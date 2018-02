Yago de Vega: "Vale ya de decir cosas y vale ya de escribir, hay que empezar a actuar"

Voz 1991

00:59

Moscú unos alternan altercados que tuvieron como consecuencia más grave la muerte de un ertzaina tras sufrir un paro cardiaco durante toda la noche de ayer durante todo el día de hoy las muestras de solidaridad y cariño con la familia del ertzaina fallecido han sido constantes como evidentemente no puede ser de otra forma muchos mensajes de condolencia en sobretodo de condena a la violencia en el mundo del del fútbol pero el las palabras empiezan a quedarse ya ya cortas ha llegado el momento de tomar medidas y acabar con con esta gentuza realmente ese sabía desde un inicio de de de la semana al principio la semana ya se comentaba que venía los radicales rusos y que se iba a liar y al final salió cómo es posible que sabiendo que venía más de quinientos delincuentes el dispositivo de seguridad desplegado fuese tan sólo de quinientos ertzainas doscientos policías municipales doscientos miembros de la seguridad de del club se unieron los radicales rusos malos radicales del el Athletic que tontos también tenemos aquí cómo es posible que después de lo sucedido estos delincuentes muchos de ellos fichados muchos de ellos con adiestramiento militar entrasen al estadio y cómo es posible que introdujeran bengalas que están prohibidos evidentemente fallaron los sistemas de seguridad del Athletic cuando entraron esas bengalas y más de dónde veníamos de estar incautado a seguidores del Athletic puños americanos navajas barras de de Hierro después de ver como los rusos estaban campando a sus anchas en los aledaños de de San Mamés sembrando el pánico en Bilbao cómo es posible para empezar que estos quinientos ultras radicales saliesen de su país pudiese entrar en nuestro sabiendo que iban a sembrar el pánico allá por donde por donde fuesen cómo es posible que nada más producirse estos altercados estos delincuentes de delincuentes no fue tras lavados automáticamente al aeropuerto devueltos a su país vale ya de condenar los actos con palabras bonitas y hay que empezar a actuar la FIFA tiene que tomar medidas tiene que tener como cómplice a todos los gobiernos de los diferentes países para marginar a estos individuos cuya forma de vida está social la violencia y a la intimidación y que evidentemente no tenemos que tragar no el el resto no tenemos porque convivir con esta gentuza que tiene como forma de vida la violencia el ningún respeto al a la otra persona es el momento de ir a por ellos empezando por los que tenemos aquí en casa que también los tenemos en cada país saben perfectamente quiénes son en cada club tienen localizados quiénes son hay que empezar a actuar ya antes de ese partido entre el Athletic el Spartak de Moscú se temía por la llegada de ultras rusos sin lugar a dudas los más violentos que hay ahora mismo en el mundo no hablamos de cuatro borrachos violentos hablamos de grupos organizados muchos de ellos exmilitares gente preparada para el uso de armas técnicas de pelea seguro que hay visto imágenes de hecho grupos radicales rusos que quedan para pegarse entre ellos auténticas palizas como modo entrenamiento como entrenamiento para luego cuando llegan a otro país o se encuentran otra afición el ir propinando auténticas palizas a quién se encuentran por el camino ya sembraron el pánico en la Eurocopa de Francia en dos mil dieciséis donde se pelearon con todo el mundo y este año tenemos mundial en Rusia de verdad tenemos mundial en Rusia la FIFA va a llevar a Rusia aficionados de treinta y un países iba a poder garantizar la seguridad de todos ellos si es aficionado de alguna de estas elecciones te aseguro que no se me ocurriría en la vida ir al Mundial de Rusia y menos si voy con niños con algún hijo con algún sobrino ni se me pasa por la cabeza ya que como periodista me quedan muy pocas ganas de estar allí en un sitio que en cualquier momento te puede uno de estos cafres y que tiene una muy gorda ahora tenemos la la eliminatoria de Europa League entre el Lokomotiv de Moscú el Atlético de Madrid es el mismo perro con distinto collar vamos a ver si hemos aprendido algo de esto de lo que ha sucedido lamentablemente esta semana en Bilbao íbamos a ver sino ser repiten los los altercados avisados estamos hay que luchar contra esta gente hay que impedir como sea que se desplacen que salgan de de su país así que vamos a ver qué es lo que pasa pero tenemos esa eliminatoria de octavos de de final a todo esto hemos tenido el sorteo de octavos de final de la Europa League con dos representantes españoles el Atlético de Madrid como digo se va a enfrentar a los rusos de Lokomotiv de Moscú y el Athletic de Bilbao se va a enfrentar al Olympique de Marsella ojito también con la afición del Marsella os acordáis del famoso Santos Mirasierra pues sí es de aficionado del Olympique de Marsella ya provocó a esta afición graves incidentes en eliminatoria de Europa League en dos mil dieciséis en Bilbao se va a repetir esa eliminatoria ya sabemos lo que pasó ya sabemos lo que ha pasado esta semana vamos a ver si tomamos medidas de aquí en adelante me encanta ver a los políticos escuchar a los políticos diciendo condenamos la violencia y hay que acabar con estos radicales pues sí vamos acaba pero vamos a hacer cosas Valeria de hablar de decir cosas vale ella describir hay que empezar a actuar y hay que empezar a ponerse en serio y hay que empezar a mandar a toda esta gente a la cárcel porque es gente que no es que te la lía en un partido de fútbol es que es gente que te pega un navajazo en la cola de un supermercado o que en una discusión de tráfico te sale con una pistola es son delincuentes asociados en este caso lamentablemente al mundo del fútbol y hay que acabar con ellos pero enseño de políticos vale ya de hablar vamos a ver si empezamos a actuar que es cómo sacaban las con este tipo de cosas