VIDAS ENTERRADAS. EPISODIO III: TIMOTEO MENDIETA ALCALÁ

Voz 1 00:00 Mendieta Alcalá Timoteo mil novecientos treinta y nueve son las fechas de del expediente dice natural de Sacedón provincia de Guadalajara

Voz 2 00:15 hijo de Emilio y Elvira

Voz 1 00:17 edad cuarenta y un años profesión industrial estado casado hijos tiene ingresa en en esta prisión el veintiséis de agosto del treinta y nueve

Voz 3 00:27 por orden del Consejo de las ejecuciones tenía lugar en la madrugada había un juego de luces apagadas y de luces encendidas dependiendo de si en la celda había personas que iban a ser sacadas eran leídos los nombres existía toda una administración de la muerte es decir había un sistema de camiones que llevaba a los presos había unos chóferes de un personal especializado que hacía eso en esas madrugadas de Guadalajara los presos bajaban desde la prisión hasta el camino del río junto al muro de este cementerio donde estamos para ser ejecutados ir muchos de ellos cantaban en el cambio en la noche aquellos hoy en toda la ciudad cómo se oían también el eco sordo de las descargas que venían del Cementerio que revele verá van en en los muros de de la ciudad

Voz 0874 01:59 los disparos que acabaron con la vida de Timoteo Mendieta Alcalá escucharon en el cementerio de Guadalajara la madrugada del quince de noviembre de mil novecientos treinta y nueve aquel día subida fue enterrada en una fosa común junto a centenares de personas de toda la provincia sindicalistas políticos campesino

Voz 4 02:16 los padres hijos hermanos

Voz 0874 02:19 Ciudadanos de la mitad de una España a la que el bando vencedor de la Guerra civil quiso hacer desaparecer para siempre

Voz 5 02:26 va a ir

Voz 0874 02:34 su familia esperado setenta y ocho largos años para recuperar sus restos nosotros hoy queremos recuperar su vida quién era Timoteo porque llamaron a la puerta de su casa y les detuvieron aquel día consiste escudo ha demandado el camino de la Historia para buscar respuestas dar contexto a la muerte de quién era presidente de la Unión General de trabajadores en Sacedón presidente de la UGT en un pequeño pueblo de la Alcarria cuando fue asesinado

Voz 6 03:04 no es por menos para saludarlos hoy día no la molesta no me me alegro que al final haya conseguido lo que deseaba a Venecia

Voz 0874 03:18 esta guía en Sacedón es Ascensión Mendieta la hija de protagonista de esta historia y un símbolo de la dignidad de las víctimas del franquismo en España no recuerda cuándo fue la última vez que estuvo en el pueblo pero cree que por lo menos habrán pasado cuarenta o cincuenta años los recuerdos sí que empiezan a brotar a cada paso que da

Voz 7 03:35 usted era un va a entronizar ahora ahí debería bautiza rondan el maño hundido

Voz 8 03:42 ya una niña de

Voz 9 03:45 Telecinco

Voz 8 03:46 esto era en la época de la República claro claro por allí es la plaza

Voz 10 03:50 si volvía vi vi bajo antes instar la esquiva estéreo y le tiraron una escampar

Voz 0874 03:58 cuando el pueblo era muy distinto a mediados del siglo pasado con sí ya extensión están en la plaza central antes era la Plaza Nueva más tarde fue la plaza del Caudillo ahora es la plaza de la Constitución idea nacen callejuelas de casas bajas de dos plantas

Voz 8 04:11 pero había hay mercado fíjate cuántos puestos de ropa que

Voz 0874 04:18 como todos los miércoles hay mercado los puestos de madera de tiempos son ahora de hierro y en vez de ganado y comestibles venden ropa donde antes estaba la cárcel ahora está al Ayuntamiento de su balcón cuelga una pancarta ni una gota más al trasvase Tajo Segura el embalse de Entrepeñas que no se atravesado para llegar al pueblo está prácticamente seco y explique mucho esa frase

Voz 8 04:40 lo que ahora es el Ayuntamiento antes será la cárcel la cara

Voz 0874 04:45 una cruz de madera y una placa en la fachada de la iglesia rindiendo homenaje a José Antonio Primo de Rivera y otros treinta hombres en uno de los laterales el bar Plaza en el otro el bar España frente al campanario cerrando la forma cuadrada de la plaza el reloj del Ayuntamiento para Ascensión parece haberse detenido años atrás

Voz 8 05:03 de jugaba Timoteo al frontón bajo el donde gustado del cuartel frente a las tú ibas a la algunas veces sí donde se reunía tu padre Timoteo con los compañeros de la UGT

Voz 11 05:20 Caixa Galicia

Voz 8 05:24 poco a poco extensión nos descubre

Voz 0874 05:26 algunos episodios de la vida de su padre un hombre alto delgado que vestía pantalón y chaquetilla azules que llevaba siempre borra y alpargatas al que ella recuerda siempre sonriente te gustaba jugar al frontón gustaba ir a cazar su compromiso político les llegó a afiliarse a la UGT los domingos su mujer le daba dos reales parque compartiera con los camaradas una cajetilla de tabaco y unos vinos Timoteo Mendieta Alcalá era hijo de Emilio ID Elvira como sus padres también era carnicero

Voz 12 05:54 dónde teníais la carnicería a llena

Voz 13 05:57 esa idea el Shas con más de ella nada pero nada de ella y ella tuvo que dejar de vende porque nadie les buscó muy ya de la UGT

Voz 10 06:11 también viene al es un Özil Vies

Voz 8 06:14 que mi madre no sé si es hubo

Voz 0874 06:16 Timoteo sólo vendía las morcillas que hacía su mujer porque quién quería ser su cliente no se podía permitir un plato de carne en la mesa y quién si podía pagarla prefería comprarla en la carnicería de una de las familias más ricas del pueblo situada ideológicamente a la derecha la familia Ibar

Voz 14 06:33 y la no

Voz 0874 06:35 que una de sus hijas de María se enamoró Timoteo ambas familias estaban emparentadas así que los dos eran primos lejanos y para colmo la familia de Timoteo era más humilde de izquierdas retenían todo en contra los atrevieron a romper las reglas sociales de la época de un embarazo era la excusa perfecta para forzar un matrimonio aunque plena República Timoteo bautizada a sus propios hijos en un bar en julio de mil novecientos veintidós cuando tenía veinticuatro años Se tuvo que casarse en la iglesia del pueblo al que el joven matrimonio enamorado sabía que su vida no iba a ser sencilla la madre

Voz 8 07:07 María dejó de hablarle

Voz 13 07:09 sí tanto su caso yo no lo sé porque mi padre era rojo pero nunca más devolvió a hablar se veían pero no se hablaban

Voz 0874 07:22 la madre de María le negó la palabra el resto de su vida y en poco tiempo el puesto de carne echó el cierre el hambre acechaba a veces Timoteo conseguía trabajó como jornalero a veces como albañil a veces no conseguía nada y la escopeta que antes era un recreo servía ahora para cazar algún animal que ayudaba a matar el hambre de su es hijos la pareja tuvo ocho cuatro niños y cuatro niñas aunque una de ellas murió al poco tiempo de nacer la única que vive hoy es ascensión a sus noventa y dos años todavía recuerda cómo la comida en la mesa siempre la escasa que recuerdas tu

Voz 13 07:56 que en el pueblo cuando los niños pequeños el pasa mucha hambre y porque no daban trabajo mi padre pues se tuvo que poner deban campo eso ya el hombre a lo que el Charlie mi le este el de lo alto porque me acuerdo que nos dejaron burrito dicen que tenemos los olivos y no pudimos me acuerdo que llevábamos para comer conatos porque no tenemos cosas íbamos la PTI

Voz 8 08:37 sí bueno vamos a verlo cuidado con este escalón no teníamos nosotros la tenía alquilada yo alquilada no teníamos para acudir no tenían muy escaso como era vuestra casa abajo la cocina y un cuartito

Voz 10 09:04 yo ahí ella maya

Voz 0874 09:09 a pocos metros de la plaza del pueblo está esa pequeña casa donde la pobreza no era incompatible con la solidaridad al estallar la guerra muchas familias llegaban al pueblo huyendo de la violencia y de la represión que a pesar de no tener nada en casa de María de Timoteo sea ayudaba a esos desplazados con comida con un techo incluso con una caja para un entierro

Voz 10 09:29 eran diez Cynthia aquí que había entrado los Leiva en tierra en la tienda nadie en Madeira y entonces mi padre diríamos un banco sus hijos hay niños que la ida se lleva a Franco

Voz 0874 09:50 el pueblo seguía en zona republicana pero el frente de batalla avanzaba la muerte de esa niña que como dice Ascensión no podía ir a tierra no podía ser enterrada sin caja parecía un presagio de lo que estaba a punto de suceder en Sacedón

Voz 15 10:03 oficial del Cuartel General del Generalísimo

Voz 0874 10:07 Timoteo había hecho la mili en Huesca llamar la combatir en las filas republicanas cumplidos ya los cuarenta años le envían a Canillas a Madrid pero no llega a entrar en combate

Voz 15 10:24 su uso

Voz 0874 10:30 Timoteo es entera como millones de españoles de que la guerra ha terminado a través de la radio regresa a Sacedón caminando María su mujer hace también ese mismo camino a la inversa de Sacedón a Madrid va a buscar a Timoteo en el pueblo le habían dicho que su marido había muerto en la guerra después de varios días caminando Timoteo llega al pueblo sin haberse cruzado con María y al descender la cuesta que le llevaba desde la plaza hacia su casa se encuentra con un falangista

Voz 8 10:56 yo me acuerdo que viniera mi padre

Voz 10 10:58 la deuda no yugo ir el frente hiper aquí venía el poder cito porque venían dando le dije a mi hija llegara aquí el hijo de las musita me vine abajo les yo iba a hacer mi permiso hermano si me dice mi padre oye esto que en sí

Voz 0874 11:22 Timoteo no se consideraba un criminal así que con los pies destrozados por el viaje termina el camino llega a su casa Nos pocos días después mientras María seguía buscando a Timothy digo en Madrid a primera hora de la tarde llamando a la la de casa tú recuerdas cómo fueron a buscar a tu

Voz 12 11:46 padre a casa

Voz 13 11:48 ahora hijas era de es completamente de esta vez fulmina París bajaba por la escalera introduce dijeron no Servi yo sé cuántas personas fueron a buscarle dos mil de ellos y del pueblo

Voz 0874 12:11 días en la cárcel de Sacedón después fue trasladado a la prisión provincial de Guadalajara sus hijos nunca más volvieron a verle su mujer pendía desde entonces una única vía de comunicación con él una lata una lata que serviría para transportar comida y como descubriremos más tarde también transportar emociones y muchos recuerdos

Voz 17 12:32 eh eh eh

Voz 13 12:37 y madre contó cómo su madre

Voz 19 12:40 no recuerdo la edad pero antes bastante antes bajaba ver a su marido en la cárcel y su marido Le cuando les daban la saca de la ropa sacaba las camisas llenas de pellejos de sangre

Voz 0874 12:55 el hallazgo se desangran la mujer que habla es Pilar una de las hijas de Ascensión Mendieta recuerda cómo María contaba que recibía ropa con pellejos con sangre cuando iba a Guadalajara a llevarle comida en una lata y ropa limpia a Timoteo no pero cómo fue su vida en los ocho meses que estuvo en prisión el nunca pudo contarlo pero sí dejaron testimonio de las condiciones de aquel y otros penales del régimen quiénes sobrevivieron alambre al frío al hacinamiento siete construye lo que sucedía tras los muros de la prisión a través del trabajo que han hecho historiadores sociólogos o familiares de personas que pasaron por las cárceles del régimen

Voz 12 13:30 cuando cae Guadalajara en manos de la nueva

Voz 20 13:33 que al final de la guerra caída en la última semana de de marzo es cuando cuando cae la ciudad la venganza es es terrible es una revisión exhaustiva pueblo a pueblo lugar al lugar que está organiza por el ejército partido único poder Falange pero en la que participan mucha gente del pueblo

Voz 12 13:51 había prisiones en estos pueblos o todos iban a para a las cárceles de Guadalajara la represión estaba muy sutil

Voz 20 13:56 nada entonces la aquellos que que eran detenidos e ante eso después serán llevados a Guadalajara que es donde eran juzgados y donde se produce la represión

Voz 12 14:04 cómo eran las condiciones de vida de los pesos en las cárceles de Guadalajara

Voz 20 14:08 las condiciones de vida de los presos en las que acceso dejar eran muy muy muy muy penosas sobre todo lo que la gente cuentas son unos malos tratos los malos tratos los vecinos de la época decían que se oían gritos durante muchísimas noches durante muchísimo tiempo

Voz 13 14:24 sí

Voz 20 14:24 sabemos y en Guadalajara la gente sabe que familia sí que personas subían periódicamente a pegar a presos a torturar a presos en venganza por lo que había ocurrido a sus familias durante la guerra si las condiciones eran muy malas en todos los en toda España sin número de preso será muy elevado los presos de Guadalajara que estaban en Guadalajara en una ciudad donde todo el mundo se conocía que eran pequeños las condiciones y la venganza personal y ese pulso entre Laguna Guadalajara y la otra va a hacer especialmente a sus condiciones

Voz 12 14:51 no todo el mundo tenía facilidades para venir desde los pueblos más alejados de la provincia a tener comida y ropa a sus padres a sus hermanos entonces se que había mucha solidaridad dentro de la prisión

Voz 21 15:01 la manera en la que unos y otros se cuidan se protegen si no tiene uno comida porque no ha podido ir la familia se comparte la comida sino no tiene ropa se comparte la ropa entonces la solidaridad va a ser de alguna manera lo que va a permitir que sobreviva en esas circunstancias tan sumamente difícil tan difíciles que apenas estaba comida bueno el régimen ni dio de comer ni vistió por lo general a los presos sobre todo en el primer franquismo no en la primera época de sobrepoblación penal nos vamos a encontrar una población penal muy numerosa con muy escasos recursos

Voz 12 15:35 los donde obviamente no va a haber Dean

Voz 21 15:37 pero para poder alimentar ni para poder vestir a los presos por lo tanto la familia va a tener que surtir de ropa comida y eso a su vez va a ser también un arma de doble filo porque la entrada y salida de ropa IB comida va a permitir también muchas veces la entrada y la salida de información clandestina qué tipo de información clandestina pues por ejemplo se apruebe cerraban las prendas de ropa los dobla de la ropa para poder esconder notas se aprovechaban los platos votar peras que iban con doble fondo para poder esconder también algún papel incluso dentro de los bocadillos los dentro de las botellas de leche en las etiquetas escribía el mensaje ya al beberse la leche se podía leer y luego se comían la etiqueta es decir era una manera no una estrategia muy muy recurrente para poder transmitirse determinadas informaciones sobre todo de personas que habían sido ajusticiados de cómo iban las condenas porque los presos no recibían mucha información sobre ese Estado no de sus expedientes ir esa pequeña vía de respiro muchas veces fue ligada a la ropa la comida que las familias llevaban a los presos

Voz 22 16:42 ahora lo que tenemos que imagina es una cárcel en la cual el número de internados de cumplir el número de presos previstos cuando se diseñó esa cárcel es decir hay diez veces más significa que la gente ocupa todo el espacio entonces el estudio concreto epidemiológico sobre las causas de muerte lo que permiten afirmar es que estamos ante Andre centros de internamiento que en la práctica funcionan como un centro de exterminio a cámara lenta

Voz 23 17:14 en los libros de registro del cementerio y en las partes de enterramiento pues quedan reflejados el caso de ciento cincuenta y siete personas muertas por distintos motivos en la cárcel incluyen palizas también eh

Voz 24 17:29 oye del espalda tengo ochenta y cinco años mi padre estuvo en versión siete años y medio

Voz 25 17:38 también ha desafiado

Voz 24 17:41 usada por la acusaban de que lo habían visto calmar Francos y me parece jamás en la vida por la vida de prisión en Guajara muy dura muy dura porque el de los trataban mal les daban de comer pues oye pues muy dura allí iba a servicio como no había comida se ha encontrado con una rata la cogió con los dientes la pelo intentos de ella trocitos la metió al plato de la comida de que le daba en el rancho esto todo es contado por mi padre a mí ignoro pues el otro le dijo oye que vas a comer bien pues Carlos el columna rota

Voz 28 18:31 que alguien llegue a comer una rata explica cómo fue la vida ante miles de hombres y mujeres

Voz 0874 18:37 es tras las rejas de la posguerra en esas condiciones a veces la única forma de mantener la identidad o de recordar quién eres como explica la historiadora Verónica Sierra es poder escribir tener un lápiz y un papel

Voz 12 18:51 qué significa para mí estaba iba a haber una prisión poder escribir esas cartas

Voz 21 18:57 pues fíjate yo creo que escribir y vivir eran sinónimos dentro de las prisiones del franquismo es decir que los presos y las presas escribían en cuanto que vivían vivían en cuanto que escribían no las cartas eran el alimento anímico que permitían sobrevivir y que por lo tanto eso ponían la mejor forma de resistencia y la mejor forma también de conservar la identidad no como de fáciles de conseguir

Voz 12 19:22 la Pezzi papel en una prisión

Voz 21 19:23 dificilísimo es decir primero hay que tener en cuenta que no siempre estuvo permitido escribir cartas no la manera de mantener la identidad es estar en contacto con los tuyos es estar de alguna forma en relación con lo que queda de Ci fuera

Voz 0874 19:36 muchos de esos prisioneros a los que un lápiz y un papel permitieron recordar quiénes eran pasearon por varios penales e incluso varios campos de trabajos forzados a lo largo de su vida otros muchos Timoteo entre ellos temían que cualquier noche la luz de su celda no sea pagara alguien pronunciara su nombre

Voz 3 19:55 bueno las ejecuciones tenía lugar en la madrugada había un juego de luces apagadas y de luces encendidas dependiendo de si en la celda eh había personas que iban a ser sacadas eran leído a nombres Iggy había un sistema de camiones que llevaba a los presos había unos chóferes y un personal especializado que hacía eso luego también tenemos que en esas madrugadas de Guadalajara los presos bajaban desde la prisión hasta el camino del río junto al muro de este cementerio donde estábamos para ser ejecutados ir muchos de ellos cantaban en el camión lo que dio origen a que se empezarán a producir traslados de presos para ejecución amordazados y atados para que no cantara porque en la noche aquellos hoy en toda la ciudad cómo se movían también el eco sordo de las descargas que venían del Cementerio Rivero verá van en los muros de de la ciudad

Voz 0874 20:56 manos Pedro García Bilbao miembros del Foro de la Memoria de Guadalajara han recogido los testimonios de quienes pasaron por las prisiones de la ciudad guardaron en su memoria la organización de aquellas sacas antes de abandonar la prisión antesala de la muerte los condenados pasaban por capilla asar por capilla

Voz 29 21:14 era tratar de ahí de que el que iba a ser ejecutado al día siguiente au a las pocas horas decir una cosa

Voz 0874 21:21 lesión estar dispuesto a confesar como explica el cura Ramón Alario en la capilla del cementerio de Guadalajara otorgaba derechos ser enterrado en la parte católica del cementerio escribir una carta de despedida

Voz 21 21:34 estas cartas van a ser simbólicamente no la representación de los ausentes la manera de demostrar ese asesinato no van a tener un carácter simbólico muy importante muy arraigado en la familia que va a hacer que muchas veces por ejemplo están enmarcadas en los salones de las casas y que sobre todo el día de la ejecución el día D aniversario la Familia se reúna no pueda leer la carta en común de hecho hay muchas cartas en las que los propios presos y presas piden que así sea leerse La a mis hijos que no olviden lo que le pasó a su padre o a su madre reunimos entregárselas cuando los niños sean mayores es decir que hay una voluntad de los propios presos y presas de que esa documentación se conserve de que de esa documentación se traspase a las generaciones venideras cómo recibían las familias esas cartas podemos encontrarnos cartas legales no que responden a los requerimientos de la censura y que por lo tanto pasan por la vía oficial podríamos decirlo así son entregadas generalmente o bien a los guardianes que van a entregar los efectos personales de los fusilados a las familias o bien los capellanes iban recorriendo las casas de estos presos y presas quedan ejecutados para entregar estas cartas en mano muchas veces cartas que también escribían ellos por delegación ante casos de analfabetismo o incluso casos en los que el estado anímico no permitía no ponerse a escribir y luego está la parte de las cartas que pasan de manera clandestina podemos encontrar cartas en pedazos muy chiquititos de papel no en papel de fumar en papel higiénico el carta sobre trocitos de madera sobre prendas de vestir no que se llevaban en ese momento e incluso carta rescatadas de las paredes no Marcos Ana en una de sus obras principales decirme cómo es un árbol cuenta que él era el encargado de bajar a capilla en la prisión de poder leer cuando ya los presos habían sido sacados no para ser ejecutados y que se dedicaba a la al tiempo que limpiaba la capilla se dedicaba a copiar las cartas que habían escrito a lápiz en la Parés lo copiaba en un papel de forma clandestina lo transmitía la familia entonces los soportes la extensión y sobre todo el contenido de las cartas va a variar mucho

Voz 27 23:49 en función de la vía de comunicación que se elija

Voz 12 23:52 era una de esas cartas que te recuperado Podemos

Voz 27 23:55 no no no

Voz 21 23:58 esta es una carta que escribe Joan Curto a su mujer a Marina desde la cárcel de Pilatos en Tarragona el diecinueve de octubre de mil novecientos treinta y nueve que fue el día que fue fusilado empieza así me ha malísima esposa no sé cuándo podrán llegar estas líneas a tus manos yo llevaría algún tiempo en el perfecto descanso mi conciencia es ahora como un lago de aguas profundas y cristalinas en el que pasan los temporales y borrascas sin aceptarlo ni como verlo no me arrepiento de Mi vida mide como pensé mide como sentí mide como sobre mis hijas pueden levantar la cabeza con orgullo pensar que su padre fue un mártir de un ideal y una víctima de la intransigencia feroz les legó mi ejemplo como norma recuerdo como un tesoro de orgullo inapreciable esta es una carta de Inés Jiménez Lumbreras dirigida a su madre y a su hija Hortensia desde la prisión de Les Corts Barcelona el trece de noviembre de mil novecientos cuarenta queridísimo a mamá hija la una y media de la madrugada hice me despierta para llevarme donde unos cuantos hombres apuntarán para quitarme una vida pletórica de juventud yo como otro recuerdo no pudo dejar te quemas puedes guardar tembló estas letras estampadas en estos momentos últimos en la mesa que ahora me sirve de apoyo de flores y me las ha ofrecido no la ofició en la que tú conoces sino la otra llamada doña Teresa para que sean mis compañeras de tumba ellos envió un capullo para que guarde estuvo hasta que divas después hagas entregar el a mi hija para que siga conservando

Voz 27 25:31 y a ello

Voz 0874 25:37 Timoteo no escribió una carta de despedida a su familia no aceptó confesar delitos que no había cometido pero su inocencia no impidió que se dictará su sentencia de muerte por auxilio a la rebelión

Voz 13 25:48 qué tengo que preguntarlo a él cine así que ahora la higiene unos matado unas dicen que mi yo te dicen que Angelista

Voz 0874 26:03 Ascensión Mendieta lleva toda una vida haciéndose preguntas a las que todavía nadie ha dado respuesta desde que era una niña

Voz 12 26:10 María de Niña cómo estás qué tal buenos días tú eres técnica de archivos de el archivo Historia

Voz 1 26:15 provincial de Guadalajara

Voz 12 26:17 que ese archivo es el edificio donde estamos a eso es a mi me gustaría que buscase hemos el expediente carcelario de Timoteo Mendieta Alcalá es posible si claro pues vamos a buscarlo de acuerdo

Voz 0874 26:27 con su empieza a buscar el expediente carcelario del padre de ascensión quizá en él aparezcan más detalles de los últimos instantes de su vida

Voz 12 26:35 el color amarillento de los documentos que encontramos ya nos indica un poco de qué época estamos hablando e sí

Voz 2 26:40 bueno la que desde el papel que te estas cosas pues mira que aquí le tenemos Mendieta Alcalá Timoteo

Voz 1 26:48 en mil novecientos treinta y nueve son las fechas de del expediente de natural de Sacedón provincia de Guadalajara edad cuarenta y un años profesión industriales instrucción tiene religión ninguna estado casado hijos tiene siete antecedentes no consta ingresa en

Voz 13 27:10 por primera vez por primera vez exactamente

Voz 1 27:13 domiciliado en Sacedón y aquí aparece cara oval fíjate talla unos setenta Hay cinco setenta y uno y luego además fundamental la huella la huella dactilar que más encontramos en el expediente Guadalajara quince noviembre el treinta y nueve esos de constar que por medio de la presente y que ese desde el día de hoy ha sido ejecutado por fusilamiento la pena de muerte en la persona del reo Timoteo Mendieta Alcalá en lugar denominado La Rambla en las inmediaciones del Cementerio de esta ciudad unas veces ha gustado en médico don Pascual Bartolomé certificó su defunción

Voz 0874 27:53 Timoteo fue fusilado en las tapias de la zona civil de cementerio de Guadalajara la madrugada del quince de noviembre de mil novecientos treinta y nueve eran las siete de la mañana y un médico certificó su muerte su nombre aparece anotado en los libros de enterramiento en el cementerio junto a los de otros catorce hombres de Santa Cruz Pablo García Vega otras catorce vides quedaron sepultadas aquella madrugada bajo tierra en una de las muchas fosas comunes que noche tras noche se fueron llenando

Voz 23 28:21 en este cementerio hay ochocientos veintidós personas que sabemos que fueron ejecutadas en cumplimiento de sentencia pero fuera de este cementerio tenemos datos de muchísimos asesinados que no tuvieron un simulacro de juicio si siquiera me explico si si el número total de inhumados es de novecientos setenta y siete personas lo cual incluye ciento cincuenta y siete muertos en la cárcel debido a las condiciones de vida terribles y a las palizas que sufría

Voz 0874 28:51 las cifras que te da Xulio García son escalofriantes no lo es menos la maquinaria de la muerte que intentamos reconstruir a la vida en las prisiones los juicios sumarísimos que la presencia de médicos que oficializar la muerte se sumaba la presencia de la Iglesia en la capilla de la cárcel en la del propio cementerio de Guadalajara donde Conchi continúa conversando con el cura casado y doctor en Teología Ramón Alario

Voz 29 29:14 especial sobre todo cuando hablamos de veintinueve nada en los dos bandos a sólo mil yo creo que la historia llegara a decir a demostrar que llegará a aceptar que en los dos bandos no sucedió lo mismo que depende el momento al que nos estemos refiriendo

Voz 12 29:33 ante esas ejecuciones sumarias que se empiezan a producir de forma organizada y sistemática a partir del año treinta y nueve la iglesia guarda silencio

Voz 29 29:42 la iglesia guarda silencio evidentemente ante los ajusticiados de forma sumaria en los territorios conquistados por los

Voz 0874 29:52 eres uno de silencio ante

Voz 29 29:54 los ajusticiados en la zona republicana de hecho ahí no sólo causa general no sólo Martirio elogio sino que sobre todo en algunos de los últimos pontificados las beatificaciones han sido eso asientos no hubo un silencio diríamos equitativo y justo en los cementerios

Voz 12 30:14 se producían tanto en la parte civil como la parte católica el cementerio de Guadalajara es un ejemplo de ello ejecuciones a las que asistía habitualmente un sacerdote qué papel tenía sacerdote

Voz 29 30:27 pues evidentemente yo creo que ahí lo dicho anteriormente hoy es sigue siendo válido hay una cierta presencia de legitimación de legitimación en cuanto que está presente ante una ejecución que se da por correcta según el nuevo régimen lógicamente desde la persona del sacerdote hay otra función que es administrar la extremaunción a muchas personas nos puede parecer una auténtica atrocidad yo creo que una de las evidencias de restos del franquismo y de restos de esta lucha fratricida no afrontada no saneada están en gran parte en que la y misma iglesia de manera oficial sincera no ha pedido perdón a la mitad del pueblo español que fue tratada en esa dictadura ahí en esa represión de manera terrorífica desde la perspectiva de de muchos creyentes incluso está el que está como un tema pendiente una asignatura pendiente el que de alguna manera en alguna ocasión la Iglesia católica española tenga la lucidez de pedir perdón tú crees que hacerlo yo creo que debería haberlo hecho hace mucho

Voz 30 31:41 por eso no se no se elevaran nuestros hijos nuestros nietos

Voz 31 31:46 no

Voz 0874 31:51 la Iglesia Católica todavía no ha pedido perdón por su respaldo al fascismo en España pero tampoco esclarecido el papel que pudieron tener algunos sacerdotes en el asesinato de muchos ciudadanos a las delaciones y a la justificación del crimen Se podría haber sumado el uso de las armas

Voz 30 32:07 pero la paradoja irse comenta por Guadalajara que el que le esperaba el tiro de gracia era un sacerdote y además mano

Voz 29 32:17 el sacerdote manco tiene nombres tiene

Voz 0874 32:20 dos personas le dan a Conchi un nombre muy particular difícil de olvidar Fernando Fernando Fernando cuando comienza a pregunta por él siempre cuentan la misma historia

Voz 8 32:31 primitivo tú has oído hablar de él de un cura que en el cementerio de Guadalajara

Voz 32 32:39 de que John Malkovich es el señor manco baila no no debiera de haberse puesto los hábitos esos porque el quinto mandamiento manda les manda a los curas no matar IS estaba para fusilar los para darles el tiro de gracia así que era

Voz 0874 33:01 en el caso de Timoteo nunca sabremos quién le dio el tiro de gracia los más mayores de Sacedón cuentan que joven del pueblo que entonces hacía la instrucción militar en Guadalajara se presentaba voluntario cuando frente a la tapia del cementerio esperaba la muerte de alguno de los sesenta y dos vecinos de Sacedón que fueron fusilados asesinados después de la guerra

Voz 24 33:21 sí es Edward y que eran señor que está haciendo la mili cómodo estaba haciendo la mili cuando pedía voluntarios para a fusilar a los del pueblo salía montar nivel les día carnes Bershka o a la gente de pueblo pues eso decía Live in me decía mi abuela

Voz 25 33:41 la hija mía no tengo enemigos no tengo más que uno contestación hijo de puta me dijo con la cabeza casi quién era el hijo de puta he sido

Voz 33 33:51 bueno Alique

Voz 0874 33:56 el odio que se impuso en España en aquella época lo ejemplifica bien el doctor en Historia Juan Pablo Calero cuando nos explica cómo se trasladaba a los muertos a la fosa después de ser fusilados

Voz 20 34:07 en la cárcel de Guadalajara se les enterraba en el en el cementerio hice les metía en en la fosa común hay quien dice que para él no tocar a los rojos con el pico de cavar la tumba se les clavaba en el cuerpo ese arrastraba el cuerpo

Voz 0874 34:21 hasta hasta la fosa nunca sabremos cuánto hay de cierto en los relatos que han conservado en su memoria quiénes hoy nos ayudan a reconstruir la historia el único hecho cierto contrastado es la muerte la ejecución de centenares de personas en el cementerio de Guadalajara en los años posteriores a la guerra

Voz 34 34:45 una vez que detienen a tu padre cuanto

Voz 12 34:47 votar dais vosotros

Voz 13 34:49 en venir a Madrid enseguida no vivimos bien de los militares de de un juego puede boda allí

Voz 12 35:02 aquí nos esperaba nadie no tenía familia

Voz 13 35:04 mi abuela madre en mí para de esta aquí ya no es recogido era una habitación siete mil ocho mi tío pone de media diez en un acuerdo que en bien hermana dos niega era pequeño él fue tus en una etapa de un baúl de sus hijos

Voz 0874 35:28 os continuó después de la muerte de Timoteo precisamente en ese nuevo domicilio de Madrid les donde María reciben dio un telegrama urgente desde el pueblo se lo mandaba una de sus hermanas Emiliana

Voz 13 35:40 en fíjate de tenían un hermana hermana de todos los fachas ir al manga por su interés era mi madre a la que le ponía en el telegrama Madí Adaja seguidamente Guadalajara yo mi madre no se imagina que bajo solicitar llegó por Illa esta vez enterrar le dijeron que esas veinte

Voz 12 36:09 cuando tu madre regresa a Madrid os cuenta a los hijos lo que ha pasado

Voz 13 36:13 yo me la mañana frente a sus que habíamos esto vamos que de habían matado a ese allí todas esas fíjese en los siete es manda a mi abuela como quiera llamarlo guiar a llorar Morilla costosos

Voz 0874 36:32 qué es lo que había sucedido ir hasta el final de su vida guardó estricto luto ni un solo día dejó de pensar en Timoteo recuerdan aquella la cita en la que ella le llevaba comida a la cárcel esa lata fue lo único que recuperó de él en prisión y aquel objeto al abrirlo guardaba en su interior algo muy preciado parecido

Voz 12 36:54 no te cuando ella llega a Guadalajara le entregan la la Tita sí que había en esa la cita las fotos de sus hijos

Voz 13 37:04 aquí en Illes hermano también los siete tenían fue fue Eto'o estaba en la lata en había ni una carta defiende el seny nada nada solamente está la Taxco en las nubes

Voz 0874 37:26 aquellas fotos serán dentro de la prisión el único contacto de Timoteo con sus hijos Él no quería que le vieran en la cárcel así que le pidió a María que les hiciera fotografías se las llevara esa fue la última imagen que vio de ellos ascensión ha conservado esas fotos toda su vida como un tesoro están enmarcadas en sus casas Ascensión nunca visitó a su padre en la cárcel Nos ha costado mucho conseguir un permiso para entrar en esa cárcel abandonada lúgubre en medio de la ciudad Ascensión va a recorrer con nosotros la celda de aquella prisión por primera vez a sus noventa y dos años

Voz 11 38:04 aquí

Voz 12 38:10 estamos ahora mismo en la parte central de la parte de las celdas de la prisión esto es una prisión radial con forma de estrella griega en el centro es tal la torre de vigilancia desde aquí se tenía control de todos los pasillos donde estaban las del

Voz 0874 38:22 la prisión cerró hace años los últimos presos que el habitaron tenían celdas individuales dentro de esas galerías pero cuando Timoteo y otros muchos condenados a muerte estaban aquí las cosas eran muy distintas visitar sus sótanos donde estaban las celdas de aislamiento donde estaban los comedores los patios hace que a todos nos recorre un escalofrío por el cuerpo para ascensión es un drama es sobre todo tristeza

Voz 11 38:47 hay que decir yo vi yo esto nunca ha sido sondeada en mí que no quería que viniera vamos a vivir que posibilita

Voz 12 39:12 en la época en la que estamos hablando había tanta tanta gente presa en esta prisión y en las otras que había en la ciudad que ni siquiera se cerraban las puertas la gente vivía en los pasillos porque estaba la

Voz 35 39:23 aquello fue dice

Voz 13 39:25 en muchos no

Voz 36 39:28 somos los que hay

Voz 35 39:33 la llega

Voz 13 39:34 ahí está

Voz 37 39:39 entre los presos había mucha solidaridad porque igual que tu madre le traía comida y ropa limpia tiroteo todas las familias que podían hacían kilómetros andando desde los pueblos para poderle extraer comida y ropa los de los fue sí pero quién no tenía nada porque no le traían ellos lo compartían

Voz 13 39:57 claro yo de hecho

Voz 37 40:00 seguramente la pellizca la manta las sábanas las toallas que tenía Timoteo las utilizó otro preso cuando a él se lo llevaron

Voz 13 40:08 qué

Voz 38 40:13 me dijo a mí

Voz 0874 40:18 ah

Voz 39 40:21 nada en este penal recuerda

Voz 0874 40:22 a reclusos que pagaron con su vida defender valores republicanos sólo un Guernica pintado por Rafael Vera y José Barrionuevo no los patios cuando pasaron por esta cárcel por el caso GAL recuerden este edificio que después de la guerra la muerte en España continuó

Voz 40 40:39 si tú

Voz 28 40:44 Timoteo nunca imaginó que vive

Voz 0874 40:46 iría tras unas rejas los últimos días de su vida y María su mujer nunca pensó que ella también pasaría por la prisión central de Guadalajara

Voz 13 40:53 luego mi madre iba a los pueblos y que la dejaban en el pueblo siguen habían y zapatillas sin nada ya sé cómo se juega unos decía el reinado de TDAH oye no es unas zapatillas y en vez llegue a dinero les daban a Gaza es que hermana

Voz 0874 41:19 hace Dom Carmen y Paco dos primos de ascensión recuerda muy bien los escondites en la falda de María

Voz 8 41:24 la mujer pues no tenía otro medio de vida traía ropa y a lo mejor una daban dinero te daban con este

Voz 13 41:32 Blair lo vendían el estraperlo

Voz 8 41:36 para ella de Madrid y que cosas traía pues traía con sabed que es cosas así que a veces faltaba en el pueblo traía también ropa

Voz 7 41:46 luego se llevaba liberarle llevada pues yo tenía una falda llena de de de construidas ojillos aquí y allí la piel Rafa al que estaba en el coche Madrid porque no se podía llevar nadie estraperlo lo levantamos lo acordado

Voz 0874 42:07 el estraperlo le permitía María dar de comer a sus hijos pero haría que la detuvieran en dos ocasiones

Voz 13 42:13 una vez vida Mi madre la Pepa o establecida hecho iba a la paz burritas Puerto los camino

Voz 12 42:26 lo que pasa es que la detuvieron

Voz 13 42:28 mi madre Shi'i estuvo tres meses en la cárcel de donde sacaron a mi padre fusilado porque traía dos panes Toxo hogaza es la Guardia Civil la multa comen no tenía dinero para pagarla ideó la cogieron al terrorismo y otra multa y entonces pues tampoco tenía un hermano de mi madre tenía su línea de ella yo traté de mí porque ellos eran clientes mi hija se quedaron con las fincas en verde citas marinero

Voz 27 43:12 estoy

Voz 41 43:15 eh

Voz 13 43:17 es un libro que pasamos mucho y dije

Voz 0874 43:23 mientras escribían las páginas de la historia de María hay sus siete hijos la dictadura caía con toda su dureza en Sacedón Enrique y Carmen dos vecinos del pueblo recuerdan bien el hambre y la violencia

Voz 42 43:35 sí

Voz 24 43:37 pues había una vecina de nosotros y entonces salía como un trozo de pan con aceite vinagre o aceite azúcar y nosotros éramos tres amigos que estábamos como los pollos que es una amiga Iván el hizo conmigo pajarillo pon mirándola como comía ese ese pan con ese aceite y entonces ella como no lo veía que estaban mirando decía que se joda que no pueda todo eso lo tenemos grabado los chavales que estábamos viviendo esa situación

Voz 8 44:09 las cáscaras de las naranjas en el suelo me las limpiaba en la falda

Voz 24 44:15 había cuatro seis Desau Mattel en Sacyr

Voz 0874 44:20 estos son a él

Voz 24 44:21 soy el lobo la pistola en la cintura como llevaba la pistola en la cintura presumían de que como yo llevo la pistola aquí Buyo

Voz 25 44:29 no

Voz 43 44:30 quién se mueve nadie

Voz 24 44:33 de izquierdas no te podías me voy porque no se podía ni respirar

Voz 25 44:36 hijo después de la guerra salían con las banderas iban llamando puerta por puerta Eaton mundo estaba temblando porque llegaban a la puerta idea hacían de que ven Sara mi tía la bandera

Voz 24 44:53 había que por narices cantar el Cara por si no lo cantabas estabas

Voz 25 44:58 en qué consistía en los castigos

Voz 24 45:01 de qué decían tú mañana castigado ya en la cárcel unas ocho dos noches

Voz 25 45:05 en el pueblo pasearon a algunas mujeres

Voz 12 45:09 sí

Voz 25 45:09 sí les cortaban el pelo y las paseaban

Voz 24 45:14 pinchaba con alfileres con agujas porque había letreros puestos por las paredes de la derecha y la derecha obligaba a limpiar los esa limpieza cuando la gente estaba subido en una escalera limpiando lo que le habían obligado a hacer llegaban Tate dijo en alto la escalera por la pinchaba en el culo o la pinchado de podían pinchando a rojos

Voz 25 45:38 de acuerdo que llenaron un camión de mujeres de allí salieron montarse en un camión de pie derecho con las cabezas pelaje ya donde en las llevan aquí a la cárcel de aquello

Voz 24 45:54 hacía con tierra se ocultaban las cosas

Voz 25 45:57 claro entonces tendrá que poco a quién decía nada

Voz 24 46:02 no podía es decir oye voy a mi casa requisar maniquís analizar par de mula

Voz 25 46:09 ha quitado tal angulas tiene acá

Voz 12 46:12 a su padre

Voz 25 46:14 no Viana fusilados IESA Carmen esta chica que tenía catorce o quince años cogía la pobre bajaba con sus animales descargaban la leña en los hornos que desean los hornos de leña ISE volvía a subir otra vez a por lo que su tío estaba preparando pero en un viaje de esos a su casa ya no volvió el sinvergüenza ése la acogió abusó de ella la violó después la cogí la Amato la echó en un azar en un Zarza donde están las zarzas para que no les viera él Enrique que puede que la mató Enrique que era un falangista feria

Voz 24 47:03 la entonces allí llevaba un puñal es lo metió por su parte ya las Garro desde sus partes para arriba entonces la metió a desalojar

Voz 0874 47:19 a pesar de los abusos de la pobreza la vida continuó en Sacedón en Madrid y en toda España los hijos de María se hicieron mayores pero nunca olvidaron cualquier reunión familiar servía para recordar a Timoteo tanto es así que tres de los cuatro hijos de ascensión son Pilar y Txiki tienen recuerdos muy tempranos de la lucha que libro su madre

Voz 19 47:38 yo recuerdo

Voz 30 47:40 una

Voz 45 47:42 sin venimos todos los tópicos no pasan sin que dijera

Voz 19 47:48 hay padres y luego ya te vas enterando de de qué es lo que ha ocurrido realmente para todos aquellos que piensan que lo todos tenemos olvidado aquello no tenemos nada que ver con aquello yo les dijo que no que lo llevas en tu mente en tu cuerpo Pilar me decía ahora que casi desde la cuna recordaba a vuestra madre hablar de su padre que momento tenéis John y Txiki el el primer recuerdo de cuando vuestra madre os empieza a hablar de vuestro abuelo

Voz 30 48:22 yo tenía catorce años y viajeros hace dos con la abuela con con María entonces a la vuelta de Sacedón dices por qué no pasamos por Guadalajara compramos unas flores e esa las ponemos al abuelo le paramos se lo pro las flores cuando llegamos al cementerio civil de Guadalajara pan había una valla entonces tirándonos flores pero encima una valla donde que

Voz 19 48:49 yo con el asesinato de Carrero Blanco mi madre se puso fuera de sí pensando que está tragedia podría derivar en otra tragedia

Voz 0874 49:00 ese muro que dividía la zona civil del resto del cementerio de Guadalajara se derribó en los años setenta allí la familia colocó una placa en recordar a Timoteo en ella se puede leer tu esposa e hijos no te olvidan muerto por defender la democracia y la libertad en esa placa Ascensión y una de sus hermanas Paz colocaban flores tres veces al año

Voz 13 49:21 el día de su cumpleaños que ese veinticuatro de de enero es el día uno de mayo también si allí cantábamos la Internacional íbamos podríamos citas limpiarán pida

Voz 0874 49:44 el día de su cumpleaños el Día de Todos los Santos de los trabajadores colocaban flores pero lo que en realidad querían Ascensión y paz era recuperar los restos de su padre

Voz 13 49:54 por qué no hice mamá dice que visite Argentina Diego Argentina ese y hacen eso Chon tu hija a la que está aquí con nosotros verdad a Buenos Aires Sí estuvimos allí hijo la juez enseguida me recibió yo el éxito de Irujo mañana la que yo veo el despacho me dijo que tenían que haber estado tú qué le pedí a la jueza hegemonía genial Veu hecho de mí

Voz 0874 50:32 la familia se sumó a la querella argentina a la vía judicial internacional en la que las víctimas del franquismo han depositado sus esperanzas para buscar verdad justicia y reparación después de muchos retrasos y complicaciones por parte de la justicia española la esperanza se reabre comienzan las exhumaciones en el cementerio de Guadalajara que hace la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Marco González su vicepresidente tiene una imagen grabada en su memoria estamos en enero de dos mil dieciséis como rector

Voz 12 51:01 vais a a Ascensión durante los días de las exhumaciones rapidez

Voz 46 51:06 como a una persona

Voz 47 51:09 extremadamente delicada pero a la vez muy fuerte no cada mañana cuando cuando llegamos sobre todo la primera exhumación que fue en pleno enero que a veces los grados estaban en negativo y ella llegaba se sentaba con nosotros y joder desde desde el agujero de tres o cuatro metros mirar hacia arriba Iber Ascensión sentada en una en su sillita con una con una manta es decía no podemos fallar a esta esta persona ya se lo ella sólo ha jugado se lo ha jugado todo yendo Argentina es la es la persona que que no se está dando fuerza para seguir peleando seguir buscando

Voz 0874 51:42 el centímetro a centímetro metro a metro se recuperan veintidós cuerpos pero también objetos muy diversos al frente del equipo el arqueólogo René Pacheco normalmente

Voz 46 51:54 tras las personas no eran asesinados con un solo disparo sino que eran puestas frente al al muro hizo un pelotón de fusilamiento les disparaba

Voz 12 52:05 en ese muro que restos encontrás desde que efectivamente allí Se se producía en las ejecución

Voz 46 52:10 apareció una un par de de proyectiles uno de fusil y otro de arma corta de pistola después cuando estábamos haciendo la exhumación se llevó a cabo un rastreo de detector de metales por toda la parcela del antiguo cementerio civil ya aparecieron dieciocho proyectiles pero es que además en los muros del propio cementerio había impactos de bala y eso quiere decir que que dentro del propio cementerio civil se debieron llevar a cabo algunas ejecuciones

Voz 12 52:38 creo que encontrar algunos objetos curiosos dentro de las fosas entre ellos fundado

Voz 46 52:42 sí apareció un dado con esas con una de esas personas te imaginas ese dado que posiblemente ayudó a pasar las horas de encierro de de esa persona no y que posiblemente también de muchos de sus compañeros que estarían encerrados con él bueno no sólo ese dado no muchos otros objetos en unas vaquillas de fumar hechas con un hueso de conejo pareció una una cartera los cinturones lo los zapatos botón SC

Voz 12 53:12 pero creo que durante las excavaciones iba mucha gente al cementerio no solamente haber Ascensión sino también gente mayor con las fotos de sus familiares porque sabían que en alguna de las fosas estaba alguna de las personas que habían perdido

Voz 46 53:26 muchísimas personas se acercaron quisieron también saber si ellos podían recuperar a sus seres queridos hay que pensar también que siempre que trabajamos en cualquier lugar decimos que una fosa llamo otra fosa no y que unos familiares también ayudan a otras a otros familiares

Voz 0874 53:42 sólo en la parte civil de cementerio hay más de trescientos cuerpos en fosas comunes de todos los pueblos de la provincia después de exhumar los cuerpos se recogen muestras de ADN hay que esperar resultados medio año más tarde llegan malas noticias Timoteo no está entre los cuerpos recuperados son la hija de Ascensión tarda tiempo en encontrar las palabras que necesita para darle la noticia a su madre ascensión se entristece pero no pierde la esperanza sola pensativa en voz alta pensando que nadie la escucha verbalizó entonces lo que más le ha costado contarle a Conchi en Sacedón frente a la que fuera su casa cuando era niña

Voz 13 54:21 mi madre estaba en Madrid no escriban me suelta solicitas al sietes manos

Voz 12 54:27 esta puerta fue la que tú abrirse cuando vinieron a buscar a Timoteo claro

Voz 13 54:32 Mi padre está viviendo en la habitación de Touré Fusté despertar claro está siendo yo de Europa baja que si se lo llevaron Ledo dirigieron a dirigir

Voz 0874 54:49 ella su propia hija con doce años fue quién le abrió la puerta de casa el nada entonces personas que fueron a detener a su padre ella nunca pudo olvidar que les despertó de su siesta y que les dijo que bajara las escaleras allí esperaban sus verdugos eh

Voz 18 55:10 en

Voz 0874 55:11 en la búsqueda se reanuda en mayo de dos mil diecisiete se suma la fosa contigua a la que ya se había abierto se recuperan veintiocho cuerpos más esta vez si uno de ellos era el de Timoteo Ascensión ha conseguido lo que ella y su hermana paz tanto deseaban que era recuperar el cuerpo de su padre pero paz hace años que falleció una de las nietas de tensión Elena Vargas es antropólogo ella y su hermana Laura se encargan de recomponer el esqueleto de Timoteo en el féretro en el que será enterrado

Voz 49 55:47 no me podía imaginar conseguirían sobre todo a organizar los huesos fue ya algo maravilloso vamos a estar directamente con mi bisabuelo y poder digamos presentarlo de una forma digna sobre todo para que me vuela lo hubiese

Voz 0874 56:02 por fin ascensión de su sueño cumplido

Voz 12 56:05 qué sentiste cuando te entregan a tu padre

Voz 13 56:08 sentido no debían de Ineco desde de mí yo puedo decir ya fue arrestado

Voz 12 56:17 a ver si tú perdiste que dentro del féretro hubiera algunas cosas no

Voz 13 56:24 le pusimos una sábana blanca y un alma evita ingestas capaz de idear la bandera roja en mi pueblo

Voz 12 56:34 una bandera republicana

Voz 0874 56:37 pero también colocó algunas fotos de su mujer de María de todos sus hijos el dos de julio de dos mil diecisiete en el cementerio de Madrid donde ya descansan los restos de Timoteo

Voz 19 56:48 fue su despedida recordáis a vuestra madre la primera vez que se asomó al al féretro hay lo que te han hecho como te han dejado fíjate dieran un esqueleto

Voz 21 56:59 cómo recordáis a vuestra madre el día del entierro de Timoteo aquí

Voz 50 57:03 aquel día haber yo la vi triste decaída pero

Voz 0874 57:06 con una con una gran fuerza

Voz 50 57:10 aquel día pues cumplió su son

Voz 0874 57:13 lo que era

Voz 18 57:16 Darren

Voz 27 57:18 el enterramiento aún puede ser bueno

Voz 13 57:31 yo ya lo he visto quedó ayer tiene la fosa ya preparada Alfredo vaya yo

Voz 51 57:45 y sí