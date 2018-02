Los neandertales y el origen del arte

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino un chaval con rastas a punto de conocer al padre de su novia que es militan un flan una chica de dieciocho que no sale en Nochevieja aunque sus padres le deja

no

Voz 0874 07:28 vamos a poner un poco de ciencia en la mañana que iba a venir muy bien a qué pasa un par de semanas que no lo vamos la bienvenida pero estoy ya Javier Sampedro Javier cuando se va lejos lejos del Valle del Jerte hoy está Mari con nosotros con nuestros Javier buenos días es pero cuando se va lejos lejos se va Tanzania TAS en Tafalla

Voz 21 07:45 estoy pues si bien a estar aquí

Voz 22 07:47 explorando aspectos de Naturaleza y Ciencia no la verdad es que estaba en gran parte de placer acabo de regresar de de las llanuras de infinitas que es como como se llaman Masái en hay significa llanuras infinitas idea el Góngora de ver un montón de especies y unos paisajes espectaculares la verdad

Voz 0874 08:06 desde luego que sí que además es definir perfectamente lo que podríamos llamar turismo científico el de Javier suele acabar con una comida en un restaurante terriblemente exacto pero Estupinyá es químicos bioquímicos conductor en La dos de El Cazador de cerebros Javier Sampedro y doctor en genética y biología molecular y colabora con el país hay un par de cosas que quería hablar contigo Javier antes de entrar en materia se publica a veces avances científicos sobre tratamientos contra el cáncer Nos gusta contar los porque algunos son como como el que nos vas a contar ahora mismo sorprendentes es crear mini órganos reales en los que de alguna manera testar tratamientos

Voz 0902 08:39 si dicho mal y pronto es exactamente eso y los tumores hay células madre que los científicos saben identificar que pueden regenerar alguna vez aisladas en una biopsia al paciente pueden regenerar y no sólo el tejido intestinal del que provienen sino el tumor del paciente si se toman de una metástasis reproducen una metástasis en el hígado

Voz 0874 09:05 el órgano de hígado etcétera

Voz 0902 09:08 el tumor reproducido en el laboratorio el órgano este con su tumor es prácticamente indistinguibles del que tiene el paciente cualquier criterio se consideró lógico genético lo más importante que responde a los tratamientos de una manera muy similar al paciente

Voz 0874 09:25 porque eso es fácil entonces investigar que hacerlo por ejemplo ratones

Voz 0902 09:28 naturalmente es más fácil y más fiable porque es un tumor reproducido a partir de células de ese paciente concreto no es una réplica casi exacta el tumor en el paciente tiene ochenta y ocho por ciento de fiabilidad al predecir si una terapia de funciones y lo que es más importante en un cien por cien de fiabilidad pero diciendo que terapia no va a funcionar en lo cual puede ahorrar a los pacientes los tratamientos que son muy debilitantes que permitir concentrar los esfuerzos en otros las cirugías o lo que sea

Voz 0874 10:04 es una noticia fantástica que además ha explicado de manera muy comprensible la otra cuestión que me comentabas antes entrar tiene mucho que ver además con quiénes somos padres con quienes tiene entre sus planes ser padres o madres lo decimos mucho aquí cuidado con el estrés porque les tres es malo para todo su generador de enfermedades pero lo malo es que encima sólo podemos dejar a nuestros hijos en el material

Voz 0902 10:25 aunque no es malo necesariamente porque lo que hacen estos preparar al hijo para un mundo con mucho estrés suponiendo que el hijo nazca en el mismo mundo que su padres no o en unas condiciones parecidas pues esto va a reducir los niveles de estrés del hijo en este caso pero hay un hecho fascinante que se produjo mientras estaba acabando la Segunda Guerra Mundial en Holanda es la gran familia la gran hambruna que hubo en Holanda en el año cuarenta y cuatro pues los nazis habían rodeado no me acuerdo ahora como se de la zona pero no habían rodeado dejado sin suministros a una zona de Holanda y la población de allí sufrió una hambruna e muy muy fuerte las mujeres que crecieron en esas condiciones tuvieron unos hijos de un tamaño menor del esperado pero es que los niños de esos niños también tiene tenían un tamaño más pequeño de manera que había cierta condición de adaptación a la dieta escasa que había transmitido durante dos generaciones al menos en esto se suele llamar hablan da coherencia débil pero se han presentado unos resultados los investigadores de la Unidad son muy notables no es sólo la madre la que puede permitir esto sino el padre lo hace a través del esperma los canales perdón de madurar esperma que se llama epidemiólogo esto es las células de estos canales están produciendo vesícula llenas de micro a rehenes crear esperma al ir madurando se se quedan pegadas encima y esperma al fecundar el óvulo pues llena el óvulo de esos micro ARN si resulta el mismo vigila madre hubiera estado expuesta la hambruna o estrés de manera que el estrés del padre a través de su esperma transmite ciertas adaptaciones a este a sus hijos

Voz 0874 12:16 pero yo no sé qué conclusiones sacas tú cuando tú estás en Tanzania ahora mismo has dejado a la pequeña Eva supongo que para quitar tres tres de medio

Voz 1730 12:24 el acuerdo según eso sí quiero porque cree que tener un hermanito no está estresado Occidente

Voz 0874 12:30 la súper interesante porque el estrés

Voz 0902 12:33 Astra emitidos otra en el momento de la secundaria

Voz 0874 12:35 qué remedio pero para siguiente relájate pero tenemos el número el teléfono que el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro novios número de whatsapp si quieren al final de programas y nos queda espacio habitualmente no nos queda luego me regañan por ello pero en fin consultar o plantear cualquier duda o cualquier opinión que quieren buscar de nuestros dos científicos de cabecera lo repito seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve

Voz 23 13:01 en Melilla

Voz 0874 13:14 Nos gusta hablar del futuro de la ciencia de lo lejos que conseguiremos llegar gracias a la tecnología pero para entender cómo somos y cómo hemos llegado hasta aquí también hace falta echar la vista atrás como sugería antes espera desde Tanzania queremos hablar del pasado de un estudio que ha publicado esta semana en la revista Science es un trabajo que demuestra que el origen del arte es bastante anterior de lo que pensábamos hasta ahora creíamos que el arte era obra del humano moderno digamos pero parece que los neandertales ya hacían una serie de pinturas de actividades artísticas mucho antes de cuánto tiempo antes estamos hablando

Voz 0902 13:48 el sesenta y cinco mil años que es antes de que los humanos llegáramos a a Europa desde luego la península Ibérica porque las tres cuevas de las que vamos a estar en la península ibérica

Voz 0874 13:58 sí a mi esto me deja planchado porque yo no

Voz 0902 14:00 no hay mucha gente que penes que pensaba yo entre ellos que si hay una manifestación que Nos revela que la humanidad actual había llegado Suu cerebro Maduro hace unos cuarenta mil años treinta mil años eran las acumuladas las cuevas de Altamira y las de las como en Francia no es que quién vea esos bisontes esos caballos esos renos no puede eludir la impresión de que ya está frente a un buen ser como él no cómodo como él mismo si esto me prisa o porque claro hace sesenta años no había Homo sapiens en la península Ibérica y lo único que viven Ander tales de manera que todas estas manifestaciones han tenido que ser obra de de artistas neandertales esto realmente es muy pocos

Voz 1730 14:51 esto podría convertirlas en en igual estoy exagerando pero de las pinturas rupestres quizás de las más importantes son más significativas del del planeta no es su ellas de estas huellas que que marcaron que que hubo periodismo ya estas pinturas implica que tienen un as que tenían unas capacidades cognitivas de abstracción pues muchísimo mayor de las que algunas se sospechaba niña pero esto es la prueba definitiva de que las tenían

Voz 0874 15:18 si realmente se ha quedado con una frase que decías antes Javier como está haciendo pensar eso de que el arte no es define un poco como especie el nacimiento del arte pregunta entonces el nacimiento de la censura Alarte Nos define como que la Pezzi sus programas hacia atrás somos nosotros mismos un estudio que se ha hecho en tres cuevas españolas salvo que alguien allá descolgado las pinturas dejado otra vez la pared de la prueba el virgen entre los descubridores hay varios científicos de este país uno de ellos es Marcos García Díez que es profesor e investigador de la Universidad de Isabel I de Burgos está escuchando desde allí cómo estás Marcos buenos días

Voz 24 15:54 hola buenos días cuéntanos exactamente qué es

Voz 0874 15:56 lo que habéis podido observar en esas cuevas qué tipos de dibujos son cuando no sé si incluso si llamarlo dibujos ese usar una palabra equivocada

Voz 24 16:03 bueno lo primero decir que no lo hacemos descolgado de ningún sitio eh

Voz 0874 16:07 buena es decir que no hay siguen ahí las presiones sobre lo que ocurrirá cuando nosotros fuimos ya estaban ahí bueno pues si como habéis comentado hemos tenido la la

Voz 24 16:19 la suerte bueno la suerte también es es un proceso es un proceso largo que empezó en el año dos mil ocho ya en el año dos mil doce ya apuntábamos que hayamos encontrado algunas pinturas en la calle del Castillo también en Altamira que justo unos andaban en esos límites de la cronología no entre los últimos sapiens y los en Ander tales que bueno más allá dentro de discusión científica entre cuarenta a cuarenta y dos cuarenta y tres es cuando se produce parece ese cambio no yp focalizamos focalizamos toda la investigación a preguntarnos hacernos una pregunta porqué no los anteriores vamos a intentar buscarlo no lo único que hemos hecho ha sido eso ir estar buscando aplicar ser constantes en la búsqueda intentar dar con aquellas cuevas que pensábamos que podía tener este tipo de de manifestación tan antigua bueno y aplicar junto con otros compañeros físico químicos el médula notorio para poder asegurarlo y como habéis comentado pues pues eso es lo que ha ocurrido

Voz 0874 17:14 qué es lo que ha ocurrido son motivos lineales figuras de manos hay también pues golpes de color digamos no es de color rojo pero claro que hace sesenta y cinco mil existieran determinadas formas de arte supongo que menos dice mucho sobre esas sociedades porque crear arte el arte se crea cuando alguien lo contempla

Voz 24 17:32 sí correcto esto es son las preguntas que que que también está escondida o decirlo así en la en la publicación no si es realmente lo que tenemos que como bien has comentado son concentraciones de color no es nada más que colores aplicados en las paredes que tienen formas alargadas y esto es lo que ocurre Ardales el acude la pasiva que es la cueva que está en el Monte Castillo muy cerquita de la ya citada a la cueva de Del Castillo lo que hay es una forma de escalera no quiero decir que que que es una escalera pero para entendernos un las líneas verticales con unos trazos horizontales que si nosotros lo hubiéramos no recuerdo una escalera no

Voz 0902 18:07 ya aparecen como unos reinos de algunos

Voz 24 18:10 sí sí sí sí sí sí también hay figuras animales se tenemos que pensar una una pequeña cosa vamos tomar de ejemplo la cueva de Altamira la cual también a Pinto en un día se pintó en el treinta y muchos mil en el veinte mil en el quince mil diez mil muchas cuevas entre ellos la Liga tiene figuras de muchos momento nosotros ahora nos hemos focalizado sólo en las figuras que pensábamos que era más antiguas para entrar en ese debate no iban a Cuba de de mal travieso que es la otra hay figuras de manos pero si os digo la verdad la manos el signo menos creativo desde el punto de vista del proceso de abstracción de ejecución creativo más sencillo claro de su mano

Voz 0902 18:48 la mano claro plas pigmentos

Voz 24 18:50 eso es es la sombra del pigmento por lo tanto sí que hay una concepción de una forma pero no hay una creación no hay un cerebro no hay una mano que se dirige una mano que aplicando desde ese punto de vista son desde el punto de vista de la construcción formal son Ciboure son figuras muy muy muy sencillas

Voz 1730 19:10 pero Marcos perdona esto de la mano porque me acuerdo cuando cuando de nuevo cuando visite Cuba del Castillo el el poner una mano en la pared y el soplar pigmento alrededor para que quede la marca esto se ha hecho en paralelo en muchos sitios del mundo en Australia en África en porque tanto son o mi el Homo sapiens y neandertales en paralelo hicieron esto

Voz 24 19:32 sí es es es cierto lo es cierto lo que dices no si hay un motivo que se repite en todos los sitios prácticamente del mundo esto es lo que está indicando es que este tipo de figuras pertenecían a una estructura a una estructura de un lenguaje formal de un lenguaje gráfico no es un lenguaje gráfico que se repite y se repite y se repite no son formas casuales son formas que puede forman parte de una estructura

Voz 0902 19:57 ese creéis un ejemplo de transmisión cultural Custo que toda la humanidad tienen un origen común incluso los australianos aborígenes que tienen el mismo origen que nosotros podrían extraerse transmitiendo esta costumbre de hacer estos partidos de las manos de una generación a otra

Voz 24 20:14 tiene que estar ahí porque tiene que estar ahí porque además también hay otro componente no por ejemplo en Lardero Nos ha ocurrido una cosa que es maravillosa no para esta discusión que es que hemos encontrado esas concentraciones de color las hemos podido atar unas en sesenta y en al menos sesenta y cinco mil años hemos podido datar también otras que están colocadas al lado que tienen entre cuarenta y cinco mil y cuarenta mil años que es lo que quiero decir apuntabas tú que es una cosa que se ha tenido que transmitiera ese lenguaje pero yo te lo pasas bien pero ya no es sólo eso decir ya no sólo es importante el hecho de yo pasar tu lenguaje sino que incluso lo hemos hecho en el mismo sitio en la misma cueva es decir esta gente estos grupos humanos sapiens en este caso sabemos que neandertales San estado transmitiendo no sólo formas sino también espacios que eran propicios que eran relevantes para ello hay una simbología escondida tanto en el motivo y posiblemente también en el propio espacio no yo creo que esto es importante que nosotros lo hacemos nosotros también lo hacemos

Voz 25 21:17 hoy en día es interesantísimo IPI en términos digamos sociológicos podéis determinar o imaginar quiénes pintaban era una actividad popular be a alguien designado para hacerlo

Voz 24 21:30 esto realmente no lo sabemos no nosotros no lo podemos saber si bien es cierto que si cogemos referencias y estoy hay que tener mucha mucha eh muchas comillas en en en el camino en la mayor parte de los casos en muchos casos siempre suele ser personas ya no sólo a veces que tienen esa habilidad sino que tienen sobre todo ese reconocimiento social para hacer esas formas porque detrás de esas formas estar lanzar una serie de mensajes es muy posible que no interese tanto la habilidad que uno u otro tenía sino diríamos ese reconocimiento responsabilidad social de lo que fuera no podríamos entrar a hablar ello

Voz 1730 22:08 pero hay una cosa muy curiosa no no hay tacones las pinturas rupestres parecen como no perfectas en sí pero están muy bien hechas hoy tiene que ser alguien con el el el sí que tiene que ser un un elegidos como si fueras se entrenaran quizás porque además entran muy dentro de la cueva no es que entonces en una prueba de pintar algo no te vas a esta dentro como si fuera un templo como si fuera una catedral

Voz 26 22:30 dibuja es algo muy bien hecho no no no

Voz 1730 22:34 los encuentran tachó en ese en las pinturas rupestres es muy curioso también

Voz 24 22:37 esto es absolutamente verdad no las pinturas que al menos no ha llegado nosotros hasta ahora es decir que parece que ha habido igual han hecho pinturas en árboles en el suelo etcétera que seguro que las seria pero al menos las que no han llegado a nosotros que aún perduran en el tiempo igual por eso también las hacía en las paredes de las cuevas en entornos protegidos etc las que esas que nosotros hoy en día las vemos como definitivas porque no han llevado nosotros encontrar una rectificación que las hay algún las es prácticamente raro no más que excepcional por lo tanto como apunta es que las ha hecho igual no sólo tenía esa responsabilidad foses reconoce social sino que también tenía Sámano tenía que hacerlo bien hecho bien hecho para como lo entendían ellos

Voz 0874 23:20 si no se lo comía bueno poco podemos saberlo sí pero yo no sé en el futuro Marcos después de haber descubierto algo así cuál es el siguiente paso es sprays encontrar

Voz 24 23:29 no sé algo si nosotros el siguiente paso o los siguientes pasos lo que abres esta investigación son nuevos caminos no uno además pensamos que lo que hemos encontrado no es algo excepcional en términos evolutivos en términos prehistóricos no sino que que es una acción reiterada tendremos que calibrar cuál es la la la Sanidad que existe también el territorio de toda la geografía por la que por la que podamos encontrarlo

Voz 0902 23:55 es estuviesen doscientos mil años en Europa cabría esperar quizá encontrar ejemplos más antiguos

Voz 25 24:01 esperemos esperemos sabe tiempo dinero

Voz 0874 24:04 sí gracias falta dinero así es financiar su financiación Marcos García Díez que es investigador en la Universidad de Isabel I de Burgos Marcos mucha suerte cuando descubres algo aquí estamos para contarle un abrazo

Voz 24 24:15 sí sí más gracias a vosotros gracias por todo

Voz 0874 24:17 luego Jan queda tiempo para una llamada que es Jesús de Barcelona Jesús cómo estás buenos días

Voz 27 24:24 sí así él es intentaré una cuestión breves el debate sobre el tema de ciencia preventiva ante alarmar como acto hablábamos en su momento de la carne roja móviles breve ejemplo el tema de móviles algunas hecho que no pero nosotros ha dicho que si han llegado incluso a incluirlo en la lista de cancerígenos como ya posible causa aunque no ha llegado a causa como el tabaco lo que sugeriría hemos como debate al ante los científicos y mientras tanto mejor sería hacer prevención es decir pues se use menos han movido sus o manos libres e importancia que seamos preventivos una alarma confirmada no digamos nada entonces si se podía debatir esto

Voz 0874 25:02 bueno yo se lo planteo tanto como a debatir no lo sé pero gracias por el planteamiento Jesús un abrazo

Voz 27 25:06 hacia

Voz 0874 25:07 pero era tienen información muy recientes

Voz 1730 25:10 bueno creo que necesitamos acción Pardo tres semanas en este programa que uno de los estudios más grandes que se había hecho hasta el momento con dosis mucho más elevadas de las normales en ratas sí que había visto

Voz 26 25:22 yo algún pequeño efecto negativo

Voz 1730 25:27 son esas son os ha esto no no entiendo que la la parte de de de intentar ser muy cautos y hacer mucha prevención pero la verdad es que sí que es algo que indica que se debe vigilar se ve controlar un poco más pero de momento la mayoría de estudios lo que transmiten es que para el humano a las dosis que estamos expuestos no hay o sea no hay ninguna efecto entonces y no tampoco puedes hacer prevención de todo porque es que al final no lo haríamos nada

Voz 0874 25:57 has decíamos entonces la mayoría de los accidentes ocurren dentro de casa y no hablemos de las microondas algún día Javier Sampedro en Madrid pero Estupinyá en Tanzania y ahí seguirá la semana próxima además con un invitado al que esperamos escuchar un abrazo pera Javier hasta luego hasta luego