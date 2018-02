Cómo la alimentación ayuda a prevenir infecciones

Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:42 Ángeles seguro que las mujeres que no se escuchan esta semana sabrán a qué nos referimos si decimos infección de orina o Can't vivía Si yo creo que es una de esas palabras clave

Voz 0187 00:52 que no entiendo por qué ese comenta muy poco cuando es algo tan común que nos pasa a muchas

Voz 0187 00:57 que es muy molesto oí influyó mucho en nuestro día a día es bueno yo creo que que la mayoría de nosotras en algún momento hemos pasado poner alguna infección de orina por una cándida fíjate en el tema de la cándida está muy relacionado con la gente que tiene sobrepeso porque la cándida se alimenta principalmente

Voz 5 01:13 de de azúcares entonces esta gente que a veces

Voz 0187 01:16 es llega que dice no puedo parar de comer dulce durante todo el día lo necesito o Mi cuerpo me lo pide

Voz 5 01:22 además te da la pista de que tiene

Voz 0187 01:25 cándidas vaginales de repetición muchas veces puede ser debido por una Cándido estomacal entonces aquello que nuestros decimos no tienes fuerza de voluntad eres débil con el dulce y tal quizá tenga otra otra explicación y sea esta famosa cándida que lo que ha hecho ha sido crecer y colonizar zonas donde no debería estar y una de ellas es el intestino la cantidad estomacales una cándida que no da sintomatología aclara no es como una cantidad vaginal que sabes que tienes un picor una cantidad bucal que aparecen llagas pero sí que aparece estas ganas de comer dulce de manera descontroladas a lo largo del día sea fíjate si está relacionado es parecido a cuando hablamos un poco de la crono nutrición no es la relación de los hábitos de sueño con la comida no siempre cuentas pues si alguien viene me dice que ata Alora tiene hambre o cada hora se despierta de ha comido tal otra con Herat ese suele ser siempre por una baja de serotonina pero fíjate ahí está muy localizado en la tarde no cuando después de de comer me la hora de la merienda de repente empieza a comer dulce empieza a dormir mal ahí suele ser por una baja es el otro Nina pero cuando las ganas de comer dulces son a diario durante todo el tiempo es gente que te dice yo sería capaz de no comer nada con tal de comerme el postre prácticamente vivirían de comer dulces ahí en muchos casos no en todos pero en muchos casos puede ser que tengamos una candidez estomacal para que veamos qué cosas hay detrás de una dolencia tan simple que bueno en efecto no es grave explicaciones que tienen que ver con nuestros hábitos con los medicamentos que tomemos a veces también con la alimentación por supuesto iba para descubrir todas estas causas no entender un poquito como funcione sobre todo darle visibilidad porque seguro que mucha gente cara no se escucha dirá eso a mí me ha pasado pues nos visita hoy Inma González médica dirige el CSIC de Barcelona

Voz 4 03:08 buenos días Inma buenos días gracias por acercarte a la radio a vosotros

Voz 0187 03:13 pregunto por porque tenemos infecciones relacionadas con la orina porqué especialmente somos las mujeres las que padecemos este tipo de infecciones claro

Voz 4 03:20 porque tenemos una anatomía muy diferente de los hombres tenemos una letra muy pequeñita eh la la la vejiga urinaria está muy cerca de de la vagina y Delano y entonces desde Elano es el vienen los patógenos vía por esta vía cuando cuando es somos más susceptibles que los hombres a infecciones de orina y son varios los órganos que pueden verse infectados no no tiene sí cuál sería pues mira es muy típico en cuando hablamos de infecciones Geni urinarias estamos hablando de mis acciones de de vejiga estamos hablando de micosis estamos hablando de Bach y no seis de de infecciones de de la de la vagina de la vagina hay todos todos estos eh tipos de infecciones tienen en común que hay un transtorno en la macrobiótica intestinal es el reservorio y hay un trastorno en la microbiología vaginal que es la que nos tiene que proteger de todos estos patógenos y por qué por qué ocurre esta

Voz 0187 04:20 esta alteración de nuestra microbio intestinal porque baja o porque se porque cambia la composición de esta microbiana intestinal para que nosotros tengamos una imagen

Voz 4 04:28 si nuestro cuerpo es muy muy inteligente el cuotas las mujeres en la vagina tenemos un reservorio de gérmenes que nos protegen que se llama el acto bacilo sobre todo el el el acto bacilo dedo darla en entonces debido a normalmente el PH la vagina es ácido tenemos estos estos bichitos que son buenos que no están protegiendo pero cuando disminuye cuando hay cambios de pH o cuando vía anal entre algún germen de estos la flora protectora disminuye la flora comensal que tenemos siempre pero que están ahí como como controlados de repente ese descontrol ahí es cuando tenemos infecciones aquí y esto suele pasar

Voz 0187 05:11 por ejemplo yo sé que hay mucha gente que lo tiene por ejemplo justo antes de que le vaya a venir la menstruación no por una bajada de

Voz 4 05:16 ensayando o en qué otros casos podemos encuentra está sujeto a a influencias fórmula dependientes es decir durante ciclo nosotros tenemos variación de estrógenos y progesterona ya hay cambios de pH entonces cuando el PH que tiene que ser ácido pues aumenta es posible que un patógeno se haga fuerte o cuando pues un una cándida está en el reservorio intestinal que está ahí controlada se controla es posible que pase vía vaginal y que haga una una micosis vaginal situaciones de estrés tomado antibióticos durante un periodo prolongado sí hay hay muchas causas relacionadas con hormonas con estrés con la toma de antibióticos sobre todo que es cuando nos deja muy muy flojito de de defensas pues nuestros gérmenes comensales que están conviviendo con nosotros de repente hacen patógenos

Voz 0187 06:06 eso es lo que te iba a preguntar el tema de los antibióticos porque siempre decimos infección antibióticos por ejemplo en el caso de la cándida la cantidad crece cuando tomamos iPod determinada

Voz 4 06:15 de esa de todo eso hay que ir con mucho cuidado con con la antibiótico APIA muchas veces ante por ejemplo una infección de orina se ese pauta en Antibióticos resulta que que hay mucha recibí iba y que los gérmenes se vuelven resistentes a los antibióticos porque son capaces de fijarse mediante tienen unas cien días unas asesinas y son capaces de fijarse pues a la pared de la vejiga están ahí colonizados hacen un confirma que los protege por anterior que solemos contrario entonces hay que cambiar de táctica

Voz 0187 06:44 la solución serían los problemáticos la solo

Voz 4 06:47 son serían los problemáticos para de esta diócesis de ésta pero Flora alterada volverá a una flora protectora que nos defienda y entonces pues en vez de antibióticos cuando recibí cuando las pues las mujeres tienen infecciones de repetición cambiamos de táctica desde la medicina integral activa ayudamos por ejemplo aceites esenciales que tienen capacidad bacterias o sea que se cargan los patógenos sin producir resistencias

Voz 0187 07:13 también funciona muy bien y tomar problemáticos a nivel preventivo no es decir por ejemplo en las mujeres en las que siempre les aparece una infección antes de que le venga la menstruación

Voz 4 07:22 ahí pueden hace unos días no se unos días antes de de la menstruación protegerse de una semana al mes con la toma de de propio típicos de esta manera se van a mantener una una flora pues en buen estado Iván van a hacer que los patógenos no no crezcan los hagan insolencia en otras zonas donde no estar a ETA

Voz 0187 07:41 bien la alimentación juega un papel muy importante

Voz 4 07:44 hay alimentos prohibidos para evitar esta clase de acciones sobre todo en cándidas las candidatas son muy dependientes de azúcar y tú lo sabes muy bien lo Ángela entonces es importante pues que la paciente asuma un poquito que hay que hacer un cambio de dieta la eh una dieta libre de azúcar es una dieta libren levaduras les cuesta eh cuesta cuesta pero vale la pena porque también es muy incómodo episodios de repetición y no verse nunca libre el problema y entonces pues una dieta libre de azúcar es libre de levaduras durante un tiempo pues nos va ayudar a parte de lo lo que nosotros podamos hacernos va ayudará a controlar esta cándida

Voz 0187 08:22 sí también decir que la cantidad no tiene por ser sólo vaginal

Voz 4 08:25 también puede ser estomacal que es verdad que hay no da tanta sintomatología clara o también puede ser bucal que ahí sí que es verdad que es muy visible la gira aparecen esas llagas en la boca pero la cantidad estomacal muchas veces la gente la tiene sabe tomar este caso es el reservorio de la candidata es digestiva inmoral entonces las vías de colonización suelen ser la vía digestiva baja o a través de la boca y entonces no hay que controlarla y muchas veces pasa asintomática entonces hay que dar aceites esenciales cuando sospechas por la clínica que el reservorio no está aquí no sirve de nada curar una intentar curar una cándida seis vaginal sino atacase el reservorio el reservorio intestino

Voz 0187 09:07 tal y en este papel también os aquí también jugó un papel importante me imagino los fungicidas

Voz 4 09:12 sí lo que pasa que fungicidas se suelen dar a nivel tópico cuando hay mucha molestia mucho prurito mucho mucho enrojecimiento entonces para aliviar los síntomas se pueden se pueden dar vía tópica fungicidas iría oral en nosotros preferimos aceites esenciales de clave romero orégano esta fórmula suele ser una mezcla de clavo orégano semilla de zanahoria en una base de de aceite de Melina tienen un poder fungicidas bacteriano y al mismo tiempo también un cierto poder tráfico entre inflamatorios sobre la mucosa para que no tan para que sea real

Voz 0187 09:50 PD no también hay algún alimento así que que tengamos que evitar claramente no decir adiós independientemente de la comida para otro tipo de de enfermedades sea para otro tipo de infecciones de repetición bueno lo que hay que con

Voz 4 10:04 volar es que muchas veces la hay una hiper permeabilidad intestinal es decir las los pacientes pues por porque han pasado por un tibio terapia prolongada o que han pasado por un periodo de de este es tiene una mucosa intestinal muy permeable entonces cualquier alimento de repente ese hace como como al un alérgenos entonces lo que hay que hacer es tratar esta mucosa sellar la compró vio ticos con glutamato Mina con cinco sería hombre mide entonces sellar para que los alimentos no sé que hay una intolerancia un o una Celia aquí a que ves que hay realmente hay una anatomía muchas veces son transitorios las intolerancias a a los alimentos en principio pues no se pueden ayudar con con alguna planta de ética beber mucho líquido durante las infecciones para estimular la de si es para hacer mucho Pipi normalmente estos aceites esenciales se toman por la noche que es cuando la vejiga pues se se se llena en tienen más efectos sobre toda la pared de cal

Voz 0187 11:00 algunos hábitos que deberíamos detener a nivel higiénico no porque también es verdad que yo lo veo a veces no el tema de los de los geles íntimos que también alteran mucho el pH y muchas veces nos pueden llevar a tener infecciones de repetición sí

Voz 4 11:14 no lavarse tanto con

Voz 6 11:16 hasta hace poco

Voz 4 11:19 sí porque altera ser th efectivamente estos tenemos una protección natural que es un pH ácido que nos protege si nosotros con jabones al Qal iniciamos nuestra página pues estamos perdiendo defensas luego mantener la zona muy seca en verano pues los bañadores cambiarse de bañador con humedades mantener una higiene desde pequeñitas hay que enseñar a las niñas como se tienen que limpiar cuando me cortan de muy importante de ese tienen que limpiar siempre delante atrás porque si no están pasando exacto claro que los niños eso no lo hay es el problema no lo hay

Voz 0187 11:49 dando son pequeños pero las niñas y que nosotros lo tenemos

Voz 4 11:52 luego pues pues durante las oraciones a cambiarlos Tampax los tampones con con la frecuencia adecuada no dejar mucho tiempo un tampón retenido en fin utilizar ropa íntima de algodón utilizar era sobre todo cuando hay estos problemas y y que y que bueno que que haya un cambio frecuentes de de de ropa interior mantener pues el cine

Voz 7 12:16 lo menos ha dicho que que la higiene provocarse trabajaba

Voz 6 12:21 sí

Voz 4 12:24 déjate si tú haces una simple búsqueda en Google encuentras la típica lista de alimentos ácidos y alimento a los alimentos alcalaínos bueno se supone que que evitando los elementos ácidos podremos tener menos infecciones pero bueno yo no lo tengo muy claro frenos claro nosotros por ejemplo siempre lo que recomendamos es antes desayuno desayunar con un zumo de pomelo o ecológico con zumo de limón porque aunque te parezca que es lo más seguido del mundo es muy Alcalá inició ante entonces nosotros necesitamos estar al Qal iniciados a nivel general pero hace edificados a nivel íntimo las mujeres la gente lo que te digo entonces un zumo de Delhi mono de pomelo por las mañanas en ayunas no es que los dientes a cal inicial con pajita bueno yo creo que te acostumbras todo lo puede diluir en un poquito de agua sí si tienes mucha sensibilidad poesía hace toma lo con con pajita pero en principio se se tolera bien pues yo creo que hemos aprendido muchas cosas pues me alegra es decir