Rubén Blanco: "¿Iago Aspas? Ojalá los chinos miren para otro lado"

Voz 1991 00:00 hola buenas buena enhorabuena por la victoria de hoy importante lo necesitaba irse

Voz 1 00:04 sí sí bueno después de los resultados que no que no fueron del todo buenos necesitamos la victoria en casa ya que control rival directo también así que que bueno muy contentos

Voz 1991 00:14 el resultado más puede ser engañoso ha ganado dos cero pero la primera parte pues tras el Eibar apretado lo ha pasado mal eh

Voz 1 00:22 sí sí sí la verdad que bueno un equipo bueno la primera parte hay que ser justos y ellos han sido mejores que quizás la segunda hemos cambiado un poco pequeños matices sí bueno pues la verdad que que bueno arriba tenemos grandísimos jugadores Si prácticamente

Voz 2 00:39 las dos ocasiones que tuvimos la metimos Si igual hay contactos coteja

Voz 1991 00:43 no yo simplificando yo creo que ha sido una parte para cada equipo la primera parte fue para el Eibar lo que pasa aquellos entre tu buen trabajo tú yo buen trabajo defensivo del equipo no consiguieron hacer gol el segundo tiempo fue más vuestro hicisteis el gol yo creo que ahí estuvo la diferencia

Voz 2 01:00 sí sí lo pertenece al yo creo que que bueno ellos fueron superiores en la primera parte tuvieron sus ocasiones las Vaccaro bueno nosotros la verdad que somos un equipo que somos generalmente muy muy eficaces Si como te digo la segunda parte estuvo más igualada aquí más un poquillo hacia hacia nuestro lado y las ocasiones que tuvimos los latinos Si bueno yo creo que por ahí

Voz 1991 01:22 pero la diferencia en el partido parece que no pero un partido clave en la lucha por por Europa es por seguir pel pegados en la parte de arriba porque ahora mismo estéis precisamente empatados a puntos con el Eibar y es que en el caso de perder hoy se habría escapado ya seis puntos eh

Voz 1 01:37 sí sí sí la verdad que bueno está todo muy apretado este año

Voz 2 01:40 hay bueno pero no estamos siendo regulares que queremos ser para para estar peleando por bueno el quinto y el sexto puesto y bueno por fortuna en Os vamos enganchando poco a poco voy a ver si somos capaces de conseguirla la realidad por lo menos pues enganchar varios partidos sin perder propia pero que es que es importante no para para estar en la zona alta

Voz 1991 02:01 a ver que no me queda claro no estará en Europa el año que viene sería un fracaso o una decepción

Voz 2 02:06 bueno como dijo el de una decepción no sé si es verdad no que que nosotros pues no queremos entrar en Europa es una realidad no nos no nos da miedo decirlo pero pero bueno hay hay grandísimos equipos muy alto en la Liga hay bueno sería

Voz 1991 02:24 y es que precisamente utilizó la palabra de fracaso yo creo que es por lo ambicioso que es el no

Voz 2 02:31 sí bueno al final son dos palabras semejantes pero pero bueno la palabra fracaso creo que es un poco más fuerte que una decepción muy bueno desde el punto de vista tenemos que ser ambiciosos obviamente porque porque bueno por plantilla hay por por lo bien que venimos trabajando este año creo que

Voz 3 02:48 que que que que bueno

Voz 2 02:50 tenemos que que que ser ambiciosos incrementado en Europa pero pero bueno combatirse hay grandísimos equipos se ha unido el muy alto daría

Voz 1991 02:57 cómo está Yao eh dieciséis goles esta temporada Nieva

Voz 2 03:00 sí sí bueno la verdad que bueno ya sabemos todo lo que significa para para nuestro equipo y bueno es un placer tenerlo con nosotros lo tuvimos que miren para otro lado no

Voz 4 03:10 ojalá ojalá ojalá

Voz 2 03:13 se queda aquí muchos años porque porque bueno creo que es un jugador indispensable para nosotros

Voz 1991 03:17 pero tú has hablado con el de esto la habéis vacilado un poco

Voz 2 03:20 no bueno igual siempre hay en El Vestuario pero bueno lo dijo el otro ya bastante claro que su intención es quedarse en el Celta él es de aquí está contento así que que bueno ojalá ojalá se quede muchos años más

Voz 4 03:33 no le veo llegó chapoteando chino eh no no no se porque pero no estoy yo tres yo tampoco la verdad

Voz 2 03:40 bueno yo ya te digo lo importante es lo que lo que él piensa que creo que que lo dijo claro el otro día que es escasa aquí bueno y disfrutar con el Celta y el disfrutar de él

Voz 1991 03:52 como tú no el hecho de quedarte mucho tiempo creo que estás en un sitio en el que está sintiendo valorado y en el que se puede decir que eres titular indiscutible

Voz 2 04:01 bueno siempre lo digo mi intención es quedarme aquí también muchos años seguiré mejorando mejorando de la mano el del del club que me dio la oportunidad de jugar en Primera entonces aspecto no hay no hay ningún tipo de duda

Voz 1991 04:13 podríamos decir que esto mejor temporada

Voz 2 04:16 bueno seguramente no por lo menos en la que más continuidad y teniendo porque bueno en los últimos años y las lesiones cortaron quizás un poco la continuidad que que venía buscando ya este año por fortuna estoy jugando más si yo obviamente siempre que se juega pues está contenta

Voz 1991 04:32 pues que la racha dure muchas muchas muchas temporadas portero Rubén Blanco muchas gracias un abrazo una verdad