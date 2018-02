Tres vecinos para salvar un pueblo

Voz 0874 00:00 pero Rovira buenos días buenos días como tú por aquí por Madrid quiero decir que has vuelto nómada Mauritania a continuar con tu trabajo allí

Voz 0300 00:13 cada vez un encuentro más interesante cuando empecé el viaje

Voz 0874 00:15 se va a durar un año voy y vengo

Voz 0300 00:17 casi nadie habla de Mauritania pero se producen dos fenómenos que hemos comentado de ocasión antes uno que es como una población que vivía del nomadismo en el desierto durante siglos de golpe desaparece su forma de vida no

Voz 0874 00:32 esta transformaciones es muy muy interesante de tiempo hace de la primera vez que fuiste o cuerdas

Voz 0300 00:38 deben empecé bueno yo me voy a Mauritania desde entonces vi sí sí

Voz 0874 00:43 sí porque la pregunta que te va a hacer eso ha cambiado mucho el país

Voz 0300 00:45 como yo sí sino tú fíjate que es un país que en el año cuando hubo la independencia en el sesenta vivía solo un setenta y pico por ciento la gente era anómala sea no tenían casa vivía el desierto y queda un doce por ciento

Voz 0874 00:58 había un alto nivel de analfabetismo si no recuerdo mal

Voz 0300 01:01 mejorados sí sí porque la gente que vivía libre en el desierto se movían prácticamente no había escuelas no pero ha cambiado mucho y luego se ha producido el tercer mundo que es la acumulación en las ciudades no que crecen los eslavos de un modo enorme pero sin orden ni concierto no y entonces esto poder ver en directo no esta transformación de lo rural a la ciudad que es de lo que bajaremos hoy precisamente

Voz 0874 01:26 que si mira tiene mucho que ver con lo que vamos a contar empezamos

Voz 1 01:31 y eso que viste

Voz 2 01:33 sin duda hay que yo he visto

Voz 3 01:36 día que reúne varios elementos que a ti te gustaba cuando me lo contó Valentina que queríais hacerlo dije hombre

Voz 0874 01:41 salir de Madrid comer en un restaurante de pueblo esto es muy de Bruce

Voz 0300 01:46 ahí esto esto siempre está eh pero hay algo más esta es la historia de de la España rural que estamos hablando bastante no en este programa España vacía de gente que busca formas más humanas de la vida moderna de vivir en contacto con la naturaleza con el medio natural pero en este caso no son gente que se han retirado aquello que llamábamos en plan hippy sino todo lo contrario no para ellos la ciudad se ha convertido en un lugar inhóspito quieren vivir como profesionales en el campo élite hecho hablar de un pueblo en el que de momento solamente viven tres personas seguir poner el énfasis en las palabras de momento de momento de momento porque son tres personas qué tiene que viven fijos pero tienen detrás otras doscientas personas que se han implicado en un proyecto de repoblación de pueblo hoy hay una asociación que discute decide los pasos no que descubrió eso espero que se haga de manera digamos abierta a cualquiera que no sepa

Voz 4 02:38 pocas normas bueno tienen un

Voz 0300 02:41 sistema de dirigir el proyecto críticamente y hay normas

Voz 0874 02:45 estoy pensando en esos edificios de apartamentos neoyorquinos en los que los nuevos inquilinos tienen que pedir que les dejen vivir allí pero que no tengo nada que ver con eso no no sexo

Voz 0300 02:55 sí sí pero sí que si tú quieres y allí cómo hay un proyecto de de que te ayudan ahí un fondo de inversiones lo hablaremos ciencia cumplir varios requisitos acción el pueblo se llama bellos si yo aquí se encuentra en la provincia de Segovia no sé si es una historia hermosa porque quienes puedan el proyecto repoblación son hijos y nietos de los antiguos pueblos del pueblo es decir que allí vivían sus abuelos lo recuerdan incluso haber jugado se detrás de este proyecto hay de todo abogados arquitectos ingenieros economistas son ellos precisamente los que ahora han diseñado un plan estratégico

Voz 0874 03:28 para repoblar hiriendo consiste plan cuenta no

Voz 0300 03:32 bueno el el plan se divide en varias patas no pero la idea es que sólo puede funcionar si son competitivos con la ciudad no para eso han desactivado un sistema económico que es rentable y sostenible también un largo plazo de momento tienen un fondo de inversiones que se llama haberlo sido Dreams dotado con doscientos mil euros para invertir en proyectos de emprendedores que quieran desarrollar su negocio viviendo en el pueblo y esto es lo que tu decías antes de esto hay que discutirlo

Voz 0874 04:00 porque es gente que quiere mudarse pueblo pero tiene que hacer algo por el pueblo para ponerlo en el mapa de Josep Maria o para generar economía pero es que qué qué tipo de proyectos busca

Voz 0300 04:08 bueno pues buscan todo tipo de proyectos que sean sostenibles en el mismo pueblo sea una casa rural un restaurante y tal pero por otro quieren atraer también a toda esta gente que monten negocios on line es decir tú puedes ser abogado puedes trabajar en banca o lo que quieras pero trabajando online desde el pueblo no

Voz 0874 04:25 el objetivo cual es quiero decirte ha marcado un número de habitantes número de peticiones bueno yo pienso

Voz 0300 04:31 aunque que pueden volver a las cifra que había antes de los años cincuenta que era unos ciento cincuenta unos doscientos habitantes es un periodo de diez años creo de hecho bueno hasta allí por supuesto ha vivido esta semana Valentina Rojo como les Un poco de pueblo buena acción Darío ni te digo no frío de muerte que está al otro lado de la Sierra se llega haciendo publicidad negativa es un buen comienzo no ha no pero es un frío que limpia el frío limpia si es verdad no hay contaminación en la irreal carretera comarcal supongo carretera comarcal no te encuentras un coche en treinta kilómetros el pueblo es un pueblo muy pequeño es bonito lo forman dos calles en forma de cruz está la Iglesia que no falte si hay un pequeño local habilitado como centro social y fue allí donde estuvimos conversando con Jorge Juan García que es uno de los tres habitantes que es de esta saga que te hablaba de los bisabuelos El día viven permanentemente allí se hicieron una sexta generaciones sexta generación de los García Horcajo los primeros pobladores primeros pobladores de bellos y yo provincia de Segovia vamos a escuchar

Voz 2 05:41 bueno este es el club social antiguo del pueblo como podéis ver tenemos un pequeño museo con las fotos de de los padres y los abuelos bueno intentamos recopilar entre todos los vecinos fotos que como veis hay cosas muy curiosas como una persona del pueblo que hizo el árbol genealógico de la familia más antigua de de yo sí yo que son los García que somos unos cuantos como podéis ver estamos aquí en este álbum el que vino aquí quién era Pilar García Garcías Francisco García que vino de Dueñas que se casó con una señora ese llamaba Ana Horcajo de todo estos García fueron los años en la posguerra después de la Guerra Civil en nuestra doscientas personas entre los años cincuenta y sesenta se va prácticamente todo el pueblo iraquí la despoblación en nuestro pueblo termina exactamente el año mil novecientos setenta y seis donde la última familia con niños deciden irse a vivir a Madrid y a partir de ese momento el pueblo practicante se convierte en un despoblado prácticamente desde el año setenta y seis donde hemos tenido tres empadronados cuatro El momento más bajo ya casi a punto de cerrar el pueblo está en el año dos mil cuatro dos mil cinco dos mil seis queda una sola persona empadronar a partir de momento hemos remontado Un poquito somos cuatro personas empadronadas ahora mismo pero bueno este año pasado en dos mil diecisiete ha sido un punto inflexión ha sido un momento realmente duro para el pueblo hemos está al cincuenta días sin agua potable se quedó el pueblo sin alumbrado público a se quedó a oscuras eh lo bueno que tenemos todos estos descendientes de la gente que lidió en bellos y yo es que ahora mismo tenemos arquitectos ingenieros abogados economistas de gente dispuestas a luchar por el pueblo de gente que sigue manteniendo a un sin vivir en el pueblo el pueblo tanto con su esfuerzo como con el dinero que ponemos en mantener a las infraestructuras somos un pueblo prácticamente abandonado por el Estado como casi todos los los pueblos que tienen tampoco es empadronados ya no sé si invierte nada esto es algo común creo a muchísimos pueblos de todos los que estamos más o menos cerca de las ciudades aquí a partir de mayo empieza a venir gente nos situamos ya cincuenta sesenta personas e viviendo en julio ya llegamos casi a cien en pleno agosto pues nos vamos a doscientos llega septiembre empiezan a irse poco a poco en noviembre ya no queda nadie

Voz 3 08:00 es decir es que ahora que los que vivís creéis que funciona el pueblo por sí mismo no por el turismo

Voz 2 08:06 bueno es que realmente no es ni turismo el modelo de segunda residencia no es viable no es viable económicamente no es viable financieramente nuestro pueblo cuando hay que hacer tareas que en cualquier otro sitio en Madrid en cualquier parque de aquí cortar la hierba ahí hay unos servicios municipales que tiene unos señores que te la cortan que está planteará porque tiene que ocuparse de cuatro personas

Voz 0682 08:26 el Estado se se tiene que plantear porque puede ocuparse de cuatro personas lo no tiene que tomar una decisión nosotros eso eh de alguna manera lo reivindicamos y se lo exigimos al Estado y queremos que nos diga si a partir de que mínimo quiere abandonar a los pueblos tenemos que saberlo es más contemplamos que nos vayan a abandonar pero entonces lo único que les pedimos sino abandona completamente el Estado es que nos permita algún sistema de gobernanza comunitaria comunal como ha asistido durante ochocientos años de todos estos pueblos que los permita sobrevivir por nuestra cuenta porque llevamos haciéndolo cincuenta años estamos intentando mantener todo pero cada vez que tenemos que hacer algo tenemos que pasó

Voz 5 09:06 era un calvario de permisos burocracia de cosas que

Voz 0682 09:12 estamos haciendo trabajo gratuitamente lo estamos haciendo con el esfuerzo de los vecinos Icon nuestro y con nuestro dinero aportando nuestro dinero en nuestro tiempo y encima les tenemos que pedir por favor que nos dejen cuidar el campo cada una de las pequeñas cosas que hemos hecho simplemente proponer por ejemplo una vivienda nueva en el pueblo es una burocracia y una a ver esto es un mal endémico de España pero es que en el caso de los pueblos a las pocas personas que están intentando sacar adelante proyectos se ahogan en un mar de burocracia inhumar de permisos entonces bueno estamos atrapados ahora mismo por cualquier gente que lo mires

Voz 6 09:51 iba eran Virgin

Voz 0874 10:05 muchas cosas muy interesantes como hemos escuchado el primero recintos llamaron tele club no sería el primer recinto en el que hubo una televisión segunda vez en ese pueblo e importancia de trabajo comunitario pero es verdad lo que decía este hombre no que no tiene sentido que te sientas desprotegido por parte del Estado pero para cualquier cosa que quieras hacer en ese pueblo cultivar una tierra o construir una casa en las que acudir supongo que no sé

Voz 0300 10:27 a la Diputación la la maldita burocracia no que no te dejan diríamos bueno no hablaba lo Tajo comunitario Los comuneros también a ver esto se ignora si te abandonan menos deja que la gente

Voz 0874 10:39 haga sus cosas imponerle esa rueda que nadie piense modelo Juego de Tronos es una cosa poco más estable democrática casi podríamos decir no en fin los resultados son buenos momento pero fíjate

Voz 0300 10:51 es una cosa que me ellos han han hecho unas unas viviendas preciosas por ejemplo no rehabilitado tienen un huerto espectacular enorme caballos Un palomar tienen un proyecto de bosque muy bonito de reforestar un bosque y utilizarlo para para ganarse la vida también no a mí lo que me sorprendió es que cuando les preguntas sobre el trabajo Diario dice que sólo dedican dos horas a la granja a los caballos Alberto y tal y el resto están delante de una pantalla

Voz 0874 11:18 o sea no es un negocio llevando en lo que es es decir que tampoco es tanto trabajo no hombre supongo que buenos días no están aspirando a ser

Voz 0300 11:25 en una economía ganadera o no pero comer comen lechuga es biológicas vivirán muchos más años que nosotros también estuvisteis con otros vecinos que hoy viven en Madrid pero que se plantean pronto ir a vivir a a pero si yo no si hablamos con Silvio hay Sara García que son hermanos de Jorge se incorporaron la conversación aquí en el hotel el club que decir regla que también estaba RUP Pedraz que es la mujer de Jorge Juan

Voz 0874 11:49 serlo

Voz 8 11:50 no sé si queremos

Voz 3 11:56 hombre no

Voz 2 12:00 en acero y dedicado el mundo financiero desde hace tiempo

Voz 3 12:03 bueno desde que hemos venido a vivir al

Voz 2 12:05 pueblo pues hemos ganan calidad de vida a lo bestia a vivir como de Madrid que hacía lo que es mejor queremos ir al teatro no escogemos el coche vamos a Madrid que una ahora cuando queremos hacemos lo mismo pero aparte tenemos Netflix en casa tenemos e internet aquel que que yo creo que Madrid es dicho

Voz 9 12:32 hemos encontrado muchos amigos por la zona y si no tienes una cena de algo tiene algo de la Asociación de caballistas algún evento de algo eh yo voy a mis clases que si pues a un pueblo de aquí al lado a veces un poco la vida lo que pasa es que coges el coche en el campo no es ciclo

Voz 8 12:49 no piensa el campo evolucionado y no podemos seguir con el estereotipo de El campo no tiene tecnología al no tiene formación el campo no tiene alternativa las ahí y hay que valorarlas y hay que romper el estereotipo ya de el paleto del pueblo oí el pueblo que no tiene nada no ahora mismo yo creo que los pueblos las oportunidades que tiene una persona ciudad están exactamente igual ahora mismo no exactamente

Voz 10 13:17 yo para saber hacia mi idea es construir bueno diseñar un bosque función como los ecosistemas naturales de la zona emulando a los bosques maduros que que habría aquí siguiendo la SER las sucesiones ecológicas todo exactamente igual pero intercala los precios análogas que son las que me van a dar esa rentabilidad a corto medio y largo plazo entornos pues un bosque de los los subproductos que tú puedes vender de los bosques son tanto presuntos Del Bosque los piñones la resina las aceites esenciales las trufas hay muchísimos productos algunos frutos nueces aun tipos de ese tipo aromáticas por supuesto esto eh setas trufas un poquito es la la ideas si conseguimos producir recuperando los ecosistemas y creando y una estabilidad cosa para siempre una vez que el bosque está establecido tú tendrás que sustituyendo algunas especies pero eso está para mis hijos para mis nietos para los siguientes y los siguientes no sólo una inversión económica una inversión en capital natural sobre la comunidad en la que en la que se desarrolla no es lo mismo así un pueblo que no tiene ni un árbol alrededor que pueblos rodeado de bosques es que no tiene el mismo valor aunque sea espiritual no no tienen el mismo valor

Voz 2 14:38 no hay una de los sistemas que hemos analizado en nuestro plan de repoblación de Vallecillo

Voz 3 14:45 es el grado de degradación medioambiental que tienen ahora mismo estos pueblos

Voz 2 14:51 a nuestro pueblo el año pasado en Río del pueblo ha tenido agua sólo durante dos meses de doce fuentes que tenía el pueblo que que manaba agua durante todo el año solo ha quedado una fuente con

Voz 8 15:02 agua y el territorio español enorme entonces no podemos pensar que las ciudades puedan vivir Cinema entorno rural el entorno rural es el que soporta la vida de una ciudad y hay que desarrollarlo o sea no se puede dejar morir porque si eso muere también vamos a la ciudad

Voz 5 15:20 hay que restaurar los ecosistemas insisto porque si no tenemos un sitio donde vivir sano y saludable como país más vamos

Voz 8 15:28 quizá un proyecto que está más unido a un desarrollo forestales más complejo en una ciudad pero muchos de los proyectos que nos están planteando sí que son factibles una ciudad el problema es cuál quiero que sea mi estilo de vida quiero que mi estilo de vida sea el estilo de vida urbano en que el tiempo es escaso en que las relaciones humanas son escasas quiero ir a un sitio donde pueda volver a establecer esa comunidad donde mi día a día sea más relajado donde tenga tiempo donde acaba el día puedo disfrutar entonces yo creo que lo que estamos planteando es intentemos buscar modelos de vida en que sea es más feliz en que tengas más tiempo en que tengas más contactos con el medio natural

Voz 3 16:11 disfrutar más

Voz 0874 16:21 es que no ha vendido muy bien esta mujer en que estoy Boris me no me extraña que claro yo le recuerdo yo creo que el la expresión aquella te acordarás de brecha digital yo creo que la cuño Obama distinguía entre aquellos lugares a los que me diera Internet que nunca podrán pertenecer al mundo moderno y aquellos en los que sí que hay Internet Pesquera Internet llega a todos los sitios de Internet satelital estrellaban Internet rural te permite hacer cualquier trabajo en cualquier lugar y lo que decía esta mujer tenía toda la razón incluso tienen internet sin tener luz a veces porque claro son autosuficientes pequeño generador unos pocos suficientes estuvieron la mala experiencia de falta electricidad ya no son casas autosuficientes P L esto siempre han hecho una casa allí claro sí sí sí la fuimos a ver qué es la es la casa donde vivía en Jorge y Ruth

Voz 0300 17:03 es una casa circular diseñada por ellos mismos que parece muy cómodo si quieres una visita visitamos

Voz 3 17:19 por aquí

Voz 2 17:23 es una circular está costilla todo con materiales naturales las paredes

Voz 0682 17:29 son de barro la cubiertas madera

Voz 2 17:31 el reciclada la casa está semienterrada entonces tenemos una eficiencia de enorme porque a un metro de profundidad más o menos en en el suelo tienes catorce o quince grados de temperatura estable la casa está construida directamente la tierra semienterrada con lo cual no absorbe la energía de la Tierra por dar un dato de eficiencia con diez grados bajo cero en el exterior la casa se mantiene a quince grados con lo cual tener una temperatura de confort pues es un aporte energético muy pequeño no sí y lo tenemos eso me vais hay en medios agua de lluvia hay una lente en el en en la cubierta de agua

Voz 11 18:25 dentro nuestro proyecto está completamente integrado en lo que es vivienda granja aquí el izquierda tenemos nuestra huerta es una huerta circular orgánica aquí tenemos estos son las cuadras bueno el primer año queríamos probar aquello que se decía en los pueblos que de un cerdo vivía una familia un año y ahora nos podemos decir después de varios años con matanzas ir probando todo tipo de cosas que es verdad sea ya veréis que cerdita mochicas al la nuestra Cerda Seaman todas Ildefons a mira ahí tienes satélites

Voz 12 19:04 la cientos

Voz 11 19:05 sienta kilos ya no sabéis bueno vive como una reina a veces nuestro gallo Baldomero aquí tenemos hubo cinco cinco ovejas es un tamaño también que nos permite autoabastecerse de cordero cada elemento cumple varias funciones por qué las ovejas las utilizamos la rotación qué hacemos con los caballos en los prados tú metes caballos se comen parte de de la cubierta vegetal pero hay cosas que no se come

Voz 13 19:49 desde luego las ovejas y terminan de comer lo que no se come el caballo utilizas con dos tipos de estiércol simultáneos

Voz 11 19:59 queremos que una una combinación sostenible comunicar los pueblos sí que es bastante factible es esa cantidad de gente ahora mismo que trabajamos por Internet estamos hablando ahora mismo en España cientos de miles de personas se muchos de ellos pueden tener una oportunidad desarrollar su trabajo etc etcétera Si te gusta

Voz 3 20:21 te gusta el capo pues es una opción ahora mismo muy asequible

Voz 0874 20:29 a día viento viento terrible la verdad es que se me acumulan las preguntas lo primero hay que saber mucho de muchas cosas yo creo que a mí se la de adelgaza haría las ovejas se me escaparía ahora una un hacer de Elorza sabe lo que le espera

Voz 0300 20:44 bueno una vez al año