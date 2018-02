Si hay canciones de fútbol y los árbitros son parte del fútbol... ¡las canciones de los árbitros!

Voz 1201 00:00 por los dos Belli y Silo y con la otra

Voz 1704 00:02 pero antes una pregunta si me interesa lo que estabas explicándole a también a a Iturralde respecto al ambiente del Seis Naciones en comparación con la con la Premier ambos espectaculares Murray filo de Twickenham o lo que lo que ocurre también en las islas es fantástico también en las previas con la diferencia que bueno escucharlo

Voz 1905 00:19 no sobre todo AVE un matiz y es que el perfil social de ambos deportes muy diferente por ejemplo el el Brondby prácticamente en Inglaterra no se juega en los colegios públicos pero en los colegios privados sí es un deporte el bien contra la han contra la gente que lo juega un deporte muy elitista en ese sentido aunque sí sí que da que gobiernen

Voz 1 00:36 a la hora de verlo a la hora de disfrutarlo pues

Voz 1905 00:39 a más gente pero sí que es un deporte muy muy diferente y precisamente por eso hace unos cuantos años pues que que Inglaterra tiene dos versiones bien dos códigos dicen el Brad Pitt ligues Brad Pitt Julien claro Bilic siquiera de clase más trabajadora sobretodo la zona alrededor de ciudades como Witness Wigan esas esa digamos esa identidad si ser sí que era una identidad más de clase trabajadora pero es sí casi totalmente de colegios privados

Voz 2 01:07 hacer tener una enciclopedia inglesa Ignacio Gorbea italiana eh vamos a arrancar ya con con la nueva edición de toca otra vez pero antes y Filippo

Voz 3 01:15 tu árbitro favorito de Arnedo de toda la historia toda la historia íbamos a pelearme te lo que tú que tú bien sabes te tío era muy bueno o muy bueno fácil te ves no es vamos a pelear porque la voz el padrino tuvo un percance Roma

Voz 1201 01:33 una fiesta de si tú estuviste en Roma

Voz 4 01:38 bien está la boda de mi hija me faltas al respeto no vayamos padrino ya la segunda vez que pasa está así que sea

Voz 1201 01:44 no voy con Millet Luigi Collina el tuyo SIT

Voz 5 01:47 eh qué voy a decir porque esto

Voz 1905 01:50 le tengas

Voz 1201 01:51 hay tu Herralde con lo vamos

Voz 2 01:58 sí le un poquito a Filippo siempre por debajo el tuyo si tienes uno en la cabeza

Voz 1905 02:02 no porque yo creo que el aquel todos los malos lo tiene que tener alguna Petros favorito es la ESA la verdad o que alguno te gustara o qué

Voz 1704 02:11 y tú tú y yo voy a decir mi favorito primero

Voz 5 02:16 a decir a mí

Voz 1704 02:18 miedo Filippo que si llega a ser veinte centímetros más bajo llega a tener pelo Colina hubiese pasado desapercibida totalmente en el mundo del arbitraje es decir en su época había

Voz 6 02:30 un árbitro muchísimo muchísimo mejor que es Brasil aquí pero muchísimo

Voz 1704 02:36 mejor que colina pero muchísimo si te lleva tiempo Colina porque lentejas ese palo cabe también me llevó bien contigo y no me iría a jugar al mus contigo porque no tienes ni idea asegura que efectivamente no se porque luego se como si fuera su versión lo digo no pero cada día para mí el árbitro Menorca cabida en el mundo para mí la ría

Voz 1201 02:50 anda el Uruguayo uruguayo no la vio redonda

Voz 1704 02:55 venga vamos vamos a través de una prima

Voz 1201 02:57 la canción no

Voz 7 03:08 guía a la guerra que haya una placa

Voz 1201 03:22 no está no suena no esa canción es estúpida Erika del año dos mil diez

Voz 1905 03:26 es una canción la habrá que es una canción maravillosa que trata a una pareja mayor que lleva toda la vida junta pero que lleva la vida vivida a través del Barcelona ya hablan de cómo han conocido a a de San conocerá al camino y la verdad que las canciones preciosa iban nombrando a varias publicada el Badalona como pueden ser Xavi Iniesta Kubala eh Miguel y a quién no no nombra

Voz 4 03:47 pero a quién sí que es el título de la canción la canción se llama Iturralde González INI le nombran pero aun así es tan grande como como pal nombrar la canción pero es el homenaje porque he sido el cumpleaños

Voz 1201 04:00 de muchas gracias Marta cumplió sus cuarenta y cinco más el tiempo

Voz 1905 04:05 el cuidado ahí fuera la Premier

Voz 1201 04:07 en España tendrá que cumplió cuarenta y ocho y tres entonces era el cincuenta y uno es dato es lo que siempre he como yo así que es un gran año una canción

Voz 1704 04:16 la tu nombre no sí si me hizo ilusión y me puse en contacto con ellos

Voz 1201 04:20 no ella sí Patino iba realmente pero vimos el pues alguna librería en esa época que estaban componiendo la canción pusieron Iturralde González sabía no podemos explicar cómo llegar

Voz 4 04:30 pues ahí he llegamos a ser algo sobre el derbi catalán así encontramos canciones como esta es en catalán pero como se les había así

Voz 1905 04:40 dos cumple que va veáis un poco cómo es el proceso que llevamos todos los dos eh comiendo en Sevilla a pleno sol con aceptó una ACB exacto y tal buscando canciones bueno vamos a decir que yo dije una frase en tal

Voz 1201 04:57 digo hay una canción que se llama Iturralde toma ya está claro claro un problema que dice que allá pero carece de árbitros no habrá mucho más no encontramos que sí que hay más vamos

Voz 8 05:10 ahora tengo cuatro tres además de compra qué

Voz 1201 05:40 sí sí sí sí sí el Sevilla fue uno de los históricos también lo diga porque igual siempre englobaría a leches eh

Voz 1704 05:49 Pons se vieron llegar lo sepa ver quién tiene la mejor canción yo tenía la Iturralde y Japón la jota corríamos juntos siguió la calle siempre cuatro la cinco las pruebas físicas Japón Sevilla corrían aún no estaba muy fino corría un voto de queremos mucho a Valladolid pitos seis penaltis no tiene un Oviedo tres Valladolid Oviedo tres es verdad Valladolid José penalti unos goles de pedernal pero

Voz 1201 06:09 fracasó con los autobuses Sevilla porque luego está antes me preguntaba gusta sí fue un tres ocho desde que perdió el balón para nuestro así me parece maravilloso

Voz 1905 06:20 la mente no me pides una lista árbitros que me gustan pues hay que empezaba con Pedro Busacca

Voz 1201 06:26 que a mí me parece muy muy muy feo

Voz 1905 06:32 que Moore niños de una lista tan larga de árbitros hizo olvidar lectura

Voz 1201 06:35 no claro es la manita lamentable como tenía buen rollo con con Mourinho no y tú si yo he tenido Reyes a ver a mi me gusta la gente está muy bien explicado ante todo siempre

Voz 1704 06:49 si la gente que va de frente es decir a mí la gente que te dice una cosa y luego te por detrás es decir yo prefiero un tío que te diga

Voz 9 06:55 eh

Voz 1704 06:55 lo que sea pero bueno ya sé ya sé lo que piensa ya sé por dónde viene a Mourinho es decir le podrás criticar su planteamiento el podrás criticar lo que se pero lo conoces sabes lo que es no te va a defraudar

Voz 1201 07:07 bueno la verdad es sentido de otra cosa te errores arbitrales

Voz 1704 07:13 sí pero bueno eso ya son cosas pero de Muriño pero sabes como yo prefiero a gente o la segunda ha sido para Japón Sevilla

Voz 1905 07:18 de grande pueden sevillanos dijera que va a Sudamérica y obviamente es verdad que en general con los árbitros entrenadores en las canciones es entran como los malos

Voz 1201 07:29 escucha

Voz 9 07:31 uno se se fue yo vinimos aquel pleno eh

Voz 1201 08:13 no es una canción de amor parece Silvio Rodríguez sí sí sí sí ojalá escuchamos la Guardia los escuchamos una canción sobre Maradona ni me parece una mala es que es una una gran maravilla pues señor juez señor fieles pues sudamericanos tienen algo especial penal ni nada equivocado es sudamericanos curado tienen talento y sobre todo pero tú fíjate sobretodo de Arman conocer a más el tema de cuando hay de anuncios y todas así sería solicitada aclara policías generalmente van a ganar mucho con muchísimos premios anuales está muy por eso es muy bueno yo me quedo con esta reforma maravilloso de explicar un penalti injusto según ellos me parece poético maravillosas fíjate lo que provoca es vosotros y nosotros eh vamos a esa melancolía también también la rabia y la siguiente canción en la radio

Voz 8 09:19 no recuerda siempre que no debemos aportar su butaca verdad

Voz 1905 09:51 no estoy canciones es chileno chilena en las canciones una acá como si fuera una canción protesta el árbitro como símbolo de la desigualdad y la injusticia la autoridad el árbitro básicamente como o por eso eso son los miserables

Voz 4 10:09 el chileno en famosísimo pan que así que bueno se toman el árbitro como has

Voz 1201 10:14 no me tengo que hablaría con ellos para para mal para que no te gusta anillo de música te gusta verdad más que Pujol Le diría un poco hoy

Voz 10 10:26 no no no

Voz 1201 10:31 bien bien bien bien vamos con mi ochenta y seis porque te lo digo

Voz 1905 10:36 también que hay gente que que sí que le tiene cariño a los hábitos esa canción estaba basado Dios voy cogiendo un poquito porque me parece una maravilla el alfabeto

Voz 8 10:49 bueno

Voz 1201 10:50 besos va va pasando por don como escuché seis habla un poco de de lo que es cada letra no se lo encuentran estás ante la que es la crítica que siempre viene de Dios luego tu a la zona técnica

Voz 1905 11:08 es para los y eso obviamente no se traduce al inglés al castellano las del palo gilipollas que creen que siempre hay un complot en contra de su equipo

Voz 1201 11:16 esta canción necesita

Voz 1905 11:19 es el Eco de silencio cuando sacas una tarjeta amarilla que en el fondo todos saben que esto

Voz 1201 11:24 sí sí sí sí la traduce bien

Voz 1905 11:28 es el despelote que sería el fútbol sin árbitros

Voz 1201 11:32 como muy bien explicaba Estoy bien

Voz 4 11:38 es un grupo que hemos escuchado en Navidad el Navidad porque bueno tenerla canciones y bueno esto son ingleses parecía una un homenaje esto también muy bonito con el alfabeto Borda

Voz 1905 11:51 si hay que hay que ver cómo termina esa canción porque es una rabiosos La Z ahí viene

Voz 8 12:12 pues muy bonito

Voz 1905 12:19 si os parece maravilloso la teta teta bien podría ser Zidane Zico sola carreta y hasta Tondo van bien pero no la la la la la ilusión con

Voz 1704 12:35 qué pintamos los árbitros porque sin esa ilusión no abrió a otros y otros pues otro Z

Voz 1201 12:41 cero muy grandes muy

Voz 11 12:45 no pero acto Carlos Gracia

Voz 1201 12:49 pues esto ya ya está restringía opuesto grabado el programa vamos no voy a poner a la noche muy grandes se me quedo con la chilena que con esta forma nos tenemos que quedar con una cosa eh porque claro mirando esto y tal estado

Voz 1905 13:01 ofensa dando mucho que es además es muy de música hay tal David tú tenías banda no siguiera pagos tesis algún tanda otra vez tenéis que venir a tocar raquítico

Voz 1201 13:11 eh bueno ya lo lamento lo haría eso no lo haría etapa Standard expresión hay bastantes venir hablo con ellos y miro con mayor gracias bien que no se nos escape no no nos que habitualmente silo Filippo Ricci

Voz 12 13:36 no nos dice que podemos hubiera a través de las redes sociales es aquella en arroba carros seguimos nada no quedan más que veinte minutos

Voz 1201 13:42 para el Real Madrid de Bernabéu

Voz 12 13:45 tú ahora

Voz 8 13:48 si el Deportivo con Dani Garrido