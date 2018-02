¿Cómo proteger una obra gastronómica?

Voz 3

00:24

Abel que me traes hoy pues hoy vengo a hablarte de un debate que está de moda que es tendencia es el de los derechos de autor en el mundo de la cocina en algún momento tenía que pasar cuantas veces ha escuchado eso de secreto de sumario cuando alguien le pedía una receta muy preciada adornos pasa incluso los que no somos cocineros que si algo es muy tuyo no me quiere no tiene validez no tienes que nadie la descubran y les salga exactamente igual que Haití pues claro cuando se trata de la cocina de la alta cocina que para muchos es arte no muchos la consideran así la gastronomía pues claro hay que proteger un poco o lo que es de cada uno no o así lo piensan los cocineros por curiosidad sabes cuáles son algunas de las recetas más copiadas del mundo