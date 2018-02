Jorge Pena analiza en El Larguero la hazaña de cruzar el Atlántico en Remo

Voz 1 00:00 sí

Voz 4 00:42 no sé si es de Marte pero os queremos contar la historia de un arquitecto gallego de cincuenta y tres años que ha cruzado el solitario el Atlántico a remo ha tardado en completar la aventura cincuenta hay ocho días dieciocho horas y cuarenta y nueve minutos salió de San Sebastián de La Gomera las Islas Canarias el catorce de diciembre llegó el once de febrero a Antigua Barbuda pero le ha pasado un poco de todo de hecho ha llegado solo pero no empezó la aventura sólo Jorge pena qué tal buenas noches

Voz 1991 01:14 hola buenas noches qué tal estás

Voz 5 01:16 ya recuperándose

Voz 1991 01:19 lo han pasado unos días he visto un vídeo en el que nada más llegar a la meta tu destino te preguntaba oías valorados a te has dado cuenta de lo que has conseguido lo que lo que has hecho tú decías pues

Voz 6 01:32 mira ahora mismo no no no no puedo valorarlo

Voz 1991 01:35 no soy consciente de de lo que he conseguido han pasado ya unos días ya as valorado lo que realmente has conseguido

Voz 7 01:42 pues pues la verdad es que todavía no

Voz 5 01:46 en un poquito en una nube un poquito abrumado por la repercusión por toda la gente a llegar aquí de casa sobre todo de tal pues pues no no caído todo de la burra de parece que es una cosa que no me ha pasado a mí

Voz 1991 02:03 pero sí pero te ha pasado lo ha sufrido durante cincuenta y ocho días porque ha tenido que ser duro eh

Voz 5 02:09 sí sí la verdad es que sufrido mucho ha sido más duro de lo que esperaba porque además han sido la edición que peores condiciones y durante más tiempo

Voz 8 02:19 ah

Voz 5 02:21 ha sido y con más retirado sin más cosas de éstas Si me ha tocado a mí

Voz 1991 02:30 vamos a empezar por el principio como ocurre en esto de participar en la creo que sean que whisky Atlantic Challenge en qué momento decide es tuyo un compañero porque empezasteis dos en esa embarcación como decíais oye vamos a cruzar el Atlántico

Voz 5 02:46 bueno la verdad es que la la idea inicial fue de mi compañero Jesús de la Torre que lo vio una vez por internet envidio de que se hacía esto y tal y le gustó tanto que dijo esto lo tengo que hacer yo sí en principio iba a hacer con otro con otro amigo oí están o cayó enfermo a Jesús me conoce que yo era pequeño un poco de la también hermano mayor así como había navegado conmigo Abel a muchas veces visitar lo dijo con mucha mano izquierda a veces me encuentro a alguien

Voz 7 03:23 porque ya te están aliados no sólo por el poder y lo sí tuvo listón

Voz 5 03:36 entonces Arsenal con para que él no

Voz 7 03:39 eso lo decide acompañarlo mira cómo salió no que vamos haciendo

Voz 1991 03:44 si si te parece Jorge porque tu compañero Jesús de la Torre iba a iniciar esta aventura con otro compañero que se pone malo entras tú vamos a decir como sustituto del compañero que ha puesto malo que le pasa a Jesús en los primeros días

Voz 5 03:58 pues es de los primeros días de cogió el cuerpo atravesado entonces empezó a poner mal muy mareado además tenía que tendrán que tomar unas pastillas que no podía tomar porque dentro de una dinámica que luego se dio un golpe la tercera noche dijo no puedo continuar porque las primeras veinticuatro horas llevas me diese a mí llevas veinte remando pues no sé ya me he dado cuenta te recuperar rápido o no lo voy a poder me dijo pues lo dejo porque no no puedo seguir no me planté yo es una pena que no no no nos podemos rendir así de pronto yo entiendo que lo quiera dejar pero que no aguantaba más pero yo voy a intentar a continuar Hay fui tirando oí continúe

Voz 1991 04:53 sí pero vamos a Jorge la embarcación estaba planeada para dos personas imagino con los habitáculos preparados para dos personas con trabajo claro trabajo dividido para dos personas es decir

Voz 5 05:08 que mientras uno duerme el otro trabaja

Voz 1991 05:11 a partir de ese momento todo el trabajos para ti solo el tercer día te quedaban tú no lo sabías en el momento pero te quedaban cincuenta y cinco días en solitario por delante

Voz 5 05:19 sí sí sí esperaba que más porque calculaba vamos a hacerlo entre los dos en sesenta setenta idas pero si me tuve que replantea todo eso fue un poco los más difícil de principio ahora como lo organizo encima iba con el peso extra pues toda su comida claro claro sus cosas y tal pero bueno fui probando antecede también remando de noche y pero cogí tan mal tiempo los primeros cinco días no dio respiro oí por la noche era un angustia porque no no sabía donde me caí en las aulas estoy estresada mucho y entonces pues empecé a organizar medio bueno descalzo por la noche entendía me fui adaptando a la situación a la nueva situación y al final todos ya me cuesta hombre

Voz 1991 06:10 pero Jorge los momentos que duermes porque tenías que dormir era un poco poner rumbo fijo oí y lo que pasase

Voz 5 06:17 sí al principio era un poquitín más fácil porque funcionaba el piloto automático entonces ponía un rumbo fijo oí el barco navegaba bien con el piloto automático empujado por las olas y el viento pero al cuarto día semestre hacerle tres o cuatro veces pero volvió a romperse luego fui aprendiendo un poco ajustando los pesos el bote hay poniendo el timón lo más equilibrado posible hecho unas condiciones para que el barco navegaba rumbo posible ignora a través son las que era lo peligroso no lo que harían volcar y así me fui me fui adaptando también

Voz 1991 07:00 bueno la embarcación Salvamar remolón no bueno se llama

Voz 5 07:03 sí porque remolón bueno remolón soy un hombre que se me ocurrió

Voz 1991 07:08 de remolón de de perezoso o que mola mucho que remojón

Voz 7 07:12 era una mezcla de todo era remar con olas grandes remo pero bueno

Voz 5 07:18 sí y andar a los barcos los terrenos va más despacio de lo normal como que remolones que además era muy inmoló no eran poco palabras mira mira incluya a todos no

Voz 1991 07:30 haber buscado otra de las cosas que contar y una de las condiciones para completar con éxito esta aventura al margen de llegar al destino lógicamente es que tenías que ser o la embarcación tiene que ser autosuficiente al cien por cien que no podrá recibir ni agua de fuera ni comida de fuera ningún tipo de ayuda es decir vosotros lleváis la comida la potabilizadora los útiles de pesca los paneles solares es decir vosotros os lo currabais y la embarcación de fuera cero

Voz 5 08:01 así era no no se podía recibir asistencia externa autosuficiente no como dices con paneles solares para energía que la usaba pues para la potabilizadora que al final padres sexto pero él crónica de a bordo los al aparatos que llevamos un poco para que nos vean otros buques que es poco uno de los riesgos y la comisario finalizada básicamente barras energéticas geles y tal podíamos pescar la verdad es que los peces esas pescaban solos porque toda la noche en todas las noches había tres o cuatro peces voladores encubierto

Voz 7 08:41 la cómo cómo iban

Voz 5 08:44 poco en modo supervivencia yo solo y con el piloto automático estropeado pues no no no no podía dedicarme a limpiar el pescado cocinarlo día osea que que lleva como ya te digo para alante me da lo justo para comer descansar un poco y seguir llamando no Jorge

Voz 1991 09:07 ahora el que no lo sepa que es la comida lío finalizada

Voz 5 09:10 la comida una cosa casi de astronauta lo ocurrido es una comida que Le son preparados

Voz 1991 09:18 sí

Voz 5 09:20 el bastante variedad pero primeros se deshidrata y luego se congela ahí entonces vacío eso es lo que hay es que hidratarle con agua preferiblemente caliente entonces sale ahí lo que se ha desde Pure de patatas con carne hasta unos macarrones espaguetis

Voz 1991 09:42 la sorpresa ha saturado de a ver qué como hoy bueno sabiéndolo

Voz 5 09:47 eh era sorpresa porque nos organizamos metiendo en bolsas estancas la comida que todo lo que teníamos que comer cada uno cada día Inditex sacaba la bolsa número uno oí pues hoy toca macarrones y luego curris que es una especie de Papa que que que son muy pico lo calorías en total entonces tenía que tomar cinco mil kilocalorías al día de normales entre mil quinientos y dos mil en la vida cotidiana quemando y tal pues de seguir las cinco mil entonces pues día casi comiendo no porque entre tres comidas principales y luego barras energéticas el dirigentes y tal pues era el motor no era la gasolina que que me hacía adelante

Voz 1991 10:41 cinco uno siente mucha soledad pero creo que tenías la visita de vez en cuando viste delfines incluso alguna ballena pero quién quién era Mateo o quiénes Mateo

Voz 5 10:52 Mateo bueno Mateo es una cosa curiosa porque es un es un pájaro en lo que era de Wilson que no estuvo acompañando durante non a los al poco de salir de las canarias ya hasta el día antecedido a la antigua a visitar dos veces por la mañana a saludar cuando ya iban a también a no despedir entonces bueno algo yo no se lo asocie con con un amigo que hace hace no muchos meses nos dejó con el entonces le empecé a llamar Mateo y hablaba con bueno como como Tom Hanks convulso

Voz 1991 11:39 sí bueno

Voz 5 11:42 mira una mascota que era culpa de todo lo que hizo mi mujer estaba ya hablaba con el hablaba con el barco ha hablado al más hablar con todo el mundo sea que al final bastante no estar ahí solo

Voz 1991 11:54 pero es no tenías comunicación con la familia de ninguna forma

Voz 5 11:57 sí sí sí sí eso también con ayuda hombre mental porque por medio de el mejor momento debía no era era el mejor momento del día pero mucho antes de la marca un es después en el día no estaba muy deprimido por las mañana porque las noches eran bastante malas el general Ali el ánimo lo tenía muy bajo quería salir de ahí casi todos los días pero bueno después de hablar con mi mujer luego a la que mi hermano y sobrina o algún amigo bueno se miran transmitiendo un poquito también en el apoyo de la gente que aquí en tierra Vitali bueno me daba me daba lecciones de energía para seguir tirando eso fue fundamental

Voz 1991 12:43 normal cuando uno está tanto tiempo fuera además tan sólo el el calor que te llega en forma de voz de los seres queridos vamos es el de mayor gasolina que puede haber de absolutamente Jorge todavía nota recuperado de esta todavía no lo ha asimilado pero tienes en ambiente algo

Voz 5 12:59 es más no

Voz 6 13:02 no analizando pero bueno no no

Voz 5 13:06 cargo realmente estas cosas se se presenta no casi en este caso no la busque yo directamente parecida a la vida te pone las pruebas delante voy un poco nuestra mano sólo está sin ellas a uno es no sé si luego aparece otra historia que me parezca muy apetecible soy la la me la hizo en la cabeza Hay con el premio sobre mi mujer me apoyó para que lo hiciese incidencia adelante pues no se sabe nunca pero en principio estoy muy bien en casa por ahora

Voz 1991 13:48 ahora te la rectora te lo mereces todo ha ganado el tanto tanto tiempo fuera casi dos meses pues ahora te mereces estar en casa yo imagino que se habrá quedado con unas ganas terribles de poder hacer estos Jesús tu compañero no

Voz 5 13:59 sí sí sí Ángel Jesús le ha costado hacerse a la idea lo llevo muy mal al principio las pocas veces que podía hablar con el estando en medio está la como lógicamente pues quería estar ahí pero bueno sin sin él no hubiese sido posible tampoco no gracias a él se hizo esto dio pues lo remate