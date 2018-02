Rata de Alcantarilla

Voz 0347 00:00 un youtuber aficionado a la zoología de Valdemoro un pueblo cerca de Madrid me ha señalado que en esto de los edificios abandonados hay bastantes y una manera de buscarlas es mirar la pared e la zona pegada al suelo porque son tengo tácticas una palabra que describe a los animales que van tocando la aparecen mientras avanzan en las paredes donde se ofertará la andar se pueden ver manchas de la grasa que deja su cuerpo dejan una huella inconfundible una raya discontinua que aquí está los humanos procuramos no tocar las cosas de la calle pero los bigotes quieren tocar porque así consiguen información sobre el mundo a través de ese contacto hay hay una asoma por el borde de una cara aleta es de buen tamaño parece sana por el brillo del pelo está de pie sobre las patas traseras con toda la parte superior a la vista y creo que me ha visto primero porque ha levantado el hocico sin está investigando mueve la cabeza arriba y abajo arriba y abajo conseguir perspectivas distintas porque no ve mucho a partir del metro y medio con ese movimiento de la cabeza calcula la distancia a la que estoy para decidir si soy yo no soy un peligro los dos estamos quietos aunque ella puede producir sonidos ultrasonidos y tal vez de este gritando que yo no puedo ir no parece estresada porque no rechina los dientes que además de esta rata debe de haber decidido que no soy el motivo de alarmas porque ha vuelto a comer algo que no voy a investigar pero sí que voy a acercarme lo suficiente para hacerle una foto a ver sino la susto el Pino era inevitable sobresalto del Carles buenos días saliera tirado un poco de café me disculpo era la manera más rápida y eficaz de resumir lo que es una rata para casi todo el cine asco

Voz 0874 02:03 mierda Carlos López Tapia y miénteme finde con el animal más estudiado del planeta incluso más que el hombre que ha salvado además más vidas humanas hoy cualquier científico puede pedir una rata por internet los laboratorios americanos sus han unos veinte millones de

Voz 0347 02:16 el año sí sí está claro que tenemos una deuda de especie a especie con ellas pero el cine popular busca menudo ese toque masoquista que incluye atracción y repulsión al mismo tiempo el último ejemplo ha sido la campaña publicitaria de una serie española sobre la peste que colocó ratas hornadas subiendo por una escultura durante el Festival de San Sebastián tuvieron que poner vigilantes del la gente arrancaba las ratas y se las llevaba fue la única manera de que las ratas pudieran sobrevivir todos estival

Voz 0874 02:44 pervivir eso es algo que las ratas además hace muy bien solas incluso mejor que nosotros porque subida se divide entre comer reproducirse

Voz 0347 02:51 sí sí son máquinas de ambas cosas cuando no hay comida para todas Se comen unas a otras el instinto de reproducción las impulsa a hacerlo sin parar a veces hasta con hembras muertas hay hembras con otros machos en condiciones óptimas una pareja celebraría su primer aniversario con quince mil de este libro en París

Voz 0874 03:08 que viven tres años hay que tirar de calculadora nuestra protagonista es la rata de ciudad propagó la peste transportando las pulgas que la provocaban

Voz 0347 03:17 bueno en realidad no es la misma rata aquella era la rata negra y la rata más corriente en las ciudades ahora es de la rata parda que no llegó a España hasta el siglo XIX hasta mil ochocientos pero las dos llevaron de Asia donde bueno ya sabemos que la relación con las ratas completamente distinta a la de Occidente

Voz 0874 03:35 Josep primer signo del zodiaco chino y un símbolo de buena suerte de felicidad la mala fama entre nosotros le bien entonces de la peste medieval Carlos

Voz 0347 03:43 bueno en aquellos siglos la rata sobre todo era un recurso más que aceptable para matar el hambre nadie culpaba a las ratas de llevar las pulgas infecciosas porque es que nadie sabía lo estaba pasando no todavía hoy no sabemos con precisión que fueron aquellas epidemias que llamamos peste ni tampoco porque desaparecieron la mala fama de la rata nace con la explosión demográfica en las ciudades de en el siglo XIX y es entonces cuando se responsabiliza erróneamente del pasado

Voz 0874 04:12 lo cierto es que las ratas no se encuentran a los humanos con facilidad pero qué pasa cuando somos nosotros los que intentamos queremos encontrar a las ratas hace un rato Paqui Ramos se preparaba para darnos una respuesta a esa pregunta

Voz 3 04:27 vamos a dar un mono y un casco un arnés y unas gotitas y unos guantes

Voz 1365 04:31 entramos por ese agujero de alcantarilla

Voz 4 04:35 a un colector de una parafernalia de punto de vista logística importante

Voz 1365 04:39 vale si nos quitamos cuanto antes lo de lo de bajará el colector porque que tres preguntar me hiciste por teléfono

Voz 4 04:48 si te da tienes claustrofobia vertical

Voz 5 04:50 sí tenía miedo a la rata aún si a todos bajaron un espacio confinado y tal pues tienes de tal manera Si te agobia son tal no damos la vuelta me pregunto cómo te llamas hago Fernando tu trabajo exactamente para inspeccionar los colectores de la Comunidad de Madrid eso es algo un trabajo que se hace a diario todos los días

Voz 1365 05:11 el delito cuando baja Aisa a visitar y os encontráis con bichos con ratas estas cosas para vosotros es casi como si encontrara un perrito un gatito polacas

Voz 3 05:21 no eso a nosotros no nos viene muy bien porque eso quiere decir que hay oxígeno jugando

Voz 1365 05:26 la verdad es un indicador es un buen indicador la rata como de profundo está cuánto tenemos que va

Voz 3 05:37 estoy creo que son tres metros y algo

Voz 1365 05:39 porque se baja por una escalera no Bates eso qué es

Voz 3 05:43 no no son unos recintos para que te vas pasando como si fueran unos peldaños pero tan apoyan a la pareja no bajar nunca más cómoda gustando tiene que venir con nosotros que debió de cambiar de local

Voz 5 05:56 yo tengo que cambiar de ropa vale

Voz 0347 06:00 estoy que no hacer Paqui sí que se llama saliese de la zona de confort que es una expresión de moda literaria luego volvemos Alcantarilla cuál es la imagen más terrible del cine con notas Carlos Bueno al margen de las ratas monstruosas falsas para a mí están en la película mil novecientos ochenta y cuatro eh que se estrenó precisamente en mil novecientos ochenta y cuatro ahí se ponen imágenes a la novela donde George Orwell nos contó cuál era su peor pesadilla

Voz 6 06:25 lo que hay en la habitación ciento es el monto es insoportable iba a día de individuo a individuo puede ser el enterramiento en vida por la castración en tu caso son las ratas ataquen a un bebé y en cinco minutos lo reducen a hueso también atacan a los enfermos y moribundos muestran una inteligencia asombrosa distinguir cuando el ser humano está la careta se adapta sobre tu cabeza sin dejar salir algo a Prieto el primer resorte las ratas pasan al primer compartimento aprieto el segundo y la puerta de la jaula se levanta así saltaran sobre tu cara introducirán a veces ataca los ojos lo primero otras veces se abren paso por la mejilla y devoran la lengua

Voz 7 07:20 quieres ver

Voz 0874 07:23 en de dónde sacó Orwell ese miedo a las ratas Carlos

Voz 0347 07:27 pues mira lo sacó de aquí de su experiencia en el frente de Aragón cuando luchó en la Guerra Civil española el dueño de la granja de Florida Ska donde estuvo Orwell asegura que allí siguen que son grandes como gatos que tienen una habilidad tremenda y quién no y quién las más las ciudades de Estados Unidos

Voz 0874 07:45 eso en general y en particular Nueva York viven obsesionadas por las ratas la televisión de hecho tenía programado estrenar en la semana siguiente al ataque a las Torres Gemelas la película Las ratas y fue cancelada porque el tema era que Nueva York era invadida por ratas que atacaron a los vecinos

Voz 0347 07:59 el recuerdo la película hay hay como cinco seis películas muy importantes pero en las ciudades hay que recordar que los dos ministros los más abundantes somos nosotros y nosotros si ellas en nuestro caso sabemos

Voz 0874 08:10 bastante bien cuántos somos pero cuando intenta saber cuántas son ellas las cifras en Nueva York por ejemplo pueden ir desde nueve millones a cien millones

Voz 0347 08:19 bueno nadie ha hecho nunca en ninguna ciudad del mundo un censo preciso de rondas ni tenemos la tecnología capaz sería válido más de dos o tres semanas sabes claro lo de que en las ciudades

Voz 0874 08:30 hay por lo menos una rata por cada humano lo encuentras en todas partes

Voz 0347 08:34 sí sí esto casi forma parte de la historia esa cifra se aplica ritual mente en la prensa o incluso en informes de la ONU pues desde hace casi cien años no es verdad es la distorsión de una estadística derivada de un trabajo escrito en Inglaterra en mil novecientos nueve lo explicamos a los oyentes con más detalle en la página web bien para seguir el descenso de Paqui en busca de una rata

Voz 1365 08:57 se se ha puesto un trípode de metal con un enganche que creo que es lo que me han dicho que es un anti caída sólo algo así no para que no resbala valemos y nos despedimos en los tres metros de profundidad tienes

Voz 4 09:09 el bajaron al sistema de alcantarillado los colectores tiene sumó su normativa de seguridad bastante estricta porque es un espacio confinado Herreros biológicos químico físicos

Voz 1365 09:20 hoy por ejemplo porque no está no había amenaza de lluvia sino no

Voz 4 09:26 bueno es un colector de aguas fecales pero no necesariamente

Voz 1365 09:31 algo oscuro y súper sucio esa esa es la idea que yo tengo donde además pasarán cientos de ratas correteando por las esquinas

Voz 4 09:39 bueno lo de las ratas a cientos seguro que no es que ellas también se esconde en podemos a lo mejor versus indicio lo decir que vemos alguna eh posible eh

Voz 1365 09:48 me tranquiliza la verdad muy bien pues ya estoy lista vale la del grito era yo después de aterrizar sobre una rata

Voz 8 10:04 ira del agobio también era yo porque a los treinta segundos estaba suplicando que por favor me sacaran de ahí que no los importaba más que no podía respirar yo creo que sólo una persona te claustrofóbica puede entender lo que es meterte en un túnel oscuro estrecho en el que casi no te puedes incorporar porque te das con la cabeza en el techo un techo que por cierto está lleno de telarañas que de pared a pared no tiene más de un metro

Voz 1365 10:29 hace mucho calor en ambientes húmedos y huele fatal

Voz 0874 10:34 lo deseamos ese sitio tan magnífico yo no sé si la tradición china Nos diría que pisar una rata muerta como chupa que es un símbolo positivo se tenemos que mirarlo pero sí que es una pista de que podemos dar o que puede dar ella con alguna rata viva Carlos no recuerdo que en el cine clásico haya ratas protagonistas en calma

Voz 0347 10:53 pues no porque hasta los años setenta las ratas no hacen gran cosa pero en mil novecientos setenta y uno empieza su gran momento cinematográfico con la película Willard que es la película madre de todas las películas derrotas y que tuvo un refrito muy aceptable con el mismo título hace muy poco en dos mil tres es una buena historia de terror que se centro en un marginado que utiliza precisamente rotas para vengarse de las personas que han contribuido a su vida miserable al año siguiente en mil novecientos setenta y dos se hizo mi favorita ven la Rata asesina ve las ratas

Voz 0874 11:24 si no hay porque es tu favorita esa película bueno pues

Voz 0347 11:27 a las ratas líder en la película que he dicho Willard y mantendrá ese nombre la personalidad en las películas con renta más importantes pero es que también aquí vienes el niño protagonista aunque la rata defiende de acoso escolar también me gusta porque otro niño de trece años escribió para la banda sonora una canción de amistad alardes hasta que resultó ser su primer gran éxito internacional en solitario consiguió una nominación al Oscar

Voz 9 12:01 no

Voz 5 12:05 no no

Voz 10 12:08 sí sí

Voz 5 12:12 qué

Voz 11 12:17 en

Voz 0874 12:31 Michael Jackson no recordaba yo que lo había escrito una canción a una rata Si bueno a partir de esta película

Voz 0347 12:36 las se hicieron cuatro más usando casi siempre ratas de alcantarilla mostradas que por lo general aprende muy deprisa Billy Wilder diría que mascan

Voz 0874 12:44 los actores Tomás la entente es un zoólogo conocido mundialmente por sus investigaciones con la cuerna de ciervo tema tan desconocido sorprendente que lo reservamos para dentro de unos meses cómo estás Tomás buenos días qué pasó para que la protagonista de esa tesis fuera la rata de alcantarilla Tomás no

Voz 12 13:00 ella tiene que conjuntar lo que le interesa que en mi caso era estudiar comportándose mal y me gusta de los animales a mi me gustan mucho los animales ya que quiere científico con las opciones que tiene entonces la rata de alcantarilla como estaba dando anteriormente es una plaga si tú no entiendes cómo funciona el animal pues puedes erradicarla

Voz 0874 13:25 estuve trabajando precisamente en comunicación

Voz 12 13:27 química en ratas

Voz 0874 13:29 comunicación química en rectas qué significa esto

Voz 12 13:32 bueno los animales utilizan el olfato para comunicarse y está basada sustancias químicas normalmente la orina porque puede utilizarse en de reducirse en pequeñas cantidades conformen eh tú la tienes que expulsar del cuerpo editado una serie de información sobre tu cuerpo pero también es la mezcla con glándulas de lo grande que desde la fuerza que eres que eres tú y por tanto el que se mete ahí pues hagas qué es esto es de tu territorio y luego el propio olor corporal se refiere a esa comunicación química a los seres humanos la tenemos aunque no somos conscientes

Voz 0874 14:05 es interesantísimo lo que estás contando muy apropiado para un desayuno un sábado por la mañana tú crees que que muchas creencias Tomás creencias falsas sobre las ratas

Voz 12 14:13 una de ellas es seguramente es que son sucias y una de las cosas que ve uno cuando de las ratas que están limpiando constantemente hombre pues entonces como no nos transmiten enfermedades la principal animal que trasmite enfermedades y y a los humanos ese llamado homo sapiens somos nosotros y entonces el que un animal transmiten enfermedades evidentemente los de ese pueden lavar lo que están en el las demás pero no pueden ducharse desinfectar se al médico no ah claro pues nos transmiten enfermedades porque estás en contacto con todo pero los animales realmente cuánto los observas a sucios están limpiando constantemente plural son animales no no no realmente no tienen que estar comiendo de todo para afilar los dientes los afilan unos contra otros y es curioso que las ratas en algunos sitios en la cantería pesca pesca con la cola

Voz 0874 15:14 te han enseñado algo la rata sobre sobre nosotros

Voz 12 15:18 pues y sin una que hacen las ratas que es una cosa curiosa es algo que se podría llamar envidia claro no puede decir es de cómo hablas tú de en un animal de envidia cuando tú ves que los animales cooperan entre sí y porque se puede medir que siempre están siempre asociado se asocian un animal específicamente de específicamente con otro pues en cierta medida pues podría hablar que eso es una cierta amistad

Voz 0874 15:43 oye que te hace unos minutos con nosotros Tomás porque aquí sus acompañantes van a iniciar por fin el recorrido La Ser dónde está la noticia Alcantarilla cuando queráis ala

Voz 13 15:54 pues nada tira Moya

Voz 14 15:56 lo cierto es que en un momento dado nota algo raro para vamos a vivir

Voz 1365 16:03 pues la verdad iba a una la voy a llamar Javier del Pino y a la otra Carlos López Tapia en su honor pero por ejemplo no se escuchan iban corriendo

Voz 14 16:14 sí hombre es una gata no no son ahora incorporada no hace nada

Voz 1365 16:20 aquí esto se se estrechan poco un acabo de dar hay cuatro ratas y un montón de cucarachas se han ido

Voz 13 16:35 mira esta es la conexión de saneamiento de una de un inmueble de una finca en el colector municipal como puede una rata acceder a la parte de abajo de un inmueble pues a través de esa tubería sin las condiciones de saneamiento interno la construcción y mantenimiento correcto la trata no va a poder ellos

Voz 5 16:54 nunca José María esto que hay mira por el agua

Voz 13 17:00 eso pues son la cúmulo de papeles esas toallitas lo que es el papel higiénico sí pero lo que son las toallitas en lo que formas son tapones con pues sí sí porque además atasca y dan problemas

Voz 1365 17:13 aquel chorro que está cayendo allí que es de otro de otro acometida

Voz 5 17:17 pues no vale Fernando Fernando hay alguna gatera no lo voy a hacer es una gatera

Voz 13 17:35 ese es un argot eh son galerías laterales a veces en servicio en que nos interesa mucho porque las ratas aquí no no pueden vivir osea las ratas se desplazan por ese tipo de colector pero aquí no pueden anidar porque además aquí sube el agua pues se moriría entonces ellas se encuentran en una galería perdida al libre de el nivel de agua pues entonces ahí hacen anillamiento si eso no interesa porque lo tratamos ya que estamos aquí abajo los tratamos son una especie además relativamente infrecuente en Madrid son cucaracha americana son ninfa son jovencitas

Voz 0874 18:16 pero qué es eso un año estas eh

Voz 14 18:22 son parecidas son me dio Familia de las negras no no es la venenosa

Voz 13 18:27 se ve en la huella de las patitas Si huellas de patitas de arrastre de

Voz 1365 18:33 creo que me ha caído una cucaracha en la mano

Voz 15 18:39 sí

Voz 0874 18:41 Estudió Periodismo conocerás mundo de decían padres de Paqui cuando era pequeña está acompañada por José María Cámara que es el veterinario responsable del control de plagas aquí en Madrid José María por qué en vez de controlarlas no no las es terminamos no las es termináis

Voz 13 18:55 pues hombre el objetivo teóricamente con las ratas en alcantarillado podría ser perfectamente el exterminio Si desaparecieran no pasaría nada el tema es que es técnicamente muy complicado por no decir imposible porque ellas aquí tienen muchas posibilidades de sobrevivir y encontrarle plaga lo ideal es tener un censo preciso entonces en función de ese censo tú sabes si estén de punto de vista riesgo para la salud peligro no existen riesgos e casi te diría como conclusión que el problema de las ratas es un problema de los ciudadanos

Voz 1365 19:26 el cebo parecen pastillas de jabón Rosa

Voz 16 19:29 pues no son

Voz 13 19:31 la mezcla preparada de uso profesional que lleva unos atrayentes alimentarios llevan colorante también las ratas se supone que ven en blanco y negro llevan un protector frente a la humedad que hace que no se deteriore muy rápido hilo crítico es que llevan un anticoagulante es un es una sustancia que cuando la rata lo consumen produce hemorragias internas y al cabo de unos días mueren no mueren en el acto al cabo de unos días

Voz 17 19:54 sí que mueran acabo de unos días en vez de en unas horas es por algún motivo especial son animales

Voz 13 20:01 no son tontos lista Si despiertas ella si ven que un congéneres come esto oí mostrara indicios inmediatos de dolor

Voz 5 20:10 o algún problema de de comerlo esto es una madriguera de telarañas y tan probablemente no exhaustiva

Voz 0874 20:17 para ver si está activa pues si ves que no hay hojarasca que se ve de huellas de paso sino pues muchas veces hay un pequeño truco meter un papel de periódico meter alguna cosa ahí volver al día siguiente

Voz 1365 20:28 en el dedo y a ver si

Voz 5 20:31 así es pues yo creo que podemos salir fuera porque

Voz 17 20:38 me he aclimatado un poco pero no te creas que es un sitio muy agradable y luego yo pensé que el olor sería peor

Voz 1365 20:47 sigan ustedes Fernando tú prefieres ir caminando por el agua

Voz 5 20:55 así

Voz 1365 20:58 ah claro y para no tener que ir agachado no

Voz 15 21:03 todos llevan su

Voz 0347 21:08 al ese tema descubrí que casi todo el mundo con el que hablaba tenía su propia historia

Voz 0874 21:14 con la mía también en Washington de las niñas eran pequeñas tenían un conejito de indias como mascota Obama Fassi ve al pobre y un día vinieron corriendo inmediaciones va papa que Fancy Bears ha caído a la taza del váter fui a verlo algo tenían que haber sospechado cuando vi que el pobre Fancy Bear estaban sus jaulita Consuelo Chuck y al váter imagina lo que había allí una rata con la con la que salía además daba vueltas a la cola como derrota había llegado por la alcantarilla por el desagüe y ahora estaba intentando volver buceando otra vez no aquello generó una la cascada de actividad conseguimos solucionarlos de manera hay que decirla muy poco digna es decir de alguna manera no Tomás yo yo doy por sentado que tú también tienes alguna historia de ratas no

Voz 12 21:57 sí lo que pasa es de experto en comportamiento animal

Voz 0874 22:00 a ver yo cuando era estudiante tenía

Voz 12 22:02 desde la tesis sobre ratas pero claro lo que yo iba a trabajar era rata de alcantarilla cantería de Alcantarilla no la de al laboratorio miedo de lo que hice fue bueno pues voy a cruzar una hembra o con un macho de los que tienen en el Ministerio de ahí de Agricultura que me salté de dos o tres leyes porque allí necesitas y hasta para acercarte a las ratas entonces al final efectivamente me funcionó ve las crías sorprendentemente frente a lo que yo esperaba la cría no se comportaba como ratas de laboratorio en la podías tocar ni darle sino que era muy era muy arisca era muy como la de la de Alcantarilla de verdad

Voz 0874 22:41 además carácter

Voz 12 22:44 a que se acostumbren a la habitación entonces lo dejaba suelta por la habitación y el laboratorio no es muy alérgenos pero las de Silvestres Si yo empecé a tener sarpullidos pero sobre todo por la una reacción alérgica en las piernas no he necesitado poner unos pantalones de algodón importaba lo que fueran las perreras todavía seguía teniendo molestias total que al final ha acabado andando por allí por el campus de la Universidad de Nottingham con unos pantalones vaqueros de cortos como estos de las fatal de la fórmula bueno ya llaman la atención en Miranda de me parece que los has cogido un poco de más

Voz 0874 23:24 esa foto queremos se le mete Castillejo de la Universidad de Castilla La Mancha esto luego es investigador además tenemos una cita esté muy haber a contigo para hablar otra historia gracias Tomás un abrazo hasta luego está luego Carlos cuál sería ya terminamos el mejor lugar del mundo si eres una rata

Voz 0347 23:43 bueno sin ninguna duda la ciudad de desnudo en el estado indio de Rajastán Teo al templo de Karni Mata

Voz 18 23:49 sí

Voz 19 23:55 gracias Teo en este templo no solo mide más de veinte mil ratas sino que son las dueñas y señoras del lugar según una creencia local las ratas son reencarnaciones de Karni Mata hay de sus seguidores es decir en algunas estanques antepasados esperando reencarnarse de nuevo en persona Itu puentes que pasa a ser una de estas ratas a la espera de reencarnación por eso los cuidan las alimentan las veneran hasta tal punto que si alguien bata una por accidente o no debe reemplazar la inmediatamente por una réplica de oro o plata para expiar su culpa si se desaprensivo lo mejor es no entrar porque hay que quitarse los zapatos y el zurdo es un campo de minas de orines y excrementos pero

Voz 1365 24:34 los fieles están dentro así que voy a entrar

Voz 0874 24:38 cómo que no tendrá muchas visitas de turistas occidentales

Voz 20 24:42 al contrario de no ser por este templo la ciudad no estaría en el mapa de los recorridos turísticos aquí el fervor religioso considera un buen augurio una errata hace pase sobre los pies la mejor de las suertes va para quién consiga ver a la raza blanca que es la reencarnación de la mismísima carne hasta los fieles tienen a pasar aquí días enteros a dormir o a compartir con las ratas una tarde libre esto es el paraíso de las ratas voy a quedarme a tomar un té con leche de

Voz 14 25:12 venimos aquí jugamos juntos comemos y dormimos juntos uno es sucia porque es mi familia ven la leche es buena las personas enfermas vienen a beber Estalella

Voz 21 25:29 que es mi familia que venga por aquí que mata

Voz 5 25:42 vale

Voz 21 25:45 a vivir que son dos días