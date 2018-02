Pablo Ferrández, el crack del violonchelo

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:04 les pido que presten atención a estos

Voz 1 00:06 diecisiete segundos

Voz 0194 00:13 diecisiete segundos que han escuchado en más de un millón de personas en la cuenta de Instagram del violonchelista Pablo Ferrández así suena el Stradivarius de Pablo ensayando más de un millón de escuchas para que luego digan que la música clásica no llega a los jóvenes Pablo Ferrández tiene veintiséis años vive en Berlín sólo este año tiene programados setenta conciertos por todo el mundo toca uno de los sesenta violonchelos Stradivarius que existen en el mundo acaban de concederle el Premio Princesa de Girona de las artes es el primer español premiado en la competición en la XV competición internacional Tchaikovsky premio internacional de la música clásica como joven artista del año dos mil dieciséis no hemos querido que fuera Paloma O'Shea y presidente de la Fundación Albéniz y fundadora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía hemos querido que fuera ella quien nos presentar el invitado

Voz 6 01:37 que él que es un artista y un potencial que tenía desde que entró en la escuela con catorce años impresionante como intérprete es un músico de gran categoría yo poco a poco vieron tiritas de oído tocar tan maravillosamente como a Pablo con una musicalidad con una estupenda técnica con una precisión interpreta a los a los grandes músicos como nadie él al día salió de la escuela ir viendo un día haberme Paloma necesito un instrumento mejor del que tengo y entonces yo me quedé con Pablo en Alemania donde estaba el maestro más él que era amigo personal de la escuela si se le dije Loring hay un talento joven talento que merece la pena que es una audición a los cinco minutos me hice el maestro Maazel merece que hagamos todo lo que podamos él es muy extraordinarios chico que que tiene Pablo es muy grande pero pero sí las maneja de maravilla él está sacando un sonido impresionante cuando un joven Se acerca la música clásica enseguida se enamora de la música clásica pasa que hay que ofrecer si la hay que ponérsela más a mano de lo que es

Voz 0194 03:20 a hablar Fernández buenas noches buenas noches te pones rojo cuando escuchas hablando así de Di

Voz 8 03:27 bueno la verdad es que es precioso es ya Paloma la adoro oí escucharlas también de mi mano

Voz 0194 03:32 bueno eso de que fuera si dijeras necesito un instrumento mejor con que tocabas antes

Voz 8 03:37 bueno tenía mi propio y chelo que es un chelo italiano que está bien pero yo sentía que bueno ya me empezaba a movernos círculos muy arriba en doce es necesitaba algo yo me sentía para estar a la altura no obviamente no espera un Stradivarius porque es es una pasada como has dicho antes sólo hay sesenta y seis quién soy yo para tocar uno de ellos no pero

Voz 0194 03:58 primera vez que lo tuvieron en las manos luego lo podía creer

Voz 8 04:00 lo podía creer desde que recibí la llamada de Pablo tienes un Stradivarius esperándote en Stuttgart llamé a mi hermana dijese Sarah Ben ya está en Berlín y estaban Frankfurt dice me alquiló un coche esta noche íbamos Astorga directamente fuimos allí nos lo pasábamos genial y cuando vi el chelo allí bueno y ocasiones con ellos

Voz 8 04:20 cientos noventa y seis y esto es un préstamo es un préstamo a largo plazo que yo espero que sea muy a largo plazo ya llevo casi cuatro años y es que es muy caprichoso si el chelo y tienes sus gustos si hay que tocarlo como él quiere entonces tarde tarde a un año o cómo cómo lo averiguo más que son sensaciones que tiene uno entonces vas viendo sida Dago de esta manera eso es que son cosas técnicas muy difícil de explicar sobre todo son sensaciones no en el arco hay vas viendo por aquí le gusta pero aquí no para que se ahoga suelta tarde Un buen rato de hecho muchas muchas obras que toco ahora que no había tocado con este Chelo que había tocado con otros es como empezar las de cero

Voz 0194 05:02 se nota tanta diferencia entre Micheletti y otro

Voz 8 05:04 muchísimo muchísimo ya sólo bueno bueno obviamente potencia de sonido timbre los graves son muy son muy profundos en este Chelo si no se en una sala grande potencia muchísimos han ido no se en una habitación pequeña a lo mejor y de lo noto pero sabes auditorio de dos mil y pico personas si es que brilla

Voz 9 05:23 cómo se cuida un chelo de mil seiscientos noventa y seis pues bueno hay que hay que llegue

Voz 8 05:29 no yo tengo que llevar lo que a tres meses a la tienda que lo dijo la fundación ellos pues revisan que todo esté bien pegado que no haya habido nada porque como estoy todo el rato cambiando de

Voz 10 05:41 de países viajando penes Río para abajo con el Chelsea pero nunca te separan de él no siempre va conmigo en la cabina del avión el asiento de La ventana

Voz 0194 05:49 se dirige a comprar dos billetes siempre

Voz 10 05:51 en el éxito de La Ventana tiene que ir siempre en La Ventana porque para que no bloquee el paso a ver si alguien quiere ir al baño por ejemplo en medios de la ley siempre siempre vas con el siempre es siempre una parte que Cardin espalda ir lo limpias le Pasteur ahí

Voz 0194 06:09 las cosas sobre esos encarga se encargan ellos se encargará la que se encargará atienda a tu lado bueno a mi lado también esta Fabián Panizo director de la Escuela Superior de Música Reina Sofía al que llegaste contradice años ponían muy buenas noches buenas noches vamos a escucharle a él con el chelo pero

Voz 11 06:28 de dónde sale esto bueno hay hay chicos que tiene un talento excepcional hice nota desde muy temprano suerte cuando Pablo aparecidos yo creo que todos nos dimos cuenta que era uno de esos talentos fenomenales Si tan joven ya estaba ya tienen la sensación de sonido una manera de comunicar

Voz 0194 06:47 con la primera vez que lo escuchas

Voz 11 06:49 yo creo que de alguna forma si los profesores se dan cuenta de inmediato te diría yo veo en las audiciones de la escuela que los grandes profesores estoy cuando haya que lamentablemente no dejó el año pasado pero en la escuela tenemos profesores como ella Sahar oró no más Quillo cada uno de los clubes en esta escuela tienen un sexto sentido para el talento para sonido la sensibilidad de los chicos jóvenes no iba bueno el Pablo fue un caso bastante claro aunque Pablo hay que decírselo curó porque trabajó muchísimo en la escuela de primer día no estas cosas no sean zonas

Voz 0194 07:24 si hay que trabajarse las mujeres que no puede tener uno puede tener talento pero talento hay que trabajar día a día día a día habló probamos Stradivarius bueno tú no

Voz 0194 09:47 la villa por favor habló de otro ratito otra vez dado Fabien se lo preguntaba adelante se lo del Estadi varios pero tú qué entiendes que se nota la diferencia del sonido

Voz 11 09:58 bueno es lo que decía Pablo no

Voz 8 10:00 sí

Voz 11 10:02 cada vericuetos del instrumento un gran instrumentista el no va descubriendo y sabe

Voz 0194 10:07 el que escucha escucha también porque dice él lo nota con con las sensaciones el que escucha bueno bueno sí sabe escuchar

Voz 11 10:13 mira te das cuenta por ejemplo en la escuela tenemos ya experiencia frecuente escuchar las mismas obras muchas veces no iban pasando a distintas estudiantes que hacen lo mismo repertorio un año yo entro in y eso te permite ver las diferencias no las cosas se diferencia en lo que se parecen y ahí ves los matices y el de máis de los instrumentos yo creo que es un factor pero no es el único porque a veces decimos en la escuela qué listos son los los chicos que con instrumentos que no son hay varios lo que son capaces

Voz 0194 10:42 sacara una música seleccionados claro entonces cuando

Voz 11 10:45 a ese chico se les suma nuestra hay varios bueno imagínate

Voz 0194 10:48 esto de la música Pablo como cómo llega tu vida porque te dedicas a la música

Voz 8 10:52 bueno para mí fue de una manera muy natural porque mis padres músicos mi padre que nacional Nacional Mi madre era guitarrista flamenca muy bueno cuando me tuvo inventó un método que se llama el mago de pasión para enseñar música lo si eso fui el conejillo de indias pero futuro no iba a decir

Voz 10 11:09 no no no porque también lo utilizó con mi hermana

Voz 8 11:13 bueno mi hermana es una envió lista increíble que estudió en la Escuela también hará tiene en Berlín muy bueno pues así fue fue muy natural entonces este ese método escuchas

Voz 0194 11:22 en esto pero son surge cuando me quedo

Voz 15 11:24 estaba de mi hijo Pablo INI y entonces nosotros en casa todos somos músicos no bares violonchelista de la Orquesta Nacional yo fui guitarrista entonces yo quería que me prendiera música por lo bueno que es la música en el en los niños no entonces empecé cuando Excel estaban la barriguita a a cantarle a contarle cosas cuando nació pues ya empecé a trabajar digamos un poquito con más e iniciando en lenguaje musical porque una cosa que yo quería era que aprendiera la música con una lengua materna esa música con una lengua materna con una lengua materna pero pero que no tuviera que aprender una cosa y luego desaprender la sino que el camino fuera recto

Voz 0194 12:03 tú con este método ha conseguido tener lo que llaman oído absoluto si eso qué es

Voz 8 12:08 bueno eso es simplemente la capacidad para reconocer un sonido por por su nombre por ejemplo tocas cualquier nota hay escuchas en vez de para lo que sean dudas la IFAB por su nombre

Voz 0194 12:18 esta tú vas poniendo la nota a todos los sonidos que pasan por todo

Voz 8 12:21 todo es simplemente lo lo oyes como un idioma como cuando entiendo inglés sabes cuando no sabes inglés pues oyes a alguien hablar no sé cómo y cuándo sabes inglés pues en entiende las palabras con la con eso es lo mismo

Voz 0194 12:32 también lo tiene también sea el método con vosotros funcionan

Voz 10 12:35 sí desde luego no sé si con más gente tampoco que se piensen

Voz 0194 12:38 que no se Fabián tú me corrígeme que por ponerle música a los niños cuando Ana barriguita que eso va muy bien pero que no todo el mundo saldrá como Pablo no

Voz 11 12:45 pero a y sólo hay un evidentemente Pablo Ferrández tu madre creó el sistema modificadas esas también hay que decirlo

Voz 0194 12:52 no sé a ellos a ellos les funciona te llamas Pablo Pau Casals exactos

Voz 8 12:56 sí también esa hay una historia ahí que en mi padre bueno estaba siendo Ciencias India pues te pura casualidad escucho a Pablo Casals tocando lo he alucinado tanto que dejó dejó la escuela a su padre para comprar un chelo con dieciocho años que estar dicho pues sin haber estudiado música en su vida pues estoy Elche los nueve horas al día una salvajada sí

Voz 10 13:21 en cuanto tiempo

Voz 0194 13:23 te dedicas a todo cordura en un día normal cuando cuantos ahora esto

Voz 8 13:26 que yo pues prácticamente estaría estudiando todo el día pero sobre todo la gran parte de el trabajo que hice fue cuando estaba en la escuela y yo el primer día de clase que llegué me vino en mi profesora esa cosa de mi hijo tú no te piensas que yo te voy a aplaudir como como etapa de tu abuela entonces me gusta de forzó más que nadie me exigió al ciento cincuenta por cien y se lo agradezco infinito porque bueno yo de aquella a los trece años estaba estudiando ya ocho horas al día siete ocho llegaba a la escuela a las nueve de la mañana y me iba a las diez de la noche estaba haciendo todo el día porque quería satisfacer a mi profesora no y cada vez que la clase iba mal que era casi todas las clases era un drama para bien ella venía una vez al mes tenía cinco clases yo estaba eso era

Voz 0194 14:11 yo también lo es todo pero que tensión no sé

Voz 8 14:14 sí pero es que yo quería yo quería mejoras ella yo veía que ella tenía la clave para mejorar entonces obviamente hay hay sufrimiento ahí pero yo creo que si quieres conseguir las cosas tienes que es forzar te tienes que sufrir de alguna manera no creo que que las cosas consigue la gente así de grande

Voz 0194 14:33 sí puede que te vengan las veintiséis años muchas horas estudiando sigue estudiando muchas horas al día es un chico muy distinto los chicos de tu edad dirías

Voz 8 14:44 yo creo que no de hecho yo creo todos mis amigos son también

Voz 10 14:48 ha sido un paso detrás y se ha girado por si alguien se había acercado al Stradivarius Culio necesita muy bien debían los micrófonos pero ha girado perdona que te interrumpa yo te preguntaba si te consideras un chico normal llevar

Voz 8 15:01 solamente normal

Voz 9 15:03 puedes hacer una vida normal hace una vida normal

Voz 8 15:05 cien por cien que decir menos cuando estoy viajando bueno también no sé si yo creo que diría que sí menos cuando estoy estudiando todo el rato y viajando esto es normal

Voz 0194 15:13 es un chico muy responsable

Voz 11 15:15 yo creo que sí que es un chico responsable de manera natural Pablo tiene mucha

Voz 10 15:19 el veto de la madre también funciona menos pero es eso

Voz 11 15:22 una persona desde que lo conocimos todos que tiene el don de la naturalidad entre otras cosas no hay además de ser un gran chelista un estudiante tal es una gran persona y bondad no ahí eso es una cosa que también se recuerda siempre del en la escuela pero su paso por la escuela

Voz 0194 15:40 esto no lo pierdas nunca de verdad que piensa no sólo veintiséis años no lo pierdas nunca me han dicho que era un loco de las series de la tele

Voz 8 15:46 me alucina estoy encantadísima y como viajo tanto este trato en el avión me veo todas

Voz 10 15:52 Netflix no puede sacar suficientes puestos ahí tendría que haber una actriz especial de Netflix XXL un Stradivarius Ávila te escucha esto ya lo eres maternal como antes

Voz 16 16:09 mira yo amaba a mi marido descanse en paz y Quirós William vía Trus pero me he hartado de que para nosotros es la felicidad se reduzca la más guapa

Voz 10 16:20 que estaba así porque tú puedes ver a lo mejor en versión original en inglés claro claro claro

Voz 0194 16:25 sí me encanta es una serie feminista sí

Voz 8 16:29 yo sabía eso me dicen yo tampoco la he visto

Voz 0194 16:31 qué me dice aquí Sara que súper feminista

Voz 10 16:35 se va a mi madre no así es una seré la es la última que vi enteras y Salyut Netflix ahora de vaqueros no sabía que da a conocer la verdad está súper bien hechas una pasada la gente de Netflix hace un trabajo increíble la verdad es el nuevo cine eso

Voz 0194 16:50 habrá que que te pregunto porque la serie feminista hay desigualdad en el mundo de la música

Voz 8 16:56 yo no noto de hecho yo creo que es un mundo bastante igual de hecho hay muchísimas grandes solistas mujeres he dicho todas mis favoritas son mujeres Christian Jansen Cecilia Bartoli yo creo que no yo creo que la mujer está increíblemente valorada en el mundo de la música

Voz 0194 17:12 la escuela pasan igual a chicos que chicas

Voz 11 17:16 vamos que lo hemos medido pero supongo

Voz 0194 17:19 que sigue de los dos instrumentos más para para un sexo para lo otro o no

Voz 11 17:25 mira en la escuela tenemos contrabajista mujeres unas cuantas que ese instrumento más pesada así que no es

Voz 0194 17:31 es decir que pueden tocar cualquier podemos contar que bueno sí si sabes tocarlo tú hermano me dijiste Biel el violín la viola porqué

Voz 10 17:39 porque a mi madre quería la viola y era tan pequeñita tres añitos cuando empezó también que en pero Chelo tú por tu madre quería el chelo o porque tú y aquí son Ch

Voz 8 17:48 también con tres años yo no tenía ni idea ni me acuerdo de cuando empecé yo la primera memoria que ya te digo oye

Voz 0194 17:54 pero cómo se te Gonzalo siendo tan pequeño porque también estuvo entonces era medida supongo

Voz 8 17:58 obviamente a la medida que recitó diminuto y bueno pues al principio lo tienes consciencia de lo que hace es de lo ponen las manos te dice así así ella de repente ya cuando te das cuenta lo que estás haciendo unos meses o años más tarde pues ya de tocas el tema de la diana de Estepona

Voz 0194 18:13 uno se imagina a alguien que está tocando Chelo todo el día que sólo oye música clásica

Voz 8 18:17 yo escucho de todo de hecho estoy obsesionado convive Caine

Voz 17 18:21 absolutamente obsesionado me encanta eso es una artista increíble y eso te inspira también a la hora de muchacho se puede tocar con el chelo en lo he intentado pero aún no lo consigue no

Voz 10 18:33 pero estás en esto viene es muy difícil

Voz 8 18:36 no es otro lenguaje simplemente aprender el lenguaje si yo hablo desconozco es mi lenguaje es demasiado clásico aún pero estoy estoy en ello estoy viendo montón de vídeos del estoy de hecho muchas veces los últimos par de meses antes de salir a tocar me pongo un vídeo suyo que me encanta pero me inspira porque tiene un poder de comunicación gigantesco él está delante de diez mil personas tocando y parece que está perdido yo a veces estoy tocando un concierto me imagino eso me siento muy bien

Voz 0194 19:07 cuando estás en un concierto que sensación tienes hay de todo

Voz 10 19:10 has miedo al principio hay que hay conciertos en que estás aterrado al concierto

Voz 8 19:15 en que estás dices no quiero irme de aquí me encanta estoy no

Voz 10 19:18 que nadie es tan diferente si tan intenso que eso es un poco adictivo cuando sintió

Voz 0194 19:24 si tú si se te das cuenta de que está ahí el público o estás tan metido en lo que hace es que eres capaz de olvidarte de que hay público escuchan

Voz 8 19:31 las dos las dos cosas hay conciertos en que estás tan metido que parece que estás solo pero sientes obviamente que estás escuchando la gente porque cuando tocas un escenario no no pues tocar como cuando tocas tú sólo tienes que tocar de una manera especial para proyectar hacia hacia el público sino se quedaría como una barrera abre a Navarra hay veces pero hay veces que tú sientes muy cómodo y no te molesta nada y hay veces que es que sabes que el tipo de la tercera fila está pasando las páginas del programa muy fuerte aunque no sé quién la son al Move lo que no sé

Voz 5 20:00 sí crisis que es un poco

Voz 0194 20:02 porque vives en Berlín

Voz 8 20:04 pues vivo en Berlín bueno porque mi hermana ahí quiere estar más cerca de ella nos íbamos súper bien estamos somos súper súper cercanos tengo un montón de amigos entonces como por mi trabajo me dos unas viajas muchísimo me da absolutamente igual donde vivir paso cuatro o cinco días en casa de más a menos pues dígame cuando esté en casa al que sería Berlín pues estoy con mis amigos y ahora estoy pasando más tiempo en Madrid

Voz 10 20:30 pero no sé para que me suena bien el violín a ya me imaginaba yo que también estaba que también está ahí pero la base para Berlín seguramente estoy estoy en ello

Voz 0194 20:40 Haarde gusta o llega un momento que también te cansa porque al principio es verdad que es fascinante pero a lo mejor puede convertirse también en algo pesado

Voz 8 20:47 aún estoy en la fase de que me gusta el hombre viajar con el chelo siempre es un rollo enorme porque papeleo extra pero yo me lo paso muy bien y me mantiene activo de hecho me gusta estar siempre con cosas mañana en esas de hecho mañana me voy a Michigan hay un hecho la maleta y luego me voy a Rusia me voy a Corea y me vuelvo a Rusia lo que me vengo aquí

Voz 10 21:10 me gusta el movimiento algún día que tendrías está viva hombre ya los que querían trenes pero no sabía que iba a ser posible porque es que es muy difícil la verdad me siento muy afortunado

Voz 8 21:21 sí

Voz 10 21:22 de poder hacerlo yo sí de que me deje enseguida entiendo empezábamos a principio con eso que escuchamos de de Instagram usas las redes sociales sí

Voz 8 21:30 sí la verdad a mi ya me lo pasé muy bien parece una forma muy buena de conectar con la gente en la gente realmente lo consumen muchísimo le

Voz 0194 21:40 eso la gente joven no esa que pueda pensar que la música clásica no es para ello

Voz 8 21:43 hombre es Instagram es sólo gente muy joven no en general el público ahí es entre trece y veinte años algo así yo creo que lo más jóvenes que yo aquí si la gente no se la música clásica es muy activa en esa eran por alguna razón más que en Facebook rusa

Voz 0194 21:59 no se vayan a lo mejor es una buena manera no dé para aquellos que cobijan siempre eso del mito de que hoy la música clásica qué difícil que complicada no utilizar estas herramientas puede ser un buen instrumento no

Voz 11 22:10 de hecho en la escuela tenemos un departamento que está trabajando mucho en la en la comunicación a través de de estos métodos si son muy cercanos a la gente como dices yo veo que todo es buen medio si es para buen fin

Voz 0194 22:25 Pablo perdimos con algo que no es toques pero todavía no Viking pero pronto pero la próxima vez que venga

