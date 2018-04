La realidad del carnet de conducir

Voz 1

00:00

bueno lo llevó el conductor del autobús y yo le llevaba la maleta hay diferentes razones por las que algunos hemos sido incapaces de sacarnos el carné de conducir ya no digo de pasar los exámenes sino de llegar hasta la puerta de la autoescuela les explicaré la mía que es la que conozco aunque en realidad tampoco la comprendo como todo el origen está en las palabras cuando mi padre decía carné de conducir parecía que íbamos a cobrar una herencia el carné de conducir era el título nobiliario de los pobres acaso lo más importante que iba a hacer uno en la vida yo creía que soy una cosa les importaba a los demás a mí por solidaridad con lo que no era importante tendrían que importar mi otras cosas Mis amigos decían que el carné de conducir Nos haría libres así descubrí que existían dos libertades dar el coche y la del peatón el caso es que si no me del carnet fue por amor Antonio Machado porque lo que yo quería era andar y andar los caminos para que se me llenaran los zapatos de poesía en aquellos días también leí Umbral era que el libro donde contaba que al llegar a Madrid iba andando a todas partes se pasaba el día caminando por los barrios y entonces la ciudad y la literatura les subían por las piernas y así se iba haciendo escritor cuando mi padre decía carnet de conducir la palabra conducir me resultaba sugestiva pero te estaba la palabra carnet no he querido más carnet que el de la biblioteca ahora le aguarda botones a mi madre llevándole las maletas pero para botones los que ella me cosía cuando tener carne tener mal asunto