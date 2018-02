¿Cómo es la gente más feliz del mundo?

se siente más feliz gastándose el dinero en experiencias y vivencias que en objetos osea un viaje mejor que un vestido si yo ahí estoy también da cuenta la siguiente conseguir ser más feliz en el trabajo la manera de conseguirlo es teniendo un horario mucho más flexible y siendo mucho más autónomo es decir ellos proponen por ejemplo un día a la semana poder trabajar en casa de tal manera que es ahora que pierdes para ir al trabajo y es ahora que pierdes para volver pues al final que al estar en casa no no tiene porque no tienes por que trabajar esas dos horas más no tienes por qué perder ese tiempo de luego también plantea que se podría hacer durante una mañana pues como una jornada de trabajo sin interrupciones no que no suena el teléfono que necesitarían porque le digo que no haya reuniones no

Voz 3

05:30

y alguna más si nos quedan dos más venga el tema de la de Entrena por la empatía no osea muchas veces no no sabemos ponernos en el lugar del otro y no nos ponemos en el lugar del otro en doce no pone ejercicios para para que lo intentemos no y uno de estos ejercicios puede ser leer lecturas que normalmente no leemos no sobre personajes que desconocemos y luego también visitar lugares o conocer gente que son muy distintas a nosotros que piensan de manera distinta o que salir de las burbujas que es lo que dice no salir del espacio de de confort de alguna manera no salir del espacio de tu amigo de lo que conoces el lo que te sientes cómodo cómoda irte a otros espacios que desconoce que probablemente al conocer a estas personas ahí sus ideas o incluso porque han tomado esas decisiones entenderían muchas más cosas no los entendería mal yo creo y la última y la última sería ser bondadoso no ser un poco Amelie aquí nos recuerda a la película Amélie que como todo el mundo recuerda ella no era una camarera francesa no que descubrió en en el baño de su apartamento una caja de recuerdos infantiles si decide buscar a ese niño que ya era un señor devolverle esa caja no entonces cuando se encontró con él Bieber sacará de felicidad que se le puso a este hombre por haberle de alguna manera devuelto su infancia y entonces ella decide que lo que quieres hacer el bien porque sintió tanta felicidad que dijo Bush estas mi misión tengo que seguir haciéndolo de alguna manera lo que nos proponen es que seamos un poco Amélie que busquemos algo un hecho bondadoso al día no de hacer algo por los demás