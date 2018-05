El Larguero: Las goleadas de Barça y Madrid y hablamos con Rubén Blanco (24/02/2018)

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:08 en la Cadena Ser

Voz 3 00:36 a las doce en punto las once en Canarias todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este veinticuatro de febrero día en el que ya sabéis que se han disputado cuatro partidos correspondientes a la vigésimo quinta

Voz 1991 00:46 jornada de Liga en Primera División el último en concluir ha sido el derbi catalán en el Camp Nou entre el Barcelona y el Girona ha terminado con victoria del equipo de Valverde y eso que se adelantó el Girona a los dos minutos de partido después de un golazo de Portu pero duró poco la alegría porque en el minuto cuatro es decir tan sólo dos minutos después Luis Suárez hacía el empate a uno y a partir de ahí ya apareció Leo Messi aparece el vendaval del del Barcelona Messi hizo dos Luis Suárez en el segundo tiempo hizo otros dos para completar el hat trick eh marcó también Coutinho un auténtico golazo su primer gol esta temporada en en Liga para el seis uno definitivo con este resultado el Barça se mantiene como líder de la categoría con sesenta y cinco puntos con diez de ventaja ahora mismo sobre el Atlético de Madrid que juega mañana el Girona a pesar de la derrota sigue con su grandísima temporal no hay que olvidar que es el año de debut en primera división y se mantiene noveno con treinta y cuatro puntos muy cerca de los puestos europeos antes en el Santiago Bernabeu ha goleado el Real Madrid al Alavés cuatro cero con goles de Cristiano Ronaldo que hizo dos otro de Bale el último de Benzema de penalti se lo cedió a Cristiano Ronaldo que es el encargado habitualmente lanzar los penaltis eh y vio que lo necesitaba su compañero le cedió el penalti even Gemma es metió el gol desde el dieciséis de abril de dos mil dieciséis no marcaban el mismo partido la BBC así que han tenido que pasar casi dos años para ver marcar los tres de arriba en un partido en el Real Madrid el conjunto blanco se mantiene tercero en la clasificación cincuenta y un puntos a cuatro del Atlético de Madrid y el Alavés es decimosexto con veintiocho puntos de momento sin pasar apuros diez por encima del descenso en Butarque Leganés cero Las Palmas cero el leglas décimo segundo con treinta puntos y Las Palmas siguen descenso con diecinueve a uno ahora mismo de la salvación y el partido la una de la tarde en el que abría la jornada el sábado le ha ganado cero el Celta de Vigo al Eibar con goles de Iago Aspas y Maxi Gomez el conjunto gallego que se pone séptimo con treinta y cinco puntos con treinta y cinco puntos empata precisamente con el Eibar que se quedan puesto por debajo es octavo los dos equipos están a tres puntos de los puestos europeos para mañana resto de la jornada excepto Levante Betis que queda para el lunes a las doce de la mañana en el estadio La cerámica Villarreal Getafe a las cuatro y cuarto en San Mamés Athletic Málaga Málaga a las seis y media en Mestalla Valencia Real Sociedad para las nueve menos cuarto Nos queda el partidazo de la jornada en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el y el Atlético de Madrid en Segunda División cuatro resultados definitivos Barcelona uno Nástic de Tarragona uno Almería dos Cultural Leonesa uno Cádiz cero Lorca cero en el duelo de la jornada en el partido entre el segundo y el primo pero la Ganador Rayo Vallecano con claridad tres cero al West

Voz 4 03:34 ha habido no

Voz 1991 03:35 noticia en Vallecas hoy en ya sabéis que es está guardando un minuto de silencio en todos los campos e de primera y de segunda división de de nuestro país por la muerte de el ertzaina fallecido el él la tarde del jueves ya sabía sin graves incidentes entre eh los ultras radicales de rusos que fueron a Bilbao los seguidores radicales que también hay en el en el Athletic después de sufrir ese paro cardíaco durante ese minuto de silencio los bucaneros que son un grupo yo que se jacta de de de ser buena gente se jacta de dar lecciones de vida se jacta de de siempre ir ir ir ir a favor de de la sociedad de de la integración de viene alguien que es neonazi no lo queremos aquí no somos así bueno pues han estado gritando e sin respetar la memoria del fallecido durante este minuto de silencio acordándose de Iñico Íñigo Caracas fallecido en dos mil doce hincha del Athletic después de un partido de Europa League también entre el Athletic y el Schalke cero cuatro hubo graves incidentes cargó la policía en este caso la ertzaina eh se lanzaron pelotas de goma una de ellas impacto en Íñigo y ella acabó construida una cosa no tiene nada que ver con la otra evidentemente hay que depurar responsabilidades con la de Íñigo Caracas e con el tema del del ertzaina eh creo que se puede respetar la memoria de uno luchando por los derechos del otro o por la memoria de del otro pero vamos hablamos de los famosos bucaneros y se van sentando como digo cátedra es un grupo que va dando lecciones para que os hagáis una idea sacó una cerveza en su día eh en la etiqueta se podía leer recicla no tires la botella una vez vacía lanza al al grupo rival o a la policía pues hombre un mensaje muy cívico de un grupo que que que que se pone el grito en el cielo que viene alguien que que es de ideología a lo mejor neonazi luego tú haces una cerveza Lleneba dices que no tires la la cerveza que la recicla es Ike sino que será lances al rival o a la policía pero hay más seis de noviembre de dos mil seis radicales del Rayo Vallecano arrasa en un bar de Talavera armados con bates escudos de madera con clavos una esa ICO los rostros tapados en apenas noventa segundos un grupo de energúmenos de la Peña bucaneros y destrozaron el bar tres de abril de dos mil diez los bucaneros provocan tres heridos en Elche los hechos han ocurrido en torno a la una de la tarde en una cervecería acudieron al lugar buscando pelea y armados según fuentes policiales el veintisiete de marzo de dos mil once aficionados del Rayo Vallecano queman un coche de policía un grupo de aficionados de Rayo Vallecano incendió ayer un coche de policía eh de la Policía Municipal antes del partido de contra el Betis veintisiete de septiembre de dos mil once y nueve detenidos tras una batalla campal entre Ultras Sur bucaneros quince de noviembre de dos mil once la policía atribuir al grupo antisistema bucaneros su participación en los últimos altercados y agresiones a registrados en la manifestaciones de Madrid según ha informado la Policía Local gentes han registrado la sede de este grupo donde se han incautado diversos materiales como bengalas cohetes bates de béisbol martillos cascos de moto palos afilados escudos artesanales diecinueve noviembre dos mil diez de dos mil trece La Policía atribuye a los bucaneros del Rayo Vallecano los actos más violentos en la huelga de limpieza su sede fue registrada varios miembros detenidos tras los altercados las manifestaciones por las huelgas generales el uno de marzo de dos mil quince La Policía Nacional requisa cuatrocientas dieciséis bengalas en la sede en la sede de los bucaneros del Rayo diecisiete de septiembre de dos mil quince la Comisión Antiviolencia y el Comité de Competición refleja que en el primer minuto del Rayo Vallecano Deportivo de La Coruña un grupo de ciento cincuenta aficionados del equipo local situados donde habitualmente sube K el grupo bucaneros entonaron frases ofensivas hacia José María Ruiz Mateos anteriormente accionista del club recientemente fallecido quince de noviembre de dos mil dieciséis detenidos quince radicales de extrema izquierda por dar palizas a tres jóvenes en el Retiro entre ellos varios miembros de los bucaneros dieciséis de febrero dos mil diecisiete multas de diez mil euros a nueve integrantes de bucaneros los hechos ocurrieron en el día antes del Mallorca Rayo Vallecano de Liga eh los seguidores fueron acusados de destrozos en la terraza de un local en Palma donde ocurrió el incidente veintidós de noviembre de dos mil diecisiete los bucaneros atacan a un grupo de chicos en tribunal que corearon yo soy español esto es un ejemplo me empecé he puesto incidentes bucaneros en Internet in han salido todos estos había muchos más eh eh que vengan los bucaneros a dar lecciones a nadie a quién va a dar lecciones esta gente que que pidan ahora respeto e con lo de Caracas por supuesto es que hay que llegar hasta el final de la investigación y hay que depurar responsabilidades pero que venga mi un grupo radical que miran lo que tiene detrás las otras muchas cosas que hay anda por favor lo que tienes que hacer es primero educarlos un poquito y empezar a a a poder convivir en sociedad con el resto de de la gente que vuestro mayor logro probablemente la vida es formar parte de un grupo ultra que se escuda en el fútbol para en este caso eh defender Izquierda e ideas radicales de de izquierda en fin esto es lo que tiene Rayo Vallecano en casa Éstos son los bucaneros hizo lo podéis buscar sano no hay ninguna ninguna duda buscáis en en Google bucaneros incidentes yo salen un montón de de entradas Éstos son los bucaneros

Voz 1157 09:22 además

Voz 1991 09:22 no os comento que en rugby tercera jornada del Seis Naciones Escocia la ganaba Inglaterra veinticinco trece iban a la Copa Calcuta una década después en otro partido la jornada Irlanda vencido a Gales XXXVII veintisiete Irlanda que ahora mismo es líder en solitario es el único que ha ganado los tres partidos contado todo empezamos en el Camp Nou donde de ha ganado el Barça en el derbi catalán al Girona así lo Lluís Flaquer tal muy buenas olas Yago qué tal muy buenas que se adelantó el dieron al minuto dos el partido ha empezado precioso

Voz 1157 09:50 sí sí la verdad que no somos pasado bastante bien hoy en el Camp Nou producir muy bien a empezar el partido con un Girona marcando el minuto dos aprovechando un error de un Titi para que Portu que ve temporadas

Voz 1991 09:59 el delantero el Girona brutal marcara el cero uno

Voz 1157 10:02 no se señalaba la espalda para dejar constancia de su nombre en un campo tan importante como el Camp Nou pero reaccionó muy rápido el Barça cansado ha cuajado una muy buena actuación como si pasado están bicha hubiera liberado del del cansancio del pobre juego en los últimos partidos Messi

Voz 5 10:16 se ha vuelto a pueblos

Voz 1157 10:16 mando dos goles del argentino el de falta por debajo de la barrera es de esos que da la vuelta al mundo hattrick de Suárez y gran gol de Coutinho que Asier titular igual que velé por fin ha convencido la aportación de ambos hay muchas ganas de Denver cinismo tanto en la afición como entre los propios compañeros del partido y hago más sedar a Criteria que como decías deja al Barça diez puntos por delante a esta hora de la noche respecto al Atlético que juega mañana el parte también tiene su final cómico tragicómico con Alba buscando ir logrando la amarilla iba don Luis Suárez Alcibes terrible intentando vamos a de todo para conseguir una amarilla que al final el árbitro no le ha enseñado con lo cual deberá gestionar en no verla ante Las Palmas el jueves porque es no se perdería el partido el domingo ante

Voz 1991 10:55 Atlético de Madrid he leído un tuit pido disculpas no recuerdo quién era pero ha puesto la costado menos hacer un hattrick a Luis Suárez que ves unas Mari

Voz 1157 11:02 en ese sí fíjate que después de anotar el hattrick podría podría la camiseta a naturalidad amarilla pero se ha complicado

Voz 1991 11:10 final tal vez qué tal muy buenas Xeral ya

Voz 0017 11:14 buenas noches capítulo declaraciones

Voz 1991 11:16 había ganas de escuchar a Coutinho hoy ha hecho un golazo ha marcado su primer gol en Liga a ver casi un chicharro Barça primeros todo bien

Voz 0017 11:22 sí sí es uno de los jugadores que evidentemente se marchaba más contentos del Camp Nou porque ha jugado su primer partido entero se ha estrenado como goleador aquí en el Camp Nou con este golazo que comentabas y además le ha dado una asistencia a Luis Suárez así que partido redondo de Filipe Coutinho que hablaba sobre el césped tras el partido defendía Aden velé que hoy ha jugado bien aunque seguramente le ha faltado acertar en la definición Coutinho hablaba también de la exhibición de Leo Messi de la situación del Barça en Liga

Voz 1293 11:51 más importante tenemos que ganar para seguir sumando y hemos creo que Barcelona mereció ganar hemos jugado bien salgo muy contento acá también se le ha negado son grandísimo el gol que has más engaña a todos los días es increíble como Ana que es que cada partido todas jugando mejor él Luis Ros marcó dos goles y esto es muy importante para nosotros de embeleso grandísimo como dijo Roy el llegamos ahora es una a fútbol diferente un absoluto Fides que jugar diferente muy claro con tiempo que trabajando fuerte vamos aprende

Voz 0017 12:36 lo iba por la zona mixta pasado Ter Stegen el portero del Barça que ha reconocido que en el gol de Portu han fallado no ha querido personalizar pero sí ha dicho que han cometido un error entre él

Voz 1991 12:46 yo es Cristo Identity Jay el para mí sale mal

Voz 0017 12:49 yo no quería personalizar pero ha reconocido eso que que han fallado en ese gol tempranero de Portu le hubiera gustado evidentemente a Ter Stegen mantener la portería a cero pero al final celebra también este resultado decía que era fundamental ganar para meterle presión al Atlético de Madrid y sacarle de momento diez puntos al equipo del Cholo

Voz 1293 13:06 ya sobre todo hay que decir que cada partido es importante tenemos que ganar pues y si no hay otra manera de seguir como líderes tenemos eh detrás tenemos un equipo que nos meten siempre si si una vez fallamos que que están ahí que hay que está pendiente tenemos que ganar nuestros partidos si esto sigue igual cada semana

Voz 1991 13:31 el habría que ganas de marcar el primer gol en Liga

Voz 0017 13:34 totalmente sí sí porque marcó en Mestalla un gol importantísimo para el Barça en Copa del Rey en esa vuelta de semifinales y hoy tenía ganas de de estrenarse en el Camp Nou ante su afición cerrar este un partido que ha hecho el Barça también Coutinho a nivel personal contra decía con este golazo desde fuera el área una de sus especialidades y también con la asistencia del brasileño a a Luis Suárez

Voz 1991 13:58 algo más desde zona mixta nada más los Juan

Voz 0017 14:00 es ya una descansar a sus casas y mañana a entrenar entrenamiento de recuperación el lunes descanso seguramente Valverde les va a dar el día libre a partir del martes ya a pensar en el partido el próximo de Liga a en Las Palmas frente al

Voz 1991 14:14 al equipo insular gracias Adriana hasta mañana

Voz 0017 14:16 un abrazo de la zona mixta a la sala de prensa

Voz 1991 14:19 sigue Rodríguez qué tal muy buenas hola muy buenas hablado Valverde y Machín que han dicho

Voz 1906 14:23 pues me Valverde reconocido que si hay prisa para ganar la la Liga lo escuchamos

Voz 0588 14:29 y quién no todo lo bueno no es que tengamos piezas que bueno que el coño pese a todo el mundo tiene prisa lo que queremos es mantener nuestra distancia con nuestros con nuestros rivales y eso sólo se consigue Si no tienes ni un mínimo ápice de confianza de exceso de confianza porque ellos no van a bajar el pistón eso lo tenemos claro y nosotros tampoco no queremos hacerlo

Voz 1991 14:55 sí que es sinceridad ante todo iba a dar la típica respuesta de no bueno pero sí coño cuanto antes mejor

Voz 1906 15:00 ha estado bien cuando le han preguntado por la insistencia de Suárez para intentar sacar la tarjeta amarilla que Valverde ha dicho no no no sé qué me hablas porque Luis Suárez siempre juega si se ha reído y al final cuando ya se ha marchado de la rueda de prensa porque da la última pregunta es interesante escuchar a Valverde cuando le preguntan a qué entrenador le daría el Oscar estamos en la antesala de los premios de Hollywood dice que se lo daría a Pep Guardiola pero interesante la reflexión cuando habla de otros entrenadores como por ejemplo Pablo Machín de Girona

Voz 0588 15:30 se muchos candidatos a Guardiola por ejemplo hay muchos de todas maneras la me fijo por ejemplo es el entrenador que hemos tenido enfrente pero que ha venido hoy aquí con el Girona que está haciendo campaña extraordinaria que vamos está jugando a un nivel increíble no sólo con no sólo eso ahora lo lo ha logrado con el yo creo que lo más importante de de todo eso no es aparte de los resultados el entusiasmo transmite su equipo incluso voy perdiendo no pero yo le he dicho que no te preocupes porque yo también he sido rival y he venido aquí es que coge Messi el balón y que no sabes ni qué hacer pues es que es así pero a pesar de eso mantener

Voz 0301 16:06 poco subiré en se espía

Voz 0588 16:09 tu dentro de un equipo que sabe que está vivo y lo está entonces todo ese tipo de entrenadores y bueno les dan un Oscar pero bueno

Voz 1991 16:15 la ver esos talco le uno cuando sabe lo que es estar en enfrente sufrirá Messi afirmó

Voz 1906 16:21 es la base del pensamiento de Valverde en el Barça él ha sufrido al Barça como entrenador rival hiel simplifica las cosas no he tomado decisiones y lo hace con con con con determinación pero al final él es consciente

Voz 6 16:35 de que tiene a Messi y que

Voz 1906 16:38 de lo que se trata es de que Messi se encuentre lo más a gusto posible

Voz 1991 16:41 gracias que un abrazo a no espera que dicho Machín

Voz 1906 16:44 pues mira que durante la semana había estado planteándose si repetían marcaje

Voz 1991 16:48 el hombre a Messi que le hizo en la primera vuelta pero

Voz 1906 16:50 que lo descartó porque creía que los jugadores merecían un premio en el Camp Nou jugarle al Barça de tú a tú que al final se lleva seis pero que él prefiere haberse haberse ido goleado habiendo sido valiente que haber sido más a Martitegi podrían haber batido igualmente una

Voz 7 17:06 una goleada quizá eh aquel debate que ese género en la primera vuelta de si era conveniente o no en cera que el marcaje a Messi sería ventajista pero los futbolistas me demandaba ni ese merecían también después de una buena temporada pues intentar salir al Camp Nou igual que hemos salido a cualquier otro campo voy a tener opciones de puntuar cosa que hoy pues no no ha sucedido la lástima es que no somos

Voz 0017 17:31 el Barça

Voz 7 17:33 voraz ha llegado un momento en el que el equipo pues se sentía muy inferior cosa que no ha pasado ningún otro partido

Voz 1991 17:40 bueno pues las reflexiones de Machín que ha estado valiente y al final cuando uno sale a un campo como Elcano encima está inspirado Messi pues te lleva seis la cosas sí gracias sí que un abrazo hasta luego abrimos tiempo de sanedrín Jordi Martí Marcos López qué tal muy buenas noches muy buenas noches arranqué de espectacular el partido ha estado precioso vamos a mil el el la salida de Girona sin ningún tipo de complejo marcado en el minuto dos ese gol de Portu que está haciendo una temporada extraordinaria luego hay amigo Jordi cuando cuando el diez está bien Se acabó la película no hay nada que hacer y cuando Messi está en modo

Voz 0985 18:13 exhibición en modo recitado no hay nada que hacer ni el Girona nadie peros que si Messi sigue así y no le pasa nada no tiene ningún accidente ni coge la gripe no pasa nada raro y estoy tocando madera toda que encuentro a mi alrededor en la Liga tampoco habrá nada que hacer porque el que tiene prisa por ganar la Liga es Messi hoy hemos visto dos jugadas consecutivas en la que nos hemos preguntado lo bueno que es lo que va a hacer Messi que les hará en el en el segundo gol del Barcelona bueno es que él cinta quiebra cambia de ritmo y todo el mundo apunta que le va a hacer aportes del tercero que va a hacer en esta falta nadie esperaba que este balón fuera raso que pasara por debajo de la barrera nunca la habíamos visto hacer un gol así el Fútbol Club Barcelona parece que tenga una cuartilla en la que tiene sus apuntes se va quitando las espinas va emulando goles de otros grandes cracks de la historia del fútbol que hasta ahora no había podido conseguir hasta que complete una vitrina en la que solos tras su cabeza

Voz 4 19:16 Marcos

Voz 8 19:18 algo sobrenatural hemos visto especialmente en la primera parte en la primera media hora de Messi ha sido ha sido yo decía en Carrusel que de de de un auténtico extraterrestre ir sí eso de Messi al que vemos cada tres días haciendo partidos extraordinarios soberbios hay magníficos creo que tiene un valor espectacular sobre todo porque el partido se había puesto complicado sobre todo porque el Girona sin complejos valiente atrevido le había ido a buscar al Barça en el minuto dos es como si el si el partido empezó cero uno y el propio Machín ha dicho hemos despertado la bestia y La Bestia tiene un nombre de cine y la bestia tiene un nombre en el sentido de que tiene prisa por ganar la Liga para concentrarse en la Champions el Barça es capaz de eliminar al Chelsea tiene prisa por intentar llegar lejos en la Champions para llegar fresco al Mundial tiene prisa en realidad por ir acumulando títulos Podemos parar que está en un nivel que no suele puede acercar nadie porque hoy en los primeros diez minutos nos quedamos con el gol de falta porque es extraordinario nos quedamos con la asistencia de la conducción que hace a Suárez nos quedamos con la cabalgada previa en el gol de Suárez el segundo con el pase previo el prólogo de gol a Philippe Coutinho pero en diez minutos de partido había dejado solo a tres compañeros el primero a Suárez es gol el segundo de Belén que no remata bien y el tercero a Jordi Alba que la deja con el pecho para suave y tampoco pues rematar en el dominio la jerarquía diría que el espíritu dictatorial que tiene Messi sobre el fútbol es tan aplastante que media hora sea liquidó un partido pero de una manera extraordinaria

Voz 1157 20:45 ni bueno ya de de Messi no sabes ya que qué más decir

Voz 1991 20:49 pero no adscrito momento creo que ha sido Marcos el que ha hecho cuidado que la tiene Messi pues la tienen Suárez

Voz 9 20:55 no están en la cárcel pero es verdad que he hecho bien porque esa jugada creo que acababan importa

Voz 1157 21:00 Nos gol no pero pero es que mes excava desligarse las Yeste era cualquier cualquier cosa eh bueno Messi como decía Jordi hay que ir marcando los retos eh y los va superando iba va va cogiendo ideas de otros grandes mitos si la cuestiones que si Messi está en este nivel pues el Barça practicamente no conoce límites no lo logre lo que es verdad es que hoy Messi la pasado bien también lo comentamos Aragón Marcos por por lo que le rodeaba por porque tenía tenía a Luis Suárez pero también levantaba la mirada la izquierda tenía otro socio como Coutinho levantaba la mirada la derecha Eden vele habría le habría espacio para que el poder avanzar darle el balón Circle que dan su salsa si cuando Messi si ese encima de lo bueno que es le rodeas de gente que le puede generar espacios de puede le puede ayudar

Voz 1991 21:41 su juego pues se convierten en la Bestia que decía Marcos no le pones a gente con la que él se siente identificado en claro ya mostró pues crece un poquito más momento de Luis Suárez fantástico eh empezó dubitativo ha acogido la racha goleadora importantísimo para el Barça y Jordi ahora hay que esperar un poco de melé le falta un poco de yo creo un poco de de de confianza no

Voz 0985 22:05 sí bueno yo creo que hoy él ha dado un paso adelante muy importante yo creo que hoy le ha cogido esto ha cogido confianza pero yo también en el carrusel lo destacado creo que tenemos que tener paciencia ir dejarle tiempo para también se vaya adaptando luego lo ha dicho Coutinho con mucho acierto ha dicho y yo acabamos de llegar y necesitamos tiempo y paciencia para adaptarnos a la filosofía Barça que no se aprende de un día para otro Él ya ha salido de dos lesiones que son importantes desde el punto de vista de un jugador que hasta el momento no había tenido ninguna lesión muscular recordemos que se rompió el tendón del bíceps femoral y que tuvo otra versión posterior en músculos Eindhoven sede semi tendinopatía entonces a partir de aquí tenemos que esto darle confianza el ver que prácticamente esta temporada va a resultar de adaptación pero hoy el da un paso muy importante porque lo que no ha hecho nunca es renegar del coraje del intentarlo yo ya he hecho yo desde el punto de vista un muy buen partido que en la palabra gracias confianza hoy él ha ganado bastante confianza

Voz 1991 23:09 en Marcos es que ahora mismo el aficionado al Barça está pensando joder si tenemos que todavía no está bien y a Coutinho que todavía tiene que crecer mucho más si Messi está a este nivel y Luis Suárez está este nivel cuando los dos los otros dos estén a este nivel madre mía lo que tenemos arriba es que era la primera vez que se reunían los cuatro

Voz 8 23:27 los fantásticos lo lo el cuarteto la fórmula nueva de ataque del Barcelona porque el Barça hasta ahora se había sostenido sobre la estructura defensiva del cuatro cuatro dos con Paulinho ejerciendo de tercer delantero incluso Aleix Vidal a a apareciendo

Voz 1991 23:40 la banda de lo feo antes Watford

Voz 8 23:42 ahora por vez primera a finales de febrero veinticinco de febrero practicamente se han reunido los cuatro y los cuatro para mí es fundamental que Messi levante la cabeza tenga líneas de pase es fundamental que Messi tenga socios ya tiene a su vecino ya tiene a Suárez que con él se entiende de maravilla pero en la medida en que le le le aporte desequilibrio era porte regate le aporte ensanchar el campo por la derecha ir a buscar a Coutinho viene acercarse lo máximo posible a Messi para asociarse a través del balón y eso como tú bien dices el Barça le da unos registros y unos recursos que son nuevos en ataque sostenido efectivamente yo voy curiosamente el Barça recibe un gol de un error clarísimo de un Tití y una mala salida veloz todo hay que decirlo una definición extraordinaria de Portu

Voz 1991 24:24 jugó porque el balón toca temporada está haciendo porque sí

Voz 8 24:26 el balón toca en los dos palos ustedes un disparo en envenenado pero el Barça si es capaz y creo que hoy lo que ha ganado el Barça más más allá de un partido que es un partido importante meterle seis goles al alcance de cualquiera el Atlético de Madrid lo sufrió en Girona sufrió en el Wanda

Voz 1991 24:43 aún hoy el Madrid el Madrid sin ir más lejos

Voz 8 24:45 sea no es fácil meterle seis goles a este equipo pero más allá de todo eso el Barça encontró la luz en ataque y eso es fundamental para este equipo porque efectivamente estamos hablando de un equipo sólido para mí responsable un equipo que no pierde la cabeza ni siquiera empezando un partido cero uno en el minuto dos porción

Voz 1991 25:02 dos aquí como está Piqué porque es que yo creo que tiene que parar porque al final de de ser algo poco importante de unas molestias como acaba forzando forzando forzando al final te pierdes la parte buena de la temporada

Voz 1157 25:15 ahí me ha sorprendido lo he dicho ya en la primera conexión de carros la presencia de pique del once pensaba que era un día para que pudiera descansar para darle minutos a ver Mahler incluso que pudiera también descansar el jueves en el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas para intentar hacer limpio en esa en esas molestias en las rodillas que el otro día en Stamford cuando se marchaba y pasaba por zona mixta iba renqueante iba ojo global no acaba de no acaba de de de de de salir de esas molestias en la rodilla derecha que arrastra desde hace unos partidos yo entiendo que en Stamford Bridge fuertes porque es un partido gordo pero entiendo que el Barça hoy ante el Girona y el jueves ante la Unión Deportiva Las Palmas sabiendo que te viene el Atlético ha del domingo pues tenía que preservar a Piqué Valverde la pregunta en rueda de prensa ha dicho que que le ha cambiado al final más van más por precaución que por otra cosa porque él creía que podía haber acabado el partido incluso pero me da que el Barça está arriesgando en exceso con con la figura capital de de Gerar

Voz 1991 26:02 Piquet teniendo en cuenta el el el tramo de calendario

Voz 1157 26:04 estamos estoy de acuerdo no creo que tiene que parar Jordi decías

Voz 0985 26:07 no lo que tiene razón Black y ella lo ha dicho en la retransmisión pero es que luego también se ha lesionado Semedo

Voz 1991 26:13 sí es verdad es verdad que le ha preguntado si quiere

Voz 0985 26:15 a Valverde y creo que Valverde ha venido a decir que él no tiene televisión y no

Voz 1157 26:21 sí sigue que que yo no lo ha visto pero hombre entonces

Voz 0985 26:24 Semedo tienes que advertir a tu entrenador que tienes unas molestias que han

Voz 3 26:29 lo decía medio en broma Dani Garrido en Carrusel igual es tan la otra grande nos han dado cuenta Raúl las al lado verdad

Voz 1991 26:34 sí sí esto me sumo un poco sí

Voz 0985 26:36 pendiente porque en el tramo de competición en el que estamos ahora este señor tiene una lesión en el bíceps femoral y esto siempre dice don Luis Suárez que son tres o cuatro Gemma

Voz 8 26:44 no pero eso es responsable del jugador eh

Voz 0985 26:46 que no avisa exacto más allá de ahí no estoy barajó

Voz 1991 26:49 Mari punto exacto de que cualquiera no lo haya visto

Voz 8 26:51 Koke en el amplio cuerpo técnico o la estructura profesional que es un club como el Barça no no perciba ese detalle

Voz 0985 26:58 Prodi Adrián visto Dani hay uno

Voz 8 27:01 no queremos

Voz 0985 27:04 eso está claro

Voz 8 27:06 no pero más allá de de apuntar a responsabilidad al estar la primera para mí se ese el jugador hoy en otras los amigos

Voz 1991 27:13 más y más resultados

Voz 3 27:15 lo que quiero que se me dice hoy uno uno con

Voz 8 27:18 bueno exactamente exactamente es así

Voz 1991 27:21 bueno en fin tenemos jornada entre semana jornada el fin de semana luego vuelve la Champions al Barça todavía le quedan un par de semanas para para disputar la voz falta de Champions así que entramos en una fase de la temporada en el que se va a decidir dónde gastar cada uno al final Jordi Martí Marcos López Lucky muchas gracias a los tres un abrazo otras noches doce y veintisiete minutos dejamos el Barça dona uno

Voz 10 27:51 sigue giro en las redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook Larguero Larguero

Voz 11 28:02 pues cada algo en particular algo

Voz 12 28:08 los pimientos de Padrón pero dos veces el tamaño con la piel muy basta en crudos un sitio caro hoy

Voz 3 28:14 pues sucio serconsumidor es esto hasta qué punto es inviable

Voz 12 28:21 el ochenta y ocho por ciento de las reclamaciones extrajudiciales no han llegado a nada creen que la gente a Bush que hace comentarios bien no tiene

Voz 3 28:31 el gran comenta que son reales

Voz 13 28:37 el consumidor todos los domingos a las seis de la

Voz 14 28:39 mañana en la Cadena Ser el día cuando quieras en Cadena Ser punto com puede seguirlos con la aplicación de la SER y estar ahí

Voz 15 28:47 día de nuestras publicaciones

Voz 4 28:50 U

Voz 16 28:51 en ella en su última película Street habla de una técnica para

Voz 1906 28:57 práctica relaciones que este llama

Voz 16 29:00 la técnica del pomelo cada uno

Voz 13 29:02 esos trucos de sus técnicas para intentar que su vida sexual seguía en la mejor de todas los domingos después del Larguero aprenderemos todo lo que no sepamos el sexo sean infinitamente en mejores con Godín

Voz 2 29:18 Contigo Dentro

Voz 13 29:20 Celia Blanco en en Cadena Ser punto com mucha por escuchar para los aficionados al tenis Nadal Federer Murray Djokovic llevaban un mesecito o más sin jugar Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 5 29:44 Carolina se corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 17 29:54 eh

Voz 3 30:17 en el Santiago Bernabéu le ha ganado el Real Madrid cuatro cero al al Alavés

Voz 1991 30:21 es marcó la BBC casi dos

Voz 3 30:23 el año sin marcar los tres de arriba Bale Benzema y Cristiano Ronaldo metió dos Cristiano metió otro veis el último Benzema deben al a lo cedió Cristiano

Voz 1991 30:33 Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal con buen rollito si Sevilla con buen rollito a Cristiano que creo que he estado bien dando lo a Karim Benzema ha estado en la primera parte sí señor la primera

Voz 19 30:43 parte del Karin no estaba acertado

Voz 1991 30:45 cada gol se resbaló cuando había una contra para para hacer el primer gol de la de la noche podrá tarde mejor dicho porque fue a las cuatro y cuarto

Voz 19 30:52 dos aquí bueno el segundo que no valió con los subió al marcador también eh Benzema cuando parecía que entraba la estrelló en el palo y bueno pues ese taconazo para hacer el primer gol de Cristiano que Cristiano dijo la grada que el gol era de él de Karim Benzema aunque el anotaba el el portugués y luego pues sólo ha cedido el el penalti creo que es un buen gesto para para del futbolista francés que pasa por horas bajas pero que sigue siendo hombre de confianza de Cristiano y de

Voz 1991 31:18 decidan evidentemente hacía dos años que no marcaba la la BBC entre unas cosas y otras Javier a poco habituales todo el que pasa se es del dieciséis abril del dos mil dieciséis ha pasado tiempo

Voz 19 31:30 que es que Bale hasta lesionado casi un medio año largo el aquella operación y y bueno pues eh luego además

Voz 1991 31:38 le ha costado y bueno pues son cree que el mejor

Voz 19 31:40 es el mejor Madrid ha sido sin la BBC sea el mejor Madrid eh recuerdo la época de Ancelotti aunque los ponía siempre cuando estaba lesionado Bale recuerdo aquella época antes del Mundial de Clubes con Isco con James era un equipo que juega más junto y el Madrid el pasado año que consiguió los títulos lo consiguió con Isco esa que mucha gente se que que le duele dice que Isco no es un gran futbolista y me parece que es magnífico que es mágico que hay gente que la acusa de que tiene mucho balón que corre mucho que a veces es un poco individualista pero con Isco el pasado año en Madrid en la recta final consiguió la Liga y la Champions bueno la liga es una competición regular evidentemente pero la Champions recta final la consiguió con el cuatro cuatro dos y con Isco enganchando haciéndose rombo con el que jugó frente al París Saint Germain y que también por cierto dio un tres a uno con esto no digo que conjugando el Madrid no consiga títulos pero es evidente que con ese sistema al Madrid ha ido mejor que con la de veces

Voz 1991 32:34 capítulo declaraciones que ha dicho Zidane al final del partido

Voz 19 32:37 bueno pues vamos a escuchar a así su que ha hablado un poco de lo que para él ha sido

Voz 20 32:42 la el planteamiento del partido de dónde

Voz 19 32:45 este encuentro hay que decir que bueno Lucas ha estado fenomenal Lucas Vázquez un día más el pasado miércoles jugó con fiebre hizo un gol fue el más destacado junto con Asensio está claro que tienen que jugar los dos cuando estén los dos en en forma ha dicho Zidane en la sala de prensa

Voz 1994 33:01 yo hoy han hecho un muy buen partido también con Lucas Vázquez porque los cuatro de arriba yo creo que todo en general todo el equipo pero las iba jugaron muy bien me alegro por una por la prestación de de soporte de los cuatro debemos mejorar De todas forma en esto bienestar fase defensiva porque los rivales viven de nuestras de nuestros errores creo que hoy manteniendo la portería a cero es siempre el objetivo

Voz 1991 33:26 Zidane que destacaba la labor de la BBC y también de Lucas Vázquez eh Lucas Vázquez que ha sido hoy titular y que ha estado bien red

Voz 19 33:33 sí señor ya antes de que se olvide que escuchemos a Lucas Vázquez quiero destacar el trabajo de Keylor Navas eh se habla mucho de los futuribles el próximo el próximo año lo veremos no cuando venga pero al al Real Madrid han estado siempre buscando después de Iker Casillas un nuevo portero creo que Keylor Navas con dos Champions ha demostrado que es un portero fiable ha tenido altibajos como todos después de la operación pero hoy quiero con cero cero ha sacado una mano maravillosa y lo ha hecho un par de paradas que hay que hacer las osea que sí que la gente vaya no era un equipo bueno que era el Deportivo Alavés pero es que el Bernabéu como tú como todo el mundo Si cero cero en la el minuto cuarenta marca cero uno el Deportivo Alavés luego en María mejor remonta pero la gente se mosquea en aspecto eh Keylor Navas muy bien y es un portero que no sé si es que al final de cada campaña se enchufa o qué ocurre pero que ha hecho una buena buen trabajo en el día de hoy yo creo que es digno de destacar en cuanto a Lucas Vázquez bueno su futbolista que merece ir a la selección es una opinión muy personal es un jugador que siempre aporta en ataque y en defensa máximo asistente marca goles da buen rollo da buen rollo es un jugador que aporta siempre cosas al Real Madrid también Marco Asensio Isco Nacho no porque sean españoles no porque dan otra otra forma otro otro otro semblante al equipo y hoy ha dicho esto Lucas Vázquez

Voz 0017 34:54 la sala de prensa o mejor dicho

Voz 19 34:57 una vez concluido el partido satisfecho y radiante el gallego

Voz 21 35:00 tanto el equipo como yo pues estamos en un buen momento estamos encabezando eh guardias de victorias seguidas aparte con buenas sensaciones metiendo bastantes goles al principio de temporada pues nos costó y nos hizo perder más puntos de la cuenta para continuar así desde octubre noviembre la situación cambió ahora estoy contando con con más minutos con mejores sensaciones y yo creo que esa es la línea seis

Voz 1991 35:24 yo procuro no utilizar una frase hecha que decena es cumplidor no cumplido Arnau eh uno sale y lo hace bien o no lo hace bien hasta la altura no está a la altura incumplir es como Bengasi pasa por ahí como si no pasase nada ahí está como puede estar cualquier otro no Lucas Vázquez desde cuándo sal en el campo rinde rinde a nivel además es un tío que cuando no juega no te genera ningún tipo de problema es un tío de club es un tío que hace grupo que hace piña que como dice Herráez genera buen rollo y que además cuando Zidane lo reclama responde en el campo no cumple responde llama responde con buenos partidos con goles y con actuaciones a la altura de estar en el en el Real Madrid algo más Herráez

Voz 19 36:02 pues que lo hemos dicho aquí antes de que esta gente destacara nos por ser ventajista pero creo que Nacho a mi me gusta más que llevarán aunque Varane sea muy bueno e Cross es muy buen futbolista de merece jugar todo es campeón de mundo con Alemania todo lo que tú quieras pero creo que Asensio está mejor que el Cross me parece que es buenísimo que es floristas sideral pero yo veo mejora Lucas Vázquez que Benzema es maravilloso este taconazo y tal pero que yo creo que Isco ha jugado mejor este año y eso es así yo creo que Zidane que tiene un once que ha conseguido con el dos Champions el pasado año Liga Champions el mejor año histórico del Real Madrid pues también tiene que darse cuenta que hay futbolistas que vienen apretando y que merecen más minutos no sí sí indiscutibles pero sí que hay gente que está jugando habitualmente y que tiene que dejar paso a otros para que jueguen más minutos y en eso Zidane creo que está dando con la tecla y lo estamos viendo los últimos partidos

Voz 1991 36:52 hace Herráez un abrazo hasta mañana hasta luego Álvaro Benito qué tal buenas noches buenas noches

Voz 19 36:57 Dago corta muy buenas

Voz 1991 36:59 coches Yago ha aparecido hoy en Madrid Álvaro

Voz 1157 37:03 pues me gustaba mucho me gusta mucho también

Voz 22 37:06 yo creo que sobre todo desde que desde que el partido se abrió un poco no porque al principio el Alavés Si es cierto que que demostró porqué su buena línea no hay un trabajo defensivo muy bueno evitando que el Madrid tuviese continuidad en el juego pero hoy la verdad que cada vez que ha podido corre el Real Madrid me ha recordado al Real Madrid hace años temible no que te montaba esas contras que parecían perfectas no en tres cuatro segundos se plantaban cuatro cinco jugadores en el área rival y yo creo que el Real Madrid ha disfrutado corriendo con Lucas con Bale Cristiano con Benzema en estado han estado brillantes en en esa situación del juego

Voz 1991 37:40 Arafat

Voz 6 37:42 pues sí la verdad es que a mí me

Voz 5 37:45 muy buena impresión a pesar de la primera parte la puesto diecinueve a la vez que que ha trabajado muy bien sobre todo por dentro no no les ha dejado jugar mucho pero es verdad que a mí también me gusta verlo

Voz 6 37:56 no no ya no sé si hay que hablar de de BBC dando que hablar a veces no nos empeñamos a la BBC

Voz 5 38:03 qué hubiera jugado cuatro cuatro dos prácticamente velas el centro campista más y además por su banda han estado muy emparejar con conteo yo creo que hoy han estado todo salvo universo vetó sin balón a pesar de que el Alavés no les ha echado mucho pero yo llevo ya unos partidos viéndoles con una altitud de mejora la de presionar hoy con con más agresividad y a mi me parece que eso es una muy buena noticia porque la otra buena noticia es que los goles ya ya están llegando no túneles bueno a alguna así todavía tienen que mejorar sumaron pero yo les veo cada vez mejor

Voz 1991 38:38 el lo ideal hubiese sido que Benzema hubiese marcado en jugada en digamos para coger confianza pero Álvaro lo importante era marcar y me encantó el gesto de Cristiano las cosas como son el día llevaba dos podía haber hecho otro hat trick en su carrera dicho toma mete no tú que lo necesitas

Voz 22 38:54 si por un lado el gesto de Cristiano que que ha sido bonito el pensar en en en un compañero para que marque pero pero yo te digo que si Benzema juego a todos los días como hoy a nadie le preocupa que marque el problema es problemas estoy de acuerdo claro el problema es cuando cuando muestra esa esa una no llamarlo apatía porque yo no estoy dentro de él no sino esa que parece que está como parece ausente sin como ausente que no no no ahorra no realmente no le da continuidad a a sus acciones tan buenas que es capaz de hacer no pero si juega como hoy a quién le importa un recital Si lo de menos teniendo en el equipo va a Cristiano ABI la Asensio sino al al que sea goles va a nacer o a el el el genera él él lo todo lo que ha generado el hoy es una barbaridad qué más da que Márquez sino si él juega así el equipo va a marcar goles seguro da igual que los haga el el tema es que no que no consigue darle regularidad este rendimiento pero hoy todo el mundo está enganchado con Benzema no creo que haya nadie aunque no hubiese marcado el gol que nadie hubiese supuesto un pero la actuación de de Karin hoy

Voz 1991 39:55 no persa es lo que pasa que el si no le llegan a ceder el penalti dice sí sí sí ha jugado muy bien mental pero sigue sin marcar hoy por lo menos también ha marcado que tiene también eso de ser el delantero centro del Real Madrid José tienes que hacer goles oye al fin y al cabo Rafa

Voz 5 40:09 no me ha dicho Javi que estaba en horas bajas bueno dan en horas bajas de gol de goles porque juego está montando unos unos sagrados últimamente espectaculares pero bueno es que cariz siempre ha sido así

Voz 6 40:22 sí siempre lo hemos visto

Voz 5 40:26 con esa apatía no y con esa a veces

Voz 8 40:29 es frío opción de que está fuera no de

Voz 5 40:31 eh que está pensando en otra cosa pero pero tiene tintes de genio y yo creo que además bien físicamente lo que pasa que es una pena que lleve tres goles y es verdad que al delantero centro que yo no creo que sea delantero centro aún así sí la exigir más goles no seguramente si llevara diez goles que sería bueno algo más o menos normal no estaríamos hablando de todo lo que estamos hablando de Benzema yo creo que esa es la rémora que tiene pero con lo que dice Álvarez hace jugara a toda la delantera ya el equipo para mí una forma fantástica

Voz 1991 41:04 es la quinta victoria consecutiva del Real Madrid os parece que Álvaro es tal el Real Madrid en el mejor momento de la temporada que puede coincidir incluso con el mejor momento de la temporada de Cristiano

Voz 22 41:14 sí restando el el inicia no de las de las Supercopas pero a partir de ahí sin duda es

Voz 1991 41:19 ya casi pretemporada no

Voz 22 41:22 sí pero pero pero vamos pero hoy lo ha dicho Rafael la retransmisión del partido y con con total acierto no que Cristiano es demasiado importante como para que no se note cuando no está bien no hay cristiano pues entre la sanción aquella famosa del inicio temporada Le costó arrancar dar luego eh no hacía los goles que habitualmente hacía con teniendo ocasiones y al equipo le costó arrancar es que claro es que cuando eh esto a este juego va por goles es algo tan sencillo como eso no es ahora hablábamos del Atlético

Voz 1991 41:54 llegado al juez exacto con todo lo bien que

Voz 22 41:57 juega con todo lo bien que juega Benzema al fútbol y lo que le cuesta hacer goles no como lo que le cuesta al noventa y cinco por ciento los futbolistas del mundo no lo hay algunos que tienen un don especial entre ellos está Cristiano que es una mala

Voz 1157 42:09 suena hacer goles entonces el equipo como no con

Voz 22 42:11 bueno se va a resentir Ipar habían ahora cuando Cristiano las ha empezado invocar pues el equipo va como un tiro para arriba Rafa

Voz 5 42:19 el equipo está muy goleador Si yo creo que es la una de las circunstancias es porque Cristiano evidentemente acogió la velocidad de crucero no esa velocidad de de a gol por partido y que ya está en sus medias ya en este dos mil dieciocho yo muchos goles y claro es que es un jugador que contagia al resto no hay realmente como ha dicho Álvaro bueno pues ha habido muchas circunstancias este año por las cuales quizás no estábamos viendo a Cristiano que deberíamos porque además rápidamente tele sentimos siempre como como como ansioso no oí yo creo que eso no le va bien pero de repente llega un día que empieza meterlas yo creo que ya están sus números y el equipo lo agradece mucho realmente lo agradece porque él al final todos estos años también es una forma de de darle mucho a ir al equipo no saber que tienes son jugadores de cincuenta goles eso te facilita mucho las cosas

Voz 1991 43:07 pues nada entramos una semana importante jornada entre semana contra el Espanyol el sábado contra el Getafe el martes día seis Champions la vuelta contra el Paris Saint Germaine veremos cómo llega el Madrid a ese partido Álvaro Benito Rafa Alkorta gracias a los dos un abrazo unas

Voz 19 43:22 un abrazo doce y cuarenta y tres

Voz 1991 43:25 es un montón de cosas contar

Voz 23 43:27 Miguel Where Villén creer vi Benger

Voz 13 43:30 dijo cómo se llama el juego de la serie de en el que compre si vendes jugadores preparas alineaciones compites con tus amigos

Voz 1991 43:37 en Huerta Ville Edgware creo

Voz 24 43:40 vi Benger si con ese nombre es el Fantasy más jugado en España es que tiene que ser muy bueno lo digas cómo lo digas Súmate a Haití Benger el Fantasy de la SER IAS descarga Tete a la hoy entre en la liga de los ases punto com

Voz 4 43:56 es decir buenas noches

Voz 3 44:00 en el sorteo del Euro Jack de ayer la combinación ganadora ha sido

Voz 25 44:04 dieciocho veintiséis XXXIII cuarenta y dos hijos

Voz 26 44:07 cuarenta y seis soles cuatro iría