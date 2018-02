Rafa Alkorta: "No sé si hay que hablar de BBC o no, hoy se ha jugado 4-4-2 y Bale ha sido un centrocampista más"

Voz 1991 00:00 Álvaro Benito qué tal buenas noches buenas noches raras Alkorta muy buenas noches Yago ha aparecido hoy en Madrid Álvaro

Voz 0104 00:08 pues me ha gustado mucho me gusta mucho también y yo creo que sobre todo desde que desde que el partido se abrió un poco no porque al principio el Alavés Si es cierto que que demostró por qué su buena línea no hay trabajo defensivo muy bueno evitando que el Madrid tuviese continuidad en el juego pero hoy la verdad que cada vez que ha podido correr el Real Madrid me recuerda al Real Madrid hace años temible no que te montaba esas contras que parecían perfectas no en tres cuatro segundos se plantaban cuatro cinco jugadores en el área rival y yo creo que hoy el Real Madrid ha disfrutado corriendo con Lucas con ve con Cristiano con Benzema en estado han estado brillantes en en esa situación del juego

Voz 1991 00:45 Rafa

Voz 1 00:47 pues sí la verdad es que a mí me ha dado muy buena impresión a pesar de que de la primera parte la puesto de difiere a la vez que trabaja muy bien no sobre todo por dentro no no lo está dejando jugar mucho pero es verdad que a mí también me gusta verle correr muy bueno ya no sé si hay que hablar de de BBC en el que hablar de veces no nos empeñamos en la BBC hoy ha jugado cuatro cuatro dos prácticamente Bale al centro campista más y además por su banda hasta que muy en pareja con conteo que han todos a buen nivel sobre todo sin balón a pesar de que él a la vez no les ha echado mucho pero yo llevo ya unos partidos viéndole es con una altitud de mejora la de presionar hay con con más agresividad y a mi me parece que eso es una muy buena noticia porque la otra buena noticia es que los goles ya ya están llegando no entonces bueno a aún así todavía tienen que mejorar sumaron pero yo les veo cada vez mejor

Voz 1991 01:44 el lo ideal hubiese sido que Benzema hubiese marcado en jugada en digamos para coger confianza pero Álvaro lo importante era marcar y me ha encantado el gesto de Cristiano las cosas como son el día llevaba dos podía haber hecho otro hat trick en su carrera ha dicho toma mete no tú que lo necesitas

Voz 0104 01:59 si por un lado dejaste Cristiano que que ha sido bonito el pensar en en en un compañero para que marque pero pero yo te digo que si vence majo a todos los días como hoy a nadie le preocupa que marque el problemas estoy de acuerdo claro el problema es cuando cuando muestra Bosé los seis esa para no llamar la apatía porque yo no estoy dentro del no sino esa que parece que está como parece ausente sin como ausente que no ahorra no realmente no le da continuidad a a sus acciones tan buenas que es capaz de hacer no pero si juega como hoy a quién le importa cada decía es un recital si lo de menos teniendo en el equipo va a Cristiano Abbey la Asensio sino al al que sea goles va a nacer o sea él él él genera él él todo lo que ha generado el hoy es una barbaridad qué más da que Márquez sino si él juega así el equipo va a marcar goles seguro da igual que lo haga el el tema es que no que no consigue darle regularidad este rendimiento pero hoy todo el mundo está tengan Taquan Benzema no creo que haya nadie aunque no hubiese marcado el gol que nadie hubiese supuesto un pero la actuación de de Karin hoy

Voz 1991 03:00 no sabes lo que pasa que el si no le llegan a hacer el penalti dice sí sí sí ha jugado muy bien mental pero seguía sin marcar hoy por lo menos también ha marcado que tiene también eso de ser el delantero centro del Real Madrid joder tienes que hacer goles oye al fin al cabo Rafa

Voz 1 03:15 no me ha dicho Javi que estaba en horas bajas buenos en horas bajas de gol de goles porque jugó está montando unos unos sagrados ultimamente espectaculares pero bueno es que cariz siempre ha sido así

Voz 2 03:28 sí siempre hemos visto él

Voz 1 03:32 con esa apatía no y con esa a veces frío opción de que está fuera no de que está pensando en otra cosa pero pero tiene tintes de genio y yo creo que alega además bien físicamente lo que pasa que es una pena que lleve tres goles y es verdad que al delantero centro que yo no creo que el delantero centro aún así será exigir más goles no seguramente si llevara diez goles que sería algo más o menos normal no estaríamos hablando de todo lo que estamos hablando de Benzema yo creo que esa es la rémora que tiene pero con lo que ha hace jugara a toda la adelante

Voz 3 04:05 era ahí al equipo para mí una forma

Voz 1 04:08 es fantástica es la quinta victoria con

Voz 1991 04:10 ejecutiva del Real Madrid os parece que Álvaro está en el Real Madrid en el mejor momento de la temporada que puede coincidir incluso con el mejor momento de la temporada y Cristiano

Voz 0104 04:19 sí restando el el inicio de las de las Supercopas pero a partir de ahí sin duda es hora casi pretemporada no sí sí pero pero pero vamos pero hoy lo ha dicho Rafa en la retransmisión del partido y con con total acierto no que Cristiano es demasiado importante como para que no se note cuando no está bien no y Cristiano pues entre la sanción aquella famosa del inició temporada Le costó arrancar luego no hacía los goles que habitualmente hacía con teniendo ocasiones y al equipo le costó arrancar es que claro es que cuando esto va este juego por gol es es algo tan sencillo como eso no hoy es ahora hablábamos de ese complicado exacto con todo lo bien que juega con todo lo bien que juega Benzema al fútbol y lo que le cuesta hacer goles no como lo que le cuesta al noventa y cinco por ciento de los futbolistas del mundo no lo hay algunos que tienen un don especial entre ellos está Cristiano que es una máquina de hacer goles entonces el equipo como no cómo no se va a resentir in impar habían ahora cuando Cristiano las ha empezado embocar pues el equipo va como un tiro para arriba Rafa

Voz 1 05:24 me de equipo estaba muy goleador y yo creo que la la una de las circunstancias es porque Cristiano evidentemente acogió la velocidad de crucero no esa velocidad de de a gol por partido y que ya está en sus medias ya en este dos mil dieciocho yo muchos goles sí claro es que es un jugador que contagia al resto no hay realmente como ha dicho Álvaro bueno pues ha habido muchas circunstancias este año por las cuales quizás en no estábamos viendo a Cristiano que deberíamos ver porque además rápidamente les sentimos siempre como como como ansioso no soy yo creo que eso no le bien pero de repente llega un día que empieza meterlas yo creo que ya están sus números y el equipo lo agradece mucho realmente lo agradece porque él al final todos estos años también eh es una forma de de darle mucho a ir al equipo no sabes que tienes un jugador de cincuenta goles eso te facilita mucho las cosas