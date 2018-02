Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 4 00:21 el judo ya empecé a luchar el que fui emigrante económico y padres tuvieron que que irse de España tendría cuando ya tuvieron dinero suficiente para llevarnos a mi madre mi entonces malos mi hermano su Mary soy yo de me criada siempre dio con esa rebeldía digamos no tiene maldad sino que yo quería cambiar las cosas no dejó nunca de luchar no nunca quizás con más o menos experiencia esquivó entre los más de eso pero muy fiel muy fiel toda mi vida a mi partido y mi familia y mis que suelen

Voz 0874 01:20 esta mujer ya ha pasado a la Historia de España como una de las grandes luchadoras por la dignidad de la gente mira feminista era sindicalista y al lado de su marido de Marcelino Camacho impulsó en los años sesenta el sindicato Comisiones Obreras se llamaba Josefina Samper ha muerto en Madrid a los noventa años este mañana protagoniza la necrológica del otro barrio que nuestra Luis Alegre cómo estás Luis buenos días hola

Voz 1326 01:40 qué tal Javier cuando Josefina Samper

Voz 0874 01:42 hemos perdido uno de esos seres que representa una extrema lealtad a sus convicciones su manera de estar en el mundo

Voz 1326 01:49 sí ya fue un modelo de máxima coherencia de lucha infatigable a favor de los más débiles especialmente los trabajadores y las mujeres

Voz 0874 01:57 porque para empezar hay que decir que referirse a Samper como la mujer de Marcelino Camacho ya es demasiado simples y demasiado

Voz 1326 02:03 Justo sí claro aunque Marcelino Camacho fue el hombre de su vida y ella fue mucho más que eso

Voz 0874 02:08 de dónde era Josefina

Voz 1326 02:09 ella nación fondos en las Alpujarras de Almería en mil novecientos veintisiete su madre se empleaba como mujer de la limpieza y su padre Sebastián trabajaba en una mina desde sus ocho años que se dice pronto a menudo Josefina le llevaba la comida a su padre a la mina

Voz 0874 02:23 el oficio de minero que siempre se pone como ejemplo de dureza

Voz 1326 02:27 sí y más duro y terrible que eran aquellos años veinte cuando las condiciones de seguridad eran muy precarias y morían muchos trabajadores de hecho el miedo a que le pasara algo en la mina hizo que la madre Josefina empujar a su marido a marcharse a Orán Argelia donde un tío suyo le pudo dar trabajo

Voz 0874 02:42 el padre de Josefina se fue solo a Argelia

Voz 1326 02:45 sí pero no resistió mucho tiempo y enseguida le envió una carta a su familia para que se fueran a vivir con él hace unos años le dedicaron a Josefina Samper un documental en la que ella recordaba su llegada Orhan y la actitud de su

Voz 4 02:57 ese fue se fue solo

Voz 6 03:00 al Añón el ya nos mandó una carta de llamada nos fuimos nada pues llegamos allí en en el puerto de Orán fue la primera de este viene a mi padre llorar porque los niños cuando les sea ven con papá papá no papá era una fotografía que era lo que mi madre Nos daba talar noche un beso besan papá y ahí lo Víllora pierda eso no no pasará nunca más si tenemos que que él no es un día todos juntos

Voz 0874 03:32 dos meses en alta mar cómo fue la vida de su familia en en Orán pudo estudiar

Voz 1326 03:36 como la inmensa mayoría de las mujeres de su generación Josefina tuvo una educación muy deficiente además en Argelia a los inmigrantes como ellos lo tenían especialmente complicado para estudiar o para encontrar trabajo sus padres decidieron volver a España pero cuando estaban a punto a hacerlo estalló la Guerra Civil española se quedaron en Orán los tres años de la guerra los pasaron en Orán sin poderse comunicar con España

Voz 0874 03:57 claro ya era todavía una niña entonces sí cuando está él

Voz 1326 04:00 Guerra ya tiene nueve años y cuando acaba tiene once ella recordaba bien muchas cosas de aquellos años por ejemplo recordaba el barco que llegó a Orán lleno republicanos españoles que huían de España al terminar la guerra el Gobierno de la Francia ocupada del que dependía Argelia impidió a ese barco atracado en el puerto de Orán y el barco permaneció anclado lejos del puerto durante tiempo

Voz 6 04:21 hasta que terminará guerra llega un barco de Estambul que se llamaba llegue hacer barco que no lo dejan entrar al puerto no dejan salir personas mayores tasas el barco entonces éramos niños entre esos niños apoyo yo no me perdía nunca nada recogíamos cosas por las tiendas para los refugiados políticos decíamos nos íbamos al puerto alquilaban una barquilla íbamos al barco a llevar ellos no se echaban unos Cordel en un unas capaz o lo que fuera nosotros se lo llenábamos con lo que habíamos recogidos

Voz 0874 05:01 lo que sucedió con los republicanos confinados en ese barco los condes

Voz 1326 05:05 van a picar piedra en el desierto algunos lograron escapar y esconderse y la propia ni a Josefina ayudaba a los republicanos que se refugiaron en su barrio de una manera muy peculiar cuando la policía andaba cerca tocaba unas latas a modo de tambor para avisarles

Voz 0874 05:20 bueno pues entonces era una niña pero ya tenía claro en qué bando quería estar

Voz 1326 05:23 lo tenía clarísimo a la increíble edad de doce años ya militaba en las Juventudes Socialistas unificadas fue precoz en adquirir conciencia de clase pero también en comenzar a trabajar ella cosía vestidos en su casa y trabajó en una fábrica de mermeladas de Orán

Voz 0874 05:37 con cuántos años entre en esa fábrica tenía

Voz 1326 05:40 dice pero falsificó el carné de trabajo impuso que tenía catorce la edad mínima para poder trabajar

Voz 0874 05:45 mirada de hoy parece asombroso que una niña de catorce años de trece años trabajara en una fábrica militará en un partido político

Voz 1326 05:51 bueno es que las cosas serán radicalmente diferentes incluida la manera de percibir las

Voz 7 05:55 edades yo pues empieza muy tan militó en la Juventus

Voz 8 06:05 pero cuando ya cumplió los catorce años me dicen que soy viejo

Voz 7 06:11 ya que entidad

Voz 1326 06:14 esa ni haya vieja de catorce años comenzó a hacer todo tipo de tareas para el PC

Voz 8 06:18 que nuestro trabajo pues era todos los domingos postulaba vamos porque teníamos

Voz 6 06:24 la falta de dinero doy mi Navia dinero a los domingo ya sino postulada no vendíamos España popular que era como se llamaba mundo eh

Voz 1326 06:33 quién la animó a ingresan en el PEC fue Roberto el hermano mayor de Santiago Carrillo exiliado en Orán por cierto que Josefina aprovechó para afirmar también al PC a su padre Sebastián

Voz 0874 06:43 era conocido a Marcelino Camacho entonces sí

Voz 1326 06:45 poca más o menos Marcelino Camacho y otros camaradas sabían escapado de un campo de concentración el PC el encargó a Josefina preparar el local del partido un aperitivo en su honor así recordaba Josefina el inicio de la relación

Voz 4 06:58 teníamos un pequeño local en el barrio del partido y nos dicen que hay tres chicos que sale escapar del campo de concentración que que porque nació en un local que teníamos nosotros pequeñito ahí seamos un pequeño aperitivo para recibirlos ahí es donde conoció a Marcelino Camacho por primera vez que se escaparon del que Josefina

Voz 1326 07:22 también tenía muy claro que sólo se iba a casar con un hombre que compartiera sus ideas

Voz 0874 07:25 se casaron en Orán por tanto si no

Voz 1326 07:28 doscientos cuarenta y ocho cuando Josefina tenía veintiún años en Orán también nacieron sus dos hijos Jenny a Imaz

Voz 0874 07:34 cuando volvieron a España entonces mil novecientos

Voz 1326 07:37 en el primer indulto de Franco que benefició a los huidos de los campos de concentración como era el caso de Marcelino

Voz 0874 07:43 y en qué trabajaba Marcelino Camacho era obrero

Voz 1326 07:45 talud hoy como era muy buen operario en seguida encontró trabajo en España la empresa Espanya la sucursal española de la multinacional británica de motores de coche

Voz 9 07:55 para nada

Voz 0874 08:00 son Josefina Samper fueron dos de los fundadores del sindicato Comisiones Obreras

Voz 1326 08:04 si en los años sesenta impulsaron ese sindicato muy próxima al PC que al ser clandestino permanecía infiltrado en los sindicatos verticales del franquismo la pareja Marcelino Josefina representa a la perfección la lucha clandestina antifranquista y el combate por los derechos de los trabajadores de las mujeres Josefina también fue cofundadora del también clandestino Movimiento Democrático de mujeres una de las riadas iniciativas de aire feminista que se desarrollaron entonces en España

Voz 0874 08:32 en Madrid donde vivían

Voz 1326 08:33 al principio se instalaron en el barrio de Lavapiés en un piso de una prima de Marcelino en el que vivieron tres años pero luego se mudaron un piso muy modesto del barrio de Carabanchel que iba a ser la casa de su vida es muy llamativa y reveladora la razón por la que eligió Josefina vivir en Carabanchel como allí estaba la cárcel sin Marcelino caía preso Jake ya no tenía dinero para el autobús siempre podría ir a ver iban pasa

Voz 0874 08:55 eso es al ser previsor Marcelino tenía todas las papeletas para caer preso Clare

Voz 1326 08:59 desde luego era un activista político y sindical de primera clase y nunca mejor dicho pasó nueve años en la cárcel de Carabanchel ayer Josefina le iba a visitar todo el rato y entre otras cosas le pasaba clandestinamente ejemplares del Mundo Obrero hice ahorraba el autobús supongo que Le Pen

Voz 0874 09:16 querían tener Mundo Obrero claro que no lo que pasa es que

Voz 1326 09:18 como Josefina también le cosía los pantalones les ponían los bolsillos muy largos a esos pantalones que llegaban hasta la rodilla y en esos bolsillos guardaba Marcelino los trozos de Mundo Obrero que luego iba reconstruyendo con los rayos de celo que también le pasa

Voz 0874 09:32 EFE Josefina cosía en casa como cuando era pequeña

Voz 1326 09:34 entonces sí cosía pantalones ITA jerseys pero también cocinaba guisos para llevarlos con una olla a la cárcel para Marcelino y otros camaradas el piso de Josefina y Marcelino por cierto al estar tan cerca de la cárcel se llenaba a menudo de amigos o familiares de presos como el piso era bastante pequeño para que pudieran caber los invitados muchos acostaba en la cama a lo ancho utilizando sillas Pola ponen los

Voz 0874 09:57 a que el jersey rojo burdeos con cremallera que llevaba Marcelino Camacho es decir que se hizo popular en la época

Voz 1326 10:03 sí se convirtió en un icono y creó una cierta tendencia entre la gente de izquierdas pero aunque Josefina les solía tejer los jerséis a Marcelino justo ese aunque lo ideó ella lo tejió otra camarada Rocío Fernando

Voz 0874 10:16 y cuando salió Marcelino Camacho en la cárcel

Voz 1326 10:18 en mil novecientos setenta y cuatro gracias al indulto que concedió el Gobierno después del llamado Proceso mil uno en el que fueron juzgados varios líderes de Comisiones Obreras fue cuando Marcelino dijo aquello de nos doblarán ni nos tomarán menos doméstica harán en mil novecientos treinta y seis ya con Franco muerto Marcelino Camacho fue elegido secretario general de Comisiones Obreras hice convirtió también en una de las figuras más sobresalientes de la Transición Josefina como no fue su compañero inseparable de todo tipo de combates aquí

Voz 0874 11:45 mañana a nuestra compañera una gran escritora gran periodista gran persona doy fe de ello que trató mucho Josefina Samper llamar uno Camacho Nativel Preciado como estrena Nativel buenos días

Voz 1616 11:54 muy bien un poco afónica pero me disculpo París

Voz 0874 11:56 yo me encanta siempre me preguntan me contigo en que acabamos hablando de radio de hace años de Carlos seguimos echando de menos pero entonces ya tantas cosas tú escribes te un libro nadie pudo con ellos subir la lucha clandestina durante el franquismo basado sobre todo en el testimonio de Josefina Samper cuenta muy poco primero que relación tuviste con ella

Voz 1616 12:15 pues bueno fíjate que conocía Josefina Marcelino aquí en ese estudio que está aquí al lado porque venían muchas veces a hacer entrevistas citan me llamaba mucho la atención que que tuvieran esa unión tan estrecha al cabo de tanto tiempo venían juntos venían en metro venían en metro porque no querían un taxi por principio era asombroso no haya gente que que que tenga esa pasta de de de héroes de austeridad de lealtad y de compromiso parecen de parecen de otro planeta en este momento no son héroes yo pensé que era que sería muy bonito pensé hablar con los dos pero Marcelino murió entonces estuve hablando con ella durante mucho tiempo grabando su vida y a raíz de las cosas que ya me iba contando que iba rememorando pues yo hacía disgregación ese contaba cómo era la vida en aquellos tiempos bueno yo dije que que nadie pudo con ellas porque con con personas así nadie

Voz 0874 13:13 bien pero nadie pueda obligarlas es verdad y es curioso que cuenta estuve la semana pasada en mira Juanjo Millás contaba cómo en en una época no muy lejano a coger un taxi era un símbolo de riqueza es muy curioso que ellos rechazaran por pura integridad cometer semejante no se desvarío me imagino

Voz 1616 13:29 sí bueno allí se veía como raro pero sin embargo eso es lo que mantiene la integridad decir no yo no cojo taxis parece ahora mismo parece ridículo pero no lo era no lo era un gesto de dignidad

Voz 1326 13:40 en ese tipo de taller que retrata perfectamente

Voz 0874 13:43 en que que te descubrió ya que tú no no supiera sobre llamara la atención especialmente pues

Voz 1616 13:49 yo me descubrió o me afianzó una idea que yo tenía que los movimientos históricos sociales que las luchas que que que todo lo que se consigue a lo largo de la de la Historia lo consigue la gente como ellos la gente los héroes anónimos la gente que impulsa los procesos luego los políticos se hacen cargo de que es necesario llegar a asumir las necesidades de la gente la transición la lucha contra la dictadura todo eso se hizo gracias a que había personas heroicas como ellos anónimos generalmente Josefina era menos anónima pero había muchos héroes curas obreros abogados laboralistas periodistas periodistas extranjeros que ayudaban a contar lo que pasaba Ésa fue la lucha por traer a España a la democracia y estos son los héroes

Voz 0874 14:37 los que tenemos que agradecer a además fue una lucha mayormente soterrada iría y ahora ahora que los héroes de esa lucha poco a poco van desapareciendo nos damos cuenta de la poca atención que se les presta

Voz 1616 14:47 yo quise quise hacerles un homenaje en este libro no es nadie pudo con ellos porque cuando dicen a mí me duele mucho que analicen el dictador murió en la cama sí pero no se de a quién les robe la frase pero la dictadura murió en la calle entonces es verdad que que el dictador tuvimos la mala suerte de que muriese mal pobre murió de horror murió una muerte espantosa abandonado por su familia en fin una muerte dura pero de todas formas insisto en esa frase de que la dictadura murió en la calle es así murió en la calle gracias a que las personas como como Marcelino y como Josefina lucharon para que para mantener la dignidad de de los ciudadanos

Voz 1326 15:31 como era Josefina en las distancias cortas la trata esteta

Voz 1616 15:34 mira era muy dura era era era era una mujer eso que se decía antes no mujer del pueblo se emocionaba un poquito cuando hablaba de Marcelino estaba sacada de morir Marcelino se sentía pues un poco solitaria en el sentido que había perdido como un brazo no ya decía es que no me acostumbro y yo hice con ella una peregrinación laica que llamábamos por la por la casa de Carabanchel por la por la lo que quedaba de la cárcel que no quedaba nada

Voz 0874 16:03 solar ya sólo queda del solar recorrimos todos

Voz 1616 16:05 los lugares que tienen los que ella estaba estuvo en mientras me iba contando era muy muy recia muy austera muy muy dura en el en la expresión y decía las mujeres teníamos que ser así me explicaba los lugares donde se encerraron las mujeres de los presos para protestar en fin era una mujer dura y sin embargo con una fortaleza y una sensibilidad curiosa porque siendo tan en tan tan recia pues de repente es el escapaba una lágrima y ahí era muy emocionante ver lo que le gusta hablar de de del de la vida que a ella le bueno de sus hijos por ejemplo de Jenny me contaba de donde venía el nombre Marcel de sus nietos no sé si lo hubo una relación bueno no muy no muy no muy continuada en el tiempo porque ella al cabo del tiempo ya no recordaba bien las cosas y tal pero yo le tengo tengo mucho respeto y mucha admiración

Voz 0874 17:03 pero fueron fueron un sesenta y pico años juntos no se te te contó cuál era el secreto también de que se llevaran tan bien dos personas ideológicamente tan cercanas

Voz 1616 17:12 ella hablaba de la ideología fundamentalmente pero pero tengo un respeto inmenso a Marcelino porque ella decía yo soy veis que seguía conservando un acento un poco francés no porque cuando fueron Orán los padres hablaban francés ya ya los hijos les obligaron a seguir hablando en español para que en el idioma entonces su su idioma era afrancesada pero tampoco franceses entonces me decía yo no pude leer mucho porque sí porque no entendía bien el español yo cosía trabajaba en la casa hacia labores de de mujer no que ya fue muy luchadora y muy muy feminista en su a su manera pero pero claro tenía la a Marcelino que era un sabio decía con admiración yo cualquier duda que tenía se lo consultaba él él me lo aclaraba entonces casi casi que no necesitaba leer yo no sé si eso es enamoramientos amor es compañerismo yo creo que esos valores de la lealtad compromiso todo eso te ayuda a construir una vida ya construir también una relación porque este tipo de valores ayudan a ser lo que llamaríamos buena buena gente buena persona entonces soportó la cárcel de Marcelino la mala salud de Marcelino que era tremendo soportó todo lo que había que soportar pero porque estaba hecha de esa pasta yo me pregunto en el libro y en la vida de qué pasta están hechas los los héroes que aguantan mucho más que que todos nosotros

Voz 1326 18:42 en su caso además ahí me llama muchísimo la atención su alegría yo la conocí personalmente pero todas las entrevistas que he visto de ella daba la impresión de estar siempre contenta tenía una actitud muy alegre

Voz 1616 18:53 se reía se dejase reía mucho cuando se acordaba de algo Isasi porque estaba en el fondo estaba agradecida a la vida decía es sufrido mucho pero hemos construido una vida de queda la dignidad era el mayor valor una vida digna estado con la con la persona con la que me comprometí con las ideas con las que yo me comprometí y he tenido unos hijos a los que educado Mis hijos han sido extraordinarios entonces decía es que todo lo que tengo es de agradecer y soy una persona muy agradecida

Voz 0874 19:27 así que tú estuviste en el mítico piso de Carabanchel esto

Voz 1616 19:29 en el con ella sí sí como bueno pues era muy pequeñito estaba estaba en un barrio donde ella me llevó por toda buen por toda la zona donde casi compraba el pan comprada y todo el mundo la saludable porque ya no vivía ahí cuando cuando murió Marcelino se fue a vivir a otro sitio el piso era muy pequeñito muy de Carabanchel era pues no me acuerdo muy bien no se describirlo muy bien pero se emocionó mucho al entrar también iba por por la carnicería apoyaría a la panadería explicando su itinerario donde esperaba los a Marcelino cuando llegaba pues era un piso muy modesto realmente

Voz 0874 20:11 me pregunto si quienes lo ocupan ahora sabrán que ese piso tiene la historia que tiene dentro

Voz 1616 20:15 pues la verdad es que no he vuelto a preguntar a toda una leyenda

Voz 1326 20:20 pero fíjate estamos

Voz 0874 20:20 pero ante un ratito emitimos el tercer episodio de una serie de reportajes que hemos hecho este año dedicados a a recuperar un poco la memoria histórica no a personas con nombre propio que han aparecido en cunetas en cementerios vaya a es vete tú a saber dónde estamos hablando de esta mujer sin embargo yo tengo la sensación de que o hacemos nosotros este tipo de cosas ir mantenemos este tipo de conversaciones con nuestros gobiernos sean de signo que sean no van hacer nada por esta gente

Voz 1616 20:48 es que estamos viviendo viviendo un mal momento desde el punto de vista de de de estos valores la gente les sonará raro decir bueno tampoco era para tanto héroes que son pero realmente estos se ha perdido se ha perdido por culpa de hombre por culpa de todos pero desde luego de la clase política que está dando un ejemplo brutal el otro día leía una columna de Manuel Vicent que decía si los si los médicos se dedicasen en vez de a trabajar a criticar lo que hacían nosotros los otros compañeros en el hospital silos si los maestros en vez de dar clase se dedicaran a derrumbar las clases de los otros y así iba recorriendo todas las profesiones se decía que los en este momento la clase política se dedica es demasiado sectaria dedica solo cargárselo que hace el lo ponentes nada más

Voz 13 21:36 qué razón tiene y luego te enfrentas a gobiernos que dicen que es mejor no remover el pasado y no de nata de remover se trata de sacar lo mejor del pasado gobiernos que tienen ocasión de hacer cosas cuando están en el poder y también lo hacen tampoco ha hecho estás bien Nativel estoy muy bien a pesar de la voz por la tele así que supongo que un buen plantel en nuestro trabajo el de Mi vida es mi mis mis compañeros mis años mi experiencia me sabes que contentan te queremos muy agradecida cuando venga

Voz 0874 22:05 quieres venir fiestas tu casa sin casi siempre la tiene el preciado que es escritora es periodista es autora de nadie pudo con ellos agradezco el testimonio sobre Josefina Samper que ha muerto en Madrid a los noventa años a la que siempre vamos a recordar como una heroína cotidiana con la que los trabajadores y las mujeres de este país también de mantener siempre una deuda impagable un abrazo Luis también hasta luego abrazo