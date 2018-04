Juan de Luz “Un día, al llevarle comida a mi padre a la prisión, nos dijeron que lo habían matado"

Voz 1 00:00 me llamo Juan de luz papel tengo noventa y un año padres luz me del buenas relacionado con cuarenta y cuatro años el trece de mayo de mil novecientos cuarenta y uno contra otro por cincuenta católicos de Guadalajara Soler veces al año les llevamos flores su cumpleaños el claro ni en los Santos

Voz 2 00:24 la madrugada del trece de mayo de mil novecientos cuarenta y uno cincuenta y seis personas fueron asesinadas en el cementerio de Guadalajara aquél fue uno de los días más negros de la represión en una ciudad en la que centenares de personas de más de ciento treinta pueblos de la provincia perdieron la vida después de pasar por alguna de sus prisiones uno de ellos era el padre de Juan Saturnino de Luz Medel era agricultor y estaba afiliado a la UGT pero también era una de las pocas personas que sabía leer y escribir en el pueblo entendía por eso en plena República asumió la gestión de la colectividad que como en muchos pueblos se organizó para repartir trabajo y beneficios de la explotación de tierras y nada

Voz 3 01:04 a mi padre lo mataron por Bush por en vida por listo cogió un cargo

Voz 1 01:14 para llevar toda la administración de toda la colectividad que hicieron una colectividad quitándole a los ricos los diez más ricos les quitaron las tierras las las la juntar todas las cosas entonces mi padre de aquel llevar la contabilidad ya tenía fulano de tal tienen dos Joan Tardà de mulas que se quitaban las la colectividad no sé cuántas fincas en no sé cuántas casas tenía llegaba del verano hacía de cada uno de todo lo que recogía esos granos de trigo cebada se ponía un hombre lo vendían los cuartos ahí se quedaban para que cuando hubo que darles a cada uno lo devolverles los suyos lo que lo habían quitado pues lo había uno que es un canalla

Voz 3 02:14 qué quería lo de todos aprovechar la situación eh

Voz 1 02:19 también tuvieron las culpas los otros es decir que es tú no tienes razón que este hombres que lleva la contabilidad es el que dice lo que teníamos ahí estaba ahí está ahí está cada uno los que tenemos que nuestro demás H que no es no es la madre no había nadie total que ya cada uno se lo dieron los que tenían Ny estreno me quedo con mala leche irle Chimbo apuntado hasta que son de cargo

Voz 3 02:48 tú para esta Un tiempo detenido Aquila pisando Guadalajara vendíais haberle recuerdan haberle enerva en el eh

Voz 1 02:58 Tondo andando con las mula

Voz 2 03:01 el tiempo que Saturnino pasó en prisión su mujer y sus hijos le llevaban comida para eso tenían que caminar los veintiocho kilómetros que separan Tendillas de Guadalajara

Voz 1 03:12 que me podía pasar que has podían decir podríamos decir no podían hablar mal podía no

Voz 3 03:22 en una de los viajes que hacéis tu madre y tu a Guadalajara os dicen que vuestro padre ya no está en la cárcel que os dijeron que recuerdas

Voz 2 03:37 la detención y el asesinato de su padre obligaron a Juan a hacerse mayor de repente a empezar a trabajar cuando en realidad tenía que estar pensando

Voz 1 03:46 jugar cuando empezó la guerra tenía diez años cuando me pasó esto son ya doce o catorce nov EFE yo era el mayor de los cinco catorce el es pequeño tenían un año yo tenía que ir a trabajar para de me llamaran de por lo que fuera para que me dieran algo de paz llevar comida a mi casa porque no había nadie que que no es de nada nada nada