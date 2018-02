La libertad de expresión en peligro de extinción

Voz 0874 00:00 tu día de corresponsales de ida y vuelta voy con matí te ya que es corresponsal aquí el diario Le Figaro iba a decir tantas cosas no porque no solamente el periódico radio pública pública francesa también Hans Günter Kellner informa desde nuestro país pero cómo estás Cannes buenos días Ana Fuentes trabajo para la SER en China y en Nueva York caras la redactora jefe de la revista económica de córner o la gana

Voz 0132 00:22 hola buenos días Íñigo Domínguez fue corresponsal

Voz 0874 00:24 para Vocento en Roma durante quince años que tal Íñigo de Jeff llegas tienes encima de la mesa el libro Fariña lo siguiente que va a un libro de Chomsky

Voz 0798 00:34 eso cómo estoy buscando dijo verdad es una portada maravillosa que es verdad

Voz 0874 00:38 también nos acompaña Rafael es corresponsal del New York Times en España habría que decir tocado profesional de narices en este país porque cada vez que escribe algo la monta como Rafael buenos días buenos días a estábamos comentando fuera de antena Íñigo que entraremos luego un poco en el tema hay tanta gente a la que podíamos invitar para que no de cosas que parece que están pasando y ni siquiera sabemos qué pasa en el en el ABC en la churrería esta mañana les una noticia sí

Voz 0798 01:03 bueno en en la churrería he leído en ABC tal como he dicho país

Voz 1 01:08 pues sí mientras estoy

Voz 0798 01:09 los churros porque esto nunca lo dices pero sí es verdad es verdad

Voz 0874 01:12 tú y José María Patiño los domingos bueno pues

Voz 0798 01:15 pues tres de los que estamos aquí bueno pues eso tiene tiene esa costumbre de tener los periódicos hay pues el y otros en el ABC de Viena con una David Gistau bastante valiente y sorprendente que que que era casi contra su propio periódico a favor también porque es un punto a favor del periódico publicaba una columna contra el mismo que se quejaban ayer que le contra programaron en la que bueno daba su opinión sobre sobre lo que ha ocurrido en ARCO no bueno pues decía que ha habido una especie de desactivación preventiva porque antes de llegar a su columna pues había otra que la destrozaba no y bueno es un síntoma más de lo que de lo que está pasando

Voz 0874 01:55 pero es que él lo que dice en su columna de hoy es que a partir de ahora

Voz 0798 01:58 ser muy tarde por la noche para quedarse

Voz 0874 02:01 para que nadie pueda leerla en la redacción y alguien publica una columna contra programando su columna lo cual además dentro de un mismo periódico también

Voz 0798 02:08 sí se está jugando a es bueno sí que la senyera que que este de que este Trujillo no hace sino para la gente cambia las cosas de tal bueno que no lo hiciera todavía me sorprende pero bueno cada vez que haya decido hacerlo y anunciarlo pues pues bueno tiene tiene algo de relevante que que añade más más síntomas y datos a esto que estamos viviendo de que hay un debate y que esta claro no de de lo que se puede decir lo que no se puede decir lo que ha pasado arco esta semana lo que ha pasado con Fariña lo que ha pasado con este rapero en fin vivimos días más interesantes no me dicen

Voz 2 02:45 sí sí

Voz 0874 02:47 Temas en parte va a ser el tema que no se ocupe un poquito más adelante Además hay varias cosas que queremos hacer y para las personas con las que queremos hablar pero antes hay un par de historias que se quería comentar con vosotros en particular es curioso pensándolo esta semana cuando murió Antonio cuando murió Forges y y yo pensaba cuando cuando eres corresponsal qué difícil es explicar a tu país lo que se ha muerto una figura que en tu país nadie conoce en realidad no yo me pregunto si vosotros como corresponsales no secundada noticia que ha sido tan enorme para el corazón de mucha gente en este país se ha sido complicada explicarlo ni siquiera lo habéis planteado nunca comprarían una crónica de la muerte de un dibujante no

Voz 0754 03:24 bueno es una también trabaja para una agencia de prensa Pere y es una noticia porque es una persona importante no lo que pasa es que lo ACS no en plan exactamente informativo no no hay tiempo para no hay lugar para para para mí muchas connotaciones no la dimensión y la figura no en una nota no sé si no se no se puede plasmar tu

Voz 0874 03:52 se conociese también le conocí si el

Voz 0754 03:55 además era muy interesante es que yo estaba un poco pensaba que se podía hacer ante los durante esos años se la crisis como se puede realizar en un reportaje la la caída de la T la imagen de los alemanes entre los españoles no que es decir la constantemente te hablaba Angela Merkel no sé que todo el mundo está siempre enfadado cuando decías que eres alemán representaba esa eres alemán y entonces uno ya yo mismo te digo casi lo dije con disculparme ahí pensaba realizar un reportaje sobre ello is it is decidí llamar a Forges saber si si si el podría darme una entrevista sobre este Gemma no es decir sin sin excepto uno enfadado que que que siempre se

Voz 3 04:41 sí

Voz 0754 04:42 it fui a verle la la entrevista fue muy larga porque porque Forges es dibujante es dibuja ese es decir Forges no es una persona que te pone a hablar en serio sobre la imagen de los alemanes si no es sino toros son insinuaciones es ironía esto en la radio armas traducido luego tiene esos problemas y por eso en la radio nuevamente muchas veces hacemos

Voz 0798 05:08 no sé cuántas

Voz 0754 05:10 sabiendo ya lo que queremos es cursar no híper Forges siempre contestaba lo que le daba hasta

Voz 4 05:15 desde luego el le hizo un una viñeta basada en sacos

Voz 0754 05:19 es interesante era lo interesante de esa entrevista era que al final de la entrevista llega a su mujer el mercado ir a ver esa alemanes todo muy alto con vosotros y con y no sé qué días siguientes alguna al día siguiente sacó una viñeta diciendo bueno tú la tienes ahí con un señor que

Voz 0874 05:40 a la oficina del DNI a sacarse el DNI y le pregunta al señor del ordenador nacionalidad dice con con tapándose la cara alemán pero yo no he sido

Voz 0754 05:49 así es diversidad a mí mi situación frente al acceso señora que es que es muy simpática

Voz 0874 05:55 ah pero se vosotros a Ana de los que hemos crecido porque es es como esas personas que uno piensa que nunca se va a morir como se va a morir Forges no

Voz 0798 06:06 sí a mí de hecho me lo dijeron el jueves a muere todo el mundo es verdad te quedas helado porque pues es pues porque en Mula planteas que vaya a ocurrir hay bueno ayer anteayer tenemos todos una gran tristeza escribe un artículo Enrique González en corto que hablaba de eso de decía muertos el español más importante

Voz 5 06:28 pues eso y ahora qué hacemos eso es que parte a esta historia no periodística de la historia del país de la sensibilidad con la que ha tratado muchas cosas en momentos muy complicado no

Voz 0874 06:40 y luego quiénes hemos tenido la suerte de conocerle aunque sea poco era tan tan cariñoso tan buena persona tenía sus cosas como todo el mundo pero era un tipo fantástico la verdad es que es una verdadera pena en fin en Fariña Íñigo en serio tenías que traer el libro de Fariñas

Voz 1 06:58 fíjate el cuerpo del delito que además lugar este permiso

Voz 0874 07:01 delito de pensar ya lo leído

Voz 1 07:03 ah vale

Voz 0798 07:05 esto es lo que usted sabía que se ponen demanda

Voz 0874 07:07 eh

Voz 0798 07:08 quiero decir que pagarlo todo como un duro

Voz 0754 07:12 de todas maneras mira es que

Voz 0798 07:14 para que supongo que ya se ha hablado tanto que se sabe pero bueno esta esta demanda lo que pide este mes una dícese considera calumniado por porque hablan el libro bueno no es que hablo en el libro es una una nota en la página doscientos treinta y cuatro en una nota que yo no sé quién se las las notas a pie de página pero bueno yo la voy a leer porque dice habla de una operación en la que se cepilla un coche no dice en otra XXXIII el coche tal y como descubriría la investigación años después estaba a nombre de Alfredo Bea Gondar alcalde de O Grove afiliado al PP procesado en dos mil uno para un alijo de dos toneladas de cocaína bueno todo esto es verdad este señor se considera injuriado por esto esta este proceso acabó condenando y luego el Supremo es verdad que declaró el suelto por un defecto de forma porque no arrepentidos se retractó no pero en los hechos probados de que este coche etcétera todo lo que dice hay que no hay ninguna

Voz 0874 08:06 mira cómo Garzón es verdad y luego

Voz 0798 08:08 vuelve a aparecer unas páginas después en las que más o menos se dice lo mismo sobre esa esa operación de del juez Garzón de cómo se gestó que el cartel de Cali quería traer dos mil kilos de cocaína a través de este hombre etc bueno y ahí se acaba no entonces hay algo que no sea verdad pues según los tribunales no Nacho Carretero lo pone hombre se consideran Julia entonces lo increíble del auto que yo me he leído y que tengo aquí es que la está jueza considera que como el bien jurídico a proteger que es el el el daño moral el honor de del demandante pues dice que que la clave del asunto es que si si esta adopción de medida cautelar dice se fundamenta en el riesgo de que si no se vota a dicha medida osea secuestrada el libro la sentencia que en su día se edicte no será efectiva por haberse Alter de tal manera las circunstancias durante el proceso que la tutela judicial ya resulta ineficaz es decir que si al final estimular la razón claro no había empatado ante ese libro ya no tiene sentido que lean la razón bueno pero si es que lo la tutela judicial tiene que ser el el riesgo es que la tutela judicial sea ineficaz bueno pues que ha sido la más ineficaz del mundo porque lo que ha hecho ha sido proclamar a los cuatro vientos pues este problema lo que ha hecho este señor que además es verdad y luego recordar quién este señor que nos hayamos olvidado

Voz 0874 09:25 no quiero hacer publicidad libro que ahora se vende a mi miles

Voz 4 09:27 los en bueno estoy señora

Voz 0798 09:30 posibilidad de que reclama este este daño sonoro bueno pues fue condenado también después por el Supremo va cuatro años y pico por blanqueo de dinero fundió que es que se atrincheraron en la el Ayuntamiento durante dos años en convocar plenos para que no le dan una moción y porque no tenía la mayoría de tuvo tuvieron que ir los geos a sacarle Ivano entonces lo increíble es la relación de un con la verdad de de algunos jueces ya sé que la la Ley de juicio lamentó criminal dice eso pero no es como decir bueno no sé si es verdad o no pero de momento secuestro un libro no es una absoluta locura es no sé me parece muy obtuso como razonamiento porque bueno pues dedica un honor si es verdad o no y entonces quizá nueve ya hemos montado tanto este lío debido más sentencias últimamente en este sentido de que bueno pues molestes usted en ver si es verdad o no porque entonces de que estamos de qué estamos hablando no aparte que aquí no sólo es el jueces el fiscal ya lo había pedido entonces este fiscal de donde no sé si esto venía del fiscal de Madrid que lo lleva al juez al al final se traslade el caso

Voz 1 10:33 ya está aquí los efectos fiscales tan lejos y que piden eso Gimeno

Voz 0874 10:37 por qué qué qué sentido tiene secuestrar un libro que lleva tres años en la calle en el año dos mil dieciocho con realmente

Voz 0798 10:42 no sé es que hay mucho burócrata marciano que yo no sé

Voz 6 10:45 el mundo vive hay

Voz 0798 10:48 yo no sé hay algunos jueces yo no digo que sea el caso de esta mujer a la que no conozco esta jueza pero pero pero no se sale la sensación de que sentirán años esté me oposición entrarán en su casa no sé en qué mundo viven

Voz 0874 10:59 hay hay un gráfico que tengo delante de mí que es de la memoria de Consejo General del Poder Judicial es un gráfico sobre la evolución penal enaltecimiento con el número de sentencias que se han dictado en los últimos trece años hasta el dos mil once pues era y además el dos mil once es nueva fecha clave porque cuando ETA deja las armas hasta el dos mil once pues hay una sentencia cinco sentencias otro año cuatro una seis a partir del dos mil once son ocho trece nueve a partir del dos mil quince que es cuando se endurece el Código Penal son veinticuatro en el dos mil quince treinta y seis en el dos mil dieciséis así que en el dos mil diecisiete seguramente ese número también sabrá se habrá multiplicado yo quería hablar con sobre todo con con Mathieu con Rafael con Hans vosotros habéis tenido que explicar esto a vuestros lectores pero no solamente eso estoy seguro de que habéis tenido que sufrir las consecuencias en el país en el que vivís que es España de lo que habéis publicado en el extranjero en tu caso creo que incluso tan troceado todo lo posible por Twitter no

Voz 3 11:58 por por haber llamado creo que hablaba Oriol Junqueras

Voz 0874 12:01 su rostro político por supuesto este supuesto

Voz 3 12:03 el supuesto por dudar de que quiero fuera parece interesante porque ahí está el artista creo que son muy distintos es decir los pero yo yo considero que aún qué pensará que fueran presos políticos no debería ponerlo como tal tengo que poner que es una cosa que muchos catalanes creen que evidentemente desde el poder judicial no se considera como canal internacional no considera como tal pero poder eso ya te estas posicionando porque no aceptas la versión de una de las dos partes no ya en Twitter pues muchísimas reacciones de por qué pones que son presuntos que son supuestos presos políticos en estás diciendo que no te lo crees digo no no eso es la la fórmula más respetuosa porque dice hay una afirmación que dice que son de esos políticos yo no la compró pero no dejo de no digo es falso sino voy a proponer seudo

Voz 7 12:57 eh presos políticos pues otra cosa que es dos

Voz 3 13:02 es decir hay este debate que está en la mesa en el que en este momento no entra no parece muy distinto que un artista que no tiene el mismo compromiso con lo que es la veracidad que tienen que tener un periodista pues diga que eran presos políticos y creo que no se le puede poner en cuestión porque está ahí en un

Voz 0798 13:21 debate público recuperando el sentir

Voz 3 13:23 de una parte importante de la población diciendo eso es así pero no tiene ninguna obligación de decir la verdad hay que distinguir en que creo que es una obra y lo que es la realidad que creo que es una ficción

Voz 1 13:32 pero es que es increíble que estemos en dos mil dieciocho tienen que explicar algo que es elemental que supone que tenemos en el colegio pero es que estamos retrocediendo hay que volver a explicarlo normal

Voz 8 13:40 que había que explicarlo a los organizadores de una feria de arte contemporáneo vamos que no son sino quién es simple no

Voz 3 13:46 de metas el arte contemporáneo usarlos

Voz 8 13:49 artistas que este artista

Voz 9 13:51 con lo que él había tenido no te cogen detalles

Voz 1 13:56 identificación este este artista ante Óscar ahí

Voz 0798 13:58 es una es una obra en la Bienal de Venecia en el pabellón de España de hace unos años hace diez años no se fue muy polémico era gracioso pero este hombre VIP sus obras son una provocación te hacen pensar este lo que hizo lo cuento brevemente el pabellón de España tú llegabas allí había un guardia de seguridad decía DNI y tú decías que no pantano tiene que mostrar el DNI tú les además el DNI yo os enseñe me dejó pasar iba con un compañero que era humorista italiano no no usted no puede entrar por qué pero tengo aquí mi documentación no porque tiene ser ahí español qué pasa que los lo que no somos España no podemos entrar no

Voz 9 14:35 será la instalación porque lo encontrabas dentro y no había nada era el el pabellón estaba vacío estaba con tal cual lo habían dejado los obreros con los papeles por el suelo entonces

Voz 0798 14:45 quería hacer ver en este era esta absurda de las fronteras de los límites de lo que suele haber un privilegio tal bueno seca se causó polémica porque qué es esto de que no dejan entrar a los periodistas extranjeros indignados tal bueno se creó el juego la prolongación de forma muy sencilla es muy inteligente tuvo su éxito también salió en los periódicos en fin cuánto se ha gastado el Ministerio de en este en esta obra que es una tontería bueno consiguió su objetivo lo que es increíble es que

Voz 1 15:12 entonces claro Santiago Sierra piensa bueno voy a hacer esto a ver si pican y se monta efectivamente que parecen tontos de yo no sé si es que cada vez es más fácil provocar y que la gente se ofenda

Voz 0132 15:22 hoy también es que no sé por qué se empeñan en Infantil izará la gentes Alarte no está para proteger sensibilidades de nadie no está para hacer censuras preventivas la prensa tampoco es decir las cosas

Voz 0798 15:36 los ochenta cortada tu Siniestro Total ayatolá no me toques la piloto es hoy

Voz 1 15:40 la acción sería eso pero es que estamos en tres años y seis meses no sé

Voz 0798 15:43 si es que había terrorismo entonces se esconde en la misma hora que no está ETA que cuando estaban

Voz 0754 15:50 pero es que paradójicamente cuanta cuantas más

Voz 0132 15:52 voces podemos oír ahora mismo con redes sociales cuánto más podría fortalecerse y ampliarse la democracia Se está descafeinado todo lo que se quiere es una voz cámaras de resonancia repitiendo los mismos mensajes en cuanto algo esa sale del tiesto pues se aplican penas que han ante ese con con llevaban sanciones económicas ahora se está hablando demandar a personas a la cárcel no tiene ningún sentido esta oleada de puritanismo de retiramos obras o no publicamos columnas por si acaso alguien se ofende pero bueno también hay que recordar que si no supongo hombre yo es que esto de este artista tiene que retirar la obra o esta persona no publica o este libro está secuestrado llevaba años sin oírlo pero lo he cubierto para esta casa en muchas ocasiones con mucha gente ahora mismo hay ciento noventa personas arrestadas au o en la cárcel en China y espero que no tengamos un rapero pronto

Voz 3 16:45 yo también yo creo decirle el argumento lo antes inigualable del argumento de la otra yo creo que aquí también tenemos un argumentó genial para quitar la obra que es perjudica la política perjudica la visibilidad del conjunto de los contenidos es decir una obra eclipsa a las demás si seguimos ese argumento vamos a Arenas ermita porque impide ver

Voz 1 17:04 es algo que solamente bueno la exposición de Balthus Nueva York se retiró os quiere decir que ahí ahí se mezclan muchas cosas pero también no

Voz 0132 17:10 cuántos se toca el tema sexual estamos viendo uno de puritanismo tremenda

Voz 0874 17:16 el cuánta gente te ha llamado o te ha escrito te ha enviado mensajes para decirte me cómo se te ocurre decir esto de España

Voz 1798 17:23 bueno varios y luego hay otros que dicen que bien no entonces el para mí el problema el problema es bueno muy muy complejo primero se mezclan muchas cosas el tema de Fariña en mi opinión no tiene nada que ver con el tema de ARCO que

Voz 0798 17:38 sí no no no es un tema judicial

Voz 1798 17:41 a los jueces

Voz 0798 17:43 de la ley

Voz 1798 17:46 luego el tema de debate Toni eco de otros raperos también es distinto pero hay y hay cosas que son temas importantes de nuestra época tuitear no era una palabra hace unos años entonces no es solamente un tema de las nuevas leyes es también del disparate de lo que se puede hacer y cómo se puede llegar a informar o desinformar o mentir o insultar de manera tan rápida pero yo yo yo veo que que vivimos tiempos raros donde cualquier cosa da la gente la sensación que forma parte de un conjunto si donde se mezclan muchas muchas cosas y eso es preocupante porque crea un un un clima de de a lo mejor de miedo de intimidación de a ver si hago eso estoy de acuerdo también el tema a tu está ahora fuera de control y en mi opinión que es es decir la empresa empezamos con con motivos correctos por ejemplo si alguien escribe y da igual si son dos líneas ocho capítulos algo que es calumnia en un libro tengo derecho de tomar medidas para que separa este tema eso

Voz 3 19:06 yo creo que es legítimo dentro artículo en el New York Times

Voz 0874 19:08 la vas de creo que discrepe discretas sensación y de amenaza la libertad de expresión algo así decías tú sino recuerdo mal esto que además contradice yo creo que es una imagen global de España como un país en el que hay una plena libertad de crítica y de expresión no te sí

Voz 1798 19:26 sí pero son son esas situaciones paradójicas donde todo eso del efecto Streisand Boomerang que al final estamos hablando durante una semana de la obra es decir la la poca visibilidad que Uría ha tenido esa obra dentro de ARCO ahora no solamente que se conoce de Santiago Sierra se conoce Arco hice conocerá su obra y además el comprador de la obra tachó Benet que añade un componente catalán

Voz 0874 19:52 Mediapro esta historia dice

Voz 1798 19:55 igualmente que la va a poner en un museo y que cualquier otro museo que quiere verla tenerla la puede tener esa obra a lo mejor va a viajar por toda España

Voz 0798 20:04 claro que el lo que dices de de de luego de la autocensura no sé por ejemplo un periodista ahora puede citar un auto con hechos probados esos hechos lo puede eso es lo que le ha pasado a Nacho Carretero citas un auto con esos Prado este

Voz 1 20:16 en denunciar irían mientras se lo piensan secuestran el libro o te exige no ha rectificado en el periódico es increíble no lo es increíble porque en por ejemplo es la ley

Voz 1798 20:25 a esa a repetir una un insulto es calumnia

Voz 1 20:32 un periodista sí bueno un insulto pedir una información pero digo sí sí sí sí legalmente ese conceda una calumnia el hecho de ser periodista no te da derecho de

Voz 0798 20:43 yo lo entiendo pero quiero decir que tú tienes una sentencia en la que el juez Stephen esto ha sido así tu citas esa sentencia y te te pueden demandar mientras se decide el juez hasta que encuentra ese auto y ve que lo han dicho efectivamente mientras tanto un libro o te exigen rectificación eso es increíble no sé porque a partir de ahora sabiendo lo que ha pasado con Fariña un libro sobre cualquier tema polémico no puedes citar un acto judicial con esos probados es una cosa durante

Voz 10 21:09 depende de lo que quiere si quieres venderlo para Miller es el ejemplar entonces entonces

Voz 1 21:15 claro y luego uno por ejemplo citabas el tema de digno

Voz 0798 21:18 de ahí bueno este hizo unas letras descerebrados en fin vale ahí por ejemplo es muy distinto que hay un señor al que con el que al insulta hice de todo de la amenaza que es un político de una una agrupación balear que ha sido el que además se ha querellado a presentar la denuncia bueno es muy concreto señor efectivamente pero esto de injurias a la Corona no lo sé qué es esto de acuerdo y luego

Voz 1798 21:43 ahí el tema que haces puedes multar que ya para un rapero podría hacer daño bastante gordos dopó le puedes mandar a más de tres años de Cars

Voz 1 21:56 el me va claves así si dices que la ley tiene

Voz 1798 21:59 tener un elemento proporcional dices eso a ver a ver quién está tres años en la cárcel en España

Voz 0798 22:06 ese parte que Estrasburgo me he dicho que hecho injurias a la Corona pues pone en cuestión lo todos somos iguales ante la ley

Voz 2 22:13 yo pienso que se establezcan los muchas cosas

Voz 0754 22:18 luego se cae mucho en el tremendismo es decir con

Voz 11 22:21 parar la arbitrariedad date no

Voz 0754 22:24 juré de los actos judiciales en China con la situación en España

Voz 0132 22:27 no lo he comparado estaba diciendo que términos como secuestro de libros me habían traído ese chico pero obviamente son sistemas jurídicos distintos afortunadamente vivimos en España

Voz 0754 22:38 el a veros rápidamente se llega a ese tremendismo no también en el Ebro

Voz 1 22:44 sí si dice quiere llegar en España el mundo sacaba cada tarde

Voz 0754 22:50 es que no no leo el ABC Tomás nueve churros como en tu curso de integración el él y no es decir mezclamos muchas cosas es como meter toda una batería a ir a la vuelta apretar el botón y sale una sale el franquismo yo creo que eso es si es exagerar el el el caso de te Arco es es es tremendo y a la vez que es es decís ha sido la decisión de parece parece que el director Emma porque todavía parece que no hay ningún responsable de la Comunidad de Madrid

Voz 0798 23:29 la Cámara de Comercio votaron a favor de una vez el

Voz 0754 23:31 eran el reflejo de una un concepto de Artes y se podía es decir sorprendente pero no sorprendente porque cosas así ocurren sobre la comida alemana de vez en cuando que que hubo una obra de teatro Lorca somos toros que no se puro estrenar en el teatro y por decisión de Gallardón porque el el director de la obra Pepe Rubianes antes dijo algo negativo sobre la España pues ha eh sí es un concepto de arte que el arte es para entretener provocar y no para amoldarse molestar no hay no eso no es eso no es arte eso es hacer tonterías no luego las o los libro esto es completamente de acuerdo pero también es cierto es decir la capacidad te te parar la la la venta de un libro existe en todos es país estrenó su entorno el el es decir yo entiendo que eso es un caso muy extremo que tu citas no ir y luego los los los la la legislación sobre tengo que apuntarme la palabra porque es en alta de TC miento no el el y es y es una legislación dura en España es cierto pero es que también en Alemania hay cantantes que han ido a la cárcel son cantantes extrema Japón con letras horribles que que grupos que sean prohibidos como como organización ilícita Hay los miembros se han ido a la cárcel lo que pasa es que son de la historia de en Alemania tú puedes de la policía de multa sí sí sí pueden hacerlos porque son multitudes es difícil hacerlo pero si tú levantas el brazo derecho para el saludo fascista cometes un delito en Alemania es decir los tabúes o los límites a la libertad de expresión también existen en Alemania lo que pasa es que no existía el el el y en España lamentablemente en ese párrafo sobre miento se aplica siempre solamente cuando se trata sobre todo a víctimas de ETA y me parece bien que su su honor y su memoria este bien protegido pero no contra el franquismo por ejemplo que diputados políticos pueden burlarse de sus familiares eso son cosas que que deberían corregirse pero todas las sociedades tienen también sus tabúes y trazan líneas donde el el la la la libertad de expresión tiene tiene esos límites no hay el y bueno para eso está es ese debate también la Lemon la memoria el franquismo no está mal porque esas memorias pasarlo son los que hacen que nos cuestionamos si los límites están bien trazados y pero tampoco hay que simplifica las cosas se hacen

Voz 1798 26:22 sino que lo que ha dicho de responsabilidad y posibilidad de rectificar son cosas importantes no en el tema Arco me ha llamado la atención no solamente el hecho pero como luego se manejado es decir Ifema no ha no ha hecho una rectificación ha dicho hemos no hemos aquí lamentamos la controversia pero no el hecho responsabilidad cero Kenneth Ifema quién ha votado entonces que por lo menos que asumen y luego la al la responsabilidad me parece importante es decir una jueza por ejemplo es aún cierto nivel el Supremo es el último nivel se han mirado el tema de Val Toni durante mucho tiempo si realmente eso es la doctrina

Voz 3 27:07 jurídica yo lo veo como más

Voz 1798 27:10 debatido que a lo mejor una jueza que no ha tenido tiempo de leerse ni una página de

Voz 0874 27:15 estoy recursos no

Voz 1798 27:18 lema entonces que hay recursos porque se dice que a lo mejor la primera lectura ha sido mala sino no clara que te de recursos necesita más

Voz 3 27:28 una una cosa sobre sobre ARCO a mí me parecen nunca su de de profecía auto cumplidora no es decir el artista dice hay un problema con la libertad de expresión en España se censura su obra luego tenía razón el artista diciendo eso sobre el caso de injuria a la Corona en Francia existió un delito no con la Corona evidentemente pero existió un delito parecido que ya era ofensa al jefe de Estado digo existió porque se suprimió en el dos mil trece y cumpliendo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dijo que eso era un límite a la libertad de expresión y entonces se rebajó las con se suprimió ese delito se puede seguir persiguiendo por por injurias pero no por un delito específico contra el jefe de Estado no se puede ir ahora a la cárcel antes se podía condenar hasta una hay que hacer ahora es sólo multas de hasta cuarenta y cinco mil euros que que tampoco está mal pero es un grito que se aplica tanto al jefe de Estado como parlamentarios no es terminando con el derecho comparado en era el crecimiento de terrorismo también existe evidentemente en Francia es aplicado últimamente con casos de terrorismo yihadista e incluso gente borracha que gritaba por la calle a la Jaguar con sentido del humor muy suyo que muy parte cura pues esa gente hay ha sido condenada a un año de cárcel un año de cárcel firme osea que también hay sentencia muy muy duras en en en Francia no hay sobre ese caso creo que sí que está bien decir cuáles son las letras porque hay gente que dice ha sido condenado por por decir que los Borbones unos ladrones eso no es así a mí me parece muy severa si fuera juez excesivamente severa la condena pero no ha sido condenado por decir que lo hizo

Voz 0132 29:08 es simplemente un apunte y sin comparar con ningún otro país esto lo dicen Jueces para la Democracia no lo digo yo el enaltecimiento del terrorismo tiene una interpretación muy amplia y el problema es que puede dar lugar sentencias contradictorias ahí lo dejo

Voz 1798 29:23 eso sobre lo que ha dicho Matías es interesante porque porque gritar en la calle en Estados Unidos y va a atrás

Voz 11 29:33 al año mil novecientos

Voz 1798 29:35 la diecinueve hubo el famoso caso de Sí Se Puede gritar fuego en un teatro entonces eso llegó a hacer la doctrina del Supremo y al final la corrigieron un par de veces dijeron que se puede gritar cualquier cosa sin no hay un peligro inminente es decir fuego en un teatro hay peligro porque es un pánico IBI puede hacer daños físicos a la gente yo supongo que a gritar en la calle ahora en París Allah Akbar llega a ser un poco lo mismo pero pero escribieran letras de una canción algo lo yo la parte inminente por lo menos no las

Voz 0874 30:15 dime entendiéndose ve déjame de preguntarle su opinión a alguien teníamos curiosidad por saberlo aunque sea muy brevemente queríamos sumar a esta conversación a a dos personas que han sufrido la censura de primera mano para que os hagáis una idea gracias a la censura franquista solamente vieron la luz por ejemplo en el caso de Luis cuatro canciones del primer disco lo dijo entonces tenían bastante más de cuatro canciones el cantautor Luis Pastor cómo estás

Voz 10 30:37 los buenos días a la buenos días pillamos por Vigo creo no si de gira supongo trabajando si estoy hablando

Voz 0874 30:46 esto es de retirar el arte para evitar polémicas se ve raperos condenados a tres años de cárcel libros secuestrados en fin no sepa te ronda por la cabeza

Voz 12 30:56 sí sí me suena mucho necesita son TIC son territoriales no creo que que ese es el

Voz 13 31:06 la la realidad de una democracia

Voz 12 31:09 secuestrada muchas veces no judicializar la vida política que es lo que está pasando en este país en todos los aspectos de la política yo creo que que lleva también a esto aparte de una ley esa ley mordaza es una ley que permite estas cosas no

Voz 0874 31:24 tú te ha escuchado alguna vez que la censura en el caso de tus canciones y las canciones de compañeros tuyos de primera

Voz 10 31:30 época era muy aleatoria inclina misma canción según el título que le pusiera

Voz 12 31:35 la que prohibía la canción Mi primer Single la huelga de Pablo Neruda se tuvo se llamó la huelga del del ocio noche en sentido y así pasó el ascenso de Aziz así la pues en el en el en el disco no vaya así fue grabada en aquel tiempo eh era era un juego que no extraigamos no eh eh burlar a los censores se convertía de alguna manera es una fuerza de siete de juego también para nosotros no el problema de todo esto creo es si ha habido una etapa en este país que me suena de pronto allá por la época de Aznar que se hablaba siempre de lo políticamente correcto como que había aún el ciudadano se autocensura porque era algo aceptado ya yo creo que el el peligro el pedido al que al que nos lleva esta situación es más allá de que de que de que tener intenten tenemos que salir a la calle protestar pero el peligro al que nos lleva esto de alguna manera es lo de siempre no que acabemos nosotros mismos autocensura dándonos no en este caso este cantante que establece que no se va a hacer yo era autocensura pero sí los que escriben diariamente vecino en este arriesgar tu tu tu vida y la isla cárcel en esta moviendo tu vida pero sí la cárcel homo o lo que supone un encontronazo con la Justicia por el simple hecho de describir yo creo que eso nos remonta a tiempos pasados a tiempo pretéritos

Voz 0874 33:11 hay ahí a otra persona que sabe viviente en un poco lo que es negociar con un censor para poder publicar por ejemplo un libro que es el ensayista editor y traductor Jesús Munárriz como está Jesús

Voz 10 33:20 buenos días buenos días no sé qué era más tienes

Voz 14 33:24 sus y son malas

Voz 10 33:29 pero si son las nueve cuarenta y dos de la madrugada Jesús

Voz 0874 33:33 que que que digo que no sé qué era peor en esa época ser poeta ser editor se ensayista ser traductor

Voz 14 33:39 jugar del hombre en todos los sectores chocaba con lo mismo no cada uno sus desde las no eh bueno eran lo que estaba diciendo Luis no soy jugábamos también a romper a ver cómo juego le dábamos la vuelta a la cosa no voy a veces te dabas la vuelta si hasta ve a veces hasta mejoraba

Voz 0874 34:02 la censura

Voz 14 34:04 sí mira ahora estábamos estábamos hablando mucho de Forges estos estos días con motivo

Voz 15 34:11 si el disco que hicimos salte yo

Voz 14 34:14 el Forges pues había una canción por ejemplo que hablábamos del Boletín Oficial siempre el Boletín Oficial no hito de la censura lo tachó no podéis una cantidad no hago disponer el Boletín Oficial entonces dijimos pues en el papelito general inventamos el papeleo general en realidad graciosa es decir el Pamplona

Voz 10 34:34 hay mejoró la obra sacra mentira

Voz 14 34:37 no eran esas chorradas por el a veces separada en unas bobadas vendas no otra vez en nota desde vestía decía todo fuera todo fuera lápiz rojo ya no había nada que discutir no pero en fin cuando empezaban sutileza a cambiar la palabra pues ahí a lo mejor podía jugar no cambiar el título lo que decía Luis ya decías a si así que me acuerdo

Voz 12 34:58 de un poema de un le el primer libro

Voz 14 35:00 Clínico Carlos Piera que se adversos versos nada más pues había un poema va a pasar y entonces el título puso V de los seis v punto de los doce puntos dice a ver si pasa Hinault lo tacharon claro lo que quería decir era Valle de los Caídos lo habían pillado no

Voz 0874 35:19 por más que lo intentaban ocultar no yo yo yo te he llamado yo sobre todo para que me dijeras que sensación te provoca a escuchar en el año en el que estamos la expresión secuestro de un libro

Voz 14 35:31 bueno si te recuerda tiempos pasados lo que pasa que en este caso creo por lo que no se mucho pero creo que es una persona particular que la denuncia porque sale él Icann contra eso pues aterrada un particular puedes denunciar si lo nombran en un sitio y dicen algo que él cree que no se podía obligar porque falta lo veré pues ahí ya son los jueces los que tienen intervenir a petición de parte y entonces ahí eh no su secuestro que cuatro pero vamos que en función de que un particular dice oye que dicen esto de mí y eso es mentira que vas a hacer

Voz 0874 36:06 bueno de todas maneras de Luis como decía uno de nuestros corresponsales como decía Hans no queremos los grises ya no te van a subir al escenario en medio de un concierto no

Voz 12 36:16 no no pero preocupante quiere decir eh ABC frivolizar así ponemos en la misma bandeja democracia y dictadura ya es verdad es verdad los que hemos vivido la dictadura sabemos que esa es una falacia o sea que no tiene nada que ver Ike Ike en dictadura no solo existía lo que está lo que estamos viendo que he pasado ahora mismo sino para para el creador mismamente para los a una vez que pasaba la censura tus letras había otras censuras había una censura

Voz 13 36:47 para para grabar una censurar una radial

Voz 12 36:50 para una censura para el directo y aún después de pasar todas esa censura aún tenía que espera algún a a más inspecciones sobre el permiso de Gobernación del gobernador civil de de de cada de cada ciudad y finalmente un telegrama final es decir había más vía mucho muchas más cosas de Vicente es mete la dictadura que que te que te hacían todo más difícil jodían la vida si quería

Voz 10 37:18 o por decirlo de manera clara

Voz 12 37:20 Hay sin sin posibilidad de protestar quiere decir la primera vez que yo canté con veintiún años que es nosotros habíamos y veíamos a los secretas en cada uno de nuestros conciertos porque llevaba en las letras esa madrugada largas horas de la madrugada han venido a casa de mis padres a Vallecas la policía secreta a detenerme suerte tenía que que la intuición me dijo que no vayas a Caldas ya noche

Voz 10 37:46 fueron amplias

Voz 12 37:47 entre otra vez al mediodía también me salvé y finalmente me tuve que presentar en la DGS interrogó el director general de Seguridad

Voz 10 37:57 hay diferencias también a José Vicente hay tanta por eso queríamos lo que no podemos permitir

Voz 12 38:03 que vayamos perdiendo terreno en algo tan fundamental como es la libertad expresiones eso no lo podemos permitir

Voz 0874 38:10 el rock diferencias queríamos escucharlos a los dos Luis Pastor que además se acaba de sacar unas memorias que fue de los cantautores tras que hablamos un día si vienes por aquí Luis te parece

Voz 10 38:18 estoy hecho venga un abrazo exacto Munárriz saludó a todo y ensayista gracias eso es un abrazo

Voz 14 38:26 un abrazo a todos

Voz 10 38:29 hay

Voz 16 38:31 sabíamos

Voz 0874 38:33 que era Marta Sánchez madre

Voz 1 38:36 Marta Sánchez hola qué tal buenos días tardar en bandeja si lo hemos hecho trabajo de investigación así tú sabes que Marta Sánchez

Voz 4 38:44 no es la primera cantante que genera polémica por alterarse seguridad cuéntame Hans cuéntale todos los los de Lino

Voz 1 38:52 eso es en Francia

Voz 17 38:55 ya eso para elegir el setenta y nueve

Voz 3 39:02 que fue un escándalo mayúsculo de Gainsbourg aún no eran tan tan tan famoso se conoce quien va a Jamaica en doce días graba un disco y entre marsellesa y Morella lo lo difunde escándalo la gente dice que falta de respeto al himno que intenta fugarse con él y no hace un concierto en Estrasburgo

Voz 4 39:28 sí

Voz 3 39:36 sí lo que tardamos en el fondo la letra anormal pero hombre y no hubo un concierto en Estrasburgo con amenazas de bombas en los hoteles donde podían acogerse los los músicos jamaicanos se presenta Gainsbourg en el concierto entran paracaidistas franceses hicimos suspende el concierto porque está solo sin sus músicos que se han asustado dice pues eso es lo que quiera demostrar que el niño franceses un revolucionario a ritmo de reggae es revolucionario también vamos a cantar La Marsellesa está solo canta a capella levanta el puño y el público tonta con él

Voz 18 40:13 cinco

Voz 4 40:15 no es comparado con Marta a no sé quién sale perdiste

Voz 0874 40:26 en Italia supongo que por Luis concretamente a sus amiguetes cantante

Voz 1 40:29 el propio Berlusconi era exacto

Voz 0798 40:33 tú pasas señero cantaba en los cruceros con su amigo Fedele con Falomir que tocaba el piano

Voz 6 40:37 luego presidente de Mediaset hay

Voz 0798 40:41 bueno cantante de cruceros y sobre todo apasionado de la canción francesa y luego ya en en su carrera pues se hace acompañar de un guitarrista de confianza el mítico Mariano Apicella con el que llevó a grabar discos y luego en sus veladas pues el sus invitados estaban los pobres obligados a sus sus canciones porque siempre había unas cuantas que el cantaba pero se le manera E P

Voz 1 41:05 en un guitarrista que tenía pero no pero no llame amigo de Tony rehenes que es el de cuando cuando cuando esta mañana dando malas Contador exacto ahora es esto