Javi Beirán: "Es un orgullo debutar con la selección"

Voz 1991 00:00 muy buenas qué tal bueno ha costado pero enhorabuena tres de tres eh

Voz 1 00:03 sí ha costado bastante buenos llevábamos la tercera victoria fuera de casa que que siempre está invitado

Voz 1991 00:11 hoy al final lo hemos pasado un poquito mal porque parecía que teníamos el encuentro controlado y en el último minuto se han acercado eh

Voz 1 00:18 si no hemos sido capaces de cerrar el partido varias veces cuando nos hemos ido diez quince arriba diez en parrilla y al final pues ellos y antes para cambiarlos no hemos estado acertados han corrido el público también ha apretado que que es quizás estaba más silenciosa crítica ahí no nos ha costado bastante pero bueno hemos ganado

Voz 1991 00:35 en ese sigue demostrando que sin estar los jugadores NBA y sin estar los jugadores Euroliga que aquí hay jugadores muy buenos que pueden defender a la selección española

Voz 1 00:43 sí yo creo que ya lo ha demostrado en la primera ventana llevara pues en teoría no que que España tiene jugadores increíbles que lógicamente hay algunos en la NBA en la Liga Endesa que que son viviendas pero que que hay una cantera de jugadores amplia y muy hindú

Voz 1991 01:01 qué se siente debutando con la selección española

Voz 1 01:04 él es un orgullo para mí es no llevaba tiempo deseando lo había estado cerca yo no he muy contento de estar en el equipo de salir a jugar la pierna de salida de que hayamos ganado yo no contento de formar parte de la historia de la selección

Voz 1991 01:21 yo creo que de alguna manera eh te te te lo merecías no saber algo que llevaba buscando desde hace mucho tiempo que has estado con tú decías a punto de debutar con la selección en muchas ocasiones en estar en campeonatos importantes pero en la mayoría de las ocasiones las puñetera lesiona estén tan privado no de ello

Voz 1 01:37 sí totalmente totalmente cierto habría estado muy cerca a una lesión de rodilla al principio un tobillo aumentara pues no había perdido estar en la selección que para mí es algo pues muy bonita que deseaba desde desde hace mucho tiempo no quizás esa mala suerte se ha convertido en el primer triple campeona tablero y bueno ya cambia todo dice hay bueno un poco de de Justicia para mí pues todo lo que pasó

Voz 1991 02:06 decías en los días previos qué esperabas no ponerte muy nervioso escuchando el himno que ha sentido cuando has escuchado ese himno

Voz 1 02:12 bueno pues es mucho orgullo de podría estar ahí de poder estar es escuchando lo hace igual que cuando había planteado un poco la situación al partido no nunca bueno siempre en Etxea es que las toses te imaginas un gran partido y estaba preparada para cualquier cosa

Voz 1991 02:32 qué ambiente hay en esta selección porque claro no es lo habitual no vemos a los jugadores que hemos visto durante los últimos años es un cambio radical no son jugadores que igual en circunstancias normales la mayoría no iban a estar ahí

Voz 1 02:45 sí es verdad que costaba que que bueno la mayoría estén en el Mundial lógicamente que es para lo que estamos jugando o vamos a ver siempre es más Ventana bueno yo trabajaré para intentar ponerlo lo más difícil en grandes campeonatos si seguir en las ventanas y las mentes muy bueno todos estamos disfrutando sabemos que que bueno es premio para veces no mucho el bueno todos los haciéndolo bien nuestros equipos haciéndolo bien y soy yo creo que que es un éxito para nosotros estar aquí pero el colmo ya de rastrear la primera ventana para nada es una selección de o como se llama la selección teniendo que va con tres victorias en un grupo que que luego hay que seguir jugando estado en La Ventana de junio

Voz 1991 03:34 yo nunca además está ganando el respeto de todos en ningún tipo de duda pero tanto si hubiesen gana como han ganado como si hubiesen perdido son jugadores que están altísimo nivel que estéis defendiendo la camiseta de la selección española como lo haría cualquier otro llaman lo estáis haciendo de forma fantástica no se te ves en el futuro superando esas veintiséis internacionalidades de tu padre además es un hecho histórico sois la cuarta saga de padre e hijo jugando la selección

Voz 1 03:59 bueno es un orgullo ser la cuarta pareja padre dijo que debuta en la selección yo creo que los padres están Mis hermanos muy muy orgullosos yo también me salgo yo creo que difícil no que ya lo dice que sólo haya cuatro y ojalá ojalá siga sumando internacionalidades

Voz 2 04:18 y ese es el

Voz 1991 04:20 es duro estar en en el Mundial de momento vamos bien

Voz 2 04:23 uno sueña no imaginó alguna

Voz 1991 04:25 Javier estar en el Mundial por qué no

Voz 1 04:27 sí totalmente pero bueno yo creo que sólo hay cuatro ventanas más pregunta no envases las que bueno espero que sigan contando conmigo que pueda que pueda estar que pueda jugar una vez después de haber estado y estar a un nivel suficiente para poder estar en un grupo muy bueno el mejor de la historia de España y que no que ya sabemos que es muy complicado entrar porque yo creo de siempre hay algún hueco a los NBA etcétera

Voz 1509 04:59 le preguntabas hace nada por el grupo Yago es un grupo en el que así entre unas cosas y otras está formando un grupo sólido y fuerte un núcleo de jugadores del Iberostar Tenerife con Fran Vázquez con Rodrigo San Miguel y ahora también con Javi Beirán los tres en el Iberostar Tenerife uno de los equipos que más e internacionales españoles tienen Javi

Voz 1 05:18 sí yo creo que es poco los éxitos del libro de estar Tenerife yo creo que en parte se deben a esa base yo siempre he tenido la suerte de buenos estudiantes de estar en Gran Canaria con Navas españoles solida tuvimos los mejores años de hoy hicimos bastante Historia convertí ahora el Star estar once también yo creo que es importante para ayudar también a los compañeros para que los así que no se hayan reflejados yo un premio es poder estar aquí tres que nuestros aficionados disfruten con nosotros y se sientan orgullosos como nos sentimos pues nosotros de jugar con la selección y haciendo iba a hacerlo representando al Tenerife

Voz 1509 05:56 en otra es la cena de matrícula la habéis hecho ya la habéis hecho ya os ha salido muy cara Habib

Voz 3 06:03 bueno ya así ya lo hicimos copiada pues quedan pocos días para volver a jugar en Zaragoza bueno salía el Arilla ha sido merecía la pena y nada nuevo debería pagarlo con bajito para que no

Voz 1509 06:18 pero el G7 el Fran Vázquez alguno por ahí ya verás

Voz 1 06:22 pero bueno así Si siempre que algo podía jugar así palmaria no pero pero bueno ya ya pasó el Kline el de Guti la primera escena

Voz 1991 06:30 ya no más ya que hoy más el principio ya no hay más que os ha dicho Scariolo porque le vimos bastante emocionado después de la primera ventana

Voz 1 06:37 bueno que es una victoria importante fuera de casa hay que tenemos que seguir trabajando y mejorar cosas de cara al partido del lunes que que esto es un grupo hemos conseguido la victoria que es muy importante y ya está descansar y mañana porque el España

Voz 1991 06:50 dónde vas a poner esa camiseta del debut

Voz 1 06:53 se nada la guardaré como muchas otras pero con muchísimo cariño y con muchísimo pues con grandes recuerdos así que no va a dejar en casa hay ya pensaré

Voz 1991 07:02 si bien merecida Javi Beirán enhorabuena un abrazo muy fuerte un abrazo muchas gracias Marta este grupo ha demostrado que puede pelear con cualquiera que puede ganar a cualquiera que estamos líderes de grupos si absoluta