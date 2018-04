Eloy Alonso “Ese puñado de huesos que hemos encontrado es algo mío, son los restos de mi tío”

Voz 1 00:00 me llamo Eloy Alonso barrio Pedro tengo setenta y tres años bueno pues el Mi padre era Thomas Alonso mudo tenía otros dos hermanos varones los cuales estuvieron en la guerra a los que yo no he conocido porque en la guerra fallecieron uno de ellos Alfonso estuvo en la cárcel a donde ha ni fue fusilado creemos que el otro justo todavía inició por La Coruña Galicia concretamente pero a día de hoy no sabemos dónde concretamente puede estar sigue desaparecido usted

Voz 0533 00:40 Afonso son los tíos que el hoy nunca conoció ambos se fueron a la guerra siempre dijeron que había muerto en el frente de batalla pero la realidad es que uno de ellos justo a día de hoy sigue desaparecido quizá muriera en Galicia Alfonso fue asesinado junto a centenares de personas en el cementerio de Guadalajara después de pasar por una de las prisiones de la ciudad hundía mientras Ascensión Mendieta intentaba recuperar los restos de su padre el hijo de Eloy Jesús le algo en Twitter

Voz 2 01:07 el artículo en en Twitter una foto e sé que están las exhumaciones en Guajara yo sabía que Alfonso estaba enterrado no baja pero no tenía ni idea de dónde IVE una foto me voy a casa reviso y una foto esa foto es la foto de listado que hizo el enterrador de los ejecutados el veintiséis de julio de mil novecientos treinta y nueve porque eh eran parte de un artículo imponía e hemos encontrado mal el primer cuerpo que arrojaron a la fosa en esa fecha Icon esto ya no va a haber más cuerpos pero las exhumaciones el primer cuerpo era Gregorio Gregorio Florian Expósito

Voz 3 01:41 pero el segundo era Alfonso Alonso Agudo treinta y dos años soltero jornalero juega que ese era el hermano de abuelo entonces yo me enteré por por eso por esa foto por esa falta que además enlazaba un artículo de periódico en contexto

Voz 2 01:54 sí en contexto creo que si esta en contexto entonces me puse en el momento porque claro me produce mucha fue mucha alegría me puso en contacto con la Asociación de recuperación de la memoria histórica al día siguiente cuando salió de trabajar me presentaré al cementerio y jemeres yo soy familiar de de Alfonso bueno empezó mi mi andadura mi choque y empecé a conocer a

Voz 4 02:15 a la parte de la familia que no conocías como tantos otros

Voz 0533 02:18 biliares Jesús empieza su búsqueda poco a poco buceando en archivos va descubriendo cosas de la vida de justo y Alfonso uniendo los detalles piezas de información de un puzzle del que en realidad había recibido sus primeras piezas hace años

Voz 2 02:32 cuando murió la tía Luisa María Luisa tenía un montón de de de fotos de cositas de que ya aguardaba encuentro a raíz de un libro que provoque que hacen entre porque para par de fotos históricas yo encuentro estas tres fotos y me empezó a preguntar cosas claro mi abuela todavía vivía esto es que son pues esto los hermanos de la huelga abuelo tiene hermanos y estos no lo mataron en la guerra yo pensaba que que había muerto en el frente nadie me hablaba nada nunca de ellos nadie supo decirnos nunca nada la tía Luisa sí que me acuerdo la tía Luisa también vivió con la abuela a muchos años en alguna ocasión pues eh yo creo que ya también tuvo un deterioro cognitivo pues al decía ahí mis hermanos y donde estará ahi Mis hermanos y tal pero claro decía el bueno pues son cosas de persona mayor no si acaso buscando en Internet pues por el nombre Alfonso Alonso Agudo Custo Alonso Agudo llegue que Alfonso estaba había sido fusilado en el cementerio de Guadalajara fin no sabía nada más no pude encontrar nada más hasta hasta el día que vi la foto de de contexto Alfonso pasó por la por la presión de Guadalajara Alfonso E estuvo en el en el Frente por la sentencia que que sacado un archivo estuvo al frente de Teruel desempeñar algún cargo militar no sé si era sargento de milicias de milicias volvió al pueblo cuando volvió al pueblo lo detuvieron y lo trajeron la presión de Guadalajara ganaron no bajar a tu juicio donde en un principio lo acusan de adhesión a la rebelión etcétera etcétera Si lo procuró una condena de once años doce años y un día de reclusión mayor pero luego las siguientes páginas lo condenó a la pena de muerte y lo condenan a pena de muerte creo que es al día siguiente lo llevan lo entre en capilla a las seis de la mañana los documentos viene a ser la capilla a las siete de la mañana es ejecutado la más en el camino del río

Voz 4 04:29 el encuentro Eloy escucha atentamente a su hijo Jesús está contando detalles de la vida de sus tíos que él desconocía

Voz 2 04:40 sí te puedo decir que lo primero que debo el respeto de la vida de mi tío mi padre de esto nunca le oí decir a su pues sigo estando aquí estamos aquí

Voz 0533 04:53 el silencio que su padre y el resto de la familia guardaron durante tanto tiempo sobre la muerte de Alfonso y justo sea roto quedan muchas preguntas por responder pero al menos el hoy ha podido recuperar los restos de uno de aquellos tíos que se fueron a la guerra y nunca conocido

Voz 1 05:07 después de tanto tiempo está aquí pues mira esta ahí hay hay algo que que que es mío que es mío pero claro con estas cosas de los Pearson

Voz 5 05:23 dos que entienden de esto de lo trascendental en Ecuador