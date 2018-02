El derecho a manifestarse

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días

Voz 2 00:06 Javier del Pino Lourdes Lancho buenos días

Voz 0874 00:49 desaparecer en Barcelona para asistir a esa primera sesión

Voz 3 00:52 el jueves pues buenos días voy a voy a asistir pero de la misma manera que Puigdemont o sea en la distancia hoy ahora que escuchaba a Javier hablar de esto no oye sois los jabalís no oye es muy temprano y lo estoy viendo

Voz 1312 01:09 que estaba contando lo de lo de Trump y no sé si te das cuenta que cada vez que el tema de la relación con Rusia se pone interesante él sale con lo de Corea del Norte y estaba pensando yo hoy escoria del norte el plus este tramo

Voz 0874 01:25 quería llevan pero no es no te acuerdas de coger vacaciones hace muy tu número de hecho de las tengo pendientes la cena de segura no

Voz 1312 01:30 pocas veces hemos empezado con una noticia importante como la que nos dio ayer el presidente del Gobierno desde Bruselas

Voz 1487 01:37 el requisito fundamental es competencia y capacidad de trabajo punto es decir el suministro que conozca el tema que se lo sepa que no tenga que estudiarse los asuntos que se va a encontrar encima de la mesa

Voz 1312 01:53 si va a ser el criterio para elegir al nuevo ministro de Economía Si ese va a ser el criterio bueno pues tan sólo cabe esperar que haya más cambios en el Gobierno y que se siga rigiendo por ese principio que nos anunciaba ayer el presidente no

Voz 0874 02:04 además me ha parecido un poco infantil lo que dice Rajoy no un ministro que se lo sepa que no se tenga que estudiar yo me imagino entonces a Rajoy haciendo exámenes de ingreso no a Zoido por ejemplo le pregunto en su día como mejorías a la policía en la puerta de un colegio en uno de octubre en Barcelona

Voz 1312 02:18 creo que esa pregunta no le cayó en el examen no salió

Voz 0874 02:20 no es que yo creo que sí que le cayó Ohrid probaron oye te imaginas estaba Rajoy en Bruselas participando en la cumbre de jefes de tu te imaginas qué hubiera pasado

Voz 1312 02:28 antes estado imaginando de tu mentalmente te has hecho el guión mentalmente de encuentros divertidos entre Rajoy y Puigdemont por las calles de Bruselas tú te imaginas que que se tropieza con él no le dice nada porque se piensa que Joaquín Reyes disfrazado de de Puigdemont el tema de que estábamos hablando y que nos estamos nos desviamos estamos muy espesos oye el tema que hablábamos es que en el más puro estilo Rajoy tendremos que esperar para saber quién va a ser el sustituto o sustituta de Luis de Guindos que recordemos en normal la vicepresidencia del Banco Central Europeo

Voz 0874 03:00 muy a su pesar como dice Claudi Pérez crónica del país demos gracias de que las cumbres europeas van a volver a ser aburridas después de todo el cataclismo del

Voz 1312 03:08 sí del del Brexit precisamente hablaran ayer pero ya en plan de cómo quedamos a partir de ahora no como lo hacemos si os acordáis cuando hablábamos de la factura del Brexit eh cuando pasó cuando ganó el referéndum de de que se iban decíamos la lo que les iba a costar no va a los ingleses pues bueno al resto de países la Unión Europea parece que también nos va a costar al vamos a tener que pagar no sé por qué a los españoles no nos pilla de nuevo lo de acabar siempre pagando los costes de las cosas bueno en Bruselas se refirió también Mariano Rajoy como no al resultado de la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió CEO

Voz 0874 03:42 qué pena Lourdes usa la coletilla habitual de lunes a viernes el CEO el CIS catalán

Voz 1312 03:45 ok rabia me da esto no te da rabia estas coletilla es como aquello de la antesala de los de los Oscars no que rabia bueno que Mariano Rajoy se declaró ayer sobre la pérdida de votos de de la independencia pero el aumento de intención de voto a los partidos independentistas muy

Voz 1487 04:02 positivo que baje el número de personas que se declaran independentistas y ahora lo necesario es que volvamos a la normalidad nos pongamos todos a a lo nuestro e intentemos construir algo y desde luego por parte del Gobierno habrá plena disposición para intentar construir algo razonable

Voz 0874 04:20 la verdad es que no se ha comentado mucho ese dato no el aumento de intención de voto a los partidos independentistas que ampliaría en su mayoría a setenta y cuatro escaños no entiende mucho entonces

Voz 1312 04:29 ese es aquello de que se apoya baja el apoyo a la independencia pero aumenta la intención de voto al al independentismo bueno tampoco entienden las fórmulas para la investidura que está negociando los de Cataluña y Esquerra Republicana tú lo entiendes eso Adicae un presidente en Barcelona y otro presidente Un poco común Yeda y no imbuido por la fuerza que gobierna también desde desde Bruselas es que es muy loco todo el guión en Cataluña y con el tema catalán yo creo que se nos está yendo poquito de las manos y luego claro no me extraña que aún propio un vecino de Torrejón de Ardoz le pareciera perfectamente posible viable que un tipo con una bufanda amarilla y una bandera de el bailando en medio de un parque podría ser el mismo ex presidente

Voz 0874 05:09 podría ser

Voz 4 05:12 ah sí

Voz 1312 05:16 bueno podría ser la Guardia Civil ha registrado en poco tiempo dos veces el avión privado de Guardiola cuando viene a Barcelona en búsqueda de muy no ellos dicen que es habitual estos estos registros aviones privados a mí lo que me flipa es que Guardiola aún un jet privado para sus paredes familia para ir a ver el Barça

Voz 0874 05:34 yo creo que paga mucho en esto del fútbol me parece a mí un privado como algo

Voz 1312 05:37 el coche para al fútbol bueno ya que estamos en Cataluña ayer en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona se celebraba el Día de la abogacía es un acto habitualmente solemne donde participan las autoridades judiciales catalanas las políticas suelen estar lideradas por el presidente de la Generalitat pero este año la autoridad política la representado en el joven presidente del Parlament Roger Torrent que aprovechó su intervención para Darden

Voz 5 06:01 la existencia de presos políticos acusado revolvió por delitos

Voz 6 06:07 inexistentes sobre

Voz 5 06:11 qué pum Cau destacado Manices de sentará de profesor

Voz 1312 06:19 se oye de fondo a la decana del Ilustre Colegio de Abogados Maria Eugènia Gay diciéndole por favor presiden hoy no era el día la hecho buena porque nada más empezar su discurso sólo al decir estas frases empezaron a levantarse miembros de la cúpula judicial en Cataluña empezaron los pitos los aplausos en el acto también asistía el ministro de Justicia Rafael Catalá

Voz 7 06:39 entonces siente el Parlamento vine aquí es un discurso político donde no toca son manifestaciones dice que hay una auténtica desenfoque de lo que significa hacer política hoy

Voz 0874 06:49 Cataluña Siglo XXI la verdad es que podríamos estar de acuerdo en que ahora el momento podríamos también empezar a pensar en que existe el derecho a disentir ya decirlo públicamente que no pasa nada

Voz 1312 07:01 sí porque menuda racha llevamos a este paso va a haber más raperos artistas y tuiteros en prisión que verdaderos delincuentes y no me extraña que dentro de unos años estudien Historia del Arte la generación trullo por eh porque las grandes obras que se realizaron en nuestros centros penitenciarios más que en las facultades de dejarte ayer Izquierda Unida por cierto anunció una proposición de ley en el Congreso para derogar los cinco delitos del Código Penal que es analizar la libertad de expresión

Voz 8 07:26 no no no

Voz 2 08:13 la vida moderna Forlán

Voz 1312 08:15 hablamos ahora de criminalizar manifestaciones ciudadanas y esta versión del muro de Pink Floyd una de de las acciones que se hacen periódicamente en la ciudad de Murcia confía estas actuaciones por supuesto concentraciones periódicas en el barrio de Santiago el Mayor para protestar y pedir el soterramiento de las vías del AVE bueno de las vías del tren que parten en dos este barrio no quieren un muro que les separe ni tampoco una pasarela que es la solución que les proponen

Voz 0874 08:38 sabes que tú estabas de vacaciones Lourdes para finales de septiembre hablamos de estas protestas en Murcia que convocaron la mayor manifestación de su historias que ya los tiene que construir una frontera en medio

Voz 1312 08:48 lo sé lo sé pero es que por culpa de la Ley de Seguridad Ciudadana muchos de los vecinos que cada día hacen estas acciones de protesta o simplemente se concentran eh no tienen la autorización pertinente tienen que ver como se les piden identificaciones continuamente se les multa de un además con cantidades que no pueden pagar

Voz 0874 09:03 qué clásico a ver el carné no se identificación identificación una época de los grises

Voz 1312 09:07 han abierto un crowdfunding una colecta con la etiqueta gel multa soterramiento ya les queremos ayudar claro que sí pero mejor nos lo cuenta Antonio Hernández miembro de Plataforma Pro soterramiento de las vías de Murcia buenos días Antonio

Voz 11 09:20 hola buenos días a todos cuéntanos porque has multan pues nos multan por el simple hecho alguna vez de estar allí manifestando los como lo hacemos desde el doce de septiembre pues los hacen te de multas que van desde los trescientos y los mil

Voz 0874 09:38 y es que si de verdad que ves que me suena casi francés me me estoy acordando el chiste de Forges este ahora que el pobre ha fallecido no cuando había una sola persona le decía disuelva se pidió desde estoy solo no nos dejan salió a la calle

Voz 11 09:51 no y además una de las cosas que tiene la ley mordaza es que cuando usted reúne veinte personas ya se considera manifestación entonces a partir de ahí lo tienes una autorización que tienes que pedir con con quince días de antelación eso es imposible porque puede ocurrir en un momento dado conocer Cursa de última hora ah pues ya tienes tienes que tener mucho cuidado porque te pueden poner poner una multa Si esto nos recuerda que parece desestimó hace años teníamos más libertad a la que ahora

Voz 12 10:21 además multan alguno de los multados de los cuarenta multados que por los que recoger fondos son pensionistas no son jubilados que tiré fuerte

Voz 11 10:31 bueno jubilados incluso Amate Casia que no tienen ningún y eso que tienen tiene buena por el muro justo practicamente supuesta y que sale por las noches a manifestarse es multas de bueno y los pensionistas pues que algunas multas prácticamente son más del doble o casi lo que ese me a cobrar pues sumó pequeña plaga de tensión

Voz 0874 10:54 ahora en qué punto en qué punto está la construcción que solución dan las autoridades para que el tren pase de un lado a otro

Voz 11 11:00 claro ella siguen siguen en lo mismo porque como estamos en en en año preelectoral prácticamente pues quieren que que el AVE Bellerive a toda costa a Murcia y después mitin el soterramiento oí la solución que que hace es poner una pasarela y volvemos a lo mismo que era comenzamos en septiembre una pasajera es la que tiene que tiene que pasar niños que Barna a al Instituto al centro de salud personas mayores y eso sería para muchos años típico de garantizada de que presupuesto presupuesto se vaya se vaya a hacer se puede cosas

Voz 0874 11:37 Toño Hernández miembro de la Plataforma Pro soterramiento de las vías de Murcia hay mucha suerte creo que la página ese llama cualquiera cuanto goteo deje ese fondo de solidaridad para las multas a pensionistas amas de casa que están pidiendo que no les pongan una valla en medio de su Berry Antonio un abrazo fuerte suerte

Voz 11 11:54 un abrazo a vosotros hay muchísimas gracias como siempre por el Retiro

Voz 13 12:01 no

Voz 0874 12:05 es esa época hace ya tanto tiempo cuando

Voz 14 12:08 el veinte personas juntas era salir

Voz 0874 12:10 copas por ejemplo no o o un partidillo de fútbol te ponen una multa la te ponen bienestar misa eres una manifestación

Voz 15 12:17 me veo una vez más obligado a pedirle a las fuerzas políticas que no hagan política

Voz 1487 12:23 este así que eso es el Pacto de Toledo porque es muy fácil decir suban las pensiones cuánto lo que quieran pero si luego no hay recursos para pagarlo pues lo que estaremos es tomándole el pelo a la gente

Voz 0874 12:35 Rajoy desde Bruselas hablando de las pensiones después de las masivas manifestaciones de pensionistas el jueves pasado algo que pilló a todo el mundo con el paso cambiado además que pongan lo en las agendas va a volver a pasar el jueves uno de marzo también el día quince y más y más

Voz 1312 12:50 los bancos esta semana son Un paseo por la calle y en un apoyaría para saber cómo se administran esa pensión para sobrevivir

Voz 16 12:57 que cómo me apaño puede ser porque soy solas son seiscientos estirando olvidando que de eso tengo que pagar luz tengo que pagar teléfono pues que me quedan quinientos y luego por él no sé si algo más bueno que digo que me quedo con unos trescientos para comer y ahí está ahí no me paso no me quiero pasar ni voy a un café ni voy tal porque entonces ya me me paso de mil precisó pues tomar me gusta ir bien al día no quiero pasarme yo tengo familia pero no quiero sacar de ellos nada siempre me he apañado solas pero con seiscientos trescientos son para gastos y trescientos para comer con eso la digo bastante que cómo pero lo veo ridículo eso de que suman un cero veinticinco es el de morir

Voz 17 13:40 mirando los precios mirando cuál es la cosa más barata para poder salir adelante llegar a fin de mes siempre buscando los precios más baratos porque claro si tienes que pagar de la pensión alquiler agua luz pues buscando los precios del mercado más baratos para poder llegar a fin de mes y claro sobre todo pollo estén los alimentos más más propicios para para este fin claro pues filetes de porque yo les puedo yo porque ayer he comido a las a las al ajillo iniciaría pues eso como las carnicerías carnicería suelen poner oferta del día ofertadas la semana pues bueno pues si coges carné para cocido y unos filetes pues te Españas como sota caballo y rey no más vueltas

Voz 18 14:24 has tortilla de patata de tortillas huevos arroz huevo arroz a la cubana

Voz 17 14:30 allí poder llegar a fin de mes porque luego vas a la farmacia si tiene tratamiento iba otro va otro palo que te dan os ya que es imposible ir a decir que ayer estuve en la manifestación yo estuve ha empezado ya ya ha empezado que quiero decir que esto es imparable ahora con los pensionistas imparable porque no hay derecho lo que está pasando un euro dos veinte sesenta céntimos ochenta y cinco céntimos pero que pasa que es que los pensionistas no come que sea con el IPC sino sube las pensiones cómo estamos controlados que bajen bueno pues este PA este a este pensionista que tiene tanta cantidad suele bajar el recibo de la luz de baja el recibo del agua o la farmacia

Voz 19 15:14 pero es muy buena administrando te con poco dinero como los pues mira yo por ejemplo los peores estar todos los días en la plaza comprando pues compras un congelador lleno hizo tres cada día quizás un poco un poco en el sentido que por ejemplo yo adanismo como lentejas con Audi lentejas por ejemplo pasaría al líder compras y los cines ahí

Voz 0874 15:44 no lo hay que hacer muchas cuentas hay que cuadrar los números no no recuerdo ahora mismo qué partido rompió la baraja con lo de no tocar ciertos temas con fines

Voz 1312 15:54 ciertos pactos el de Toledo y el terrorista

Voz 15 15:57 partir de Vera ha mirado