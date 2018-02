Iturralde Gonzalez relata en El Larguero otra de sus divertidas anécdotas como colegiado

Voz 1 00:00 tu Urra empezaron vale

Voz 2 00:08 vamos a centrarnos Antoñito que todo voy estoy muy buen trago pero sabes qué pasa cuando llegan sacar la segunda amarilla por protestar sabes qué pasa que todos los gestas hay amigo habéis matado por hacer eso

Voz 3 00:18 pues me han estuvo decir unas cosas unos de Carrusel con los de Larguero de Larguero no tengo mucho feeling

Voz 4 00:26 Iturralde González qué tal muy buena

Voz 5 00:28 muy buenas noches oímos un exitazo la semana pasada

Voz 1991 00:32 contando es asisto el récord bueno

Voz 4 00:34 la voz de rango tuvimos

Voz 1991 00:38 digamos un exitazo con las dos historial el pasado fin de semana

Voz 4 00:41 es una contada con Pablo Alfaro

Voz 1991 00:43 en una de esas famosos días que bajó Valdano El Vestuario una eliminatoria de Copa entre Real Madrid y el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y luego la otra bueno digamos que pensaba que estaba son de rencor que estaba fuera de que es un collage una anécdota pero bueno sí que a lo mejor es así no pasa nada hombre está todo contado desde el cariño desde el la conversación con no puede tener a nivel particular no pasa nada hombre

Voz 6 01:06 es muy hoy la que tengo no podemos invitar a al

Voz 0514 01:13 no estaría mal nos por nosotros eh no es por nosotros nuestro nosotros es decir Johnny le llamó por si acaso porque no creo que tenga muchas ganas de entrar pero bueno es buenas buenas le ya la del próximo la del próximos si va a entrenar van a entrar unos cuantos por la del próximo viene muy buena

Voz 1991 01:28 si os el próximo viernes tienes preparada una con con artistas invitados no

Voz 0514 01:31 sí más que nada el bueno de balconing

Voz 1991 01:36 balconing vale sí si algo de oído alguna vez en Carrusel pero lo vamos a vamos a completar esa historia con con los protagonistas con meses pero la de hoy lamentablemente como tú decías no vamos a poder tener al protagonista habrá porque luego claro claro sabrá porque así que cuéntanos la película de que es sucedió ese día

Voz 0514 01:56 vale en primer lugar para poner en contexto la gente los árbitros en Primera División tienes que ir antes del día del partido tienes que cenar en la localidad del partido

Voz 7 02:06 ajá tiene que estar en la previa para asegurarse que no llega

Voz 1991 02:08 tarde viajar en pues hay algún tipo de

Voz 7 02:11 cansa o hacerlo si eso es así

Voz 0514 02:14 la noche bueno esto era yo tenía partieron en Soria Numancia en Primera División si yo tenía partido en Soria y el jueves me llaman una asistente me dejó Edú Meca un día que juega el Atlético contra el Madrid hijo si lo doy me gustaría ir a verle digo pero a ver si el partido es a las ocho joder ya pero que es salgo cinco diminutos antes y estamos estamos allí ya digo me cago en diez que me vas a meter en un jaleo bueno empieza a llorar ya la confianza donde hay confianza da correcto Le digo venga vale te espero yo vivía antes en Llodio no como ahora que arranque haga hídrico te espero en Eroski de de Llodio para marcharse un bando a dejas allí el coche íbamos en el coche íbamos zumbando Soria bueno pues

Voz 1991 02:59 hay que empezar a lo que hay que decir es que ya para empezar estabais incumpliendo un poco en la normativa porque tenías que cenar en el lugar de bueno

Voz 0514 03:07 ver si llega a ir a la espera que se llega llegar a Laura yo creo que llegábamos

Voz 7 03:11 la cuestión es que el mal yo creo yo con él

Voz 0514 03:14 cuarto árbitro esperándole allí en en Eroski el partido iba empate Claude le llamó mi hijo es que estamos partido Meco como la salí buen afinar no sale ya minutos antes yo ya mosqueado cojo leamos le digo una cosa te coges el coche a Soria que me marcho yo con con el cuarto el otro línea era Rafa Guerrero que ya iba él solo porros por León vuelva marchamos para allá para el tuve yo todo mosqueado Meca

Voz 6 03:43 existen exterior y minutos antes no viene bueno su

Voz 0514 03:47 para el tuve la gente de aquí de Bilbao o de Burgos su opera el tuve yo ya me estoy quedando sin gasolina y me meto para la gasolinera me meto para la gasolinera la gente sabe que cuantas veces para gasolineras una cuesta ya mano derecha y unos garajes caro todo esto eran las diez y diez y veinte diez y veinticinco de la noche todo oscuro veo a un tío que va bajando oscuros veinticinco la noche va bajando por el camino madre mía Yeste zumba o quién será yo sigo para ante Bachar gasolina me con el paso al lado del hijo no me jodas Idriedo al cuarto diez pues tú has visto quién era ese

Voz 7 04:25 no quiere a Villar quizá en la calla calla calla

Voz 0514 04:29 esta astuto o Loco de y que era Villar voy a echar gasolina me pongo voy para abajo IED era era don Ángel María Villar Llona que iba a mirar a ver si los garajes estaban abierto fíjate en sábado y media noche uno garajes ahí pero qué cada que email uno El cazador si tú y yo no estuve a un partido vital y ve con el cuarto donde está el otro no es que el otro ojo ya empezando a a improvisar digo no es que hemos quedado con el otro aquí va a dejar aquí el coche IU nos vamos los tres juntos Eloy tú qué haces aquí y me dice calla calla calla he venido aquí que lo que había venido un bautizo o a una boda no se mañana tengo que estar en Elche con me han dejado el coche ir echa gasolina el hecho gasoil en vez de gasolina

Voz 7 05:21 eso lo había liado guirigay Andriy que le

Voz 1991 05:24 no sepa si tú tienes un coche de gasolina el echar gasolina para automática benditas Carlos Osoro escuchar Clavet

Voz 0514 05:31 el espectro poco le llamó por teléfono al al asista al otro asistente le digo mira en la gasolinera el tuve ahora mismo pero ve pero que pasa que te metas en la el Tour no digas nada bueno allí esperando hablando con él y tal y donde bueno pues a Soria pues un poco tarde vais no veo Yang se bueno es que según unas imprevistos bueno a final viene el otro asistente que estaba entre el que estaba en San Mamés la madre que lo parió la metemos los dos coches iré Vigo Ángel pues pues sí tienes que estar mañana en Elche creo que la hecho en Murcia en otra en otra historia en otro fregado le digo pues deja aquí el coche le decimos a la gasolinera lo que ha pasado mañana allí te llevas tú mi coche ya pasar ello el martes y el miércoles por Madrid que ya lo cogeré el coche no te vas a quedar aquí y son ya las once de la noche bueno todo esto lo dejo mi coche se pira ya para Madrid no vamos nosotros para Soria yo con un rebote con el asistente del partido qué tal en noviembre el partido bienio la madre que te parió bueno ya Camboya sólo lo disfrutaste bueno Rafa Rafa ya había cenado lo suyo lo nuestro lo de todo lo demás bueno vamos al partido el partido salió Paqui allí y el lunes cuando estoy en casa llamada dijo Sánchez Arminio ve claro y me dice aquella oye gusta a al hotel Princess que resultó un pequeño no no sé si todo lo que ha pasado ya lo sé pero sabes que lo voy a tener que sancionar no

Voz 8 07:04 es decir me quedo hijo a esperar al asistente porque creía haber el Atleti Real Madrid les algo hace la bula Villar les salvo el culo primero la asistente me cago les algo el culo al gran jefe ir a mí

Voz 0514 07:23 una madre que me parió un pues fíjate el fin de semana que pasó nada pues es una más

Voz 7 07:31 ahora lo cuenta así te echa risas pero hombre yo ese momento en el que va como de tapadillo porque vas de tapadillo ahí ojo viene revela esas otras áreas Villar andando es donde balsa es que es que no pueda apareciera otra persona non uno el gran jefe es decir no pueda parecer subalternos no no yo tiene una de dos o vacía pero que no era lo da por aquí solo algo lo ha pasado sí sí y encima mira encima salí corriendo la sanción que era te acuerdas

Voz 0514 08:04 en un partido sin pitar es decir de tres semanas cuatro

Voz 7 08:08 buenas invitar a una mini verano para una una pena que uno

Voz 1991 08:15 Nos da esté en la entrevista que te había metido tres veces libera tres veces tres veces está al no contar esta claro

Voz 7 08:23 no está cuenta no no están en cuenta bueno o no este campo de Campoy está estas tirón de orejas más vale vale vale la semana que viene lo haces un adelanto

Voz 0514 08:32 sí del balconing balconing Chipre casi muerto ostrás bastar el casi muerto sí

Voz 7 08:44 a este pequeño problema eh por qué

Voz 0514 08:47 porque está todavía en activo ajá

Voz 7 08:50 no no diré el nombre vale vale me parece bien incluso el nombre luego ya cuando deje el activo y el esto que ya has de ir lo mejor de la negro

Voz 0514 09:00 otra sabes que es que la conté el año pasado porque él no sabía nada hasta el año pasado y cuando acabe contarla mensaje al teléfono la madre que me parió después de siete años me tengo que dar en tirar por la radio lo hiciste

Voz 1991 09:16 aquel se enteró cuando tú lo contraste por la radio