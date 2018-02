El problema del envejecimiento en Galicia

Voz 0874 00:00 la prensa locales proximidad de cercanía es periodismo de pisar asfalto visitar algunos bares con la excusa de hablar con algunas fuentes a veces también es es es muy divertida lo demuestra cada vez que viene por aquí Íñigo Domínguez pero aquí al lado el has dado a España ahora ahora provincia a provincia

Voz 0874 00:24 Carlos tú nunca te has manda vamos a empezar con con lo mejor que has encontrado luego siquiera intentamos seguir con con el listón de la sección tan alto como

Voz 0798 00:32 si va a ser difícil porque esta esta semana la lo mejor es una hay una historia del Faro de Vigo que además me vas a permitir que por una vez no era el titular entero para crear suspense porque es mucho mejor si damos la sorpresa al final entonces es un árbitro acusado de robar en nueve partidos que pitó en Ourense se enfrenta a dieciocho meses de prisión por sustraer carteras y efectivo en en los vestuarios en el juicio con diecinueve testigos no pudo celebrarse ayer por la huelga observa espere tú has siete tirarlas quitado tres palabras si hay que ir a tres paradas porque porque bueno resulta que cuenta la la la crónica dice que J me pitaban los partidos presuntamente robaba nuestro vestuarios aprovechando que en su condición de árbitro tenía acceso libre a las instalaciones de este señor de negro esto es buenísimo no aunque fue expulsado del colectivo de arbitraje ejercían peñas Yvette de veteranos también llegó a regular el juego en Regional la Fiscalía solicita como pena que no pueda aspirar durante cinco años si finalmente resulta condenado poco me parece que aplica la agravante de abuso de confianza y aquí viene la todo excesivo es sospechoso además

Voz 1 01:35 es guardia es buenísimo para carecía de antecedentes penales hasta la fecha ya le podemos leer el título entero un árbitro Guardia Civil acusado de robar no es partido supera esos ahora vemos

Voz 0874 02:03 hay un número de teléfono que está de whatsapp que es seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve ahí pueden usar si quieren para mandarnos noticias son enlaces que encuentran en sus periódicos locales así lo han hecho varias personas por ejemplo Juan Plaza es texto enviado con plaza no

Voz 0798 02:20 sí y además le tengo que decir que nos hemos dado cuenta que la semana anterior por primera vez desde que existe esta humilde sección no apareció ninguna noticia de la Voz de Galicia había que cesaría de alguna manera claro que soñadas ver vamos casi sección fija en la sección Ivano vuelve con fuerza veo muy decir porque porque bueno entre otras es tenemos esta que es cara cagada vuelve a las andadas y acaba detenido tras trece años de cárcel bueno este talento para poner motes se sino etcétera etcétera yo me decanto tempos en verte le dijo según testigos presenciales al policía que lo arrestó tras una persecución y luego dice que es un histórico de la delincuencia Bergantiños Ana no José Antonio Rojo Pombo

Voz 0874 03:01 es el nombre real cara cagada eso

Voz 0798 03:04 ya saludar policía así no al aquí la foto entrando con una camiseta de un equipo de fútbol además que no vamos a decir ir Yémenes y ya lo ha dicho pues yo os digo que voy a saber yo qué impacto tendrá que si la verdad el nos quedamos en Galicia porque ha habido un gran tema en Galicia en las últimas semanas y con razón y porque bueno la opinión de Coruña por ejemplo daba el dato decisivo que plantea el problema no que es siete de cada diez ayuntamientos de Galicia tienen ya más pensionistas que trabajadores real y luego es que Ourense es la primera provincia española con más jubilados que cotizantes y luego está a punto no en todo esto ya lo decía la opinión a finales de enero ir ir por ejemplo la región de esta desprenderse en Cannes

Voz 0874 03:52 Aena no se actividad periodística que hemos comentado muchas veces que es que nosotros siempre nos fijamos en las encuestas y en los datos estadísticos de una manera muy genérica pero cada periódico local es capaz siempre de buscar la manera de contar a sus lectores la versión local de esa noticia Yesa interesantísimo como las

Voz 0798 04:08 la galleguidad la la sustancia los números a tú ves una fría estadística pero detrás hay historias de personas si bajas a la calle a buscarlos Le Le dan carne y hueso a ese número no entonces por ejemplo este dato que es es puramente estadístico que se supo a principios de año en la prensa ahora llega lo ha ido redondeando ya engordando para darle sustancia humanidad por ejemplo la región de de Ourense contaba el el el lunes cinco de Fabero la mitad de los billetes que despacha el autobús urbano son gratuitos en Ourense por qué pues porque los parados los jóvenes de dieciséis a dieciocho años los jubilados y los discapacitados tienen bonos gratis que pasa pues que ya son el cincuenta y tres por ciento de los viajeros de de Ourense entre unos y otros esto da mucho que pensar nada de lo hacia donde vamos de los servicios públicos el papel del es de un estado de bienestar en la situación en la que están bien

Voz 0874 05:01 el mantenimiento de los servicios públicos esto es la financiación

Voz 0798 05:03 claro en La Voz de Galicia igual La Voz de Galicia se vio que hubo hay una reunión de reacción hago dijo este va a ser el tema de las próximas semanas porque el once de febrero que era domingo además el día que más el el periódico más se compra aquella página pues habría el periódico diciendo Galicia afronta el mayor problema de su historia Ése es el titular de portátil hasta tal cual es claro imagínate

Voz 0874 05:23 ser titular de lejos en el quiosco compras el periódico inmediatamente está muy bien titulado

Voz 0798 05:28 bueno IBI dan una serie de datos entre ellos por ejemplo que hacen falta treinta mil hogares para compensar la caída demográfica y el envejecimiento de la población etcétera etcétera no y bueno luego han hecho una serie de reportajes como éste por ejemplo no he dice titular de portada Galicia necesita veinte mil jóvenes de veinticinco a treinta y cuatro archivador en esto eh nave se al porque el concepto de joven no

Voz 0874 05:53 por necesita pero sí los del Spartak semanal presente

Voz 0798 05:55 la NASA no no ese concepto de joven ya sabes que siempre es problemático no trabajaba en sucesos era joven y decía para para mí joven más de treinta ya no es joven interés alguno en este miserable hemos ido alguna vez decir algún una anciana del cincuenta y dos años claro es muy relativo y luego siempre tenía quejas sobre todo tenían quejas también con lo anciano ponía un anciano de ochenta y cinco y te llamaba alguien oiga que yo tengo ochenta y cinco no se fían de no ser siempre es peligroso cerramos a eso abordará tienen pierdo mucho me tienes que pagar tú me das carnet encima bueno daba una portada buenísima el día doce de febrero la Voz de Galicia que era un fotón de una buena mujer aquí con la hoz con una hoz que parece sacada de un cuadro de cuentos de Astérix sí sí yo no la cabeza dice ochenta y cuatro años pensionista y aún trabaja porque tiene una pensión de quinientos euros la la la la brecha Mercedes Cotelo que sigue trabajando en su finca en la que cultiva maíz y nadie está era la portada esta foto esta mujer contaba luego existo Soria también bueno pues pues cuenta Walesa de cuatro jubilados gallegos que cobren entre quinientos y mil novecientos euros relatan su día a día de cómo viven con suspensiones luego se adelantaron a lo que vimos en el Congreso no que de repente no sabemos cómo aparecen ahí montón de eh de pensionistas que que asaltan en el Congreso nosotros les podemos sorprender por qué bueno pues porque a lo mejor a veces no estamos sobre el terreno y la prensa local si esto le elevan contando desde hace semanas

Voz 0874 07:26 es verdad pues es muy bonito el titular de la Información Interior sobre esta mujer de ochenta y cuatro años

Voz 0798 07:32 sí que dice sí a veces a ayúdame Filho no a veces me ayuda mi hijo y tal pues pues eso

Voz 0874 07:53 estamos en la sección Prensa Ibérica con Íñigo hoy especial Galicia

Voz 0798 07:58 ahí seguimos ahí seguimos con razones de peso es decir porque en el Faro de Vigo había una una historia bastante curiosa historia mandado alguien yo creo con

Voz 0874 08:08 con mala intención porque yo creo que lo que quiere es que tú hablas del tema

Voz 0798 08:11 bueno la compañera Imma Alcaraz firmaban noticia el veinte de febrero que dice el Gobierno de Villena promueve el día del orgasmo femenino los domingos felices el subtítulo es algo mejor una cosa que tengo una duda es si coinciden quizás pueden coincidir pero bueno mejor para todos sintiendo no porque el luego dice el equipo municipal de Los Verdes tiene previsto aprobar el segundo plan de felicidad igualdad y diversidad que tiene como objetivo crear una sociedad mejor no pues muy bien eso es lo que es el segundo plan de felicidad pero que pase primero no funcionó es verdad no se aclara el día del orgasmo como se conoce computa el diálogo más femeninos y cómo se celebra sobre todo bueno esto es en el Faro de Vigo La Nueva España ahora estamos a España que es que cada vez más presente en esta sección porque siempre he tenido buenísimas Ivo en aquí hay otra historia

Voz 0874 09:04 veían que el hecho de marzo era el Día Internacional de la Mujer

Voz 0798 09:07 claro si aquí hay hay hay un malentendido de unos empresarios que no sabían que el ocho de marzo de dos mujer eran pequeña tontería que ha pasado de además y como no sea habla no se dice bueno que pasa bueno Leo el titular pero bueno el club de alterne que organiza un show lésbico el ocho de marzo retirada anunció fue y Maldà dicen que no sabían que justo ese día

Voz 0874 09:27 este hombre ya no es un poquito casposo Jean también bueno es en fin un par de historias de de madres con mucha paciencia tenemos aquí donde la nueva España también

Voz 0798 09:38 si Estados son muy buenas una vamos de punta a punta porque una sigue siendo de la Nueva España dice un joven organiza una fiesta en su casa y acaba detenido por no dejar entrar a asunto

Voz 1 09:47 las que seguramente no reconocía cuando una mujer alertó

Voz 0874 09:52 policía para que la ayuda es al conducir yo descubro que es mi se quiere

Voz 0798 09:56 por favor ayúdame a no sé es bueno pero esta otra del Diario de Almería tampoco está mal eh porque dice absuelta la madre que obligó a su hija a ordenar su habitación yo qué quieres que diga

Voz 0874 10:09 por cierto es sí

Voz 0798 10:11 empatía la sienten por la madre de la menor se dejó llevar a los tribunales se espera igual todos hemos vivido esta situaciones de la fiesta en casa de ordenar la dirección pero ya se está llegando a unos niveles que que

Voz 0874 10:23 diario de Almería y en el Hoy de Extremadura sillas

Voz 0798 10:29 este es un tema se sí porque es todo esto de que los de los jóvenes en fin que que se suben a la parra pues

Voz 0874 10:34 los jóvenes de treinta y cinco años de cesar en este caso

Voz 0798 10:36 también en Extremadura ya hay una parte más sería de esto que es este titular crecen las amenazas de padres a docentes extremeños para que suban las notas de sus hijos

Voz 0874 10:48 el tema del que hemos hablado en alguna ocasión de cómo los profesores cada vez se sienten más no no voy a decir amenazados pero sí intimidados por la actitud de los padres que van a las reuniones que van a hablar de sus hijos como que el fracaso o la mediocridad es algo absolutamente no sé si estable para estos padres no

Voz 0798 11:07 si no y además que que se se convierten en Manager au abogado o para que no se en pos de una carrera fulgurante como si fueran tenistas So Ho y luego una sobreprotección que tienen no de padres pesados al antiguamente que no se algún día esperemos que se acabe bueno aquí lo que cuenta el Hoy de Extremadura es que según la Oficina del Defensor del Profesor en el sindicato ANPE en el último año los problemas relacionados con los padres han aumentado veinte puntos que bueno si es un tema que es que está por ahí la mira mira ahí tanto que está pues

Voz 0874 11:42 ahí desde luego también en el ámbito local aquí también hay uno un poco menos serio pero que tiene cierta relación

Voz 0798 11:47 en este eso en en en Granada lo pueblo publicaba el ideal de nada índice condenado por llamar Julia Androni a su hijo al hacer mal los deberes alcornoque eso eso ya es más de Mortadelo alcornoques

Voz 0874 12:00 no que está bien son buena insulto ignoraron

Voz 0798 12:02 si Android es una forma despectiva de referirse al a los gays que que bueno en este caso no sabemos si si su padre lo hacía con ha sentenciado no pero bueno la llamo alcornoque y al final pues la madre que estaba divorciada denunció el caso en Financial han condenado no

Voz 0874 12:18 es una buena historia e Historia pasamos a una que

Voz 0798 12:21 habrían poquito más normal en el comercio esto es Jijona Allen en el contexto esta sección que bueno es esto es un tema de estos de estos de muy pegados a la tierra que que nos gusta más pegado a la tierra en este caso porque habla de patatas lo que pasa en Gijón han prohibido vender las patatas a granel sabe sea obligatorio en Bolsa de agradecía no puedes ir allí coger las tú uno por qué porque ha llegado la polilla guatemalteca

Voz 0874 12:46 fíjate es que me siento tan ignorante cuando escucho estas noticias pero pero de qué estamos hablando en bueno pues claro lo lo digo en serio bueno no no estoy haciendo ironía es que estas cosas

Voz 0798 12:59 no es una historia turbia que son grandes historias no pero es que la historia es porque te ponen de multas sabes cuánto tú vas allí coges a las patatas de bolsa bueno le pillan al frutero que tienen las patatas colocadas en en montones bueno sanciones de tres mil a trescientos mil euros los al portero no supo al frutero si por colocarlas así la puñetera bolsita bueno parece que con la bolsitas evita lado la propagación en fin bueno yo no sé lo que hay ahí pero que que hay un tema estrella

Voz 0874 13:30 de la polilla guatemalteca

Voz 0798 13:32 ha podido guatemaltecas porque no lo sé pero bueno es es una una historia curiosa hay bueno y un problema muy real

Voz 0874 13:40 hombre todos compramos patatas no devuelta Galicia también temas mucho más serios que los que hemos hablado porque esto tiene que ver con incendios eso siempre serio no el Faro de

Voz 0798 13:50 digo si hay un tema de incendios que ya sabemos lo que ha pasado en Galicia este año no bueno esta noticia del Faro de Vigo arroja luz sobre uno de esos mitos de los incendios no que eso de que después caro luego a recalificar los terrenos y por eso lo que manitas bueno pues ya no es verdad porque hay una ley que lo impide porque hay que esperar treinta años a cambiar el uso del suelo no pero sí es verdad que que la gente lo sigue haciendo eso porque la gente lo intenta pero les pillan porque lo que cuenta el Faro de Vigo es que en los últimos cinco años más de setecientos propietarios gallegos cazados por cambiar el uso de suelo quemado o sea que los expedientes abiertos se dispararon un cuarenta de ahí cuatro por ciento en dos mil diecisiete

Voz 0874 14:31 todavía hay gente que se pregunta porque está pasando esto bueno pues

Voz 0798 14:34 la gente aunque es verdad que existe que no es verdad eso da claro lo hacen no pero lo siguen haciendo a ver si cuela será KBC escuelas otro problema

Voz 0874 14:43 el que hablamos siempre desde las dichosas emisoras centralistas como ésta por ejemplo eh en Airbnb estoy siempre pensamos en el sonido de las ruedas una maleta por la Gran Vía de Madrid por las calles que rodean la radio o Barcelona o las grandes capitales desde las que hacemos algunos programas lo claro Airbnb afecta a todo el mundo a todas las provincias a todos los pueblos habría que decir en este caso miran el diario de Ibiza

Voz 0798 15:07 en la prensa balear llevan mucho tiempo con con este tema altura porque claro allí se han disparado los precios de los pisos sin incluso el el los propios hoteles que dan trabajo a gente en verano no sabe ni dónde meter a sus empleados porque en los pisos son carísimos las funciones que van allí a trabajar desde entonces eso de hospital eso de maestros no encuentra en casa pero fíjate Street es que el día de Ibiza una docena de gestores controla el diez por ciento de las viviendas turísticas ilegales un tienes a un señor que que que administra veinte treinta treinta pisos

Voz 0874 15:40 que tengo sesenta otros ciento cinco años

Voz 0798 15:43 hay un señor que administra ciento cinco pisos que tiene setenta y nueve saque esta cosa como de andar por casa muy doméstica de la alquila a veces no aquí algo organizado detrás que está transformando la vida de los barrios de las ciudades también la la está cambiando la la fisonomía de los barrios no hay bueno en Madrid lo estamos viendo también en Barcelona por supuesto que que ya desde hace tiempo es un problema el primer orden y el turismo es la primera preocupación de sus ciudadanos pero claro que hay algo mucho más de esto de que ésta de este intercambio libre entre gente que esa ayuda

Voz 0874 16:18 bien que baratos no hay mucho negocio pues que nos quedan solamente unos pocos minutos así que vamos Melilla pequeña traca final también en en Ibiza

Voz 0798 16:28 sí despedido por no compartir las propinas con lo demás camareros Diego sí señor no bueno aquí los camareros se unen contra el malo luego este de al diario divisa también multa de mil ochocientos euros por dejar publicidad en los parabrisas desde los vehículos porque me parece tener idea de nombre ya está bien y luego éste de titular de esos ambiguas que inducen a confusión en la opinión de Málaga la Junta retiran más de dieciséis toneladas al año de inmaduros en Málaga pues si viene por Madeira que además día mucho inmaduro que retirarme pero claro dice que como les está hablando debemos asustarnos los inmaduros no está hablando de pescado de eso de de pulpo tal en sí no pero claro hay que estar enterado del asunto pero bueno esto es un poco de a veces en las burbujas locales pues claro ya hablan a su manera no te deje claro

Voz 0874 17:14 este es el Huelva Información si esto es del catorce de febrero porque creo que es el día de San vale

Voz 0798 17:19 el día de San Valentín entonces hay una noticia de Lepe

Voz 0874 17:22 preciosa pero espera que insinúan no no

Voz 0798 17:25 la cosa porque es que Íñigo quince nuevas

Voz 0874 17:27 sí ya sé que con esto siempre bueno

Voz 0798 17:30 Lepe habilita un punto para que locales y turistas inmortaliza su amor sale una pareja besándose delante de un rincón muy bonito que se llama Bésame en este rincón de Lepe está escrito ahí con azulejos el don enamorado acepte de geranios hermosas como ya solas en alguno de esos eternos en Lepe Se llama la noticia no

Voz 0874 17:49 vale en Elche el Ayuntamiento también no representa

Voz 0798 17:51 no representa mucho porque aquí nos vamos a sentir identificados muchos españoles porque tenía que acabar pasando no es titular Elche en guardia contra el reggaeton ya en algún lugar tenía que empezar las revueltas ha empezado el ayuntamiento exigirá una mayor protección acústica locales donde predomine este estilo musical

Voz 0874 18:07 no es que está fantástico me parece muy bien yo creo que se debería mandar una comisión rogatoria a otros lugares de Madrid Diario de León

Voz 0798 18:13 hay un aspecto que a veces toca muy de pasada y también que vamos con prisa que es el papel y la responsabilidad de los periódicos locales en preservar el uso de la lengua en Hablar bien en en manejar términos locales que que se me da pena que se pierda no ponen en el Diario de León me encontré este titular un libro destaca la relevancia el primer transporte que unió la capital y el alfoz el alfoz no que según la RAE que es de la árabe Al have it del árabe clásico que no se quiere pronunciar Arrabal término pago de algún distrito o que depende del sea también de una palabra en un titular que va alfoz lado Kevin usado no pues pues es muy bonito en cuando estás mal

Voz 0874 18:50 el conjunto de diferentes pueblos que dependen de actor principal están sujetos a una misma nación según la RAE que es un un diez a quién puso ese titular para cerrar no solamente le heló ya está sí porque faltaban animales no sí que cada uno piense lo que quieren el Granada Hoy he ganado el titulares