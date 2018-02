Ter Stegen: "Me gusta la manera en que juega el Girona"

ha sido un fallo de es igual de quién pero ha sido un fallo oí nada hay que decir que después de esta posición la marca bastante ven pocas veces la he visto así entrando palo Pablo dentro pero muy bien vale claro que no lo queremos pero de vez en cuando pasa y si queremos siempre evitar estos estos fallos pero eh ya para la próxima vez hacemos algo diferente

Marc a ti te queda un poco lejos pero supongo que también disfrutas del espectáculo de Leo Messi cada partido una exhibición no se sigue asombrando Messi

hablabas de Luis Suárez está forzando la quinta amarilla casi Se la súplica al árbitro se lo ha comentado a Maceo como lo has visto

tengo para esto no no vaya a en mucho muchas palabras porque ya estamos hablando de fútbol y esto es es parte de él

Voz 7

02:02

miércoles pasado dimos un ejemplo de de equipo que que no quiere jugar al fútbol y que se dedica a encerrarse atrás un grande como el Chelsea yo soy un Girona más modesto pero que ha salido no diría alegremente al ataque pero evidentemente buscando más el gol baja hacia arriba eh que qué culpa tiene el Girona eh para que se haya visto un partido como que soy esto tan bonito el planteamiento del no