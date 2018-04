Bancos / A la compra con pensionistas

Voz 1

00:00

que cuando me apaño puede ser porque soy solas son seiscientos Illes tirándose tirando que de eso tengo que pagar luz tengo que pagar teléfono pues que me quedan quinientos ir y luego por él no sé si algo más bueno que digo que me quedo con unos trescientos para comer y ahí está ahí no me paso no me quiero pasar ni voy a un café ni voy tal porque entonces ya me me paso de mil Prieto pues tomar me gusta ir bien al día no quiero pasarme yo tengo familia pero no quiero sacar de ellos nada siempre me he apañado solas pero con seiscientos trescientos son para gastos y trescientos para comer con eso la digo bastante que cómo pero lo veo ridículo eso de que suman un cero veinticinco es es de morir