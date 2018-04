Justicia internacional

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 01:29 Ascensión Mendieta como éstas sean has escuchado el reportaje te has escuchado optimismo en ese reportaje me angostas eh

Voz 2 01:39 sí sufrimiento porque me gusta muchísimo a Stephenie visones que me han ayudado mucho mucho el tengo que era evidente

Voz 0874 01:56 ha habido algún día en tu vida que tú recuerdes en los últimos años en los últimos cuarenta cincuenta años en el que no te acordarás de tu padre

Voz 2 02:05 la mucho siempre me ha vuelto a la Pat hemos quitado mucho pero nunca en el que Hungría en el cementerio y entonces yo le pregunté anunció que había allí y le dije y esto para que esto para los restos de vida están diciendo que esto es un sitio sea lo tapa Payá

Voz 0874 02:39 es verdad que le han dicho alguna vez ascensión que usted hacía esto por dinero algún político lo sugería eh

Voz 2 02:44 si Rafael Juan Fernando Hernando dijo que que estábamos haciendo esto es dinero para mí en estos son en el sentido de Obinna

Voz 2 03:02 porque nosotros hemos elegido a muchos indios ya no suele poner a mí no si le Argentina con el linier unos mil muertos

Voz 0874 03:17 todos los gastos los ha pagado usted esto tiene que quedar muy claro

Voz 2 03:21 ahora sino que yo tengo muy pocas venció en mil quinientas mi marido siempre y cuando algo para mi hermana y yo iríamos FEIL

Voz 0874 03:43 esto me lo contaste me acuerdo cuando visitamos la prisión provincial de Guadalajara me contabas como de cada mensualidad esos quinientos euros siempre apartaban un poquito por si acaso algún día hacía falta no

Voz 2 03:54 pobre hacían muertos que tenían que ayer en el decía era podré tengo datos yo le ya en abuelo se ha muerto mi marido era mosqueo que ella yo tengo igualdad ya muerto

Voz 0874 04:14 esto es más tranquila ahora estimulan

Voz 2 04:17 tranquilo sí pero ella Él ha sido y es que vamos a seguir ir sufrido muchos con ella o ha caído esa herida o Badajoz donde les Brandao así hasta que hemos en contra ella y días

Voz 0874 04:41 este señor y esta señora déjame que los introduzca también porque aquellas exhumaciones la había medios locales pero sí que había alguien siguiendo los detalles en enero de dos mil dieciséis primero luego en mayo de dos mil diecisiete era Jesús Manuel Villegas que es juez decano de Guadalajara cómo estás Jesús buenos días buenos días ese también ha estado escuchando el reportaje pues fíjate cómo ascensiones curioso Dane vosotros a héroes es increíble que para recuperar la memoria histórica que que recurrirá pequeño ser como vosotros

Voz 7 05:11 para mí no se trata de aplicación de la ley sino de la justicia dice la humanidad mire yo cuando al principio me dijeron que no habían encontrado los restos me quedé consternado y tenía muchísimo miedo de que no apareciera cuando los recuperar un por fin mira te puedo decir que fue uno de los días en los que tuve más felicidad mira se lo aseguro

Voz 0874 05:36 te puedo creer además me imagino que eso pasó con Ascensión allí habita en una silla no pero lo que me he encontrado tú estabas allí también

Voz 7 05:44 bueno el yo fui varias veces al cementerio pero el mismo día en que se descubrieron creo que yo ese día no estaba lo que sí estuve yo fue observando cómo se desarrollaban las excavaciones hablando con el médico forense con Sancho polvo ciertamente era algo que yo no no lo esperaba porque no había participado nunca en ninguna de estas características yo pensaba que sería algo más histórico más arqueológico pero cuando uno tiene la oportunidad de ver allí la forma en la que cayeron el lugar donde estaban incluso que se han encontrado restos en los dijeron que había minas de lápices se han perdido la madera porque se ha descompuesto con el paso del tiempo pero la mina que es de grafito subsistir ir a la obsesión de poder escribir en los últimos momentos ver todo eso ahí producen impresión extraordinaria porque no es lo mismo leer un libro o ir a un museo que recuperar un trozo de historia en el cual había personas reales que sufrieron que experimentaron el temor que murieron en ese instante la posibilidad de que la familia ahora tenga su proceso de duelo Itziar Resa herida mire eso es algo que no se puede describir yo lo digo evidentemente yo mi intervención aquí ha sido mínima porque yo lo único que era es El decano de Guadalajara que ha tenido una labor de coordinación administrativa pero han sido los jueces que han tramitado la comisión rogatoria a los que tienen todo el mérito pero desde un punto de vista humano para mi ha sido inolvidables te lo aseguro

Voz 0874 07:17 yo de hecho creo que Jesús Manuel que para todos aquellos que alguna vez cuestionan lo que han hecho sucesivos gobiernos de este país entonaban memoria histórica yo les recomendaría solamente una cosa que nosotros hemos hecho que yo hice el otro día con con cheques visitar esa Tapia en el cementerio de Guadalajara ver esos agujeros que hay ahí cuando eran ejecutados en esa Tapia no

Voz 7 07:39 me está usted diciendo algo que yo que yo había pensado ya parece bastante mezquino que después de tantísimos años sigamos todavía con los recuerdos de la Guerra Civil yo recuerdo el el cineasta Fernando Fernán Gómez que viajó a Francia en la época de la posguerra dijo algo que me llamó muchísimo la atención tiempo después en una entrevista que le hicieron cuando fui a Francia vi las cicatrices de la guerra cuando regresé a España me di cuenta de que todavía estaba en las heridas abiertas miren la única manera en la que podamos cerrar ese pasado se pasado atormentado que tenemos de nuestra guerra civil es que ya no haya más bandos que por fin podemos construir una España en la que no haya vencedores fichados y eso no puede ocurrir mientras los huesos los cadáveres de media España todavía no tengan una sepultura adicta eso no es política es en primer lugar derecho porque la Ley de Memoria Histórica lo dice indiscutiblemente Nos gusta menos justa hay que cumplirla pero más allá de la ley más allá de la política más allá incluso de la justicia está la humanidad cualquiera que haya hablado con con la ascensión a cualquiera que haya ido el cementerio cualquiera que haya podido experimentar esto desde su humano le aseguro que se olvide de todas las

Voz 0874 09:07 es imposible visitar ese cementerio oí que no salten las lágrimas y que no también pienses

Voz 7 09:13 por qué nadie hace nada

Voz 0874 09:15 porque ningún Gobierno quiere poner nombre a todas las personas que están

Voz 7 09:18 aquí

Voz 0874 09:19 hemos escuchado de Nueva diez el tercer episodio de vides enterradas que es una serie de reportajes sobre memoria histórica que estamos haciendo esta temporada y lo hacemos con la ayuda del periodista hay fotoperiodista también Gervasio Sánchez que muestra Gervasio buenos días

Voz 0731 09:30 hola buenos días Javier Ascensión Mendi

Voz 0874 09:32 ETA se ha convertido en un símbolo de quienes luchan por recuperar los restos de sus familias Gervasio pero más que un símbolo de nuevo es una hija que perdió a su padre

Voz 0731 09:42 sí es un símbolo contra el olvido incluso contra la farsa democrática contra la desidia de la clase política no solamente hablo de los partidos de derechas habló también de de los partidos de izquierda y de los sindicatos hay que recordar que Timoteo era de la UGT que ser un sindicato de electricistas que ha puesto el dinero para poder hacer abrir la la fosa no ha tenido que ser ella que era una niña de once años cuando su padre salió de esa casa para ser encarcelado luego fusilado la que tiene que pagar de su bolsillo los viajes a a Argentina los rehenes ha abierto una vía judicial inédita a conseguir que una jueza argentina haya hecho un o una petición oficial para abrir la fosa y ojalá este programa de verdad te lo digo Javier ojalá este programa obligue a los políticos de este país a los sindicalistas de este país a todo el mundo a plantearse con serenidad es absolutamente absurdo que cuarenta años durante cuarenta años después de la muerte de Franco sigamos todavía en ascuas por culpa de la cobardía lo iré mil veces de la totalidad de la clase política que ha sido incapaz de buscar una solución a todo este drama que que que ha golpeado durísimamente a decenas de miles de familias

Voz 0874 10:59 vamos de todo signo político siempre de hecho déjame remarcar una cosa que he dicho Gervasio porque mucha gente a lo mejor piensa que lo ha escuchado mal te has hablado de los fondos aportados por el sindicato noruego de electricistas Cuéntame en cambio que apoya ha encontrado en las instituciones españolas Ascensión Mendieta

Voz 0731 11:18 bueno seguramente ahora la UGT protestará como suele ser habitual porque resulta que ellos se ha olvidado de que no estuvieron a la altura de las circunstancias seguramente algún partido de izquierdas también protestará porque sabe exactamente lo mismo se estamos siempre lo mismo sea pasan los años pasan las décadas y y se impone el el olvido sin

Voz 8 11:38 eh eh algo muy grave porque con

Voz 0731 11:40 es de estas alegaciones cuando se muera abstención que por suerte va a ser enterrada junto a su padre por fin ha conseguido encontrar a su ser querido antes de morirse pues se ha resuelto sus dramas pero hay muchas personas que no va a poder resolver que no se pueden no se va a poder incluso identificar en asociaciones acciones porque lo saben es de primera generación ya no existen porque además en muchos casos los testigos oculares tampoco existen sea estamos ante una situación que lamentó a mí una como como español me hago zona como periodista una en todos los sentidos a al no haber sido posible solucionar un problema tan grave que tenía que haber sido una pieza básica una pieza de la estructura del cambio del franquismo a la democracia

Voz 9 12:27 los gringos

Voz 2 12:43 en el año noventa

Voz 10 12:45 Cryan veinte años que empezó la dictámenes de la justicia española tomo notas a través de un grupo de fiscales jóvenes fiscales que alberga la movilización que hacíamos sacarnos la sentina eh decidieron vocal en sus códigos y en sus leyes si podían hacer juicios por esos hechos aberrantes que viola

Voz 11 13:15 con todos los derechos humanos como era de San Pablo

Voz 10 13:18 son forzada de personas hay una una historia muy especial de abuelas que viajando permanentemente a España Madrid ir encontrando nos con un querido amigo abogado Carlos Lepoy él nos comenta al bajar del avión si había un fiscal democrático Castresana que tenía la idea de poder hacer en España un juicio no llegó directamente con las balizas hablar con el fiscal Castresana todo lo solo

Voz 12 13:49 lo denuncio el veintiocho de marzo en mil novecientos noventa y seis

Voz 0269 13:53 que recae en el curso de otros son cuando yo recibí esa esa denuncia decidí que había que aplicar el principio de jurisdicción universal porque en Argentina en ese momento no se podían investigar esos crímenes que les ese momento yo califique como delitos de tortura de genocidio terrorismo de el estás eh en ese desarrollo a Scilingo vino a España a participar en un programa de televisión yo consideré que no era serio que un presunto genocida o asunto crimen criminal de lesa humanidad no hubiera posibilidad de tomarle una declaración

Voz 13 14:39 a mi hijo

Voz 14 14:45 nunca me a otra

Voz 15 15:06 era un extracto del documental desde el otro lado del charco producido por la Asociación date cuenta Escuela de comunicación educación libre que no es decir resulta contradictorio o es indignante las dos

Voz 0874 15:17 SAS pero los argentinos y los chilenos encontraron hace años el camino para hacer justicia en su país apelando al principio de justicia universal en España y ahora son las víctimas españolas que están haciendo ese camino pero a la inversa Ana Mesut y cómo estás Ana buenos días Tour es una de las abogadas de la llamada querella argentina ha acompañado a Ascensión y a su familia durante el todo el proceso judicial que ha permitido recuperar los restos de Timoteo ya en su búsqueda de también los de otras cuarenta y nueve personas más la justa española facilitó en algo la búsqueda de Timoteo

Voz 16 15:49 si este caso justamente tiene una importancia enorme porque es un ejemplo de cooperación judicial en el marco de procedimientos llamada de auxilio judicial internacional hubo dificultades hubo obstáculos pero sinceramente podemos decir que es un ejemplo respecto del tratado internacional entre Argentina y España deben muchísimo al juez decano por supuesto

Voz 0874 16:15 que es Jesús Manuel Villegas que seguir con nosotros pero si en vez de ser él hubiera sido otro juez a lo mejor esto no habría avanzado

Voz 16 16:23 tal vez es posible y en este caso esto hiciste caso es un caso realmente paradigma

Voz 7 16:31 sí

Voz 16 16:31 paradigmático porque es una una lucha constante tanto Argentina como desde Guadalajara por satisfacer esta necesidad esa necesidad humana de la ascensión

Voz 0874 16:48 en Le pregunto al jueza una Jesús Manuel además era no era muy complicado contactar contigo hasta que consigue encontró contigo en un en un tren de Cercanías por cierto me ha dicho que ibas leyendo El Principito en francés cosa que también le mucho la atención no sé si es tu casa observadora a para para Eva pedirte yo tengo la sensación de que depende mucho de vosotros ese avance en estos casos y que seguramente tú eres un rara avis no creo que quieras hablar mal de tus compañeras lógicamente pero que otras personas no habrían hecho lo que tú has hecho veamos yo quiero de nuevo de verdad no es falsa modelo

Voz 7 17:20 hacia reconocer a los compañeros que ejecutaron la comisión rogatoria que provino de de Argentina dicho esto también hay que reconocer que son casos complicados los jueces habitualmente no solemos ver estas cosas en nuestros despachos y la verdad es que cuando nos tocó un asunto esto nos asusta bastante llano por las connotaciones que pueda tener ante la prensa sino simplemente porque es muy difícil es complicado dicho esto lo que yo creo que no debemos olvidar nunca es que detrás de los papeles hay personas hay dramas humanos incluso en la reclamación más sencilla en este caso yo me siento muy afortunado porque he podido poner rostro al expediente judicial y con una intensidad emocional que no había experimentado nunca por lo cual yo lo estoy agradecido principalmente Ascensión porque me ha permitido reencontrar el sentido de mi profesión servir sentir para qué sirve ser juez

Voz 0874 18:22 son poco exacto en han señalado a sus noventa y dos años lo que es

Voz 7 18:26 que la palabra justicia que saca justicia contando

Voz 0874 18:29 tras décadas de retraso

Voz 7 18:30 si nosotros queremos construir una España nueva en la que nos sintamos todos hermanos todos pertenecientes al mismo proyecto tiene que acabarse cualquier vestigio de discriminación de ocio hidratada yo me pongo en el alma de todas las personas que no tienen a sus familiares consigo

Voz 0874 18:51 me parece una tortura muy cruel Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional como Esther Esteban

Voz 17 18:57 entonces

Voz 0874 18:59 la organización que dirige lleva años elaborando informes que ha entregado a Naciones Unidas para denunciar la negación de justicia a las víctimas del franquismo en España cuéntanos qué información contienen esos informes y cuál es la respuesta que reiteradamente de Alá

Voz 17 19:12 en el año el año pasado por ejemplo cuatro fosas en en Soria en Paterna en Valencia han sido archivadas pasó siete febrero el caso de torturas de Felisa y Echegoyen presuntamente realizadas por Billy el Niño también han sido archivada es decir la regla general Paco un aguafiestas pero en general es que los casos Archive no es una culpa esencialmente los jueces es una culpa de primero de su Tribunal Supremo del año dos mil doce Se parte de las leyes internacionales y marca que no tienen derecho a estas personas a reclamar la justicia porque sus casas han prescrito es decir ciento catorce mil casos de esa posición forzada y torturas para ellos es un delito ordinal

Voz 7 19:59 yo

Voz 17 19:59 y por otro lado es un caso raro porque en ni en en el contexto mundial quién también resaltó eso es excepcionalmente impunes en el en el ámbito mundiales daño desde que termina el año no menos de cinco a dos mil diez por ejemplo ha habido cuarenta y cinco comisiones de la verdad en todo el mundo y luego todos los poderes están de acuerdo en garantizar la impunidad es increíble la fiscalía en general no colabora con la justicia argentina a contrario se opone el el Parlamento ratifica la ley de amnistía que no cubría el él los la amnistía para delitos políticos es un desastre usar la mayoría de los de los lo que el caso que ha pasado con Timoteo Ascensión es un caso de coraje de Babia gente excepcional importante pero desgraciadamente esto está en impunidad absoluta

Voz 0874 20:46 aquí Gervasio es pregunta los dos la ley española ampara en algún sentido las reivindicaciones de las víctimas

Voz 18 20:52 no yo no lo veo normal Pía Pía que ampara muy débilmente a través de la ley de mar históricas pero no no no por un lado no no se ha cumplido cabalmente y por el otro lado no

Voz 16 21:05 no es una ley un poco digamos débil para para la fuerza que necesitar este esto si la reivindicación de estos Eric

Voz 0731 21:15 yo sinceramente creo que la ley de Memoria Histórica que Se digamos el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y desde el principio estaba mal mal digamos realizada es decir poner en manos de los familiares de la obligación de buscar a ustedes queridos ese es absolutamente pisotear los principios básicos en cualquier país del mundo se Argentina Chile sea Colombia en Colombia es la Fiscalía del Estado una fiscalía especial a que hace el trabajo la que busca

Voz 7 21:47 a a los a las a los a los secuestrados

Voz 0731 21:49 los en todas las fosas de de de de Colombia y estoy muchas cosas en Colombia hay siempre

Voz 2 21:55 fiscal del Estado quitando

Voz 0731 21:57 la fuerza de Guadalajara y un par de fosas macro que una en Palencia en la inmensa mayoría de las fosas en las que yo he estado iraquí han estado los antropólogo forense que han hablado anteriormente nunca ha habido una institución del Estado presente y esto es absolutamente pisotear la lógica de un proceso tan complejo como es buscar desaparecidos y además yo creo que uno de los errores garrafales de de de Zapatero fue no pactar o buscar un tipo de pacto con la derecha es decir vamos a hacer algo de una vez por todas con muchos años de retraso porque detrás de este comportamiento por parte del Estado español hay muchos culpables estamos hablando de gobernantes anteriores a a Zapatero Señor andas y Don Felipe González que estuvo catorce años al frente de gobierno y que jamás se preocuparon por este problema incluso lo dejaron arrinconado a un lado

Voz 0874 22:44 después puedo asegurar que cuando estuvimos en la prisión a menos daba escalofríos pero se Guernica pintado por Barrionuevo y Vera esa misma prisión en la que también había estado Timoteo Esteban no facilitar que las familias recuperen los restos de sus familiares eso la cuestión de dinero como algunos quieren justificar o es más una cuestión de valentía política

Voz 17 23:05 ni siquiera son esas dos cosas una botella de obligación yo participé intentando convencer al Gobierno de entonces de que había una histórica debe ser una ley de verdad justicia reparación como puede ser el de España el único lugar del mundo en el que sólo familiar de los que tiene que sumar los los cadáveres desaparecidos de no no no es una cuestión opcional el debe haber un esfuerzo para que los jueces para que los fiscales o cuando existe un posible acto delictivo tiene que el estado presente sea es como si hubiera o no hubiera un asesinato aquí en la emisora entre nosotros organizaremos un poco es exactamente eso estaba cuando digo todo el poder judicial el poder ejecutivo el poder legislativo no sólo es que ha olvidado o la vez del franquismo sólo podíamos decir hasta hace siete años ocho años ahora mismo es

Voz 7 23:57 construir

Voz 17 23:58 a la víctima de Fátima de Aracil se ponen obstáculos a la investigación no sólo olvido y eso es una es una democracia se merece como tal ese nombre cuando cumple con sus obligaciones internacionales una de ellas es garantizar la verdad la justicia reparación de crímenes a gran escala

Voz 0731 24:16 que permite Javier si cree que la cantidad dinero que dedicaba la leyenda histórica a buscar desaparecidos nunca salvo el último año antes de manchas de Zapatero superó los cuatro millones de euros con cuatro millones de euros Times hace unas fiestas patronales de una gran ciudad española es decir quien crea que esto es un problema de dinero simplemente estaba jugando Benavente pisoteando aún más la memoria de las víctimas incluso hablamos de las víctimas del franquismo porque son en su inmensa mayoría las que estamos cuando pero también hay otras víctimas del franquismo sino que fueron incluso realizadas por los es digamos paramilitares socialistas comunistas y anarquistas que también su familiar lo están buscando esa hay casos de gente que fue ejecutada por grupos paramilitares de izquierdas en la Guerra Civil y evidentemente también está estarían dentro de esta categoría de búsqueda no sea

Voz 0874 25:11 y tenemos que terminar sí que me gustaría es que sus preguntarte una cosa eres el juez en esta mesa estas encargado de impartir justicia es dirías la verdad es que están me duele todavía más escucharlo en en Nuevas Generaciones de partidos políticos por ejemplo pero que les dirías a quienes cuando se plantea este tema dicen algo así como es que mejor no remover el pasado

Voz 7 25:33 es una pregunta muy importante a ver si somos capaces de aprender una cosa hay un temor a que rescatar los cadáveres reabra las Islas de la Guerra Civil es exactamente lo contrario eso es lo que va a permitir cerrarlas eso

Voz 0874 25:49 de absolutamente claro os agradezco a todos en nuestra participación en esta visita a también a Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional al juez Jesús Manuel Villegas que Sue decano de Guadalajara que nos ha ayudado no solamente a nosotros ha ayudado a la Familia Mendieta a Ana me sutil que sacara de la llamada querella argentina por supuesta Gervasio Sánchez ascensión a ti qué te voy a decir no es no sé cómo despedirte no me quiero despedir Ascensión me da pena que te vayas quememos es que se está muy a gusto con tu compañero además como siempre quieres que comamos algo hecha lo de menos que me entregas unas magdalenas Jupp le hijo ascensión que te agradezco muchísimo todo lo que has hecho por nosotros tu compañía tu ayuda quiero darte las gracias de lo único que te digo

Voz 2 26:36 que sea todos porque nunca yo explicaba ayer que esto iba tengo mucho mucho esto

Voz 0874 26:48 un beso muy fuerte Ascensión mucha suerte en el futuro

Voz 2 26:51 no

Voz 19 26:52 en beso se refiere a tiros

Voz 20 26:58 la eh