Tres mujeres y un destino

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:18 también representantes de Naciones Unidas con los cinco países

Voz 1005 00:22 del Sahel Mauritania Mali eh

Voz 2 00:24 el eh Chad Níger si Chad Níger ir

Voz 3 00:34 Burkina Faso efectivamente E A vivir que son dos días Javier

Voz 1005 00:41 del Pirineo claro que cuando Rajoy estuvo opinión antes muy difícil seguir porque como está pero asesar no Amaya los negros Burkina Faso pretenden sólo eso es un sketch

Voz 0760 01:18 prime que pues hasta ahora sólo eso

Voz 1005 01:20 de los David Navarro Jorge Ponce ya os digo desde ahora que tenga

Voz 0874 01:23 mucho cuidado eh sí sí hemos estado hablando fuera de micro

Voz 1005 01:26 bueno ya sabéis que mandas vuelan quiero decirle

Voz 0210 01:31 a vuestro sobre todo lo dice Portillo está los directivos de la SER que puedan estar tranquilos que no voy a hablar de hoy

Voz 1005 01:36 de hoy no voy a decir nada de Operación Triunfo no voy a tocar ese tema que es el más espinoso y yo te lo he dicho yo tengo que decir que ahora porque diga lo que diga cualquiera va ser culpa tuya yo ahorrado acaso estoy ahorrando yo digo que ahora mismo una condena en la cárcel una noche me dice el da sigan bebé que me impida dormir todas las noches por cierto de verdad

Voz 0874 01:59 cuando ácimo esa pena que que

Voz 1005 02:01 de verdad qué suerte qué suerte sí hombre así de qué suerte bueno está bien durante unos meses y luego ya te las ves volvería ya está hecha eh ya hasta el cuello lo mantiene un poco pero oye es curioso es verdad lo del cuello es curioso la cabeza es la parte más importante del cuerpo podría mantenerla desde en principio no hubiera salido saludaban

Voz 0874 02:24 te has ganado lo que estaba antes que no lo ponemos es decir los chistes que estaba siendo antes que antiguamente de la madre de te acuerdas

Voz 1005 02:29 sí sí pero no

Voz 3 02:31 no no no

Voz 0874 02:35 el del igual David Navarro adelante David conseguir es conveniente

Voz 0760 02:39 bueno está muy cabreado con suspensiones el otro día se manifestaron por toda España y en Madrid llegaron hasta la puerta del Congreso vamos que decidieron salir a la calle empezasen Tyco en su sillón escribiendo por Twitter es que De Guindos era vicepresidente del Banco Central Europeo cosa que sí ya sé que te importa un pimiento en el ámbito internacional Trump que se reunió con padres que habían perdido a su hijo en matanza del instituto lo cual él les pedían que restringirse el uso de alarma ya el que mejor que no que lo que hay que hacer es total

Voz 1005 03:04 es hora de armas para que se cargue adquirió muy flamenquito

Voz 0760 03:07 por la mañana el Instituto así matarían dos pájaros de un tiro matara sólo uno malo y por otro lado aumentar el nivel de lo al uno por cada vez que era el guapo que se atreve a conciencia pero trato de igual porque porque lo importante es que es triste al circo sobrepuso Mons la policía casi lo que tiene en Madrid se ha escapado por los pelos la pinta dicta ningún campesino Dave Piñana en Almería cree haber avistado otros de Mons la pasada noche con luz amarilla o no está muy seguro que también han buscado en el avión de Guardiola hinchadas no se descarta que haya cambio al aspecto en este momento puede estar quedándose en la cara con Nicolas Cage así que señora Si usted lo ve O'Shea gente que están su cocina no intente nada llame a la policía y espere instrucciones la colaboración ciudadana es vital la seguridad nacional de nuestro país España depende de usted que dio sobre ellos

Voz 0874 03:55 la policía pobre Joaquín no

Voz 1005 03:59 no no la verdad es que risa una es buenísimo

Voz 0210 04:01 ayer estuvo en en You en los cuarenta y nos lo contó entero iba a hacer su sección pero empecé a preguntar ya empezamos a hablar claro pues nada que estaba ahí en el parque este Europa donde están los monumentos las la representación de monumentos europeos en pequeño no nadie lo estaba haciendo broma ahí con una caracterización bestial de Puigdemont muy caro aquí el tema es que

Voz 5 04:21 en es el vecino quien fue les eso también la conversación con la policía pida

Voz 1005 04:26 tienes alguien decía que el vecino pobre tampoco hizo nada más golpes el es nuestro bueno a lo mejor un poco salvador de España yo voy a ser yo creo que esperaba Sevilla con el Rey andando decir soy de Joaquín es cuando decía le preguntaba el creo que vosotros preguntabais si y cómo cómo iba la policía se acercaba como como Henry no venían despacito andando muy despacio pues bueno

Voz 0210 04:54 muy despacio y digo con la primera pregunta que te dicen Mon de Carles sin te giras salimos acercaron y cuando vieron que no hice mi verdad

Voz 0874 05:07 bueno vamos a empezar con algo que cotiza al alza deberíais hacerlo también vosotros la choque que de hecho no es otra cosa que escribir letras para el himno de España hemos escuchado hasta la saciedad la letra de Marta Sánchez

Voz 2 05:26 Andrea Levy tierra

Voz 6 05:30 hacer cinco razona aquí hoy te canto para decirte cuánto orgullo a ella en mí por eso resistir

Voz 1005 05:41 yo creo que todo lo que yo creo que es un movimiento de parte de Marta Sánchez muy bueno porque ella quería ser como hace Mariah Carey con la canción de Navidad es decir todos cantamos su letra cada cada copa

Voz 0210 05:52 el el himno más infame la letra más infantil que leído en mi mira que luego también si no crees en Dios

Voz 1005 06:00 excluyendo ahora que ya pues sí

Voz 0210 06:03 el cañón totalmente no no es español sino crees en Dios

Voz 0874 06:06 bueno el caso es que ha sido componer esta letra pitado un eurodiputado lanzarse a pedir firmas

Voz 2 06:11 pero por qué no puede cantar el himno en la final de la Copa del Rey Marta Sánchez yo propongo que que Marta Sánchez cante este año la final de la Copa del Rey la letra digno que ella ha compuesto lo he propuesto en Internet firmado en seis puntos

Voz 1005 06:22 por eso me Pons que ha preguntado qué era eso de Change punto org desafinado moderno está desde que separe los mandaron a Europa e Internet

Voz 0210 06:30 el puntos pero no no no

Voz 0760 06:33 no sé si si tiene que ver la final de la Copa del Rey Castelo

Voz 7 06:35 Villa Barcelona ya y medio

Voz 0210 06:38 campo pitando T L muy bien tú crees que eso sería un un grito más

Voz 1005 06:42 el teatro te gusta una cosita ti Marta un caramelo

Voz 0874 06:49 no es mejor que la letra más popular del himno pero según la versión de González Pons los españoles necesita

Voz 2 06:54 los una letra para nuestro eh esto es cajón lo del Nana Nana eh tiene tiene gracia pero al final nos deja un poco en mal lugar para los que vivimos fuera para los españoles en el exterior cuando queremos cantar nuestro y que nos caiga la de limón en nana no era no llega todo al corazón

Voz 1005 07:11 muy bien lágrimas entonces el todavía no ha superado cuando lo mandaron a Europa la carteristas no yo creo que lo de la corrupción se deja mal pero lo lo lo lo claro es verdad esto luego lo vemos todo lo que me gusta es la de Franco Franco no no estoy empezando con Gürtel te te mira como la que que que fuera

Voz 0874 07:34 se creéis que debería que no o que no debería faltar en un himno de que aprovecharía va a meter un patrocinador

Voz 0210 07:40 Aranca las K

Voz 1005 07:42 claro es directamente la de Mercadona la oficial el himno de España mercado cercado Cecale estadio

Voz 0874 08:07 de como cómico es que sois por cierto se que no es de vuestro negociado aunque cese afecta de alguna manera tangencial

Voz 2 08:12 eh

Voz 0874 08:13 murió Forges esta semana haber sido fans vosotros

Voz 1005 08:16 aquí como pan duro entrevista un par de veces si es un hombre

Voz 0874 08:20 en general

Voz 1005 08:20 la verdad Irak era amable muy amable las estancias cortas pero sí de muy amables y divertido lo contaba

Voz 0874 08:25 Hans que hablaba siempre con ironía nunca sabiendo nunca estaba en el PSOE

Voz 0210 08:28 con como muy elegante omitió la verdad es que es muy guay es a un programa yo estuve hablando con él me encantó

Voz 0874 08:35 sí sí bueno la verdad es que te vamos a echar mucho de menos en todos los sentidos una de esas personas que se a morir en fin hay hay una imagen del del tema catalán que además ha permitido a varias como lo llamaría plumillas de la caverna cuando plumillas y también hay gente que no escribe sí Cani hacer determinadas menciones que tienen que ver más con el machismo que con el periodismo pero en fin es la diputada Anna Gabriel a llamar la atención de Pepe Oneto beige las las fotos del antes y el después no la suiza la diputada de la CUP debió pensar que si el dinero irá era llevarse unas pues estaba a salvo allí así que también podría estarlo ella mi Suiza es un lugar seguro

Voz 1005 09:18 siempre entran cosas salen pocas pero sí Palme y bien dice que datos

Voz 0874 09:24 puedes decir cosas y puedes hacer cosas que tú estás en Suiza

Voz 1005 09:27 pues nada porque a principios la tertulia están porque no en la ubicamos en Suiza ya podemos pues harían es verdad podríamos podría hablar de Operación Triunfo muy femenino qué más tengo eso adelante

Voz 0874 09:41 el caso es que te metes en fin ha sido gasolina para los mordaces comentarios de

Voz 8 09:47 habrá falso es que hay algunos que dicen quema mucho a Cataluña pero que está en todos los de fuga por ahí no han todos unidos

Voz 0874 09:55 cantar el himno y aprendérselas también decía

Voz 2 09:58 el modus operandi de Puigdemont parece ser que se expande que son muy valientes para declarar cosas ilegales en el Parlament de Cataluña pero que cuando pueden Se escapan se van y ahora nos ha sorprendido ver que Anna Gabriel Se va Suiza la hacíamos más en Cuba

Voz 1005 10:19 les sale el barrio de Sarrià que llevan el cuerpo no nada ha dejado ahí la trampilla abierta de la Andrea les salió de repente

Voz 0874 10:27 hacía tiempo que no había quién del PP que luego sacaba el tema o Venezuela como nuestros amigos no bien de todas formas no es la idea más curiosa de la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular en Los desayunos de Televisión Española dejó claro lo que espera del próximo president de Catalunya

Voz 2 10:43 que haya la posibilidad en Catalunya de tener un presidente que

Voz 9 10:48 este para reconocer

Voz 2 10:50 para tejer su coser y que sepa que éste sí

Voz 0874 10:53 cuando Andrea no sé lo que ustedes llevando a parte de ser importante para un presidente de donde sea que se sepa los países del Sahel a los que va a ofrecer ayuda también lo es que tenga ilusión por su trabajo eh

Voz 1005 11:04 gracias especiales por su cariñoso recibimiento que el esquí mula para venir a debatir el oportuno y conveniente sin volvemos a Rajoy yo tengo que decir que Rajoy se lo está pasando esta temporada es la persona que más está creciendo en esta temporada de España a ver que luego va a tener mayoría es verdad que viene hojas claro que viene que viene se ha visto activo ha declarado el ciento cincuenta y cinco es es está usando es a Rajoy en el Debate sobre el estado de la mar

Voz 0874 11:33 son un debate en el que también dejó las fronteras de la amistad

Voz 2 11:37 pero ustedes tienen un enemigo implacable que no soy yo créame que hemos hecho es enemigo implacable es la dura realidad

Voz 0874 11:46 casi son el control a los que parece que ahora son los verdaderos enemigos son Partido Popular y Ciudadanos o Cesc como lo llaman Méndez de Vigo en siempre homenaje al gran Alfredo Urdaci cuando decía aquello de CC punto o junto a Dios los crea yo se cuentan Méndez de Vigo de paso dice algo más

Voz 10 12:04 estuve en Bruselas y me costó mucho convencer a un periodista que el señor Puigdemont no había ganado las elecciones hay porqué porque ustedes no existen ustedes

Voz 11 12:13 pues ganó las elecciones ya han desaparecido han desaparece

Voz 1005 12:17 ha ido de Cataluña señoría

Voz 0874 12:19 curiosamente son los únicos que debería de entender la situación de Ciudadanos porque ellos pasaron por una parecida después de las elecciones generales verdad no quiero acordarme no pero por si no quedó claro del todo ustedes

Voz 10 12:29 sería lo único que hacen es crítica o tu idea pero no hacen absolutamente nada más

Voz 1005 12:34 Girauta eso ya mismo va a estar prohibido y Albert Rivera y Albert Rivera Cycle cuatro cuatro

Voz 0874 12:41 cuatro Girauta hay Rafael Hernández de ciudadanos sugirió que por lo que sea el Partido Popular debería renovarse y Hernando siempre sabe bien cómo rematar lo siento mucho

Voz 2 12:51 eh

Voz 12 12:52 eh yo ya vengo regenerado de casa dormirme regenerar un hace mucho tiempo eh

Voz 0874 12:57 todos los días algo acelerado a la calle

Voz 12 13:00 oye ni Girauta ni Ciudadanos me va a dar ninguna lección e con el objeto de regenerar BD

Voz 1005 13:07 habéis visto la serie es nuestro congreso has visto el carbón es tan sencilla cambiado varias veces de cuerpo esta su tercera fundas automáticamente si yo diría aquí indicó

Voz 13 13:19 a darme yo me imagino una herriko taberna de este hombre y a tu hija veinte como tú nadando

Voz 0874 13:26 también en el Senado las dos fuerzas políticas enfrentaron a través de sus representantes que son cuatro

Voz 14 13:30 no estamos le recuerdo hablando de que el último de la clase el que tiene un cero en las notas va a dar lecciones a todos los demás en el pero pero no

Voz 15 13:40 para transparente y sedes no entregan huellas así por señas lo ruego ustedes que el partido de los seña cuadrados

Voz 14 13:50 perdón dije ley Serrin perdón perdón usted os está riendo de nosotros cosa que me parecería muy mal que tiene usted un cacao mental que mejor que se dedica otra cosa por cierto le enviaremos todo lo que usted es lo enviaremos en un disco duro pero proteja lo bien

Voz 1005 14:05 si no lo más tu ser en amigos si tiene nombre pero la gente tiene un acuerdo ojo arar no debería estar todos la nube en vez de en disco duro pero ahora no sé quién lo martillo

Voz 0874 14:32 Carlos al tema ayer conocíamos Antonio a la imputación de Camps al que en este camino acompañado del obispo auxiliar de Valencia los cargos son por prevaricación falsedad malversación durante la visita del Papa a Valencia

Voz 1005 14:42 es una buena persona que salió de mi colegio los jesuitas de Valencia sobre el mismo con Egipto

Voz 0210 14:45 el mismo colectivo hoy yo estaba orgulloso que por fin alguien de buen corazón Camps no imputado

Voz 1005 14:50 mira ahí y luego además esto pasó hace once años tú estabas en Valencia todavía no sé si me bueno más o menos sí

Voz 0874 14:56 has tendrá reconoce no te estoy acusado de nada eh

Voz 1005 14:59 a recuerdos tendrás que el Papa hombre la camiseta mítica de

Voz 0210 15:05 para el Papa sabe lo tuyo

Voz 1005 15:07 qué tal arrasó ahora mismo está fuera de contexto

Voz 0874 15:10 ya desde explicarlo pero bueno no tanto

Voz 1005 15:12 no no te mato gracias

Voz 0874 15:15 en fin con permiso de Camps en el apartado de Bengasi corruptelas su protagonista de esta semana ha vuelto a ser el bigotes

Voz 2 15:20 un mal nacido de comunicación de ese país pero nadie me llamaba nadie me llamaba así y ahora llamarme así pues creo que es un despropósito no ya usted no lo llamarían pendientes

Voz 1005 15:32 es uno de los puntos fuertes del día bigote podemos llamarle mala persona pero lo que no que digamos

Voz 0874 15:40 pues porque luego Álvaro Pérez ya no tiene bigote que no tiene mucho sentido llamarle así puesto a buscarle otro mote qué tal el equipo chao

Voz 17 15:48 corremos el riesgo de que usted tenga que ausentarse pues para atender a un curso de cocina a cualquiera que colgará ahora estoy con el rebozado osea que ya para ese examen pero pero no es mi también una cosa eh

Voz 8 16:01 esto es inmediato para el tiempo un segundo por

Voz 1005 16:06 me gustaría pero Álvaro Pérez al tiempo

Voz 0874 16:10 minuto porque necesitaba adivinanza ha pasado en varias ocasiones la próstata llama

Voz 1005 16:14 el baño pues la verdad no

Voz 0874 16:17 siempre necesitaríamos que el tiempo se un poco más para saborear unas declaraciones en la comisión de investigación de cómo nos escucha llover

Voz 8 16:23 todo iba bien escoltado vengo vigilado me han levantado a las cinco de la mañana para venir aquí a estar un ratito con ustedes a las cinco de la mañana He estado en un calabozo pasando un ratito de fresquito esta mañana en la cárcel de Valdemoro hasta que por fin han recogido

Voz 1005 16:40 en los detalles esta corrupto hacerle madrugar pero las correcciones por la noche y Fiti en este verdadera condena e juicios

Voz 0874 16:51 Comisiones el ex Vigotes sigue desvelando los tejemanejes de la trama su vocabulario

Voz 8 16:56 esto Ignacio López del Hierro y Castillo marido de la señora Cospedal ido en Ángel Piñeiro López figuran como atizar antes quiero decir vienen a soltar el Mondoñedo donde el montón

Voz 0874 17:09 son las tripas así que no se mantenga Álvaro Pérez se quejaba de que estas personas que soltaban el domingo no aparecían en ninguna comisión de investigación y se les llamaba a declarar y no como él dice que le pillaron ha dado la cara en todo momento a pesar de las consecuencias usted sabe la CAM

Voz 8 17:25 irá de profesionales de la felación que me van a poner a parir a partir de hoy a mediodía en los informativos y en las centurias

Voz 1005 17:33 aunque espera no pueden caer dos años más sí sí sí sí la denuncia por nosotros

Voz 0874 17:45 no decir lo intente inventando palabras nunca va a llegar a lo que es no te dan mejor otros menesteres tipo asesor de imagen del por entonces jefe de la oposición

Voz 8 17:55 le aconseje que las las gafas que llevaba estaban

Voz 17 17:58 la eh eran de pasta mordiera pusiera cada materia en Antigua

Voz 8 18:02 así a la pizzería bueno pero sobretodo porque habían salido algunas fotos del señor Rajoy en algunos medios y entonces

Voz 3 18:10 se reflejaban los flashes de las cámaras y importante no

Voz 1005 18:15 pero espera espera lo interesante es que Álvaro L acompañó la óptica en la que iba un tal antes Urdaci iba elegancia a la clase en la comparecencia es hablar de lo humano pues también de lo divino

Voz 8 18:26 ese es la soledad de la celda pienso en la justicia para sustraer

Voz 1005 18:34 una cosa siempre Madiba no me quería quedar aquí suele

Voz 0874 18:42 y aquí es donde empieza a repartir justicia para todos

Voz 8 18:46 el ministro de Justicia pidiendo por una televisión y por otra parece un vendedor de son zonas pidiendo justicia ejemplar

Voz 1005 18:56 escuchando quien viva Paco Clavel

Voz 0874 19:01 por qué le parece este doble rasero eh

Voz 8 19:03 yo no veo justicia igual para todo que entre otras cosas porque el cuñado del Rey está en Ginebra paseándose alrededor del lado con sus hijos está condenado igual que yo no hay sentencia firme pero yo estoy en Valdemoro Bielsa Giner

Voz 1005 19:15 como hay mucha gente viviendo en Valdemoro que me de Ginebra

Voz 0874 19:22 el punto final a la injusticia lo vuelve a señalar poéticamente en sus consecuencias

Voz 8 19:27 el dolor la bilis siete de

Voz 18 19:30 la rama magrebí

Voz 8 19:33 porque la justicia no es igual para todos buena cadencia

Voz 19 19:56 la que me con niños le News y me

Voz 0874 20:07 después de las palabras de Correa hace un par de semanas la escuchábamos aquí Esperanza Aguirre se ha materializado en la cadena de los obispos porque esto para contar porque fichó a Granados le ofreció ser portavoz señor Granados será lo que sea pero

Voz 1005 20:20 pero es un pico de oro no sé el Luther King de Valdemoro llama hacéis mira yo tengo un pico lloro dice conlleva descendió un sueño olímpico de oro pero el oro no es suyo el también de lo cogió dio ese altillo espera

Voz 0874 20:38 además su inocencia

Voz 3 20:40 nunca vi una cuenta no me ocupé de la financiación para la financiación había cuatro personas yo jamás una cuenta

Voz 0874 20:49 también esgrimía por cierto Cristina Cifuentes qué casualidad que son gente humilde

Voz 1005 20:54 es que no tengo dinero entre otras cosas para pagar abogados mentira

Voz 13 20:58 el abogado no tienen no tiene dinero

Voz 1005 21:01 no Timothy no lleva nada es otra forma de decir que no tienen dinero no es realmente un poco ofensivo es decir para que hay gente no tiene dinero bastante ofensivo si la verdad

Voz 0874 21:10 eso es lo mismo es esa vieja excusa de no yo no soy racista porque tengo un amigo negro claro o el dinero es un tema recurrente en todas las conversaciones políticas ya lo dijo el ministro Zoido es un par de días no

Voz 1005 21:21 por primera vez en treinta años hay un Gobierno que ha puesto dinero encima de la mesa

Voz 0874 21:29 claro es que esa frase sacada de contexto puede indicar muchas cosas pero quizás sea éste el momento de cambiar la moneda que utilizan de esta mesa puede que el más versado en el tema se ha Antonio Castelo tu relación con las Crichton monetaria contaste que era

Voz 0210 21:40 estoy estoy vendiendo ellos no en el baño de la SER estoy vendiendo mucho ahí ahí fuera que a veces muchas cosas ahí siempre quedáis estoy ahí Dabic como inversión

Voz 0874 21:49 en el en el ex tercera puerta la izquierda critica que usted

Voz 1005 21:53 sicos vale vale Lorena Fuentes

Voz 0874 21:57 la empresa de transacciones concreto manera vid vas no sé si veis Lorena cómo estás buenos días

Voz 20 22:03 venga

Voz 0874 22:05 hasta dónde podría estar más seguro el dinero en una cuenta en Suiza o en el mundo virtual de la escrito monedas o en el baño de la SER

Voz 20 22:13 yo creo que es lo mismo con la única diferencia de que no tienes que coger un vuelo a Suiza

Voz 21 22:17 Lorena que en estoy aquí vendiendo eh mira yo también lo tiene

Voz 1005 22:25 a pregunta sin quiere comprarla no lo no

Voz 20 22:28 hombre hay tanto a ver yo creo que el visto bueno no sé desde desde Big Bay la verdad es que lo damos mucha importancia porque es una de las muchas que esto monedas que existen hay en Viena deja de ser una forma de pago mundial que dado que vivimos en un mundo globalizado pues no se nos parece increíble la idea de que haya una divisa única y tal mundialmente independientemente del país donde vivan

Voz 0874 22:51 vale esto esto lo entendemos todos ya pero tú imagínate que yo que es la abuela de Castell no le quiere ir al dating festival en Barcelona en música electrónica solamente se puede pagar con Crichton monedas por dónde empieza la abuela

Voz 20 23:06 buena eh nosotros desde la página web de Pipe no

Voz 1005 23:11 no tienen gran eh no tiene interés

Voz 18 23:14 hay una cartilla de eclipsó

Voz 20 23:17 puede venir a nuestra tienda física pero sí

Voz 1005 23:19 no no lo siguiente en Nador no está viva pero eh

Voz 0210 23:28 sí es verdad que te que tiene el mundo derbi Colin aún un halo como de Misterio no de oye esto donde lo compró cuando lo compró como lo lo vendo donde lo lo lo materializan dinero humano

Voz 0874 23:40 claro si me quitan la contraseña serán todavía míos los bitcoins

Voz 1005 23:43 claro sí pero la gente dice eso también como si del del mercado financiero antiguo entendiera mucho dónde está ese dinero claro

Voz 20 23:52 Nos no que infla gentes le crea una cierta desconfianza en el tiro no no tengo que físicamente pero bueno al final sino una cuenta bancaria tampoco es que los en físicamente consultaron una pantalla

Voz 0210 24:05 oye es verdad se decía a los de los ellos también no sé si podríamos llamarla escrito monedas el y tú más de de las maneras

Voz 20 24:12 bueno al menos de Lisbeth consideramos que ésta ha venido para quedarse en el tema de la tecnología de las Tito maneras no sé si concretamente el bizco y no no yo creo que sí pero bueno el tema de las que te maneras yo creo que bueno suple una necesidad que teníamos latente en la sociedad así que no estaba cubierta

Voz 0874 24:30 vale pero entonces y Lorena por lo que me cuentas con bitcoins ya podemos ir a ese festival de música electrónica al dating Festival de Barcelona qué más podemos hacer Mercadona por ejemplo con una bitcoins

Voz 20 24:42 a ver en muchos comercios que cada vez están aceptando más de esto bueno poco sale una noticia de que éste había contado el recuerdo mal en Tarragona con disco en Si Ivonne también una la noticia de que unos trabajadores una empresa ha definido la mitad arma

Voz 1005 24:58 la gente no

Voz 20 25:01 bueno con dinero con euros y dólares también no me quiero decir al final el uso que les de cada persona es bueno hacer como como nadie Ibiza no

Voz 0210 25:11 ella es una Davis ellos de Japón va a ser el primer país que realmente va a tener el con como algo

Voz 1005 25:17 puede funcionar el cualquiera por la calle convicción

Voz 0210 25:19 en si estamos dando mucha gente allí no se estamos dando mucha gente a Japón como Henry relacionada con la tecnología Hay gente que trabaja como no localizada que puede vivir en Japón y pueden gastar allí

Voz 20 25:32 lo bueno de todas las maneras no es que puedes ver en cualquier sitio en el mundo que realmente de los asistentes al igual que se de enviar el dinero de un país a otro local es muy rápido y un órgano central que lo controle y eso pues no no les da más rapidez

Voz 0210 25:49 si fuese el presidente de la Generalitat podría funcionar en bitcoins por ejemplo no tiene que estar en Barcelona

Voz 20 25:55 por ejemplo

Voz 1005 25:58 pensado mucho la verdad que me tengo que meter ahí

Voz 0874 26:03 Lorena fuentes de la empresa de transacciones con Cristo moneda VIP Pablo Elena me queda una duda si puedes

Voz 22 26:09 en cualquier cosa con bitcoins en Internet

Voz 0874 26:12 aquí hace falta ir a través una empresa de transacciones que seguramente es llevar una comisión dirigida

Voz 20 26:16 buenas todas las todos nos ha aplicado que donde puedes comprar Garín venderse comunidad se llevan una comisión entonces nosotros concretamente hacemos de la necesidad de buenos primero la desconfianza no El saber a quién es que estemos comprando de donde hasta dónde estoy dando mi tarjeta o puedo confiar en danés la cosa este portal Sina a mucha gente que crea mucha desconfianza

Voz 23 26:40 pues bueno no no ves claro

Voz 20 26:43 de cara a la persona que lo está contando luego los límites muchos portales voten tú te imponen unas limitaciones de compra venta por ejemplo pues X máximo por semana no entonces es mal si quieres comprar o vender más cantidad sociedad estás limitado luego el certidumbre no de lo que lo que me comentabas que AD después de que lo tenga a que te estoy estoy encontrando cuando no pudo materializar como desinformación no se nosotros sostenemos Arsenal un servicio también más de atención al cliente de tú a tú con un asesoramiento bueno y la tranquilidad de que de que pase lo que pasa estamos aquí

Voz 0874 27:21 venga Lorena Elena Fuentes de la empresa de transacciones con Cristo monedas Vic veis gracias un abrazo

Voz 1005 27:27 estoy haciendo la competencia en los baños de las eh

Voz 18 27:30 Superman tendría éxito

Voz 1005 27:32 a saber si adivináis quién es este hombre

Voz 3 27:41 lleno de está en todo

Voz 1005 27:45 quién dijo el inglés tiene un cierto acento del Salamanca muy rápido olor es muy bien Luis de Guindos once kilos la fiesta por cierto me compró bitcoins que vino a Pepa por la mañana ahí se llevó el baño de hombre sí pero no me vino me compró él lo coges vino una entrevista con Pepa Bueno

Voz 24 28:19 y a Melilla

Voz 25 28:28 a vivir que son dos días Javier del Pino A vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 27 28:49 India

Voz 28 28:54 tiene la que sí mucho en Libia

Voz 29 29:05 sin duda

Voz 0874 29:13 este empeño con David Navarro hoy con Jorge Ponce y no hemos hablado todavía más igual deberíamos pasar por encima de las perlas que han soltado esta semana algunos políticos en relación con la huelga feminista del ocho de marzo ya te he dicho que la huelga debería ser a la japonesa me duele más lo que han dicho ellas algunas más que algunos profit hoy hemos invitado al estudio tres mujeres que han hecho algo que creo que ninguno de nosotros atrevido hacer que es viajar solas durante meses por países en los que digamos no no ya que no esté bien visto que una mujer vallas hola sino que tiene un cierto riesgo también por decirlo de una manera suave son Julia Del Olmo que está en Radio Mallorca cómo estás Julia buenos días

Voz 30 29:49 hola buenos días qué tal aquí en Madrid

Voz 0874 29:52 otro es Cristina Spínola Verónica Bonet cómo estáis Cristina y Verónica

Voz 22 29:56 bien buenos días hola buenos días

Voz 0874 29:58 Cristina estás tranquila

Voz 1005 30:00 ya no tengo la boca

Voz 0874 30:06 yo he trabajado muy nerviosa y estamos entre amigos

Voz 1005 30:09 sí bueno habéis estado en países peligrosos aquí ahora justo aquí no va pasando allí vamos a pesar del micrófono

Voz 0874 30:17 nosotros sí que hable solo Verónica no

Voz 30 30:19 hola buenas tardes a todos mucho bueno Díaz perdón en muchísimas gracias por estar aquí por invitarle a nosotras

Voz 1005 30:26 lo te voy a decir

Voz 30 30:30 bueno tengo que seguir

Voz 1005 30:35 a mí lo que me pone nervioso eso es estar meses solo sin hablar con nadie eso sí que me volvería loco la visita el también vuelve loco estar muchos meses con Antonio escuchándole por supuesto eso es peor pero pero es verdad vosotros habéis viajado solas las tres no

Voz 22 30:49 sí efectivamente bueno en mi caso he viajado a un año y medio sola dando la vuelta al mundo en bicicleta y otro año un casi dos años solo hay otro año acompañado de otras ciclista y hay bueno en total fueron tres años veintisiete países treinta mil kilómetros terminase un año

Voz 0874 31:10 cuántos amigos en el viaje

Voz 22 31:12 no no lo he contado pero muchos amigos

Voz 0874 31:15 a dos mantienes sí sí sí sí

Voz 22 31:18 bonito de esto es mantener el contacto y después ir a verlos alguno que ha ido a ver

Voz 0874 31:23 a veces es una especie de viaje digamos anticipación gratis la siguiente vez que vayas

Voz 1005 31:27 la vía no

Voz 31 31:32 en todo caso Julia veintisiete meses no ven casi en solitario pero el gasto sanitario porque

Voz 32 31:37 te vas sola de casa pero luego al final siempre encuentras gente que está haciendo lo mismo que entonces

Voz 0874 31:43 perdona te vas sola de casa en tu caso con quedar creo que muy joven

Voz 30 31:46 pues la primera vez tenía vendido

Voz 33 31:49 cinco años acababa de cumplir

Voz 31 31:51 os XXVI vivías con dos padres sí lo hicieron pues de todo todavía me lo siguen diciendo que da igual que fase

Voz 0874 32:00 claro igual no han entendido que el objetivo del viaje es el viaje en sí no

Voz 32 32:04 claro efectivamente bueno a mi madre a la que le cuesta más supongo que para las madres es muy duro eso nada que nos vayamos sola así no sepan a dónde con quién si te pasa algo no pueden estar ahí ayudarte esas cosas la mía por lo menos lo lleva muy mal

Voz 0874 32:20 en el caso de Verónica que es Argentina es un país que ella detesta ya no es lo ha dicho pero que jamás volverá y que no quiero volver a pisar tu arranca esta allí tu viaje

Voz 30 32:29 claro arranque ahí miras es que me hice vegetariano me echaron del país

Voz 1005 32:36 pero ese chiste ya me lo ha hecho daría Dante entonces ese es mi argentino en la parte a jugar con la carne sus como en Argentina

Voz 30 32:45 de a dar Mi primer viaje yo de hecho empecé idear este viaje cuando tenía unos diez años algo ansioso a ese nivel Mi madre tuve la suerte de que me ha posado hizo me fui a mi casa a los veinte años a viajar por el mundo y decidí a mi primer gran sueño claramente como toda argentinas recorrer Europa entonces decidí hacer un triangular

Voz 1005 33:05 a grabarla chapa otro lado toda esta zona está esquilmado dar la

Voz 5 33:13 por Suiza fija pero no White hacer que dice que sí sí así que me Gemma Segura empiecen por la costa

Voz 30 33:20 está oeste de EEUU este donde Estados Unidos me dice gran parte de Europa Occidental y me fui también a Egipto por mi primer gran viaje ahí dije eso voy a seguir no pueden parar ahora

Voz 0874 33:33 voy a poner en papel de padre de adolescentes que soy el noventa y nueve por ciento de mi tiempo

Voz 1005 33:38 en contra salvo que me lo diga

Voz 0874 33:41 la bebida de mayores que vais a hacer

Voz 1005 33:46 ya lo estamos haciendo y deja claro es que es un vicio es como es como cuando hablas con él ya son caros seguir viajando verdad dicho aún colea que hace esto qué es un vicio desde luego no puedes parar sí sí pero mucho

Voz 0874 33:58 qué estará pensando que esto cómo lo pagas como lo financia si como luego además tienes una vida porque luego tendréis una edad en la que cuesta más viajar quiero decir no algo que estaréis haciendo siempre de esta manera digo eh en bicicleta durante años seguidos

Voz 30 34:09 bueno por lo de la edad de decírselo a la abuelita mochilero que también estuvo en las jornadas osea que tiene ahí no sé cuál ochenta y pico de años

Voz 1005 34:16 pues sigue vamos dando la vuelta al mundo y no solo

Voz 30 34:18 son las no quiso ACS va gente organiza todos sea es la gente

Voz 0210 34:21 sí sí yo como cómico que siempre pienso como las aristas desde el final de todo que diferencia realmente entre esa señora bolita mochila de un mendigo sea éste las diferencias son cosas técnicas no son aspectos muy

Voz 1005 34:36 te tiene bicicletas quizá seamos la nueva genera

Voz 5 34:38 pasión de mendigos

Voz 1005 34:41 a los mendigos no más Julia te que estamos

Voz 0874 34:45 bueno cuando quieres hablar tu interrumpe no te preocupes

Voz 1005 34:48 no os veo no a las cosas pregunta es verdad

Voz 0874 34:52 Cage fantástico conocéis mundo conocéis gente os cambia el karma por completo sólo cambiamos también a mucha gente pero la vuelta pues hay que alimentarse hay que tener un techo en el que vivir esto como lo solventa Isaac otro

Voz 22 35:04 a saber la mayoría de los viajeros que conozco que viajan así como nosotras trabajamos por internet trabajamos por el camino claro no lo somos pelele es decir

Voz 0874 35:14 entonces qué hacéis por ejemplo qué tipo de trabajos

Voz 22 35:17 montón de trabajo por Internet en que bueno en en páginas Fay pero bueno no quiero decir aquí marcas

Voz 1005 35:24 sí

Voz 22 35:25 no pero hay miles de cosas yo por ejemplo transcribo vídeos hago traducciones al inglés

Voz 5 35:32 pero es que tengo una carrera soy periodista esas normas

Voz 22 35:34 esto me prometió adquirió hubo reportajes te un canal de Youtube me pagan por los vídeos que hago es que si te cuento

Voz 5 35:41 días soy millonaria

Voz 1005 35:44 aunque no

Voz 5 35:46 no parezca trabajamos mucho gente hecho trabajamos si un montón todo el tiempo como digo más allá de Internet

Voz 30 35:52 qué le quería decir que hay muchas maneras de solventarse los viajes y cuando uno regresa a mí me pasa lo mismo que yo también soy periodista y también escribo para medios en este momento y con eso también solventó o en mi web que sin mapa también reposa también tengo algunos pues patrocinados pero sí que cuando estás viajando pueden hacer cosas yo al principio no empecé a viajar eso trae eso trabajé en hostales he trabajado en restaurantes de trabajo de todos a también te vuelves menos exquisita con el trabajos han estado trabajar estas fuentes de ingreso va buscando

Voz 1005 36:23 claro que no es una carrera es una forma de obtener ingresos

Voz 5 36:26 digo digo quite la cuestión aquí es que no gastas claro

Voz 22 36:32 las una renta probablemente cada mes pagas una renta paga pagas luz agua Internet etcétera el canal de Canal Plus yo qué sé nosotros no tenemos esos gastos nosotras además pues utilizamos redes de alojamiento por internet internacional coche por fin en mi caso warm Sawers punto org y halal los ciclistas la de los ciclistas no pagamos absolutamente nada de eso tenemos todo gratis claro también tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para yo pedaleaba cien kilómetros al día hay bueno y después también me cocinaba en la calle también dormía en la en la tienda de campaña sea durísimo no y luego tienes que parar para trabajar

Voz 0874 37:18 qué tipo de trabajo lo encontró estas cuidadoras gente sí

Voz 22 37:21 para ser los trabajos por Inter que te digo o sea a lo mejor me tenía que parar una semana para completar todo lo que tenía previsto Internet también para los vídeos de You Tube que eso es muchísimo que hay en realidad

Voz 1005 37:34 bueno no realidad yo te digo yo no paro

Voz 22 37:37 yo trabajo más

Voz 5 37:39 fines de semana vivimos yo trabajo pero ya lo sí

Voz 1005 37:45 es verdad que hay muchísima

Voz 5 37:47 gente en Europa que vive como nosotros y cada cosa que a mí me llama la atención cómo piensas tú no porque claro porque soy Estado

Voz 1005 37:55 eso es lo que podemos pero fíjate te voy a poner un ejemplo claro

Voz 0874 37:58 el origen Un poco de mi pregunta yo conozco a una persona que es un periodista bastante conocido en este país que tuvo la idea de hacer un viaje por Estados Unidos preguntar a sus lectores de sus Jesús tu tal si la ayudarían a financiar ese viaje a cambio de crónicas diarias de vídeos de información hubo un silencio absoluto como respuesta no nos a nadie estaba dispuesto a pagar por eso que él iba a ofrecer que en el fondo era literatura y además eso antes muy buen escritor entonces por eso me sorprende que que vosotros seáis capaz de encontrar esa esa fuente de ingresos

Voz 30 38:31 no porque quizá los electores no quieren ahí tuvo emprendimiento pero sí que hay un montón de empresas después las aquellos cuentas la historia utilizando quizá también su marca y demás osea pero esto ha pasado a lo largo de la historia que justamente estaba hablando con Chris saca fuera mientras esperamos de la mujer esta ciclista Londonderry no sé si la conocen creo que era una inglesa que se dio la vuelta fue la primera en dar la vuelta al mundo en bicicleta y quién la auspició porque hasta aquí en la asfixió fue una marca de agua que Londonderry usó su bicicleta y su cuerpo como publicidad e hice fue sola a dar la vuelta al mundo en bicicleta siempre si quieres hacer algo siempre encontrará la manera de hacer

Voz 1005 39:10 es decir cuestión de efectivamente de echarle

Voz 32 39:13 imaginación no al final es lo lo que te va a dar la comida o lo que te va a hacer que un día sagradas de una mala situación que te encuentres por el camino es que

Voz 22 39:22 yo por otro lado por por comentarte por apuntar te ahora voy es he publicado mi tercer libro que se presenta en la jornadas y a ti que ahí está la semana que

Voz 2 39:32 tiene diez si eh

Voz 22 39:36 bueno ese va a ser mi tercer libro sea que también vivo de mis ventas de libro sea que son

Voz 5 39:41 personas emprendedoras una pregunta a las tres

Voz 1005 39:44 cuál es vuestro sitio favorito el mundo es una pregunta más difícil que lo pueden hacer a cualquier persona que viva

Voz 5 39:49 ya te lo digo a la baja México mira te quería preguntar por eso porque quería ir he visto que había

Voz 1005 39:56 escrito que te iba pero no estoy ahora mismo haciendo

Voz 5 39:59 en ahí en el mar recorriendo el Mar de Cortés en Cayenne sola

Voz 22 40:02 llevo cuatrocientos veinte kilómetros he venido para presenta

Voz 5 40:05 el libro falta ir es guardia regresar para ser otros quinientos kilómetros un poco peligroso es maravilloso vete ya es peligroso ya estamos en contacto vale

Voz 1005 40:15 es peligroso es peligroso hacer en kayak

Voz 5 40:17 de Cortés súper peligroso y no tiene ninguna poco envite catorce aquí si tengo más duras del mundo leído no para nada no vale ahora mismo casi no quedan todavía no lo has visto siempre aunque me ha costado esa oportunidad vosotros con el voto que he visto eh además el día que llegué vi me asusté mucho fácil pero bueno fue casualidad en todo el viaje no había visto que no suelo ir a sitios que están

Voz 0210 40:42 peor que España ahí bueno cada vez hay más menos pero ya esto es una cosa yo lo la comedia la ética sabéis que son

Voz 1005 40:50 los paralelos pero es verdad es que suelo ir a sitios donde vive el momento más peligrosa que había pasado

Voz 34 40:57 habrá algún a mí me intenta

Voz 22 41:00 Aaron y no se puede decir aquí me intentaron violar dos hombres en Malasia en el norte de Malasia no sea

Voz 0874 41:08 cinco como como usted como como como consiste

Voz 22 41:11 bueno cometí la estupidez de pedalear por la noche cosa que no debe ser ni un nombre ni una mujer en un país ese tipo estaba pedaleando el norte del país la selva de Type Ping pensaba que era un país seguro de hecho acababa de entrar desde Tailandia porque Tailandia un país relativamente seguro pero no lo es además un país donde predomina el Islam y bueno los países no por nada pero los países con mayoría islámica para mí solos más peligroso

Voz 1005 41:41 pero es en bicicleta para bicicletas

Voz 22 41:43 ahí para una mujer entonces se pues vinieron dos hombres en una moto no había tráfico novia Lus era la selva es estuvieron molestando me una hora al fin me me empezaron a tocar desde la moto en una moto y la bicicleta yo iba intentaba eres rápido puse súper nerviosa al final me empujaron y me caí tuve un accidente terrible ellos para más adelante yo salí corriendo esperando que apareciera algún coche pero no venía ninguno fue fue una situación súper para mí un trauma tremendo en mi vida tuve la suerte de que apareció un coche un cuatro por cuatro y vivan unos chinos y me ayudaron me metieron en el coche corriendo aquellos los huyeron bueno todo acabó en la Policía con denuncia eran conocidos estos dos Hay bueno ahí también me plantee si seguir o no

Voz 0874 42:45 es decir te haría replantearse muchas cosas

Voz 22 42:47 si además en ese momento no se lo conté a nadie porque sabía que iba a impedir me seguir viajando entonces pues sí fue fue muy duro pero al final sabes esta este viaje lo hacía para inspirar a otras mujeres a ser libres para protestar por por que tenemos las mujeres que tener miedo de salir a la calle claro ese viaje lo hago contra lo hice en contra de la violencia sea mujer decidí seguir por eso digo es que estoy reclamando estos datos

Voz 1005 43:18 es indicativo Julia Verónica

Voz 22 43:22 yo alguna experiencia pero sí perdón

Voz 30 43:25 eh bueno a mí lo que me pasó eso creo uno de los momentos también que sentir más miedo fue en Panamá fue en bocas del toro hizo algo parecido sea no es que me habían intentado violar a mí sino que habían violado a una chica cuando una chica además alemana muy jovencita de veinte años que iba con su hermana de vacaciones y claro cuando me lo contaron a mí

Voz 22 43:44 sí sí

Voz 30 43:45 yo les pregunte elige te importa si me meto e intentó hacer algo porque claro el sentimiento de impunidad nadie había hecho nada le habían tomó la denuncia y ni siquiera la habían sola a al médico al hospital le dije me pueden matar y claro bocas de todas las muy pequeñas entonces yo salí como una furia de ahí primero a buscar al violador porque digo en un pueblo pequeño mundo se conoce entonces lo encontré entonces empecé a buscar a la policía la policía me trató a mí de loca empiece a buscar otra policía la publicidad turística que en realidad medio como que no existe pero bueno cuando llegué ahí la empresa contará al policía a todo lo que había pasado y resulta que estaban todos los amigos del violador ahí escucharon todo sabían donde vivía y después estuve tres o cuatro días a sumando las chicas alemanas y me empezaron a perseguir son no podía moverme por la noche había un montón de hombres siguiendo también en sus bicicletas con capuchas me estaban intimidando a la hora que sentí muchísimo miedo la verdad que lo pase mal me termine siendo de de de de Panamá con un angustia en el cuerpo muy grande y sentí miedo por mi vida porque yo voy a terminar en una cuneta pues la gente me está percibiendo para que me casara no siguiera contando lo que estaba pasando en bocas

Voz 0874 44:54 las tres Weiss estar participando en las jornadas como decías es decir de los grandes viajes desde el veintiocho de febrero hasta el diez de marzo se puede encontrar más información en jornadas grandes viajes punto es y os agradezco la visita el ocho de marzo supongo que en nuestro caso lo tiene que hacer es parar y no movernos no viajar

Voz 2 45:12 yo no

Voz 0874 45:14 os acompañaremos en eso además así que gracias por venir suerte en el futuro

Voz 1005 45:18 es Dios gran Verónica Bonet Julia Del Olmo y Cristina Spínola vosotros Antonio Castelo Jorge Ponce David Navarro gracias por venir