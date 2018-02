Entrevista a Marc Muniesa analizando su regreso al Camp Nou

Voz 1 00:00 hola qué tal buenas noches cómo estás bien muy bien con cuántas ganas de jugar este partido

Voz 2 01:40 pues muchísimas pues que de la primera vuelta que no lo pude jugar por lesión pues éste lo tengo marcado en el calendario en rojo

Voz 1991 01:48 eso te iba a decir te perdiste el primero por lesión no que encima una espinita clavada no para jugar contra el Barça

Voz 2 01:54 sí sí sí está claro desde que he sabido lo he tenido la oportunidad de jugar contra ellos pero bueno ahora que he vuelto a la Liga española será la la ocasión leí a ver si este fin de semana en oportunidad

Voz 1991 02:05 desde dos mil trece no pisas el Camp Nou

Voz 2 02:09 correcto que tienes que van a sentir

Voz 1991 02:11 sí

Voz 2 02:13 hombre será una sensación contrariada porque ya al final y olvidos toda la vida allí en el club que me ha permitido ser profesional a día de hoy les estoy muy agradecido y aunque jugamos con dos en contra pero será ya especial

Voz 1991 02:31 y uno que siente más en esta situación te voy a hacer que te pongas de futuro lo porque tampoco es una sensación que has vivido ya pero que que la vas a vivir qué crees que vas a tener más nervios más ganas

Voz 2 02:43 no yo creo que más ganas más ganas de de poder jugar de puede demostrar que el jugador que eres sobre todo también la la gente que que el entorno pues está expectante está con con nervios contención con con alegría de de poder jugar este partido

Voz 1991 02:59 a poder volver a pisar el Camp Nou

Voz 2 03:02 en el estadio en el que pues al final dio putter

Voz 1991 03:07 cómo crees que te va recibir la afición voy yo creo que en el fondo es querido en en el Camp Nou no en el Barcelona

Voz 2 03:13 bueno eso no sé yo espero que me reciba bien yo al final el chaval el que de la cantera que estuvo muchos años allí y al final debutó en los años que estuve allí pues lo dictado por el club que recuerdo de andando espero espero que sea bueno

Voz 1991 03:30 no se tienes todavía la sensación de que podía saber de dado mucho más

Voz 1 03:35 de lo que te dejaron sí

Voz 2 03:38 está claro pero al final el mejor equipo del mundo el mejor Barça de la historia en ese momento que era un momento muy difícil de de poder jugar el suceso un par de lesiones que tengan no gano poco y anunció después había mucha competencia subíamos muchos jugadores no hay juveniles del filial con con mucha categoría ya al final eso es un embudo que sólo hay poco no lo tuvo la oportunidad de debutar no tuvo la continuidad deseada por ciertas circunstancias y al final no todos acaba allí tuve que que salí fui a la a la Igor se de la transferencia muy muy muy eran saliendo el Barça

Voz 1991 04:16 joe Marc es que históricamente no ha tenido suerte con las lesiones el otro día estuve es leyendo un poco sobre la historia en el mundo del fútbol con catorce o quince años sufres la la temida triada es que empiezo esto muy pronto mal eh

Voz 2 04:29 sí con con quince dieciséis no fue la Trias sólo fue el cruzado pero claro era cuando mejor estaba yendo las cosas y claro la la progresión es lo bueno que era el árbol de la lesión volví fuerte oí pues me dio la oportunidad de de en medio como el premio a a debutar con el primer equipo y después justo también cuando tenía el primer contrato tiene estaño de primer pues tuve la la otra rodilla en la otra pierna entonces son momentos claves en los cuales pues las lesiones que que un poco cortaron el chino continúa

Voz 1991 05:06 sí pero tú ya has cubierto el cupo es decir que lesionó a lo que tenga que lesionar de hasta aquí a final ya cumplido tu eh

Voz 2 05:13 ahora ya está ahora surgen pequeñas cosas como cualquier futbolista pero bueno siempre porque al final puede estar jugando al fútbol que es en lo que más me gusta

Voz 1991 05:20 bueno pues tocamos madera para que no se vuelva a repetir este tipo de lesiones si te vaya todo bien cuántos amigos te quedan en el Barça de tu época unos cuantos no

Voz 2 05:29 bueno sobre todo otros conocidos ya no salimos pues con Sergi Roberto monten cuenten tengo muy buena relación

Voz 1991 05:36 te has cruzado algún mensaje durante la semana alguna apuesta lo no antes de que Juan

Voz 2 05:41 plan contra el Chelsea ya les dice que la dirige

Voz 3 05:44 lo dieran todo por lo que el sábado el sábado no nos toca rascar ayer en el Camp Nou que ya les hemos quitado cuatro puntos al Atlético y tres en Madrid y ahora toca quitárselo a él

Voz 1991 05:56 la gigante se al falta al Barça

Voz 3 05:59 Nos falta falta el Barça ibamos esperemos dar la sorpresa

Voz 1991 06:04 crees que les puede pasar la factura la la Champions o es otra película hay es una plantilla muy larga la del Barça

Voz 2 06:12 es que nunca sabes contra el Barça lo puedes encontrar esperemos que sí que les pase factura que Rotten que nosotros les hemos hecho ya que que no tengan su día igual de los tenemos que crear un poco el espejo del Chelsea espejo de de el Alavés el Getafe con allí que han hecho partidos muy completos y han sacado cosas pero estuvo muy muy cerca pero que al final el Barça tiene magia allá arriba que es lo que lo que decide los partidos

Voz 1991 06:43 oye tú tienes contrato con el stock hasta dos mil diecinueve es decir te queda esta temporada más otra

Voz 2 06:47 qué correcto tienes tienes para quedarte

Voz 1991 06:50 en el Girona osea es decir el lo que has firmado es depende de la permanencia o cómo va el tema

Voz 2 06:55 correcto en eso estamos en eso estamos a ver si salva algo si me puedo quedar aquí

Voz 1991 07:01 es decir va bien encaminado es decir que si el Girona es salva tendría opción de compra al Stoke

Voz 2 07:07 si hay una cosa son pero bueno hay que acabar de mirarlo bien para para ver cómo cómo cómo acaba la cosa

Voz 4 07:14 hombre la permanencia

Voz 1991 07:16 yo muy mal se tiene que dar estáis con treinta y cuatro puntos no es matemático pero es virtual la permanencia y más teniendo en cuenta en los que se están jugando la el descenso ahora mismo que está muy lejos

Voz 2 07:28 si se tiene verdad pero bueno todo lo bueno que estamos en una buena dinámica del equipo va cualquier Campoy compite así es muy difícil en ganarlo señor no creo que que el equipo de un bajón parte el ministerio se está exigiendo a seguir igual entonces yo creo que el equipo no bajara el ritmo pero bueno también depende de los rivales somos capaces de de ganar los y después también los de abajo Si si consiguen ganar puntos

Voz 1991 07:58 cómo te llega a ti la oferta ay cómo te decides por fichar por el Girona porque esto es el verano pasado en el mercado de verano en el Stoke no terminan estar contento lógicamente sino Norte plantearía Cell el marcharte al fin y al cabo a priori es el el el proyecto de de un equipo que acaba de ascender a Primera División muy ambicioso tampoco puede ser es decir el objetivo la permanencia

Voz 2 08:22 sí sí claro no un mes antes de que yo está Cabrera la Liga en Segunda y ya no se pusieron en contacto con nosotros y bueno lo hicimos esperemos poco a poco lo primero que acabe la temporada a ver si se da por fin que después de tantos playoff su vis y al final yo tenía muchas ganas para que cuando iban pasando las semanas se iba acercando al objetivo de de subir a Primera División sí yo ya le dije a a su representante que mi opción clara de la venir a Girona quería volver a casa después de de cuatro años pues al final tiran poco todo lo lo de casa tenía muy claro que quería volver a España en principio de acuerdo se dio la opción de de Girona pues aún más cuesta arriesgada porque toda la bueno todo el equipo que subir no sé qué pero bueno a mí me lo plantearon muy bien el proyecto era ambicioso y está siendo ambicioso cada día el club desde dentro cómo está creciendo poco a poco oí ir bueno apueste por eso ha salido bien y esperemos que siga así

Voz 1991 09:31 vamos que en los últimos meses de la temporada pasada ibas con en stock y con el Girona no

Voz 2 09:36 correctas

Voz 3 09:38 llevamos llevaba ha llevado

Voz 2 09:41 los partidos al final se pudo Hariri muy contento

Voz 1991 09:47 bueno el tiempo ha dado la razón no porque está demostrando que la la primera temporada el debut del dieron una en primera división está siendo fantástico casi inmejorable

Voz 2 09:55 sí está siendo muy bueno y exceptuando algún par de partidos que quizá nos dejamos ir de ley fuera de caso pues Barcelona en casa que fue ante los resultados más abultados contra todos los demás equipos hemos hemos comprendido bien en campos difíciles como jugando cada vez ha competido muy bien contra rivales de nuestra categoría pues estamos el mostrando un nivel alto sobre todo de compete competitividad sabemos que somos unos tipos con con menor que supuestos pero al final el equipo da la cara cada cada partido

Voz 1 10:33 a Messi le conoces bien lo vas a decir algo

Voz 1991 10:37 empleo estate tranquilo hombre y lo importante es la Champions la Liga lo tenéis encarrilado

Voz 2 10:43 lo tiene medio encarrilada pasa que es bueno leo lo siempre quiere vender como Suárez estarán ahí seguro muy enchufados para para la para meterlos pero bueno esperemos que no sea que no sea en su día que que estén relajada

Voz 3 10:58 el caso desde el día del sí sí

Voz 1991 11:01 yo no sé yo

Voz 2 11:03 el ex del Atlético haya siete puntos si no lo creo que quieran perder más puntos

Voz 1991 11:10 bueno veremos qué es lo que pasa es uno de los partidos de la jornada es el derbi catalán en el Camp Nou entre el Barcelona y el dieron Marc Muniesa mil gracias que vaya todo fenomenal un abrazo