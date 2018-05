El Larguero: La previa de la jornada y hablamos con Muniesa, El Zhar y Felipe Reyes (23/02/2018)

Voz 1 00:00 no

Voz 0779 00:42 se entendería a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este veintitrés de febrero

Voz 1991 00:49 día en el que como no puede ser de otra forma ando de esos gravísimos incidentes se produjeron anoche en Bilbao en la previa del partido Europa League entre el Athletic y el Spartak de Moscú unos altercados que tuvieron como consecuencia más grave la muerte de un ertzaina tras sufrir un paro cardiaco durante toda la noche de ayer durante todo el día de hoy las muestras de solidaridad y cariño con la familia del ertzaina fallecido han sido constantes como evidentemente no puede ser de otra forma muchos mensajes de condolencia en sobretodo de condena la violencia en el mundo del del fútbol pero el las palabras empiezan a quedarse ya ya cortas ha llegado el momento de tomar medidas y acabar con con esta gentuza realmente ese sabía desde un inicio de de de la semana al principio la semana ya se comentaba que venían los radicales rusos y que si valía afinarse lío eh cómo es posible que sabiendo que venía más de quinientos delincuentes el dispositivo de seguridad desplegado fuese tan sólo de quinientos ertzainas doscientos policías municipales doscientos miembros de la seguridad de del club se unieron los radicales rusos malos radicales del del Athletic que tontos también tenemos aquí es cómo es posible que después de lo sucedido estos delincuentes muchos de ellos fichados muchos de ellos con adiestramiento militar entrasen al estadio y cómo es posible que introduces en bengalas que están prohibidas más evidentemente fallaron los sistemas de seguridad del Athletic cuando entraron esas bengalas y más de dónde veníamos de estar incautado a seguidores del Athletic puños americanos navajas barras de de Hierro después de ver como el los rusos estaban campando a sus anchas en los aledaños de de San Mamés sembrando el pánico en Bilbao cómo es posible para empezar que estos quinientos ultras radicales saliesen de su país pudiese entrar en nuestro sabiendo que iban a sembrar el pánico allá por donde por donde fuesen cómo es posible que nada más producirse estos altercados estos delincuentes de delincuentes no fueran trasladados automáticamente al aeropuerto devueltos a su país e vale ya de condenar los actos con palabras bonitas y hay que empezar a actuar la FIFA tiene que tomar medidas tiene que tener como cómplice a todos los gobiernos de los diferentes países para marginar a estos individuos cuya forma de vida está asociado a la violencia y a la intimidación y que evidentemente no tenemos que tragar no es el el resto no tenemos porque convivir con esta gentuza que tiene como forma de vida la violencia en el ningún respeto al a la otra persona es el momento de ir a por ellos empezando por los que tenemos aquí en casa que también los tenemos en cada país en perfectamente quiénes son en cada club tiene localizados quiénes son hay que empezar a actuar ya antes de ese partido entre el Athletic y el Spartak de Moscú se temía por la llegada de ultra ruso los sin lugar a dudas los más violen estos que hay ahora mismo en el mundo no hablamos de cuatro borrachos violentos hablamos de grupos organizados muchos de ellos exmilitares gente preparada para el uso de armas técnicas de pelea seguro que hay visto imágenes de grupos radicales rusos que quedan para pegarse entre ellos auténticas palizas como modo entrenamiento como entrenamiento para luego cuando llegan a otro país os encuentran otra afición el e ir propinando auténticas palizas a quién se encuentran por el camino ya sembraron el pánico en la Eurocopa de Francia en dos mil dieciséis donde se pelearon con todo el mundo y este año tenemos mundial en Rusia de verdad tenemos mundial en Rusia la FIFA va a llevar a Rusia aficionados de treinta y un países iba a poder garantizar la seguridad de todos ellos Si yo fuese aficionado de alguna de estas elecciones te aseguro que no se me ocurriría en la vida ir al Mundial de Rusia y menos si voy con niños con algún hijo con algún sobrino vamos ni se me pasa por la cabeza ya que como periodista me quedan muy pocas ganas de estar allí en un sitio que en cualquier momento te puedes encontrar con alguno de estos cafres y que tenían una muy gorda ahora tenemos la la eliminatoria de Europa League entre el Lokomotiv de Moscú el Atlético de Madrid es el mismo perro con distinto collar vamos a ver si hemos aprendido algo de esto de lo que ha sucedido lamentablemente esta semana en Bilbao el íbamos a ver si no se repiten los los altercados avisados estamos hay que luchar contra esta gente y hay que impedir como sea que se desplacen que salgan de de su país así que vamos a ver qué es lo que pasa pero tenemos esa eliminatoria de octavos de final a todo esto hemos tenido el sorteo de octavos final de la Europa League con dos representantes españoles el Atlético de Madrid como digo se va a enfrentar a los rusos de Lokomotiv de Moscú y el Athletic de Bilbao se va a enfrentar al Olympique de Marsella ojito también con la afición del Marsella os acordáis del famoso Santos Mirasierra pues sí es de aficionado del Olympique de Marsella ya provocó a esta afición graves incidentes en eliminatoria de Europa League en dos mil dieciséis en Bilbao se va a repetir esa eliminatoria ya sabemos lo que pasó ya sabemos lo que ha pasado esta semana vamos a ver si tomamos medidas de aquí en adelante me encanta ver a los políticos escuchar a los políticos diciendo condenamos labia dolencia y hay que acabar con estos radicales pues sí pues venga vamos acaba pero vamos a hacer cosas vale ya de hablar de decir cosas iba ella describir hay que empezar actúa y hay que empezar a ponerse en serio y hay que empezar a mandar a toda esta gente a la cárcel porque es gente que no es que te la lía en un partido de fútbol es que es gente que te te era un navajazo en la cola de un supermercado o que en una discusión de tráfico te sale con una pistola es son delincuentes asociados en este caso lamentablemente al mundo del fútbol y hay que acabar con ellos pero en señores políticos vale ya de hablar vamos a ver si empezamos a actuar que es como sacaban las con este tipo de de cosas además ha arrancado la vigésimo quinta jornada de Liga en Primera División y lo ha hecho con el partido que se disputaba en Riazor entre el Deportivo de la Coruña y el Espanyol ya terminados empate a cero aunque el conjunto gallego se pudo llevar el partido porque Lucas Pérez tuvo un penalti en el minuto sesenta y cuatro y lo falló o mejor dicho Se lo paró Diego López que hizo un auténtico paradón de esta forma el Depor se queda en puestos de descenso dieciocho puntos a dos de la salvación mientras que el español de momento sin pasar apuros se pone con veintiocho diez por encima de la zona de descenso para mí en otros cuatro partidos a la una de la tarde en Balaídos Celta Éibar a las cuatro y cuarto en el Santiago Bernabéu Real Madrid árabes a las seis y media Leganés Las Palmas Ipar a las nueve menos cuarto Nos queda el derbi catalán entre el Barcelona y el Girona en Segunda División se ha disputado un partido en el Molinón Sporting de Gijón dos Osasuna cero en baloncesto dos citas la primera con la selección española que disputaba partido de clasificación para el Mundial de dos mil diecinueve los jugadores ya sabéis de la NBA y sino escuadras de de la Euroliga con un nuevo triunfo para los nuestros Bielorrusia ochenta y dos España ochenta y cuatro así que de esta forma la selección se mantiene como líder del grupo A con tres victorias en tres partidos en la Euroliga partidos correspondientes a la jornada veintitrés hemos tenido del Espanyol Serra editaba la final de la Copa del Rey de hace unos días en este caso eh le ha pasado por encima el Real Madrid al Barcelona que la ganado de veintisiete puntos setenta y cuatro ciento uno en Fórmula uno ha sido presentado el nuevo aclaren de de cara a la próxima temporada ha dicho Fernando Alonso que ha tenido muy buenas sensaciones que de momento está funcionando toda la perfección su monoplaza que tal y como explica la escudería es de color naranja papaya con toques azules trabajes bonito a ver si ahora funciona en el en el circuito que es donde tiene que hacerlo las once treinta y ocho contado todo empezamos

Voz 4 09:25 sí

Voz 0779 10:04 pues nada que este devastado esta noche aquí en Madrid tocando han Gallagher ha estado en La Riviera me cuentan que ha sido un concierto con alguno no lo hemos tenido que que perder gente que levantar el país si nada de los que han ido me dicen que ha estado muy bien que ha sido cortito pero intenso que ha tocado todo lo bueno así que no espero que hayan disfrutado donde no están disfrutando esta temporadas en Riazor que ven que el equipo le cuesta horrores sacar puntos hoy lo ha tenido a puntito ha tenido incluso un penalti a favor pero cuando las cosas están negativas no sale nada Fran Hermida qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas y se nos escapa un penalti con cero cero para llevarnos los tres puntos de la cosa ya es muy grave

Voz 0688 10:53 bueno ya no son los sexo sino que además el equipo manda una al palo en la primera mitad por medio de Fede Cartabia abandone con todo a favor envió un cabezazo contra el travesaño bueno cuando las cosas están de nuevo están de nuevo y la verdad es que este de pueblo está pues empezando a dar muestras de que cuando estás ahí abajo la suerte también se te pone de espaldas no es capaz de sacar adelante los partidos hoy la primera mitad ha sido pues podríamos decir que de intercambio de golpes pero en el segundo tiempo únicamente el Depor ha buscado la victoria ha estado asediando la portería de un día con López que ha estado imperial el mejor de su equipo dio al final pues se va a quedar con un puntito que que les sabe bastante poco hace nada podíamos ver pues las caras de los entrenadores Si bueno yo creo que explican bastante cuál es la situación no de un Clarence Seedorf que sigue apareciendo las ruedas de prensa con esa sonrisa que le quiere contagiar a los suyos está trabajando mucho el aspecto psicológico de sus hombres precisamente hoy en la sala de prensa Le queríamos preguntar aclaren sido

Voz 5 11:47 sido un partido así sirve para que el equipo se venga arriba

Voz 0688 11:51 os por contra puede suponer una nueva bofetada porque con un partido tan redondo con tantas ocasiones y esos méritos para llevarse el encuentro y no ser capaces de ganar una semana más si era pues otra piedra en la mochila del del Deportivo Damian Quique Sánchez Flores lo podemos escuchar ya explicando pues porque su equipo había desaparecido en la segunda mitad porque apenas ha pisado el área del Depor en ese segundo tiempo como decimos Diego López ha sido la gran figura Éstos eran los entrenadores

Voz 1994 12:19 porque está muy claro es que de ese partido vamos a sacar mucho moral mucha fuerza para seguir trabajando para los chicos qué es importante la reacción de la afición fue fantástico la fisión fue fantástico durante partido han ayudado mucho el equipo el equipo ha respondido yo creo que este suenan buenísima base para delante ahora ya en tres días diese juego través ahora antes es un punto seguir creyendo porque lo que hemos visto visten campo está muy claro que el capitán camino es justo

Voz 6 12:52 no tiempo a fijamos es apretar más que nunca como quiera y cuando apareció Lucas cuando parecía podría cuando apareció dándole cuando apareció cambió todo cambió todo entonces bueno esfuerzo treinta y cinco entonces sufrimiento pero con dos sufrimiento el fútbol también seso fue en ese momento somos hemos sufrido lo hemos intentado pasar juntos y deseando que llegue la victoria pero el camino evidentemente blanco y en negro de Fútbol Club el tiempo sí Lacko se lo tiempo negro pues que haremos seguiremos investigando agregó

Voz 1991 13:24 bueno las reflexiones de los dos técnicos Clarence Seedorf evidentemente no puede estar contento con este punto porque merecía más al equipo y porque además ya hay que empezar a sumar de tres en tres para salir de abajo la de Quique Sánchez Flores que creo que tiene que estar satisfecho con el punto que ha sacado hoy porque no merecido el el empate hoy el Luis Ayllón puntito bueno los jugadores que han dicho gran

Voz 0688 13:43 bueno pues son pasado Juanfran por lo de pronto por esta zona mixta Ibon pues incidiendo en el mensaje de Clarence Seedorf no de que todo esto que hemos visto y sirve para fortalecer al equipo que estás en la línea que el Dépor jugando así va a salir de la zona baja todo su discurso ha ido pues como decimos en esa línea lo que está claro es que

Voz 1991 14:01 como tú comentabas Yago el Depor unas eh

Voz 0688 14:03 Ana más se queda sin ganar con este puntito suma dieciocho está un partido de salir de esa zona de descenso pero la victoria ni jugando bien y jugando mal igual no pues sensaciones muy diferentes las de los jugadores del Espanyol que con este punto como dices inmerecido pero en los suman se quedan con diez puntos de margen sobre la zona de peligro cuarta igualada consecutiva para los de Quique Sánchez Flores y siguen viendo el peligro bastante lejos

Voz 1991 14:26 Fran hemos tratado de hablar con el deporte con el Espanyol para pedirles entrevistas individuales pues partido nos han dicho que en no

Voz 0688 14:31 Nuestros está poniendo cada vez peor no es es curioso como los equipos cuando las cosas le van mal una de las primeras medidas que toman es la de dejar de conceder entrevistas el deporte vaya pues yo creo que tres semanas sin conceder entrevistas individuales a la prensa ya un encima pues hoy cuando acaba el partido solicitamos un protagonista nada pues tampoco han accedido

Voz 2 14:50 en el caso del español unos decían que era por un tema del aeropuerto

Voz 0688 14:53 ese marchaban rapidísimo porque el aeropuerto de A Coruña cierra a las doce de la noche y por lo tanto tenían que despegar ya rumbo a Barcelona así que bueno cada vez nos lo ponen más complicado Yago

pues así aquí vamos como se suele decir para atrás como los cangrejos y se está convirtiendo ya en una tontería muy grande esto de los clubes los jugadores ya no entro a valorar Real Madrid Barcelona que una entrevista individuales practicamente el que que hablar con Trump eh hay que pasar por mil filtros pero bueno era uno tiene la la forma de actuar pero es que ya lo ponen complicado no se puede hablar con un jugador cuarenta y ocho horas cuarenta y ocho horas antes de un partido que pasa se desconcentra tienes a los pilotos de motos que tardan tres minutos antes les jugarse la vida a trescientos sesenta kilómetros por hora in futbolista no te puedo atender cuarenta y ocho horas antes que problema eh que que que qué problema ahí veinticuatro horas antes en la previa cuando habla el entrenador ya no puedo hablar nada más pero por qué qué problema eh o sea no no se desconcentra los jugadores van a rendir peor por conceder una entrevista el día anterior a jugar un partido de fútbol juegue no te estoy diciendo que te atienda mediara media hora antes de jugar un partido pero el día anterior pues estas son las tonterías a las que se está aficionado los clubes de nuestro país que copian lo peor no lo mejor de los grandes finales más complicado hablar con los protagonistas que esto es en detrimento del aficionado que quiera oír a sus jugadores nosotros vamos a seguir haciendo los programas de la misma manera Nos buscaremos y la gente para entrevistar a personajes y protagonistas en otros ámbitos pero es que es dificilísimo cada vez lo ponen más complicado ya no te dejan ver los entrenamientos ya no puedes hablar con los protagonistas en muchos equipos que ya no dan ni rueda de prensa no ser que sea obligado como la Liga de Campeones en los jugadores en las previas de los partidos bueno en fin cada vez es más difícil pero eso sí luego acto de publicitario para presentar al patrocinador de la próxima temporada convocatoria a los medios de comunicación y ahí estaremos como imbéciles no presentación del nuevo jugador para darle bola tal y ahí estaremos nosotros para contar lo que lo que está pasado

Voz 7 16:51 no pero eso si luego no no dan nada

Voz 1991 16:53 cogen mucho pero no dan nada pues yo lo siento por los aficionados del Espanyol y el Deportivo La Coruña o me apetecía hablar con con uno de de cada equipo para ver las sensaciones que tenía ni para que expliquen en qué momento está al equipo a esta alturas de la temporada así que los aficionados del Depor el Espanyol se quedan con las ganas y no van a poder escuchará a sus jugadores algo más Fran

Voz 0688 17:12 bueno pues nada más que el equipo ya se centra en el próximo partido le toca jugar el miércoles ante el Getafe y una vez más aquí se va a hablar en A Coruña pues de una auténtica final el deporte tiene que ganar si O'Shea para salir de esta situación que bueno se le está complicando ya bastante el objetivo de la permanencia

Voz 1991 17:26 pues cerramos en Riazor empataron a cero el Deportivo de la Coruña el Espanyol mereció más el Depor gracias un abrazo

Voz 0688 17:31 venga buenas noches once y cuarenta y siete seguimos carretera

Voz 0779 19:03 mañana a las nueve menos cuarto uno de los partidos de la jornada es el derbi catalán en el Cam Nou entre el Barcelona y el excepcional Girona sin lugar a dudas uno de los equipos revelación esta temporada que en su debut en Primera División lo está haciendo de forma fantásticas Santi Valle qué tal muy buenas hola Yago muy buenas cómo están los de Valverde

Voz 6 19:20 fue siga sin Denis Suárez André Gomes Jerry Mina y Paco Alcácer que son los que quedan fuera de la convocatoria no había ninguna baja pero tantos en los cuatro futbolistas que parece que se van a quedar fuera en partidos grandes siempre que no haya bajas por lesión ha dicho Valverde que empieza una semana vital ha insistido en que

Voz 2 19:39 los puntos a partir de ahora valen más porque el final de

Voz 6 19:41 la liga cada vez está más cerca ha admitido que hay posibilidades de que en los próximos partidos antes del encuentro contra el Atlético de la semana que viene descansen tanto mes sí como Luis Suárez y espera que el Girona haga un planteamiento similar al del Chelsea por cierto que considera a Valverde que el equipo escucha le hizo un partidazo contra el equipo inglés

Voz 0588 20:03 el otro ya ya sé que hay opiniones para todos los gustos a del partido me gustó mucho el sí parece que un partidazo que es verdad que el dos palos y parece que no yo pienso que estamos bien y además sabemos que ahora mismo estamos en ese proceso en el que los partidos ya son más definitivos que antes los puntos de mañana empiezan a contar un poco más

Voz 6 20:24 hablado a diversos nombres propios por ejemplo dado por Artur este jugador que está apunto de o cerca de firmar por el Barça está cerca el acuerdo hecho broma no ha querido valorar si le gusta o no Arthur y ha preguntado que si era un actor o que quién era y luego sobre Sergi Roberto y las opciones que tiene de ir al Mundial dice esto Ernesto Valverde

Voz 0588 20:47 no me gusta meterme en la labor de otros entrenadores porque bueno pues porque no me gusta que se meta tampoco en la mía ahora si me preguntas qué nivel está seguir Peric

Voz 2 20:58 si Roberto Si yo lo cambiaría por cualquier otro lateral o cualquier otro jugador este mundo pues te diría que estamos muy contentos con él vaya al o no para nosotros es el mejor

Voz 1991 21:08 bueno valer defendiendo a los suyos hombres normal que no se quieren meter en la labor de otro entrenador cuando el también ex entrenador en gustaría que se metiese en en en su labor pero desde luego sí Sergi Roberto sigue a este nivel en el en el Mundial seguro algo más Sandy miran

Voz 6 21:22 lo único que que destacar es que el Barça durante toda la semana ha promocionado este partido como el nuevo derbi catalán no sé si con algún mensajito al español pero el nuevo derbi catalán con la foto de Sergi Roberto es la manera de promocionar este partido de mañana a las nueve menos cuarto contra el Girona

Voz 1991 21:42 me podían haber dicho un poquito más sutiles no otro derbi catalán ganó algo de eso el nuevo derbi catalán es como excluyendo el que había anteriormente no

Voz 6 21:50 pues sí la verdad es que es bueno es la manera que ha tenido el Barça de promocionar lo cree que el Girona hizo algo similar no sé si será un mensaje a uno al español pero Nacho cada mi esa manera de promocionar durante toda la semana la venta de entradas del partido

Voz 1991 22:04 Sergi Vittorio qué tal muy buenas

Voz 5 22:06 buenas noches

Voz 14 22:09 pues con muchísima ilusión aquí en Girona lo que está claro es que tanto vestuario como

Voz 15 22:15 yo afición en el partido

Voz 14 22:17 Usando un niño pequeño El Vestuario vaya me consta que jugadores que están súper ilusionados con con pinzas en el césped del Camp Nou en la misión vaya hasta siete autobuses van a salir de Girona más la gente que se desplace por su tu propio medio yo pero que manejábamos saberes sacar no más de de mil personas ha animado al Girona

Voz 16 22:37 en Girona Yago que va va ir con todas las

Voz 14 22:40 Antilla a otra no dice que va a ser una especie de premio que quiere que todos viva de este momento histórico que lo disfruten también va a apremiar au parece parece que va a premiar a los jugadores que se lo han currado hasta aquí han trabajado porque según dice el entrenador no tiene previsto hacer mucha rotación de manera que vamos a ver yo creo un once bastante bastante de gala en el Camp Nou en el que Machín

Voz 16 23:04 no ha querido guardar el suspense Llagosta hasta última hora

Voz 14 23:07 qué va a volver a tener marcaje individual a Leo Messi pero entre líneas apareció dejar claro que que esta vez con la necesidad que tiene el tirón es poca

Voz 16 23:17 qué tal y como no la clasificación vale

Voz 14 23:19 intentaré ir a disfrutar el partido a competir de tú a tú Ia ya usar todas sus armas para decir

Voz 7 23:25 pueden dar la sorpresa en el Camp Nou es que es lo que te iba a decir sí

Voz 1991 23:28 la sensación que ahora mismo en Girona es que se llega a este partido una forma comodísimo no están jugando prácticamente nada quiero decir que joe muy mal se tiene que dar la cosa para no lograr la permanencia esta temporada yo diría que virtualmente a esta salvado aunque todavía no no es matemático es la mejor manera de afrontar este partido es sin la presión de la necesidad de los puntos es decir disfrutar realmente

Voz 14 23:51 sí exacto desde hecho había jugadores que incluso decían que te independientemente de la clasificación en un día para disfrutarlo que que tenían que disfrutarlo aunque el equipo asturiano otra situación evidentemente tal como está el equipo más argumento no para disfrutar ese día sobre todo Yago teniendo en cuenta que se espera en el Camp Nou y que gran parte de la plantilla también se estrena ahí porque hay muchos jugadores referentes en el equipo por ejemplo Alex Dudamel ha sido uno de los más claros en decir que has sido muchísimo no sé cual este partido fíjate que en la primera vuelta Le coincidió el partido del Barça en un tramo de tres partidos Machín decidió que el partió el Barça lo iba a sacrificar de alguna manera hizo siete cambios en el once aparezcan jugadores que no tenían protagonismo y reservó a hombres como Granell como Borja o Stuani que no jugaron contra el Barça en la primera vuelta Granell es uno de los que le quedó un poquito la espinita esta semana nos explican que tenía muchísimas ganas de jugar en el Camp Nou igual que pues imagínate muchos jugadores de la plantilla que se lo han currado para llegar a este día como decías con una libertad de poder disfrutar el partido

Voz 1991 24:51 es uno de ellos que además vuelve al Camp Nou es el protagonista al que estamos peinando así que vamos a hacer un pequeño alto en el camino para ver si conseguimos local

Voz 7 24:59 esta ley enseguida hablamos con el gracias un abrazo

Voz 26 28:53 pues muchísimas ya que después de desde la primera vuelta que no lo pude jugar por lesión pues éste lo tengo marcado en el calendario

Voz 1991 29:01 eso te iba a decir te perdiste el primero por lesión no que encima una espinita más clava no para jugar contra el Barça

Voz 15 29:07 sí sí sí está claro desde que lo he tenido la oportunidad de jugar contra ellos pero bueno ahora que vuelta de la Liga española será la ocasión y a ver si este fin de semana en oportunidad

Voz 1991 29:18 desde dos mil trece pistas el Camp Nou que crees que vas a sentir

Voz 15 29:25 hombre era una sensación contrariada porque ya al final el olvido toda la vida allí entre el club que me ha permitido ser profesional a día de hoy les estoy muy agradecido se a la canción que jugamos unos Juegos en contra pero será ya especial

Voz 1991 29:43 se siente más en esta situación debe hacer que te pongas de futuro luego porque tampoco es una sensación que has vivido ya pero que que la vas a vivir que crees que va a tener más nervios más ganas

Voz 15 29:56 no yo creo que más ganas más lamas de de poder jugar de poder demostrar el jugador que es sobre todo también la la gente que que envuelven pues a puedes expectante está con con nervios contención con con la alegría de de poder jugar este partido y poder volver a pisar el Camp Nou no le estadio en el que al final dio reputado

Voz 1991 30:19 cómo crees que te va a recibir la afición porque yo creo que en el fondo es querido en en el Camp Nou no en el Barcelona

Voz 15 30:25 bueno eso no sé yo espero que me reciban bien yo al final es un chaval al que de la cantera que tuvo muchos años allí al final debutó en los años que estuve allí pues el club lo que recuerdo dentales pero espero que sea bueno

Voz 1991 30:42 no se tienes todavía la sensación de que podía saber de dado mucho más

Voz 5 30:48 de lo que te dejaron sí

Voz 15 30:51 sí está claro pero al final el mejor equipo del mundo el mejor Barça de la historia en ese momento que era un momento muy difícil de poder jugar en sus inversiones que tendrá no gano poco eh anunció después había mucha competencia en subíamos muchos jugadores de juveniles del filial con con mucha categoría ya final de ese es un embudo que sólo hay poco no lo pasa donde tuvo la oportunidad de debutar no tuvo la continuidad deseada por ciertas circunstancias la al final no todos los acaba allí tuvo que que salir fui a la a la el al de o transferencia muy muy buenas

Voz 7 31:28 el Barça Marc es que históricamente hemos tenido

Voz 1991 31:31 suerte con las lesiones el otro día estuve es el leyendo un poco sobre la historia en el mundo del fútbol con catorce o quince años sufre es la la temida triada es que empiezo esto muy pronto mal eh

Voz 27 31:41 sí con con quince dieciséis

Voz 15 31:44 fue la triada sólo fue el cruzado pero claro era cuando mejor estaba en yendo las cosas hay freno en seco la la progresión a lo bueno que a lo largo de la lesión Moby fuerte oí Pet pues me dio la oportunidad de de Medio como el premio a a debutar con el primer equipo y después justo también cuando tenía el primer contrato siempre estaño de primer equívocos tuve la otra la otra pierna entonces esos momentos claves en los cuales pues que sufrió las lesiones que que poco cortarle chino continúa

Voz 1991 32:19 sí pero tú ya has cubierto el cupo es decir lesionó lo que determina que lesionar de aquí a final ya ha cumplido tu eh

Voz 15 32:25 ahora ya está ahora surgen pequeñas cosas como cualquier futbolista pero bueno podium privilegiado porque al final puede estar jugando

Voz 7 32:32 es lo que me gusta bueno pues tocamos madera

Voz 1991 32:34 para que no se vuelva a repetir este tipo de lesiones si te vaya todo bien cuántos amigos te quedan en el Barça de tu época unos cuantos no

Voz 15 32:41 bueno sobre todo nuestras convertidos ya en los pues con Sergi Roberto monten mantengo con tengo muy buena relación

Voz 1991 32:48 te has cruzado algún mensaje durante la semana alguna puesto se lo no

Voz 15 32:53 antes de que jugaran contra el Chelsea ya les dije que era dirige que lo dieran todo sepan que estaba bien no nos poca rascar ahí en el Camp Nou que ya les hemos quitado cuatro puntos al Atlético y tres podría a tu casa matagigantes se falta el Barça Nos falta algo así Iván Pérez esperemos dar la sorpresa

Voz 1991 33:17 crees que les puede pasar la factura a la la Champions o es otra película ahí es una plantilla muy larga la del Barça

Voz 15 33:24 es que nunca sabes contra el Barça lo que te puedes encontrar esperemos que sí que les pase factura que Rotten y nosotros les pillamos evolutiva que que no tengan su día bueno lo tenemos que llevar un poco el espejo del Chelsea el espejo de de de de la Alavés el Getafe cuando cuando ni acuerdo

Voz 26 33:41 sí que han hecho partidos

Voz 15 33:43 muy completos se han sacado cosas analfabetos sacó pero estuvo muy muy cerca para el Barça tiene que es lo que lo que decide los partidos

Voz 1991 33:55 oye tú tienes contrato con el stock hasta dos mil diecinueve es decir te queda esta temporada más otra

Voz 15 34:00 qué correcto tienes tienes para quedarte

Voz 1991 34:02 en el Girona osea es decir el lo que has firmado es depende de la permanencia o cómo va el tema

Voz 15 34:08 correcto en eso estamos en eso estamos a ver si siendo salvado conocí me puedo quedar aquí

Voz 7 34:13 es decir momento va va bien encaminado es decir que

Voz 1991 34:16 si gana se salva tendría opción de compra al Stoke

Voz 15 34:19 si hay una cosa ha sido sólo menos pero bueno hay que acabar en realidad lo bien para para ver cómo cómo cómo acaba la cosa

Voz 1991 34:26 al hombre la permanencia joe Marc entre tuyo muy mal se tiene que dar estáis con treinta y cuatro puntos no es matemático pero es virtual la permanencia y más teniendo en cuenta los que se están jugando la el descenso ahora mismo que está muy lejos

Voz 15 34:41 si se tiene que va muy mal pero bueno cosas peores todo lo bueno que estamos en una buena dinámica del equipo va cualquier Campoy compite y es muy difícil ganarlos yo no creo que que el equipo de bajo coste el míster los está exigiendo cada noche a seguir igual entonces yo creo que el equipo no bajara el ritmo no pero bueno también depende de los rivales si somos capaces de llegar a los no después también los de abajo si si consiguen ganar puntos

Voz 1991 35:10 cómo te llega la oferta y cómo te decides por fichar por el Girona porque esto es el verano pasado en el mercado de verano en el stock no terminas estar contento lógicamente sino no teorías el el marcharte al fin y al cabo a priori es el el el proyecto de de un equipo que acaba de ascender a Primera División que muy Vicioso tampoco puede ser es decir tengo la permanencia

Voz 15 35:35 sí está claro no un mes antes de de que yo está que a la Liga de Segunda y ya no se pusieron en contacto con nosotros y bueno les dijimos esperemos poco a poco lo primero que acabe la temporada si se da por fin que después de tantos playoff su vis y al final yo tenía por aquí que pongo cuando iban pasando las pues se iba acercando al objetivo de de subir a Primera División sí yo ya le dije a su representante que mi opción clara de la venir a Girona quería volver a casa después de de cuatro años después al tira un poco todo lo de casa tenía muy claro que quería volver a España desde el principio de acuerdo se dio la opción de tiro no pues aún más cuesta arriesgada porque bueno todo el ya es un equipo que acaba de subir no sé qué pero bueno a mí me lo plantearon muy bien el proyecto es ambicioso ya está siendo ambicioso cada día el club desde dentro vemos cómo está creciendo poco a poco oí bueno pues por eso ha salido bien te hemos visto y esperemos que siga así

Voz 1991 36:44 vamos que los últimos meses de la temporada pasada ibas con el stock y con el Girona no

Voz 7 36:48 correcto

Voz 15 36:52 la ligando los partidos

Voz 7 36:56 sí ha sido muy contento

Voz 1991 36:59 bueno el tiempo ha dado la razón no porque se está demostrando que la la primera temporada el debut del dieron una en primera división está siendo fantástico casi inmejorable

Voz 15 37:07 sí está siendo muy bueno y efectuando algún par de partidos que quizás nos dejamos ir como el de ley fuera de esto pues Barcelona en casa que poco ante los resultados más abultados contra todos los demás equipos hemos hemos comprendido diez campos difíciles como cuando ya competido muy bien contra rivales de nuestra parte Oria pues estamos mostrando un nivel alto sobre todo de compete competitividad sabemos que somos unos tipos con con menor que supuestos pero al final el equipo da la cara cada cada partido y esas migas conoces bien

Voz 1991 37:48 era algo empleo estate tranquilo hombres y lo importante es la Champions la Liga lo tenéis encarrilado

Voz 15 37:56 lo tienen medio encarrilada pasa que es bueno leo los siempre que como Suárez para ahí seguro muy enchufados para para la para meterlos pero bueno esperemos que no sea que no sea su día que que estén entre más adictos

Voz 7 38:11 en sí Huffington no sé yo

Voz 15 38:15 no no lo que le ha dado Trevor del Atlético estaría siete puntos si no lo creo que quieran perderemos puntos

Voz 1991 38:22 bueno veremos qué es lo que pasa es uno de los partidos de la jornada es el derbi catalán en el Camp Nou entre el Barcelona y el dieron amar Muniesa mil gracias que vaya todo fenomenal un abrazo

Voz 15 38:32 a vosotros vuestras gracia

Voz 28 38:36 dejamos

Voz 0779 40:29 mañana a las cuatro y cuarto en el Santiago Bernabéu el Real Madrid recibe al Alavés Antón Meana qué tal muy buenas hola queda Yago buenas noche con dos nombres ahora iremos con las novedades deportivas pero sobre todo dos nombres marcando la actualidad

Voz 1991 40:41 del conjunto blanco Gareth Bale Dani Ceballos

Voz 0231 40:44 si empezamos por el primero empezamos por Bale que ha sido suplente en tres de los últimos cuatro partidos contábamos anoche en El Larguero que no entiende su suplencia que piensa que está en el mejor momento del año que recibió el premio de mejor futbolista del Madrid en el mes de enero y que de repente cuando necesita da partidos para mantener la confianza Zidane le ha sentado es una decisión que Bay no entiende que Bay no comparte y que le tiene mosqueado hoy le hemos preguntado a Zidane que porqué deja de confiar en Bale el dice que eso no es verdad que sigue siendo un futbolista importante pero fíjate Yago como explica Zidane a su manera lo que está pasando ahora mismo con Gareth Bale

Voz 1994 41:20 yo lo que quiero es que ver a a esta a cien por cien no no quiero no quiero perder otra vez entonces bueno que con Choir con todos los jugadores mirando todos la forma cómo está como sabe porque es muy importante muchas cosas preguntáis pero por detrás hay muchas cosas

Voz 1991 41:44 no yo lo que no sé cómo lo ves tú Yago pero es

Voz 0231 41:47 la primera vez que yo noto que hay diferente criterio entre Bale incidan hasta ahora siempre iban de la mano cuando Bale no estaba bien no jugaba cuando Bale estaba bien jugaba pero ahora Bale considera que está bien If irán considera que no está bien ni esta respuesta que hemos escuchado desliza claramente un tema físico

Voz 1991 42:05 no no desde luego lo que está claro es que desde el inicio del temporal no yo yo creo que al cien por cien no en ningún momento en el que haya llegado a estar el el galés ha estado encadenando prácticamente lesión tras lesión sin poder coger ritmo y claro Zidane desde un principio desde que llegó al Madrid dijo si tengo la BBC voy a utilizar a la BBC pero llega un momento en el que esa teoría o esa forma de pensar no la puedes llevar a la practica porque es insostenible y sobre todo porque hay gente desde el banquillo los Asensio de turno Lucas Vázquez que cada vez que sale el tío rinde e Isco es gente que te te va quitando la razón de o o por lo menos la contundencia en el pensamiento de la BBC por encima de todo con lo cual ha llegado un momento en el que Meana también Zidane tiene que decir oye si yo pienso en esto pero si estás bien no estás bien tampoco tampoco puedo apostar por la BBC por encima de cualquier cosa lo que pasa que es lo que tu dices este digamos intercambio de pareceres entre Bailey Zidane no lo habíamos visto nunca

Voz 0231 43:01 si es que la noticia sería que Zidane apostara por Bale todos estamos de acuerdo en que Bale no está bien el problema es que Bale tenía un derecho adquirido cuando en tu trabajo tienes un derecho adquirido el ya que te lo quitan te molesta e pasa en cualquier profesión tienes una serie de privilegios beneficios ya sean por tu talento por antigüedad o porque lo pone tu contrato qué te sientes con unos privilegios que el resto no tiene Ebay nunca sintió que tuviera que pelear el puesto que la demarcación era suya y que si estaba bien el iba a jugar pues por primera vez en mucho tiempo Bale piensa que está bien y que no está jugando eso no ocurrió por ejemplo en la final de Cardiff Bale fue suplente pero Bale sabía que no estaba bien Bale no se enfadó email explicó en El Larguero en la previa de Cardiff que él entendía que a lo mejor no tenía que jugar porque no estaba bien pero ahora por primera vez Bale quiere jugar Bale considera que está para jugar y que el entrenador no le pone para mí está equivocado Bay pero me parece noticia esto que ya Zidane no pone a Bale por encima de otros criterios

Voz 1991 44:04 sí bey puede estar en lo cierto también en el mejor momento de de la temporada pero a lo mejor el mejor momento de la temporada no es un sesenta y cinco por ciento de de su capacidad porque el resto de la temporada ha estado muy por debajo por mucho que tú estés en tu mejor momento de la temporada hay algunos que llevan por encima de sesenta y cinco por ciento La gran parte o gran mayoría del tiempo de esta temporada con lo cual yo creo que ahora mismo hoy tiene que tener tranquilidad y paciencia porque ha pasado por delante de gente que se lo merecía a lo mejor más durante la la temporada y sin merecerlo muchas veces con lo cual yo creo que ahora mismo lo que tiene que tener galeses paciencia que todavía queda mucha temporada por delante es donde se van a empezar a jugar las cosas gordas fundamentalmente la Liga de de Campeones protagonismo para Bale protagonismo para también para Dani Ceballos después de no voy a decir humillación pero sí de El despiste vamos a decir de de Zidane en el partido alega

Voz 0231 45:00 sí sí éste sí que tiene que tener paciencia porque

Voz 2 45:03 a corto plazo no va a ser un jugador importante en el equipo

Voz 0231 45:05 sí pero se ha ido cumpliendo lo que dibujó vamos en las últimas horas que Ceballos estaba muy enfadado el miércoles en Butarque ayer se tranquilizó pensaba en su casa que Zidane no lo había hecho a mala fe que no le quería perjudicar que había sido un despiste y no saber calcular bien el tiempo de descuento y el tiempo que a estar en el terreno de juego escuchamos un sonido breve de Zidane pidiendo perdón y analizamos cómo está el caso de decirlo

Voz 1994 45:30 ellos malísimo y además además lo siento mucho hice lo he dicho porque además no me gusta sacar un jugador treinta segundos para nada

Voz 0231 45:39 cómo está el gran miran estos Zidane esto es el Madrid y esto es defender a tu club explicar a tus futbolista lo que ha pasado sencillamente Ceballos ahora mismo no tiene el nivel que Zidane exige pero ni Zidane está harto de Ceballos ni Ceballos está harto de Zidane es situación incómoda es un momento muy difícil Ceballos evidentemente como chico joven que es ha pensado en algún momento en liarse la manta a la cabeza pero le aconsejan bien sus amigos su familia y sus compañeros de equipo tiene toda la pinta que Ceballos va a terminar este año habiendo hecho un buen era puso una beca Séneca y que le habrá servido para ser más futbolista Yago de lo que era el pasado mes de junio cuando vino a Madrid siendo igual de bueno pero habiendo aprendido lo difícil que es curtirse en un vestuario como el blanco

Voz 2 46:26 algo más Meana sí que mañana hay bajas

Voz 0231 46:29 que en defensa tiene una nueva aparte de las lesiones recordemos que vio la quinta amarilla en Leganés Sergio Ramos por tanto el centro de la zaga para RAE Nacho Varane con Carvajal en una banda y Teo en la otra que la presencia de la BBC mañana está en duda aunque los tres están OK Ike el que no ha entrenado hoy ha sido Marco Asensio por esa operación de muelas de juicio que adelantábamos ayer