no quiero no quiero perder otra vez

Voz 1161 10:56 entonces bueno que

Voz 1994 10:58 con Choir con todos los jugadores mirando todos la forma cómo está como sabe porque es muy importante muchas cosas preguntáis pero

Voz 13 11:11 por detrás hay muchas cosas en el corte no queda muy claro pero lo hemos metido íntegro mañana sin Asensio que le han quitado una muela del juicio sin Ramos que vio la quinta amarilla en Leganés el Madrid tiene que ganar al Deportivo Alavés para pelear por la segunda plaza

Voz 0919 11:24 cómo llega el Alavés del Pitu Abelardo Kevin Fernández

Voz 1264 11:27 hola Gallego buenas tardes con la baja de su pichichi Munir que está sancionado así que es sobrino John Guidetti iban a formar la pareja de ataque dos dudas y Martínez Alex va a ser el lateral derecho O'Shea Hernán Pérez y el extremo diestro el equipo llega en su mejor momento de juego de puntos de la temporada tras enlazar tres victorias de manera consecutiva antes del escáner también

Voz 0919 11:44 en un telegrama de los otros dos partidos de mañana Celta Eibar a la una en Balaídos Paula Montes

Voz 14 11:49 que salga vivo tras con dos a para hacer ataban los no fue quieren ganar para acercarse Europa y acabar con esa racha de uno de nueve puntos conseguidos en las últimas jornadas sólo con la baja de Fontàs por lesión el técnico convoca los diecinueve que tiene disponibles algún cambio respecto jeta de Mendilibar además de los lesionados pierda al ex céltico Orellana el mismo tendrá que ver el partido de la grada la otra noticia después de una larga lesión el vigués Yoel vuelve a entrar en una convocatoria

Voz 0919 12:13 ya a las seis y media en Butarque Leganés Las Palmas novedades de los dos equipos Paco Hernández

Voz 15 12:18 una final para los dos equipos en Leganés con tres derrotas consecutivas busca una victoria sin sin manos Gibraleón activo Wu Rubén Pérez vuelve al once que fue suplente ante el Real Madrid Ezequiel a la lista pero no está para noventa minutos en el conjunto de Jémez primer partido si Jonathan Viera Peñalba Pedro Bigas Figueroa yemení que son baja David

Voz 0919 12:33 con Javi Castellano fuera por decisión técnica

Voz 15 12:36 Dani Halilovic apuntan al once y ahora el escáner

Voz 8 12:45 yo oyen el escáner

Voz 16 12:47 Santi Cañizares son bastante buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes y Marcos López hola Marco buenas tardes qué tal buenas tardes bueno empecemos por el líder Barça Girona

Voz 0919 12:54 qué espera de ese enfrentamiento entre el líder y la revelación de la Liga

Voz 8 12:58 si viene zarandeado el Barça viene viene tocado viene castigado por el tute de la Copa por el tuteo de la Champions porque además viene un equipo al Camp Nou que es un equipo fundamentalmente sorprendente un equipo que ha ganado al Madrid un equipo al cual el Atlético de Madrid ha sido incapaz de ganar en Montilivi en el Wanda no tiene pinta de que será un partido fácil para líder

Voz 1161 13:17 para ganar y hacer un buen partido un partido serio a mí me encanta Girona me parece un éxito absoluto de Pablo Machín esta temporada hay yo creo que es muy difícil no sé cuántas opciones en el Camp Nou pero según

Voz 13 13:28 puro que como siempre da la cara y complica

Voz 1161 13:31 al Barça como lo ha hecho con todos los rivales durante la Liga

Voz 0919 13:33 el Madrid alavés en el Bernabéu esperáis una nueva suplencia de Gareth Bale para mí

Voz 8 13:38 la ser suplente porque en el fondo está siendo suplente los tres de los cuatro últimos partidos porque tengo la sensación de que Zidane está construyendo un equipo o reconstruyendo un equipo de cara al partido del Parque de los Príncipes donde y a no ser que tengo el rendimiento espectacular en los minutos que juegue puede tener un papel secundario

Voz 1161 13:54 es una semana de tres partidos que gestionar los descansos se que gestionar los cansancios más allá de que sea titular o no que obviamente en alguno de los partidos los era lo que es evidente que ahora mismo está en desventaja con el resto de cara al partido trascendente que hay en París donde yo creo que Zidane va a utilizar otra vez a cuadros centrocampistas

Voz 0919 14:12 iremos a los partidos del domingo Valencia Real Sociedad el Valencia ha perdido la tercera plaza pero tiene que seguir peleando por su gran objetivos que es la Champions

Voz 1161 14:21 tiene que mejorar el juego el otro día ganó en Málaga sin merecerlo contra el Levante con un bueno pues con un error arbitral que le benefició son seis puntos vitales los que ha ganado las dos últimas jornadas para romper con la racha de derrotas pero tiene que mejorar para estar en Champions de forma

Voz 7 14:37 cómoda los deberes los ha hecho en la primera vuelta en la segunda

Voz 1161 14:39 todavía está por hacerlos porque quedan puntos en juego porque el nivel ha descendido es una buena oportunidad enfrentarse a la Real después de haber tenido un partido de Europa League que eso quiere decir que no llega en las mejores condiciones debería aprovechar Valencia y empezar de alguna forma reconciliarse con el buen juego

Voz 8 14:55 llega una Real tocada llega una real

Voz 17 14:58 en en en profundo debate de

Voz 8 15:00 en qué demonios le ha pasado a este equipo que también juega a fútbol que también lo había hecho funciona Eusebio que tantos buenos resultados había obtenido que ha sido una de las grandes sorpresas a nivel futbolístico porque aportaba muchos elementos nuevos a la liga española de repente poco a poco por diversas circunstancias han ido cayendo al punto de que ha quedado eliminado de la Europa League y que ahora se enfrentó Valencia que necesita ganar básicamente para a sentarse ahí en esa cuarta posición para detener esa sangría de puntos que habido cediendo producto yo creo que de la Copa del te de la Copa de la semifinal de la Copa contra el Barça de las de la cantidad de lesiones importantes en jugadores fundamental

Voz 0919 15:35 después mató el domingo a la jornada Sevilla Atlético de Madrid en el Pizjuán

Voz 1161 15:41 desde luego el partido es sin duda un gran partido en el partido de la jornada y la dificultad máxima para los dos vamos a ver qué primero por delante tiene que jugar el Barcelona que es el que marcará de alguna forma las opciones que tenga el Atlético en esta Liga es el Barcelona el que tiene que ceder puntos para dar opción al Atlético de Madrid por el horario del partido no recuerdo un gran partido no recuerdo un gran partido en Sevilla a esa hora que el sevillano haya jugado bien al Sevilla siempre en partidos de noche de máxima expectación de focos alumbrando fue hace siempre un buen partido que complicar el Sánchez Pizjuán para mí desde luego es el partido de la jornada donde se va a debatir los equipos bueno que el Sevilla recobrado de oro con buen momento de forma ahora mismo atraviesa un buen momento forma haya recobrado la ilusión entre los sevillistas sobre todo porque el otro día demostraron que esta altura al Manchester en el Sánchez Pizjuán

Voz 7 16:28 el Atlético obviamente que

Voz 8 16:30 puede brillar más puedes brillar menos más o menos vistosos pero es un equipo que ganarle esto ahora mismo una heroicidad el Atlético necesita puntuar necesita ganar necesita demostrar que su candidatura a la ligas potentes poderosa que está ahí a la vuelta de la esquina del Barça si comete balón pero el Sevilla es como volver al lugar del crimen el Sevilla es el equipo que lo eliminó de la Copa es el Sevilla tiene ese arrebato ahora de fútbol de frescura y de alegría y con el impulso de Unitec pese al empate estoy seguro que vamos a ver Fran Sevilla hay umbrales

Voz 16 17:00 hasta aquí el escáner el Marcos López

Voz 0919 18:00 más cosas de fútbol preguntamos cómo estás Semedo Rubén Semedo encarcelado el jugador del Villarreal después de que lo decretara ayer el juez Chapo Isidro buenas tardes

Voz 1031 18:11 qué tal Gallego muy buenas bueno pues tenemos ya primer movimiento del Villarreal al respecto esta mañana han comunicado que han suspendido de empleo y sueldo al futbolista hasta que se resuelva definitivamente el expediente disciplinario abierto contra el jugador y que le mantiene recuerdo como bien decías en prisión preventiva sin fianza en Picassent de momento el Villarreal había podido plantear en una situación extrema el poder buscar un sustituto en el mercado pero ya la ha dicho que no que no es un caso de lesión de gravedad y que por tanto no pueden fichar en Madrid sino es un jugador que puede estar en el paro no se lo plantea más tirar mano de la cantera

Voz 0919 18:44 todo de homicidio en tentativa lesiones secuestro bueno bueno una historia truculenta pésima en el Atlético de Madrid son noticia las ofertas de China por Carrasco por Torres Pedro Fullana

Voz 21 18:54 si Carrasco no se ha entrenado hoy para negociar su salida a la liga china falta que se cierren los detalles de la operación el se quiere marchar porque la oferta económica es muy buena duple dio luz verde para negociar otro caso diferente es el de Fernando Torres ha recibido hoy mismo la oferta del Dalian y fan que el mismo equipo que quiera Carrasco es una gran oferta económica para Fernando Torres que tiene en su cabeza la posibilidad de Atlético Madrid ganar el que sería su único título como rojiblanco así que ese es el dilema un imposible titulo o en cambio el dinero chino su idea es la primera ha rechazado todas las ofertas hasta el momento pero su entorno le aconseja que como mínimo se lo piense bien en el sorteo

Voz 0919 19:29 de octavos de final de la Europa League además del Atlético de Madrid Lokomotiv y del Olympique de Marsella Athletic duro que otros enfrentamientos interesantes a los octavos

Voz 13 19:36 han dejado una eliminatoria estrella es el Milán Arsenal con claros favoritos a llegar a la final de la competición tenemos también un Sporting de Lisboa Viktoria Plzen y además quedan en Leipzig Fénix de San Petersburgo el CSKA Olympique de Lyon y el Borussia Dortmund Salzburgo

Voz 5 19:49 seguimos de veinticinco Deportes Jesús Gallego Cadena Ser

Voz 0919 20:08 el fútbol internacional como todos los viernes con José Palacio lo primero te voy a contar es que Pep Guardiola ha sido acusado por la Federación Inglesa por incumplir la regulación a llevar un mensaje político en su vestimenta se refieren al lazo amarillo que lleva Pep Guardiola le abren expediente tiene unos días para defenderse pero la Federación inglesa cree que es es un mensaje político

Voz 7 20:34 que está prohibido lucir

Voz 0919 20:38 Palacio al margen de esta noticia en que nos fijamos este fin de semana pues eh

Voz 13 20:42 Pep Guardiola porque va a disputar la final de la Copa de la Liga el domingo a las cinco y media de la tarde en Wembley Arsenal Manchester City Hall sobre el primer título Guardiola en el Sevilla ganó nada el año pasado así se tienen que levantar de la eliminación copera de lunes veremos también de lleva el lazo amarillo y por cierto un título que no ha ganado Benger en sus veintidós años en el banquillo Caner era así que va a ser un título interesante hay jornada en la Premier League así lo mejor el domingo a las tres y cinco de la tarde Old Trafford Manchester United Chelsea Mourinho contra Conte segundo contra cuarto con tres puntos más el equipo de Mourinho antes tendremos el Crystal Palace Tottenham y en Francia la Liga la ligan la jornada número veintiséis con un peso Olympique de Marsella el domingo a las nueve la noche el clásico francés que vas vivirse además por partida doble porque el miércoles luego se enfrentarán en Copa es uvas Name

Voz 0919 21:30 lo ha dicho Emery que está enfermo también

Voz 13 21:33 Bernat y que tiene problemas musculares venció recupera a alguno de los dos

Voz 0919 21:37 gracias Palacio más cosas Fórmula uno hoy se ha presentado el McLaren de Fernando Alonso Manu Franco buenas tardes

Voz 1385 21:45 hola muy buenas tardes Gallego cómo estás muy bien

Voz 0919 21:48 también como Fernando Alonso que hacía que selló años no pronunciaba la frase me encanta este coche eso que no ha empezado todavía vamos a verlo no

Voz 1385 21:57 desde y hoy se ha presentado ese McLaren demente Le treinta y tres

Voz 24 22:02 motor Renault recordemos que ya dejaron el famoso motor Honda que tantísimos problemas dio a Mc Laren y a Fernando Alonso este año lleva motor Renault y Alonso ganó sus dos títulos mundiales por otra parte hay además de presentarlo a las ocho de la mañana han madrugado mucho los

Voz 1385 22:17 los británicos progres pues el asturiano estado dando unas doce vueltas Un filme micro e aunque son unos cien kilómetros aproximadamente entre él y su compañero ya ha salido bastante contento como tú dices de hecho ha dicho que vienen buenos tiempos y lo mejor de todo esto a conversación entre Hamilton y Alonso en su Instagram en la que Hamilton me decía parece que tienen buena pinta

Voz 25 22:36 no también otros sí sí espero estén estar más cerca de Ci Hamilton ya Hamilton llamando hermano a Fernando Alonso pero hombre que son hermanos de siempre no sabías tú ves no que no no he tenido vida pero bueno cuando ahora virando vamos a diga cuándo vamos a empezar a ver de verdad hasta dónde va el coche la próxima semana ya no si la próxima semana pasada semana a partir día

Voz 1385 22:57 lunes los primeros entrenamientos libres de pretemporada en Barcelona aunque bueno en realidad no se verá bien bien hasta el Gran Premio de Australia donde veremos un coche bastante diferente incluso al que han presentado hoy sobre todos los alerones traseros delanteros habrá bastantes novedades pero como digo ya en pista con el resto de coches a partir de la próxima semana en el circuito de Barcelona donde bueno esperamos muchísima gente aunque que poquitos

Voz 0919 23:20 un abrazo Manuel

Voz 1385 23:22 de baloncesto vamos a comenzar reseñando

Voz 0919 23:25 la apurada victoria de la selección española en Bielorrusia Marta Casas hemos estado a punto de perder

Voz 13 23:32 sí ha costado gallego se llevaba una renta en los últimos

Voz 1509 23:36 minutos del partido al final los bielorrusos se han acercado pero lo importante es que se ha conseguido la victoria tres partidos en el camino hacia el Mundial y tres victorias otra vez si los NBA otra vez y los Euroliga pero con jugadores como Quino Colom diecisiete puntos Fran Vázquez catorce o Javi Beirán que en su estreno con la selección sumaba trece puntos al final ochenta y dos ochenta y cuatro como decimos ha costado pero se ha ganado el lunes nueva cita en este camino hacia el Mundial en Zaragoza contra Montenegro

Voz 0919 24:01 en El Larguero con Yago de Vega escuchamos a los protagonistas de la selección española de baloncesto y como decía Marta en ese partido no están los que juegan la Euroliga la Euroliga tiene hoy un Duero un clásico español y europeo en el Palau Barcelona Real Madrid con la final de Copa todavía fresca en el recuerdo Xavi Saisó vaya ambientazo buenas tardes

Voz 1623 24:22 efectivamente buenas tardes que sus cinco días después se vuelven a enfrentar el Barcelona acaba de ofrecer a su afición la Copa desde el centro de la pista se han hecho una foto los del Madrid no querían lógicamente ni mirar miraba para otro lado pero ojo porque el Barça está en cuál sólo para este partido tres bajas confirmadas Pau Ribas Oriol a Sanders más que ha conocido Serafín era el Real Madrid no juega Trento Gibbs es mucho más importante el partido para el Real Madrid que para el Barcelona el Madrid si pierde puede caer en solitario las séptima plaza Si gana luchará por la cuarto allí el Barcelona con siete victorias prácticamente virtualmente estaba eliminado casi llenó el Palau Blaugrana en cinco minutos empieza otro clásico en el sector de la Euroliga

Voz 0919 25:09 pasillo ha habido va ver se espera nos espera

Voz 1623 25:12 no no ha habido eh no ha habido haya habido pasillo ya intuía el Barcelona que no habría pasillo y bueno pues al final ha salido primero el Barça el Madrid luego no ha habido finalmente pasillo aquí una palabra

Voz 0919 25:25 NBA Héctor González volvió a la competición después del parón por el Ono Estadi que hemos tenido la pasada madrugada buenas tardes

Voz 15 25:31 el gallego pues hay cosas que no cambian Victoria de los Warriors con un partido estelar de Carrie sobre todo en la segunda parte con cuarenta y cuatro puntos y diez asistencias para ganarle los Clippers ciento treinta y cuatro ciento veintisiete siguen los actuales campeones ahora mismo segundos en el oeste por detrás de los Rockets de los españoles Willy Hernangómez debutó al final con los Charlotte Hornets eso sí y poco más minutito puedo jugar ochenta y tres segundos con dos rebotes y un tapón en el triunfo de su equipo ante Brooklyn Nets Calderón volvió a quedarse sin jugar ni un minuto en la derrota de los renovados Cavaliers en casa ante los Wizards ciento tres ciento diez a los treinta y dos puntos de Lebron yo juego en Washington porque todo era pesimismo con la ausencia de John Wall Jackson ocho de diez victorias desde que cayera lesionado el base además tres puntitos anotó Abrines a la victoria de Oklahoma sobre la bocina con una canasta de Wes Bruc en la cancha de Sacramento la próxima madrugada vuelven a la competición el resto de los equipos por ejemplo los Grizzlies de Marc Gasol se ven las caras con los Cavaliers de Calderón Pau visita con San Antonio los Denver Nuggets de Juancho Hernangómez iba que hay sus Raptors líderes del Este se enfrentan a Milwaukee en uno de los duelos de la noche y Ricky Rubio que había tenido problemas de cadera vuelve esta noche después de tres partidos con Utah para recibir a Portland

Voz 0919 26:42 gracias Héctor esta semana cerramos hora25 deporte

Voz 26 26:45 es con lo nuevo de mí

Voz 15 26:47 Bush

