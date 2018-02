El Madrid de María Pagés

Voz 1469 00:00 las

Voz 1751 00:13 el día uno de marzo se va a inaugurar en Conde Duque la decimocuarta edición de Ellas crean que es un festival que organiza el Instituto de la Mujer y que va a ser la sede principal en torno al ocho de marzo el día internacional de las mujeres durante este mes y hasta el siete de abril conde Duque se convierte en un punto de encuentro de artistas de diferentes disciplinas pues si a debates exposiciones música y ahora estamos en en pleno debate no sobre los derechos de la mujer bueno pues hay que recordar ellas llevan catorce años reivindicando la igual dad así lo recordaba esta semana Concha Hernández directora del festival

Voz 2 00:55 sí sí

Voz 1751 01:04 un año más mujeres que reivindican la igualdad entre todos no una de las grandes exponentes del flamenco la bailaora y coreógrafa sevillana María Pagés Premio Nacional de Danza que acaba de triunfar en el en el del Wells de Londres construyó Carmen una Carmen que se define por sí misma por cómo es cómo piensa por cuáles son sus deseos sino por lo que los hombres quieren de ella no bueno pues a María Pajes lo que le define es la determinación el día uno de marzo va a ser la encargada de inaugurar el festival Ellas crean que estaba yo pensando que después de catorce ediciones podría llamarse festival de ellas creen en sí mismas María Pajes qué tal buenos días buenos días cómo lo ves en vez de Ellas crean ellas cree nosotras creemos

Voz 1469 01:47 creemos Si creamos yo creo que sí que observación este festival es verdad lleva muchos años ahí al pie del cañón y bueno es un placer inaugurarlo oí es verdad que pena que todavía tengamos que se tienen esas pero bueno seguimos y seguiremos

Voz 1751 02:07 hasta que haga falta Concha Hernández al que escuchábamos la directora del festival decía en la presentación que la cultura tiene la obligación de hacer suya la lucha de las mujeres para alcanzar el cambio político y social y eso María encaja muy bien con tu forma de entender tu profesión el arte como compromiso con la vida por qué les cuesta tanto entenderlo a determinadas personas esto el arte como compromiso

Voz 1469 02:31 bueno porque los intereses van por otra parte seguramente yo creo que que algo hermoso que tiene la cultura hay que tiene el arte que nos iguala a todos eso es así ahí el arte y el la culturas tiene un compromiso social porque porque que existe desde soy para eso no todo el mundo lo piensa así no todo el mundo tiene ese ese interés ni lo Nel lo ve tan claro pero o algo que yo creo que es verdad que con los años huyó pues intento que que que sea así es que el arte tiene una utilidad social enorme y que por tanto el compromiso tiene que existir ya está alturas como digo que ya tengo cuatro años no bailo ni creo por bailar no crea ni porque sea son un placer para mí sino entendido con los años que tú creas para para para un público para las personas que el arte es un compromiso siempre quitamos eso sigue siendo arte si le quitamos compromiso

Voz 1751 03:39 Alarte sigue siendo arte hueso otra cosa María

Voz 1469 03:41 pues yo pienso que es otra cosa yo pienso que es otra cosa no existe un arte una expresión artística sino hay un público y un espectador encerraba en cuarto no hacemos nada no hay alguien porque está destinado a él eso emociona a transmitir emoción a transmitir mensajes a comunicar

Voz 3 04:02 la ISS el arte no puede ser de otra manera

Voz 4 04:08 vas a estar en Madrid entre el festival Ellas crean con óyeme con los ojos es un espectáculo basado en un poema Sor Juana Inés donde narra las inquietudes espirituales existenciales de una mujer cuya vida está marcada por el baile como vocación ética

Voz 5 04:22 yo creo que mira hay una cosa en esta hora de hoy m con los ojos que que que tiene tiene un punto que une a todas las obras que he hecho a lo largo de la vida fíjate Gemma con los ojos es un solo es un monólogo con un tiene un tema muy concreto es sobre el misticismo bueno ya hablaremos de eso pero pero nace desde eh

Voz 1469 04:46 ese verso escrito por una mujer que por ser mujer no lo pasó bien esto probablemente viene de una obra anterior de yo Carmen es decir todas las obras a lo largo de de la trayectoria creativa que he tenido está ligada de alguna manera no yo Carmen estaba claro que era una reivindicación de dar la voz a la mujer yo óyeme con los ojos no no tiene esta connotación pero en realidad sin hace de ello igualmente la obra que ahora hemos creado al tiempo viene de seguramente de algo de de oye me con los ojos que en la anterior todas están ligadas las han conectada con trece Hay como que marcan dan la señal de lo que va a ser la siguiente y esto es una observación que quizá ximo Larbi el artillero que trabajamos juntos somos pareja de hay pareja en la vida ahí caímos en la cuenta de esto y hay otra cosa importante yo creo a referente a esto de Ellas crean yo creo muy importante el hecho de que hombres y mujeres luchemos con estos los derechos de las mujeres la la viga la sociedad no puede avanzarse no avanzamos

Voz 6 06:01 el rol de Anna pues sí o sí

Voz 7 06:14 ah

Voz 1751 06:16 María Pajes empezaba a los cuatro años a los cinco sesión escenario a los quince Se vino a probar suerte a Madrid

Voz 7 06:23 Arregui

Voz 1751 06:28 de de Jacques Brel es la primera para de tu mapa de Madrid no llega hasta casa de una señora que alquilaba habitaciones en Bilbao cómo recuerdas esos primeros días aquí en Madrid queman que Madrid te encontraste como era pues la verdad que me se me pone la piel de gallina de escucharte lo porque

Voz 8 06:48 lo recuerdo con mucha ternura los recuerdo con

Voz 1469 06:52 con mucha esperanza no con mucha ilusión no Sandra una una chica con quince años que que aparentaba más porque tenía mucha envergadura Gerona no inmediata mucha ternura porque venía con una fuerza a una decisión nace una ganas no de de de trabajar de aprender a mi madre y me acogió tan bien ensayo yo quiero mucho a Madrid porque aún no siendo de Madrid es una ciudad muy acogedora y no siempre te pasa eso IS viajado mucho tanta

Voz 1751 07:25 lo haremos de eso porque con dieciséis años Tebas de gira con la Compañía de María Rosa por Japón por la Unión Soviética claro como lo cuentas toda tu familia que por otra parte ninguno de ellos se dedicaba esto tras es la pequeña de cinco hermanos tu padre era profesor de matemáticas como Le dice oye papá que es que me voy a Japón y a la Unión Soviética a bailar

Voz 1469 07:45 bueno la verdad es que yo siempre apoyaron esta decisión yo no llega aquí a Madrid sin el apoyo de ellos esto hay que decirlo porque a pesar de que no tenía nada que ver con esto sí entendieron que era una vocación realmente era mi vocación si me apoyaron siempre ello lo vivían hecho con enorme ilusión

Voz 1751 08:03 área de Jason es es tu tu presencia no esa presencia de la que ahora es cuando llegaste a Madrid una mujer ahí fuerte tus brazos largos no que son son importantes los brazos de una bailaora en el escenario no

Voz 1469 08:16 bueno yo creo que es todo importante a propósito de esto tengo que decir que que cuando en esa época cuando yo llegue a Madrid me presentaba otras audición en otras compañías muchas veces me han dicho hay mira bailan muy bien pero es muy alta pero pero a veces de una manera expresada en un tiempo esto lo sufrido saque que no crea que que que bueno que hay que yo verlo eso luego y darse cuenta de que unos cómo es que no importa de como sea cómo lo hagas como lo cuenta cómo cómo te lo curra como aquí no importa es

Voz 9 08:53 es muy caro bueno yo creo que este de Carmen porque siempre se se ha mirado la ópera ahí el personaje de Carmen lo han hecho ha mirado el exterior Carmen no han profundizado y últimamente Jam se han hecho varias versiones que significó para

Voz 1751 09:08 de Antonio Gades pues

Voz 1469 09:11 es un gran maestro al que han miro admiré a mirar es decir es es un hombre que a mi entender dignificó el flamenco y la ayuda de unificar al flamenco enormemente aprendí mucho

Voz 9 09:24 en para nosotros por ejemplo Cármenes una una persona que ya en mil ochocientos treinta y siete pero una mujer que no eran eran en concepto de clase que Jamal abandonó a su clase tenía un sismo no creía en la propiedad privada de los sentimientos era una mujer que cuando llamaba amaba profundamente y cuando no amaba lo decía yo

Voz 1469 09:47 estaba a nivel de cómo era todo la concesión de sus de sus obras coreográficas como el flamenco puede estar en los lugares que lo puso no y sobre todo a dignificar una profesión está hay tantos ascendente lugar del mundo

Voz 1751 10:03 peor el nombre de María Pagés

Voz 1469 10:05 bueno casi todos

Voz 1751 10:09 pues sino que digas los rusos los peores pronunciando

Voz 1469 10:12 bueno cómo te es como si no lo dice de cualquier manera yo siempre digo lo de

Voz 10 10:19 Téllez eh gel para allí es increíble pero buenas es divertido

Voz 1469 10:28 donde mejor lo pronuncia en Cataluña tal manera porque payés apellido de origen catalán estamos escuchando conciencie de ese música de Rubén

Voz 11 10:40 vamos que es otra parada en tu mapa de mal

Voz 1751 10:43 Creed que lleva la letra de este hombre que mencionadas al principio escritor cronista profesor de Literatura la Ariel Hart y no cuando lo que

Voz 1469 10:51 conoces y cómo ha cambiado él tu mundo tu vida pues mira lo conocí hace ya diez años y el dirigía fe el rival del festival de la zanjó brilla en Marruecos y curiosamente en ese momento yo tenía cuarenta y cuatro años había viajado como ya estamos contando por todo el mundo de los quince años no había ido nunca Marruecos me invitaron a este festival lo conocí desde entoces ya no nos separamos hiel claro cambiar mi vida ha cambiado mi vida como persona como mujer como creadora porque él me ha abierto un mundo en todo lo que él conoce maneja de sensibilidad de de palabra de literatura de poesía y sobre todo de un desarrollo de la dramaturgia en las creaciones coreográficas que no es una cosa tan clara todavía hiela aportado y me ha aportado muchísimo al a los trabajo que ya hacemos juntos que son de los robos pero que como comprenderás ha sido sólo enriquecer la vida Hay lacra que ya hay un lugar de madre

Voz 12 12:03 eh que admite que ha marcado mucho de soledad

Voz 1469 12:07 lo para esta para esta conversación

Voz 1751 12:09 es una escuela una escuela de baile amor de Dios

Voz 13 12:17 que multitud posturas aquí

Voz 1751 12:23 por qué es determinante para ti porque las escogido marea bueno la cogido porque es un mito para cualquier flamenco en Madrid

Voz 1469 12:32 porque yo cuando llegue a Madrid como tú contaba a los quince año al primer sitio donde fui después de esa glorieta de Bilbao y la casa de doña Lola fui al amor de Dios me di a mi se me abrió el mundo de de de todas las posibilidad de todo lo que yo podía aprender date cuenta todavía no se Dies Sala diez estudios que se caían porque ya hablando de los de amor de Dios en la calle Amor de Dios los antiguo estrella esta aquello no existe ahora ahora está en otro lugar amor de Dios allí mismo también en Antón Martín pero en esa o encima si normal del mercado ir allí pues estaba te cruzas con todo el mundo ahí estaba María Madalena la gran maestra estaba Paco Fernández estaba El Güito estaba Manolete estaba sí lo estaba Pedro Azorín donde aprendía J estaba el maestro Granero cruzaba con Antonio Gades cuando aún yo no estaba con él te ensayaba con María Rosa de pronto venía Jo veía José Antonio a mira aquello era un mundo real mente Un mundo dentro de Madrid yo a las diez de la mañana y me iba a la adicional noche volvía reventaba no comía nada más que pasteles porque entonces sí me iba a los menús no sabía que había una una pastelería allí comían unos pasteles enorme que se llamaban negros de chocolate y con eso vivía atada me mataba fue muy bonito fue una experiencia hermosa a mí me aportó mucho son muchísimo

Voz 1751 14:06 has tenido muchos premios en tu carrera entre ellos el de Cultura Comunidad de Madrid que es el sitio donde ahora vives entre Rabat

Voz 16 14:26 si de verdad le pone voz a la última parada de tu mapa de Madrid porque

Voz 1469 14:31 estamos porque esta esta mujer porque somos amigos porque no han miramos

Voz 8 14:39 conozco osea puedo puedo contar que es una parte de una gran voz

Voz 1469 14:45 hacia una gran cantante es una gran persona es muy aficionada al flamenco Clesa tenemos ahí una idea que que no sé si la haremos alguna vez en la vida hacer algo Junta y luego este tema lo elegí a Usain no sólo por su voz sino también porque es uno de los temas que hemos seleccionado y que están en una oda al tiempo que es el último trabajo que hemos hecho de hecho aparte es una aria maravillosa están hermosa y luego ya la cantaba pues como como Los Ángeles una voz prodigiosa sobre todo en muy apasionadas una mujer

Voz 16 15:26 real

Voz 1751 15:28 acabamos en el Prado que es un lugar al que te es capas siempre que puedes no sí

Voz 1469 15:33 cuando tengo tiempo libre y sobre todo que no tengo nada que hacer y que y que puedo es un lugar que me gusta ir siempre hay algo que ver que descubrir si es un paseo bonito desde casa ya sólo el paseo favorito llega allí no no quiero ver muchas cosas quiero dar un paseo en da un paso a veces repito obras que ya conozco a veces puede veo otra desde la de la caigan callan ese momento en meter

Voz 1751 16:03 alguna frase de alguien al que conocimos las dos y tuvimos la suerte de hacerlo José Saramago que decía de Ci ni el aire ni la tierra la son iguales después de que María Pagés haya bailado no entonces yo creo que eso es algo constante en tu carrera en tu vida lo veremos dentro de del festival Ellas crean en esa inauguración el día uno de marzo

Voz 1469 16:24 no

Voz 1751 16:25 estarás allí así que muchas gracias María por haber venido esta mañana la radio a enseñarnos