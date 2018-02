Be OK: Infecciones, felicidad y recetas (24/02/18)

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 1 00:12 sí

Voz 2 00:14 dentro de nada

Voz 3 00:28 uy

Voz 0187 00:45 buenos días a todos bienvenidos sus Amado masa Vioque y el programa de la Cadena Ser en el que hablamos de salud de nutrición y todo lo que nos ayude a sentirnos mucho mejor con nuestro cuerpo hola Isabel coleta Ángela buenos días muy bien y tú y yo muy bien tan bien como para promueva el libro ya relajado sigues ahí a tope bueno a mí me queda todavía me queda me quedaba alguna ciudad por ahí pero está yendo fenomenal estoy muy contenta que ciudades te quedan más o menos

Voz 4 01:10 pues seguro me queda Sevilla

Voz 0187 01:14 bueno luego veremos luego vendrá Sant Jordi bueno había que guay lo que va a estar es el programa de hoy yo siempre hay para sacarte sacar del tema que es a lo que hemos venido a ver yo hoy vamos a hablar de libros pero libros que nos trae Fátima de vez en cuando no quiero contar más pero viene a hablarnos de la gente más feliz del mundo ahí lo dejo y antes de eso vamos a dedicarnos a la salud porque siempre decimos lo de somos lo que comemos de vez en cuando está bien recordarlo porque hay cosas que nos pasan que no diríamos que que tienen que ver con las cosas ingerir totalmente así que bueno que empezamos venga pues empezamos

Voz 6 02:03 seis

Voz 7 02:05 no

Voz 6 02:13 Sato

Voz 0187 02:30 Ángela aseguró que las mujeres que no se escuchan esta semana sabrán a qué nos referimos si decimos infección de orina o Candy día Si yo creo que es una de esas palabras clave que no entiendo por qué ese comenta muy poco cuando es algo tan común que nos pasa mucha que es muy molesto oí influyó mucho nuestro día a día eh bueno yo creo que que la mayoría no nosotras en algún momento hemos pasado por alguna infección de orina o por una cándida y fíjate en el tema de la cándida está muy relacionado con la gente que tiene sobrepeso porque la cándida se alimenta principalmente de de azúcares entonces esta gente que a veces llega que dice no pudo parar de comer dulce durante todo el día lo necesito o Mi cuerpo me lo pido

Voz 4 03:11 y además te da la pista de que tiene

Voz 0187 03:13 cándidas vaginales de repetición muchas veces puede ser debido por una Candido estomacal entonces aquello que nuestros decimos no tienes fuerza de voluntad eres débil con el dulce y tal quizá tenga otra otra explicación sea esta famosa cándida que lo que ha hecho ha sido crecer y colonizar zonas donde no debería de estar y una de ellas es el intestino la cándida estomacales una cándida que no da sintomatología clara no es como una cantidad vaginal que sabes que tienes un picor una cantidad bucal que aparecen llagas pero sí que aparece estas ganas de comer dulce de manera descontroladas a lo largo del día pasea fíjate si está relacionado esto es parecido a cuando hablamos un poco de la crono nutrición no es la relación de los hábitos de sueño con la comida no siempre cuentas pues si alguien viene me dice que a tal hora tiene hambre de cada lograse despierta de porque ha comido tal otra cosa era que se suele ser sienta por lo que una vez la de serotonina pero fíjate ahí está muy localizado en la tarde no es es cuando después de de comer mejor de la merienda de repente empieza a comer dulce empieza a dormir mal ahí suele ser por una baja de serotonina pero cuando las ganas de comer dulce son a diario durante todo el tiempo es gente que te dice yo sería capaz de no comer nada con tal de comerme el postre prácticamente vivirían de comer dulces ahí en muchos casos no en todos pero en muchos casos puede ser que tengamos una cándida estomacal para que veamos qué cosas hay detrás de una dolencia tan simple que bueno tenga efecto no es grave explicaciones que tienen que ver con nuestros hábitos con los medicamentos que tomemos a veces también con la alimentación por supuesto iba para descubrir todas estas causas no entender un poquito como funciones sobretodo darle visibilidad porque seguro que mucha gente que ahora no se escucha dirá eso a mí me ha pasado pues nos visita hoy Inma González médica dirige el CSIC de Barcelona buenos días Inma buenos días gracias por acercarte a la radio a vosotros segundo porque tenemos infecciones relacionadas con la orina porqué especialmente somos las mujeres las que padecemos este tipo de infecciones claro porque tenemos una anatomía muy diferente de los hombres tenemos una oreja muy peque

Voz 8 05:13 cita en la el la la vejiga urinaria está muy cerca de de la vagina hay Delano entonces desde Elano es el vienen los patógenos iría por esta vía es cuando cuando es somos más susceptibles que los hombres a infecciones de orina Isabel

Voz 0187 05:32 por los órganos que pueden verse infectados no no tiene

Voz 8 05:34 que si cuál serían pues mira es muy típico en cuando hablamos de infecciones Geni tu urinarias estamos hablando de Pitis infecciones de de vejiga estamos hablando de micosis estamos hablando de seis de de infecciones de de la de la vagina de la vagina

Voz 9 05:50 hay todas todas esto

Voz 8 05:53 dos tipos de infecciones tienen en común que hay un trastorno en la macrobiótica intestinal y el reservorio y hay un trastorno en la microbiología vaginal que es la que nos tiene que proteger de todos estos patógenos y por qué por qué ocurre esta

Voz 0187 06:08 esta alteración de nuestra microbios intestinales que baja o porque se porque cambia no la composición de esta microbio intestinal para que nosotros tenga

Voz 8 06:16 no es una infección si nuestro cuerpo es muy muy inteligente de las mujeres en la vagina tenemos un reservorio de gérmenes que nos protegen que seamos el acto bacilo sobre todo el el el acto bacilo dedo darla en entonces debido a normalmente el pH la vagina es ácido tenemos estos estos bichitos que son buenos que nos están protegiendo pero cuando disminuye cuando hay cambios de pH o cuando vía anal entre algún germen de estos la flora protectora disminuye la flora comensal que tenemos siempre pero que están ahí como como controlados de repente ese descontrol hay es cuando tenemos IMFE

Voz 4 06:55 pones y esto suele pasar

Voz 0187 06:59 por ejemplo yo sé que hay mucha gente que lo tiene por ejemplo justo antes de que le vaya a venir la menstruación no por una bajada de defensas o en qué otros casos Podemos

Voz 8 07:06 contra esta sujeto a a influencias hormona dependientes es decir durante ciclo nosotros tenemos variación de estrógenos y progesterona ya cambios de pH entonces cuando el PH que tiene que ser ácido pues aumenta es posible que un patógeno se haga fuerte o cuando pues un una cándida está en el reservón intestinal que está ahí controlada se controla es posible que pase vía vaginal y que haga una una micosis vaginal situaciones de estrés ha tomado antibióticos durante un periodo prolongado hay hay muchas causas relacionadas con hormonas con estrés con la toma de antibióticos sobre todo que es cuando nos dejan muy muy flojas de de defensas pues nuestros gérmenes comensales que están conviviendo con nosotros de repente hacen patógenos

Voz 0187 07:55 pero es lo que te iba a preguntar el tema de los antibióticos porque siempre decimos infección antibióticos por ejemplo en el caso de la cándida la cándida crece cuando toman este tipo determinada antes

Voz 8 08:04 desde entonces se quiere con mucho cuidado con con la antiguo terapia muchas veces ante por ejemplo una infección de orina se se pauta en Antibióticos y resulta que que hay mucha recibió iba y que los gérmenes se vuelven resistentes a los antibióticos porque son capaces de fijarse mediante tienen unas unas asesinas y son capaces de fijarse pues a la pared de la vejiga están ahí colonizados hacen un confirma que los protege

Voz 0187 08:28 por contra los antibióticos son menos y al control

Voz 8 08:30 pero entonces hay que cambiar de táctica

Voz 0187 08:33 la solución serían los problemáticos la solo

Voz 8 08:35 según serían los problemáticos para de esta micro floral alterada volverá a una flora protectora que nos defienda y entonces pues en vez de antibióticos cuando reciba cuando las pues las mujeres tienen infecciones de repetición cambiamos de táctica desde la medición integra activa ayudamos por ejemplo aceites esenciales que tienen capacidad bacteriana o sea que se cargan los patógenos sin producir resistencias

Voz 0187 09:01 aquí también funciona muy bien y tomar problemáticos a nivel preventivo no por ejemplo en las mujeres en las que siempre les aparece una infección antes de que le venga la menstruación ahí pueden durante unos días no

Voz 8 09:13 sí unos días antes de de la menstruación protegerse una semana al mes con la toma de de propio ticos de esta manera se van a mantener una una flora pues en buen estado iban van a hacer que los patógenos no no crezcan no salgan insolencia

Voz 0187 09:27 otras zonas donde no deberían de estar eh también la alimentación

Voz 8 09:30 pues juega un papel muy importante hay alimentos

Voz 0187 09:33 prohibidos para evitar esta clase de infección

Voz 8 09:36 sobre todo en cándidas las candidatas son muy dependientes de azúcar lo sabes muy bien lo Ángela entonces es importante pues que la paciente asuma un poquito que hay que hacer un cambio de dieta e una dieta libre de azúcares una dieta libre en levaduras les cuesta eh cuesta cuesta pero vale la pena porque también es muy incómodo tenerle episodios de repetición y no verse nunca libre el problema y entonces pues una dieta libre de de azúcares libre de levaduras durante un tiempo pues nos va ayudar a parte de lo lo que nosotros podamos hacernos va ayudará a controlar esta cándida

Voz 0187 10:11 sí también decir que la candidata no tiene por qué ser sólo vaginal también puede ser estomacal que es verdad que hay no da tanta sintomatología aclara o también puede ser bucal que ahí sí que es verdad que es muy visible aparecen esas llagas de la huelga pero la cándida estomacal muchas veces la gente la tiene no sale la que es el reservorio de la dieta es digestiva inmoral

Voz 8 10:31 entonces la las vías de colonización suelen ser la la vía digestiva baja o a través de la boca entonces no hay que hay que controlarla muchas veces pasa asintomática entonces hay que dar aceites esenciales cuando sospechas por la clínica que el reservorio no está aquí no sirve de nada curar una intentar curar una cándida seis vaginal sino atacase el reservorio y el reservorio Inter

Voz 0187 10:55 esta final y en este papel también os aquí también jugó un papel importante me imagino los fungicidas

Voz 8 11:01 sí lo que pasa que fungicidas se suelen dar a nivel tópico cuando hay mucha molestia

Voz 9 11:07 mucho prurito mucho mucho

Voz 8 11:10 cimiento entonces para aliviar los síntomas se pueden se pueden dar vía tópica fungicidas iría oral en nosotros preferimos aceites esenciales de clavo romero orégano está fórmula suele ser una mezcla de clavo Vega no es semilla de zanahoria en una base de de aceite Melina tienen un poder fungicidas bacteriano y al mismo tiempo también un cierto poder tráfico entre inflamatorio sobre la mucosa para que no irritantes

Voz 0187 11:38 para que se recupere no también hay algún alimento así que que tengamos que evitar claramente no decir independientemente de la comida para otro tipo de de enfermedades sea para otro tipo de infecciones de repetición

Voz 8 11:51 bueno lo que hay que controlar es que muchas veces la híper permeabilidad intestinal es decir las los pacientes pues por porque han pasado por un tibio terapia prolongada o que han pasado por un periodo de de este es tienen una mucosa intestinal muy permeable entonces cualquier alimento de repente se hace como como al un alérgenos entonces lo que hay que hacer es tratar esta mucosa sellar la con vio ticos con glutamato Mina con cinco

Voz 0187 12:15 yo tengo es que sean bramido entonces

Voz 8 12:17 dar para que los alimentos a no ser que haya una intolerancia un o una Celia aquí a que ves que hay realmente hay una anatomía quitar muchas veces son transitorios las intolerancias a a los alimentos en principio pues no se pueden ayudar con con alguna planta de ética beber mucho líquido durante las infecciones para estimular la dio para hacer mucho Pipi normalmente estos aceites esenciales se toman por la noche que es cuando la vejiga pues se se se llena en tienen más efectos sobre toda la pared de cal

Voz 0187 12:49 y algunos hábitos que deberíamos detener a nivel higiénico no porque también es verdad que yo lo veo a veces no el tema de los de los geles íntimos que también alteran mucho el pH y muchas veces nos pueden llevar a tener infecciones de repetición

Voz 8 13:02 si no lavarse tanto con

Voz 10 13:06 un poco sí

Voz 8 13:08 sí porque altera el pH efectivamente en estos tenemos una protección natural que es un pH ácido que nos protege si nosotros con jabones al Qal iniciamos nuestra página pues estamos perdiendo defensas luego mantener la zona muy seca en verano pues los bañadores cambiarse de bañador con humedades mantener una higiene desde pequeñitas se que señalan las niñas como se tienen que limpiar cuando cuando importante muy importante de ese tienen que limpiar siempre delante atrás porque si no están bajando Gramenet exacto

Voz 0187 13:36 claro que los niños eso no lo hay es el problema no lo ahí cuando son pequeños pero las niñas sí que es verdad

Voz 8 13:40 nosotros lo tenemos luego pues pues durante las oraciones cambiarlos Tampax los tampones con con la frecuencia adecuada no dejar mucho tiempo un un tampón retenido en fin utilizar ropa íntima de algodón no utilizar era sobre todo cuando hay estos problemas y y que que bueno que que haya un cambio frecuentes de de de ropa interior mantener pues el recién en acto

Voz 11 14:05 primeros menos ha dicho que que no lo sé

Voz 10 14:10 sí

Voz 8 14:13 fíjate si tú haces una simple búsqueda en Google encuentras la típica lista de alimentos ácidos y alimentos básicos si alimentos alcalaínos bueno se supone que que evitando los elementos ácidos podremos tener menos infecciones pero bueno yo no lo tengo muy claro frenos claro nosotros por ejemplo siempre lo que recomendamos es antes del desayuno desayunar con un zumo de pomelo con lógico zumo de limón porque aunque te parezca que es lo más seguido del mundo es muy Alcalá inicialmente entonces nosotros necesitamos estar al Qal iniciados a nivel general pero hace dos a nivel íntimo las mujeres gente lo que te digo entonces un zumo de Delhi mono de pomelo por las mañanas en ayunas no es que los dientes a cal inicial con pajita bueno yo creo que te acostumbras lo puede diluir en un poquito de agua sí sí si tienes mucha sensibilidad poesía hace tomarlo con con pajita pero en principio se se tolera bien pues yo creo que hemos aprendido muchas cosas pues me alegra aún es decir

Voz 11 15:19 muchas gracias por habernos acompañado gracias

Voz 12 15:22 hacías

Voz 7 15:25 ah

Voz 12 15:27 no

Voz 0187 15:47 Isabel que me traes hoy pues hoy vengo a hablarte de un debate que está de moda que es tendencia es el de los derechos de autor en el mundo de la cocina en algún momento tenía que pasar cuántas veces ha escuchado eso de secreto de sumario cuando alguien le pedía una receta muy preciada adornos pasa incluso los que no somos cocineros que si algo es muy tuyo no me quieren no tiene aunque ya no tienes que nadie la descubran y les salga exactamente igual que Haití pues claro cuando se trata de la cocina de la alta cocina que para muchos es arte no muchos la consideran así la gastronomía pues claro hay que proteger un poco lo que es de cada uno no o así lo piensan los cocineros por curiosidad sabes cuáles son algunas de las recetas más copiadas del mundo la tortilla de patata no yo creo que que cuando te lo digan que no te vas a aprender porque tienen que ver con el chocolate son el chocolate y la tarta Sasha es la típica la típica de Viena bueno Últimamente se habla mucho de esto porque los cocineros un poco se han unido no para para pedir que primero que se defina el concepto de obra gastronómica de creación culinaria y sobre todo para que se proteja entonces bueno hay un poco movimiento no de de intentar que la legislación un poco a favor de proteger las creaciones gastronómicas ya habrá que pedir derechos de autor para poder hacer esa receta mira escucha cómo saber si alguien aplazar una receta con la globalización las redes y la facilidad para acceder a casi cualquier información apropiarse del trabajo de otros es mucho más fácil del mundo de la cocina exige que se ponga un poco de orden en relación a la autoría de las creaciones gastronómicas hace apenas unos días ha tenido lugar el primer Congreso Europeo de Derecho gastronomía y los cocineros han unido fuerzas para pedir lo que creen que necesitan reconocimiento

Voz 14 17:33 sí se puso sobre la mesa yo y inmersa ves pues temas que nos preocupan del reconocimiento de las recetas o de los sistemas que se utilizan para elaborar un plato o un procedimiento en contra de una nada perfecta la obtención de distintos caldos de matices no temperaturas exactas de cada producto hay recetas que se dan como hechas por el mundo

Voz 8 17:59 terminado

Voz 14 18:01 aparte no

Voz 0187 18:02 Nos habla Pedro Larumbe chef del restaurante el XXXVIII de Larumbe integrantes de la Federación Cultural de Asociaciones de cocineros y reposteros de España en los explicado que lo importante para ellos nosotros los derecho remunerado sino que se reconozca los cocineros su dedicación y su capacidad de innovar en un campo al que muchos consideran un arte

Voz 14 18:21 para que sobre todo se establezca el reconocimiento este casarnos estaba hablando de un pago un canon al igual que decir que eso Val después y me viene pero yo creo que sí es importante es en España tenemos grandes cocineros innovadores que rompen esquemas en el mundo no la atonía de alguna manera también hay que recordar SER es ese trabajo que externas

Voz 0187 18:42 sabemos que la popularización de la cocina a los concursos de televisión o internet e incluso hacen de las suyas sí pero por qué no ha sido hasta ahora cuando ha estallado esta necesidad dentro del mundo de la gastronomía

Voz 14 18:54 hay que tener en cuenta que en España

Voz 15 18:59 digo a personas que presentó una parte importante de Lippi no la mayoría somos empresas pequeñas

Voz 14 19:05 hay mucha diversidad no es como las grandes cadenas hoteleras por ejemplo donde hay acuerdos hay un lento porque mucho más empresarial de cada tema no yo creo que estas son las razones por las que en muchos aspectos quedamos un poco al margen falta una voz que ponga sobre la mesa hay esto yo creo que es una buena oportunidad para todos

Voz 0187 19:26 pues ya saben si tienen grandes recetas en su haber tengan cuidado esperaban que la legislación cambie para que le reconozcan como autores si lo que quieren por el contrario es que ese familiar siga pensando que el chocolate se creo en su cocina que sepan que no les va a durar mucho el cuento así quédense prisa esto no ha hecho más que empezar bueno Ángela también te digo que si se trata de copiar postre de chocolate por ejemplo o dulce eso

Voz 1459 19:58 es que me gusten oye por mi bienvenido sea detrás no

Voz 0187 20:01 es broma así me escucha los cocineros a que cada uno lo suyo

Voz 8 20:09 no

Voz 1459 20:46 hola Fátima hola cómo estás en esta mañana de sábado pues la verdad que estoy estupendamente hoy es venía hablarnos de un concepto danés pues si Bengoa retomar un libro que mencionen el último programa que se llama Lay que que significa felicidad andan e de Make wiki es verdad que no

Voz 0187 21:09 vamos que tenía un nombre muy divertida es verdad

Voz 1459 21:12 Cuba Viking entonces bueno como comentaba el otro día para aquellos oyentes que se han incorporado hoy Make wiki es el director del Instituto para la búsqueda de la felicidad en Copenhague bueno de Copenhague y entonces qué es lo que cuenta él en en este en este libro algunas preguntas hace o cómo lo enfoca bueno esta página lo que hacen es dar respuestas a distintas preguntas sobre la felicidad no que tienen en común que en definitiva es un poco el trabajo que hace él en el instituto no a estudiar la felicidad no que tienen en común las personas más felices del mundo que podemos aprender sobre la felicidad en otros lugares qué podemos hacer para ser mucho más felices de lo que somos también cómo se puede medir la felicidad no queja algo que él que él hace en en el instituto en el que trabaja

Voz 0187 22:03 parece ser que el algunas investigaciones han llevado a la conclusión de que hay seis factores determinantes para la felicidad entonces si te parece los enumerados

Voz 1459 22:13 sí vamos a hablar de ello venga vamos a por ellos no a potenciar esos factores nuestra vida es así conseguiremos tener una vida un poquito más Feli uno de ellos es la unión no la comida como ritual entonces de alguna manera no viene a decir que hay que recuperar el comer con los amigos el comer con los familiares efectivamente con aquellos que te caigan bien incluso con los compañeros de trabajo osea comer con ellos disfrutar de la comida disfrutar de la charla observarlo y esto es muy importante ya que si nos fijamos o nos detenemos en nuestra propia vida nos podemos preguntar cuántas veces comemos en alguien diariamente y probablemente comemos a todo correr en la oficina en el casa de nado no

Voz 0187 22:55 lo de mirar la tele también habla sobre ello sí

Voz 1459 22:58 sí que bueno que comer delante de la tele aún muy aumenta mucho los niveles de obesidad hasta un cinco por ciento

Voz 0187 23:03 porque no somos conscientes de lo que estamos comiendo y también porque no más tocamos la comida de manera adecuada con lo cual la señal esta que nos dice para de comer llega demasiado tarde

Voz 1459 23:13 probablemente porque estaba pendiente de lo que dice la tele que de tu propia pasión de tu propio o de tu disfrutar de la comida que de la propia comida no entonces de alguna manera lo que viene a comentar es que hay que bueno que en definitiva todos los países recomiendan siempre que tengan una alimentación sana que comamos fruta verdura diariamente pero por ejemplo Francia que le da mucha importancia al comer al comer acompañado al ritual de la comida por ejemplo Francia le parece muy importante además de comer diariamente fruta y verdura pues también una de las cosas de comer acompañado la compañía de calidad de alguna manera que vamos a por el segundo hace mucho hincapié en en la bicicleta no sé si porque nadie humano Haidar a bicicleta IB hecho los estudios que ellos tienen es que el desempolvar la bici salir al exterior pasear con ella hace mucho más feliz a la gente pero nos anima que lo ha que lo hagamos que que si no sabemos montar pues que intentemos aprender que vayamos un curso de bici o que le pidamos algún amigo que nos enseñe

Voz 0187 24:22 ya el tercero

Voz 1459 24:23 el tercero sería también en en estas investigaciones que han hecho han descubierto que que que en general la gente

Voz 17 24:34 se siente más Feli captando

Voz 1459 24:35 el dinero en experiencias y vivencias que en objeto o sea un viaje M

Voz 0187 24:40 por qué un vestido si yo ahí estoy también da acuerdo

Voz 1459 24:45 la siguiente conseguir ser más feliz en el trabajo la manera de conseguirlo es teniendo un horario mucho más flexible y siendo mucho más autónomo es decir ellos proponen por ejemplo un día a la semana poder trabajar en casa de tal manera que es ahora que pierdes para ir al trabajo yo es ahora que pierdes para volver pues al final al estar en casa no no tienes porque no tienes que trabajar esas dos horas más no tienes por qué perder ese tiempo de luego también plantea que se podría hacer durante una mañana pues como una jornada de trabajo sin interrupciones no no suena el teléfono que necesitarían que no haya reuniones no

Voz 0187 25:23 eso estaría muy bien por lo menos que te dejen avanzar no porque hay veces que tiene muchas cosas para hacer pero te están entrando toda todo el rato cosas nuevas y lo que realmente tenía programado para ese día se va quedándose va quedándose va quedan no y al final no te da tiempo a hacerlo

Voz 1459 25:36 hay alguna más si nos quedan dos más venga el tema de la de entrenar la empatía no osea mucha veces no no sabemos ponernos en el lugar del otro y no nos ponemos en el lugar del otro en dos se nos pone ejercicios para para que lo intentemos no y uno de estos ejercicios puede ser leer lecturas que normalmente no leemos sobre personajes que desconocemos y luego también visitar lugares o conocer gente que son muy distintas a nosotros que piensan de manera distinta o que Bolivia

Voz 0187 26:07 de la burbuja que es lo que yo no

Voz 1459 26:10 salir del espacio de de confort de alguna manera no salir del espacio de tu amigo de lo que conoces es lo que te sientes cómodo cómoda irte a otros espacios que desconoce hip probablemente al conocer a estas personas ahí sus ideas o incluso porque han tomado esas decisiones entenderían muchas más cosas no los entendería es más yo creo y la última y la última sería ser bondadoso no ser un poco Amelie no sé a quién no recuerda la película Amélie que como todo el mundo recuerda ella no era una camarera francesa no que descubrió en en el baño de su apartamento una caja de recuerdos infantiles y decide buscar a ese niño que ya era un señor devolverle esa caja no entonces cuando se encontró con él veo esa cara de felicidad que se le puso a este hombre por por haberle de alguna manera devuelto su infancia y entonces ella decide que lo que quiere es hacer el bien porque sintió tanta felicidad que dijo buf estas mi misión tengo que seguirá siéndolo de alguna manera lo que nos proponen es que seamos un poco Amélie que busquemos los algo un hecho bondadoso al día no de hacer algo por los demás

Voz 0187 27:21 pues bueno si si conseguimos cumplir todos estaría genial

Voz 1459 27:25 sería genial hacer entrenarnos en cada una de estas facetas que no recomienda Make Wiki

Voz 0187 27:33 gracias Fátima nada gracias a ustedes pues hasta aquí el programa de hoy Ángela hoy también va a decir eso de que se ha hecho muy corta ya no voy a decir ni que se me ha hecho corto ni cuánto hemos aprendido igual hay alguien en casa que ya está dado cuenta de esto y nosotros ya lo estamos evidenciando han puesto es una vez muletillas que tu tienes no te digo más vidilla este programa así que no pasa nada pues volvemos la semana que viene si nos volvemos a escuchar la semana que viene acordaros que el sábado a las doce en Cadena Ser punto com pero luego a partir de ese momento siempre pueden descargarse el podcast por favor háganlo mi Boix en I Tunes y en la app de la Cadena SER siempre disponibles también en el made del programa en Be Ok arroba Cadena Ser punto com en Facebook y en Twitter para responder dudas preguntas si lo bueno que nos felicitan también siquiera ha bajado mucho sí sí lo contrario

Voz 6 28:53 para Esteban