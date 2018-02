Nos va el rollito. Rollitos primavera y la fiebre creativa

Voz 1 00:00 son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:23 sí

Voz 0874 00:25 estas como para hacer un poco de radio no no te llega

Voz 3 00:27 la salud

Voz 1704 00:28 antes de hablar de mi salud que es ese secreto que guarda AIS

Voz 0874 00:31 es una cosa antes de ello pero que que que no es un asunto que tenemos entre manos estáis estáis

Voz 1704 00:39 contrabandear con José claro Fariña con ejemplares que junto con el libro de Angela

Voz 0874 00:43 no podemos contar Ángela Quintas cómo estás buenos días

Voz 0187 00:46 Díaz se libros si te lo secuestran

Voz 4 00:48 bueno bajaría un pelotazo que puedo denunciar yo no

Voz 1704 00:53 si quieres que podíamos hacer se necesito a Manuel cuando le en los agradecimientos no citas a todos puedan ser agradecimientos podíamos cuando ella lo por ahí no quería estar bien vale oye que hacemos hoy por cierto para comer y me encanta que rollitos de primavera qué rico gallego

Voz 4 01:17 bien hecho Santiago

Voz 0874 01:21 digo digo bien hechos porque los hay ya congelador si muy mala calidad no

Voz 1704 01:26 bueno en hechos están muy bien hechos e esperando no son un invento osea quiero decir las te maquis por ejemplo no existen en Japón se lo inventaron yo pensaba que los rollitos también son de verdad negra y allí lo sirven en primavera

Voz 0187 01:42 no es de una zona concreta de la cocina china tiene muchas variedades y esto es de de una de la zona donde se hace desde la zona Cantavieja vecina

Voz 0874 01:52 casi siempre una gracia porque es como un examen porque no

Voz 1704 01:55 el caso rollo delante del espejo lo pum de está mirando como diciendo venga venga a ver qué hay unas cuantas horas estudias para hacer tú se crean

Voz 0187 02:08 pues para hacer como una hora y media o así dar voy a prepararme lo si una vez que tengo todo el material recopilado

Voz 1704 02:15 vamos a ver si la pillamos

Voz 0187 02:18 es el hombre rollitos de piel

Voz 1704 02:21 por tanto estudiar pues mira el nombre

Voz 0187 02:23 proyecto de primavera se inspira en en los capullos de seda

Voz 1704 02:27 sí sí

Voz 0187 02:27 eh que salen en la el sano cuando se hace lo juro tenemos ya Gornal la forma del rollito a ver la foto

Voz 1704 02:36 voy perdiendo mutante para ver la forma

Voz 0187 02:38 se inspira en un en un gusano de seda

Voz 1704 02:41 querría inspirarse en un gusano para hacer algo de comer

Voz 0187 02:43 hombre fíjate es común capullo no donde luego dentro sale la mariposa mariposas al en primavera lo veo lo veo yo lo veo no

Voz 1704 02:51 sí yo lo veo se ha bueno si además aunque luego con te está mirando un poco

Voz 0187 02:57 sí utiliza para celebrar el nuevo año chino que coincide más o menos con el inicio de la primavera que este año ha sido bueno más o menos este añadió el dieciséis de febrero es cuando se ya

Voz 1704 03:07 pero no va cambiando durante bueno sí pero más o menos

Voz 0187 03:10 coincide a merecieron por estas fechas

Voz 1704 03:12 en la diciendo que empieza en febrero

Voz 0187 03:15 no no no no este año mi daño el año chino ha empezado dice

Voz 1704 03:19 en febrero que empieza cada año no es correcto porque su calendarios sensiblemente distintos es dinámico no oye entonces el el el origen

Voz 3 03:30 todo se remonta pero esto es no estarán documentado ni mucho menos

Voz 1704 03:33 de ser pelotazo pues mira antes de la vidas de la

Voz 0187 03:35 Dinastía Tang seiscientos dieciocho y novecientos siete eh ya había ya hay documentación sobre que hacían los rollitos de primavera y luego ya con la dimes tira tan con la dinastía Jang se dejó al principio una comida que se utilizaba

Voz 1704 03:51 hablan de las dinastías como Simón Pedro la labor esté claro cómo se supiera lo que

Voz 0187 03:56 desde hacía con con con verduras de temporada entonces se ponía a pie suponía zanahoria y también se ponen a veces frutas Perera como comida un poco más como para la gente pobre y luego ya con la dinastía

Voz 1704 04:08 eso es verdad pero ocho mil seiscientos cuarenta iguala tu sí

Voz 0187 04:12 bueno pues ahí entonces ya se utiliza ya no era solamente para la gente de menos recursos y en los que ya se extendió a

Voz 1704 04:19 y luego con la dinastía Qing me estoy aquí

Voz 0187 04:21 ya lo comieron

Voz 1704 04:24 muy bien ya que años antes cuartel cuatro mil novecientos once mil seiscientos esto se fue eso fue un gallego que llevó

Voz 0874 04:35 hay hay variedad desde rollito es sobre todo hay variedades con jamón que es lo que me gusta

Voz 0187 04:40 no anormalmente lo que los hay de dos clases

Voz 1704 04:42 no es no

Voz 0187 04:44 no sé si se diese tal eso claro los hay que solamente tienen dentro verduras y luego los hay también que tienen cerdo o tienen ternera en sí que es a lo único que llevan dentro cerdo ternera entonces ahí ya tendríamos el liderato y la proteína

Voz 1704 04:56 sí siempre tienen que estar tan rebozo adictos en aceite

Voz 0187 04:59 hombre tienen que estar fritos para que estén crujiente

Voz 1704 05:02 o sea no se pueden hacer de otra manera claro lo que pasa que

Voz 0187 05:04 luego en otras zonas muy colesterol en zonas de Asia por ejemplo en Tailandia se hace en vez de que la la cubierta sea de trigo es de arroz entonces es como más mantiene una textura diferente

Voz 1704 05:18 pues entonces claro ya en Vietnam por ejemplo no

Voz 0187 05:20 puedes encontrar enrollados en hojas de lechuga hablas

Voz 1704 05:23 como si lo hubiese experimentado en prime

Voz 4 05:25 la persona oye yo no sé por qué no has comido nunca el dinamita sí sí pero parece que has estado viajando para las elecciones que es lo que hago me documenta

Voz 0874 05:38 un rollito medios un rito un rollito de primavera típico evitamos que se

Voz 1704 05:42 qué tal sin carné que no

Voz 0187 05:45 el PSOE bollitos pues unas ciento cinco kilocalorías y unos diez gramos de grasa si no está mal

Voz 1704 05:53 no podíamos cuántos

Voz 0187 05:55 está el problema es que haber frito claro está frito entonces alguna pega hay que ponerle pero claro Si ya por ejemplo uno de cerdo uno que lleves dentro cerdo ya sube a trescientos setenta y nueve kilocalorías y claro la grasa también su se llevan con perro no encontrármelo comentó

Voz 1704 06:12 estamos con las leyendas urbanas no hombre pero mira mira lo que es en China en las que ya lo ven cómo se llama lo lo piensas que llamar Rubén de nombre sí sí ven aún no lo podemos introducir usted es perro viejo lo pum ella no entrar en ese juego no va a entrar no oye vamos a esperar un momento para hacerle una desconexión

Voz 0874 06:32 día el señor lo pedía unos rollitos de queremos que pruebe es así puedes aguantar momento hombre yo sí

Voz 1704 06:39 enfermedad no sé si puede aguantar así desmayado un par de minutos

Voz 1704 07:00 no

Voz 6 07:13 venga a comer

Voz 1704 07:15 qué bien suena eso está ahora mismo podría hacer supongo aquí un perfecto análisis argumentado sobre las regiones gastronómica chinas otra estoy parado no porque he viajado allí para comprobarlo

Voz 0187 07:26 mes antes a a ver las distintas zonas

Voz 4 07:30 es verdad que te lo mío

Voz 0874 07:34 está con nosotros os Rubén lo que es jefe de sala del restaurante Royale cantones en el barrio de Usera de Madrid un gran barrio en Madrid y nos va a traer unos rollitos unos atraídos pero hemos rollito de primavera como está Rubén buenos días hola qué tal muy buenos días sólo por recordar tu última presencia en este programa tus padres nacieron

Voz 0187 07:50 bien nacieron en la parte del sur de China y tú en Madrid en el Hospital San Carlos

Voz 1704 07:58 es que McClain graves tan peligrosa como dices pusiera no ha sido nunca peligroso muy buen año me decía decías que lo pasamos fatal

Voz 0874 08:05 pero es hora de pequeño era muy pequeño ahora no tengo

Voz 1704 08:08 cuántas veces usted de una Navas muchas los tiempos pero

Voz 0874 08:13 un barrio fantástico y además ahora estábamos hablando como como a Rubén le gusta que en el restaurante también haya público del barrio a pesar de que se ha hecho tan famoso que va a estar alcaldesa verdad nosotros

Voz 7 08:22 estamos encantados lo primero dejadme darme la oportunidad de agradecer a vuestro equipo iba a vosotros también por la invitación es un privilegio estar aquí con con la élite

Voz 1704 08:31 me encanta

Voz 8 08:34 nuestro deben ir

Voz 9 08:36 sí y nada menos que sea claro

Voz 1704 08:39 que ahora ya no sé es como hacerte la pregunta de si se si hay rollitos de primavera de me has llamado élite me siento mal

Voz 0874 08:47 sabes qué pasa aquí es la primera vez que vino que estaba muy estará también David la pena irse por el negocio este pero intentamos otro a Rubén por todos los medios y no lo conseguí

Voz 1704 08:56 pero le hable porque es intolerable muy encantador

Voz 0874 08:58 claro la gente veía exagerada y además en el restaurante que yo he estado alguna vez pagando públicamente porque tú no sabes oye Currás esta ahí sí

Voz 1704 09:09 y la verdad es que bueno algo hago me molesta Le viste cuando fue no vino con el sombrero no mejor rollitos de primavera

Voz 0874 09:20 así que voy a decir que esperaba Rubén poquito más de generosidad va a ser

Voz 1704 09:24 la verdad es que es bastante escueto pero bueno la gente lo lo que importa es lo de dentro

Voz 0874 09:30 os he traído traído tres raciones son seis piezas nosotros los hacemos en formato mini y efectivamente como como decía Ángela sí que es verdad que están rellenos rellenos nosotros lo hacemos con verduras y carne picada de cerdo pero depende de qué región incluso hay muchas veces que por el norte incluso de algo de cosas bien antes se etcétera de perro y gato cuando dices el norte de China al norte de Bilbao eso sucede hay rollitos

Voz 1704 09:55 pues la verdad es que sí lo lo desconozco no lo has probado no no sé lo probarían

Voz 0874 10:01 pues no me importaría la verdad yo estoy abierto a cualquier tipo de comida gastronómica estás frito en aceite estaba frito en aceite de girasol nosotros y por qué aceite de girasol porque lo usamos con menos mal que nuestra bronca transmite por decir algo bueno de todas formas no sé

Voz 7 10:16 sí leí en algún lado que el aceite de oliva una vez que que crudo esta rico pero para freír no se queda muy bueno porque luego que si no se quede los de las grasas que se que que

Voz 0187 10:26 no lo que tienes Ángela algo adhesiones que tener cuidado con con que no UME pero si no me el aceite no nosotros usamos el aceite de girasol porque si no es muy sano no bueno el aceite de girasol crudo si tiene vitamina está bien frito perfecto bueno

Voz 1704 10:42 pero claro es un ratito de primaveras tienes que Freire no combina también exacto

Voz 0874 10:51 siempre Rubén de restaurante que insisto es es tiene fama de ser desde luego el mejor restaurante chino de España la gente intenta no se probar cosas nuevas o todos banda por lo mismo barro tres delicias hay mucha gente que me dice

Voz 1704 11:03 no yo recomiendo que yo quiero probar algo que como es en vuestra tierra por favor recomienda Amén recomienda le digo mira esto esto esto esto se queda muy rico

Voz 9 11:11 a ver si hay algún tipo de plato que lo pongas no guste sí

Voz 7 11:16 claro pero como todo hay mucha gente que hay platos que el encantan y en la mesa de al lado dicen no mira esto no me gusta una

Voz 9 11:22 alguno que lo disfrute la digamos lo

Voz 1704 11:25 los chinos disfruten muchísimo los occidentales Lodi las patas de pollo a la gente le a los chinos les encantan y los occidentales sí que es verdad que las consiguió incluido eh también me reconozco que a mí no me gusta claro claro claro no quiso en Usera

Voz 0874 11:38 pero primero es manitas de cerdo a muchos occidentales les gustan y sí sí sí sí sí sí me tiene mucho sentido trabajáis mucho la Casquero

Voz 7 11:44 si es si trabajamos eh tanto tendones como

Voz 4 11:49 bueno no sé si trabajamos también bueno tendones trabajamos tripa entraña que etc

Voz 0874 11:56 etc que la verdad es que sí apunta tendones para afinando pertenece pues bueno pues venga Manuel promete el rollito cuál es

Voz 1704 12:03 el decreto os he traído también una salsa agridulce que hacemos nosotros casera los botes en la misma salsa sí que son los que están malo

Voz 4 12:12 lo que sí sí

Voz 0874 12:16 vale yo le doy este de todas formas ya te digo es una salsa agridulce que hacemos casera por eso el morador así no

Voz 1704 12:21 lleva aceite de girasol en no lleva llevo un poquito de vinagre azúcar llevaba agua pero aceite girasol lleva Pamela no sé lo que España era gratuito no no lo sé la verdad

Voz 0874 12:34 no no es importante para los celiacos también pues puede ser creo que creo que no pero no estoy seguro eh

Voz 7 12:40 yo tengo tengo una lista alérgenos de le echan un vistazo y si me invita es la próxima vez yo con los tendones tendrás

Voz 0874 12:48 sí claro si me invita en la próxima vez éstos están hecho estaban recién hechos permitirme bueno comentaros que cara en Plaza de España hay una hay una feria gastronómica china es verdad que nosotros tenemos un puestecito ahí como llevamos desde las ocho y media trabajando y sacando con vida para el puestecito pues pues decidió sea aprovechado os he traído los rito recién hecho

Voz 1704 13:08 importante es azúcar refinado tiene hijos pondría con con la comida es es azúcar blanco blanco así no se resuelve pero la cocaína del alimento venga como es es un gran crítico para una comida que Galicia cómo se enfrenta a toda la industria china porque tú te vas culinaria mente que no sentimos superiores a todo el plan pero la comida gallega espectacular entonces acá a millones de personas patas de pollo si no lo he criticado a mí me dado

Voz 0874 13:39 así te gustan porque los percebes bonitos

Voz 1704 13:41 son eso es una aberración no era comida de pobres come come viene bueno vamos a ver gallegos perdonadme por esta cada vez que yo pruebo comida que nos gallega tengo que pedir perdón a Galicia o pueblo pongo me pido perdón voy a voy allá vale me eche aprobar el rollito de primavera de perro no no es carne de cerdo col china debería cerdo guiño guiño no cerdo que también es muy inteligente no sé porque no nos exacto debería escandalizar igual es decir me voy voy lo hemos jugado ya en cocaína voy

Voz 10 14:24 bueno no es imposible que como has pero no

Voz 1704 14:33 no me lo guardo para luego tal puede ser el mejor rollito que he probado en mi vida la gente lo de pelotear que vegetales lleva dentro lleva a China llevo un poco de zanahoria ya va y luego yo blancos el repollo

Voz 7 14:48 eh si lleva también rábano chino y llevaba un poquito de Pierre abandonó y no perdonó de dónde saca a sí

Voz 1704 14:57 claro que tenemos la duda digo pero está plantado aquí o allí a ella no lo sé Aye tendría que claro porque puede ser plano rumano chino plantado aquí claro que rábano chino de Albacete claro exacto entonces qué te parece claro que tengo que dar algún sí que descrito como el punto os recomiendo si no se me cuidado o están Usera oye verdad no me lo has dicho todo Fame es el nuevo historias terroríficas de tu infancia no se bueno pero las cosas cambian y hay yo también me asusté haría menos ya no ahora ya te pero ahora lo curtido que estoy pero

Voz 0874 15:34 bueno nacido si crecidos y la verdad es que sí claro que sí bueno ver Rubén lo pum que muchas gracias como siempre que diremos por allí de incógnito todo un programa muy bien ya te esperamos contenido

Voz 1704 15:46 pese al final de temporada pero yo estoy encantadísima muchísimas gracias por aquí porque quiero que era la persona más simpática de España es es increíble por favor quedando a la de Operación Triunfo y luego eh

Voz 0874 15:59 no perímetro una sección con el de que podíamos hacer las simpatías de simpatía de alegría de vivir Rubén no pueden el el restaurante llamar Royale cantones está donde antiguamente estaba al fin de Sala Berry no sé si tú sabes es pues no

Voz 1704 16:12 tengo ni idea me estoy vosotros llevo toda la vida viviendo lo que hacían esos fines de acuerdo

Voz 4 16:17 hola Rubén muchísimas gracias

Voz 1704 16:35 no

Voz 0874 16:47 así que se repite la historia del año pasado contigo más semanas por la misma fecha además no

Voz 1704 16:52 me lo dijiste el otro día lo ven el año pasado te sangre pues yo te dije pero estas fechas digo pues esta vez no me sangró porque decidimos no poner antibióticos y por gotas decidimos que tienes como tanque de espejos doctoras mira autora Rosa que es un encanto Xavier Kun Concilio dijimos oye mira el año pasado me puse gotas de antibióticos en el oído y me sangró vale pues vamos con amoxicilina ya sabe perfectamente es como mi mecánicas del pasado con la amoxicilina pues nada que ahora estoy con antibióticos porque tengo otitis no no has hecho entiendo sorprendido que sepa decir esto claro amoxicilina vale vale vale vale Ángeles asusta porque me está destruyendo la flora intestinal pero claro que me importa tu sabes que ayer una señora me miró y me dice oye que mañana estará preparado para la sección y les dije pues fíjate que estoy otra vez enferma y me dice que eres un poco prensa vivo no existe sí señor me está comiendo el personaje Javier de estas les crió a lo mejor habría que pensar en reinventar al personaje ya a lo mejor como una persona como tú autoconfianza y tal Un día tenemos que invertir roles

Voz 10 18:04 no yo soy muy tímido e si no se pasa bien tampoco

Voz 1704 18:08 no es un programa de máxima audiencia en la radio pero me vais a creer una cosa no quita la otra no eres tímido y por eso te muestras borde y seco a veces no como respuesta firme nuestros amigos

Voz 0874 18:19 pero eso es porque tú eres tú eres el final de ocho horas de radio me he descrito contigo

Voz 9 18:25 él que te haces has traído por teléfono parte médico no lo he traido me lo ha olvidado la iba a traer

Voz 1704 18:30 parte médico para que avisen que es verdad que no soy un hipocondríaco como enfermedad de verdad que era mi sistema inmunológico que es una basura lo tienes fiebre de estos números no la cosas nos pero la la fiebre tú diez días fiebre iremos infertilidad incluso sabemos esto eso es bueno va luego jugamos a nuestro concurso sobre la fiebre hay un concurso hay un concurso es una sorpresa

Voz 9 18:54 pero nada yo cuando me tengo gripe me enfado

Voz 1704 18:58 no dolor articular saludo me enfado mucho yo la verdad es que me enfado mucho dame me convierto en Camilo José Cela pero sólo lo que tengo que estar enfermo siempre gritando grito a los vecinos gritos los de fuera tú como eres con fiebre pues es que hace muchísimo tiempo que no tengo fiebre lo cual me recuerda lo que te he dicho bien duro el duro ya está el duro no me lo encarna lo que te he dicho te acuerdas de lo que te he dicho que que no mancha si no si consigue esto me pongo malo por tu culpa de lo que sea eh sí porque va a ser culpa tuya ahora tú coges por ejemplo un herpes es culpa mía cosa mejor que puedan escoger una acusación preventiva pero que te he dicho que voy a hacer si eso pasa me despide exacto bueno pues te lo mete porque ella la enfermedad que se va a ser culpa tuya era hepatitis culpa de Burque defendido tienes además a mermar por algo lo sabes no tienes cara oscura cuando estás cómo estás enfermo entonces sí pero yo creo a ver cómo estás tú yo estoy pones no no no ahora no cuando tienes fiebre pues ya te digo es que yo hace mucho cuando era cuando cuando habla pues te metes en la cama pues aquí está Illes ir es buena persona yo te digo lloras te vuelves pesimista desquicia nada esto sí que es igual pero con fiebre si es verdad tú todo el mundo tiene un lado oscuro hasta que no conoces el lado oscuro de la fiebre no conoces a la persona alguien ha visto yo peores momento creo que la humanidad se parece más a mí que general hay una cosa que me da la fiebre muy buena que es lo que me vuelven más inteligente Mi cociente intelectual aumenta varios puntos Alcorcón sí podría yo puedo decir sin miedo a equivocarme quema

Voz 10 20:43 vuelvo superdotado confiere un poco de por favor hoy en Burque el cubo suena mi voz diferente con los la zona

Voz 1704 20:55 mientras no ha conseguido nada verdad

Voz 10 20:58 hoy en Burque el cubo aumenta la fiebre la inteligencia en pelirrojo sí

Voz 11 21:07 bueno él come

Voz 1704 21:11 has visto venir pues si la fiebre me vuelvo un genio esto yo quería Leticia Dolera pero está de viaje para que os confirmase que cuando tengo fiebre tengo mis mejores momentos de guionista porque estoy escribiendo una cosa con ella cada vez que tengo XXXVIII que es muy común en mi vida el reducido y luego me desmayo qué te parece entonces como el éxtasis creativo de hecho creo que me gano la vida gracias a mi hueco sistema inmunológico todo el mundo

Voz 0874 21:42 sabe que la fiebre atónita no es que no

Voz 1704 21:44 eso no es verdad hay muchos mitos sobre la fiebre como el que acabas de decir tú venga vamos a llamar al especialista vamos a acabar con esto para que me den la razón como siempre vuelves a tener razón y nunca me me lo agradece

Voz 0874 21:55 cuando Zapatero es presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna Antonio cómo estás buenos días muy buenos días explica todos explica primero por favor que es la fiebre

Voz 12 22:06 bueno la fiebre es el aumento de temperatura corporal hay medicinas a cien fíjate Natura por encima del dos y medio

Voz 1704 22:12 treinta y siete y medio supongo con los efectos varían mucho según la persona porque algunas cuanto antes siete y medio están destrozados como Manuel yo con treinta y seis estoy destrozado no estás

Voz 12 22:23 en la tolerancia la fiebre varía todas las personas dejen de concluir más carta que esa no iba muy bien y otros con otro límite están hechos polvo pero eso pasa cuando recibe con muchos otros enfermedades

Voz 0874 22:37 la pregunta clave que es la que plantea Manuel por pretende resolver incluso en su enunciado es puede aumentar la inteligencia por culpa de la fiebre

Voz 12 22:48 bueno la verdad la ruta de

Voz 1704 22:50 se está sintiendo bien

Voz 12 22:52 eso pero hubiera artista sabes cuando decía que se ponen aparecen Oksana pero pueden ser habitualmente lo más que cuente os pido que nos externos pues efectuar bacterias virus o por todos los inflamatorios por tumores inspiró queremos poner en marcha en el hipotálamo que es una parte del cerebro ponen en marcha una serie de mecanismos como por ejemplo son secreción de Vigo estancias pues si yo tras por ejemplo en el ambiente cíclico mensajeros que interfiere en muchos procesos hormonales etcétera entonces es cierto que se produce como pocos retos de ello en esa zona del cerebro un momento de la situación sanguínea se puso su detención ir traducido a síntomas conocéis perfectamente que en niños que tengan delitos con la fiebre inversora mayores la fiebre puede buena marcha cuadro concurso final una perfección fina tienes es decir que parece que la fiebre puede tener efecto todos los mecanismos bioquímicos en el cerebro para nada y alterar mejorar o no

Voz 1704 23:52 también a mí me vaya Javier cuánto siento que les desde razonó Xavier vuelvo a tener yo tengo tengo la cabeza tiene de todo ahí está a puede ser bueno no lo ha explicado de manera técnica pero comprensible es verdad que puede ser en algunos casos Antonio sabes que a partir de ahora voy a empezar a decirnos que tengo muchos piropos con la fiable me vuelvo superdotado bueno voy a expandirse

Voz 12 24:21 no es que por ejemplo la verdad que por muy para evitar estas canciones gratis por los la tuberculosis que se conserva porque unida reglamento efectivo hasta prácticamente la década de los sesenta veinte de ahí pulso artista tuberculosis Courier mozas Pope Balzac Stravinski muchísimo la yo no sé si eso hace grandes creadores está partidos en el tiempo eso contribuyó a que afrontan creativos en los sé

Voz 1704 24:48 ahí queda el proyecto la tuberculosis

Voz 12 24:51 socio para cantidad de autores es decir que mucha gente no así que actores músicos bueno ahí está la cosa pero es cierto que todos los mecanismos bioquímicos interfieren de alguna manera en el nivel de conciencia

Voz 0187 25:02 sí porque la gente no

Voz 12 25:05 ocurre ocurren algunos grupos de población mayor

Voz 1704 25:07 partir de la gente que voy a empezar a buscar cómo cogerme tubérculos Antonio Zapatero

Voz 0874 25:11 Fuentes de la Sociedad Española de Medicina Interna gracias Antonio un abrazo

Voz 12 25:14 no da buen día chavista adiós

Voz 1704 25:16 yo creo que he dicho es muy bonito que y me ha encantado el punto de vista muy claro si te vuelve un genio donde puedo creen que puede coger tuberculosis activa es decir una barbaridad ve ahora ya no hay nadie escuchando ahora cuando ya estoy yo siempre me he visto lo mucho de callarme

Voz 0874 25:36 esta vez lo conseguí yo tenía deberían ser más hablando

Voz 1704 25:39 no quieres que te pues mira mira mira afecta la fiebre a la producción de esperma dirías que que no

Voz 0874 25:44 añito más largo haciendo esto mirando ya a cincuenta a la gente de Carrusel deportivo

Voz 1704 25:48 que llevo viendo mucho más poniendo por decir que llevo al fútbol ahora mismo me siento muy incómodo pero escúchame acabas de decir que llevo haciendo esto llevo tres Javier