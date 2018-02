Conversación con Paco Palomera y Juan Antonio Crodero de la Asociación de Vecinos de Orcasitas

Voz 1 00:00 claro cuando se construye esto en principio no estaba prohibida cosa que yo está ni conocía los graves riesgos que tienen para la salud entonces bueno cuando se han conocido estos riesgos que pueden tener para la salud entonces claro los vecinos nos planteamos su sustitución y acabar con ellos porque si bien es cierto que cuando están pactadas pues no tienen porqué generar problema pero también hay bien es cierto que con el paso de los años se van descomponiendo estas partículas sin descomposición sí que pueden generar problemas para la salud claro aquí en Orcasitas con la Meseta Orcasitas pues la familia es económicamente tenemos bajos ingresos entonces claro abordar la sustitución de estas Cobi cubiertas ningún tipo de ayuda es imposible ya en su momento en el plan cuatrienal de rehabilitación dos mil ocho dos mil trece planteamos si llegamos a un acuerdo con la Comunidad de Madrid el Ministerio y el propio Ayuntamiento Se distinguían incluso ocho millones de euros por parte de que el Ministerio y de la Comunidad de Madrid que era quién lo gestionaba pero al final la Comunidad de Madrid no sabemos qué pasó en ese dinero desapareció el dinero era un dinero finalista que venía exclusivamente para esta rehabilitación el dinero desapareció y aquí no se ejecutado nada ocho millones de euros pero como

Voz 2 01:19 pueden desaparecer ocho millones de euros de un presupuesto según la Comunidad de Madrid pues lo había destinado a educación a sanidad y vuelta a empezar otra vez entonces sido ahora mismo no hay un plan que soplan madre del Ayuntamiento que tiene tiene una una parte de subvención y nosotros en los presupuestos participativos de dos mil dieciséis pues metimos una vida complementaria lo lo ganamos entonces bueno entendemos que el que se puede ayudar al cambio otra cosa es que el cambio cuesta como decía Paco antes mucho dinero claro porque cuánto cuesta cuánto dinero cuesta cambiar una cubierta como la que estamos viendo aquí las torres que tiene una composición de XXXII vecinos está alrededor de cuarenta mil euros la ejecución de la cubierta

Voz 1 02:08 y es más asumible en estas torres que son treinta dos vecinos pero es que hay bloques eh que lo componen cinco vecinos que estamos hablando más o menos de la mitad de ese presupuesto cosa que estamos hablando de unos veinte mil euros cosa difícilmente asumible a pesar de que estuviera incluso la ayuda del cuarenta por ciento porque la mayoría de las familias son pensionistas con bajos ingresos en suspensiones

Voz 3 02:32 no se descompone decía usted si no se descomponen no hay problema pero quién controla que no se está descomponiendo quién controla que las cubiertas están en buen estado cómo se la eso lo hacen